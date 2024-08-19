Получите все материалы CNews по ключевому слову
Inventive Retail Group Инвентив Ритейл
Inventive Retail Group – это группа компаний, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров мировых брендов. Ядро портфеля Inventive Retail Group составляют бренды: Apple‚ Samsung, LEGO, Nike и другие. Розничные магазины группы – это более 450 точек продаж в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, детские товары и фэшн.
УПОМИНАНИЯ
|19.08.2024
|
Закрылась российская платформа Brandly для покупок по всему миру. Она прожила всего год
Объявление о закрытии Принадлежащая Inventive Retail Group (IRG) российская платформа для онлайн-шоппинга Brandly, которая позвол
|08.02.2023
|
Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей магазинов Street Beat и re:Store на платформу Naumen Contact Center SaaS
аданий, так и контакт конкретного клиента. За четыре месяца работы на новой платформе контакт-центр Inventive Retail Group обработал более 55 тыс. звонков. «Мы достаточно долго работали только
|11.05.2021
|
В России открылся первый офлайн-магазин Acer
Acer открыла первый в России монобрендовый офлайн-магазин. Реализовала проект группа компаний Inventive Retail Group, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, корпо
|15.07.2020
|
«Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России
Inventive Retail Group откроет магазины Xiaomi Inventive Retail Group (входит в группу «Ланит»), владелец сетей re:Store и Samsung, планируе
|04.09.2019
|
ВТБ и re:Store тестируют прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
ВТБ и re:Store (входит в группу Inventive Retail Group) объявили о запуске тестирования системы быстрых платежей (СБП). Клиен
|21.05.2019
|
«Ланит» и рэпер Баста выпустили наушники и портативные колонки
овый музыкальный бренд Как стало известно CNews, творческое объединение Gazgolder и группа компаний Inventive Retail Group (входит в холдинг «Ланит»), запустили на территории России новый бренд
|22.08.2018
|
Inventive Retail Group: российский рынок DaaS в 2018 г. достигнет 2,5 млрд рублей
Эксперты Inventive Retail Group, управляющей специализированными магазинами электроники, детских и спо
|21.05.2018
|
Inventive Retail Group совместно с «НПО Аналитика» внедрила систему Wi-Fi-аналитики
окаций. «Мы работаем на высококонкурентном рынке, – сказала Мария Голенкова, директор по маркетингу Inventive Retail Group, – И нам очень важно использовать все возможности инновационных технол
|28.06.2017
|
Inventive Retail Group оптимизирует работу с персоналом с помощью SAP SuccessFactors
SAP и ГК Inventive Retail Group, управляющая монобрендовыми магазинами электроники, детских и спортивн
|04.10.2016
|
Платёжный инструмент Apple Pay стал доступен клиентам re:Store
Пользователи сети re:Store (входит в состав группы компаний Inventive Retail Group холдинга «Ланит»), сети формата Apple Premium Reseller в России, получ
|05.06.2015
|
Inventive Retail Group формирует стратегические и инвестиционные планы с помощью SAP BPC
Компания SAP СНГ, игрок рынка корпоративных приложений, и компания Inventive Retail Group, управляющая монобрендовыми магазинами техники, детских и спортивных т
|14.07.2014
|
Inventive Retail Group подвела итоги использования SAP for Retail в течение года
Компания SAP СНГ, мировой разработчик корпоративных приложений, и компания Inventive Retail Group, управляющая монобрендовыми магазинами техники, детских и спортивных т
|11.06.2014
|
Inventive Retail Group открыла магазин Sony Centre в Новосибирске
Компания Inventive Retail Group объявила об открытии нового магазина сети Sony Centre. Магазин открылс
|21.08.2013
|
«1С-Битрикс: Корпоративный портал» объединил 72 магазина re:Store в России
трикс: Корпоративный портал» стал единым инфокоммуникационным полем для сотрудников группы компаний Inventive Retail Group, в которую входят 72 магазина re:Store формата Apple Premium Reseller
|14.03.2013
|
«Онланта» обеспечила облачный хостинг SAP for Retail для сети магазинов Inventive Retail Group
системы SAP for Retail сети фирменных магазинов re:Store, Sony Centre, Samsung, Nike, Lego компании Inventive Retail Group, а также обеспечении промышленной эксплуатации системы. SAP for Retail
|13.03.2013
|
Inventive Retail Group открыла два новых фирменных магазина Samsung
Компания Inventive Retail Group объявила об открытии двух новых фирменных магазинов Samsung совместно
Inventive Retail Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Бахин Евгений 22 9
|Генс Георгий 76 8
|Смыков Тихон 15 8
|Спиридонов Александр 46 7
|Левиков Антон 69 7
|Генс Филипп 43 6
|Усенко Евгений 7 6
|Зайцев Николай 32 6
|Староверов Денис 14 6
|Садовенко Илья 65 6
|Шарапов Максим 8 6
|Мальцев Тимур 8 6
|Митюшкин Кирилл 7 6
|Коньков Максим 7 6
|Кастильо Игорь 24 5
|Голубев Александр 19 5
|Карпенко Дмитрий 31 5
|Асратян Петр 36 5
|Миронов Александр 16 5
|Борисов Роман 25 5
|Чаморцев Владимир 6 5
|Захир Максим 22 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
|Пешехонов Константин 22 4
|Сологуб Денис 74 3
|Королев Максим 22 3
|Ходов Алексей 3 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Юдин Александр 11 3
|Гальперин Александр 6 3
|Першутов Александр 5 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Алехин Александр 6 3
|Быстров Константин 24 3
|Козырь Сергей 32 3
|Дилбарян Павел 26 3
|Готовченков Дмитрий 6 3
|Захаров Дмитрий 46 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382358, в очереди разбора - 735184.
Создано именных указателей - 182420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.