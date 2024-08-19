Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл

Inventive Retail Group – это группа компаний, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров мировых брендов. Ядро портфеля Inventive Retail Group составляют бренды: Apple‚ Samsung, LEGO, Nike и другие. Розничные магазины группы – это более 450 точек продаж в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, детские товары и фэшн.