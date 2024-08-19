Разделы

Inventive Retail Group Инвентив Ритейл

Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл

Inventive Retail Group – это группа компаний, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров  мировых брендов.  Ядро портфеля Inventive Retail Group составляют бренды: AppleSamsung, LEGO, Nike и другие. Розничные магазины группы – это более 450 точек продаж в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, детские товары и фэшн.

УПОМИНАНИЯ


19.08.2024 Закрылась российская платформа Brandly для покупок по всему миру. Она прожила всего год

Объявление о закрытии Принадлежащая Inventive Retail Group (IRG) российская платформа для онлайн-шоппинга Brandly, которая позвол
08.02.2023 Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей магазинов Street Beat и re:Store на платформу Naumen Contact Center SaaS

аданий, так и контакт конкретного клиента. За четыре месяца работы на новой платформе контакт-центр Inventive Retail Group обработал более 55 тыс. звонков. «Мы достаточно долго работали только

11.05.2021 В России открылся первый офлайн-магазин Acer

Acer открыла первый в России монобрендовый офлайн-магазин. Реализовала проект группа компаний Inventive Retail Group, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, корпо
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России

Inventive Retail Group откроет магазины Xiaomi Inventive Retail Group (входит в группу «Ланит»), владелец сетей re:Store и Samsung, планируе
04.09.2019 ВТБ и re:Store тестируют прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей

ВТБ и re:Store (входит в группу Inventive Retail Group) объявили о запуске тестирования системы быстрых платежей (СБП). Клиен
21.05.2019 «Ланит» и рэпер Баста выпустили наушники и портативные колонки

овый музыкальный бренд Как стало известно CNews, творческое объединение Gazgolder и группа компаний Inventive Retail Group (входит в холдинг «Ланит»), запустили на территории России новый бренд
22.08.2018 Inventive Retail Group: российский рынок DaaS в 2018 г. достигнет 2,5 млрд рублей

Эксперты Inventive Retail Group, управляющей специализированными магазинами электроники, детских и спо
21.05.2018 Inventive Retail Group совместно с «НПО Аналитика» внедрила систему Wi-Fi-аналитики

окаций. «Мы работаем на высококонкурентном рынке, – сказала Мария Голенкова, директор по маркетингу Inventive Retail Group, – И нам очень важно использовать все возможности инновационных технол
28.06.2017 Inventive Retail Group оптимизирует работу с персоналом с помощью SAP SuccessFactors

SAP и ГК Inventive Retail Group, управляющая монобрендовыми магазинами электроники, детских и спортивн
04.10.2016 Платёжный инструмент Apple Pay стал доступен клиентам re:Store

Пользователи сети re:Store (входит в состав группы компаний Inventive Retail Group холдинга «Ланит»), сети формата Apple Premium Reseller в России, получ
05.06.2015 Inventive Retail Group формирует стратегические и инвестиционные планы с помощью SAP BPC

Компания SAP СНГ, игрок рынка корпоративных приложений, и компания Inventive Retail Group, управляющая монобрендовыми магазинами техники, детских и спортивных т
14.07.2014 Inventive Retail Group подвела итоги использования SAP for Retail в течение года

Компания SAP СНГ, мировой разработчик корпоративных приложений, и компания Inventive Retail Group, управляющая монобрендовыми магазинами техники, детских и спортивных т
11.06.2014 Inventive Retail Group открыла магазин Sony Centre в Новосибирске

Компания Inventive Retail Group объявила об открытии нового магазина сети Sony Centre. Магазин открылс
21.08.2013 «1С-Битрикс: Корпоративный портал» объединил 72 магазина re:Store в России

трикс: Корпоративный портал» стал единым инфокоммуникационным полем для сотрудников группы компаний Inventive Retail Group, в которую входят 72 магазина re:Store формата Apple Premium Reseller

14.03.2013 «Онланта» обеспечила облачный хостинг SAP for Retail для сети магазинов Inventive Retail Group

системы SAP for Retail сети фирменных магазинов re:Store, Sony Centre, Samsung, Nike, Lego компании Inventive Retail Group, а также обеспечении промышленной эксплуатации системы. SAP for Retail
13.03.2013 Inventive Retail Group открыла два новых фирменных магазина Samsung

Компания Inventive Retail Group объявила об открытии двух новых фирменных магазинов Samsung совместно


Публикаций - 81, упоминаний - 111

Inventive Retail Group и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 24
Samsung Electronics 10488 21
Apple Inc 12412 17
SAP SE 5382 8
Microsoft Corporation 25039 6
Xiaomi 1887 6
Sony 6592 6
8713 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13693 6
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 5
Yandex - Яндекс 8077 4
HP Inc. 5728 4
Oracle Corporation 6801 4
Ланит Омни 65 4
Ланит - diHouse - Дихаус 225 4
SAP CIS - САП СНГ 859 4
Dell EMC 5059 3
Lenovo Group 2323 3
Acer Group - Acer Inc 2617 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 70 3
Fibrum 9 3
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 140 3
Ланит - Онланта - Onlanta 112 3
Inventive Retail Group - Inventive DLM - Инвентив ДЛМ 4 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5132 2
МегаФон 9574 2
Huawei 4109 2
Intel Corporation 12417 2
Citrix Systems 831 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 318 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 165 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9041 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 32
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2608 15
LEGO 252 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 11
Adidas - Адидас 164 10
Спортмастер - Sportmaster 185 9
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 8
Nike 188 8
Yves Rocher - Ив Роше 34 7
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 7
Zenden Group - Дом одежды 65 7
Снежная Королева - СК Трейд 57 7
Новард УК - Novard 72 7
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 172 7
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7879 6
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 6
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 6
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 6
Mr. Сумкин 6 6
GFG - Lamoda - Купишуз 182 5
Евросеть 1412 5
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 5
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 5
Inventive eCommerce 5 5
OR Group - Обувь России 29 5
Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 5
Finn Flare - ФФ Стайл 44 5
Zolla - Золла 18 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 906 4
Альфа-Банк 1822 4
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 4
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 4
Gloria Jeans - Глория Джинс 44 4
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 4
Лента - Утконос 178 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3059 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1965 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3194 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12502 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2224 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1012 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2878 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4649 1
Федеральное казначейство России 1839 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1426 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 352 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 5
Российский клуб финансовых директоров 28 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 767 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25134 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12692 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4592 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5536 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22363 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7130 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7325 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14791 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14195 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7982 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13159 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16679 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3382 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16522 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31253 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4171 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25220 8
Умные платформы 1810 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14229 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11900 7
Аксессуары 4044 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3310 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7805 6
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25468 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11669 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7074 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5336 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12668 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10025 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3457 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11066 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7290 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2665 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8414 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7233 9
Apple iPhone 11 264 6
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 6
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1099 5
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 612 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 510 4
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 24 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 4
Microsoft Windows 2000 8665 4
Apple iPad 3898 3
Google Android 14466 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 286 3
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3392 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 434 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 271 2
Apple - App Store 2972 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 130 2
Acer Predator 214 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 488 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 271 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 994 2
Acer ConceptD 34 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 145 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 2
Xiaomi Mi Store 41 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 48 2
SAP MM - SAP Materials Management 13 2
Microsoft Office 3884 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 2
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 75 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5646 2
FreePik 1276 2
МТС Big Data 299 2
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 92 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 1
Бахин Евгений 22 9
Генс Георгий 76 8
Смыков Тихон 15 8
Спиридонов Александр 46 7
Левиков Антон 69 7
Генс Филипп 43 6
Усенко Евгений 7 6
Зайцев Николай 32 6
Староверов Денис 14 6
Садовенко Илья 65 6
Шарапов Максим 8 6
Мальцев Тимур 8 6
Митюшкин Кирилл 7 6
Коньков Максим 7 6
Кастильо Игорь 24 5
Голубев Александр 19 5
Карпенко Дмитрий 31 5
Асратян Петр 36 5
Миронов Александр 16 5
Борисов Роман 25 5
Чаморцев Владимир 6 5
Захир Максим 22 4
Горбунов Вадим 12 4
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
Пешехонов Константин 22 4
Сологуб Денис 74 3
Королев Максим 22 3
Ходов Алексей 3 3
Стромилов Алексей 3 3
Чернухин Алексей 3 3
Юдин Александр 11 3
Гальперин Александр 6 3
Першутов Александр 5 3
Водяницкий Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Быстров Константин 24 3
Козырь Сергей 32 3
Дилбарян Павел 26 3
Готовченков Дмитрий 6 3
Захаров Дмитрий 46 3
Россия - РФ - Российская федерация 152814 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 31
Европа 24502 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14357 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18206 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17794 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52963 4
Россия - СФО - Новосибирск 4543 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1591 4
Южная Корея - Республика 6790 4
Казахстан - Республика 5728 3
Европа Восточная 3114 3
Великобритания - Лондон 2397 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1656 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1203 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 727 3
Беларусь - Белоруссия 5940 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3289 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2123 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3011 2
Венгрия - Будапешт 115 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1655 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 984 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 393 2
Германия - Федеративная Республика 12855 2
Канада 4952 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 968 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 760 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2516 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4180 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3174 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2863 2
Турция - Турецкая республика 2454 2
США - Нью-Йорк 3138 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1024 1
Венгрия 845 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 497 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1536 1
Кипр - Республика 573 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25360 57
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14621 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6080 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5356 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7765 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5706 9
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6214 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3301 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17045 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5285 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4837 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31031 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2405 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8099 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6510 5
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 486 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3100 5
Импортозамещение - параллельный импорт 543 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8396 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7178 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5855 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11510 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3137 4
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 150 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5144 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 284 4
Трейд-ин - Trade-in 198 4
Экономический эффект 1157 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9687 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 541 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2215 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5163 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10429 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2863 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3702 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 728 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 8
Forbes - Форбс 886 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2062 3
23ABC News 172 2
Известия ИД 680 2
Ведомости 1143 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 305 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
РИА Новости 962 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 5
IDC - International Data Corporation 4930 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 1
Mobile Research Group 83 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 4
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 3
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 3
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 2
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 180 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 382 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 565 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
Микроинформ 32 1
Monash University - Университет Монаша 20 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 10
CNews AWARDS - награда 534 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 2
Retail’s Big Show 1 1
eFashion 1 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
CNews Баттл 64 1
