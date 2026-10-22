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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203226
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University of Chicago Booth School of Business Chicago Booth Школа бизнеса им. Бута

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Галимжан Есенов: биография, образование и общественная деятельность 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 1
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса 1
03.09.2012 В новом учебном году ИТ-директора пойдут в новую школу 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

University of Chicago Booth School of Business и организации, системы, технологии, персоны:

Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2407 3
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 106 3
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 233 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 74 3
Ланит - diHouse - Дихаус 271 3
Fibrum 9 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 1
Ланит Консалтинг 14 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 24 1
Open Computer Solutions - Опен Компьютер Солюшнз 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5744 1
SAP SE 5634 1
Microsoft Corporation 25900 1
9754 1
Oracle Corporation 7123 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 342 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 568 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 181 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 421 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 71 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 649 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 16 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 2
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9140 1
Альфа-Банк 1997 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 332 1
Русагро Группа Компаний 396 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 391 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2388 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 68 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8006 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3233 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2664 2
Аксессуары 4340 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27254 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17140 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24912 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3609 1
i-Free - CardsMobile - Кошелёк Pay - CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 660 3
Microsoft Windows 2000 8675 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Казначейство 1 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 20 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 26 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1395 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
Генс Георгий 79 3
Генс Филипп 54 3
Потоцкий Михаил 15 1
Подольский Виталий 16 1
Хазин Михаил 5 1
Голышкин Андрей 5 1
Трухин Владимир 3 1
Орловский Виктор 409 1
Грибов Владимир 31 1
Конник Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 1
Европа 25052 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 1
Венгрия 858 1
Венгрия - Будапешт 117 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Кипр - Республика 639 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 418 1
Белиз 72 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 504 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5883 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27780 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5185 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2477 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8179 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5994 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8598 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12104 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6717 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4019 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7999 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12480 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6258 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4290 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 31 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1748 2
University of Oxford - Said Business School 6 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
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