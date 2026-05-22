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Налогообложение EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации
СОБЫТИЯ
|22.05.2026
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Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году
37,9%, чистая прибыль — 18,7 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 2,1%. По показателю EBITDA лидером также является «Ростелеком». Капитальные затраты составили 158 млрд руб. (18,1
|20.05.2026
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МКАО «Воксис» объявляет финансовые результаты 2025 года по МСФО: рост EBITDA составил 39%
льная динамика связана с активным ростом новых направлений, включая FinTech и AdTech, а также внедрением высокотехнологичных сервисов и их масштабированием во всех бизнес-вертикалях. Общий показатель EBITDA вырос на 39,2% (426 млн. в абсолютном выражении) и составил 1 514 млн руб. Темпы роста EBITDA опередили динамику роста выручки. Это связано с повышением операционной эффективности
|25.03.2026
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Компания «Крайон» подвела финансовые итоги 2025 г.: чистая прибыль выросла почти в три раза
Компания «Крайон» объявила результаты работы за 2025 г. По итогам отчетного периода компания продемонстрировала устойчивый рост ключевых финансовых показателей. Чистая прибыль «Крайон» увеличилась почти в три раза, что стало одним из наиболее значимых результатов года. Об этом CNews сообщили представители «Крайон». По итогам 2025 г. компания продемонст
|13.03.2026
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«Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда
уб., рентабельность по валовой прибыли снизилась на 7 процентных пункта и составила 19%, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) снизился
|20.11.2025
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Результаты VK за девять месяцев 2025 года
чка VK за девять месяцев 2025 г. увеличилась на 10% год к году до 111,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA VK за девять месяцев 2025 г. составила 15,5 млрд руб., показав кратный рост по сравнен
|08.04.2025
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Positive Technologies финализирует итоги 2024 г.: объем отгрузок клиентам компании составил 24,1 млрд руб
ческой поддержки, пролонгации лицензий и корректировку на оплаты, произведенные до 31 марта 2025 г. EBITDA компании составила 6,5 млрд руб. при уровне маржинальности 26%, что является высоким п
|03.04.2025
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ПАО «ИВА» публикует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.: выручка увеличилась на 36%, рентабельность по EBITDA составила 70%
8%. По итогам 2025 г. доля продаж новых решений компании может превысить 35%, что соответствует долгосрочной стратегии компании по расширению присутствия во всех рыночных сегментах. Рентабельность по EBITDA за 12 месяцев 2024 г. составила 70%, что соответствует верхней границе ранее обозначенных целевых ориентиров компании на 2024 г. На протяжении нескольких последних лет компания продолжае
|31.03.2025
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ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные результаты группы за 2024 год, подтверждая рост скорр. EBITDA на 58% и возможность выплаты дивидендов за 2024 год
ультате валовая рентабельность группы за 2024 г. достигла 30,6% (+ 4,8 п.п. г/г). Скорректированная EBITDA компании за 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 58% по сравнению с показателем, зафиксир
|05.03.2025
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«Магнит Доставка» нарастила число заказов почти вдвое в 2024 г. и получила положительную EBITDA
чности и скорости обработки заказов и расширению мультиформатного предложения «Магнит Доставка» продемонстрировала значительный рост ключевых показателей и в четвертом квартале достигла положительной EBITDA. Об этом CNews сообщили представители «Магнита». По итогам 2024 г. «Магнит Доставка» выполнила 49 млн заказов, что на 81% превысило показатель за 2023 г. Число заказов, сделанных через с
|18.02.2025
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Результаты 2024 г. ПАО «Софтлайн»: рост скорректированной EBITDA на 57% и повышение прогноза при двукратном снижении чистого долга
ультате валовая рентабельность группы за 2024 г. достигла 30,6% (+ 4,9 п.п. г/г). Скорректированная EBITDA компании за 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 57% по сравнению с показателем, зафиксир
|02.09.2024
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США крупно просчитались. У Huawei гигантская чистая прибыль - шесть лет санкций прошли впустую
о указывает на несостоятельность санкций США. Так, по итогам первого полугодия 2024 г. ее выручка достигла 417,5 млрд юаней ($58,8 млрд), что более чем на треть (на 34,3%) больше, нежели годом ранее. Чистая прибыль ИТ-гиганта подскочила за на 18,2% год к году, составив в национальной валюте Китая 55,1 млрд юаней ($7,7 млрд). То есть доля чистой прибыли в общей выручке – более 10%. По данным
|19.07.2024
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«Ростелеком» взял под полный контроль разработчика ПО для госсектора с бешеным ростом выручки и огромной прибылью
по управлению» (74.90.6). Согласно «Контур.Фокусу», по итогам 2023 г. выручка «БФТ Холдинга» взлетела почти в пять раз – на 431% в сравнении с 2022 г. Она составила 1,25 млрд руб. Что примечательно, чистая прибыль в 2023 г. оказалась даже выше выручки – 1,258 млрд руб. Для сравнения, чистая прибыль компании за 2022 г. – 227,2 млн руб. в 2021 г. – 431,4 млн руб. Уставный капитал комп
|27.05.2024
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«Наследник» российского SAP набирает обороты. Выручка и чистая прибыль кратно выросли
Результаты ухода SAP из России «Лаб СП» раскрыла финансовые итоги 2023 г. Об этом представитель компании сообщил CNews. В компании заявили, что их выручка за прошедший год составила 360 млн руб., а чистая прибыль – 31 млн руб. Почти сразу после начала всем известных событий, в марте 2022 г. разработчик ERP-систем SAP приостановила свою деятельность на территории России на неопределенный с
|10.04.2024
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Positive Technologies по итогам 2023 г. увеличила отгрузки на 76%
удничества в регионе для продвижения современных продуктов, а также для обмена опытом в области ИБ. EBITDA и EBITDAC По результатам 2023 г. EBITDA компании увеличилась на 59% год и соста
|27.03.2024
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Чистая прибыль Selectel в 2023 году выросла вдвое до 2,8 млрд рублей
фоне роста интереса российских компаний к облачной ИT-инфраструктуре; показатель скорректированной EBITDA в 2023 г. вырос на 35% до 5,7 млрд руб., рентабельность по скорр. EBITDA состав
|14.02.2024
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Ozon объявляет предварительные операционные результаты за 2023 год: оборот превысил 1,7 трлн рублей, скорректированная EBITDA положительная
ит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза. Данный пресс-релиз включает скорректированную EBITDA, показатель, не представленный в соответствии с МСФО. Эта финансовая метрика не является показателем финансовых результатов или ликвидности в соответствии с МСФО и может не содержать пар
|26.01.2024
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Intel все сломала. Встать с колен не вышло, выручка и чистая прибыль рухнули, не спасли даже новые процессоры
етом исторически провальной первой четверти 2023 г. и чистым убытком в размере $2,7 млрд ее годовая чистая прибыль еле дотянула до $1,7 млрд. Сравним с 2022 г., когда было $8 млрд и констатируе
|13.12.2023
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Чистая прибыль Selectel выросла в два раза за девять месяцев 2023 года
ль увеличилась в два раза до 2,3 млрд руб. Долговая нагрузка снизилась до 1,0х Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM. Об этом CNews сообщили представители Selectel. «Мы видим растущий интерес российс
|04.12.2023
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ПАО «Софтлайн» объявляет о повышении прогнозного показателя скорректированной EBITDA более чем на 16% по итогам 2023 года
но прогнозу менеджмента, валовая прибыль может составить не менее 20 млрд руб., а скорректированная EBITDA — 3,5 млрд руб. или выше. Таким образом, прогнозное значение скорректированной EBIT
|01.11.2023
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Прибыль AMD выросла на 1000% и стала выше, чем у Intel
вняться в том плане с Intel, но и обойти ее. Рост год к году составил 353% – в III квартале 2022 г. чистая прибыль AMD была на уровне $66 млн. Чистая прибыль AMD за отчетный период соста
|28.08.2023
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Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года
совые показатели за шесть месяцев 2023 г.: Выручка кикшеринга – 4,4 млрд руб., рост 62% год к году; EBITDA кикшеринга – 2 млрд руб., рост 45% год к году; Рентабельность по EBITDA кикшери
|06.03.2023
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Positive Technologies представила предварительные неаудированные показатели деятельности за 2022 год и новый формат раскрытия результатов
, по предварительным данным, увеличился с 7,7 до 14,5 млрд руб. На фоне роста эффективности бизнеса EBITDA увеличилась в 2,5 раза и составила 6,9 млрд руб. по сравнению с 2,7 млрд руб. годом ра
|31.10.2022
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Positive Technologies в III квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса
оказала уверенный рост на 185% в III квартале и на 121% по итогам первых девяти месяцев. Показатель EBITDA по итогам III квартала и девяти месяцев увеличился до 1,9 млрд руб. и 2,6 млрд руб. со
|15.08.2022
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Выручка Positive Technologies за первое полугодие 2022 выросла на 78% и составила 3,5 млрд рублей
показала уверенный рост на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия. Показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом про
|06.04.2022
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Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли
овая рентабельность — 87,8% (+ 2,8 п.п. по сравнению с прошлым годом). Скорректированный показатель EBITDA достиг 2,9 млрд руб., а рентабельность по скорректированной EBITDA выросла до 4
|15.02.2022
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Большие данные и нейросети позволили «Магниту» увеличить EBITDA НА 1,5 млрд рублей
. реализация проектов прогнозирования промо и мониторинга доступности товаров на полках с использованием больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта позволили ритейлеру увеличить показатель EBITDA на 1,5 млрд руб. В 2022 г. компания планирует расширить масштаб проектов и получить не менее 2,5 млрд руб. дополнительного эффекта на уровне EBITDA. В «Магните» реализуется пул пр
|30.12.2021
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Эксперты оценили экономическую устойчивость российских ИТ-компаний
едств вырос на 20% в 2020 г., у сектора отсутствовал совокупный чистый долг. Показатель чистый долг/EBIT ( прибыль до вычета процентов и налогов) превышал 3х лишь у 5% компаний. Коэффициент пок
|03.12.2021
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Чистый доход NetApp вырос на 11% во II квартале 2022 финансового года
NetApp обнародовала финансовые результаты за II квартал 2022 финансового года, который закончился 29 октября 2021 г. Чистый доход компании во II квартале вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,57 млрд. Общий объем выручки NetApp Public Cloud увеличился на 80% по сравнению
|23.04.2021
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Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41%
дину I квартала 2021 г. компанией управлял ее бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). Чистая прибыль Intel по итогам I квартала 2021 г. составила $3,4 млрд против $5,66 млрд годом
|04.03.2021
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Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр
ил годовую выручку до 3 млрд руб., показав рост 43% в годовом сопоставлении при снижении убытков по EBITDA (-2,2 млрд руб.). В IV квартале выручка «Юлы» увеличилась на 43% год к году до 1 млрд
|16.10.2020
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«Роснано» с прибылью вышло из производителя термоэлектрических элементов
«Роснано» завершило участие в российском производителе термоэлектрических микромодулей (ТЭММ) ООО «РМТ». Доля «Роснано» в проекте в размере 39,48% реализована с прибылью в рамках покупки 78,96% ООО «РМТ» глобальной технологической корпорацией Ferrotec Holdings Corporation. УК «С-групп капитал менеджмент» также продало свою долю в «РМТ» в размере 39,48%
|31.08.2020
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Чистая прибыль «Эр-Телекома» в первом полугодии 2020 г. выросла на 23%, превысив 1,7 миллиарда рублей
нению с первым полугодием 2019 г. и достигла 24798 млн руб. Показатель OIBDA увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9704 млн руб. Рентабельность OIBDA составила 39,1%. Чистая прибыль составила 1714 млн руб., увеличившись на 23% по отношению к первому полугодию 2019 г. CAPEX увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5206 млн руб. Ч
|13.08.2020
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Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2020 года выросла на 35,2% до 4 миллиардов рублей
в рамках возобновляемой кредитной линии с 80 до 160 млрд руб. В результате повышения операционной эффективности и снижения затрат на финансирование в связи с планомерным сокращением долговой нагрузки чистая прибыль выросла на 35,2% до 4 млрд руб. База абонентов «Мегафона» в России во II квартале осталась на уровне прошлого года — 75,4 млн. Число пользователей передачи данных в России выросл
|28.07.2020
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«Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2020 года
рованной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 4,6%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) снизился по сравнению с аналогичным показателем за второй ква
|28.07.2020
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У «Яндекса» выросла доля на рынке поиска, но упала чистая прибыль
. «Яндекс» продемонстрировал не самые выдающиеся финансовые достижения Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) снизился по сравнению с итогами II квартала 2019 г. на 35% до
|19.05.2020
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«Микрон» работает в убыток десятый год подряд
тот показатель был на уровне 1,62 млрд руб., в 2016 г. — 1,69 млрд руб. Последний раз положительная чистая прибыль у «Микрона» была в 2009 г., когда она составила 262 млн руб. Таким образом, «М
|28.04.2020
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Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76%
ка «Яндекса», согласно данным неаудированной финансовой отчетности по итогам I квартала 2020 г., выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составила 47,0 млрд руб., или $604,7 млн. Чистая прибыль компании взлетела на 76% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 5,5 млрд руб., или $70,7 млн, рентабельность по чистой прибыли составила 11,7%. Скорректир
|24.03.2020
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Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 45% и достигла 11,2 млрд рублей
авила 91015 млн руб., валовая маржа выросла на 0,3 процентных пункта до 24,9% в 2019 г.; показатель EBITDA по группе вырос на 18,1% год к году и достиг 26746 млн руб. (46617 млн руб. по МСФО 16
|02.03.2020
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Чистая прибыль Tele2 выросла на 145% до 6,6 млрд рублей
ых показателей: выручка выросла на 14% в сравнении с 2018 г. и достигла 163,3 млрд руб.; показатель EBITDA составил 65,6 млрд руб. − увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлог
|27.02.2020
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Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4%
с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,62 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,
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