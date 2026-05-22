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Налогообложение EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации

СОБЫТИЯ


22.05.2026 Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году

37,9%, чистая прибыль — 18,7 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 2,1%. По показателю EBITDA лидером также является «Ростелеком». Капитальные затраты составили 158 млрд руб. (18,1
20.05.2026 МКАО «Воксис» объявляет финансовые результаты 2025 года по МСФО: рост EBITDA составил 39%

льная динамика связана с активным ростом новых направлений, включая FinTech и AdTech, а также внедрением высокотехнологичных сервисов и их масштабированием во всех бизнес-вертикалях. Общий показатель EBITDA вырос на 39,2% (426 млн. в абсолютном выражении) и составил 1 514 млн руб. Темпы роста EBITDA опередили динамику роста выручки. Это связано с повышением операционной эффективности
25.03.2026 Компания «Крайон» подвела финансовые итоги 2025 г.: чистая прибыль выросла почти в три раза

Компания «Крайон» объявила результаты работы за 2025 г. По итогам отчетного периода компания продемонстрировала устойчивый рост ключевых финансовых показателей. Чистая прибыль «Крайон» увеличилась почти в три раза, что стало одним из наиболее значимых результатов года. Об этом CNews сообщили представители «Крайон». По итогам 2025 г. компания продемонст
13.03.2026 «Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда

уб., рентабельность по валовой прибыли снизилась на 7 процентных пункта и составила 19%, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) снизился

20.11.2025 Результаты VK за девять месяцев 2025 года

чка VK за девять месяцев 2025 г. увеличилась на 10% год к году до 111,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA VK за девять месяцев 2025 г. составила 15,5 млрд руб., показав кратный рост по сравнен
08.04.2025 Positive Technologies финализирует итоги 2024 г.: объем отгрузок клиентам компании составил 24,1 млрд руб

ческой поддержки, пролонгации лицензий и корректировку на оплаты, произведенные до 31 марта 2025 г. EBITDA компании составила 6,5 млрд руб. при уровне маржинальности 26%, что является высоким п
03.04.2025 ПАО «ИВА» публикует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.: выручка увеличилась на 36%, рентабельность по EBITDA составила 70%

8%. По итогам 2025 г. доля продаж новых решений компании может превысить 35%, что соответствует долгосрочной стратегии компании по расширению присутствия во всех рыночных сегментах. Рентабельность по EBITDA за 12 месяцев 2024 г. составила 70%, что соответствует верхней границе ранее обозначенных целевых ориентиров компании на 2024 г. На протяжении нескольких последних лет компания продолжае
31.03.2025 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные результаты группы за 2024 год, подтверждая рост скорр. EBITDA на 58% и возможность выплаты дивидендов за 2024 год

ультате валовая рентабельность группы за 2024 г. достигла 30,6% (+ 4,8 п.п. г/г). Скорректированная EBITDA компании за 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 58% по сравнению с показателем, зафиксир
05.03.2025 «Магнит Доставка» нарастила число заказов почти вдвое в 2024 г. и получила положительную EBITDA

чности и скорости обработки заказов и расширению мультиформатного предложения «Магнит Доставка» продемонстрировала значительный рост ключевых показателей и в четвертом квартале достигла положительной EBITDA. Об этом CNews сообщили представители «Магнита». По итогам 2024 г. «Магнит Доставка» выполнила 49 млн заказов, что на 81% превысило показатель за 2023 г. Число заказов, сделанных через с
18.02.2025 Результаты 2024 г. ПАО «Софтлайн»: рост скорректированной EBITDA на 57% и повышение прогноза при двукратном снижении чистого долга

ультате валовая рентабельность группы за 2024 г. достигла 30,6% (+ 4,9 п.п. г/г). Скорректированная EBITDA компании за 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 57% по сравнению с показателем, зафиксир
02.09.2024 США крупно просчитались. У Huawei гигантская чистая прибыль - шесть лет санкций прошли впустую

о указывает на несостоятельность санкций США. Так, по итогам первого полугодия 2024 г. ее выручка достигла 417,5 млрд юаней ($58,8 млрд), что более чем на треть (на 34,3%) больше, нежели годом ранее. Чистая прибыль ИТ-гиганта подскочила за на 18,2% год к году, составив в национальной валюте Китая 55,1 млрд юаней ($7,7 млрд). То есть доля чистой прибыли в общей выручке – более 10%. По данным
19.07.2024 «Ростелеком» взял под полный контроль разработчика ПО для госсектора с бешеным ростом выручки и огромной прибылью

по управлению» (74.90.6). Согласно «Контур.Фокусу», по итогам 2023 г. выручка «БФТ Холдинга» взлетела почти в пять раз – на 431% в сравнении с 2022 г. Она составила 1,25 млрд руб. Что примечательно, чистая прибыль в 2023 г. оказалась даже выше выручки – 1,258 млрд руб. Для сравнения, чистая прибыль компании за 2022 г. – 227,2 млн руб. в 2021 г. – 431,4 млн руб. Уставный капитал комп
27.05.2024 «Наследник» российского SAP набирает обороты. Выручка и чистая прибыль кратно выросли

Результаты ухода SAP из России «Лаб СП» раскрыла финансовые итоги 2023 г. Об этом представитель компании сообщил CNews. В компании заявили, что их выручка за прошедший год составила 360 млн руб., а чистая прибыль – 31 млн руб. Почти сразу после начала всем известных событий, в марте 2022 г. разработчик ERP-систем SAP приостановила свою деятельность на территории России на неопределенный с
10.04.2024 Positive Technologies по итогам 2023 г. увеличила отгрузки на 76%

удничества в регионе для продвижения современных продуктов, а также для обмена опытом в области ИБ. EBITDA и EBITDAC По результатам 2023 г. EBITDA компании увеличилась на 59% год и соста
27.03.2024 Чистая прибыль Selectel в 2023 году выросла вдвое до 2,8 млрд рублей

фоне роста интереса российских компаний к облачной ИT-инфраструктуре; показатель скорректированной EBITDA в 2023 г. вырос на 35% до 5,7 млрд руб., рентабельность по скорр. EBITDA состав
14.02.2024 Ozon объявляет предварительные операционные результаты за 2023 год: оборот превысил 1,7 трлн рублей, скорректированная EBITDA положительная

ит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза. Данный пресс-релиз включает скорректированную EBITDA, показатель, не представленный в соответствии с МСФО. Эта финансовая метрика не является показателем финансовых результатов или ликвидности в соответствии с МСФО и может не содержать пар
26.01.2024 Intel все сломала. Встать с колен не вышло, выручка и чистая прибыль рухнули, не спасли даже новые процессоры

етом исторически провальной первой четверти 2023 г. и чистым убытком в размере $2,7 млрд ее годовая чистая прибыль еле дотянула до $1,7 млрд. Сравним с 2022 г., когда было $8 млрд и констатируе
13.12.2023 Чистая прибыль Selectel выросла в два раза за девять месяцев 2023 года

ль увеличилась в два раза до 2,3 млрд руб. Долговая нагрузка снизилась до 1,0х Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM. Об этом CNews сообщили представители Selectel. «Мы видим растущий интерес российс
04.12.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о повышении прогнозного показателя скорректированной EBITDA более чем на 16% по итогам 2023 года

но прогнозу менеджмента, валовая прибыль может составить не менее 20 млрд руб., а скорректированная EBITDA — 3,5 млрд руб. или выше. Таким образом, прогнозное значение скорректированной EBIT
01.11.2023 Прибыль AMD выросла на 1000% и стала выше, чем у Intel

вняться в том плане с Intel, но и обойти ее. Рост год к году составил 353% – в III квартале 2022 г. чистая прибыль AMD была на уровне $66 млн. Чистая прибыль AMD за отчетный период соста
28.08.2023 Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года

совые показатели за шесть месяцев 2023 г.: Выручка кикшеринга – 4,4 млрд руб., рост 62% год к году; EBITDA кикшеринга – 2 млрд руб., рост 45% год к году; Рентабельность по EBITDA кикшери
06.03.2023 Positive Technologies представила предварительные неаудированные показатели деятельности за 2022 год и новый формат раскрытия результатов

, по предварительным данным, увеличился с 7,7 до 14,5 млрд руб. На фоне роста эффективности бизнеса EBITDA увеличилась в 2,5 раза и составила 6,9 млрд руб. по сравнению с 2,7 млрд руб. годом ра
31.10.2022 Positive Technologies в III квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса

оказала уверенный рост на 185% в III квартале и на 121% по итогам первых девяти месяцев. Показатель EBITDA по итогам III квартала и девяти месяцев увеличился до 1,9 млрд руб. и 2,6 млрд руб. со
15.08.2022 Выручка Positive Technologies за первое полугодие 2022 выросла на 78% и составила 3,5 млрд рублей

показала уверенный рост на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия. Показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом про
06.04.2022 Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли

овая рентабельность — 87,8% (+ 2,8 п.п. по сравнению с прошлым годом). Скорректированный показатель EBITDA достиг 2,9 млрд руб., а рентабельность по скорректированной EBITDA выросла до 4
15.02.2022 Большие данные и нейросети позволили «Магниту» увеличить EBITDA НА 1,5 млрд рублей

. реализация проектов прогнозирования промо и мониторинга доступности товаров на полках с использованием больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта позволили ритейлеру увеличить показатель EBITDA на 1,5 млрд руб. В 2022 г. компания планирует расширить масштаб проектов и получить не менее 2,5 млрд руб. дополнительного эффекта на уровне EBITDA. В «Магните» реализуется пул пр
30.12.2021 Эксперты оценили экономическую устойчивость российских ИТ-компаний

едств вырос на 20% в 2020 г., у сектора отсутствовал совокупный чистый долг. Показатель чистый долг/EBIT ( прибыль до вычета процентов и налогов) превышал 3х лишь у 5% компаний. Коэффициент пок
03.12.2021 Чистый доход NetApp вырос на 11% во II квартале 2022 финансового года

NetApp обнародовала финансовые результаты за II квартал 2022 финансового года, который закончился 29 октября 2021 г. Чистый доход компании во II квартале вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,57 млрд. Общий объем выручки NetApp Public Cloud увеличился на 80% по сравнению
23.04.2021 Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41%

дину I квартала 2021 г. компанией управлял ее бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). Чистая прибыль Intel по итогам I квартала 2021 г. составила $3,4 млрд против $5,66 млрд годом
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр

ил годовую выручку до 3 млрд руб., показав рост 43% в годовом сопоставлении при снижении убытков по EBITDA (-2,2 млрд руб.). В IV квартале выручка «Юлы» увеличилась на 43% год к году до 1 млрд

16.10.2020 «Роснано» с прибылью вышло из производителя термоэлектрических элементов

«Роснано» завершило участие в российском производителе термоэлектрических микромодулей (ТЭММ) ООО «РМТ». Доля «Роснано» в проекте в размере 39,48% реализована с прибылью в рамках покупки 78,96% ООО «РМТ» глобальной технологической корпорацией Ferrotec Holdings Corporation. УК «С-групп капитал менеджмент» также продало свою долю в «РМТ» в размере 39,48%
31.08.2020 Чистая прибыль «Эр-Телекома» в первом полугодии 2020 г. выросла на 23%, превысив 1,7 миллиарда рублей

нению с первым полугодием 2019 г. и достигла 24798 млн руб. Показатель OIBDA увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9704 млн руб. Рентабельность OIBDA составила 39,1%. Чистая прибыль составила 1714 млн руб., увеличившись на 23% по отношению к первому полугодию 2019 г. CAPEX увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5206 млн руб. Ч
13.08.2020 Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2020 года выросла на 35,2% до 4 миллиардов рублей

в рамках возобновляемой кредитной линии с 80 до 160 млрд руб. В результате повышения операционной эффективности и снижения затрат на финансирование в связи с планомерным сокращением долговой нагрузки чистая прибыль выросла на 35,2% до 4 млрд руб. База абонентов «Мегафона» в России во II квартале осталась на уровне прошлого года — 75,4 млн. Число пользователей передачи данных в России выросл
28.07.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2020 года

рованной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 4,6%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) снизился по сравнению с аналогичным показателем за второй ква
28.07.2020 У «Яндекса» выросла доля на рынке поиска, но упала чистая прибыль

. «Яндекс» продемонстрировал не самые выдающиеся финансовые достижения Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) снизился по сравнению с итогами II квартала 2019 г. на 35% до
19.05.2020 «Микрон» работает в убыток десятый год подряд

тот показатель был на уровне 1,62 млрд руб., в 2016 г. — 1,69 млрд руб. Последний раз положительная чистая прибыль у «Микрона» была в 2009 г., когда она составила 262 млн руб. Таким образом, «М
28.04.2020 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76%

ка «Яндекса», согласно данным неаудированной финансовой отчетности по итогам I квартала 2020 г., выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составила 47,0 млрд руб., или $604,7 млн. Чистая прибыль компании взлетела на 76% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 5,5 млрд руб., или $70,7 млн, рентабельность по чистой прибыли составила 11,7%. Скорректир
24.03.2020 Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 45% и достигла 11,2 млрд рублей

авила 91015 млн руб., валовая маржа выросла на 0,3 процентных пункта до 24,9% в 2019 г.; показатель EBITDA по группе вырос на 18,1% год к году и достиг 26746 млн руб. (46617 млн руб. по МСФО 16
02.03.2020 Чистая прибыль Tele2 выросла на 145% до 6,6 млрд рублей

ых показателей: выручка выросла на 14% в сравнении с 2018 г. и достигла 163,3 млрд руб.; показатель EBITDA составил 65,6 млрд руб. − увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлог
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4%

с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,62 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,

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Apple Inc 13154 250
Yandex - Яндекс 9215 249
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Samsung Electronics 11064 219
Google LLC 12688 217
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 212
Oracle Corporation 7074 197
Dell EMC 5180 186
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Sony 6739 171
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 160
Cisco Systems 5372 159
SAP SE 5601 157
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 149
HP Inc. 5883 148
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AMD - Advanced Micro Devices 4641 146
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 128
Lenovo Motorola 3566 124
Softline - Софтлайн 3743 124
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 120
HP - Hewlett-Packard 3662 119
Yahoo! 3726 110
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 92
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 91
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 306
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 291
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 263
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 248
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 181
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 134
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 133
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 133
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 94
Почта России ПАО 2370 86
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 80
Альфа-Групп 745 79
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 70
РЖД - Российские железные дороги 2096 68
Альфа-Банк 1979 67
eBay Inc 1640 66
Россети Ленэнерго 1699 61
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 30
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 29
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 27
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 27
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 26
Федеральное казначейство России 1949 26
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 26
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 24
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 22
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 22
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 21
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 21
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 200
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 11
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 4
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 3
ГосИнформСистемы 160 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Bryan Norris Associates 14 2
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 2
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 999
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 844
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 762
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 750
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 577
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 515
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 514
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 461
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 398
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 389
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 368
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 361
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 348
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 345
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 338
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 327
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 306
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 299
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 299
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 291
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 274
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 267
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 262
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 258
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 257
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 244
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 241
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 232
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 217
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 215
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 196
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 194
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 190
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 176
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 175
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 172
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 169
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 161
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 160
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 153
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 548
Microsoft Windows 2000 8678 230
Microsoft Windows 16882 140
Google Android 15243 139
Linux OS 11533 133
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 133
Apple iPhone 6 4861 131
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 104
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 88
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 80
Intel x86 - архитектура процессора 2151 57
Microsoft Office 4170 56
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 56
Apple iOS 8583 55
FreePik 1841 54
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 49
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 48
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 48
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 47
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 46
Apple iPod 1553 45
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 42
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 42
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 41
Новые облачные технологии - МойОфис 958 41
Google YouTube - Видеохостинг 3002 39
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 37
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 37
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 34
Apple iPad 4011 33
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 33
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 32
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 31
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 30
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 29
Microsoft Azure 1526 28
VK - Яндекс.Дзен 258 27
Apple - App Store 3109 27
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 26
Microsoft Windows BitLocker 942 26
Путин Владимир 3454 83
Брюквин Юрий 300 51
Волож Аркадий 268 48
Усманов Алишер 311 43
Рейман Леонид 1065 41
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 32
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 31
Гришин Дмитрий 210 30
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 28
Солдатенков Сергей 162 28
Кочетков Владислав 248 27
Боровиков Игорь 137 27
Делицын Леонид 137 25
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 24
Shwed Gil - Швед Гил 44 24
Фролов Денис 73 24
Таврин Иван 120 23
Изосимов Александр 192 23
Осеевский Михаил 350 23
Торбахов Александр 111 23
Слизень Виталий 244 22
Лавров Владимир 111 22
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 22
Кузовкин Алексей 155 22
Комиссаров Дмитрий 248 21
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 20
Сивцев Илья 174 20
Catz Safra - Катц Сафра 42 20
Любимов Олег 57 19
Hurd Mark - Херд Марк 97 19
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 19
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 19
Тараканов Артем 39 19
Мишустин Михаил 787 18
Шадаев Максут 1210 18
Никифоров Николай 1138 18
Карачинский Анатолий 96 18
Приданцев Сергей 149 18
Кузяев Андрей 72 17
Добкин Аркадий 82 17
Россия - РФ - Российская федерация 166164 3044
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 1763
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 961
Европа 24963 722
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 506
Япония 13807 505
Украина 7928 369
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 368
Германия - Федеративная Республика 13221 349
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 332
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 287
Южная Корея - Республика 7051 206
Казахстан - Республика 6047 201
Африка - Африканский регион 3640 195
Швеция - Королевство 3781 187
Азия - Азиатский регион 5920 186
Беларусь - Белоруссия 6289 176
Индия - Bharat 5869 173
Ближний Восток 3154 169
Франция - Французская Республика 8177 169
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 167
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 153
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 144
Нидерланды 3745 143
Китай - Тайвань 4245 139
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 135
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 134
Канада 5081 130
Финляндия - Финляндская Республика 3697 129
Узбекистан - Республика 2005 122
Норвегия - Королевство 1857 118
Италия - Итальянская Республика 4508 118
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 104
Америка - Американский регион 2206 97
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 97
Турция - Турецкая республика 2620 95
Европа Восточная 3138 93
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 90
Испания - Королевство 3839 89
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 89
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 3434
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2138
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 1193
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 947
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 792
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 731
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 661
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 653
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 605
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 583
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 444
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 427
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 411
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 392
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 385
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 384
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 380
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 366
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 359
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 341
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 333
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 306
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 282
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 270
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 260
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 250
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 241
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 226
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 224
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 220
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 217
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 216
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 214
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 211
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 204
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 203
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 193
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 175
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 173
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 170
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1317
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 585
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 160
Bloomberg 1627 104
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 103
Ведомости 1466 84
FT - Financial Times 1295 83
AP - Associated Press 2007 78
Forbes - Форбс 1002 75
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 64
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 59
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 40
CNET Networks - CNET News 1643 38
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 37
Telecom.paper 194 36
Total Telecom 613 35
TAdviser - Центр выбора технологий 468 32
The Register - The Register Hardware 1784 31
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 21
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 21
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 20
NYT - The New York Times 1100 20
DigiTimes - Издание 1331 20
РИА Новости 1033 19
Известия ИД 770 19
Yahoo! Finance 122 19
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 18
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 17
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 17
Tom’s Hardware 600 16
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 16
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 16
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 14
The Verge - Издание 619 13
ZDnet 663 13
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 12
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 10
Dow Jones - MarketWatch 334 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 192
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 161
IDC - International Data Corporation 4975 137
Thomson Financial - Thomson First Call 386 131
Gartner - Гартнер 3658 83
Рустелеком ТК 305 52
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 42
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