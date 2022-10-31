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Индексная книга CNews*
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Налогообложение EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации



31.10.2022 Positive Technologies в III квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса
15.08.2022 Выручка Positive Technologies за первое полугодие 2022 выросла на 78% и составила 3,5 млрд рублей
06.04.2022 Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли
15.02.2022 Большие данные и нейросети позволили «Магниту» увеличить EBITDA НА 1,5 млрд рублей
30.12.2021 Эксперты оценили экономическую устойчивость российских ИТ-компаний
03.12.2021 Чистый доход NetApp вырос на 11% во II квартале 2022 финансового года
23.04.2021 Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41%
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр
16.10.2020 «Роснано» с прибылью вышло из производителя термоэлектрических элементов
31.08.2020 Чистая прибыль «Эр-Телекома» в первом полугодии 2020 г. выросла на 23%, превысив 1,7 миллиарда рублей
13.08.2020 Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2020 года выросла на 35,2% до 4 миллиардов рублей
28.07.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2020 года
28.07.2020 У «Яндекса» выросла доля на рынке поиска, но упала чистая прибыль
19.05.2020 «Микрон» работает в убыток десятый год подряд
28.04.2020 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76%
24.03.2020 Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 45% и достигла 11,2 млрд рублей
02.03.2020 Чистая прибыль Tele2 выросла на 145% до 6,6 млрд рублей
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4%
25.11.2019 Чистая прибыль Inoventica по итогам трех кварталов составила 33 миллиона рублей
06.11.2019 Квартальная чистая прибыль Tele2 выросла на 114%
30.10.2019 AMD показала крупнейшую выручку за последние 14 лет
25.10.2019 Квартальная выручка «Яндекса» за III кв. 2019 года выросла на 38%
15.08.2019 Чистая прибыль «ЭР-Телеком» за I полугодие 2019 выросла на 37%
26.07.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% до 41,4 млрд рублей
25.07.2019 Чистая прибыль Mail.ru выросла на 72%
17.07.2019 Чистая прибыль Ericsson составила 1,8 миллирда крон
26.06.2019 «Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки
15.05.2019 Чистая прибыль «Ростелекома» выросла на 46% до 5,6 млрд рублей
30.04.2019 Чистая прибыль ZTE по итогам квартала составила 863 млн юаней
25.04.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40%
17.04.2019 Чистая прибыль Ericsson составила 2,4 млрд крон
22.03.2019 Чистая прибыль «Мегафона» выросла на 2,7%
22.03.2019 Итоги 2018 года: «Мегафон» потратил в России больше «Билайна» и МТС
21.03.2019 Консолидированная чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 20% до 8,4 млрд рублей
12.03.2019 Чистая прибыль радиоэлектронного кластера «Ростеха» выросла в восемь раз
11.03.2019 Чистая прибыль Tele2 составила 2,7 млрд рублей
01.03.2019 Выручка Mail.Ru выросла на треть
15.02.2019 Чистая прибыль «Яндекса» взлетела на 430% до 46 миллиардов
29.10.2018 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на сотни процентов
29.10.2018 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2018 года

Публикаций - 6860, упоминаний - 8751

Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10057 437
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9420 376
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 348
Microsoft Corporation 23484 331
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6931 285
Ростелеком - Связьинвест 1703 254
Intel Corporation 11664 231
IBM - International Business Machines Corp 9192 206
Apple Inc 11184 189
Samsung Electronics 9723 177
Прогноз 1654 176
Dell EMC 4912 171
АФК Система ПАО 1698 170
Google LLC 10932 164
Sony 6481 162
Oracle Corporation 6299 160
Yandex - Яндекс 5661 150
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 144
VK - Mail.ru Group 3198 138
Cisco Systems 4871 132
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2500 127
HP Inc. 5517 126
SAP SE 4879 122
Lenovo Motorola 3503 120
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 118
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 116
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 693 116
Yahoo! 3687 109
HP - Hewlett-Packard 3600 109
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 106
AMD - Advanced Micro Devices 3860 103
Telenor - Теленор 735 102
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 99
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 95
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 95
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 91
Siemens AG - Siemens Group 2541 89
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 85
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 83
Ситроникс - Sitronics 1055 83
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 673
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 160
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1181 155
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 143
Россети Ленэнерго 2348 134
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1010 114
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2374 81
101Hotels.com 703 76
First Call 239 76
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 669 76
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 73
Альфа-Групп 664 62
eBay Inc 1597 60
Почта России ПАО 1988 56
РЖД - Российские железные дороги 1619 50
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 46
Альфа-Банк 1596 40
Евросеть 1399 36
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 538 36
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 440 34
Qiwi 923 34
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 33
Связной ГК 1335 32
Uber 305 31
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 284 30
Газпром ПАО 1150 30
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 30
Яндекс.Такси 325 29
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 29
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 28
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 26
DST Global - Digital Sky Technologies 210 26
LinkedIn 582 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 25
VK Delivery club 227 24
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 23
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 23
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 23
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 247
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 138
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10367 138
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2022 109
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 938 101
Президент Российской Федерации 3707 79
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 79
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 841 67
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2393 57
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 57
Судебная власть - Judicial power 2090 53
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 47
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2378 47
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1546 38
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 38
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 36
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 32
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 30
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 26
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 23
Администрация Президента РФ 977 23
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 22
Правительство Москвы 1989 22
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 19
Федеральное казначейство России 1548 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 689 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1389 16
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 862 15
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 13
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 205
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 187
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 6
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 3
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 2
Единая Россия - Политическая партия 262 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 2
8K Association - Ассоциация 8K 160 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
Ассоциация онлайновых магазинов 2 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Verdi 4 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 13 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 16 1
Церковь Вечности 11 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25035 1341
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 1175
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24952 921
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53175 724
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22123 719
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16000 675
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38897 626
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17416 559
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1379 556
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25621 362
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17143 328
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13567 275
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8630 273
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 272
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11352 244
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7348 240
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12961 235
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices 3528 219
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 217
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9486 212
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9086 208
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25922 207
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13214 204
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11770 197
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 191
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14816 189
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15063 179
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10023 177
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9706 166
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4653 164
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6032 163
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6213 152
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6561 147
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9768 146
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3648 144
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8867 144
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5276 138
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4253 134
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19773 125
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11282 124
Microsoft Windows 2000 12668 539
Apple iPhone 6 6172 280
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 266
СКБ Контур - Контур.Фокус 692 263
Age of Kings 3445 162
Google Android 12534 109
Microsoft Windows 14424 106
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 73
Apple iPhone - серия смартфонов 6618 72
Linux OS 8229 71
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 69
Microsoft Windows BitLocker 1275 55
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 51
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 47
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1795 46
Apple iPod 1531 45
Apple Mac - Apple Macintosh 2867 43
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 43
Apple iOS 6788 40
Интерфакс СПАРК 156 39
Яндекс.Маркет 573 37
VK - Mail.ru Одноклассники 1479 37
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 34
Microsoft Office 3434 31
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 30
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 663 30
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 748 29
Apple iPad 3736 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4103 24
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 23
Microsoft Azure 1320 22
Intel x86 - архитектура процессора 1596 22
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 22
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 20
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1277 20
Microsoft Windows XP 2362 20
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 96 20
Microsoft Windows 7 1883 19
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 214 19
Google Play - Google Store - Android Market 2930 19
Путин Владимир 2726 56
Брюквин Юрий 289 45
Волож Аркадий 226 40
Рейман Леонид 1031 39
Усманов Алишер 289 37
Гришин Дмитрий 190 30
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 28
Кочетков Владислав 247 27
Солдатенков Сергей 160 27
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 26
Изосимов Александр 193 23
Shwed Gil - Швед Гил 44 23
Слизень Виталий 242 22
Кузовкин Алексей 154 22
Осеевский Михаил 273 21
Catz Safra - Катц Сафра 40 20
Таврин Иван 100 20
Делицын Леонид 116 19
Hurd Mark - Херд Марк 95 18
Карачинский Анатолий 94 18
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 18
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 18
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 18
Никифоров Николай 1172 17
Приданцев Сергей 144 17
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 113 16
Асланян Сергей 98 16
Добродеев Борис 95 16
Dell Michael - Делл Майкл 190 16
Кузяев Андрей 64 16
Эмдин Сергей 68 14
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 14
Боровиков Игорь 97 14
Яшин Валерий 79 14
Анкилов Константин 100 14
Киселев Александр 114 13
Медведев Дмитрий 1629 13
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 13
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 139 13
Фирер Олег 29 13
Россия - РФ - Российская федерация 122676 2190
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50152 1492
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39300 753
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 672
Европа 21298 597
Япония 12876 473
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15069 367
Украина 7264 304
Германия - Федеративная Республика 12008 294
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14930 280
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13141 268
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 238
Африка - Африканский регион 3267 177
Южная Корея - Республика 6282 175
Швеция - Королевство 3457 170
Азия - Азиатский регион 4657 154
Ближний Восток 2647 147
Казахстан - Республика 4838 147
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 144
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 138
Индия - Республика 5067 136
Франция - Французская Республика 7084 123
Канада 4709 121
Беларусь - Белоруссия 4247 119
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6297 118
Финляндия - Финляндская Республика 3467 116
Норвегия - Королевство 1766 115
Америка Северная 2834 115
Америка Латинская 1683 114
Нидерланды 3302 108
Китай - Тайвань 3735 106
Италия - Итальянская Республика 4223 104
Америка 2155 93
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 84
Европа Восточная 2997 82
Испания - Королевство 3600 82
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2553 77
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 381 77
Турция - Турецкая республика 2066 77
Узбекистан - Республика 1399 76
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41911 2947
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4256 1787
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13912 805
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41635 568
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4625 547
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1287 534
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5216 526
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5233 511
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1471 505
Абонентская база - Абонентская плата 5296 425
Финансовые показатели 2072 420
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19986 382
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 429 357
Управленческий консалтинг - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2038 353
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 599 344
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1067 317
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2596 309
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4929 300
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5115 284
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4046 255
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1722 235
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23913 232
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 320 229
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10244 210
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 209
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15043 186
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 249 178
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8863 171
Кредитование - Сrediting 5102 167
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6676 166
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4415 164
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 946 160
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3267 155
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9173 137
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4920 133
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6027 132
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4182 116
Юриспруденция - Jurisprudence 6220 105
Йена - денежная единица Японии 495 105
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10656 103
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 1260
Thomson Reuters - Рейтер 5773 545
91Mobiles 1695 205
FT - Financial Times 1165 80
AP - Associated Press 1994 74
Bloomberg 1109 74
Коммерсантъ - Издательский дом 1220 63
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 52
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 49
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 48
CNET Networks - CNET News 1638 37
Total Telecom 613 35
Forbes - Форбс 630 35
Прайм - Агентство экономической информации 857 33
Telecom.paper 167 32
Ведомости 539 25
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 21
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 21
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 21
The Register 1399 19
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 19
NYT - The New York Times 1001 18
Yahoo! Finance 118 17
DigiTimes - Издание 1295 17
КиноПоиск - портал о кино 161 17
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 17
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 16
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 16
Известия ИД 465 15
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 15
Telegraph 205 15
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 13
РИА Новости 803 12
Times 646 12
ZDnet 596 12
The Verge - Издание 500 11
Faulkner Information Services 100 10
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 412 10
Business Insider 206 10
TAdviser - Центр выбора технологий 294 10
500 Startups 14322 332
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7453 160
IDC - International Data Corporation 4849 123
Thomson Financial - Thomson First Call 206 88
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2115 88
Gartner - Гартнер 3474 80
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 32
Juniper Research 502 23
S&P - Standard and Poor’s 482 22
Internet Stock Report 992 16
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 16
Moody's Investors Service 135 14
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 14
S&P 500 551 13
Fortune Global 500 283 12
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 12
IHS iSuppli 397 12
Gartner - Dataquest 348 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 10
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 10
Forrester Research 812 9
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 8
Strategy Analytics 283 8
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 8
CNews Рынок ИТ-услуг 113 7
eMarketer 201 6
Fortune Global 100 139 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 6
comScore 389 6
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 5
ABI Research 233 5
Frost & Sullivan 200 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 5
GfK Rus - ГФК-Русь 206 5
Piper Jaffray 101 4
BCG - Boston Consulting Group 99 4
Mercury Research 64 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 261 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 3
Forrester Wave 45 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 13
РАН - Российская академия наук 1798 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 284 5
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 30 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 290 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 131 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 3
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 3
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 42 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 3
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 2 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 16 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 2
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 2
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 9 2
GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 2
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 204 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 61 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11623 1338
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2066 28
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 21
JD.com 618 Shopping Festival 72 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 18
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 14
GeekBrains 79 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1723 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 5
CNews AWARDS - награда 408 4
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 3
День молодёжи - 27 июня 690 3
Международный женский день - 8 марта 273 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
CeBIT 461 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
Intel Developer Forum - IDF 274 2
Diasoft Special Conf 3 1
Banking Tech Awards 2 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
Час кода - международное движение 11 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
VMworld 29 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 80 1
Единый день голосования 91 1
Effie Awards 3 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 83 1
ИнфоКом 85 1
Intel Architecture Day 4 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 14 1
SAP Value Award 6 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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