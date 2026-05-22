Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году 37,9%, чистая прибыль — 18,7 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 2,1%. По показателю EBITDA лидером также является «Ростелеком». Капитальные затраты составили 158 млрд руб. (18,1

МКАО «Воксис» объявляет финансовые результаты 2025 года по МСФО: рост EBITDA составил 39% льная динамика связана с активным ростом новых направлений, включая FinTech и AdTech, а также внедрением высокотехнологичных сервисов и их масштабированием во всех бизнес-вертикалях. Общий показатель EBITDA вырос на 39,2% (426 млн. в абсолютном выражении) и составил 1 514 млн руб. Темпы роста EBITDA опередили динамику роста выручки. Это связано с повышением операционной эффективности

Компания «Крайон» подвела финансовые итоги 2025 г.: чистая прибыль выросла почти в три раза Компания «Крайон» объявила результаты работы за 2025 г. По итогам отчетного периода компания продемонстрировала устойчивый рост ключевых финансовых показателей. Чистая прибыль «Крайон» увеличилась почти в три раза, что стало одним из наиболее значимых результатов года. Об этом CNews сообщили представители «Крайон». По итогам 2025 г. компания продемонст

«Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда уб., рентабельность по валовой прибыли снизилась на 7 процентных пункта и составила 19%, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) снизился

Результаты VK за девять месяцев 2025 года чка VK за девять месяцев 2025 г. увеличилась на 10% год к году до 111,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA VK за девять месяцев 2025 г. составила 15,5 млрд руб., показав кратный рост по сравнен

Positive Technologies финализирует итоги 2024 г.: объем отгрузок клиентам компании составил 24,1 млрд руб ческой поддержки, пролонгации лицензий и корректировку на оплаты, произведенные до 31 марта 2025 г. EBITDA компании составила 6,5 млрд руб. при уровне маржинальности 26%, что является высоким п

ПАО «ИВА» публикует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.: выручка увеличилась на 36%, рентабельность по EBITDA составила 70% 8%. По итогам 2025 г. доля продаж новых решений компании может превысить 35%, что соответствует долгосрочной стратегии компании по расширению присутствия во всех рыночных сегментах. Рентабельность по EBITDA за 12 месяцев 2024 г. составила 70%, что соответствует верхней границе ранее обозначенных целевых ориентиров компании на 2024 г. На протяжении нескольких последних лет компания продолжае

ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные результаты группы за 2024 год, подтверждая рост скорр. EBITDA на 58% и возможность выплаты дивидендов за 2024 год ультате валовая рентабельность группы за 2024 г. достигла 30,6% (+ 4,8 п.п. г/г). Скорректированная EBITDA компании за 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 58% по сравнению с показателем, зафиксир

«Магнит Доставка» нарастила число заказов почти вдвое в 2024 г. и получила положительную EBITDA чности и скорости обработки заказов и расширению мультиформатного предложения «Магнит Доставка» продемонстрировала значительный рост ключевых показателей и в четвертом квартале достигла положительной EBITDA. Об этом CNews сообщили представители «Магнита». По итогам 2024 г. «Магнит Доставка» выполнила 49 млн заказов, что на 81% превысило показатель за 2023 г. Число заказов, сделанных через с

Результаты 2024 г. ПАО «Софтлайн»: рост скорректированной EBITDA на 57% и повышение прогноза при двукратном снижении чистого долга ультате валовая рентабельность группы за 2024 г. достигла 30,6% (+ 4,9 п.п. г/г). Скорректированная EBITDA компании за 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 57% по сравнению с показателем, зафиксир

США крупно просчитались. У Huawei гигантская чистая прибыль - шесть лет санкций прошли впустую о указывает на несостоятельность санкций США. Так, по итогам первого полугодия 2024 г. ее выручка достигла 417,5 млрд юаней ($58,8 млрд), что более чем на треть (на 34,3%) больше, нежели годом ранее. Чистая прибыль ИТ-гиганта подскочила за на 18,2% год к году, составив в национальной валюте Китая 55,1 млрд юаней ($7,7 млрд). То есть доля чистой прибыли в общей выручке – более 10%. По данным

«Ростелеком» взял под полный контроль разработчика ПО для госсектора с бешеным ростом выручки и огромной прибылью по управлению» (74.90.6). Согласно «Контур.Фокусу», по итогам 2023 г. выручка «БФТ Холдинга» взлетела почти в пять раз – на 431% в сравнении с 2022 г. Она составила 1,25 млрд руб. Что примечательно, чистая прибыль в 2023 г. оказалась даже выше выручки – 1,258 млрд руб. Для сравнения, чистая прибыль компании за 2022 г. – 227,2 млн руб. в 2021 г. – 431,4 млн руб. Уставный капитал комп

«Наследник» российского SAP набирает обороты. Выручка и чистая прибыль кратно выросли Результаты ухода SAP из России «Лаб СП» раскрыла финансовые итоги 2023 г. Об этом представитель компании сообщил CNews. В компании заявили, что их выручка за прошедший год составила 360 млн руб., а чистая прибыль – 31 млн руб. Почти сразу после начала всем известных событий, в марте 2022 г. разработчик ERP-систем SAP приостановила свою деятельность на территории России на неопределенный с

Positive Technologies по итогам 2023 г. увеличила отгрузки на 76% удничества в регионе для продвижения современных продуктов, а также для обмена опытом в области ИБ. EBITDA и EBITDAC По результатам 2023 г. EBITDA компании увеличилась на 59% год и соста

Чистая прибыль Selectel в 2023 году выросла вдвое до 2,8 млрд рублей фоне роста интереса российских компаний к облачной ИT-инфраструктуре; показатель скорректированной EBITDA в 2023 г. вырос на 35% до 5,7 млрд руб., рентабельность по скорр. EBITDA состав

Ozon объявляет предварительные операционные результаты за 2023 год: оборот превысил 1,7 трлн рублей, скорректированная EBITDA положительная ит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза. Данный пресс-релиз включает скорректированную EBITDA, показатель, не представленный в соответствии с МСФО. Эта финансовая метрика не является показателем финансовых результатов или ликвидности в соответствии с МСФО и может не содержать пар

Intel все сломала. Встать с колен не вышло, выручка и чистая прибыль рухнули, не спасли даже новые процессоры етом исторически провальной первой четверти 2023 г. и чистым убытком в размере $2,7 млрд ее годовая чистая прибыль еле дотянула до $1,7 млрд. Сравним с 2022 г., когда было $8 млрд и констатируе

Чистая прибыль Selectel выросла в два раза за девять месяцев 2023 года ль увеличилась в два раза до 2,3 млрд руб. Долговая нагрузка снизилась до 1,0х Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM. Об этом CNews сообщили представители Selectel. «Мы видим растущий интерес российс

ПАО «Софтлайн» объявляет о повышении прогнозного показателя скорректированной EBITDA более чем на 16% по итогам 2023 года но прогнозу менеджмента, валовая прибыль может составить не менее 20 млрд руб., а скорректированная EBITDA — 3,5 млрд руб. или выше. Таким образом, прогнозное значение скорректированной EBIT

Прибыль AMD выросла на 1000% и стала выше, чем у Intel вняться в том плане с Intel, но и обойти ее. Рост год к году составил 353% – в III квартале 2022 г. чистая прибыль AMD была на уровне $66 млн. Чистая прибыль AMD за отчетный период соста

Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года совые показатели за шесть месяцев 2023 г.: Выручка кикшеринга – 4,4 млрд руб., рост 62% год к году; EBITDA кикшеринга – 2 млрд руб., рост 45% год к году; Рентабельность по EBITDA кикшери

Positive Technologies представила предварительные неаудированные показатели деятельности за 2022 год и новый формат раскрытия результатов , по предварительным данным, увеличился с 7,7 до 14,5 млрд руб. На фоне роста эффективности бизнеса EBITDA увеличилась в 2,5 раза и составила 6,9 млрд руб. по сравнению с 2,7 млрд руб. годом ра

Positive Technologies в III квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса оказала уверенный рост на 185% в III квартале и на 121% по итогам первых девяти месяцев. Показатель EBITDA по итогам III квартала и девяти месяцев увеличился до 1,9 млрд руб. и 2,6 млрд руб. со

Выручка Positive Technologies за первое полугодие 2022 выросла на 78% и составила 3,5 млрд рублей показала уверенный рост на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия. Показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом про

Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли овая рентабельность — 87,8% (+ 2,8 п.п. по сравнению с прошлым годом). Скорректированный показатель EBITDA достиг 2,9 млрд руб., а рентабельность по скорректированной EBITDA выросла до 4

Большие данные и нейросети позволили «Магниту» увеличить EBITDA НА 1,5 млрд рублей . реализация проектов прогнозирования промо и мониторинга доступности товаров на полках с использованием больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта позволили ритейлеру увеличить показатель EBITDA на 1,5 млрд руб. В 2022 г. компания планирует расширить масштаб проектов и получить не менее 2,5 млрд руб. дополнительного эффекта на уровне EBITDA. В «Магните» реализуется пул пр

Эксперты оценили экономическую устойчивость российских ИТ-компаний едств вырос на 20% в 2020 г., у сектора отсутствовал совокупный чистый долг. Показатель чистый долг/EBIT ( прибыль до вычета процентов и налогов) превышал 3х лишь у 5% компаний. Коэффициент пок

Чистый доход NetApp вырос на 11% во II квартале 2022 финансового года NetApp обнародовала финансовые результаты за II квартал 2022 финансового года, который закончился 29 октября 2021 г. Чистый доход компании во II квартале вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,57 млрд. Общий объем выручки NetApp Public Cloud увеличился на 80% по сравнению

Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41% дину I квартала 2021 г. компанией управлял ее бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). Чистая прибыль Intel по итогам I квартала 2021 г. составила $3,4 млрд против $5,66 млрд годом

Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр ил годовую выручку до 3 млрд руб., показав рост 43% в годовом сопоставлении при снижении убытков по EBITDA (-2,2 млрд руб.). В IV квартале выручка «Юлы» увеличилась на 43% год к году до 1 млрд

«Роснано» с прибылью вышло из производителя термоэлектрических элементов «Роснано» завершило участие в российском производителе термоэлектрических микромодулей (ТЭММ) ООО «РМТ». Доля «Роснано» в проекте в размере 39,48% реализована с прибылью в рамках покупки 78,96% ООО «РМТ» глобальной технологической корпорацией Ferrotec Holdings Corporation. УК «С-групп капитал менеджмент» также продало свою долю в «РМТ» в размере 39,48%

Чистая прибыль «Эр-Телекома» в первом полугодии 2020 г. выросла на 23%, превысив 1,7 миллиарда рублей нению с первым полугодием 2019 г. и достигла 24798 млн руб. Показатель OIBDA увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9704 млн руб. Рентабельность OIBDA составила 39,1%. Чистая прибыль составила 1714 млн руб., увеличившись на 23% по отношению к первому полугодию 2019 г. CAPEX увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5206 млн руб. Ч

Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2020 года выросла на 35,2% до 4 миллиардов рублей в рамках возобновляемой кредитной линии с 80 до 160 млрд руб. В результате повышения операционной эффективности и снижения затрат на финансирование в связи с планомерным сокращением долговой нагрузки чистая прибыль выросла на 35,2% до 4 млрд руб. База абонентов «Мегафона» в России во II квартале осталась на уровне прошлого года — 75,4 млн. Число пользователей передачи данных в России выросл

«Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2020 года рованной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 4,6%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) снизился по сравнению с аналогичным показателем за второй ква

У «Яндекса» выросла доля на рынке поиска, но упала чистая прибыль . «Яндекс» продемонстрировал не самые выдающиеся финансовые достижения Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) снизился по сравнению с итогами II квартала 2019 г. на 35% до

«Микрон» работает в убыток десятый год подряд тот показатель был на уровне 1,62 млрд руб., в 2016 г. — 1,69 млрд руб. Последний раз положительная чистая прибыль у «Микрона» была в 2009 г., когда она составила 262 млн руб. Таким образом, «М

Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76% ка «Яндекса», согласно данным неаудированной финансовой отчетности по итогам I квартала 2020 г., выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составила 47,0 млрд руб., или $604,7 млн. Чистая прибыль компании взлетела на 76% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 5,5 млрд руб., или $70,7 млн, рентабельность по чистой прибыли составила 11,7%. Скорректир

Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 45% и достигла 11,2 млрд рублей авила 91015 млн руб., валовая маржа выросла на 0,3 процентных пункта до 24,9% в 2019 г.; показатель EBITDA по группе вырос на 18,1% год к году и достиг 26746 млн руб. (46617 млн руб. по МСФО 16

Чистая прибыль Tele2 выросла на 145% до 6,6 млрд рублей ых показателей: выручка выросла на 14% в сравнении с 2018 г. и достигла 163,3 млрд руб.; показатель EBITDA составил 65,6 млрд руб. − увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлог