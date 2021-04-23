Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41%
Intel отчиталась о I квартале 2021 г., оказавшемся для нее провальным. Ее чистая прибыль за год упала на 41%, выручка – на 1%, а норма прибыли – на 5,4 процентных пункта. Хуже всего проявило себя корпоративное подразделение Intel – ее операционная прибыль рухнула на 64%, а вслед за ней – и акции компании на бирже.
Неудачное начало года
Компания Intel опубликовала финансовый отчет за I квартал 2021 г., в котором зафиксировала внушительное падение чистой прибыли – более чем на 40% год к году. При этом аналитики компании рассчитывали на еще более плохие результаты. С февраля 2019 г. и по середину I квартала 2021 г. компанией управлял ее бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan).
Чистая прибыль Intel по итогам I квартала 2021 г. составила $3,4 млрд против $5,66 млрд годом ранее, что эквивалентно падению на 41%. Выручка компании за отчетный период составила $19,7 млрд по GAAP (падение на 1% год к году) и $18,6 млрд при подсчете без использования методики GAAP (за год изменений нет). Это на $1,1 млрд больше прогнозов самой Intel, опубликованных в январе 2021 г. Норма прибыли снизилась на 5,4 процентных пункта – до 55,2%.
Отчет Intel спровоцировал резкое падение акций компании на бирже NASDAQ. Как пишет портал WCCFTech, основной причиной тому стало не колоссальное снижение чистой прибыли компании – инвесторы негативно отреагировали на 20-процентное сокращение выручки Intel в серверном сегменте (за него отвечает подразделение Data Center Group, DCG) по сравнению с показателями годичной давности. Операционная прибыль этого направления рухнула еще сильнее – на целых 64%, остановившись на отметке $1,3 млрд.
Прочие достижения Intel
DCG стало единственным подразделением Intel, которое по итогам I квартала 2021 г. показало падение выручки, к тому же еще и столь колоссальное. Клиентский бизнес (Client Computing Group, CCG) за отчетный период принес ей $10,6 млрд выручки (8-процентный рост год к году), то есть больше половины от всей выручки Intel за первую четверть 2021 г. В то же время нельзя сбрасывать со счетов и показатели операционной прибыли CCG, которые, в отличие от выручки, упали, хотя и всего на 2% - до $4,1 млрд. Intel объяснила это возросшими затратами на исследования и разработки, а также на инвестиции в 10-нанометровый техпроцесс – бывший СЕО Intel Роберт Свон еще осенью 2020 г. утверждал, что прибыль Intel обеспечивают именно 14-нанометровые нормы производства, которые, на фоне 7 и 5 нанометров у TSMC, в 2021 г. морально устарели.
Выручка бизнеса Intel в сфере интернета вещей (Internet of Things Group, IOTG) увеличилась на 4%, достигнув $914 млн, при прогнозе аналитиков в $774,9 млн. Хорошую динамику показала и выручка Mobileye – за год она выросла на 48 % и составила $377 млн. Направление программируемых матриц (Programmable Solutions Group, PSG) нарастило выручку на 6 % до $486 млн.
Объемы поставок
Согласно статистике Statista.com, суммарная доля Intel на мировом рынке процессоров составляет по итогу I квартала 2021 г. 60,6%, остальные 39,4% удерживает AMD. Годом ранее разрыв между компаниями был заметно боле значительным – 66,7% у Intel и 33,2% у AMD.
В финансовом отчете Intel указан 19-процентный рост выручки в сегменте ноутбуков при одновременном падении на 23% средней цены реализации на фоне роста спроса на недорогие лэптопы в период пандемии коронавируса и самоизоляции. В натуральном выражении поставки чипов для мобильных ПК выросли на 54% в сравнении с I кварталом 2020 г.
В настольном сегменте Intel сократила поставки на 4% год к году и на 19% на фоне IV квартала 2020 г. Средняя цена реализации показала годовое 5-процентное падение и 4-процентный квартальный рост.
Выручка Intel в настольном сегменте за год упала на 7% и за тот же период выросла на 19% в сегменте десктопов.
DCG-подразделение Intel, отчитавшись о 64-процентном падении операционной прибыли и о 20-процентном сокращении выручки, также сообщило о снижении за год поставок на 13%, а средних цен – на 14%. Наихудшие показатели – у облачного направления (снижение выручки на 29%), за ним следует корпоративный сегмент (минус 20%), и на их фоне сильно выделяется телекоммуникационный сектор – он сумел поднять выручку на 5%.
Оптимистичные прогнозы и планы на будущее
Роберт Свон оставил пост гендиректора Intel в феврале 2021 г., уступив его настоящему ветерану компании – Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger). Как сообщал CNews, он посвятил этой компании более 30 лет своей жизни.
В конце марта 2021 г. под руководством нового СЕО Intel инициировала стратегию по своему восстановлению. Компания построит два новых завода за три года и вложит в них $20 млрд. также она хочет перейти на 7 нм в 2023 г. и стать партнером многих крупных производителей чипов, которые помогут ей в выпуске ее собственных процессоров.
В своем финансовом отчете, несмотря на отрицательную динамику основных показателей, Intel опубликовала вполне оптимистичные прогнозы как отдельно на II квартал 2021 г., так и на весь год в целом. По оценке ее аналитиков, ее выручка во II квартале составит $18,9 млрд в целом, или $17,8 млрд без учета результатов бизнеса в сфере чипов памяти. Как сообщал CNews, в конце октября 2020 г., еще под руководством Свона, Intel приняла решение продать эту часть своего бизнеса корейской компании SK Hynix за $9 млрд, и сделку стороны собираются закрыть не позднее марта 2025 г.
По итогам 2021 г. выручка Intel, согласно ее прогнозам, должна составить $72,5 млрд при норме прибыли 56,5 %. Для сравнения, выручка процессорного гиганта весь 2020 г. выросла на 8% на фоне 2019 г., составив $77,9 млрд. При этом чистая прибыль компании уменьшилась на 1%, до $20,9 млрд долларов.