Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта

Timetta выпустила решение для учета проектов в парадигме US GAAP в и сбора фактических показателей до подготовки управленческих отчетов: Timetta Учет в парадигме US GAAP Как правило, международные компании ведут управленческий и финансовый учет по стандарту

Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года аров США, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционный доход по GAAP: 215 миллионов долларов –– 42% выручки. Операционный доход без учета GAAP: 246 ми

Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год ая выручка компании составили 2,065 миллиона долларов –– на 4% больше по сравнению с прошлым годом. GAAP EPS: $ 5,96, увеличение на 10% в годовом исчислении. EPS без учета GAAP: $ 6,78,

Прибыль Oracle на одну акцию выросла на 11% до $0,63 по GAAP в 1 кв. 2020 финансового года США, тогда как доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий – 812 млн долларов США. Операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 4% до 2,9 млрд долларов США при норме операционной прибыли в 31%. Без учета требований GAAP операционная прибыль выросла на 2% до 3,8 млрд долларов США при норме операци

Квартальная выручка AMD выросла на 20% и составила $1,53 млрд , чистая прибыль − $35 млн, разводненная прибыль на акцию − $0,03. Согласно показателям выручки non-GAAP (необщепринятым показателям прибыли), операционная прибыль составила $111 млн, чистая пр

Oracle объявила о росте прибыли на одну акцию на 13% посредственно на предприятии и облачных лицензий – 867 млн. долларов США. Без учета изменения курса доллара США по отношению к иностранной валюте совокупные доходы Oracle, рассчитанные по требованиям GAAP и без учета требований GAAP, были бы на 66 млн. долларов выше, а прибыль на акцию – на 1 цент больше. Квартальная операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP

«Первый БИТ» в Дубае оптимизировал налоговый учет Aster Aviation Services «Первый БИТ» в Дубае оптимизировал налоговый учет Aster Aviation Services в соответствии с новым законодательством ОАЭ с решением FirstBIT Accounting. В результате проекта Aster Aviation Services своевременно предоставила в Феде

Выручка Check Point выросла на 8% в годовом сравнении по итогам II квартала ка составила $459 млн, что на $36 млн больше, чем во II квартале прошлого года. Операционный доход (GAAP) поднялся на $20 млн (результат этого года - $222 млн), а операционный доход (non-GAA

Dell Technologies представила отчет по итогам финансового года неса и влияние сделки по слиянию с корпорацией EMC. В четвертом квартале консолидированный доход от продолжающихся операций составил $20,1 млрд, а доход от продолжающихся операций, рассчитанный не по GAAP $20,6 млрд. В течение квартала операционный убыток Dell Technologies составил $1,7 млрд. При этом операционная прибыль не по GAAP составила $1,8 млрд.За полный финансовый год консол

Доходы Oracle от сервисов SaaS и PaaS в третьем квартале 2017 года выросли на 73% Oracle объявила результаты третьего квартала 2017 финансового года. Совокупные доходы выросли на 2% при расчете в долларах США (на 3% в постоянной валюте) и составили $9,2 млрд. Без учета требований GAAP совокупные доходы выросли на 3% в долларах США (на 4% в постоянной валюте) и составили $9,3 млрд, сообщили CNews в Oracle. Доходы от облачных сервисов SaaS и PaaS выросли на 73% в долларах

VMware в 2016 году увеличила выручку на 8% сти за четвертый квартал и весь 2016 г. Выручка компании за отчетный квартал составила $2,03 млрд, на 9% превысив аналогичный показатель 2015 г. В свою очередь, выручка по итогам 2016 г. по стандарту GAAP увеличилась по отношению к показателю 2015 г. на 8% до $7,09 млрд, а не по GAAP — на 7%, сообщили CNews в VMware. Итоги четвертого квартала Доходы от продажи лицензий на программное

VMware по итогам второго квартала 2016 г. увеличила выручку на 11% Компания VMware, игрок рынка облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, объявила финансовые результаты за второй квартал 2016 г. Общая выручка по стандарту GAAP и не по стандарту GAAP составила $1,69 млрд, что на 11% выше доходов по GAAP и на 6% — доходов не по GAAP во втором квартале 2015 г. Доходы от продажи лицензий за втор

R-Style Softlab модернизировала налоговый учет в банке «Держава» Компания R-Style Softlab помогла акционерному коммерческому банку «Держава» модернизировать налоговый учет операций с ценными бумагами и производными инструментами, осуществляемых банком от своего имени и за свой счет. С этой целью в кредитном учреждении был обновлен модуль «Автоматиз

Доход Infor от продаж лицензий на ПО и подписки на облачные сервисы за четвертый квартал 2016 г. вырос на 35,5% облачные сервисы, вырос в денежном выражении на 34,9% и 35,5% в годовом сравнении по общепринятым (GAAP) и альтернативным (non-GAAP) стандартам аудита соответственно. За это время компа

Check Point во втором квартале 2015 г. увеличила выручку на 9% я на интернет-безопасности, объявила финансовые результаты за второй квартал 2015 г. Так, выручка компании составила $395 млн, увеличившись за год на 9%. Операционная прибыль составила $221 млн не по GAAP, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., и $199 млн по GAAP, сообщили CNews в Check Point. Чистая прибыль составила $183 млн не по GAAP и $163 млн по

Выручка VMware во втором квартале 2015 г. выросла на 4% Компания VMware объявила финансовые результаты за второй квартал 2015 г. Как сообщили CNews в VMware, выручка за второй квартал по стандарту GAAP составила $1,52 млрд, что на 4% выше по сравнению со вторым кварталом 2014 г., или на 8% в годовом сравнении при постоянном курсе валют. Данный показатель уменьшился в связи с выплатой во

«Финансовая компания Аверс» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С-Раруса» Компания «1С-Рарус» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет в «Финансовой компании Аверс». Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», проект был выполнен на базе специализированного решения «1С-Рарус:Учет ценных бумаг». Созданная система позволила

«Российская Ассоциация Музыкальных Продюсеров» ведет бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С:Бухгалтерии 8» «Российская Ассоциация Музыкальных Продюсеров» (РАМП) ведет бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С:Бухгалтерии 8», которую внедрили специалисты компании «1С-Рарус». В распоряжении ассоциации оказался инструмент, который помог повысить прозрачность учета, скорость

Доход EMC во втором квартале 2014 г. вырос на 5% а второй квартал 2014 г. Доход компании за отчетный период увеличился за год на 5% и достиг $5,9 млрд. Чистая прибыль при этом составила $589 млн, или $0,28 на средневзвешенную разводненную акцию, по GAAP и $882 млн, или $0,43 на средневзвешенную разводненную акцию, не по GAAP, сообщили CNews в EMC. Во втором квартале корпорация зафиксировала денежный поток от операционной деятельнос

EMC в первом квартале 2014 г. увеличила выручку на 2% е результаты за первый квартал 2014 г. Выручка компании составила $5,5 млрд, что на 2% выше аналогичного показателя предыдущего года. Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила $392 млн по GAAP ($0,19 — на средневзвешенную разводненную акцию) и $728 млн не по GAAP ($0,35 — на средневзвешенную разводненную акцию), сообщили CNews в EMC. По данным корпорации, в первом квартал

«Стрим» автоматизирует подготовку отчетности по US GAAP на базе «Хомнет:МСФО» «Хомнет консалтинг» в области автоматизации системы учета и подготовки отчетности по стандартам US GAAP на базе программного продукта «Хомнет:МСФО». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинг

«1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет в «Новой Энергии» Специалисты компании «1С-Рарус» автоматизировали бухгалтерский и налоговый учет в инжиниринговой компании «Новая Энергия» с помощью решения «1С:Бухгалтерия 8». Программа позволила избавить бухгалтера от однотипных, повторных арифметических операций и ошибок,

«1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет для «Детства в моде» Компания «1С-Рарус» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет, а также подготовку обязательной отчетности в компании «Детство в моде» с помощью решения «1С:Бухгалтерия 8». В программе оперативно отражаются любые изменения форм отчетности, б

AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности оперативного планирования в сегменте птицеводства группы «Черкизово», а также процессы формирования GAAP-отчетности группы. В рамках проекта на базе Oracle Hyperion Planning и Oracle E-Business

EMC увеличила свой доход в третьем квартале 2013 г. на 5% ция EMC сообщила финансовые результаты за третий квартал 2013 г. Консолидированный доход за отчетный период составил $5,5 млрд, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль по GAAP составила $586 млн, а прибыль по GAAP на средневзвешенную разводненную акцию — $0,27. Соответственно, чистая прибыль не по GAAP составила $860 млн, а рассчитанная не по GA

Check Point во втором квартале 2013 г. увеличила выручку на 4% ости во втором квартале 2013 г., который закончился 30 июня. Выручка компании составила $340,2 млн, что на 4% больше по сравнению аналогичного показателя 2012 г. ($328,6 млн). Операционная прибыль по GAAP выросла на 2% до $183,3 млн ($180,5 млн в 2012 г.), операционная маржа по GAAP составила 54% против 55% во втором квартале 2012 г. Соответственно, операционная прибыль не по GAAP

Tupperware выбрал «Инталев» для автоматизации системы отчетности по US GAAP are в странах СНГ была внедрена единая система управления финансами, реализованная по стандартам US GAAP. В России Tupperware открыла свой бизнес в 1997 г., а после 2001 г. открылись центры на

Доход EMC в первом квартале 2013 г. вырос на 6% EMC опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2013 г. Так, доход компании в отчетном периоде составил $5,39 млрд, на 6% превысив аналогичный показатель предыдущего года. Чистая прибыль по GAAP составила $580 млн, а прибыль на средневзвешенную разводненную акцию по GAAP — $0,26. В свою очередь, чистая прибыль не по GAAP составила $850 млн — на 4% выше по сравнению с

Qualcomm в первом квартале 2013 финансового года увеличил выручку на 29% Выручка компании в отчетном периоде увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2012 финансового года на 29% до $6,02 млрд и на 24% по сравнению с предыдущим кварталом. Операционная прибыль по GAAP достигла $2,09 млрд, на 35% превысив показатель 2012 финансового года и на 69% — показатель предыдущего квартала. Чистая прибыль Qualcomm по GAAP выросла на 36% в годовом отношении

Check Point увеличила выручку по итогам 2012 г. на 8% ился 31 декабря. Выручка компании по итогам квартала $368,6 млн, что на 3% больше по сравнению с $356,8 млн по итогам четвертого квартала 2011 г. Операционный доход Check Point составил $221,5 млн по GAAP, на 9% превысив аналогичный показатель 2011 г. ($192,6 млн), и $222,9 млн не по GAAP, на 4% превысив показатель 2011 г. ($213,7 млн) Соответственно, операционная маржа составила 57%

Check Point увеличила выручку в третьем квартале 2012 г. на 8% ершился 30 сентября. Выручка компании составила $332,4 млн, что на 8% больше по сравнению c показателем третьего квартала 2011 г. ($308,3 млн). Операционный доход вырос за год на 15% до $182,6 млн по GAAP и на 8% до $195,6 млн не по GAAP, в то время как операционная маржа составила 55% по GAAP и 59% не по GAAP. Чистая прибыль Check Point составила $152,4 млн по GAAP<

Oracle в первом квартале 2013 г. снизила выручку, но увеличила прибыль Корпорация Oracle объявила финансовые результаты за первый квартал 2013 финансового года. По данным компании, совокупные доходы как по GAAP, так и не по GAAP по итогам отчетного квартала снизились на 2% до $8,2 млрд. Доходы от продаж новых лицензий на программное обеспечение и подписки на программное обеспечение для сре

Чистая прибыль Oracle по итогам 2012 финансового года выросла на 17% Корпорация Oracle опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2012 финансовый год. Согласно отчету компании, совокупные доходы за четвертый квартал выросли на 1% до $10,9 млрд по GAAP (до $11,0 млрд не по GAAP). По итогам 2012 финансового года совокупные доходы корпорации увеличились на 4% и достигли $37,1 млрд по GAAP ($37,2 млрд не по GAAP). Доход

В первом квартале 2012 г. Citrix увеличила доход на 20% марта 2012 г. В отчетном квартале доход Citrix достиг $589 млн, на 20% увеличившись по сравнению с результатом за аналогичный период 2011 г., составившим $491 млн. Операционная маржа составила 14% по GAAP и 23% не по GAAP. Чистая прибыль по GAAP за первый квартал 2012 финансового года составила $69 млн, или $0,36 на акцию, против $74 млн, или $0,38 на акцию, за аналогичный пер

EMC завершила четвертый квартал и 2011 финансовый год с рекордными показателями выручки и прибыли вый год в целом. В отчетном квартале, также как и отчетном финансовом году, компания достигла рекордных показателей консолидированной выручки, чистой прибыли и прибыли на акцию (EPS), рассчитанных по GAAP и не по GAAP, а также рекордных показателей операционного потока наличности и свободной наличности. Так, консолидированный доход EMC в четвертом квартале составил $5,6 млрд, что на

NetApp показала рекордную прибыль во втором квартале 2012 финансового года лрд за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале 2012 финансового года чистая прибыль по GAAP равнялась $165,6 млн или $0,44 на акцию, по сравнению с чистой прибылью по GAAP в

Чистый убыток Infinera за 3 квартал по GAAP составил $21,8 млн связи, представила финансовые результаты за третий квартал, который завершился 24 сентября 2011 г. GAAP доход в третьем квартале 2011 г. составил $104 млн, для сравнения: во втором квартале 20

«1С:ВДГБ» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет в компании «Теплосервис» Специалисты компании «1С:ВДГБ» автоматизировали бухгалтерский и налоговый учет в компании «Теплосервис» на базе отраслевого программного продукта «1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», разработанного на современной платформе «1С: Предприятие». «

Операционная прибыль Oracle в первом квартале 2012 финансового года увеличилась на 40% Корпорация Oracle объявила финансовые результаты за первый квартал 2012 финансового года. Совокупные доходы корпорации по GAAP в отчетном периоде увеличились на 12% до $8,4 млрд. Доходы от продаж новых лицензий на программное обеспечение выросли как по GAAP, так и не по GAAP на 17% и составили $1,5 м