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Индексная книга CNews*
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Бухгалтерия GAAP Generally Accepted Accounting Principles ОПБУ Общепринятые принципы бухгалтерского учёта Национальные стандарты бухгалтерского учёта



28.04.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года
12.02.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год
12.09.2019 Прибыль Oracle на одну акцию выросла на 11% до $0,63 по GAAP в 1 кв. 2020 финансового года
01.08.2019 Квартальная выручка AMD выросла на 20% и составила $1,53 млрд
18.09.2018 Oracle объявила о росте прибыли на одну акцию на 13%
07.08.2017 Выручка Check Point выросла на 8% в годовом сравнении по итогам II квартала
07.04.2017 Dell Technologies представила отчет по итогам финансового года
16.03.2017 Доходы Oracle от сервисов SaaS и PaaS в третьем квартале 2017 года выросли на 73%
01.02.2017 VMware в 2016 году увеличила выручку на 8%
21.07.2016 VMware по итогам второго квартала 2016 г. увеличила выручку на 11%
04.07.2016 Доход Infor от продаж лицензий на ПО и подписки на облачные сервисы за четвертый квартал 2016 г. вырос на 35,5%
27.07.2015 Check Point во втором квартале 2015 г. увеличила выручку на 9%
23.07.2015 Выручка VMware во втором квартале 2015 г. выросла на 4%
25.07.2014 Доход EMC во втором квартале 2014 г. вырос на 5%
25.04.2014 EMC в первом квартале 2014 г. увеличила выручку на 2%
04.04.2014 «Стрим» автоматизирует подготовку отчетности по US GAAP на базе «Хомнет:МСФО»
23.12.2013 AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности
30.10.2013 EMC увеличила свой доход в третьем квартале 2013 г. на 5%
24.07.2013 Check Point во втором квартале 2013 г. увеличила выручку на 4%
23.05.2013 Tupperware выбрал «Инталев» для автоматизации системы отчетности по US GAAP
06.05.2013 Доход EMC в первом квартале 2013 г. вырос на 6%
01.02.2013 Qualcomm в первом квартале 2013 финансового года увеличил выручку на 29%
25.01.2013 Check Point увеличила выручку по итогам 2012 г. на 8%
24.10.2012 Check Point увеличила выручку в третьем квартале 2012 г. на 8%
21.09.2012 Oracle в первом квартале 2013 г. снизила выручку, но увеличила прибыль
20.06.2012 Чистая прибыль Oracle по итогам 2012 финансового года выросла на 17%
27.04.2012 В первом квартале 2012 г. Citrix увеличила доход на 20%
30.01.2012 EMC завершила четвертый квартал и 2011 финансовый год с рекордными показателями выручки и прибыли
22.11.2011 NetApp показала рекордную прибыль во втором квартале 2012 финансового года
24.10.2011 Чистый убыток Infinera за 3 квартал по GAAP составил $21,8 млн
22.09.2011 Операционная прибыль Oracle в первом квартале 2012 финансового года увеличилась на 40%
31.08.2011 Чистая прибыль Dell во втором квартале 2012 финансового года выросла на 63%
19.08.2011 «Яндекс» формирует отчетность в соответствии с US GAAP в «Хомнет:МСФО»
03.08.2011 Совокупная выручка NXP во втором квартале 2011 г. превысила $1,12 млрд
27.07.2011 Выручка Juniper Networks во втором квартале выросла на 15%
29.03.2011 «Славнефть» внедрила систему консолидации финансовой отчетности на базе решений Oracle Hyperion
25.03.2011 Выручка Oracle в третьем квартале 2011 г. выросла на 37%
22.02.2011 Доходы NetApp в третьем квартале 2011 финансового года выросли на 25%
01.02.2011 Выручка Juniper Networks в 2010 г. выросла на 23% до $4,093 млрд
17.12.2010 Совокупные доходы Oracle во втором квартале 2011 финансового года выросли на 47%

Публикаций - 961, упоминаний - 1819

Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 74
АФК Система ПАО 1638 69
Microsoft Corporation 22497 66
Oracle Corporation 6035 53
VMware 2025 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 44
Dell EMC 4736 41
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 39
Ситроникс - Sitronics 941 38
SAP SE 4595 36
6072 35
Check Point Software Technologies 694 33
Citrix Systems 744 31
IBM - International Business Machines Corp 8941 29
Cisco Systems 4720 29
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 26
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 25
HP Inc. 5313 22
Intel Corporation 11262 22
Telenor - Теленор 725 22
Yandex - Яндекс 5015 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 19
Red Hat 1183 17
AMD - Advanced Micro Devices 3661 16
Epicor Software Corporation 161 15
Программный продукт ГК 3960 15
NetApp - Network Appliance 613 15
Seagate Technology 685 15
HP - Hewlett-Packard 3567 15
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 14
Ростелеком - Связьинвест 1698 14
Pivotal Software 73 13
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 12
Google LLC 10352 12
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 12
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 12
Альфа-Телеком ГК - Megacom 194 11
Альфа-Групп - Altimo 382 11
Western Digital Corporation - WDC 486 11
Альфа-Групп 613 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 13
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 11
АФК Система - Система Масс-медиа 66 8
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 5
Газпром ПАО 1008 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 5
РОСНО СК - Страховая компания 171 4
Атон ИК - Инвестиционная компания 65 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
Альфа-Банк 1476 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
LinkedIn 558 3
МДМ Банк 246 3
Евросеть 1393 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 3
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 3
Нарьянмарнефтегаз 10 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 3
Silver Lake Partners 75 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
Яндекс.Еда 490 2
Почта России ПАО 1853 2
ConocoPhillips 19 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 2
Юнифарм - Unipharm 11 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Башнефть ПАО АНК 118 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 28
Президент Российской Федерации 3770 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 5
Федеральное казначейство России 1345 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 5
Таможня - Таможенная служба 421 3
Верховный суд Российской Федерации 709 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 3
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Кабинет министров Украины 84 1
Верховный суд Индии 22 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
Международный арбитраж 32 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 39 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 38 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Счётная палата РФ 628 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 99
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 62
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 43
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 31
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 27
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Check Point CloudGuard 16 5
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Dell EMC Atmos 15 5
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Меламед Леонид 149 11
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Milligan Steve - Миллиган Стив 14 7
Евтушенков Владимир 194 6
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Меламед Александр 60 5
Новицкий Евгений 32 5
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 5
Добкин Аркадий 62 5
Шамолин Михаил 119 5
Филиппов Сергей 34 4
Зубов Дмитрий 11 4
Копьев Вячеслав 10 4
Изосимов Александр 192 4
Chambers John - Чемберс Джон 116 4
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 4
Баженова Елена 29 4
Henshall David - Хеншелл Дэвид 9 4
Уткин Евгений 44 4
Исанин Антон 9365 4
Кочарян Роберт 10 4
Зайцева Анна 69 3
Анкилов Константин 96 3
Богданов Андрей 22 3
Солодухин Константин 114 3
Солдатенков Сергей 157 3
Lisa Su - Лиза Су 40 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 3
Волож Аркадий 212 3
Иванов Сергей 360 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 236
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 192
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 103
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Ближний Восток 2549 40
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Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 28
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 20
Америка 2011 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Америка Северная 2650 17
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Беларусь - Белоруссия 3525 16
Россия - СФО - Новосибирск 3269 15
Канада 3319 13
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Азия - Азиатский регион 3803 10
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США - Калифорния 3381 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 150
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 92
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 80
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 54
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 52
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 44 38
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 38
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 35
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 30
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 27
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 21
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 18
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 17
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 15
Абонентская база - Абонентская плата 1383 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 10
Образование в России 460 9
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 9
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 8
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 5
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 3
Человеческий фактор - Human factor 1099 3
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 28 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 129
Thomson Reuters - Рейтер 5731 22
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 5
Прайм - Агентство экономической информации 694 4
Bloomberg 1009 4
Стрим-ТВ - телекомпания 144 4
DarkReading.com 89 2
AP - Associated Press 1975 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
FT - Financial Times 1118 2
Forbes - Форбс 591 2
IDG - International Data Group 97 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
Bloomberg Businessweek 121 1
Economic Times 41 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
RCR News 107 1
91Mobiles 590 1
ComputerWorld 139 1
Yahoo Finance 100 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
Российская газета 228 1
AppleInsider 384 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
WCCFTech - Издание 34 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
Business Insider 192 1
Total Telecom 260 1
VentureBeat 90 1
КиноПоиск - портал о кино 130 1
РИА Новости 766 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
IDC - International Data Corporation 4671 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 11
Juniper Research 468 10
Gartner - Гартнер 3301 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
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Frost & Sullivan 199 2
Moody's Investors Service 135 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
Forrester Wave 31 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Forbes Global 2000 32 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
S&P 500 226 1
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Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
TrendForce 53 1
Forrester Research 810 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Fortune Global 500 280 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 5
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
Oracle OpenWorld 65 1
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Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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