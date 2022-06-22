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Бухгалтерия GAAP Generally Accepted Accounting Principles ОПБУ Общепринятые принципы бухгалтерского учёта Национальные стандарты бухгалтерского учёта

Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта

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22.06.2022 Timetta выпустила решение для учета проектов в парадигме US GAAP

в и сбора фактических показателей до подготовки управленческих отчетов: Timetta Учет в парадигме US GAAP Как правило, международные компании ведут управленческий и финансовый учет по стандарту

28.04.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года

аров США, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционный доход по GAAP: 215 миллионов долларов –– 42% выручки. Операционный доход без учета GAAP: 246 ми
12.02.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год

ая выручка компании составили 2,065 миллиона долларов –– на 4% больше по сравнению с прошлым годом. GAAP EPS: $ 5,96, увеличение на 10% в годовом исчислении. EPS без учета GAAP: $ 6,78,

12.09.2019 Прибыль Oracle на одну акцию выросла на 11% до $0,63 по GAAP в 1 кв. 2020 финансового года

США, тогда как доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий – 812 млн долларов США. Операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 4% до 2,9 млрд долларов США при норме операционной прибыли в 31%. Без учета требований GAAP операционная прибыль выросла на 2% до 3,8 млрд долларов США при норме операци
01.08.2019 Квартальная выручка AMD выросла на 20% и составила $1,53 млрд

, чистая прибыль − $35 млн, разводненная прибыль на акцию − $0,03. Согласно показателям выручки non-GAAP (необщепринятым показателям прибыли), операционная прибыль составила $111 млн, чистая пр
18.09.2018 Oracle объявила о росте прибыли на одну акцию на 13%

посредственно на предприятии и облачных лицензий – 867 млн. долларов США. Без учета изменения курса доллара США по отношению к иностранной валюте совокупные доходы Oracle, рассчитанные по требованиям GAAP и без учета требований GAAP, были бы на 66 млн. долларов выше, а прибыль на акцию – на 1 цент больше. Квартальная операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP

27.04.2018 «Первый БИТ» в Дубае оптимизировал налоговый учет Aster Aviation Services

«Первый БИТ» в Дубае оптимизировал налоговый учет Aster Aviation Services в соответствии с новым законодательством ОАЭ с решением FirstBIT Accounting. В результате проекта Aster Aviation Services своевременно предоставила в Феде
07.08.2017 Выручка Check Point выросла на 8% в годовом сравнении по итогам II квартала

ка составила $459 млн, что на $36 млн больше, чем во II квартале прошлого года. Операционный доход (GAAP) поднялся на $20 млн (результат этого года - $222 млн), а операционный доход (non-GAA
07.04.2017 Dell Technologies представила отчет по итогам финансового года

неса и влияние сделки по слиянию с корпорацией EMC. В четвертом квартале консолидированный доход от продолжающихся операций составил $20,1 млрд, а доход от продолжающихся операций, рассчитанный не по GAAP $20,6 млрд. В течение квартала операционный убыток Dell Technologies составил $1,7 млрд. При этом операционная прибыль не по GAAP составила $1,8 млрд.За полный финансовый год консол
16.03.2017 Доходы Oracle от сервисов SaaS и PaaS в третьем квартале 2017 года выросли на 73%

Oracle объявила результаты третьего квартала 2017 финансового года. Совокупные доходы выросли на 2% при расчете в долларах США (на 3% в постоянной валюте) и составили $9,2 млрд. Без учета требований GAAP совокупные доходы выросли на 3% в долларах США (на 4% в постоянной валюте) и составили $9,3 млрд, сообщили CNews в Oracle. Доходы от облачных сервисов SaaS и PaaS выросли на 73% в долларах
01.02.2017 VMware в 2016 году увеличила выручку на 8%

сти за четвертый квартал и весь 2016 г. Выручка компании за отчетный квартал составила $2,03 млрд, на 9% превысив аналогичный показатель 2015 г. В свою очередь, выручка по итогам 2016 г. по стандарту GAAP увеличилась по отношению к показателю 2015 г. на 8% до $7,09 млрд, а не по GAAP — на 7%, сообщили CNews в VMware. Итоги четвертого квартала Доходы от продажи лицензий на программное
21.07.2016 VMware по итогам второго квартала 2016 г. увеличила выручку на 11%

Компания VMware, игрок рынка облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, объявила финансовые результаты за второй квартал 2016 г. Общая выручка по стандарту GAAP и не по стандарту GAAP составила $1,69 млрд, что на 11% выше доходов по GAAP и на 6% — доходов не по GAAP во втором квартале 2015 г. Доходы от продажи лицензий за втор
19.07.2016 R-Style Softlab модернизировала налоговый учет в банке «Держава»

Компания R-Style Softlab помогла акционерному коммерческому банку «Держава» модернизировать налоговый учет операций с ценными бумагами и производными инструментами, осуществляемых банком от своего имени и за свой счет. С этой целью в кредитном учреждении был обновлен модуль «Автоматиз
04.07.2016 Доход Infor от продаж лицензий на ПО и подписки на облачные сервисы за четвертый квартал 2016 г. вырос на 35,5%

 облачные сервисы, вырос в денежном выражении на 34,9% и 35,5% в годовом сравнении по общепринятым (GAAP) и альтернативным (non-GAAP) стандартам аудита соответственно. За это время компа
27.07.2015 Check Point во втором квартале 2015 г. увеличила выручку на 9%

я на интернет-безопасности, объявила финансовые результаты за второй квартал 2015 г. Так, выручка компании составила $395 млн, увеличившись за год на 9%. Операционная прибыль составила $221 млн не по GAAP, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., и $199 млн по GAAP, сообщили CNews в Check Point. Чистая прибыль составила $183 млн не по GAAP и $163 млн по

23.07.2015 Выручка VMware во втором квартале 2015 г. выросла на 4%

Компания VMware объявила финансовые результаты за второй квартал 2015 г. Как сообщили CNews в VMware, выручка за второй квартал по стандарту GAAP составила $1,52 млрд, что на 4% выше по сравнению со вторым кварталом 2014 г., или на 8% в годовом сравнении при постоянном курсе валют. Данный показатель уменьшился в связи с выплатой во

02.06.2015 «Финансовая компания Аверс» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С-Раруса»

Компания «1С-Рарус» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет в «Финансовой компании Аверс». Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», проект был выполнен на базе специализированного решения «1С-Рарус:Учет ценных бумаг». Созданная система позволила
31.10.2014 «Российская Ассоциация Музыкальных Продюсеров» ведет бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С:Бухгалтерии 8»

«Российская Ассоциация Музыкальных Продюсеров» (РАМП) ведет бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С:Бухгалтерии 8», которую внедрили специалисты компании «1С-Рарус». В распоряжении ассоциации оказался инструмент, который помог повысить прозрачность учета, скорость
25.07.2014 Доход EMC во втором квартале 2014 г. вырос на 5%

а второй квартал 2014 г. Доход компании за отчетный период увеличился за год на 5% и достиг $5,9 млрд. Чистая прибыль при этом составила $589 млн, или $0,28 на средневзвешенную разводненную акцию, по GAAP и $882 млн, или $0,43 на средневзвешенную разводненную акцию, не по GAAP, сообщили CNews в EMC. Во втором квартале корпорация зафиксировала денежный поток от операционной деятельнос
25.04.2014 EMC в первом квартале 2014 г. увеличила выручку на 2%

е результаты за первый квартал 2014 г. Выручка компании составила $5,5 млрд, что на 2% выше аналогичного показателя предыдущего года. Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила $392 млн по GAAP ($0,19 — на средневзвешенную разводненную акцию) и $728 млн не по GAAP ($0,35 — на средневзвешенную разводненную акцию), сообщили CNews в EMC. По данным корпорации, в первом квартал
04.04.2014 «Стрим» автоматизирует подготовку отчетности по US GAAP на базе «Хомнет:МСФО»

«Хомнет консалтинг» в области автоматизации системы учета и подготовки отчетности по стандартам US GAAP на базе программного продукта «Хомнет:МСФО». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинг
28.03.2014 «1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет в «Новой Энергии»

Специалисты компании «1С-Рарус» автоматизировали бухгалтерский и налоговый учет в инжиниринговой компании «Новая Энергия» с помощью решения «1С:Бухгалтерия 8». Программа позволила избавить бухгалтера от однотипных, повторных арифметических операций и ошибок,
31.01.2014 «1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет для «Детства в моде»

Компания «1С-Рарус» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет, а также подготовку обязательной отчетности в компании «Детство в моде» с помощью решения «1С:Бухгалтерия 8». В программе оперативно отражаются любые изменения форм отчетности, б
23.12.2013 AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности

оперативного планирования в сегменте птицеводства группы «Черкизово», а также процессы формирования GAAP-отчетности группы. В рамках проекта на базе Oracle Hyperion Planning и Oracle E-Business
30.10.2013 EMC увеличила свой доход в третьем квартале 2013 г. на 5%

ция EMC сообщила финансовые результаты за третий квартал 2013 г. Консолидированный доход за отчетный период составил $5,5 млрд, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль по GAAP составила $586 млн, а прибыль по GAAP на средневзвешенную разводненную акцию — $0,27. Соответственно, чистая прибыль не по GAAP составила $860 млн, а рассчитанная не по GA
24.07.2013 Check Point во втором квартале 2013 г. увеличила выручку на 4%

ости во втором квартале 2013 г., который закончился 30 июня. Выручка компании составила $340,2 млн, что на 4% больше по сравнению аналогичного показателя 2012 г. ($328,6 млн). Операционная прибыль по GAAP выросла на 2% до $183,3 млн ($180,5 млн в 2012 г.), операционная маржа по GAAP составила 54% против 55% во втором квартале 2012 г. Соответственно, операционная прибыль не по GAAP
23.05.2013 Tupperware выбрал «Инталев» для автоматизации системы отчетности по US GAAP

are в странах СНГ была внедрена единая система управления финансами, реализованная по стандартам US GAAP. В России Tupperware открыла свой бизнес в 1997 г., а после 2001 г. открылись центры на

06.05.2013 Доход EMC в первом квартале 2013 г. вырос на 6%

EMC опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2013 г. Так, доход компании в отчетном периоде составил $5,39 млрд, на 6% превысив аналогичный показатель предыдущего года. Чистая прибыль по GAAP составила $580 млн, а прибыль на средневзвешенную разводненную акцию по GAAP — $0,26. В свою очередь, чистая прибыль не по GAAP составила $850 млн — на 4% выше по сравнению с
01.02.2013 Qualcomm в первом квартале 2013 финансового года увеличил выручку на 29%

Выручка компании в отчетном периоде увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2012 финансового года на 29% до $6,02 млрд и на 24% по сравнению с предыдущим кварталом. Операционная прибыль по GAAP достигла $2,09 млрд, на 35% превысив показатель 2012 финансового года и на 69% — показатель предыдущего квартала. Чистая прибыль Qualcomm по GAAP выросла на 36% в годовом отношении

25.01.2013 Check Point увеличила выручку по итогам 2012 г. на 8%

ился 31 декабря. Выручка компании по итогам квартала $368,6 млн, что на 3% больше по сравнению с $356,8 млн по итогам четвертого квартала 2011 г. Операционный доход Check Point составил $221,5 млн по GAAP, на 9% превысив аналогичный показатель 2011 г. ($192,6 млн), и $222,9 млн не по GAAP, на 4% превысив показатель 2011 г. ($213,7 млн) Соответственно, операционная маржа составила 57%
24.10.2012 Check Point увеличила выручку в третьем квартале 2012 г. на 8%

ершился 30 сентября. Выручка компании составила $332,4 млн, что на 8% больше по сравнению c показателем третьего квартала 2011 г. ($308,3 млн). Операционный доход вырос за год на 15% до $182,6 млн по GAAP и на 8% до $195,6 млн не по GAAP, в то время как операционная маржа составила 55% по GAAP и 59% не по GAAP. Чистая прибыль Check Point составила $152,4 млн по GAAP<
21.09.2012 Oracle в первом квартале 2013 г. снизила выручку, но увеличила прибыль

Корпорация Oracle объявила финансовые результаты за первый квартал 2013 финансового года. По данным компании, совокупные доходы как по GAAP, так и не по GAAP по итогам отчетного квартала снизились на 2% до $8,2 млрд. Доходы от продаж новых лицензий на программное обеспечение и подписки на программное обеспечение для сре
20.06.2012 Чистая прибыль Oracle по итогам 2012 финансового года выросла на 17%

Корпорация Oracle опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2012 финансовый год. Согласно отчету компании, совокупные доходы за четвертый квартал выросли на 1% до $10,9 млрд по GAAP (до $11,0 млрд не по GAAP). По итогам 2012 финансового года совокупные доходы корпорации увеличились на 4% и достигли $37,1 млрд по GAAP ($37,2 млрд не по GAAP). Доход
27.04.2012 В первом квартале 2012 г. Citrix увеличила доход на 20%

марта 2012 г. В отчетном квартале доход Citrix достиг $589 млн, на 20% увеличившись по сравнению с результатом за аналогичный период 2011 г., составившим $491 млн. Операционная маржа составила 14% по GAAP и 23% не по GAAP. Чистая прибыль по GAAP за первый квартал 2012 финансового года составила $69 млн, или $0,36 на акцию, против $74 млн, или $0,38 на акцию, за аналогичный пер
30.01.2012 EMC завершила четвертый квартал и 2011 финансовый год с рекордными показателями выручки и прибыли

вый год в целом. В отчетном квартале, также как и отчетном финансовом году, компания достигла рекордных показателей консолидированной выручки, чистой прибыли и прибыли на акцию (EPS), рассчитанных по GAAP и не по GAAP, а также рекордных показателей операционного потока наличности и свободной наличности. Так, консолидированный доход EMC в четвертом квартале составил $5,6 млрд, что на

22.11.2011 NetApp показала рекордную прибыль во втором квартале 2012 финансового года

лрд за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале 2012 финансового года чистая прибыль по GAAP равнялась $165,6 млн или $0,44 на акцию, по сравнению с чистой прибылью по GAAP в
24.10.2011 Чистый убыток Infinera за 3 квартал по GAAP составил $21,8 млн

связи, представила финансовые результаты за третий квартал, который завершился 24 сентября 2011 г. GAAP доход в третьем квартале 2011 г. составил $104 млн, для сравнения: во втором квартале 20
28.09.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет в компании «Теплосервис»

Специалисты компании «1С:ВДГБ» автоматизировали бухгалтерский и налоговый учет в компании «Теплосервис» на базе отраслевого программного продукта «1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», разработанного на современной платформе «1С: Предприятие». «
22.09.2011 Операционная прибыль Oracle в первом квартале 2012 финансового года увеличилась на 40%

Корпорация Oracle объявила финансовые результаты за первый квартал 2012 финансового года. Совокупные доходы корпорации по GAAP в отчетном периоде увеличились на 12% до $8,4 млрд. Доходы от продаж новых лицензий на программное обеспечение выросли как по GAAP, так и не по GAAP на 17% и составили $1,5 м
31.08.2011 Чистая прибыль Dell во втором квартале 2012 финансового года выросла на 63%

ала 2012 финансового года. Выручка за квартал составила $15,7 млрд, увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Чистая прибыль по GAAP по итогам отчетного квартала достигла отметки в $890 млн, увеличившись за год на 63%. Чистая прибыль не по GAAP выросла по сравнению с показателем 2011 финансового года на 60% до $1

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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
НАИКС - Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве 2 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 416
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 305
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 179
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 144
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 138
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 131
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 121
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 106
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 95
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 92
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 87
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 85
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 80
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 70
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 61
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 59
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 56
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 55
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 55
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 55
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 55
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 53
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 40
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 39
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 36
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 36
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 36
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 35
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 35
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 33
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 30
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 29
Управление финансами - Financial management 646 29
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 137
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 115
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 63
Microsoft Dynamics 1197 59
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 59
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 46
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 34
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 32
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 24
Microsoft Office 4170 24
Microsoft Windows 2000 8678 19
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 19
Apple iPhone 6 4861 18
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 18
1С:ERP Управление предприятием 841 17
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 17
Google Android 15243 17
Oracle Hyperion 259 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 16
Microsoft Windows 16882 15
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 13
Хомнет МСФО - Хомнет IFRS 42 12
Microsoft Azure 1526 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
Linux OS 11533 11
Microsoft Office 365 1042 11
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 10
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 10
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 36 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 10
Oracle Fusion ERP 68 9
Apple iOS 8583 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 8
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 8
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 8
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 8
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 51 8
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 8
Shwed Gil - Швед Гил 44 26
Catz Safra - Катц Сафра 42 18
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 17
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 15
Hurd Mark - Херд Марк 97 14
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 12
Меламед Леонид 150 11
Templeton Mark - Темплтон Марк 19 11
Tucci Joe - Туччи Джо 26 10
Приданцев Сергей 149 9
Goulden David - Гульден Дэвид 15 9
Шамолин Михаил 124 8
Shander Eric - Шандер Эрик 10 8
Rowe Zane - Роу Зейн 10 8
Chadwick Jonathan - Чадвик Джонатан 10 8
Гончарук Александр 92 7
Асланян Сергей 104 7
Milligan Steve - Миллиган Стив 14 7
Summer Ron - Зоммер Рон 41 7
Евтушенков Владимир 217 6
Меламед Александр 95 6
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 6
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 6
Голубева Надежда 43 6
Chadwick Jonathan - Чедвик Джонатан 6 6
Peek Mark - Пик Марк 6 6
Добкин Аркадий 82 5
Новицкий Евгений 32 5
Calderoni Frank - Кальдерони Фрэнк 10 5
Maritz Paul - Моритц Пол 36 5
Путин Владимир 3454 5
Волож Аркадий 268 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 4
Кочарян Роберт 12 4
Френкель Лев 51 4
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 4
Henshall David - Хеншелл Дэвид 9 4
Изосимов Александр 192 4
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 548
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 211
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 133
Европа 24962 103
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 96
Украина 7928 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 71
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 66
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 54
Африка - Африканский регион 3640 45
Ближний Восток 3154 45
Япония 13807 40
Казахстан - Республика 6047 34
Германия - Федеративная Республика 13220 32
Индия - Bharat 5869 29
Америка Южная 884 29
Америка - Американский регион 2205 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 25
Узбекистан - Республика 2005 24
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 24
Беларусь - Белоруссия 6289 22
Норвегия - Королевство 1857 22
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 20
Канада 5081 19
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 18
Швеция - Королевство 3781 18
Россия - СФО - Новосибирск 4875 18
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 16
Украина - Киев 1151 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 14
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 12
Таджикистан - Республика 953 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 12
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 774
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 577
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 424
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 270
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 247
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 145
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 132
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 113
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 112
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 110
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 107
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 103
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 94
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 77
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 74
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 74
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 70
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 64
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2390 64
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 61
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 60
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 60
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 59
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 58
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 57
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 57
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 54
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 51
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 51
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 49
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 48
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 46
Логистика сбытовая - Сбыт 2565 46
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 42
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 40
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 40
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 39
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 38
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 131
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 24
Bloomberg 1627 8
Ведомости 1466 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
Стрим-ТВ - телекомпания 166 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
23ABC News 183 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
WCCFTech - Издание 110 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
AP - Associated Press 2007 2
AppleInsider 400 2
Yahoo! Finance 122 2
DarkReading.com 105 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Forbes - Форбс 1002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
FT - Financial Times 1295 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
VentureBeat 90 1
IDG - International Data Group 117 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия ИД 770 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Главбух 13 1
ComputerWorld 144 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Kotaku 24 1
Re/code 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 32
IDC - International Data Corporation 4975 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
Gartner - Гартнер 3658 10
Forrester Wave 45 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Frost & Sullivan 207 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Internet Stock Report 994 2
Moody's Investors Service 136 2
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