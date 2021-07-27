Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Shwed Gil
Швед Гил
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Публикаций - 41, упоминаний - 76
Shwed Gil упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Check Point Software Technologies 448 4
|Dome9 1 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770693, в очереди разбора - 674375.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770693, в очереди разбора - 674375.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru