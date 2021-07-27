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Shwed Gil
Швед Гил


27.07.2021 Выручка Check Point выросла на 4% до $526 млн во II квартале 2021 года 1
28.04.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года 1
12.02.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год 1
14.05.2020 Check Point Software сообщила о росте выручки в первом квартале 3
10.02.2020 Check Point объявила финансовые результаты 2
25.10.2018 Check Point Software приобрела компанию Dome9 для усиления облачной безопасности 2
31.05.2018 Check Point сообщила о прибыли в размере $452 миллионов по итогам первого квартала 2018 года 1
07.08.2017 Выручка Check Point выросла на 8% в годовом сравнении по итогам II квартала 2
03.11.2016 Check Point увеличила выручку в 3 квартале 2016 на 6% 1
25.04.2016 Выручка Check Point в 2015 г. выросла на 9% 1
19.11.2015 Выручка Check Point в третьем квартале 2015 г. выросла на 9% 1
09.09.2015 Check Point представила новое решение SandBlast для борьбы с вредоносным ПО 2
27.07.2015 Check Point во втором квартале 2015 г. увеличила выручку на 9% 1
14.05.2015 Check Point запустила мировую карту киберугроз, отображающую атаки в режиме онлайн 3
09.04.2015 Check Point приобретает компанию Lacoon Mobile Security 2
19.02.2015 Check Point покупает израильского разработчика инновационной технологии предотвращения угроз Hyperwise 2
05.11.2013 Check Point увеличила выручку на 4% в третьем квартале 2013 г. 2
24.07.2013 Check Point во втором квартале 2013 г. увеличила выручку на 4% 2
25.01.2013 Check Point увеличила выручку по итогам 2012 г. на 8% 3
24.10.2012 Check Point увеличила выручку в третьем квартале 2012 г. на 8% 2
24.07.2012 Выручка Check Point во втором квартале 2012 г. выросла на на 9% 2
27.04.2012 Check Point завершила первый квартал 2012 г. с рекордными показателями выручки и прибыли 2
20.04.2012 Check Point представила унифицированную операционную систему безопасности GAiA 2
25.01.2012 Выручка Check Point по итогам 2011 финансового года увеличилась на 14% 2
07.12.2011 Вышел 58-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 2
27.07.2011 Амнон Бар-Лев назначен президентом Check Point Software Technologies 1
21.04.2011 Выручка Check Point в первом квартале 2011 г. увеличилась на 15% 2
14.02.2011 Check Point объединяет персонал, политики ИБ и выполнение требований в рамках 3D Security 2
10.06.2010 Check Point купила американского разработчика решений по защите данных Liquid Machines 2
14.04.2010 Вышла Check Point DLP: новая система предотвращения потери данных 2
09.03.2010 USB-накопитель Check Point Abra: рабочее место теперь помещается в кармане 2
02.02.2010 Check Point увеличила выручку в 2009 г. на 14% 2
25.11.2009 Check Point купила базу данных приложений и сигнатур у FaceTime Communications 2
06.11.2009 Валовой доход Check Point в третьем квартале 2009 г. увеличился на 17% 2
26.12.2008 Nokia отказалась от безопасности 1
24.12.2008 Check Point купила бизнес Nokia по обеспечению безопасности 2
31.10.2008 Check Point отчиталась за третий квартал 2008 г. 2
30.04.2008 Прибыль Check Point Software возросла на 17% 2
08.02.2008 Check Point Endpoint Security: единый клиент для защиты конечных точек сети 2
25.01.2008 В IV квартале 2007 г. Check Point Software получила более $200 млн. 3

Публикаций - 41, упоминаний - 76

Shwed Gil упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Check Point Software Technologies 448 4
Dome9 1 1
Microsoft Corporation 11226 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 490 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 106 1
Google Android 10752 3
Check Point SandBlast 25 3
Check Point Quantum Security 6 3
Check Point SandBlast Zero-Day Protection 8 3
Microsoft Azure 1171 2
Check Point CloudGuard 13 2
Apple iOS 5742 2
ByteDance TikTok 95 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Check Point Infinity 9 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Check Point Infinity Total Protection 2 1
Check Point Infinity NEXT 1 1
Check Point Mobile Threat Prevention 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - Российская федерация - РФ 57828 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Израиль - Тель-Авив 56 1
Монголия 173 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
CNews Analytics 1992 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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