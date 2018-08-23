Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 101219
ИКТ 8577
Организации 6580
Ведомства 1328
Ассоциации 693
Технологии 2994
Системы 18633
Персоны 37857
География 1612
Статьи 1267
Пресса 904
ИАА 596
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1625
Мероприятия 825

Perimetrix Периметрикс



23.08.2018 «Информзащита» и Perimetrix будут сотрудничать в сфере корпоративной ИБ
07.03.2018 Perimetrix выпустил новую версию SafeSpace
07.10.2011 Perimetrix SafeEdge получил сертификат системы «Газпромсерт»
25.04.2011 Perimetrix обновил SafeSpace до версии 2.5
21.07.2010 Perimetrix представила новое программно-аппаратное решение для защиты данных от утечек
16.10.2009 Вышла новая версия решения для защиты конфиденциальных данных Perimetrix SafeSpace
19.02.2009 «ЭнергоДата» и Perimetrix договорились о сотрудничестве
28.11.2008 Perimetrix и «Крипто-Про» договорились о партнерстве в области ИБ
21.11.2008 «Ситроникс Информационные Технологии» будет внедрять решения Perimetrix в России и Беларуси
30.09.2008 Perimetrix представит SafeUse и SafeEdge на Infosecurity Russia 2008
23.09.2008 Perimetrix начала продажу SafeUse и SafeEdge для защиты корпоративных секретов
09.09.2008 Хроника крупнейших утечек. Август 2008
30.05.2008 Инсайд 2008: Самые громкие и самые глупые утечки
29.05.2008 Perimetrix и IDS Scheer реализуют проекты ИАС РСКД
10.04.2008 Банки экономят на ИБ-специалистах?
18.03.2008 Сеть магазинов Hannaford потеряла 4 млн. номеров банковских карт
22.02.2008 Итоги 2007 года: инсайдеры выбирают флешки и e-mail
21.02.2008 Андрей Татаренко стал коммерческим директором Perimetrix

Публикаций - 273, упоминаний - 417

Perimetrix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Компьюлинк ГК - Compulink 388 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 14
InfoWatch - Инфовотч 842 13
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 10
Cisco Systems 4720 9
Ponemon Institute 82 9
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 8
Информзащита 641 7
Zecurion - Зекурион - SecurIT 361 6
Dr.Web - Доктор Веб 1186 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 6
EY - Ernst & Young Global 378 5
Trend Micro 567 5
Компьюлинк УСП 144 5
Microsoft Corporation 22497 5
Heartland Payment Systems 14 4
Quorum - Кворум 96 4
SAP SE 4595 4
Forcepoint - Websense 124 3
Bitdefender 145 3
AT&T Inc 1563 3
Leta IT-company 121 3
F-Secure 203 3
Яндекс Agnitum - Агнитум 61 3
Deutsche Telekom 905 3
GMCS 341 3
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 76 3
Oracle Corporation 6035 2
Arbor Networks 54 2
Цифра ГК 948 2
Qualys 49 2
Yahoo! 3603 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 2
HID Global 96 2
Check Point Software Technologies 694 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 2
ДиалогНаука 191 2
HP EDS - Electronic Data Systems 227 2
Sophos 392 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 13
eBay Inc 1576 9
Walmart - Wal-Mart Stores 361 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 125 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 30 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 2
American Express - Amex 309 2
Fidelity Investments - Fidelity Management & Research (FMR) 23 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 63 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 44 1
Suncoast Credit Union - Suncoast Schools Federal Credit Union 1 1
Локотех - Желдорреммаш - ЧЭРЗ - Челябинский электровозоремонтный завод 7 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Ford 386 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
Восточный Банк 232 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 1
Starbucks 78 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
Societe Generale Group 68 1
Bank of America - Банк Америки 219 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
UPS 129 1
DHL Express 112 1
Газпром ПАО 1008 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Visa International 1809 1
Почта России ПАО 1853 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 18
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Arkansas Department of Information Systems - Департамент информационных систем штата Арканзас 1 1
Совет Европы 83 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 1
Правительство штата Аризона США 3 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 48
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 16
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 13
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 11
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 8
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 4
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 4
SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 75 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 594 4
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 3
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 3
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 62 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 388 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 436 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1039 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 216 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 92 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 249 2
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 106 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 93 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 570 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 1
Microsoft Windows 10 11713 7
Perimetrix SafeEdge 5 5
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 3
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 409 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
Avast - AVG AntiVirus - антивирусная программа 69 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 2
Dr.Web Office Shield 17 2
Linux OS 7669 2
Microsoft Windows XP 2291 2
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 106 1
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 0 1
Daybreak EverQuest - онлайн-игра 79 1
Forcepoint - Websense Data Security Suite (DSS) 2 1
Forcepoint - Websense Web Security Suite (WSS) 3 1
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 134 1
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 35 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 85 1
Kaspersky Open Space Security 36 1
Kerio Mail Server 4 1
Microsoft DMF - Driver Module Framework 4 1
НИИ СОКБ SafeStore 2 1
HPE ArcSight 72 1
Software AG - ARIS Platform 162 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - Интернет Эксплорер - браузер 586 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync 70 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 133 1
IBM Informix СУБД 132 1
Microsoft MSRT - Malicious Software Removal Tool 26 1
Panda Antivirus 38 1
Kerio WinRoute Firewall 14 1
Broadcom - NortonLifeLock Norton Internet Security 79 1
Nokia PC Suite 15 1
Intel Core Quad 115 1
Intel Core - Семейство процессоров 1519 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 257 1
Microsoft Windows 2104 1
Apple macOS 1457 1
Ульянов Владимир 154 111
Зенкин Денис 262 94
Доля Алексей 67 43
Преображенский Евгений 17 8
Анисимов Данил 11 6
Шабанов Илья 57 6
Васильев Сергей 39 5
Александрова Анна 20 4
Раевский Алексей 74 4
Федотов Николай 32 4
Ильин Сергей 12 3
Наумов Виктор 124 3
Хайретдинов Рустэм 56 3
Албитов Андрей 31 3
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 2
Никишин Андрей 16 2
Скомаровский Дмитрий 6 2
Левцов Вениамин 33 2
Мякишева Марина 84 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
Лящ Михаил 41 2
Ковалев Александр 157 2
Татаренко Андрей 3 2
Сульгин Сергей 45 2
Кондаков Гарри 30 1
Левашов Михаил 6 1
Емельянников Михаил 39 1
Парфентьев Урван 5 1
Багмет Александр 1 1
Коледа Вячеслав 1 1
Чумаченко Алиса 6 1
Резников Геннадий 1 1
Краснов Сергей 5 1
Алудаури Екатерина 6 1
Crockett Jon - Крокетт Джон 1 1
Минаждинов Ренат 2 1
Litan Avivah - Литан Авива 19 1
Винокуров Петр 1 1
Стариков Андрей 4 1
Саакашвили Михаил 17 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 85
Россия - РФ - Российская федерация 108428 62
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 20
США - Калифорния 3381 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Канада 3319 10
США - Вирджиния - Виргиния 221 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 8
США - Флорида 734 8
США - Нью-Йорк 2616 7
США - Оклахома 68 7
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 7
США - Техас 813 7
Великобритания - Лондон 2031 6
Бразилия - Федеративная Республика 1945 6
США - Северная Каролина 300 6
Япония 10069 6
США - Мэриленд 260 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
США - Пенсильвания 347 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 5
США - Аризона 468 4
Испания - Королевство 2917 4
Ирландия - Республика 818 4
Италия - Итальянская Республика 3310 4
Южная Корея - Республика 4394 4
США - Огайо 266 4
Европа 12319 4
США - Колумбия - Вашингтон 1169 3
Европа Восточная 2927 3
Индия - Республика 4263 3
Румыния 592 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Украина 6212 3
США - Юта 183 3
США - Массачусетс 463 3
США - Коннектикут 165 3
США - Индиана 91 3
США - Нью-Джерси 271 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Человеческий фактор - Human factor 1099 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 191 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 3
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 94 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
ИТ-аналитика 39 2
Мертвые души 32 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 1
Экономический эффект 694 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 22 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 107 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 16 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
Федеральное законодательство 1944 1
Закон Мура - Moore's law 196 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 5
Forbes - Форбс 591 2
РИА Новости 766 2
Daily Mail 48 2
The Guardian - Британская газета 320 2
The Washington Post 298 2
AP - Associated Press 1975 2
ABC News 50 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Virus Bulletin 32 1
New York Post 39 1
CNET Networks - CNET News 38 1
The Times 74 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
NBC News 165 1
SecurityLab 232 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
23ABC News 152 1
NYT - The New York Times 956 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Gartner - Гартнер 3301 6
IDC - International Data Corporation 4671 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Juniper Research 468 1
Forrester Research 810 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Zecurion Analytics 25 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 8 2
University of California - Калифорнийский университет 76 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 31 1
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 1
ETSU - East Tennessee State University - Государственный университет Восточного Теннесси - Observatory Fairborn 0 1
Infosecurity - выставка 62 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207445, в очереди разбора - 905520.
Создано именных указателей - 101219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще