Индексная книга CNews*
Perimetrix Периметрикс
Публикаций - 273, упоминаний - 417
Perimetrix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ульянов Владимир 154 111
|Зенкин Денис 262 94
|Доля Алексей 67 43
|Преображенский Евгений 17 8
|Анисимов Данил 11 6
|Шабанов Илья 57 6
|Васильев Сергей 39 5
|Александрова Анна 20 4
|Раевский Алексей 74 4
|Федотов Николай 32 4
|Ильин Сергей 12 3
|Наумов Виктор 124 3
|Хайретдинов Рустэм 56 3
|Албитов Андрей 31 3
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 2
|Никишин Андрей 16 2
|Скомаровский Дмитрий 6 2
|Левцов Вениамин 33 2
|Мякишева Марина 84 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
|Лящ Михаил 41 2
|Ковалев Александр 157 2
|Татаренко Андрей 3 2
|Сульгин Сергей 45 2
|Кондаков Гарри 30 1
|Левашов Михаил 6 1
|Емельянников Михаил 39 1
|Парфентьев Урван 5 1
|Багмет Александр 1 1
|Коледа Вячеслав 1 1
|Чумаченко Алиса 6 1
|Резников Геннадий 1 1
|Краснов Сергей 5 1
|Алудаури Екатерина 6 1
|Crockett Jon - Крокетт Джон 1 1
|Минаждинов Ренат 2 1
|Litan Avivah - Литан Авива 19 1
|Винокуров Петр 1 1
|Стариков Андрей 4 1
|Саакашвили Михаил 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207445, в очереди разбора - 905520.
Создано именных указателей - 101219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207445, в очереди разбора - 905520.
Создано именных указателей - 101219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.