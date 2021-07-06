Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HoReCa
Hotel, Restaurant, Cafe/Catering
Гостинично-ресторанный бизнес
гостиницы и отели
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 120, упоминаний - 129
HoReCa упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Быстров Константин 19 7
|Макаров Алексей 49 5
|Крысина Ольга 109 4
|Зайцев Николай 28 4
|Романенко Андрей 76 3
|Голубев Александр 13 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Староверов Денис 14 3
|Александрин Андрей 15 3
|Путин Владимир 1826 2
|Бочкарев Сергей 16 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Липатов Антон 2 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Перегудов Михаил 4 1
|Свердлов Максим 2 1
|Красовский Андрей 3 1
|Гук Андрей 18 1
|Юдников Андрей 13 1
|Ширяев Алексей 5 1
|Малиновский Алексей 19 1
|Ванин Александр 1 1
|Сысоев Александр 18 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Ефанов Александр 3 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Галеев Сергей 16 1
|Несмачный Сергей 2 1
|Коллегов Иван 4 1
|Исаенко Иван 5 1
|Сажин Павел 5 1
|Скворцов Дмитрий 2 1
|Генова Вера 1 1
|Ящук Галина 6 1
|Козырь Сергей 30 1
|Глибчук Оксана 1 1
|Стрижаков Вадим 1 1
|Носов Олег 3 1
|Кобяков Илья 3 1
|Левиков Антон 68 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 1
|Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
|СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762496, в очереди разбора - 666185.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762496, в очереди разбора - 666185.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru