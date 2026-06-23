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HoReCa Hotel, Restaurant, Cafe/Catering Гостинично-ресторанный бизнес гостиницы и отели

HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели

Гостиничная отрасль в России претерпевает стремительные изменения на фоне происходящих во внешней и внутренней политике событий. Расширение внутреннего туризма ведет к созданию новых направлений, зарождается потенциал для строительства новых площадей. В ближайшие годы мы увидим не только количественные, но и качественные перемены, развитие инфраструктуры. 

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23.06.2026 Спланировать поход в ресторан или записаться в салон теперь можно в чате с «Алисой AI»

в. При необходимости изменить информацию или отменить бронирование можно будет в этом же чате. Если ресторан подключен к бронированиям через «Яндекс Еду», бронь подтвердится автоматически. В сл
17.06.2026 «Ростелеком» и «25/7» будут совместно работать над цифровизацией апарт-отелей

й гостиничный оператор «25/7» заключили соглашение о стратегическом партнерстве для цифровой трансформации индустрии гостеприимства. Компании будут совместно развивать и внедрять цифровые решения для отелей — от системы управления объектами до облачных сервисов и аналитики. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Партнеры будут взаимодействовать в области разработки и внедрения

17.06.2026 Рестораны смогут продавать через «Яндекс Еду» «секретные» наборы блюд со скидкой – это поможет увеличить продажи

том числе крупных столичных сетей (Subjoy, «Шоколадница», Cinnabon, French Bakery SeDelice и др.). Рестораны собирают наборы минимум из двух блюд и продают их за 299, 499 или 799 руб. Суммарна
17.06.2026 «Яндекс» представил умное решение с «Алисой» для гостиничного бизнеса

не только выполнять базовые функции ИИ-ассистента, но и консультировать гостей по любым вопросам об отеле. Решение включает также доступ к развлекательному контенту, софт для управления устройс
09.06.2026 Отели из базы Bronevik.com стали доступны в сервисе «Путешествия» от «Т-Банка»

дничество с сервисом «Путешествия», входящим в экосистему «Т-Банка». В рамках партнерства пользователям сервиса стал доступен полный ассортимент объектов размещения, представленных на Bronevik.com, а отели и другие партнеры платформы получили дополнительный источник бронирований. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com. В каталог «Путешествий» интегрирован весь пул средств размеще
02.06.2026 2ГИС обновил поиск гостиниц и отелей

с красивым видом или отдохнуть в тишине на берегу озера — теперь в 2ГИС за пару кликов можно найти отели и по таким запросам. В разделе «Пожить» на главном экране поиска появился новый раздел

05.05.2026 Cosmos Hotel Group объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center

6 млрд руб. Среднее количество участников в торгах Cosmos на ЭТП превышает отраслевой показатель по HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и составляет 5,1. Для управления закупками, операционн
22.04.2026 Банк «Русский Стандарт»: до 49% выросла доля платежей через СБП в фастфуде

(средний чек 653 руб.). Доля платежей через СБП в ресторанах выросла до 19% Россияне стали посещать рестораны чаще и совершать платежи здесь на более высокие средние чеки. Так, средняя сумма та
21.04.2026 «Отелло» запустил ИИ-ассистента для планирования путешествий

менеджер продукта «Отелло». «Еду в Сочи, хочу отель с бассейном» — ИИ поможет подобрать подходящие отели Чтобы подобрать отель с помощью ИИ, достаточно просто описать запрос своими словами, ра
21.04.2026 В России запустили первого ИИ-помощника по закупкам для кафе и ресторанов

Сервис по автоматизации документооборота в ресторанах DocsInBox вывел на рынок ИИ-закупщика для проведения тендеров среди поставщиков продуктов. Решение предназначено для автоматизации закупок в кафе и ресторанах. Об этом CNews с
13.04.2026 «Островок» выявил самый быстрорастущий сегмент гостиничного рынка Москвы

В 2025 г. апарт-отели стали самым динамично развивающимся сегментом гостиничного рынка Москвы. Число прожитых
03.04.2026 Российские кафе и рестораны начнут использование ИИ-кассиров

г., это первый подобный продукт в России. Сейчас она уже полностью готова к внедрению в российских ресторанах и кафе. В целом, такой формат больше подходит для точек быстрого питания или для ф
31.03.2026 Robort by 3Logic Group обеспечил новый уровень сервиса в отеле DoubleTree by Hilton Tyumen с помощью робота-официанта

овать внутренние процессы обслуживания, повысить стабильность сервиса и усилить технологичный имидж гостиницы. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group. Отель DoubleTree by Hilton Tyum
25.03.2026 «ЯсноРестораны» создали новый процесс стажировки директоров ресторанов с помощью iSpring LMS

дачам: компании стало важно выстроить единый подход к процессу стажировки новых управленцев во всех ресторанах брендов. Раньше процесс стажировки директоров основывался на Excel-документах и ра
19.03.2026 Red Security: сфера HoReCa вошла в топ-5 самых атакуемых отраслей с начала 2025 года

бизнеса, зафиксировала рост интереса киберпреступников к сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (HoReCa). По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security SOC, с начала
04.03.2026 «Островок» и Hotel Advisors назвали города-лидеры по приросту отелей в 2025 году

нвестировать в форматы, которые позволяют быстрее выйти на рынок и гибко управлять загрузкой. Апарт-отели и малые объекты размещения требуют меньших операционных издержек по сравнению с крупным
04.03.2026 «Мастер Деливери»: более половины ресторанов до сих пор обрабатывают заказы на доставку вручную

него исследования «Мастер Деливери»); потеря прямого доступа к клиентской базе; размывание бренда – ресторан становится «кухней для витрины»; отсутствие контроля над качеством сервиса и логисти
03.03.2026 Партнерство Bronevik.com и «Аэроклуба» расширяет возможности отелей по привлечению деловых гостей

кам для бронирования отелей. В настоящее время клиентам «Аэроклуба» доступны городские и загородные отели, мини-отели, апарт-отели и другие средства размещения из базы Bronevik.co
02.03.2026 Банк «Русский Стандарт»: на 43% выросла доля платежей через СБП в фастфуде по итогам 2025 года

уд Если за 100% взять общую сумму платежей в 2025 г. в двух категориях – «кафе быстрого питания» и «рестораны», то на фастфуд приходится 55%. Кстати, интерес к нему вырос – годом ранее аналогич
26.02.2026 «Яндекс Еда» запустила инструмент для аналитики посещаемости и бронирований в зале

бщил представитель «Яндекса». Теперь управляющие смогут отслеживать с помощью графика загрузки, как ресторан заполнен и где теряет гостей. Это позволит планировать посадку, эффективнее распреде
25.02.2026 Анастасия Устинова: Цифровые платформы забирают маржу у отелей — как вернуть контроль над доходом

нтств (ОТА) и ИИ? Анастасия Устинова: Если обобщать опыт реализованных проектов, можно сказать, что отели получили больше технологических инструментов, но при этом начали терять контроль над со
24.02.2026 HR-кухня HoReCa: число вакансий в гостеприимстве за год увеличилось вдвое

Рынок HoReCa в 2025 г. демонстрирует опережающую динамику и остаётся одним из самых быстрорастущих

24.02.2026 Российские отельеры учатся применять инструменты ИИ в своей работе

р группы компаний «Островок»: «Уровень цифровизации в гостиничной индустрии довольно высок – многие отели работают с системами управления, модулями онлайн-бронирования, аналитическими платформа
19.02.2026 Арестован хакер, наловчившийся снимать за 1 евроцент отели ценой 1 тыс. евро за ночь

ании арестовала местного жителя, который обвиняется во взломе сайта одного из сервисов бронирования отелей, пишет The Register. Предполагаемому хакеру вменяют нарушение работы системы валидации
06.02.2026 Банк «Русский Стандарт»: 57% платежей в кафе и ресторанах в онлайне приходится на мужчин

и банка «Русский Стандарт». Онлайн В 2025 г. в тройку популярных онлайн-трат по количеству операций по картам, согласно данным банка «Русский Стандарт», вошли «супермаркеты», «маркетплейсы», а также «кафе и рестораны». Средний чек в онлайне в супермаркетах составил 1,71 тыс. руб. А лидерами по количеству таких покупок в 2025 г. оказались женщины – 61% против «мужских» 39%. В категории «марк
03.02.2026 Сообщество italy оцифровали сервисное обслуживание ресторанов и работу бэк-офиса с помощью Okdesk

Ресторанное сообщество italy развивает более 16 проектов в сфере HoReCa в Москве и Санкт-Петербурге. Среди них такие известные рестораны Italy, Salone pasta&bar, Goose Goose, HITCH, Joli Grand Bistrot, Juan Cantina Espanola, Bist meat & pasta bar, Ателье tap
10.12.2025 В «Контур.Отеле» появился новый сервис бронирования — «Т-Путешествия»

исе автоматически — без ручной обработки заявок. Интеграция дает отелям доступ к новой аудитории и дополнительным форматам продвижения внутри мобильного банка». Максим Безруков, руководитель сервиса «Отели» в «Т-Путешествиях»: «Для нас интеграция «Т-Путешествий» с «Контур.Отелем» — это про оптимизацию и предсказуемость процессов для отельеров: быстрый доступ к миллионной аудитории «Т-Банка»
08.12.2025 Proptech Solutions усилила платформу для отелей Digital Concierge ИИ-ассистентом от «ВейвАксесс»

а работу с анонимизированной историей переписок, FAQ и другой релевантной внутренней информацией об отеле. Использование в проекте нашей платформы ValueAI позволило запустить пилот всего за оди
05.12.2025 «Турвизор» внедряет ИИ-выжимку отзывов в описание отелей

Компания «Турвизор» объявляет о запуске новой функции в сервисе — ИИ-выжимки отзывов. Теперь пользователи могут получить суть впечатлений об отеле без необходимости читать десятки или сотни отзывов. Об этом CNews сообщили представители «Турвизор». В новом разделе «Отзывы» на странице каждого отеля появились краткие аналитические выв
26.11.2025 «НАРТИС» поставил 10 станций для сети отелей «3А»

ов учета и зарядной инфраструктуры, произвел и поставил новые электрозарядные станции для электромобилей. Об этом CNews сообщили представители «НАРТИС». 10 станций «С-29» появились в сети придорожных отелей комфорт-класса «3А» в Липецкой, Ростовской областях, Краснодарском крае, Калмыкии и других регионах страны. Кроме того, до конца 2025 г. завод поставит еще 10 ЭЗС в «3А». Электрозарядные
18.11.2025 Bronevik.com расширяет базу: в сервисе появились отели дальнего зарубежья

са включены объекты размещения в Объединенных Арабских Эмиратах. В ближайшие месяцы к ним добавятся отели в Омане и Таиланде — всего более 1000 зарубежных объектов. Об этом CNews сообщили предс
10.11.2025 Рестораны «Дымзавод» и другие заведения VAMS Family оцифровали сервисное обслуживание при помощи Okdesk
24.10.2025 CorpSoft24 развивает новый бизнес в сегменте HoReCa

тировал в компанию SUSH&CO, занимающуюся поставкой премиального кофе и чая для предприятий сегмента HoReCa. Сегодня нецифровой актив CorpSoft24 развивается, его годовой оборот приблизился к 100
23.10.2025 Ресторанное сообщество italy сменило сервис кадрового ЭДО на HRlink

и менторством. Сегодня работают более 15 проектов в Санкт-Петербурге и Москве, в их числе семейные рестораны Italy, Salone pasta&bar, Ателье tapas&bar, Juan Cantina Espanola, Joli Grand Bistro
17.10.2025 ITGlobal.com обеспечил защищенное хранение персональных данных для сети отелей Muse от Kravt h&h

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) организовал защищенное облако для хранения персональных данных гостей сети отелей Muse от Kravt h&h. Решение полностью соответствует требованиям федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных» и позволяет компании обеспечить надежную защиту клиентской информации бе
16.10.2025 Фабрика-кухня: «Ростелеком» запускает цифровую платформу для управления ресторанным бизнесом

еком» разработал комплексное решение для ресторанного бизнеса любого масштаба — платформу «Цифровой ресторан». В одном окне рестораторам теперь доступны основные инструменты для роста эффективн
06.10.2025 Здесь и сейчас: «Отелло» запустил сценарий для спонтанного бронирования

тели «Отелло». «Анализируя бронирования, мы заметили, что примерно четверть пользователей бронирует отели день в день в городе, где они сейчас находятся. Зачастую это спонтанные путешественники
25.09.2025 Вместо лайков и бесконечных переписок — реальные встречи в ресторанах и кафе: в России появилось новое приложение для знакомств F Date&eat

я нейросетью, учитывая гастрономические предпочтения, образ жизни, цели знакомства, образ жизни, привычки и интересы. Встроенная система приглашений позволяет договориться о совместном походе в кафе, ресторан или бар, а разговорный ИИ-помощник поможет чётко сформулировать мысль, тактично подсветить «красные флажки» в переписке, мягко отфильтровать токсичных собеседников, подсказать темы для
22.09.2025 Рестораны «The Бык» оцифровали сервисные процессы с помощью Okdesk

мого важного – гостей ресторанов. Заявки не теряются и исполняются в срок. Кроме автоматизации ИТ в ресторанах «The Бык», в системе Okdesk настроен обмен заявками с подрядчиками. Это позволяет

18.09.2025 «Лаборатория Касперского»: идёт волна кибератак на отели с использованием ИИ

многие из новых образцов вредоносного ПО были созданы с применением ИИ. Основные мишени кибератак — гостиницы в Бразилии, однако цели выявлены и в нескольких испаноговорящих странах — Аргентине

Публикаций - 5770, упоминаний - 7562

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Microsoft Corporation 25775 267
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МегаФон 10742 229
Google LLC 12688 186
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IBM - International Business Machines Corp 9699 154
Apple Inc 13154 143
Ростелеком 10948 137
Intel Corporation 12811 122
Cisco Systems 5372 116
Samsung Electronics 11064 108
VK - Mail.ru Group 3602 108
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 106
Oracle Corporation 7074 96
SAP SE 5601 84
HP Inc. 5883 83
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Meta Platforms - Facebook 4621 75
Telegram Group 2940 66
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Siemens AG - Siemens Group 2673 42
Эвотор - Evotor 231 40
X Corp - Twitter 2938 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 245
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 225
МТС Трэвел - MTS Travel 292 195
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 149
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 75
Альфа-Банк 1979 74
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 71
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 69
РЖД - Российские железные дороги 2096 65
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 60
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 55
Яндекс.Лавка 315 54
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 52
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ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 48
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HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 42
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Связной ГК 1401 36
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Русский стандарт Банк 509 35
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 6
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 5
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
ЛДПР 116 4
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 5 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
DLP-Эксперт 14 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 965
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 745
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 591
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 534
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 512
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 512
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 490
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 485
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 475
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 406
Бронирование - Booking 983 394
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 394
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 391
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 386
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 385
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 373
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 330
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 325
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 316
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 313
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 306
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 286
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 281
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 271
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 270
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 267
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 255
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 252
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 247
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 237
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 236
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 229
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 226
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 222
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 221
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 217
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 217
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 216
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 211
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 210
Google Android 15243 340
Apple iOS 8583 263
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 143
Microsoft Windows 16882 119
Apple - App Store 3109 102
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 101
Microsoft Windows 2000 8678 97
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 90
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 87
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 77
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 75
Linux OS 11533 71
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 69
Apple iPad 4011 67
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 64
Apple iPhone 6 4861 62
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 61
Microsoft Office 4170 59
UCS R-Keeper 73 52
Booking.com 126 51
Apple Pay 519 51
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 50
МТС Big Data 324 47
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 44
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 42
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 38
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 37
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 36
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 36
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 35
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 35
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 33
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 33
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 33
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 31
Яндекс.Плюс 250 30
Oracle Java - язык программирования 3469 30
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 30
Google YouTube - Видеохостинг 3002 29
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 29
Путин Владимир 3454 35
Сергунина Наталья 375 29
Серова Елена 320 24
Гончаренко Марина 35 24
Кочеткова Дарья 18 16
Рейман Леонид 1065 15
Игнатова Мария 143 15
Макаров Алексей 69 13
Романенко Андрей 94 13
Ляк Александр 51 13
Галкин Николай 140 12
Клячин Александр 16 12
Ян Давид 69 12
Левиков Антон 69 12
Мельников Вадим 13 12
Савушкин Алексей 46 11
Сатдарова Анна 17 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Добродеев Борис 97 11
Солонин Виталий 90 11
Делицын Леонид 137 10
Малых Дмитрий 67 10
Лисовский Евгений 20 10
Козлов Михаил 182 10
Зайцев Николай 32 10
Фаге Сергей 10 10
Касперская Наталья 319 10
Шадаев Максут 1210 10
Волож Аркадий 268 10
Никифоров Николай 1138 10
Кудрявцева Анастасия 13 9
Губанов Роман 119 9
Белоусов Андрей 149 9
Касперский Евгений 337 9
Толстой Лев 69 9
Махаринский Кирилл 9 9
Цой Иннокентий 51 9
Бокарев Тимофей 36 9
Хасис Лев 105 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3416
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1793
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 792
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 689
Европа 24964 513
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 394
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 267
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 264
Беларусь - Белоруссия 6289 262
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 220
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 209
Германия - Федеративная Республика 13221 207
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 192
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 191
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 171
Казахстан - Республика 6048 166
Япония 13807 164
Украина 7928 160
Россия - СФО - Новосибирск 4876 159
Франция - Французская Республика 8177 156
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 137
Армения - Республика 2449 133
Италия - Итальянская Республика 4508 132
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 126
Азия - Азиатский регион 5920 124
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 122
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 119
Турция - Турецкая республика 2620 114
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 113
Испания - Королевство 3840 108
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 97
Южная Корея - Республика 7052 96
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 90
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 84
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 83
Земля - планета Солнечной системы 10865 80
США - Нью-Йорк 3180 78
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 77
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 77
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 76
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1234
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1187
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1129
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 735
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 618
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 444
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 377
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 355
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 353
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 293
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 288
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 276
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 227
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 224
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 214
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 213
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 211
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 195
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МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 54
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РБК ТВ - телеканал 83 7
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CNews TV 747 6
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 224
IDC - International Data Corporation 4975 104
Gartner - Гартнер 3658 78
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 58
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 30
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 26
Forrester Research 834 26
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 19
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 11
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 8
Strategy Analytics 285 8
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 7
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
Рустелеком ТК 305 6
Gartner - Dataquest 353 6
Fortune Global 500 295 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 6
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 5
Markets&Markets Research 113 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
Frost & Sullivan 207 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 5
CNews Инновация года - награда 155 4
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
Сбер - СберДанные 4 4
comScore 379 4
eMarketer 206 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 4
Juniper Research 131 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
ABI Research 236 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 16
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 13
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 13
РАН - Российская академия наук 2122 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
University of Oxford - Оксфордский университет 211 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
University of Chicago - Чикагский университет 102 3
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 3
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 3
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
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