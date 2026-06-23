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HoReCa Hotel, Restaurant, Cafe/Catering Гостинично-ресторанный бизнес гостиницы и отели
Гостиничная отрасль в России претерпевает стремительные изменения на фоне происходящих во внешней и внутренней политике событий. Расширение внутреннего туризма ведет к созданию новых направлений, зарождается потенциал для строительства новых площадей. В ближайшие годы мы увидим не только количественные, но и качественные перемены, развитие инфраструктуры.
- Бронирование - Booking
- PMS - Property Management System
- Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering
- Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения
Без учета доставки продуктов питания и заказов
- Hospitality Solutions - Hospitality Management Solutions - Hospitality Managemen
Управление в индустрии гостеприимства
- TravelTech - цифровые технологии в туристической отрасли (туризм)
- Туристический сектор экономики
- Экскурсионные туры
- Космический туризм
СОБЫТИЯ
|23.06.2026
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Спланировать поход в ресторан или записаться в салон теперь можно в чате с «Алисой AI»
в. При необходимости изменить информацию или отменить бронирование можно будет в этом же чате. Если ресторан подключен к бронированиям через «Яндекс Еду», бронь подтвердится автоматически. В сл
|17.06.2026
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«Ростелеком» и «25/7» будут совместно работать над цифровизацией апарт-отелей
й гостиничный оператор «25/7» заключили соглашение о стратегическом партнерстве для цифровой трансформации индустрии гостеприимства. Компании будут совместно развивать и внедрять цифровые решения для отелей — от системы управления объектами до облачных сервисов и аналитики. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Партнеры будут взаимодействовать в области разработки и внедрения
|17.06.2026
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Рестораны смогут продавать через «Яндекс Еду» «секретные» наборы блюд со скидкой – это поможет увеличить продажи
том числе крупных столичных сетей (Subjoy, «Шоколадница», Cinnabon, French Bakery SeDelice и др.). Рестораны собирают наборы минимум из двух блюд и продают их за 299, 499 или 799 руб. Суммарна
|17.06.2026
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«Яндекс» представил умное решение с «Алисой» для гостиничного бизнеса
не только выполнять базовые функции ИИ-ассистента, но и консультировать гостей по любым вопросам об отеле. Решение включает также доступ к развлекательному контенту, софт для управления устройс
|09.06.2026
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Отели из базы Bronevik.com стали доступны в сервисе «Путешествия» от «Т-Банка»
дничество с сервисом «Путешествия», входящим в экосистему «Т-Банка». В рамках партнерства пользователям сервиса стал доступен полный ассортимент объектов размещения, представленных на Bronevik.com, а отели и другие партнеры платформы получили дополнительный источник бронирований. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com. В каталог «Путешествий» интегрирован весь пул средств размеще
|02.06.2026
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2ГИС обновил поиск гостиниц и отелей
с красивым видом или отдохнуть в тишине на берегу озера — теперь в 2ГИС за пару кликов можно найти отели и по таким запросам. В разделе «Пожить» на главном экране поиска появился новый раздел
|05.05.2026
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Cosmos Hotel Group объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center
6 млрд руб. Среднее количество участников в торгах Cosmos на ЭТП превышает отраслевой показатель по HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и составляет 5,1. Для управления закупками, операционн
|22.04.2026
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Банк «Русский Стандарт»: до 49% выросла доля платежей через СБП в фастфуде
(средний чек 653 руб.). Доля платежей через СБП в ресторанах выросла до 19% Россияне стали посещать рестораны чаще и совершать платежи здесь на более высокие средние чеки. Так, средняя сумма та
|21.04.2026
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«Отелло» запустил ИИ-ассистента для планирования путешествий
менеджер продукта «Отелло». «Еду в Сочи, хочу отель с бассейном» — ИИ поможет подобрать подходящие отели Чтобы подобрать отель с помощью ИИ, достаточно просто описать запрос своими словами, ра
|21.04.2026
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В России запустили первого ИИ-помощника по закупкам для кафе и ресторанов
Сервис по автоматизации документооборота в ресторанах DocsInBox вывел на рынок ИИ-закупщика для проведения тендеров среди поставщиков продуктов. Решение предназначено для автоматизации закупок в кафе и ресторанах. Об этом CNews с
|13.04.2026
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«Островок» выявил самый быстрорастущий сегмент гостиничного рынка Москвы
В 2025 г. апарт-отели стали самым динамично развивающимся сегментом гостиничного рынка Москвы. Число прожитых
|03.04.2026
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Российские кафе и рестораны начнут использование ИИ-кассиров
г., это первый подобный продукт в России. Сейчас она уже полностью готова к внедрению в российских ресторанах и кафе. В целом, такой формат больше подходит для точек быстрого питания или для ф
|31.03.2026
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Robort by 3Logic Group обеспечил новый уровень сервиса в отеле DoubleTree by Hilton Tyumen с помощью робота-официанта
овать внутренние процессы обслуживания, повысить стабильность сервиса и усилить технологичный имидж гостиницы. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group. Отель DoubleTree by Hilton Tyum
|25.03.2026
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«ЯсноРестораны» создали новый процесс стажировки директоров ресторанов с помощью iSpring LMS
дачам: компании стало важно выстроить единый подход к процессу стажировки новых управленцев во всех ресторанах брендов. Раньше процесс стажировки директоров основывался на Excel-документах и ра
|19.03.2026
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Red Security: сфера HoReCa вошла в топ-5 самых атакуемых отраслей с начала 2025 года
бизнеса, зафиксировала рост интереса киберпреступников к сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (HoReCa). По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security SOC, с начала
|04.03.2026
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«Островок» и Hotel Advisors назвали города-лидеры по приросту отелей в 2025 году
нвестировать в форматы, которые позволяют быстрее выйти на рынок и гибко управлять загрузкой. Апарт-отели и малые объекты размещения требуют меньших операционных издержек по сравнению с крупным
|04.03.2026
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«Мастер Деливери»: более половины ресторанов до сих пор обрабатывают заказы на доставку вручную
него исследования «Мастер Деливери»); потеря прямого доступа к клиентской базе; размывание бренда – ресторан становится «кухней для витрины»; отсутствие контроля над качеством сервиса и логисти
|03.03.2026
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Партнерство Bronevik.com и «Аэроклуба» расширяет возможности отелей по привлечению деловых гостей
кам для бронирования отелей. В настоящее время клиентам «Аэроклуба» доступны городские и загородные отели, мини-отели, апарт-отели и другие средства размещения из базы Bronevik.co
|02.03.2026
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Банк «Русский Стандарт»: на 43% выросла доля платежей через СБП в фастфуде по итогам 2025 года
уд Если за 100% взять общую сумму платежей в 2025 г. в двух категориях – «кафе быстрого питания» и «рестораны», то на фастфуд приходится 55%. Кстати, интерес к нему вырос – годом ранее аналогич
|26.02.2026
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«Яндекс Еда» запустила инструмент для аналитики посещаемости и бронирований в зале
бщил представитель «Яндекса». Теперь управляющие смогут отслеживать с помощью графика загрузки, как ресторан заполнен и где теряет гостей. Это позволит планировать посадку, эффективнее распреде
|25.02.2026
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Анастасия Устинова: Цифровые платформы забирают маржу у отелей — как вернуть контроль над доходом
нтств (ОТА) и ИИ? Анастасия Устинова: Если обобщать опыт реализованных проектов, можно сказать, что отели получили больше технологических инструментов, но при этом начали терять контроль над со
|24.02.2026
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HR-кухня HoReCa: число вакансий в гостеприимстве за год увеличилось вдвое
Рынок HoReCa в 2025 г. демонстрирует опережающую динамику и остаётся одним из самых быстрорастущих
|24.02.2026
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Российские отельеры учатся применять инструменты ИИ в своей работе
р группы компаний «Островок»: «Уровень цифровизации в гостиничной индустрии довольно высок – многие отели работают с системами управления, модулями онлайн-бронирования, аналитическими платформа
|19.02.2026
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Арестован хакер, наловчившийся снимать за 1 евроцент отели ценой 1 тыс. евро за ночь
ании арестовала местного жителя, который обвиняется во взломе сайта одного из сервисов бронирования отелей, пишет The Register. Предполагаемому хакеру вменяют нарушение работы системы валидации
|06.02.2026
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Банк «Русский Стандарт»: 57% платежей в кафе и ресторанах в онлайне приходится на мужчин
и банка «Русский Стандарт». Онлайн В 2025 г. в тройку популярных онлайн-трат по количеству операций по картам, согласно данным банка «Русский Стандарт», вошли «супермаркеты», «маркетплейсы», а также «кафе и рестораны». Средний чек в онлайне в супермаркетах составил 1,71 тыс. руб. А лидерами по количеству таких покупок в 2025 г. оказались женщины – 61% против «мужских» 39%. В категории «марк
|03.02.2026
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Сообщество italy оцифровали сервисное обслуживание ресторанов и работу бэк-офиса с помощью Okdesk
Ресторанное сообщество italy развивает более 16 проектов в сфере HoReCa в Москве и Санкт-Петербурге. Среди них такие известные рестораны Italy, Salone pasta&bar, Goose Goose, HITCH, Joli Grand Bistrot, Juan Cantina Espanola, Bist meat & pasta bar, Ателье tap
|10.12.2025
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В «Контур.Отеле» появился новый сервис бронирования — «Т-Путешествия»
исе автоматически — без ручной обработки заявок. Интеграция дает отелям доступ к новой аудитории и дополнительным форматам продвижения внутри мобильного банка». Максим Безруков, руководитель сервиса «Отели» в «Т-Путешествиях»: «Для нас интеграция «Т-Путешествий» с «Контур.Отелем» — это про оптимизацию и предсказуемость процессов для отельеров: быстрый доступ к миллионной аудитории «Т-Банка»
|08.12.2025
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Proptech Solutions усилила платформу для отелей Digital Concierge ИИ-ассистентом от «ВейвАксесс»
а работу с анонимизированной историей переписок, FAQ и другой релевантной внутренней информацией об отеле. Использование в проекте нашей платформы ValueAI позволило запустить пилот всего за оди
|05.12.2025
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«Турвизор» внедряет ИИ-выжимку отзывов в описание отелей
Компания «Турвизор» объявляет о запуске новой функции в сервисе — ИИ-выжимки отзывов. Теперь пользователи могут получить суть впечатлений об отеле без необходимости читать десятки или сотни отзывов. Об этом CNews сообщили представители «Турвизор». В новом разделе «Отзывы» на странице каждого отеля появились краткие аналитические выв
|26.11.2025
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«НАРТИС» поставил 10 станций для сети отелей «3А»
ов учета и зарядной инфраструктуры, произвел и поставил новые электрозарядные станции для электромобилей. Об этом CNews сообщили представители «НАРТИС». 10 станций «С-29» появились в сети придорожных отелей комфорт-класса «3А» в Липецкой, Ростовской областях, Краснодарском крае, Калмыкии и других регионах страны. Кроме того, до конца 2025 г. завод поставит еще 10 ЭЗС в «3А». Электрозарядные
|18.11.2025
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Bronevik.com расширяет базу: в сервисе появились отели дальнего зарубежья
са включены объекты размещения в Объединенных Арабских Эмиратах. В ближайшие месяцы к ним добавятся отели в Омане и Таиланде — всего более 1000 зарубежных объектов. Об этом CNews сообщили предс
|10.11.2025
|Рестораны «Дымзавод» и другие заведения VAMS Family оцифровали сервисное обслуживание при помощи Okdesk
|24.10.2025
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CorpSoft24 развивает новый бизнес в сегменте HoReCa
тировал в компанию SUSH&CO, занимающуюся поставкой премиального кофе и чая для предприятий сегмента HoReCa. Сегодня нецифровой актив CorpSoft24 развивается, его годовой оборот приблизился к 100
|23.10.2025
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Ресторанное сообщество italy сменило сервис кадрового ЭДО на HRlink
и менторством. Сегодня работают более 15 проектов в Санкт-Петербурге и Москве, в их числе семейные рестораны Italy, Salone pasta&bar, Ателье tapas&bar, Juan Cantina Espanola, Joli Grand Bistro
|17.10.2025
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ITGlobal.com обеспечил защищенное хранение персональных данных для сети отелей Muse от Kravt h&h
ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) организовал защищенное облако для хранения персональных данных гостей сети отелей Muse от Kravt h&h. Решение полностью соответствует требованиям федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных» и позволяет компании обеспечить надежную защиту клиентской информации бе
|16.10.2025
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Фабрика-кухня: «Ростелеком» запускает цифровую платформу для управления ресторанным бизнесом
еком» разработал комплексное решение для ресторанного бизнеса любого масштаба — платформу «Цифровой ресторан». В одном окне рестораторам теперь доступны основные инструменты для роста эффективн
|06.10.2025
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Здесь и сейчас: «Отелло» запустил сценарий для спонтанного бронирования
тели «Отелло». «Анализируя бронирования, мы заметили, что примерно четверть пользователей бронирует отели день в день в городе, где они сейчас находятся. Зачастую это спонтанные путешественники
|25.09.2025
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Вместо лайков и бесконечных переписок — реальные встречи в ресторанах и кафе: в России появилось новое приложение для знакомств F Date&eat
я нейросетью, учитывая гастрономические предпочтения, образ жизни, цели знакомства, образ жизни, привычки и интересы. Встроенная система приглашений позволяет договориться о совместном походе в кафе, ресторан или бар, а разговорный ИИ-помощник поможет чётко сформулировать мысль, тактично подсветить «красные флажки» в переписке, мягко отфильтровать токсичных собеседников, подсказать темы для
|22.09.2025
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Рестораны «The Бык» оцифровали сервисные процессы с помощью Okdesk
мого важного – гостей ресторанов. Заявки не теряются и исполняются в срок. Кроме автоматизации ИТ в ресторанах «The Бык», в системе Okdesk настроен обмен заявками с подрядчиками. Это позволяет
|18.09.2025
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«Лаборатория Касперского»: идёт волна кибератак на отели с использованием ИИ
многие из новых образцов вредоносного ПО были созданы с применением ИИ. Основные мишени кибератак — гостиницы в Бразилии, однако цели выявлены и в нескольких испаноговорящих странах — Аргентине
HoReCa и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 35
|Сергунина Наталья 375 29
|Серова Елена 320 24
|Гончаренко Марина 35 24
|Кочеткова Дарья 18 16
|Рейман Леонид 1065 15
|Игнатова Мария 143 15
|Макаров Алексей 69 13
|Романенко Андрей 94 13
|Ляк Александр 51 13
|Галкин Николай 140 12
|Клячин Александр 16 12
|Ян Давид 69 12
|Левиков Антон 69 12
|Мельников Вадим 13 12
|Савушкин Алексей 46 11
|Сатдарова Анна 17 11
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
|Добродеев Борис 97 11
|Солонин Виталий 90 11
|Делицын Леонид 137 10
|Малых Дмитрий 67 10
|Лисовский Евгений 20 10
|Козлов Михаил 182 10
|Зайцев Николай 32 10
|Фаге Сергей 10 10
|Касперская Наталья 319 10
|Шадаев Максут 1210 10
|Волож Аркадий 268 10
|Никифоров Николай 1138 10
|Кудрявцева Анастасия 13 9
|Губанов Роман 119 9
|Белоусов Андрей 149 9
|Касперский Евгений 337 9
|Толстой Лев 69 9
|Махаринский Кирилл 9 9
|Цой Иннокентий 51 9
|Бокарев Тимофей 36 9
|Хасис Лев 105 8
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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