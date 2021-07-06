HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели

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HoReCa
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гостиницы и отели


06.07.2021 ВТБ и Mail.ru Group стали стратегическими партнерами 1
26.05.2021 «Мтех» инвестировала в проект Mind&Machine 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 1
04.03.2021 «Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах 1
04.03.2021 Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX 1
27.01.2021 «Эвотор» интегрировал свои смарт-терминалы с сервисом r_keeper Lite 1
24.11.2020 ФРИИ инвестирует в маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов 1
23.11.2020 HP расширяет возможности представителей ритейла и HoReCa с помощью мощного кассового моноблока 1
13.11.2020 Ubirator привлек 45 млн рублей от «Тилтех капитал» 1
27.10.2020 «Тинькофф» добавил новые сервисы в свое суперприложение 1
15.10.2020 MMD представила новые многоцелевые сенсорные мониторы Philips. Цены. Фото 1
17.08.2020 B2B-маркетплейс «на_полке» запустил сервис мониторинга цен 1
23.06.2020 AOC назвали мировым лидером в сегменте игровых мониторов по итогам первого квартала 2020 года 1
25.05.2020 МТС Банк запустил маркетплейс B2B-услуг 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
02.04.2020 «Корус консалтинг» представила решение для увеличения продаж подарочных сертификатов 1
31.03.2020 CSI представила инфокиоск нового поколения 1
11.03.2020 «Обит» представил обновленную «Wi-Fi платформу» 1
27.02.2020 Wifly в сотрудничестве с Keenetic выводит на рынок сервис для гостевого доступа к Wi-Fi с функциями расширенной аналитики 1
21.02.2020 «Атол» запустил производство онлайн-касс для крупных ритейлеров 1
14.02.2020 «АТОЛ» представила решение для работы с маркированным товаром 1
12.02.2020 Выпускники акселератора Сбербанка и 500 Startups привлекли дополнительные инвестиции 1
23.01.2020 Qiwi объявила о партнерстве с сервисом «Рабочие руки» 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
22.11.2019 Исследование Infowatch: количество глобальных утечек конфиденциальной информации увеличилось в три раза 1
01.11.2019 Ivideon запустил сервис распознавания лиц в облаке 1
30.10.2019 Сбербанк и «Платформа ОФД» назвали товары и услуги, чаще оплачиваемые картой 2
09.10.2019 Foodplex представила облачную систему автоматизации для ресторанов 2
25.09.2019 Сбербанк предложил клиентам оптовые закупки в корпоративном интернет-банке 1
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи 1
23.04.2019 Альфа-банк, «Яндекс» и Mastercard представили карту «Яндекс.плюс» с кешбэком до 10% 2
28.03.2019 В Санкт-Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом 1
18.03.2019 «Диджитал дизайн» перевел поставщика продуктов питания «Восток-Запад» на СЭД Docsvision 1
03.12.2018 «Билайн» запустил облачный сервис Beecloud для среднего и малого бизнеса 1
11.09.2018 Zyxel объявила старт продаж в России точки доступа Wi-Fi для малого и среднего бизнеса 1
02.07.2018 ISBC создала российскую RFID-систему для отелей, ресторанов и кафе 2
17.04.2018 Konica Minolta и «Видеоинтеллект» научат камеры наблюдения распознавать агрессию 1
14.03.2018 Онлайн-кассы «Эвотор» начали принимать платежи Alipay 1
14.03.2018 «Ростелеком» запустил пилотный проект 4K для сегмента HoReCa 1
06.03.2018 «Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard запускают кобрендовые банковские карты 2

Публикаций - 120, упоминаний - 129

HoReCa упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Эвотор - Evotor 105 6
Microsoft Corporation 11095 4
АТОЛ ГК 168 3
Yandex - Яндекс 4101 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Крок 1220 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
3748 2
Google LLC 7154 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
Philips 719 2
Facebook 3766 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 2
MMD 33 2
Samsung Electronics 5677 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
Itelon - Ителон 4 1
Астерос - Asteros 531 1
Ланит Интеграция 101 1
Addreality 36 1
Аскон - Ascon 174 1
Pirit - Пирит 9 1
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
ОБИТ 43 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 372 1
Konica Minolta Business Solutions 39 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
РДТЕХ 159 1
AOC 67 1
Konica Minolta Mobotix 18 1
Philips Monitors 22 1
Видеоинтеллект 7 1
Центр2М - Center2М 47 1
Renga Software 13 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Ubirator - Убиратор 3 1
Foody 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 12
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 3
KupiVip 75 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 75 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Ant Financial Services Group 5 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 8 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
Ароса 4 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Азбука вкуса - АВ Daily 3 1
АВ Маркет - АВ Маркет 3 1
Астаманьяна - сеть кофеен 3 1
Горздрав 5 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
Тилтех капитал 7 1
Яндекс.Такси 271 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
МТС банк 254 1
Альфа-Банк 1125 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 72 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
X5 Group 599 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Правительство РФ 2205 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 103 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 17
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 3
Электроника 63 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
MultiView - Picture-In-Picture 19 1
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 32 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
Call back - Обратный звонок 15 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 37 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 115 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 66 1
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 7
Linux OS 4260 4
Microsoft Windows 10 6645 4
АТОЛ Онлайн-кассы 54 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 3
Google Pay - Google Android Pay 297 2
ZyXEL Keenetic 17 2
UCS R-Keeper 35 2
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 2
Apple Pay 385 2
CSI Kiosk 1 1
Тинькофф Членство 1 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 24 1
Intel IoT - Intel Internet of Things 2 1
Intel Celeron J 5 1
Philips PowerSensor 8 1
Ivideon Bridge 4 1
АТОЛ ЭДО 1 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
AOC AGON AG - Серия мониторов 6 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Apple Wallet 10 1
Plazius - Плазиус - система цифрового маркетинга и платежей - Platius - Платиус 7 1
Альфа-Мобайл 63 1
1С:Бухгалтерия 397 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
1С-Рарус РестАрт 14 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 13 1
Philips SmartStand 1 1
Philips P - серия мониторов 2 1
СКАУТ Платформа 14 1
Axelot Datareon ESB 11 1
Xerox FreeFlow SIQA - Simple Image Quality Adjustment 42 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 30 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Быстров Константин 19 7
Макаров Алексей 49 5
Крысина Ольга 109 4
Зайцев Николай 28 4
Романенко Андрей 76 3
Голубев Александр 13 3
Разгуляев Валерий 18 3
Староверов Денис 14 3
Александрин Андрей 15 3
Путин Владимир 1826 2
Бочкарев Сергей 16 1
Григорьева Евгения 57 1
Липатов Антон 2 1
Сергеев Михаил 31 1
Перегудов Михаил 4 1
Свердлов Максим 2 1
Красовский Андрей 3 1
Гук Андрей 18 1
Юдников Андрей 13 1
Ширяев Алексей 5 1
Малиновский Алексей 19 1
Ванин Александр 1 1
Сысоев Александр 18 1
Сорокоумов Александр 19 1
Ефанов Александр 3 1
Исаев Дмитрий 11 1
Галеев Сергей 16 1
Несмачный Сергей 2 1
Коллегов Иван 4 1
Исаенко Иван 5 1
Сажин Павел 5 1
Скворцов Дмитрий 2 1
Генова Вера 1 1
Ящук Галина 6 1
Козырь Сергей 30 1
Глибчук Оксана 1 1
Стрижаков Вадим 1 1
Носов Олег 3 1
Кобяков Илья 3 1
Левиков Антон 68 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 6
Россия - ПФО - Самара 1289 6
Россия - СФО - Новосибирск 1969 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Европа 3759 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Казахстан - Республика 2632 3
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - Сыктывкар 128 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Республика Хакасия 249 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - Петрозаводск 150 1
Россия - Тобольск 70 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Дзержинск 65 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Махачкала 115 1
Россия - Республика Карелия 301 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Россия - Мурманская область 292 1
Россия - Томская область 420 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Россия - Республика Коми 411 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Нижегородская область 740 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Lounge Key - Priority Pass - Бизнес-залы в аэропортах VIP-класса 2 1
Русский язык 983 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 4 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Образование в России 337 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
CNews Analytics 1990 3
Сбербанк СберДанные 4 3
Markets&Markets Research 78 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
500 Startups 23 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
CNews Баттл 34 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762496, в очереди разбора - 666185.
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