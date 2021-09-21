Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Романенко Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 76, упоминаний - 102
Романенко Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
|Макаров Алексей 49 3
|Малахов Михаил 10 3
|Солонин Сергей 82 2
|Протопопов Андрей 13 2
|Заглумин Павел 5 2
|Яковлев Павел 2 2
|Маковский Максим 4 2
|Воловик Александр 3 2
|Смирнов Дмитрий 56 2
|Путин Владимир 1826 2
|Ким Борис 65 2
|Попов Анатолий 98 2
|Мазуров Александр 10 1
|Корепанов Алексей 3 1
|Нигматуллин Тимур 12 1
|Юдин Александр 6 1
|Саневич Марк 3 1
|Поповский Александр 86 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Кораблев Олег 1 1
|Липатов Антон 2 1
|Царева Екатерина 8 1
|Ефанов Александр 3 1
|Шевченко Мария 13 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Предыбайло Вячеслав 11 1
|Полунина Полина 5 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Хасис Лев 96 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1991 4
|RAEX - Эксперт РА 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763994, в очереди разбора - 667681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763994, в очереди разбора - 667681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru