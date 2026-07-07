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Индексная книга (каталог) CNews*
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Романенко Андрей

СОБЫТИЯ


07.07.2026 В Mediaquad появились плагины для Figma и WordPress, ускоряющие создание и публикацию контента 1
20.03.2026 Brandquad представила мобильное приложение Mediaquad для Android 1
10.09.2025 Mediaquad AMS — российское решение для совместной работы над макетами и дизайном упаковки 1
Рынок ИТ: итоги 2020 1
04.08.2022 Уход иностранных вендоров даст импульс развитию SaaS 1
20.05.2022 Ритейлеры увеличили расходы на цифровизацию более чем на треть 1
20.05.2022 Новые масштабные проекты в ритейле появятся в 2023-2024 гг. 1
20.05.2022 Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы 1
31.03.2022 «Сбер» представил Power — инновационное кассовое устройство 1
01.02.2022 «Эвотор» поможет продавцам выйти на маркетплейсы 1
30.12.2021 Предприниматели приобрели более 100 тыс. лицензий на облачное ПО по программе Минцифры 1
02.12.2021 «Эвотор» запустил сервис подбора тарифа на РКО для малого бизнеса 1
10.11.2021 Российские компании получили возможность контролировать каждое слово своих сотрудников 1
10.11.2021 Группа ЦРТ и «Эвотор» запустили сервис речевой аналитики для малого и среднего бизнеса 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
07.06.2021 Андрей Романенко -

Будущее ритейла определят умные устройства и облачные сервисы 

 1
04.06.2021 «Эвотор» и «Сбер» представили облачную кассу 1
26.04.2021 Основатель Qiwi распродал свои акции. Он уходит из компании «по личным причинам» 1
30.03.2021 Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка» 1
27.01.2021 «Эвотор» интегрировал свои смарт-терминалы с сервисом r_keeper Lite 1
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 2
16.07.2020 Платежный сервис Сбербанка «Плати QR» интегрирован в онлайн-кассу «Эвотор» 1
08.07.2020 Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 2
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
18.12.2019 В Qiwi меняется руководство 1
27.11.2019 Выручка Danycom за 9 месяцев выросла на 30% 1
29.10.2019 Выручка Danycom в России с начала года превысила 5 млрд рублей 1
20.09.2019 Эвотор, Центросоюз и Sendy внедряют оплату по QR-коду 1
30.07.2019 Danycom разместил облигации на 1 млрд рублей 1
25.07.2019 «Эвотор» и UCS запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса 1
22.04.2019 «Эвотор» и банк «Русский стандарт» запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса 1
20.03.2019 Сбербанк и «Эвотор» представили «умную» онлайн-кассу российского производства 1
25.04.2018 Visa и «Эвотор» разработали комплексный продукт для эквайринга в преддверии ЧМ-2018 1
15.03.2018 «Эвотор» запустила медицинский маркетплейс для сотрудников с BestDoctor 1
14.03.2018 Онлайн-кассы «Эвотор» начали принимать платежи Alipay 1
15.02.2018 Сбербанк представил самую доступную и компактную онлайн-кассу «Эвотор» 1
12.02.2018 «Эвотор» представила компактную онлайн-кассу «Эвотор 5» 1
15.12.2017 «Эвотор» начинает выпуск фискальных накопителей для онлайн-касс 1
13.10.2017 «Эвотор» представила новые модели онлайн-касс 2

Публикаций - 94, упоминаний - 103

Романенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Evotor 231 42
VK - Mail.ru Group 3602 16
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 12
9594 10
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 9
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Softline - Софтлайн 3743 5
МегаФон 10742 4
Yandex - Яндекс 9216 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Крок - Croc 1964 4
iiko - айко 62 3
PayKiosk - Пэй Киоск 5 3
Ростелеком 10948 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 3
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 42 3
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 37 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 2
МойСклад - Логнекс 124 2
ДатаКрат - DataKrat 20 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
PayPal 671 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Brandquad - Бренд Квад 18 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 1
NanduQ - Qiwi 1013 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 17
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 8
Parus Capital - Парус Капитал 6 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Альфа-Банк 1979 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Русский стандарт Банк 509 4
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 3
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 3
Qiwi Реклама - Директ контакт 5 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Visa International 1993 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Совкомбанк Совесть 279 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 2
iTech Capital 17 2
Qiw Лотоинтегратор 2 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 25 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 30
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 18
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
Application store - магазин приложений 1463 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 197 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 5
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 36 10
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 32 8
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 7
Google Android 15243 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
Эвотор пэй - Evotor Pay 19 4
Apple Pay 519 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 4
UCS R-Keeper 73 3
Danycom.Mobile - Danycom.SMS 5 3
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 3
Apple - App Store 3109 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Samsung Pay 296 3
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Эвотор Power - фискальный регистратор 4 2
PayPal Here 4 2
Apple iOS 8583 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Office 4170 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Apple iPhone 6 4861 2
Alibaba Group - AliPay 86 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 2
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 20 1
Danycom.Mobile - Мой Danycom 7 1
АТОЛ ЭДО - АТОЛ ОФД 2 1
Google AdMob Сертификация 44 1
Симбиотел - EZTalk 17 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Солонин Сергей 110 17
Ким Борис 75 15
Михайлов Игорь 12 9
Муравьев Андрей 11 7
Федющенко Сергей 6 6
Корепанов Алексей 5 4
Бабкин Геннадий 4 4
Смирнов Дмитрий 112 3
Протопопов Андрей 38 3
Малахов Михаил 10 3
Агаков Александр 22 3
Романенко Николай 10 3
Макаров Алексей 69 3
Слободин Михаил 56 2
Воловик Александр 16 2
Кочетков Владислав 248 2
Маковский Максим 14 2
Заглумин Павел 6 2
Яковлев Павел 6 2
Попов Максим 27 2
Ищенко Павел 2 2
Макарон Леонид 2 2
Оганесян Левон 5 2
Путин Владимир 3454 2
Греф Герман 485 2
Хасис Лев 105 2
Попов Анатолий 154 2
Румянцев Антон 47 2
Дырмовский Дмитрий 149 2
Иванченко Марина 12 1
Круглов Константин 28 1
Артамонова Анна 183 1
Полунина Полина 5 1
Тикуркин Максим 38 1
Гришин Дмитрий 210 1
Гольцов Александр 84 1
Русинова Юлия 24 1
Предыбайло Вячеслав 28 1
Колчина Оксана 11 1
Евтушенко Алексей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Япония 13807 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Казахстан - Республика 6048 5
Украина 7928 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 4
Индия - Bharat 5869 3
Великобритания - Виргинские Острова 245 3
Сербия - Республика 375 2
Словакия - Словацкая Республика 482 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
Колумбия - Республика 551 1
Швейцария - Цуг 16 1
Панама - Республика 110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 119 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 99 1
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