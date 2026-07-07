Индексная книга (каталог) CNews*
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Романенко Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 94, упоминаний - 103
Романенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Сергей 110 17
|Ким Борис 75 15
|Михайлов Игорь 12 9
|Муравьев Андрей 11 7
|Федющенко Сергей 6 6
|Корепанов Алексей 5 4
|Бабкин Геннадий 4 4
|Смирнов Дмитрий 112 3
|Протопопов Андрей 38 3
|Малахов Михаил 10 3
|Агаков Александр 22 3
|Романенко Николай 10 3
|Макаров Алексей 69 3
|Слободин Михаил 56 2
|Воловик Александр 16 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Маковский Максим 14 2
|Заглумин Павел 6 2
|Яковлев Павел 6 2
|Попов Максим 27 2
|Ищенко Павел 2 2
|Макарон Леонид 2 2
|Оганесян Левон 5 2
|Путин Владимир 3454 2
|Греф Герман 485 2
|Хасис Лев 105 2
|Попов Анатолий 154 2
|Румянцев Антон 47 2
|Дырмовский Дмитрий 149 2
|Иванченко Марина 12 1
|Круглов Константин 28 1
|Артамонова Анна 183 1
|Полунина Полина 5 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Гольцов Александр 84 1
|Русинова Юлия 24 1
|Предыбайло Вячеслав 28 1
|Колчина Оксана 11 1
|Евтушенко Алексей 42 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.