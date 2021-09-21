Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Романенко Андрей


21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
04.06.2021 «Эвотор» и «Сбер» представили облачную кассу 1
30.03.2021 Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка» 2
27.01.2021 «Эвотор» интегрировал свои смарт-терминалы с сервисом r_keeper Lite 1
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 3
16.07.2020 Платежный сервис Сбербанка «Плати QR» интегрирован в онлайн-кассу «Эвотор» 1
08.07.2020 Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 2
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
18.12.2019 В Qiwi меняется руководство 2
27.11.2019 Выручка Danycom за 9 месяцев выросла на 30% 1
29.10.2019 Выручка Danycom в России с начала года превысила 5 млрд рублей 1
20.09.2019 Эвотор, Центросоюз и Sendy внедряют оплату по QR-коду 1
30.07.2019 Danycom разместил облигации на 1 млрд рублей 1
25.07.2019 «Эвотор» и UCS запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса 1
22.04.2019 «Эвотор» и банк «Русский стандарт» запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса 1
20.03.2019 Сбербанк и «Эвотор» представили «умную» онлайн-кассу российского производства 1
25.04.2018 Visa и «Эвотор» разработали комплексный продукт для эквайринга в преддверии ЧМ-2018 1
15.03.2018 «Эвотор» запустила медицинский маркетплейс для сотрудников с BestDoctor 1
14.03.2018 Онлайн-кассы «Эвотор» начали принимать платежи Alipay 1
15.02.2018 Сбербанк представил самую доступную и компактную онлайн-кассу «Эвотор» 1
12.02.2018 «Эвотор» представила компактную онлайн-кассу «Эвотор 5» 1
15.12.2017 «Эвотор» начинает выпуск фискальных накопителей для онлайн-касс 1
13.10.2017 «Эвотор» представила новые модели онлайн-касс 1
21.08.2017 QIWI и «Эвотор» предложили предпринимателям принимать платежи на онлайн-кассе 1
15.08.2017 Банк «АК Барс» запустил продажи онлайн-касс «Эвотор» 1
11.07.2017 Банк «Открытие» предлагает клиентам смарт-терминалы «Эвотор» 1
27.04.2017 Путина просят оформлять в России ДТП без полиции по данным ГЛОНАСС 1
03.04.2017 Новым гендиректором «Платформы ОФД» стал топ-менеджер «Эвотора» 1
21.12.2016 «Эвотор» запустил продажи онлайн-касс с фискальным накопителем 2
02.12.2016 Сбербанк запустил продажи смарт-терминалов «Эвотор» по всей России 1
15.11.2016 Промсвязьбанк и «Эвотор» помогут малому бизнесу перейти на новый порядок работы в соответствии с 54-ФЗ 1
03.11.2016 Mail.ru Group вложилась в общепит на $100 млн 1
18.10.2016 В более чем 300 офисах Сбербанка можно приобрести смарт-терминалы для малого и микробизнеса 2
17.10.2016 В офисах Сбербанка стартовали продажи смарт-терминалов 1
10.10.2016 «Атол» научил партнеров новому порядку применения ККТ 1
01.09.2016 «Эвотор» создал оператора фискальных данных 1
08.06.2016 Сбербанк, сооснователь Qiwi и «Атол» создали компанию-поставщика системы автоматизации торговли для СМБ 3
16.03.2016 «Билайн» «почти безденежно» получил стартап основателя Qiwi 3
19.02.2016 «Билайн» запустил проект «Большая Ставка» 1

Публикаций - 76, упоминаний - 102

Романенко Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2484 14
Эвотор - Evotor 105 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 3
АТОЛ ГК 168 3
МойСклад - Логнекс 85 2
ДатаКрат - DataKrat 6 2
Инфосистемы Джет 675 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Крок 1221 2
Softline - Софтлайн 1474 2
МТТ AIVA mobile - виртуальный оператор мобильной связи (MVNO) 12 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
Сим Телеком 4 1
Acer Россия 3 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
iiko - айко 17 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
ICL ГК 69 1
Ситилинк - Citilink 190 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
3753 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 6
Русский стандарт Банк 302 3
Открытие ФК 538 3
Qiwi 783 3
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 84 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
О2О Delivery club 153 2
Совкомбанк Совесть 27 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Telconet Capital 24 1
Виктория - Сеть супермаркетов 41 1
BestDoctor - БестДоктор 7 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 72 1
Бинбанк 184 1
Гудзон ТРЦ 2 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Рапида НКО - платежные система 71 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
Garsdale Services 36 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
Lamoda 83 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Wildberries 128 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Visa International 1346 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
X5 Group 599 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 7 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 4
Google Android 10751 4
Эвотор Маркет - Магазин приложений 15 3
Apple Pay 385 3
Danycom.Mobile - Danycom.SMS 5 3
Samsung Pay 238 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Apple iOS 5742 2
Сбербанк Плати QR 3 2
Эвотор Pay 5 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Alibaba Group - AliPay 65 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
WhatsApp Messenger 654 1
Эвотор пэй - Evotor Pay 1 1
АТОЛ Frontol 23 1
Samsung Electronics Bada 171 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Эвотор Power - фискальный регистратор 1 1
Совкомбанк Халва 9 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Danycom.Mobile - Мой Danycom 7 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 32 1
WeChat Pay 15 1
Rakuten Viber 429 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Sendy - Платежная система 7 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Макаров Алексей 49 3
Малахов Михаил 10 3
Солонин Сергей 82 2
Протопопов Андрей 13 2
Заглумин Павел 5 2
Яковлев Павел 2 2
Маковский Максим 4 2
Воловик Александр 3 2
Смирнов Дмитрий 56 2
Путин Владимир 1826 2
Ким Борис 65 2
Попов Анатолий 98 2
Мазуров Александр 10 1
Корепанов Алексей 3 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Юдин Александр 6 1
Саневич Марк 3 1
Поповский Александр 86 1
Кузьменко Валерия 58 1
Кораблев Олег 1 1
Липатов Антон 2 1
Царева Екатерина 8 1
Ефанов Александр 3 1
Шевченко Мария 13 1
Петелина Екатерина 13 1
Предыбайло Вячеслав 11 1
Полунина Полина 5 1
Дворкович Аркадий 169 1
Кирсанова Светлана 54 1
Хасис Лев 96 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Казахстан - Республика 2637 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Украина 3374 4
Индия - Республика 2175 2
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Япония 2792 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Ульяновская область 350 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Долгопрудный 39 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 4
RAEX - Эксперт РА 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Metro Expo 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763994, в очереди разбора - 667681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще