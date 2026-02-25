Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Моё дело. Бухгалтерия онлайн

Моё дело. Бухгалтерия онлайн
Обзор «Моё дело» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 2 951 239 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 2 951 239 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 1 993 580 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 900 698 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.02.2026 «Авито Работа» и «Мое дело»: рынок труда смещает фокус на навыки и обучение сотрудников

мального требования наличия диплома и оценивают экономику найма — скорость выхода сотрудника на результат и возможность дообучения под задачи бизнеса. Результаты исследования бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» и «Авито Работы» показали, что растет тренд на «переквалификацию с нуля», что расширяет карьерные возможности для соискателей без профильного образования и снижает барьеры входа в про
22.04.2025 «Авито Услуги» и «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров

Специалисты «Авито Услуг» и онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров и дали советы для подготовки налоговых деклараций. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг». Апрель — самый насыщенный месяц в с
21.03.2024 Спрос на специалистов в сфере маркетплейсов вырос в два раза в 2023 году

Эксперты платформы «Авито Работа» и онлайн-бухгалтерии «Мое дело» провели исследование с целью выяснить, какие профессии в сфере маркетплейсов оказались наиболее востребованными. В сравнении с 2022 г., в 2023 г. число вакансий для специалистов сегме
16.10.2023 «МТС-банк» интегрировал сервис «Мое дело» с интернет-банком «МТС-бизнес»

ПАО «МТС-банк» объявляет об интеграции сервиса онлайн-бухгалтерии «Мое дело» и интернет-банка для предпринимателей «МТС-бизнес». Теперь клиенты «МТС-банка», которые ведут учет в онлайн-бухгалтерии «Мое дело», могут подключить автоматическое получение вы
02.09.2020 «МТС Касса» и облачный сервис «Мое дело» помогут малому бизнесу вести бухгалтерию

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила об интеграции «МТС Кассы» и бухгалтерского облачного сервиса «Мое дело». У предпринимателей появилась альтернатива бухгалтеру в штате, возможность автоматизировать складской учет, приемку маркированных товаров, работу с ЕГАИС, а также гибкие настройки про
22.06.2020 Банк «Открытие» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей

Банк «Открытие» интегрировал интернет-бухгалтерию «Мое дело» в интерне-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-Портал». Интеграция интернет-банка и интернет-бухгалтерии позволяет автоматизировать обмен данными между б
07.11.2019 «МТС банк» и «Мое дело» запустили бесплатный сервис по подготовке документов для регистрации бизнеса

«МТС банк» совместно с сервисом «Мое дело» объявили о запуске новой услуги для малого бизнеса по бесплатной подготовке документов для регистрации ИП или ООО. Любой предприниматель, желающий зарегистрировать бизнес в форме ИП и
26.08.2019 Райффайзенбанк интегрировал сервис «Мое дело» в интернет-банк для малого бизнеса

Клиенты Райффайзенбанка, которые ведут учет в интернет-бухгалтерии «Мое дело», теперь могут подключить автоматическое получение выписки из банка и отправку платежных поручений из «Моего дела» в банк. Сервис интегрирован в интернет-банк для малого бизнеса «Райфф
06.08.2019 Merlioncloud стал дистрибьютором облачной бухгалтерии «Мое дело»

Merlion, российский VAD-дистрибьютор в рамках развития проекта Merlioncloud подписал дистрибьюторское соглашение с компанией «Мое дело» и включил в свой портфель новый продукт – интернет-бухгалтерию «Мое дело», которая востребована среди предпринимателей малого и среднего бизнеса в различных отраслях: розничной
01.11.2017 «Сбербанк» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для бизнеса

Как сообщили CNews в пресс-службе компании «Мое дело», клиентам сервиса и держателям расчетного счета в «Сбербанке» не придется тратить время на отражение движения денежных средств в бухгалтерии — данные автоматически передаются из Сберб
19.09.2017 «Мое дело» и «Платформа ОФД» выпустили комплексное решение по 54-ФЗ для малого бизнеса

Сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» объявили о старте партнерства. Сотрудничество компаний направлено на предоставление комплексного продукта по переходу на новые правила тор
27.04.2016 Бинбанк и «Мое дело» начали совместно предоставлять сервис интернет-бухгалтерии малому и среднему бизнесу

Бинбанк реализовал интеграцию с интернет-бухгалтерией «Мое дело», ориентированной на представителей малого и среднего бизнеса. Теперь во всех офисах Бинбанка можно подключить сервис по ведению бухгалтерии в режиме онлайн и в течение двух месяцев бе
16.09.2015 Банк «Интеркоммерц» запустил сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело»

КБ «Интеркоммерц» завершил процесс интеграции интернет-бухгалтерии «Мое дело» со своим интернет-банком для юридических лиц. Теперь все клиенты банка — индивидуальные предприниматели и юридические лица — смогут полностью автоматизировать ведение бухгалтерии в св
06.04.2015 Запущен новый сервис для малого и среднего бизнеса «Моё дело.Бюро»

Компания «Моё дело» разработала новый продукт для малого и среднего бизнеса — «Моё дело.Бюро», который решит комплекс бизнес-задач и избавит предпринимателей и бухгалтеров

22.01.2015 Сервис «Моё дело» заключил соглашения с «Кнопкой» и «Фингуру» по совместному обслуживанию клиентов
25.06.2013 РВК и «Мое дело» запускают интернет-сервис для стартаперов One2start.ru

РВК и интернет-бухгалтерия «Мое дело» запустили в эксплуатацию сервис One2start.ru для молодых предпринимателей, который до настоящего времени был доступен в бета-версии. Цель проекта – максимально упростить создание новы
21.03.2012 Веб-сервис «Мое дело» привлек $4 млн от основателя группы ПИК

Компания «Мое дело» сообщила о получении $4 млн от Klever Internet Investments Limited - подразделения инвестфонда Klever Asset Management. Публичной информации о деятельности этого фонда не много. В 200
02.03.2012 Аудитория сервиса онлайн-бухгалтерии «Мое дело» за год выросла на 700%

Сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело» опубликовал свой отчет за 2011 г. В ноябре 2011 г. компания «Мое дело» зарегистрировала стотысячного пользователя. К концу 2011 г. количество пользователей достигло 130 тыс. Пр

Публикаций - 87, упоминаний - 113

Моё дело. Бухгалтерия онлайн и организации, системы, технологии, персоны:

9594 16
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 13
Ростелеком 10948 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Softline - Софтлайн 3743 6
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 5
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 5
Тензор 173 4
МойСклад - Логнекс 124 4
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 4
iiko - айко 62 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Microsoft Corporation 25775 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 4
1С-Битрикс - Bitrix 675 4
Retail Services - Ритейл Сервисез 15 3
Google LLC 12690 3
Mindbox - Майндбокс 34 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 3
Крок - Croc 1964 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 3
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 3
Эвотор - Evotor 231 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 3
1С - Мегаплан 104 3
LanCloud - ЛанКлауд 58 2
Roistat 18 2
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 76 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 2
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 2
Teachbase - Интернет Школа 9 2
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 2
МегаФон 10742 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Альфа-Банк 1979 15
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 6
СБ Банк - Судостроительный банк 59 5
СДМ-Банк 75 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Visa International 1993 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Ак Барс Банк 283 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Комус 110 1
Деловые Линии ГК 93 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Qlean 8 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
Toyota Bank - Toyota Kreditbank GmbH - Тойота Банк - Toyota Finance - Toyota Financial Services - Тойота Файнэншл Сервисез 10 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Интеркоммерц КБ 34 1
ЯКласс 69 1
Связной Банк 113 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Прокуратура Казахстана 4 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 12
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 4
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 11
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 53 6
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 6
Qsoft - amoCRM 154 5
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Office 365 1042 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
BSS CORREQTS Corporate 49 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
PayOnline - электронная платёжная система 60 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 2
Naumen ITSM365 49 2
Бифит - iBank 59 2
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 2
ПСБ PSB On-Line 17 2
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 2
Avito - Авито услуги 142 2
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 2
Apple iPad 4012 2
Microsoft Office 4170 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 1
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 38 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
VK - Mail.ru Товары - Товары@Mail.Ru 20 1
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 1
Vostok - VST - токен - криптовалюта 12 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Oracle NetSuite 39 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Панов Сергей 22 8
Яремко Максим 13 7
Зеленько Игорь 12 3
Патешман Виталий 42 2
Козловский Андрей 12 2
Иванов Константин 28 2
Аниканова Мария 15 2
Ефанова Мария 2 2
Кобзев Евгений 16 2
Повалий Михаил 8 2
Гайдар Сергей 2 2
Моргунова Анастасия 2 2
Аврамов Роман 3 2
Романенко Андрей 94 2
Бойко Андрей 56 2
Каплунов Павел 46 1
Бобровников Борис 104 1
Сахаров Александр 93 1
Салов Антон 38 1
Осин Денис 19 1
Федоров Антон 23 1
Шаталов Владимир 13 1
Новиков Юрий 10 1
Новиков Дмитрий 41 1
Левашов Александр 92 1
Быховский Александр 3 1
Новиков Александр 36 1
Вагин Алексей 6 1
Петров Андрей 35 1
Анисимов Константин 45 1
Лукьянович Максим 3 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Федотов Михаил 18 1
Щербаков Владимир 7 1
Зимин Дмитрий 42 1
Вершков Сергей 6 1
Курьянов Сергей 162 1
Дмитриев Сергей 34 1
Карчин Андрей 1 1
Алексеев Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
СССР - Ленинград 112 1
Швейцария - Цуг 16 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 111 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 33 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Швеция - Королевство 3782 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Украина 7928 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 63
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 33
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 9
Платёжное поручение - Payment order 241 8
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 3
Паспорт - Паспортные данные 2848 3
Аренда 2687 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 142 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Актион Медиа 4 3
Известия ИД 770 1
Деловой Петербург 40 1
Главбух 13 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Wikipedia - Википедия 650 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
CNews SaaS рейтинг 28 4
IDC - International Data Corporation 4975 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще