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Моё дело. Бухгалтерия онлайн


28.12.2020 Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций вложил в APIBank 120 млн рублей 1
02.09.2020 «МТС Касса» и облачный сервис «Мое дело» помогут малому бизнесу вести бухгалтерию 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
22.06.2020 Банк «Открытие» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей 1
07.11.2019 «МТС банк» и «Мое дело» запустили бесплатный сервис по подготовке документов для регистрации бизнеса 1
26.08.2019 Райффайзенбанк интегрировал сервис «Мое дело» в интернет-банк для малого бизнеса 1
06.08.2019 Merlioncloud стал дистрибьютором облачной бухгалтерии «Мое дело» 3
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
21.05.2019 Инвестор Telegram и Coursera вложился в российскую блокчейн-платформу Vostok 1
01.11.2017 «Сбербанк» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для бизнеса 1
19.09.2017 «Мое дело» и «Платформа ОФД» выпустили комплексное решение по 54-ФЗ для малого бизнеса 1
11.07.2017 Банк «Открытие» предлагает клиентам смарт-терминалы «Эвотор» 1
12.04.2017 «Далена Банк» запустил новый интернет-банк для юридических лиц 1
14.12.2016 «Дом.ru Бизнес» в партнерстве с «Моим делом» запустил облачную бухгалтерию 1
16.08.2016 «СМП Банк» внедрил систему ДБО для корпоративных клиентов Correqts Corporate 1
17.05.2016 Промсвязьбанк запускает мобильный банк для руководителей МСБ 1
27.04.2016 Бинбанк и «Мое дело» начали совместно предоставлять сервис интернет-бухгалтерии малому и среднему бизнесу 3
21.01.2016 Российский рынок SaaS принадлежит молодым ИТ-компаниям 1
01.12.2015 «Альфа-Банк» интегрировал интернет-банк для бизнеса с сервисом «МойСклад» 1
23.11.2015 Интернет-банк «Альфа-Бизнес Онлайн» интегрирован с облачным бухгалтерским сервисом «Небо» 1
16.09.2015 Банк «Интеркоммерц» запустил сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело» 1
02.09.2015 Как Промсвязьбанк развивает интернет-банк для юридических лиц 2
03.07.2015 Клиенты банка «ФК Открытие» получили доступ к сервису интернет-бухгалтерии «Моё дело» 1
15.04.2015 «Модульбанк» и интернет-бухгалтерия «Моё дело» завершили интеграцию 2
06.04.2015 Запущен новый сервис для малого и среднего бизнеса «Моё дело.Бюро» 1
30.03.2015 «МДМ Банк» объединил интернет-банк E-plat с онлайн-бухгалтерией «Моё дело» 5
19.03.2015 Запущен первый сервис «безвизитной» регистрации ИП 1
05.03.2015 «Моё дело» запустила функцию оплаты счетов онлайн через «Яндекс.Деньги» 1
24.02.2015 Онлайн-сервис Альфа-банка пережил многочасовой сбой 1
18.02.2015 «Альфа-Банк» расширил функционал интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн» 1
22.01.2015 Сервис «Моё дело» заключил соглашения с «Кнопкой» и «Фингуру» по совместному обслуживанию клиентов 2
24.12.2014 «Моё дело» и «Фингуру» договорились о партнерстве 1
22.12.2014 «Альфа-Банк» расширил функционал интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн» 1
11.12.2014 «Моё дело» и «Кнопка» начали совместное обслуживание клиентов в Москве 5
04.12.2014 «Ханты-Мансийский Банк Открытие» интегрировал интернет-банк с интернет-бухгалтерией «Моё дело» 1
30.10.2014 В «Моём деле» назначен новый генеральный директор 1
07.10.2014 «МДМ Банк» и «Моё дело» запустили сервис для регистрации ИП и ООО 1
11.09.2014 «Альфа-Банк» и «Моё дело» запустили сервис для регистрации ИП и ООО 1
01.09.2014 Интернет-бухгалтерия «Моё дело» и бизнес-сервис «Кнопка» договорились о партнёрстве 1
26.08.2014 «Моё дело» и Seeneco запустили аналитику для малого бизнеса 3

Публикаций - 62, упоминаний - 89

Моё дело. Бухгалтерия онлайн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МойСклад - Логнекс 85 3
Microsoft Corporation 11127 3
Google LLC 7161 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
B2B-Center - Центр развития экономики 136 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
АТОЛ ГК 168 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Крок 1221 2
Softline - Софтлайн 1474 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
iiko - айко 17 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
Merlion - Мерлион 275 1
Mindbox 11 1
Roistat 6 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 10 1
Тензор 44 1
SAP SE 3216 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Yandex - Яндекс 4101 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Онланта 75 1
RetailCRM 21 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
1С-Битрикс 348 1
Naumen - Наумен 342 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
СКБ Контур 416 1
Ланит ГК 1159 1
3761 1
Альфа-Банк 1127 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Открытие ФК 538 4
МТС банк 254 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Интеркоммерц 32 1
МДМ Банк 150 1
Sapato.ru 18 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 3
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 24 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
Apple iOS 5742 3
Google Android 10751 2
ПСБ PSB On-Line 17 2
Альфа-Бизнес Онлайн 31 2
Онланта OnCloud.ru 34 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Microsoft Office 365 769 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Softline Cloud 10 1
Бифит iBank 19 1
Naumen ITSM365 9 1
Открытие ФК Бизнес-Портал 11 1
МТС Касса 5 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
amoCRM 39 1
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Microsoft Azure 1171 1
Merlion MerliOnCloud 29 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 1
Панов Сергей 14 3
Петров Алексей 24 3
Бойко Андрей 37 2
Козловский Андрей 10 2
Аниканова Мария 3 2
Новиков Александр 24 1
Юдин Александр 6 1
Ефанова Мария 1 1
Рахимбердиев Аскар 31 1
Максименко Сергей 3 1
Собин Сергей 1 1
Тюрина Мария 39 1
Карчин Андрей 1 1
Вершков Сергей 5 1
Самойлов Юрий 55 1
Новиков Юрий 6 1
Иванов Александр 71 1
Талалаев Валерий 9 1
Кириченко Игорь 41 1
Макаров Алексей 49 1
Скоков Денис 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Казахстан - Республика 2641 1
Восточная Европа 1682 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Украина 3378 1
Европа 3774 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Wikipedia - Википедия 278 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766013, в очереди разбора - 669699.
Создано именных указателей - 46354.
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