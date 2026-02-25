Получите все материалы CNews по ключевому слову
Моё дело. Бухгалтерия онлайн
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 15 дел, на cумму 2 951 239 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.02.2026
|
«Авито Работа» и «Мое дело»: рынок труда смещает фокус на навыки и обучение сотрудников
мального требования наличия диплома и оценивают экономику найма — скорость выхода сотрудника на результат и возможность дообучения под задачи бизнеса. Результаты исследования бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» и «Авито Работы» показали, что растет тренд на «переквалификацию с нуля», что расширяет карьерные возможности для соискателей без профильного образования и снижает барьеры входа в про
|22.04.2025
|
«Авито Услуги» и «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров
Специалисты «Авито Услуг» и онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров и дали советы для подготовки налоговых деклараций. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг». Апрель — самый насыщенный месяц в с
|21.03.2024
|
Спрос на специалистов в сфере маркетплейсов вырос в два раза в 2023 году
Эксперты платформы «Авито Работа» и онлайн-бухгалтерии «Мое дело» провели исследование с целью выяснить, какие профессии в сфере маркетплейсов оказались наиболее востребованными. В сравнении с 2022 г., в 2023 г. число вакансий для специалистов сегме
|16.10.2023
|
«МТС-банк» интегрировал сервис «Мое дело» с интернет-банком «МТС-бизнес»
ПАО «МТС-банк» объявляет об интеграции сервиса онлайн-бухгалтерии «Мое дело» и интернет-банка для предпринимателей «МТС-бизнес». Теперь клиенты «МТС-банка», которые ведут учет в онлайн-бухгалтерии «Мое дело», могут подключить автоматическое получение вы
|02.09.2020
|
«МТС Касса» и облачный сервис «Мое дело» помогут малому бизнесу вести бухгалтерию
МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила об интеграции «МТС Кассы» и бухгалтерского облачного сервиса «Мое дело». У предпринимателей появилась альтернатива бухгалтеру в штате, возможность автоматизировать складской учет, приемку маркированных товаров, работу с ЕГАИС, а также гибкие настройки про
|22.06.2020
|
Банк «Открытие» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей
Банк «Открытие» интегрировал интернет-бухгалтерию «Мое дело» в интерне-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-Портал». Интеграция интернет-банка и интернет-бухгалтерии позволяет автоматизировать обмен данными между б
|07.11.2019
|
«МТС банк» и «Мое дело» запустили бесплатный сервис по подготовке документов для регистрации бизнеса
«МТС банк» совместно с сервисом «Мое дело» объявили о запуске новой услуги для малого бизнеса по бесплатной подготовке документов для регистрации ИП или ООО. Любой предприниматель, желающий зарегистрировать бизнес в форме ИП и
|26.08.2019
|
Райффайзенбанк интегрировал сервис «Мое дело» в интернет-банк для малого бизнеса
Клиенты Райффайзенбанка, которые ведут учет в интернет-бухгалтерии «Мое дело», теперь могут подключить автоматическое получение выписки из банка и отправку платежных поручений из «Моего дела» в банк. Сервис интегрирован в интернет-банк для малого бизнеса «Райфф
|06.08.2019
|
Merlioncloud стал дистрибьютором облачной бухгалтерии «Мое дело»
Merlion, российский VAD-дистрибьютор в рамках развития проекта Merlioncloud подписал дистрибьюторское соглашение с компанией «Мое дело» и включил в свой портфель новый продукт – интернет-бухгалтерию «Мое дело», которая востребована среди предпринимателей малого и среднего бизнеса в различных отраслях: розничной
|01.11.2017
|
«Сбербанк» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для бизнеса
Как сообщили CNews в пресс-службе компании «Мое дело», клиентам сервиса и держателям расчетного счета в «Сбербанке» не придется тратить время на отражение движения денежных средств в бухгалтерии — данные автоматически передаются из Сберб
|19.09.2017
|
«Мое дело» и «Платформа ОФД» выпустили комплексное решение по 54-ФЗ для малого бизнеса
Сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» объявили о старте партнерства. Сотрудничество компаний направлено на предоставление комплексного продукта по переходу на новые правила тор
|27.04.2016
|
Бинбанк и «Мое дело» начали совместно предоставлять сервис интернет-бухгалтерии малому и среднему бизнесу
Бинбанк реализовал интеграцию с интернет-бухгалтерией «Мое дело», ориентированной на представителей малого и среднего бизнеса. Теперь во всех офисах Бинбанка можно подключить сервис по ведению бухгалтерии в режиме онлайн и в течение двух месяцев бе
|16.09.2015
|
Банк «Интеркоммерц» запустил сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело»
КБ «Интеркоммерц» завершил процесс интеграции интернет-бухгалтерии «Мое дело» со своим интернет-банком для юридических лиц. Теперь все клиенты банка — индивидуальные предприниматели и юридические лица — смогут полностью автоматизировать ведение бухгалтерии в св
|06.04.2015
|
Запущен новый сервис для малого и среднего бизнеса «Моё дело.Бюро»
Компания «Моё дело» разработала новый продукт для малого и среднего бизнеса — «Моё дело.Бюро», который решит комплекс бизнес-задач и избавит предпринимателей и бухгалтеров
|22.01.2015
|Сервис «Моё дело» заключил соглашения с «Кнопкой» и «Фингуру» по совместному обслуживанию клиентов
|25.06.2013
|
РВК и «Мое дело» запускают интернет-сервис для стартаперов One2start.ru
РВК и интернет-бухгалтерия «Мое дело» запустили в эксплуатацию сервис One2start.ru для молодых предпринимателей, который до настоящего времени был доступен в бета-версии. Цель проекта – максимально упростить создание новы
|21.03.2012
|
Веб-сервис «Мое дело» привлек $4 млн от основателя группы ПИК
Компания «Мое дело» сообщила о получении $4 млн от Klever Internet Investments Limited - подразделения инвестфонда Klever Asset Management. Публичной информации о деятельности этого фонда не много. В 200
|02.03.2012
|
Аудитория сервиса онлайн-бухгалтерии «Мое дело» за год выросла на 700%
Сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело» опубликовал свой отчет за 2011 г. В ноябре 2011 г. компания «Мое дело» зарегистрировала стотысячного пользователя. К концу 2011 г. количество пользователей достигло 130 тыс. Пр
Моё дело. Бухгалтерия онлайн и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Панов Сергей 22 8
|Яремко Максим 13 7
|Зеленько Игорь 12 3
|Патешман Виталий 42 2
|Козловский Андрей 12 2
|Иванов Константин 28 2
|Аниканова Мария 15 2
|Ефанова Мария 2 2
|Кобзев Евгений 16 2
|Повалий Михаил 8 2
|Гайдар Сергей 2 2
|Моргунова Анастасия 2 2
|Аврамов Роман 3 2
|Романенко Андрей 94 2
|Бойко Андрей 56 2
|Каплунов Павел 46 1
|Бобровников Борис 104 1
|Сахаров Александр 93 1
|Салов Антон 38 1
|Осин Денис 19 1
|Федоров Антон 23 1
|Шаталов Владимир 13 1
|Новиков Юрий 10 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Левашов Александр 92 1
|Быховский Александр 3 1
|Новиков Александр 36 1
|Вагин Алексей 6 1
|Петров Андрей 35 1
|Анисимов Константин 45 1
|Лукьянович Максим 3 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Федотов Михаил 18 1
|Щербаков Владимир 7 1
|Зимин Дмитрий 42 1
|Вершков Сергей 6 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Дмитриев Сергей 34 1
|Карчин Андрей 1 1
|Алексеев Игорь 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.