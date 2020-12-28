Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Моё дело. Бухгалтерия онлайн
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Публикаций - 62, упоминаний - 89
Моё дело. Бухгалтерия онлайн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Панов Сергей 14 3
|Петров Алексей 24 3
|Бойко Андрей 37 2
|Козловский Андрей 10 2
|Аниканова Мария 3 2
|Новиков Александр 24 1
|Юдин Александр 6 1
|Ефанова Мария 1 1
|Рахимбердиев Аскар 31 1
|Максименко Сергей 3 1
|Собин Сергей 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Карчин Андрей 1 1
|Вершков Сергей 5 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Новиков Юрий 6 1
|Иванов Александр 71 1
|Талалаев Валерий 9 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Макаров Алексей 49 1
|Скоков Денис 10 1
|CNews Analytics 1991 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|CNews SaaS рейтинг 15 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766013, в очереди разбора - 669699.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766013, в очереди разбора - 669699.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru