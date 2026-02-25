Моё дело. Бухгалтерия онлайн

«Авито Работа» и «Мое дело»: рынок труда смещает фокус на навыки и обучение сотрудников мального требования наличия диплома и оценивают экономику найма — скорость выхода сотрудника на результат и возможность дообучения под задачи бизнеса. Результаты исследования бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» и «Авито Работы» показали, что растет тренд на «переквалификацию с нуля», что расширяет карьерные возможности для соискателей без профильного образования и снижает барьеры входа в про

«Авито Услуги» и «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров Специалисты «Авито Услуг» и онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров и дали советы для подготовки налоговых деклараций. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг». Апрель — самый насыщенный месяц в с

Спрос на специалистов в сфере маркетплейсов вырос в два раза в 2023 году Эксперты платформы «Авито Работа» и онлайн-бухгалтерии «Мое дело» провели исследование с целью выяснить, какие профессии в сфере маркетплейсов оказались наиболее востребованными. В сравнении с 2022 г., в 2023 г. число вакансий для специалистов сегме

«МТС-банк» интегрировал сервис «Мое дело» с интернет-банком «МТС-бизнес» ПАО «МТС-банк» объявляет об интеграции сервиса онлайн-бухгалтерии «Мое дело» и интернет-банка для предпринимателей «МТС-бизнес». Теперь клиенты «МТС-банка», которые ведут учет в онлайн-бухгалтерии «Мое дело», могут подключить автоматическое получение вы

«МТС Касса» и облачный сервис «Мое дело» помогут малому бизнесу вести бухгалтерию МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила об интеграции «МТС Кассы» и бухгалтерского облачного сервиса «Мое дело». У предпринимателей появилась альтернатива бухгалтеру в штате, возможность автоматизировать складской учет, приемку маркированных товаров, работу с ЕГАИС, а также гибкие настройки про

Банк «Открытие» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей Банк «Открытие» интегрировал интернет-бухгалтерию «Мое дело» в интерне-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-Портал». Интеграция интернет-банка и интернет-бухгалтерии позволяет автоматизировать обмен данными между б

«МТС банк» и «Мое дело» запустили бесплатный сервис по подготовке документов для регистрации бизнеса «МТС банк» совместно с сервисом «Мое дело» объявили о запуске новой услуги для малого бизнеса по бесплатной подготовке документов для регистрации ИП или ООО. Любой предприниматель, желающий зарегистрировать бизнес в форме ИП и

Райффайзенбанк интегрировал сервис «Мое дело» в интернет-банк для малого бизнеса Клиенты Райффайзенбанка, которые ведут учет в интернет-бухгалтерии «Мое дело», теперь могут подключить автоматическое получение выписки из банка и отправку платежных поручений из «Моего дела» в банк. Сервис интегрирован в интернет-банк для малого бизнеса «Райфф

Merlioncloud стал дистрибьютором облачной бухгалтерии «Мое дело» Merlion, российский VAD-дистрибьютор в рамках развития проекта Merlioncloud подписал дистрибьюторское соглашение с компанией «Мое дело» и включил в свой портфель новый продукт – интернет-бухгалтерию «Мое дело», которая востребована среди предпринимателей малого и среднего бизнеса в различных отраслях: розничной

«Сбербанк» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для бизнеса Как сообщили CNews в пресс-службе компании «Мое дело», клиентам сервиса и держателям расчетного счета в «Сбербанке» не придется тратить время на отражение движения денежных средств в бухгалтерии — данные автоматически передаются из Сберб

«Мое дело» и «Платформа ОФД» выпустили комплексное решение по 54-ФЗ для малого бизнеса Сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» объявили о старте партнерства. Сотрудничество компаний направлено на предоставление комплексного продукта по переходу на новые правила тор

Бинбанк и «Мое дело» начали совместно предоставлять сервис интернет-бухгалтерии малому и среднему бизнесу Бинбанк реализовал интеграцию с интернет-бухгалтерией «Мое дело», ориентированной на представителей малого и среднего бизнеса. Теперь во всех офисах Бинбанка можно подключить сервис по ведению бухгалтерии в режиме онлайн и в течение двух месяцев бе

Банк «Интеркоммерц» запустил сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело» КБ «Интеркоммерц» завершил процесс интеграции интернет-бухгалтерии «Мое дело» со своим интернет-банком для юридических лиц. Теперь все клиенты банка — индивидуальные предприниматели и юридические лица — смогут полностью автоматизировать ведение бухгалтерии в св

Запущен новый сервис для малого и среднего бизнеса «Моё дело.Бюро» Компания «Моё дело» разработала новый продукт для малого и среднего бизнеса — «Моё дело.Бюро», который решит комплекс бизнес-задач и избавит предпринимателей и бухгалтеров

РВК и «Мое дело» запускают интернет-сервис для стартаперов One2start.ru РВК и интернет-бухгалтерия «Мое дело» запустили в эксплуатацию сервис One2start.ru для молодых предпринимателей, который до настоящего времени был доступен в бета-версии. Цель проекта – максимально упростить создание новы

Веб-сервис «Мое дело» привлек $4 млн от основателя группы ПИК Компания «Мое дело» сообщила о получении $4 млн от Klever Internet Investments Limited - подразделения инвестфонда Klever Asset Management. Публичной информации о деятельности этого фонда не много. В 200