Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Модульбанк
Modulbank
Банк региональный кредит
Публикаций - 100, упоминаний - 252
Модульбанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Карпов Иван 44 13
|Петров Андрей 22 12
|Лагута Олег 9 9
|Титов Илья 9 9
|Кучерова Ольга 10 8
|Емельченков Сергей 86 8
|Кутмириди Ян 9 8
|Лигачев Глеб 61 8
|Иванов Андрей 42 8
|Емелин Дмитрий 14 8
|Комаров Илья 9 8
|Алифанов Кирилл 59 8
|Сергеев Сергей 63 8
|Мосягин Константин 19 8
|Панферов Алексей 22 8
|Муравьев Владимир 30 8
|Гаврилов Юрий 13 8
|Михалев Евгений 42 8
|Васильченко Юрий 10 8
|Урьяс Вадим 81 8
|Нагаев Олег 30 8
|Семенов Павел 8 7
|Новиков Яков 6 6
|Марков Антон 12 6
|Затуловский Аркадий 16 6
|Куканов Алексей 13 6
|Свириденко Алексей 18 6
|Куликов Александр 18 6
|Павлов Вадим 8 6
|Суровец Дмитрий 44 6
|Середа Андрей 9 6
|Алябьев Андрей 27 6
|Чалый Артём 6 6
|Халматов Максим 48 6
|Марченкова Валентина 6 6
|Залманов Андрей 29 5
|Поляков Евгений 14 5
|Годлина Светлана 5 5
|Черкасов Александр 5 5
|Жилин Вадим 9 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 2
|Gartner 3186 2
|IDC - International Data Corporation 4524 2
|Markswebb 27 1
|Grand View Research 12 1
|Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
Создано именных указателей - 59214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
Создано именных указателей - 59214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru