Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Модульбанк Modulbank Банк региональный кредит

Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит

Модульбанк с 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц, систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ, сервисы для работы с маркетплейсами и другие продукты и сервисы.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.07.2025 Модульбанк запустил услугу удаленного открытия ПВЗ под ключ

ый год. Для продавцов это еще и возможность приумножить выгоду от продаж своего товара. Специалисты Модульбанка открыли уже более 200 пунктов выдачи заказов. Они проанализируют локации, спрогно
29.07.2025 Модульбанк запустил возможностью удаленного контроля за онлайн-кассой — даже в отпуске

Модульбанк запустил возможность удаленного контроля за «Модулькассой». Теперь клиенты Модульбанка могут получать всю необходимую информацию о продажах и работе персонала прямо с т
16.06.2025 Модульбанк выпустил онлайн-кассу нового поколения

одажами как в торговых точках, так и на выездных мероприятиях. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. «Модулькасса MSPOS-Т-Ф» принимает безналичные платежи любыми способами — по карт
28.05.2025 Модульбанк защитит предпринимателей от новой волны мошенничества

анов, пытаясь выманить коды подтверждения из SMS. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. Модульбанк настойчиво рекомендует не сообщать по телефону коды из SMS, даже если звонящий пре
15.05.2025 Модульбанк запустил сервис по электронному кадровому учету для ИП и ООО

ООО с системой кадрового электронного документооборота (КЭДО). Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. Преимущества КЭДО: облачный архив документов, все бумаги структурированы и досту
24.04.2025 Модульбанк запустил бухгалтерию для продавцов на маркетплейсах на УСН с НДС

учет документов, сдача отчетов 4 раза в год», – сказала Екатерина Мартыненко, управляющий директор Модульбанка, генеральный директор «Модульбухгалтерии». Тариф «УСН НДС» от «Модульбухгалтерии»
18.03.2025 Модульбанк запустил услугу по подготовке отчета о движении денежных средств

Бухгалтерия Модульбанка запустила подготовку отчета о движении денежных средств для предпринимателей и юридических лиц. В большинстве случаев для подготовки понадобится только банковская выписка. Об этом C
14.02.2025 Модульбанк запустил услугу по продвижению товаров на Wildberries и Ozon

ии по фото- и видеоконтенту, помогают составить ТЗ для инфографики, настраивают рекламные кампании. Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов н
31.01.2025 Павел Семенов стал СЕО необанка «Хайс»

ниверситет экономики и управления. В студенческие годы занимался малым бизнесом. В 2015 г. пришел в Модульбанк как специалист поддержки клиентов и в 2023 г. в возрасте 32 лет возглавил Модул
17.01.2025 «Сомерс» организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК

ать оплату не только банковскими картами и QR-кодами, но и электронными сертификатами господдержки. Модульбанк существует с 2014 г., организация сфокусирована на цифровых и банковских услугах д
13.01.2025 «Сомерс» (в ГК Softline) организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК

по развитию собственного портфеля услуг и продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline. Модульбанк существует с 2014 г., организация сфокусирована на цифровых и банковских услугах д
18.12.2024 Модульбанк добавил SEO-инструменты в сервис для продавцов

ульбанка. Клиенты банка на тарифах для продавцов могут воспользоваться SEO-инструментами бесплатно. Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов н
13.12.2024 Модульбанк добавил бесплатный инструмент А/Б-тестирования фотографий в сервис для продавцов

еобходимо указать одну из метрик – количество дней для теста или необходимое количество просмотров. Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов н
25.11.2024 Сервис для продавцов от Модульбанка получил авторизацию Wildberries

в личном кабинете банка. Эти и другие инструменты доступны клиентам банка на тарифах для продавцов. Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов н
06.11.2024 Модульбанк запустил бухгалтерские сервисы для предпринимателей на УСН с НДС

бизнес-процессы под новые правила, и избежать дорогих ошибок. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. «Бухгалтеры от «Модульбухгалтерии» выставляют счета-фактуры, ведут книгу покупок
22.10.2024 Модульбанк запустил вывод выручки с 10 маркетплейсов без комиссий и лимитов

гамаркету» и AliExpress, добавились «Магнит Маркет», Flowwow, Lamoda, «Лемана Про» и «Детский мир». Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов н
23.09.2024 Модульбанк обновил интеграцию «Модулькассы» с r_keeper Lite

могут ускорить обслуживание клиентов и увеличить средний чек. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. Хореке нужна возможность следить за остатками и их себестоимостью, смотреть анал
13.09.2024 Модульбанк запустил услугу по ведению карточек на маркетплейсах под ключ

сказала Светлана Годлина, член правления Модульбанка, лидер направления по работе с маркетплейсами. Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов н
29.08.2024 Модульбанк обновил сервис облачных касс в смартфоне

скализации для владельцев онлайн-магазинов и курьерских служб. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. Предприниматели могут использовать «Модулькассу» как единый центр управления и п
20.08.2024 Модульбанк подключил 1500 кофеен к платформе CafeStore
16.08.2024 Модульбанк Telegram-ботов для продавцов на маркетплейсах

в. Клиент сам выбирает режим для работы, всего их 3: ручной, полуавтоматический или автоматический. Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов н
30.07.2024 Модульбанк обновил возможности работы с корпоративными картами

остоятельно устанавливать и изменять PIN-коды и номера телефонов для информирования. Осенью 2023 г. Модульбанк обновил функционал счетов, к которым привязаны пластиковые и цифровые бизнес-карты
19.07.2024 Модульбанк запустил единый кабинет для управления магазинами на маркетплейсах

валютах и неограниченно выводить прибыль с маркетплейсов на личные счета с комиссией 0%. В 2023 г. Модульбанк запустил «Маркет Карту» для продавцов на торговых площадках, она позволяет быстро

26.06.2024 Модульбанк запустил юридическую страховку для продавцов на маркетплейсах

Банк для предпринимателей Модульбанк и страховая компания BestInsure разработали программу юридического страхования для
18.06.2024 Модульбанк запустил прием оплаты с мобильного телефона по NFC

Приложение для бизнеса ModulPay от Модульбанка теперь поддерживает прием оплаты от клиентов банковскими картами через NFC-модуль телефона. Теперь у предпринимателей появился еще один способ принимать у клиентов безналичные плате
27.05.2024 Модульбанк запустил новое приложение для приема оплат ModulPay

возможностей и интеграций», — сказал Юрий Васильев, директор Модульбанка по платежным сервисам. *** Модульбанк – банк для предпринимателей. С 2014 г. разрабатывает финансовые продукты и нишевые
17.05.2024 Модульбанк запустил оценку юридического риск-профиля клиентов

ий промежуток, когда того требуют обстоятельства. Все услуги в рамках модулей также безлимитны. *** Модульбанк – банк для предпринимателей. С 2014 г. разрабатывает финансовые продукты и нишевые
25.04.2024 Модульбанк повысил лимит переводов на карты физлиц для продавцов на маркетплейсах до 30 млн рублей

й карты, который позволяет селлерам удобно оперировать выручкой», – сказала Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам. Клиенты Модульбанка могут выпустить цифровую «Маркет Кар
16.04.2024 Модульбанк запустил B2B-переводы по СБП

иректор по продуктам Модульбанка. Подключить B2B переводы по СПБ можно в личном кабинете банка. *** Модульбанк – банк для предпринимателей. С 2014 г. разрабатывает финансовые продукты и нишевые
06.03.2024 Модульбанк запустил прием оплаты по электронным сертификатам

о за определенный вид товаров или услуг», – сказал Дмитрий Аристов, советник председателя правления Модульбанка, генеральный директор «Модулькассы». Электронный сертификат экономит время, за ни
15.02.2024 Модульбанк запустил образовательное приложение для владельцев кофеен на базе CafeStore

делиться с предпринимателями», — сказала Зоя Некрасова, директор по развитию платформы CafeStore в Модульбанке. Сейчас приложение CafeSkills доступно только для клиентов CafeStore.
31.01.2024 Модульбанк запустил телеграм-бота для анализа продаж на маркетплейсах

я: найти новые направления бизнеса и принимать более тонкие решения на основании точных данных. *** Модульбанк — банк для предпринимателей. С 2014 г. разрабатывает технологичные финансовые прод
23.01.2024 Модульбанк запустил сервис сборных фотосъемок для селлеров

валютах и неограниченно выводить прибыль с маркетплейсов на личные счета с комиссией 0%. В 2023 г. Модульбанк запустил «Маркет Карту» для продавцов на торговых площадках, она позволяет быстро

16.01.2024 Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии

одоранты, мыло, моющие средства. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. В рамках сервиса Модульбанк поможет предпринимателям подключиться к системе «Честный знак» и электронному доку
12.01.2024 Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах

ьным участием клиента», – сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка. В марте 2023 г. Модульбанк запустил пакет услуг по запуску и ведению ПВЗ. В рамках сервиса банк помогает с вы
21.12.2023 Модульбанк запустил мобильное приложение CafeStoreAnalytics для владельцев кофеен
13.12.2023 Модульбанк запустил услугу по покупке готового ПВЗ под ключ

берут работающий ПВЗ с прозрачной историей под запрос предпринимателя и гарантируют чистоту сделки. Модульбанк ищет подходящие ПВЗ как по открытым источникам, так и по собственной базе проверен
14.11.2023 Модульбанк отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен

ена в 2022 г., она постоянно развивается и помогает кофейням сокращать издержки. Например, в ноябре Модульбанк и CafeStore выпустили решение для автоматизации кофейни – CafeStore 360. Оно досту
07.11.2023 Модульбанк выпустил бесплатное решение для управления кофейней CafeStore 360

иссия. Мы верим, что сегодня это как никогда важно», – сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка. CafeStore 360 постоянно дорабатывается, в приложении будут регулярно появляться

30.10.2023 Модульбанк внедрил решения «Cерчинформ» для защиты бизнеса

чился в 44% организаций, – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Cерчинформ». – Модульбанк не исключение, компания проявила ответственное отношение к безопасности еще до уже

Публикаций - 206, упоминаний - 398

Модульбанк и организации, системы, технологии, персоны:

9594 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 11
Yandex - Яндекс 9215 8
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 7
Samsung Electronics 11064 6
Telegram Group 2940 6
МойСклад - Логнекс 124 5
Транснефть Технологии 21 5
Ростелеком 10948 5
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
GridGain Systems - Гридгаин Рус 32 4
AML Technology 6 4
Фабрика Юзабилити - Fabuza 6 4
Softline - Софтлайн 3743 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 4
Эвотор - Evotor 231 4
Такском - Taxcom 256 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 3
Dynatrace 59 3
Arista Networks 26 3
Google LLC 12688 3
Performance Lab - Перфоманс Лаб 42 3
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 27 3
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 3
Huawei 4675 3
Apple Inc 13154 3
Selectel - Селектел 544 3
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 3
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
Код Безопасности 812 2
АйТи 1519 2
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 35 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
ПСБ - Промсвязьбанк 963 16
НСПК - Национальная система платежных карт 948 15
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 12
Visa International 1993 12
Почта России ПАО 2370 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Совкомбанк ПАО 316 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 9
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 8
Альфа-Капитал УК 155 8
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 8
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 8
Valtec - Валтек 10 8
A.T.Legal 18 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 8
Альфа-Банк 1979 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 8
АльфаСтрахование СГ 394 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 7
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 7
ВТБ - Почта Банк 514 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 6
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 6
Волга-Днепр - авиакомпания 46 6
Интерпрогрессбанк 21 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 6
Глобэкс банк 47 6
Hansa - Ханса 114 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Мосгортранс ГУП 139 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
МФЦ-112 2 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Электронная Москва АО 30 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 34
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 33
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 27
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 26
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 24
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 21
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 20
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 19
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 14
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 13
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 9
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 8
Модульбанк - Модулькасса 32 27
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 17
Модульбанк - CafeStore - CafeStoreAnalytics - CafeSkills 14 14
Модульбанк - QR Pay 14 14
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 37 12
Модульбанк - Модульбухгалтерия 11 11
Модульбанк - Маркет карта 11 11
Google Android 15243 11
Модульбанк - МаркетМетрика 10 10
НСПК - СБПэй 50 5
Apple - App Store 3109 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 5
Модульбанк - Модульюрист 4 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Dynamics 1197 3
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 3
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 3
Apple Pay 519 3
Alibaba Group - AliPay 86 3
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 2
Huawei Pay 16 2
OFD.RU Ferma 9 2
Samsung Knox 114 2
Stafory - робот Вера 377 2
UCS R-Keeper 73 2
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Яндекс.ОФД 11 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
MasterCard Бизнес-Бонус 4 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 2
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 2
FreePik 1841 2
Модульбанк - ModulPay 2 2
Модульбанк - Белый бизнес 2 2
Softline - Сомерс - Сомерс.платформа 17 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Семенов Павел 30 28
Карпов Иван 79 17
Петров Андрей 35 12
Титов Илья 11 11
Лагута Олег 9 9
Урьяс Вадим 98 8
Михалев Евгений 98 8
Гаврилов Юрий 13 8
Муравьев Владимир 36 8
Панферов Алексей 22 8
Сергеев Сергей 179 8
Алифанов Кирилл 84 8
Лигачев Глеб 120 8
Кутмириди Ян 9 8
Кучерова Ольга 10 8
Иванов Андрей 61 8
Емелин Дмитрий 16 8
Комаров Илья 11 8
Мосягин Константин 20 8
Васильченко Юрий 10 8
Нагаев Олег 30 8
Емельченков Сергей 141 8
Годлина Светлана 8 8
Васильев Юрий 67 8
Свириденко Алексей 18 7
Марков Антон 13 7
Халматов Максим 64 6
Пегасов Сергей 55 6
Путятинский Сергей 112 6
Куликов Александр 21 6
Куканов Алексей 14 6
Затуловский Аркадий 16 6
Васильев Евгений 132 6
Кузнецов Роман 14 6
Середа Андрей 10 6
Ермолин Константин 6 6
Павлов Вадим 21 6
Алябьев Андрей 27 6
Новиков Яков 6 6
Марченкова Валентина 6 6
Россия - РФ - Российская федерация 166164 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 22
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 14
Турция - Турецкая республика 2620 13
Россия - СФО - Новосибирск 4875 12
Узбекистан - Республика 2005 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 9
Европа 24963 6
Казахстан - Республика 6047 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 4
Индия - Bharat 5869 4
Канада 5081 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 4
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 304 3
Европа Восточная 3138 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Таиланд - Королевство 926 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Южная Корея - Республика 7051 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Украина 7928 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Кипр - Республика 636 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Сербия - Республика 375 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 159
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 45
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 42
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 19
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 170 9
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 8
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 209 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 142 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РИА Новости 1033 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 24
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Gartner - Гартнер 3658 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Grand View Research 25 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
КЧГТИ - Карачаево-Черкесский государственный технологический институт 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 18
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще