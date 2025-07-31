Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит

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Павел Семенов стал СЕО необанка «Хайс» ниверситет экономики и управления. В студенческие годы занимался малым бизнесом. В 2015 г. пришел в Модульбанк как специалист поддержки клиентов и в 2023 г. в возрасте 32 лет возглавил Модул

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«Сомерс» (в ГК Softline) организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК по развитию собственного портфеля услуг и продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline. Модульбанк существует с 2014 г., организация сфокусирована на цифровых и банковских услугах д

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Модульбанк отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен ена в 2022 г., она постоянно развивается и помогает кофейням сокращать издержки. Например, в ноябре Модульбанк и CafeStore выпустили решение для автоматизации кофейни – CafeStore 360. Оно досту

Модульбанк выпустил бесплатное решение для управления кофейней CafeStore 360 иссия. Мы верим, что сегодня это как никогда важно», – сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка. CafeStore 360 постоянно дорабатывается, в приложении будут регулярно появляться