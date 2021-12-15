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Модульбанк
Modulbank
Банк региональный кредит

Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит


15.12.2021 Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса
10.12.2021 Модульбанк запустил новые кассовые терминалы Castles Vega
08.12.2021 Модульбанк запустил сервис персональных менеджеров для продавцов на маркетплейсах
05.10.2021 Модульбанк запустил пакет сервисов для работы с маркетплейсами «под ключ»
14.09.2021 Модульбанк запустил сервис аналитики продаж любых товаров на маркетплейсах
06.09.2021 Модульбанк запустил лизинг для ИП
25.08.2021 Модульбанк запустил сервис размещения рекламы на базе «Яндекс.Бизнеса»
09.08.2021 Модульбанк вернет комиссии по платежам через QR Pay
22.07.2021 «Цифрон» запускает собственный банковский сервис на базе Модульбанка
23.06.2021 Visa и Модульбанк запускают Visa B2B Connect в России
13.05.2021 Модульбанк подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS Level 1
27.04.2021 Модульбанк усилил безопасность аутентификации клиентов в интернет банке
12.04.2021 Бывшие топ-менеджеры Модульбанка запустили новый банк для бизнеса
19.03.2021 Модульбанк проверит интернет-магазины с помощью ИИ
10.02.2021 Модульбанк интегрировал интернет-эквайринг с сервисом Tilda
13.11.2020 AML Technology разработала новый клиентский сервис для Модульбанка
05.11.2020 Модульбанк запустил цифровую карту для бизнеса
08.10.2020 Модульбанк запустил переводы с бизнес-счета на карты физлиц
05.10.2020 Модульбанк сделал выбор в пользу Infinidat
29.09.2020 Модульбанк запустил моментальные выплаты по интернет-эквайрингу
24.08.2020 Модульбанк запустил нового робота-ассистента
17.07.2020 Модульбанк запустил бухгалтерию для такси
15.06.2020 Модульбанк запустил с Mastercard бонусную программу для малого бизнеса
01.06.2020 Модульбанк запустил курьерскую службу «Модульдоставка»
17.04.2020 Модульбанк запустил b2b-маркетплейс для поддержки малого бизнеса
31.03.2020 Модульбанк выделил 100 млн рублей на поддержку малого бизнеса
10.02.2020 Модульбанк начал выдавать кредиты под обороты онлайн-касс, подключенных к «Контур.ОФД»
30.01.2020 Модульбанк запустил бесплатный сервис регистрации ИП и ООО без визита в налоговую
03.10.2019 Модульбанк и Ofd.ru запустили комплексное решение для электронной коммерции
08.07.2019 Бизнес может собирать финансы, налоги и отчеты в одной системе
14.05.2019 BestDoctor обеспечит медицинское обслуживание сотрудников Модульбанка
22.11.2018 «Модульбанк» запустил бесплатный сервис регистрации ИП и ООО
23.10.2018 «Модульбанк» запустил собственный интернет-эквайринг
31.05.2018 Модульбанк научился выдавать бизнесу кредиты за 10 секунд
30.05.2018 «Модульбанк» в партнерстве с ОФД предложил малому бизнесу кредит под оборот
12.04.2018 «Модульбанк» открыл в Новосибирске второй центр разработки
01.03.2018 В «Модульбанке» создали банковский аналог Siri
28.11.2017 «Модульбанк» предложил малому бизнесу подписку на кассы
21.11.2017 «Модульбанк» запустил сервис по отбеливанию бизнеса
14.11.2017 «Модульбанк» и Grotem представили онлайн-кассу для курьерской доставки

Публикаций - 100, упоминаний - 252

Модульбанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8528 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 227 8
5023 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 560 7
СКБ Контур 435 5
Транснефть-Технологии 8 5
GridGain Systems - Гридгаин 28 4
Samsung Electronics 8942 4
Arista Networks 17 3
Selectel - Селектел 143 3
Yandex - Яндекс 4569 3
Dynatrace 53 3
Сбербанк Технологии - СберТех 208 3
Эвотор - Evotor 116 3
Такском - Taxcom 126 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 437 3
Инфосистемы Джет 840 2
AML Technology 4 2
VMware 1970 2
Citrix Systems 724 2
Stack Group - Стек Групп 121 2
Информтехника и Связь 3 2
АйТи 1066 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 64 2
1С-Битрикс - Bitrix 416 2
МойСклад - Логнекс 92 2
First Line Software 29 2
Stafory - Стафори 14 2
Google LLC 9426 2
HP - Hewlett-Packard 3424 2
АТОЛ ГК 179 2
Abbyy 1056 2
ВымпелКом - Билайн - IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 214 2
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 2
Крок 1555 1
Promobot - Промобот 51 1
KPMG - КПМГ 267 1
Seiko Epson Corporation 810 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7508 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 770 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4838 16
ПСБ - Промсвязьбанк 636 15
Открытие ФК 567 14
Совкомбанк ПАО 157 11
Почта России ПАО 1778 9
АльфаСтрахование СГ 233 8
МТС банк 268 8
Уралкалий ПАО 82 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 8
UBS AG 288 8
Mary Kay - Мэри Кэй 85 8
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 73 8
ПГК - Первая грузовая компания 113 8
Май - Российская торговая компания 63 8
Valtec 9 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 8
A.T.Legal 11 8
ОЗК - Объединенная зерновая компания 8 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 6
QIWI Банк - Киви Банк 78 6
Волга-Днепр - Авиакомпания 27 6
Интерпрогрессбанк 20 6
Nordea - Нордеа Банк 72 6
PepsiCo - Пепсико 145 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 69 6
Hansa - Ханса 71 6
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 50 6
Visa International 1640 6
Держава АКБ 15 5
Алеф-Банк 12 5
Уралсиб Банк 426 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 700 5
Альфа-Капитал УК 49 5
Почта Банк 304 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1908 4
МКБ - Московский кредитный банк 284 4
Альфа-Банк 1330 4
Банк Санкт-Петербург 127 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2758 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2018 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1850 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 263 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 58 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12313 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1246 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4037 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 144 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3962 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 768 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 124 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12128 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1411 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 225 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 649 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1890 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 100 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 322 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 17 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 31 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 800 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 54 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 688 1
ИТ-аутсорсинг 844 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 135 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 17 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 27 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1272 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 527 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1460 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 285 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 127 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 81 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 195 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 665 1
e-Commerce - Электронная коммерция 379 1
Модульбанк - Модулькасса 15 9
Google Android 11661 6
Microsoft Dynamics 242 3
ЦФТ Банк 56 3
OFD.RU Ferma 9 2
Stafory - робот Вера 28 2
Apple - App Store 2354 2
Яндекс.ОФД 5 2
Apple iOS 6222 2
Alibaba Group - AliPay 66 2
Google Pay - Google Android Pay 316 2
Apple Pay 405 2
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Google Dialogflow 5 1
OFD.RU Venda 5 1
iSpring Learn 4 1
Tilda - сервис конструирования сайтов 8 1
Яндекс.Услуги 11 1
MasterCard Бизнес-Бонус 3 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 13 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 70 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 174 1
Эвотор GROTEM 5 1
MinIO 3 1
Hystax Acura 2 1
Toyota Camry 14 1
AML Technology Зеленый лимит 1 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
ВТБ Мультикарта 149 1
Microsoft Skype for Business 119 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
Infinidat InfiniBox - СХД 14 1
Veeam Backup&Replication 94 1
Microsoft Windows 10 10114 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5818 1
Microsoft Office 3012 1
Microsoft Skype 1884 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 211 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 269 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 1
Карпов Иван 44 13
Петров Андрей 22 12
Лагута Олег 9 9
Титов Илья 9 9
Кучерова Ольга 10 8
Емельченков Сергей 86 8
Кутмириди Ян 9 8
Лигачев Глеб 61 8
Иванов Андрей 42 8
Емелин Дмитрий 14 8
Комаров Илья 9 8
Алифанов Кирилл 59 8
Сергеев Сергей 63 8
Мосягин Константин 19 8
Панферов Алексей 22 8
Муравьев Владимир 30 8
Гаврилов Юрий 13 8
Михалев Евгений 42 8
Васильченко Юрий 10 8
Урьяс Вадим 81 8
Нагаев Олег 30 8
Семенов Павел 8 7
Новиков Яков 6 6
Марков Антон 12 6
Затуловский Аркадий 16 6
Куканов Алексей 13 6
Свириденко Алексей 18 6
Куликов Александр 18 6
Павлов Вадим 8 6
Суровец Дмитрий 44 6
Середа Андрей 9 6
Алябьев Андрей 27 6
Чалый Артём 6 6
Халматов Максим 48 6
Марченкова Валентина 6 6
Залманов Андрей 29 5
Поляков Евгений 14 5
Годлина Светлана 5 5
Черкасов Александр 5 5
Жилин Вадим 9 5
Россия - Российская федерация - РФ 82377 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26665 17
Россия - СФО - Новосибирск 2922 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10879 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 802 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 4
Казахстан - Республика 4133 3
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 174 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33994 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 3
Германия - Федеративная Республика 7784 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 2
Индия - Республика 4080 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1072 1
Европа Восточная 2814 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1130 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1165 1
Южная Корея - Республика 3252 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 1
Испания - Королевство 2519 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3781 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11565 1
Беларусь - Белоруссия 3205 1
Австралия - Австралийский Союз 2654 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 625 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2747 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5054 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4099 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3657 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 848 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 2
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 36 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 623 2
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 68 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 62 1
Человеческий фактор 172 1
ФФД - формат фискальных документов 7 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 33 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 1
Страхование - Страховое дело 58 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 4 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 129 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 2
Gartner 3186 2
IDC - International Data Corporation 4524 2
Markswebb 27 1
Grand View Research 12 1
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 15
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
Создано именных указателей - 59214.
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