GridGain Systems - Гридгаин Рус

GridGain Systems революционизирует доступ к данным и их обработку в режиме реального времени, предлагая платформу для вычислений в оперативной памяти на основе распределенной базы данных Apache Ignite. Компания GridGain Systems разработала продукт, код которого передала в Apache Software Foundation в 2014 году. Разработчики GridGain и сегодня вносят вклад в развитие Apache Ignite и жизнь сообщества.

Общие варианты использования платформы GridGain включают ускорение приложений и центры цифровой интеграции для доступа в режиме реального времени к данным между источниками данных и приложениями. Решения GridGain используются глобальными предприятиями в сфере финансовых услуг, программного обеспечения, электронной коммерции, розничной торговли, онлайн-бизнес-услуг, здравоохранения, телекоммуникаций, транспорта и других основных секторов.