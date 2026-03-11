Получите все материалы CNews по ключевому слову
GridGain Systems Гридгаин Рус
GridGain Systems революционизирует доступ к данным и их обработку в режиме реального времени, предлагая платформу для вычислений в оперативной памяти на основе распределенной базы данных Apache Ignite. Компания GridGain Systems разработала продукт, код которого передала в Apache Software Foundation в 2014 году. Разработчики GridGain и сегодня вносят вклад в развитие Apache Ignite и жизнь сообщества.
Общие варианты использования платформы GridGain включают ускорение приложений и центры цифровой интеграции для доступа в режиме реального времени к данным между источниками данных и приложениями. Решения GridGain используются глобальными предприятиями в сфере финансовых услуг, программного обеспечения, электронной коммерции, розничной торговли, онлайн-бизнес-услуг, здравоохранения, телекоммуникаций, транспорта и других основных секторов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*
СОБЫТИЯ
GridGain Systems и организации, системы, технологии, персоны:
