GridGain Systems - Гридгаин Рус

GridGain Systems революционизирует доступ к данным и их обработку в режиме реального времени, предлагая платформу для вычислений в оперативной памяти на основе распределенной базы данных Apache Ignite. Компания GridGain Systems разработала продукт, код которого передала в Apache Software Foundation в 2014 году. Разработчики GridGain и сегодня вносят вклад в развитие Apache Ignite и жизнь сообщества. 

Общие варианты использования платформы GridGain включают ускорение приложений и центры цифровой интеграции для доступа в режиме реального времени к данным между источниками данных и приложениями. Решения GridGain используются глобальными предприятиями в сфере финансовых услуг, программного обеспечения, электронной коммерции, розничной торговли, онлайн-бизнес-услуг, здравоохранения, телекоммуникаций, транспорта и других основных секторов.

СОБЫТИЯ

11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора 1
02.04.2025 Luxms BI и Picodata подтвердили совместимость своих решений 1
03.08.2020 Apple купила платежное приложение, приглянувшееся Сбербанку и его бывшему ИТ-директору 1
13.05.2020 Сбербанк разработал сервис нового поколения для автоматизации торгового эквайринга 1
06.06.2019 Сбербанк вложился в сервис по размещению рекламы на такси 1
03.04.2018 Huawei объявила о запуске первой в России OpenLab Moscow 1
29.03.2018 GridGain Systems выпустила новую версию GridGain Professional Edition 2.4 2
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси» 1
06.12.2017 DIS Group выполнит проект для профилирования и обезличивания систем Сбербанка 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
05.04.2017 GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau 2
31.03.2017 Программа Java-конференции JPoint полностью готова 1
27.03.2017 90% венчурных инвестиций в России идет в ИТ 2
24.03.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку 1
14.03.2017 GridGain Professional Edition 1.9 обзавелся поддержкой системы управления контейнерами Kubernetes 2
14.03.2017 ИТ-директора крупнейших банков соберутся на конференции CNews. Регистрация 1
13.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
30.01.2017 GridGain Systems практически утроила выручку в 2016 году 2
26.12.2016 Misys применяет платформу GridGain Enterprise Edition для обработки данных в реальном времени 2
19.12.2016 В GridGain Professional Edition 1.8 появилась поддержка хранилищ In-Memory SQL Grid 2
09.12.2016 Сбербанк завершил программу по автоматизации системы управления рисками на финансовых рынках 1
18.11.2016 «Инфосистемы Джет» открыли центр компетенций по Grid-технологиям 1
11.11.2016 GridGain запустила сайт для специалистов в области In-Memory Computing 2
17.10.2016 Платформа GridGain появилась в Amazon Web Services Marketplace 2
21.09.2016 Россияне продали стартап крупнейшему оператору США 1
16.09.2016 GridGain Systems выпустила решения In-Memory Computing на базе Microsoft Azure 2
05.02.2016 Самобичевание Германа Грефа не изменит ИТ-политику Сбербанка 1
15.01.2016 Герман Греф жестко раскритиковал ИТ Сбербанка 1
04.09.2014 Лаборатория по продвижению технологий Big Data открыта в Москве 1
02.04.2014 Платформы для Big Data: сравнение вендоров 1

