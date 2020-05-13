Сбербанк разработал сервис нового поколения для автоматизации торгового эквайринга

Сбербанк сообщил об успешном внедрении сервиса нового поколения автоматизации торгового эквайринга — модуля «Динамический прайсинг», который позволяет обеспечить оперативный процесс перевода денежных средств партнерам банка.

В связи с непрерывным ростом направления торгового эквайринга Сбербанк еще в 2017 г. принял решение о создании собственной системы автоматизации. Ядром технологической платформы нового поколения стало ПО GridGain In-memory Computing Platform, которое удовлетворяет большинству требований банка, включая производительность, удобство внедрения и отказоустойчивость.

Совместно с вендором GridGain был разработан новый продукт, и с декабря 2018 г. началось поэтапное внедрение модуля «Динамический прайсинг» в промышленную эксплуатацию, которое было завершено в 2020 г. Данный модуль критически важен для работы эквайринга. Задача продукта — обеспечивать оперативный и непрерывный перевод значительного объема денежных средств партнерам банка: торговым сетям, магазинам и сервисным предприятиям.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты», сказал: «Сбербанк стремится работать на опережение. В 2018 г. мы заняли пятое место в рейтинге крупнейших эквайеров мира, одновременно став первыми в Европе, и уже в том же году начали интеграцию нового сервиса, который позволил вывести торговый эквайринг на новый уровень по скоростям и надежности. Мы гордимся тем, что "Динамический прайсинг" — один из самых быстрых расчетных сервисов в мире. На сегодняшний день абсолютное большинство расчетов по подготовке данных для выплаты денег партнерам осуществляются на базе системы автоматизации нового поколения. При этом непрерывный рост направления торгового эквайринга заставляет нас на постоянной основе критически смотреть на систему автоматизации — она должна удовлетворять нас с учетом перспектив развития бизнеса. Именно поэтому у нас большие планы по развитию данной системы и внедрению новых высокотехнологичных и производительных сервисов на современном техстеке».