Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Европа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 3725, упоминаний - 4385
Европа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фролова Светлана 41 17
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 15
|Мельников Александр 63 10
|Путин Владимир 1820 9
|Осеевский Михаил 221 8
|Касперский Евгений 218 8
|Шепелявый Дмитрий 50 6
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
|Вермишян Геворк 61 6
|Дворкович Аркадий 169 6
|Кретов Илья 11 5
|Ананьев Алексей 88 5
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 5
|Иванов Александр 71 5
|Ананьев Дмитрий 53 5
|Чачава Александр 68 5
|Ханин Александр 42 4
|Эмдин Сергей 67 4
|Дуров Павел 216 4
|Межов Игорь 15 4
|Демидов Михаил 119 4
|Ипатов Вадим 80 4
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 4
|Брагин Павел 22 4
|Яхина Ирина 40 4
|Добкин Аркадий 54 4
|Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 4
|Самойленко Максим 65 4
|Дергунова Ольга 56 4
|Айвазов Армен 449 4
|Морошкин Александр 106 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 4
|Басов Алексей 79 4
|Дегтерева Мария 25 4
|Глазков Борис 40 3
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 3
|Сахненко Сергей 71 3
|Новиков Павел 67 3
|Касперская Наталья 197 3
|Бочарникова Татьяна 78 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754486, в очереди разбора - 658187.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754486, в очереди разбора - 658187.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru