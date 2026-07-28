После штрафа на $1 млрд на Google в Европе набросятся мелкие ИТ-компании. Впереди иски на $10 млрд Штраф Google в ЕС спровоцирует новые иски Многолетняя борьба с порочными бизнес-практиками Google в Европе вступает в новую фазу, которая может дорого обойтись компании. Неудача американского и

Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора здушного транспорта» (дроны «Овод») и КБ «Авиатехнолаб». Дополнение В пресс-службе хостинг провайдера «Берет» сообщили CNews, что компания стала сталкиваться с ограничениями во взаимодействии с рядом европейских подрядчиков. «Мы уже занимаемся перестройкой соответствующих процессов и поиском альтернативных решений, - заявили в компании. - У нас есть проблемы с латвийской площадкой, на работ

Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение» решение Еврокомиссии. Президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер (Kent Walker) заявил, что европейское законодательство вынуждает корпорацию лишить европейцев любимых функций поиска в

У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает Налоговая российская, сертификат европейский На сайте Федеральной налоговой службы России перестал работать единый личный кабинет налогоплательщика, расположенный по адресу elk.nalog.gov.ru. Причиной тому стал внезапный отзыв

Airbus бежит от Google и Microsoft в европейское суверенное облако ор Airbus по цифровым технологиям, выражала сомнения в успехе поисков поставщика для компании среди европейских провайдеров. «Если бы вы спросили меня сегодня, найдем ли мы решение, я бы ответи

Европа мстит российскому бизнесу «за шпионаж». Введены масштабные санкции против производителей «железа» для слежки в интернете вать требованиям регулятора и продолжать развивать бизнес», – заявили изданию представители компании. Все подтверждается? Одна из причин, по которым VAS Experts, «Норси-Транс» и «Цитадель» теперь под европейскими санкциями – это то, что они разрабатывают и продают ПО, связанное с СОРМ, отмечено в документе Евросоюза. Таким образом, комментарий представителей VAS Experts, в теории, может быт

Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА является цена. С финансовой точки зрения альтернативы поставкам из Китая нет, сказал эксперт. Чего Европе не хватает Критически важный импортируемый компонент, необходимый для моторов и роторо

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине Восточной Европы. Как утверждает издание, хакеры «получили доступ почти ко всем камерам в Восточной Европе и на Украине». По информации «Комсомольской правды», за проведением кибератаки стоят х

Полный провал. Европейский ИИ не умеет бороться с дезинформацией интернету) и отсутствие необходимости оплаты за использование. Unsplash - Solen Feyissa Провал для европейский властей, генеративный ИИ не может бороться с дезинформацией Специалисты протестир

В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА Запуск работы В Великобритании открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проинформировало минист

Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода Бегство от США В Европе разработан суверенный офисный пакет Euro-Office на базе открытого исходного кода. Это

Европа нанесла удар по российским хостинг-провайдерам и VPN изъяты по подозрению в нарушении санкций. 2 июня 2026 г. произошло внезапное отключение серверов в европейском дата-центре nLighten, что затронуло десятки хостинг-провайдеров и virtual private

Европа пошла войной на США. Google изгнан из компьютеров чиновников и заменен отечественным решением я от программного обеспечения Microsoft и других иностранных технологий, утверждая, что зависимость Европы от нескольких американских технологических гигантов стала стратегической уязвимостью.

Китай побеждает Европу. Захваченный Евросоюзом китайский производитель чипов наладил независимое производство транзисторов и микросхем оники и других секторов, делает ее ключевым звеном в обеспечении технологических цепочек поставок в Европе. У нее множество филиалов в Европе, в которых работают тысячи сотрудников, голо

Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google Microsoft и Google к облачным тендерам, пишет Reuters. Сама же инициатива является частью стратегии Европы по снижению зависимости от американских технологий в ИТ-сфере. 2 июня 2026 г. Европейс

ЕС готовит закон о государственном вмешательстве в бизнес на случай дефицита полупроводников заключается в том, что основное финансирование поступает не от Еврокомиссии, а от отдельных стран в Европе, что усложняет координацию и контроль. Другая трудность — неравномерное распределение

Бессилие Европы: с китайского поставщика продукции двойного назначения в Россию снимают санкции из-за дефицита чипов тделения компании Nexperia разрешил своим сотрудникам в Нидерландах игнорировать любые распоряжения европейской штаб-квартиры. Пекин ввел эмбарго на экспорт продукции компании, упакованной на з

Одна из крупнейших стран Европы переводит своих чиновников с Signal на «закрытый» и «суверенный» госмессенджер ересаживают на новый мессенджер Заменить в госсекторе Signal призван новый мессенджер под названием mSzyfr, о запуске которого власти Польши объявили в марте 2026 г. Польша – одна из крупнейших стран Европы по численности населения. Согласно оценкам ООН, по состоянию на 2026 г. в ней проживало около 38 млн человек. По данному показателю Польша занимает пятое место среди стран – участниц ЕС,

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ обождает банки от необходимости активной подготовки. Регулятор считает, что финансовым организациям Европы следует заблаговременно укреплять киберзащиту в расчете на сценарий, при котором подоб

Дефицитный плод сладок. Россияне массово закупаются в онлайн-магазинах США и Европы, и санкции им не мешают гласно статистике «ЮMoney» именно цена товара является основным мотивом для покупки товаров в США и Европе – на нее указали 47% опрошенных. В России те же товары почти всегда стоят дороже, пото

Anthropic ищет в Европе сотрудника с зарплатой больше $300 тысяч в месяц для поиска новых мощностей ЦОД а по сделкам» для ведения переговоров о вычислительных мощностях в центрах обработки данных (ЦОД) в Европе, выяснил CNBC. В Лондоне компания опубликовала вакансию, в которой указана цель должно

В Европе начинает тормозить интернет из-за войны с пиратскими трансляциями футбола тей Европейского союза (Евросоюз) с нелегальным просмотром футбольных матчей ломает весь интернет в Европе, пишет TorrentFreak. В результате добросовестные пользователи и провайдеры легального

ПАО «Европейская Электротехника» размещает дебютный выпуск ЦФА ПАО «Европейская Электротехника» (Группа «ОМЗ Перспективные технологии») объявляет о дебютном выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители ОМЗ. Решение о выпуске д

ИТ-компании обвинили власти в Европе в создании видимости импортозамещения развитии облачных и ИИ-технологий, который, по мнению местных ИТ-компаний, укрепить доминирование в Европе американских глобальных корпораций «CADA — это уникальная возможность вернуть Европу н

Заводы TSMC в Европе и в Японии убыточны. Площадка в США вышла на прибыль, но самые выгодные - китайские 7,698 млн) в 2024 г. TSMC придерживается более осторожного подхода к масштабированию производства в Европе в сравнении с выбранным в отношении Японии. TrendForce отмечает, что хоть строительств

Даже с россиянами не было так жестко. Гигантские производители ПК закрыли гигантской европейской стране сайты с драйверами rdware подчеркивает, что Германия является крупнейшим рынком потребительской компьютерной техники в Европе. Население страны – почти 87 млн человек. «Российский метод» не работает Чтобы добрать

Европа резко полюбила б/у ноутбуки. Новые стоят слишком дорого и компьютеры уверенно входят в мейнстрим, а Великобритания становится самым быстрорастущим рынком в Европе», – заявил Джеки Чанг (Jacky Chang), специалист Context в области практик ESG. Предста

Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia ретил OnePlus продавать свои смартфоны в Германии с перспективой распространения ограничений на всю Европу, пока спор не будет улажен. Компании Oppo, наряду в OnePlus входящей в холдинг ВВК, то

В России начинается массовое производство суверенных чипов для БПЛА на замену европейским. Обещают сотни тысяч в год а – 90 нм. Чипы семейства STM32 выпускаются по нормам от 180 до 40 нм в зависимости от конкретной модели. Архитектура имеет значение Главным техническим отличием новых российских микроконтроллеров от европейских STM32 является архитектура. Пока все без исключения STM32 строятся на базе британской архитектуры ARM, отечественные базируются на RISC-V. RISC-V появилась в предыдущем десятилетии

Европа не подпускает американского облачного гиганта к своим электросетям. Срок ожидания подключения достиг 7 лет AWS не хватает электроэнергии в Европе Американский облачный провайдер Amazon Web Services (AWS), принадлежащий гиганту в сфе

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США направлена на частичную замену американских возможностей после того, как президент Дональд Трамп (Donald Trump) в марте 2025 г. приостановил обмен разведанными с Украиной, что подчеркнуло зависимость Европы от США. «Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия рассматривает возможность расширения своих спутниковых мощностей для улучшения геопространственной разведыват

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink правительственного и военного использования. «Теперь все государства-члены могут получить доступ к суверенной спутниковой связи. Военной и правительственной. Защищенной и зашифрованной. Построенной в Европе — управляемой в Европе, под европейским контролем», – подчеркнул комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилиус (Andrius Kubilius). Он также добавил, что Украина запросила

Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США родукции. Фото: fanjianhua / FreePik Когда начинать изгнание Китая из критической инфраструктуры, в Европе пока не определились Вместе с этим техника Huawei и ZTE будет исключена из состава евр

Главаря группировки Black Basta объявили особо разыскиваемым в Европе ующие корпоративные сети и заводили туда шифровальное ПО. Вслед за этим компанию-жертву начинали шантажировать. freepik Главарь группировки шифровальщиков Black Basta стал особо разыскиваемым лицом в Европе Black Basta впервые появилась в киберкриминальных сводках в 2022 году и с тех пор её жертвами стали более 500 компаний в Северой Америке, Европе и Австралии. По примерным подсчёта

США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда Google, X, Amazon и Meta*. Социальная сеть и медиа-платформа X в начале декабря была оштрафована в Европе на $140 млн за нарушение правил цифровой прозрачности. В заявлении говорится, что Соед

В Европе арестовали акции Google по требованию российской компании нтами. Причем здесь Франция На момент выхода материала Google France была единственным акционером Google International LLC. Ее основной вид деятельности продажа и перепродажа рекламных услуг Google в Европе. По мнению французского адвоката «Гугл» Уильяма Жюли (William Julié), суд Франции арестовал акции Google France именно с целью недопущения ее банкротства. Артур Зурабян добавил, решения

В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров» , задержанные ими украинцы «заметно нервничали» (were visibly nervous), когда стражи правопорядка остановили их. Граждане Украины заявили, что едут в Литву через Польшу в рамках своего путешествия по Европе. Задержанные перемещались на автомобиле. Bleeping Computer не пишет, чем именно они привлекли внимание полицейских, а также что именно спровоцировало тех провести обыск их транспортного

Крупнейший в Европе провайдер Usenet выжил после 16 лет юридических битв с антипиратами лами. NSE – провайдер услуг Usenet, на момент начала разбирательства с BREIN – один из крупнейших в Европе по числу пользователей. В декабре 2024 г. NSE подал судебный иск к BREIN, потребовав о

В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса Европейская суперЭВМ экзафлопсного класса В Европе официально появился первый экзафлопсный суперкомпьютер, разработанный в рамках инициат