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Европа

Европа

СОБЫТИЯ


28.07.2026 После штрафа на $1 млрд на Google в Европе набросятся мелкие ИТ-компании. Впереди иски на $10 млрд

Штраф Google в ЕС спровоцирует новые иски Многолетняя борьба с порочными бизнес-практиками Google в Европе вступает в новую фазу, которая может дорого обойтись компании. Неудача американского и
24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора

здушного транспорта» (дроны «Овод») и КБ «Авиатехнолаб». Дополнение В пресс-службе хостинг провайдера «Берет» сообщили CNews, что компания стала сталкиваться с ограничениями во взаимодействии с рядом европейских подрядчиков. «Мы уже занимаемся перестройкой соответствующих процессов и поиском альтернативных решений, - заявили в компании. - У нас есть проблемы с латвийской площадкой, на работ
24.07.2026 Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение»

решение Еврокомиссии. Президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер (Kent Walker) заявил, что европейское законодательство вынуждает корпорацию лишить европейцев любимых функций поиска в

20.07.2026 У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает

Налоговая российская, сертификат европейский На сайте Федеральной налоговой службы России перестал работать единый личный кабинет налогоплательщика, расположенный по адресу elk.nalog.gov.ru. Причиной тому стал внезапный отзыв

16.07.2026 Airbus бежит от Google и Microsoft в европейское суверенное облако

ор Airbus по цифровым технологиям, выражала сомнения в успехе поисков поставщика для компании среди европейских провайдеров. «Если бы вы спросили меня сегодня, найдем ли мы решение, я бы ответи
14.07.2026 Европа мстит российскому бизнесу «за шпионаж». Введены масштабные санкции против производителей «железа» для слежки в интернете

вать требованиям регулятора и продолжать развивать бизнес», – заявили изданию представители компании. Все подтверждается? Одна из причин, по которым VAS Experts, «Норси-Транс» и «Цитадель» теперь под европейскими санкциями – это то, что они разрабатывают и продают ПО, связанное с СОРМ, отмечено в документе Евросоюза. Таким образом, комментарий представителей VAS Experts, в теории, может быт
19.06.2026 Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА

является цена. С финансовой точки зрения альтернативы поставкам из Китая нет, сказал эксперт. Чего Европе не хватает Критически важный импортируемый компонент, необходимый для моторов и роторо
18.06.2026 Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

Восточной Европы. Как утверждает издание, хакеры «получили доступ почти ко всем камерам в Восточной Европе и на Украине». По информации «Комсомольской правды», за проведением кибератаки стоят х
17.06.2026 Полный провал. Европейский ИИ не умеет бороться с дезинформацией

интернету) и отсутствие необходимости оплаты за использование. Unsplash - Solen Feyissa Провал для европейский властей, генеративный ИИ не может бороться с дезинформацией Специалисты протестир
15.06.2026 В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА

Запуск работы В Великобритании открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проинформировало минист
11.06.2026 Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода

Бегство от США В Европе разработан суверенный офисный пакет Euro-Office на базе открытого исходного кода. Это

08.06.2026 Европа нанесла удар по российским хостинг-провайдерам и VPN

изъяты по подозрению в нарушении санкций. 2 июня 2026 г. произошло внезапное отключение серверов в европейском дата-центре nLighten, что затронуло десятки хостинг-провайдеров и virtual private
03.06.2026 Европа пошла войной на США. Google изгнан из компьютеров чиновников и заменен отечественным решением

я от программного обеспечения Microsoft и других иностранных технологий, утверждая, что зависимость Европы от нескольких американских технологических гигантов стала стратегической уязвимостью.

02.06.2026 Китай побеждает Европу. Захваченный Евросоюзом китайский производитель чипов наладил независимое производство транзисторов и микросхем

оники и других секторов, делает ее ключевым звеном в обеспечении технологических цепочек поставок в Европе. У нее множество филиалов в Европе, в которых работают тысячи сотрудников, голо
02.06.2026 Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google

Microsoft и Google к облачным тендерам, пишет Reuters. Сама же инициатива является частью стратегии Европы по снижению зависимости от американских технологий в ИТ-сфере. 2 июня 2026 г. Европейс
29.05.2026 ЕС готовит закон о государственном вмешательстве в бизнес на случай дефицита полупроводников

заключается в том, что основное финансирование поступает не от Еврокомиссии, а от отдельных стран в Европе, что усложняет координацию и контроль. Другая трудность — неравномерное распределение

22.05.2026 Бессилие Европы: с китайского поставщика продукции двойного назначения в Россию снимают санкции из-за дефицита чипов

тделения компании Nexperia разрешил своим сотрудникам в Нидерландах игнорировать любые распоряжения европейской штаб-квартиры. Пекин ввел эмбарго на экспорт продукции компании, упакованной на з
19.05.2026 Одна из крупнейших стран Европы переводит своих чиновников с Signal на «закрытый» и «суверенный» госмессенджер

ересаживают на новый мессенджер Заменить в госсекторе Signal призван новый мессенджер под названием mSzyfr, о запуске которого власти Польши объявили в марте 2026 г. Польша – одна из крупнейших стран Европы по численности населения. Согласно оценкам ООН, по состоянию на 2026 г. в ней проживало около 38 млн человек. По данному показателю Польша занимает пятое место среди стран – участниц ЕС,
13.05.2026 Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

обождает банки от необходимости активной подготовки. Регулятор считает, что финансовым организациям Европы следует заблаговременно укреплять киберзащиту в расчете на сценарий, при котором подоб
05.05.2026 Дефицитный плод сладок. Россияне массово закупаются в онлайн-магазинах США и Европы, и санкции им не мешают

гласно статистике «ЮMoney» именно цена товара является основным мотивом для покупки товаров в США и Европе – на нее указали 47% опрошенных. В России те же товары почти всегда стоят дороже, пото
23.04.2026 Anthropic ищет в Европе сотрудника с зарплатой больше $300 тысяч в месяц для поиска новых мощностей ЦОД

а по сделкам» для ведения переговоров о вычислительных мощностях в центрах обработки данных (ЦОД) в Европе, выяснил CNBC. В Лондоне компания опубликовала вакансию, в которой указана цель должно
17.04.2026 В Европе начинает тормозить интернет из-за войны с пиратскими трансляциями футбола

тей Европейского союза (Евросоюз) с нелегальным просмотром футбольных матчей ломает весь интернет в Европе, пишет TorrentFreak. В результате добросовестные пользователи и провайдеры легального

10.04.2026 ПАО «Европейская Электротехника» размещает дебютный выпуск ЦФА

ПАО «Европейская Электротехника» (Группа «ОМЗ Перспективные технологии») объявляет о дебютном выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители ОМЗ. Решение о выпуске д
18.03.2026 ИТ-компании обвинили власти в Европе в создании видимости импортозамещения

развитии облачных и ИИ-технологий, который, по мнению местных ИТ-компаний, укрепить доминирование в Европе американских глобальных корпораций «CADA — это уникальная возможность вернуть Европу н
02.03.2026 Заводы TSMC в Европе и в Японии убыточны. Площадка в США вышла на прибыль, но самые выгодные - китайские

7,698 млн) в 2024 г. TSMC придерживается более осторожного подхода к масштабированию производства в Европе в сравнении с выбранным в отношении Японии. TrendForce отмечает, что хоть строительств
20.02.2026 Даже с россиянами не было так жестко. Гигантские производители ПК закрыли гигантской европейской стране сайты с драйверами

rdware подчеркивает, что Германия является крупнейшим рынком потребительской компьютерной техники в Европе. Население страны – почти 87 млн человек. «Российский метод» не работает Чтобы добрать
17.02.2026 Европа резко полюбила б/у ноутбуки. Новые стоят слишком дорого

и компьютеры уверенно входят в мейнстрим, а Великобритания становится самым быстрорастущим рынком в Европе», – заявил Джеки Чанг (Jacky Chang), специалист Context в области практик ESG. Предста
16.02.2026 Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia

ретил OnePlus продавать свои смартфоны в Германии с перспективой распространения ограничений на всю Европу, пока спор не будет улажен. Компании Oppo, наряду в OnePlus входящей в холдинг ВВК, то
16.02.2026 В России начинается массовое производство суверенных чипов для БПЛА на замену европейским. Обещают сотни тысяч в год

а – 90 нм. Чипы семейства STM32 выпускаются по нормам от 180 до 40 нм в зависимости от конкретной модели. Архитектура имеет значение Главным техническим отличием новых российских микроконтроллеров от европейских STM32 является архитектура. Пока все без исключения STM32 строятся на базе британской архитектуры ARM, отечественные базируются на RISC-V. RISC-V появилась в предыдущем десятилетии

04.02.2026 Европа не подпускает американского облачного гиганта к своим электросетям. Срок ожидания подключения достиг 7 лет

AWS не хватает электроэнергии в Европе Американский облачный провайдер Amazon Web Services (AWS), принадлежащий гиганту в сфе
03.02.2026 Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

направлена на частичную замену американских возможностей после того, как президент Дональд Трамп (Donald Trump) в марте 2025 г. приостановил обмен разведанными с Украиной, что подчеркнуло зависимость Европы от США. «Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия рассматривает возможность расширения своих спутниковых мощностей для улучшения геопространственной разведыват
28.01.2026 В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

правительственного и военного использования. «Теперь все государства-члены могут получить доступ к суверенной спутниковой связи. Военной и правительственной. Защищенной и зашифрованной. Построенной в Европе — управляемой в Европе, под европейским контролем», – подчеркнул комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилиус (Andrius Kubilius). Он также добавил, что Украина запросила
19.01.2026 Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США

родукции. Фото: fanjianhua / FreePik Когда начинать изгнание Китая из критической инфраструктуры, в Европе пока не определились Вместе с этим техника Huawei и ZTE будет исключена из состава евр
19.01.2026 Главаря группировки Black Basta объявили особо разыскиваемым в Европе

ующие корпоративные сети и заводили туда шифровальное ПО. Вслед за этим компанию-жертву начинали шантажировать. freepik Главарь группировки шифровальщиков Black Basta стал особо разыскиваемым лицом в Европе Black Basta впервые появилась в киберкриминальных сводках в 2022 году и с тех пор её жертвами стали более 500 компаний в Северой Америке, Европе и Австралии. По примерным подсчёта
17.12.2025 США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда

Google, X, Amazon и Meta*. Социальная сеть и медиа-платформа X в начале декабря была оштрафована в Европе на $140 млн за нарушение правил цифровой прозрачности. В заявлении говорится, что Соед
11.12.2025 В Европе арестовали акции Google по требованию российской компании

нтами. Причем здесь Франция На момент выхода материала Google France была единственным акционером Google International LLC. Ее основной вид деятельности продажа и перепродажа рекламных услуг Google в Европе. По мнению французского адвоката «Гугл» Уильяма Жюли (William Julié), суд Франции арестовал акции Google France именно с целью недопущения ее банкротства. Артур Зурабян добавил, решения

09.12.2025 В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров»

, задержанные ими украинцы «заметно нервничали» (were visibly nervous), когда стражи правопорядка остановили их. Граждане Украины заявили, что едут в Литву через Польшу в рамках своего путешествия по Европе. Задержанные перемещались на автомобиле. Bleeping Computer не пишет, чем именно они привлекли внимание полицейских, а также что именно спровоцировало тех провести обыск их транспортного

01.12.2025 Крупнейший в Европе провайдер Usenet выжил после 16 лет юридических битв с антипиратами

лами. NSE – провайдер услуг Usenet, на момент начала разбирательства с BREIN – один из крупнейших в Европе по числу пользователей. В декабре 2024 г. NSE подал судебный иск к BREIN, потребовав о
18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса

Европейская суперЭВМ экзафлопсного класса В Европе официально появился первый экзафлопсный суперкомпьютер, разработанный в рамках инициат
10.11.2025 Китай возобновил поставки чипов для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, GM, хотя европейский завод Nexperia все еще захвачен властями Нидерландов

и и других секторов, что делает ее ключевым звеном в обеспечении технологических цепочек поставок в Европе. Nexperia — это дочерняя структура китайской Wingtech Technology. Более 13 тыс. сотруд

Публикаций - 24963, упоминаний - 42045

Европа и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 2011
Samsung Electronics 11064 1097
Apple Inc 13154 1030
Intel Corporation 12811 1027
Google LLC 12687 966
IBM - International Business Machines Corp 9699 963
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 828
Sony 6739 768
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 743
HP Inc. 5883 642
SAP SE 5601 595
Dell EMC 5180 592
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 579
Oracle Corporation 7074 543
МегаФон 10742 535
Siemens AG - Siemens Group 2673 519
Cisco Systems 5372 505
Lenovo Motorola 3566 476
Ростелеком 10948 464
LG Electronics 3735 460
Yandex - Яндекс 9215 454
Huawei 4675 452
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 431
9594 426
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 416
HP - Hewlett-Packard 3662 413
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 398
Vodafone Group 1412 389
Meta Platforms - Facebook 4621 377
Toshiba Corporation 2980 367
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 345
Amazon Inc - Amazon.com 3277 335
Acer Group - Acer Inc 2776 335
Philips 2099 326
Fujitsu 2105 308
Deutsche Telekom 954 304
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 286
AMD - Advanced Micro Devices 4641 282
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 277
Yahoo! 3726 270
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 543
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 416
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 384
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 244
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 199
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 194
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 192
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 180
РЖД - Российские железные дороги 2096 176
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 175
eBay Inc 1640 170
Россети Ленэнерго 1699 164
Альфа-Банк 1979 147
Visa International 1993 144
Газпром ПАО 1493 132
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 130
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 128
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 127
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 127
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 126
Boeing 1031 113
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 112
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 111
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 104
Почта России ПАО 2370 101
Евросеть 1421 98
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 96
BMW Group 482 92
Связной ГК 1401 90
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 88
Airbus Group - Airbus Industries 248 86
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 84
ЕКА Топливная компания 148 83
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 79
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 78
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 77
Volkswagen Group - VW 308 74
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 73
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 71
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 71
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 616
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 498
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 409
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 390
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 356
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 336
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 321
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 286
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 265
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 246
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 204
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 197
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 194
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 188
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 178
Судебная власть - Judicial power 2500 171
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 168
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 163
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 156
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 146
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 145
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 136
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 135
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 130
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 120
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 113
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 111
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 108
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 105
Федеральное казначейство России 1949 86
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 78
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 78
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 77
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 76
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 70
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 70
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 69
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 69
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 68
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 67
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 759
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 142
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 100
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 97
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 96
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 94
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 75
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 70
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 59
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 41
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 35
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 30
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 26
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 25
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 25
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 22
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 22
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 22
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 21
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 20
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 20
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 20
Greenpeace - Гринпис 130 19
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 18
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 18
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 18
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 18
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 18
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 17
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 16
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 16
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 16
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 16
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 15
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 15
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 15
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 15
TIA - Telecommunications Industry Association 90 15
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2852
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 2796
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 2170
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 2030
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1979
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1968
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1730
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1650
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1650
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1563
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 1519
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1510
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 1499
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 1481
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1395
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 1266
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1256
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1231
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1192
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1175
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1133
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1122
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1076
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 1071
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 1061
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1030
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1010
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 1004
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 997
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 890
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 888
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 881
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 876
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 873
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 860
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 834
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 814
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 793
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 756
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 749
Microsoft Windows 16882 911
Google Android 15243 892
Microsoft Windows 2000 8678 851
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 646
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 561
Linux OS 11533 532
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 519
Apple iOS 8583 402
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 376
Apple iPhone 6 4861 349
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 304
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 281
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 274
Apple iPad 4011 263
Oracle Java - язык программирования 3469 260
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 249
Microsoft Office 4170 230
Космодром Байконур 1072 220
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 204
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 201
Google YouTube - Видеохостинг 3002 197
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 195
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 194
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 189
Apple - App Store 3109 176
Nokia Symbian OS 1411 175
Microsoft Windows XP 2431 169
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 166
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 163
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 158
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 154
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 152
Intel x86 - архитектура процессора 2151 151
Microsoft Azure 1526 147
Apple iPod 1553 134
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 129
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 128
FreePik 1841 127
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 122
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 118
Путин Владимир 3454 222
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 101
Рейман Леонид 1065 87
Медведев Дмитрий 1665 87
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 77
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 75
Шадаев Максут 1210 65
Касперский Евгений 337 51
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 50
Щеголев Игорь 699 45
Солонин Виталий 90 44
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 42
Макаров Валентин 251 42
Шалманов Сергей 202 40
Аитов Тимур 197 38
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 38
Никифоров Николай 1138 37
Белоусов Сергей 254 36
Иванов Сергей 405 34
Демидов Михаил 134 33
Греф Герман 485 33
Мишустин Михаил 787 32
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 32
Кусков Денис 221 32
Касперская Наталья 319 31
Казак Максим 162 30
Мишин Глеб 70 30
Чачава Александр 124 29
Bush George - Буш Джордж 336 29
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 29
Мякишева Марина 84 27
Орловский Виктор 408 27
Натрусов Артем 313 27
Волож Аркадий 268 27
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 27
Садовенко Илья 65 27
Гурко Александр 139 27
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 26
Евтушенков Владимир 217 26
Добкин Аркадий 82 26
Россия - РФ - Российская федерация 166164 11899
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 9060
Германия - Федеративная Республика 13221 3722
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 3466
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 3274
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 2990
Азия - Азиатский регион 5920 2884
Япония 13807 2584
Франция - Французская Республика 8177 2428
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2077
Африка - Африканский регион 3640 2058
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2022
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1868
Ближний Восток 3154 1865
Италия - Итальянская Республика 4508 1463
Земля - планета Солнечной системы 10865 1362
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1350
Испания - Королевство 3839 1212
Индия - Bharat 5869 1170
Южная Корея - Республика 7051 1165
Европа Восточная 3138 1108
Украина 7928 1107
Нидерланды 3745 1102
Америка - Американский регион 2206 1045
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 958
Швеция - Королевство 3781 955
Канада 5081 935
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 923
Финляндия - Финляндская Республика 3697 851
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 810
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 810
Европа Западная 1496 784
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 723
Казахстан - Республика 6047 694
Беларусь - Белоруссия 6289 655
Польша - Республика 2030 638
Турция - Турецкая республика 2620 575
Китай - Тайвань 4245 561
Великобритания - Лондон 2432 559
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 523
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 3758
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3569
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 2300
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2165
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 1881
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1686
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1272
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 1051
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 1051
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 979
Английский язык 7030 942
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 819
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 771
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 758
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 722
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 705
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 701
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 688
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 688
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 648
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 629
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 629
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 628
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 620
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 605
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 600
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 598
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 594
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 583
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 570
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 566
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 564
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 541
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 523
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 519
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 513
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 510
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 497
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 484
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 478
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 725
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 696
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 336
FT - Financial Times 1295 235
CNews - ZOOM.CNews 1866 199
The Register - The Register Hardware 1784 173
Bloomberg 1627 168
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 143
CNews RND - R&D.CNews 2274 136
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 123
AP - Associated Press 2007 115
New Scientist 1448 110
CNET Networks - CNET News 1643 94
Ведомости 1466 89
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 88
Total Telecom 613 85
Forbes - Форбс 1002 84
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 84
DigiTimes - Издание 1331 84
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 82
РИА Новости 1033 80
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 80
NYT - The New York Times 1100 75
Известия ИД 770 71
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 68
The Guardian - Британская газета 406 68
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 67
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 67
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 65
Silicon.com 364 57
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 57
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 56
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 56
ZDnet 663 55
Wikipedia - Википедия 650 54
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 54
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 53
Phys.org 972 53
Times 661 53
Nature 832 50
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 990
IDC - International Data Corporation 4975 894
Gartner - Гартнер 3658 595
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 286
Forrester Research 834 158
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 141
Gartner - Dataquest 353 97
comScore 379 73
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 72
Internet Stock Report 994 70
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 61
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 57
Strategy Analytics 285 57
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 55
Frost & Sullivan 207 54
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 50
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 50
NPD DisplaySearch 285 48
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 46
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 46
Fortune Global 500 295 44
Datamonitor 83 43
ABI Research 236 41
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 40
Informa - Ovum - Omdia 155 39
S&P 500 565 38
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 38
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 36
CNews Рынок ИТ-услуг 171 35
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 32
eMarketer 206 29
Juniper Research 131 27
In-Stat 115 24
Counterpoint Research 110 24
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 23
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 22
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 21
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 21
Thomson Financial - Thomson First Call 386 21
Рустелеком ТК 305 21
РАН - Российская академия наук 2122 176
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 137
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 111
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 78
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 73
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 65
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 62
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 60
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 53
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 51
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 45
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 38
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 37
University of Oxford - Оксфордский университет 211 37
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 35
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 34
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 34
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 31
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 31
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 30
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 29
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 29
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 28
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 27
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 26
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 25
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 25
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 24
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 24
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 24
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 23
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 22
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 22
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 21
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 21
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 21
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 21
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 20
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 648
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 244
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 156
CeBIT 614 141
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 137
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 110
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 94
День молодёжи - 27 июня 1087 88
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 85
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Международный женский день - 8 марта 418 43
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 41
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 40
CNews AWARDS - награда 571 38
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UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 28
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 28
Intel Developer Forum - IDF 317 25
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CNews FORUM Кейсы 313 22
CSTB Telecom & Media 83 22
Docflow 148 22
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 12
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Moscow Education Online 12 12
Фотофорум 48 11
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Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 11
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 11
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 11
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 11
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 10
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