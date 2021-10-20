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Европа


20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 1
20.10.2021 Facebook поменяет название 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
19.10.2021 В «Тинькофф» назначен директор по электронной коммерции 1
18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет? 4
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 1
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
08.10.2021 Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами 1
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
08.10.2021 Лучшие циклонные пылесосы: выбор ZOOM 1
07.10.2021 Российские разработчики ПО стремятся на сложный Запад 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 2
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 4
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 3
24.09.2021 «Яндекс» строит облака для государственных ИС в России и для бизнеса в Германии 1
22.09.2021 В европейских магазинах одежды установят умные экраны с российским ПО 1
22.09.2021 Сервис автоматизации Pointer привлек 40 млн руб. от QVentures 1
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 2
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
15.09.2021 TietoEVRY расширила партнерство по роботизации с Blue Prism на российском рынке 1
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 2
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 1
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 1
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок 1
08.09.2021 Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ 1
07.09.2021 Сбербанк строит самый большой ЦОД в России 1
07.09.2021 Исследование Avast: данные пользователей из более чем 19 тыс. приложений Android потенциально подвержены риску утечки 1
07.09.2021 Форум Experience Avaya пройдет 16 сентября в Москве 1
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму 1
06.09.2021 Новые революционные процессоры Intel «прожигают дыру в кошельке». Цены очень высоки 1
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 1

Публикаций - 3725, упоминаний - 4385

Европа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 237
Samsung Electronics 5627 147
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 111
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 109
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 107
Google LLC 7124 104
SAP SE 3207 95
IBM 3524 82
Apple Inc - Эппл Рус 7669 81
Lenovo Group 1635 51
VK - Mail.ru Group 2482 50
Yandex - Яндекс 4098 39
Nvidia Corp 2005 35
Huawei 2723 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 33
Cisco Systems 2035 29
Xiaomi 904 27
Amazon Inc - Amazon.com 1467 27
Ростех - Ростехнологии 2230 25
SAP CIS - САП СНГ 753 25
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 25
Navitel - Навител Навигатор 252 23
Крок 1219 21
Facebook 3764 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 20
Intel Corporation 4143 19
Accenture - Аксенчер 529 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 15
Dell EMC 2382 15
Oracle Corporation 3331 14
3726 14
HP Inc. 2893 14
Синтерра - Synterra 562 13
Nokia Corporation 2404 13
Siemens AG - Сименс Россия 639 13
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 12
OPPO Electronics 222 12
EA - Electronic Arts 903 12
Twitter 2204 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 55
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 31
РусславБанк - РСБ 147 20
РЖД - Российские железные дороги 1081 17
Uber 257 15
Газпромбанк - ГПБ 692 14
Uber Technologies 258 14
Почта России ПАО 1570 14
Альфа-Банк 1122 13
HeadHunter Group - HH Group 336 10
Visa International 1343 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Аэрофлот 492 7
Walmart - Wal-Mart Stores 151 7
РВК - Российская венчурная компания 476 7
Связной ГК 875 7
X5 Group 599 7
eBay Inc 526 6
ВТБ24 583 6
Tesla Motors 241 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
AliExpress 275 5
Hansa - Ханса 59 5
Barclays 50 5
Открытие ФК 538 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 5
Почта Банк 289 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 5
PepsiCo - Пепсико 93 4
ТС-инжиниринг 6 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
Возрождение - Коммерческий банк 98 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 4
Яндекс.Такси 271 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 4
Газпром ПАО 518 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 19
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Правительство РФ 2198 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Пентагон - Министерство обороны США 276 8
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 8
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 7
Президент Российской Федерации 1439 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 4
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Арбитражный суд города Москвы 339 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
Правительство Москвы 649 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 4
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 3
Руссофт - Russoft 250 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 2
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 2 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 1
AAPA - Audiovisual Anti-Piracy Alliance - Альянс по борьбе с аудиовизуальным пиратством 1 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
Verdi 2 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 24 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
Демократическая политическая партия США 36 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 163
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 100
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 92
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 76
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 74
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 52
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 49
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 45
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 45
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 44
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 44
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 35
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 34
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 33
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 30
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 24
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 23
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 23
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 23
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 21
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 21
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 17
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 16
3G - Стандарт мобильной связи 3699 16
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 16
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 15
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 15
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 15
Google Android 10750 243
Apple iOS 5741 111
Microsoft Windows 10 6602 71
Google Play - Google Store - Android Market 2515 47
Nvidia GeForce GTX 2048 45
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 39
Microsoft Windows Phone OS 1472 37
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 35
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 32
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 32
Microsoft Azure 1171 30
Samsung Galaxy Note 558 27
Linux OS 4236 25
Java - Язык программирования 1166 24
Symbian OS 755 24
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 21
Apple macOS 921 18
AWS - Amazon Web Services 568 18
Microsoft Windows 7 1662 18
Intel x86 - Архитектура процессора 990 17
Microsoft Windows 849 14
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 13
Microsoft Windows 8 1228 13
Samsung Galaxy 345 12
WhatsApp Messenger 654 12
Huawei Mate - серия смартфонов 183 12
Google YouTube - Видеохостинг 1702 12
Apple - App Store 2198 12
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 12
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 11
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 11
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 11
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 11
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 10
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 10
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 28 10
Microsoft Office 365 769 9
Apple iPad 3263 9
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 9
Google Nexus - Серия смартфонов 398 9
Фролова Светлана 41 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 15
Мельников Александр 63 10
Путин Владимир 1820 9
Осеевский Михаил 221 8
Касперский Евгений 218 8
Шепелявый Дмитрий 50 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
Вермишян Геворк 61 6
Дворкович Аркадий 169 6
Кретов Илья 11 5
Ананьев Алексей 88 5
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 5
Иванов Александр 71 5
Ананьев Дмитрий 53 5
Чачава Александр 68 5
Ханин Александр 42 4
Эмдин Сергей 67 4
Дуров Павел 216 4
Межов Игорь 15 4
Демидов Михаил 119 4
Ипатов Вадим 80 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 4
Брагин Павел 22 4
Яхина Ирина 40 4
Добкин Аркадий 54 4
Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 4
Самойленко Максим 65 4
Дергунова Ольга 56 4
Айвазов Армен 449 4
Морошкин Александр 106 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 4
Басов Алексей 79 4
Дегтерева Мария 25 4
Глазков Борис 40 3
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 3
Сахненко Сергей 71 3
Новиков Павел 67 3
Касперская Наталья 197 3
Бочарникова Татьяна 78 3
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1970
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 1294
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 801
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 511
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 504
Германия - Федеративная Республика 3606 500
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 494
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 412
Франция - Французская Республика 2109 295
Япония 2752 273
Индия - Республика 2156 248
Украина 3344 224
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 198
Восточная Европа 1667 159
Казахстан - Республика 2618 158
Беларусь - Белоруссия 2079 125
Ближний Восток 1466 104
Африка 1480 97
Азия - Азиатский регион 1510 92
Северная Америка 1402 63
Россия - СФО - Новосибирск 1954 57
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 46
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 43
Латинская Америка 721 42
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 39
Россия - ПФО - Казань 1507 39
Бразилия - Федеративная Республика 1120 39
Эстония - Эстонская Республика 410 34
Италия - Итальянская Республика 1363 34
Канада 1290 34
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 31
Южная Корея - Республика 1448 29
Сингапур - Республика 808 27
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 27
Австралия - Австралийский Союз 1116 27
Нидерланды 969 27
Испания - Королевство 1248 25
Финляндия - Финляндская Республика 811 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 58
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