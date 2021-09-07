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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Космодром Байконур
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Публикаций - 97, упоминаний - 121
Космодром Байконур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Леонов Алексей 15 5
|Иванов Сергей 170 3
|Кайгородов Михаил 4 3
|Рогозин Дмитрий 79 3
|Хан Дмитрий 2 2
|Кокорич Михаил 3 2
|Сучкова Елена 3 1
|Кондаков Александр 14 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Колесов Николай 19 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Steckel Adrián - Штекель Адриан 2 1
|Келимбетов Кайрат 1 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
|Сердюк Виктор 28 1
|Полякова Наталия 1 1
|Романов Алексей 32 1
|Решетков Александр 5 1
|Серкин Александр 2 1
|Шаенко Александр 1 1
|Иванов Аркадий 1 1
|CNews Analytics 1988 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761285, в очереди разбора - 664974.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761285, в очереди разбора - 664974.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru