Космодром Байконур

Казахстан привлекает инвестиции частных международных космических компаний 1

Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 1

В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 2

Oneweb посвятит запуск спутников космонавту Алексею Леонову 2

OneWeb и МЦФА займутся обеспечением связи в Казахстане 1

Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 3

Разработка Ростеха позволит Росгидромету точнее прогнозировать погоду 1

Качеством медицинской помощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 1

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