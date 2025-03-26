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Космодром Байконур

Космодром Байконур

Космодром «Байконур» — первый, а также крупнейший в мире действующий космодром, основанный в Советском Союзе (на территории Казахской ССР) 12 января 1955 года и введённый в эксплуатацию 15 мая 1957 года. 2 июня 1955 года была утверждена организационно-штатная структура полигона для испытаний ракетно-космической техники в статусе 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации.  Уже в 1957 году отсюда стартовала ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли, а в 1961-м взлетел Юрий Гагарин. С тех пор Байконур был местом старта более чем 5 тыс. разных ракет.

Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.

Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы. Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы.
Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы.

На работу в космос. Космодром Байконур, Казахская ССР, 1983 год. Фотограф: Альберт Пушкарёв. На работу в космос. Космодром Байконур, Казахская ССР, 1983 год. Фотограф: Альберт Пушкарёв.
Солнечный день на Байконуре 1986-1987 гг. Александр Петров Солнечный день на Байконуре 1986-1987 гг. Александр Петров

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14.12.2009 На Байконуре сегодня запускаютcя спутники "Глонасс-М"

тся выполнить 14 декабря 2009 года в 13 часов 38 минут московского времени с площадки 81 космодрома Байконур. В настоящее время стартовыми расчётами начаты работы по заправке баков ракеты-носит
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12 Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 4 декабря 2009 года железнодорожным составом на Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска американского телекоммуникационного спутника DirecTV 12. Запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным
07.12.2009 На 2010 год с Байконура запланированы 10 пусков ракет-носителей "Союз"

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 3 декабря 2009 года на Байконур доставлены две ракеты "Союз", изготовленные самарским "ЦСКБ-Прогресс". Обе ракеты будут использованы при реализации пилотируемой космической программы в 2010 году. Ракета-носитель "Сою
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мического аппарата Intelsat 15 ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком ДМ-SLБ с космодрома Байконур перенесён по техническим причинам, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Подробности не

27.11.2009 Космический аппарат DirecTV-12 доставлен на Байконур

-12 и вспомогательным наземным оборудованием на борту 27 ноября 2009 года приземлился на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Космический

17.11.2009 Очередной спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур

системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» отправили космический аппарат «Глонасс-М» №34 на космодром Байконур. Спутник «Глонасс-М» №34 входит в состав блока №41. Два других аппарата, входящих в

11.11.2009 С Байконура успешно запущен модуль «Поиск»

ообщает пресс-служба Роскосмоса, 10 ноября в 17 часов 22 минуты по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты космического назначения «Союз-У» с транспортным кор

Публикаций - 1072, упоминаний - 1863

Космодром Байконур и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 70
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 50
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 32
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 29
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 25
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 24
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 21
Globalstar - Глобалстар 192 20
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 18
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 17
Starsem - Старсем 20 16
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 12
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 12
SES Networks - Ciel Satellite Group 16 12
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 11
SES Networks - SES Americom 23 11
Космотрас МКК - Международная космическая компания 15 8
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 7
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 6
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 6
GM - Hughes - DirecTV 123 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
Microsoft Corporation 25775 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Галактика - Корпорация 1545 6
MDA GmbH - Macdonald Dettwiler And Associates Gmbh 10 5
Thales Group 143 5
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 5
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 5
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
OneWeb - WorldVU 46 5
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 4
Kometa - Комета 160 4
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 167
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 106
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 85
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 63
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 52
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 52
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 50
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 38
ILS - International Launch Services 61 36
Boeing 1031 28
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 24
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 20
Arianespace 87 18
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 17
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 16
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 15
Lockheed Martin 777 14
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 14
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 14
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 12
ЕКА Топливная компания 148 10
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 10
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 10
Роскосмос - ЦЭНКИ КБТХМ - Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения 9 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 8
101Hotels.com 456 7
Space Transport 9 6
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 6
Газпром ПАО 1493 6
Ингосстрах СПАО 478 6
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 5
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 5
TransOrbital 8 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
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Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 4
Хартрон НПП - Хартрон-Консат НПП - Хартрон-Юком 4 4
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U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИЦИУ КС - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 13 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Международная академия связи - МАС 46 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 974
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 265
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 262
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 60
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 53
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 51
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 27
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 25
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 24
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 223 22
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 17
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 17
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 15
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 15
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 14
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 13
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 330
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 275
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 213
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 178
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 121
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 87
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 65
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 64
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 48
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 40
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 34
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 34
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 31
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 27
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 25
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 24
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 22
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 22
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 21
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 20
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 19
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 18
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 17
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 16
Telesat - Anik - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 21 15
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 14
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 14
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 12
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 12
SaudiSat - СаудиСат 13 12
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 11
Байтерек КРК - Космический ракетный комплекс 15 11
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 10
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 10
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 10
SaudiComsat - СаудиКомсат 10 10
Перминов Анатолий 131 26
Маленченко Юрий 58 24
Путин Владимир 3454 18
Юрчихин Федор 37 17
Котов Олег 49 16
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 15
Кононенко Олег 41 13
Гагарин Юрий 98 13
Крикалев Сергей 26 13
Волков Сергей 108 13
Фрадков Михаил 161 12
Калери Александр 19 12
Foale Michael - Фоул Майкл 19 12
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 11
Тюрин Михаил 37 10
Phillips Jon - Филлипс Джон 17 9
Рахманов Максим 47 9
Fink Michael - Финк Майкл 33 9
Шарипов Салижан 19 9
López-Alegría Michael - Лопес-Алегрия Майкл 24 9
Иванов Сергей 405 8
Назарбаев Нурсултан 85 8
Токарев Валерий 19 8
Lu Edward - Лу Эдвард 19 8
McArthur William - МакАртур Уильям 16 8
Muszaphar Sheikh - Музафар Шейх 11 8
Duque Pedro - Дуке Педро 10 8
Ansari Anousheh - Ансари Ануше 11 8
Ахметов Даниал 48 7
Падалка Геннадий 22 7
Soyeon Yi - Сойон Йи 14 7
Лончаков Юрий 29 6
Поповкин Владимир 23 6
Романенко Роман 21 6
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 38 6
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 6
Williams Jeffrey - Уильямс Джеффри 41 6
Никифоров Николай 1138 6
Леонов Алексей 96 5
Прохоров Юрий 64 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 613
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 324
Казахстан - Республика 6048 295
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 279
Земля - планета Солнечной системы 10865 252
Европа 24964 220
Франция - Французская Республика 8177 99
Канада 5082 87
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 60
Германия - Федеративная Республика 13221 56
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 45
Япония 13807 44
Украина 7928 43
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 37
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 37
Ближний Восток 3154 35
Италия - Итальянская Республика 4508 35
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 34
Африка - Африканский регион 3641 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 32
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 31
Южная Корея - Республика 7052 30
Израиль 2856 29
Индия - Bharat 5870 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 27
Россия - ПФО - Самарская область 1577 26
Венера - планета Солнечной системы 298 25
Азия - Азиатский регион 5920 25
Америка Южная 884 23
Солнечная система - Solar system 2569 22
Малайзия 922 22
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 20
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 18
Испания - Королевство 3840 18
Саудовская Аравия - Королевство 666 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 196
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 139
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 130
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 89
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СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 22
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 8
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 7
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 5
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 5
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 2
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 2
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 2
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 79
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 12
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
CSTB Telecom & Media 83 2
Суверенный Казахстан 2 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Зимние Азиатские игры 5 1
Аллея России - Всероссийская эколого-патриотическая акция 3 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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