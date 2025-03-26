Космодром «Байконур» — первый, а также крупнейший в мире действующий космодром, основанный в Советском Союзе (на территории Казахской ССР) 12 января 1955 года и введённый в эксплуатацию 15 мая 1957 года. 2 июня 1955 года была утверждена организационно-штатная структура полигона для испытаний ракетно-космической техники в статусе 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации. Уже в 1957 году отсюда стартовала ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли, а в 1961-м взлетел Юрий Гагарин. С тех пор Байконур был местом старта более чем 5 тыс. разных ракет.

Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.

Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы. Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы. Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы.