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Космодром Байконур
Космодром «Байконур» — первый, а также крупнейший в мире действующий космодром, основанный в Советском Союзе (на территории Казахской ССР) 12 января 1955 года и введённый в эксплуатацию 15 мая 1957 года. 2 июня 1955 года была утверждена организационно-штатная структура полигона для испытаний ракетно-космической техники в статусе 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации. Уже в 1957 году отсюда стартовала ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли, а в 1961-м взлетел Юрий Гагарин. С тех пор Байконур был местом старта более чем 5 тыс. разных ракет.
Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.
- Космодром Плесецк
- Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер
- Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром
- Космодром Сичан
- Космодром Тайюань
- Космодром Цзюцюань
- Космодром Вэньчан
- Космодром Шрихарикота
- Космодром Семнан
- CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр
- NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди
- NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла
- NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA
- U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station
- U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base
- NASA MARS - Mid-Atlantic Regional Spaceport
- OSC Stargazer
СОБЫТИЯ
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|26.03.2025
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Выручка российского производителя средств связи для Байконура и АЭС достигла 6 миллиардов
и территориальные генерирующие компании (ОГК и ТГК). Компания реализовывала проекты для космодрома Байконур, космодрома Плесецк, Балтийской трубопроводной системы, Балаковской АЭС, а также пос
|02.12.2020
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ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно
я в 2012 г., когда «Квант-телеком» выиграла тендер на обеспечение оптоволоконной связью космодрома «Байконур». Как пишет агентство со ссылкой на пресс-службу оператора, «АЛС и ТЕК», желая подор
|01.10.2014
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Подписано соглашение об использовании радиочастотного спектра на территории комплекса Байконур
равительством Республики Казахстан об использовании радиочастотного спектра на территории комплекса Байконур. Соглашение направлено на гармонизацию взаимоотношений двух стран в сфере использова
|21.05.2012
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Спутник SES-5 будет запущен с космодрома Байконур 19 июня 2012 г.
Спутник SES-5 прибыл на российский космодром Байконур в Казахстане, где он будет готовиться к запуску, который должен состояться 19 июня 2
|27.04.2011
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Beeline запустил услугу ШПД на Байконуре
Beeline в Казахстане) сообщила о начале предоставления широкополосного доступа в интернет в городе Байконур. Связь будет предоставляться по технологии FTTB, обеспечивающей передачу данных со с
|18.03.2011
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Beeline запустил сеть 3G на Байконуре
ТОО «КаР-Тел», предоставляющее услуги под торговой маркой Beeline на территории Казахстана, объявило о запуске сети третьего поколения в городе Байконур. В настоящий момент обеспечено покрытие города, а также близлежащего поселка Тюратам. В ближайшее время планируется развернуть дополнительные базовые станции для улучшения покрытия вну
|12.08.2010
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«Синтерра» предоставила «РКК «Энергия» магистральный канал до Байконура
ках подписанного контракта «Синтерра» предоставила «РКК «Энергия» магистральный канал до космодрома Байконур в Казахстане. Для организации канала использованы магистральные ресурсы собственной
|21.07.2010
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Москва-Байконур-Москва: автопробег с Глонассом
Общая протяженность автопробега по маршруту Москва-Байконур-Москва, который был осуществлен на 4 джипах «УАЗ-Патриот», предоставленных вместе с
|12.07.2010
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С Байконура успешно запущен на орбиту КА EchoStar-15
т пресс-служба Роскосмоса, 10 июля 2010 года в 22 часа 40 минут по московскому времени с космодрома Байконур произведен успешный запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и
|09.07.2010
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На Байконуре готовится запуск РН «Протон-М» со спутником EchoStar-15
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на стартовом комплексе площадки 200 космодрома Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонны
|30.06.2010
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На Байконуре завершается подготовка к запуску корабля "Прогресс М-06М"
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 30 июня 2010 года на космодроме Байконур день завершающих работ по подготовке к запуску транспортного грузового корабля "Прогресс М-06М" к Международной космической станции. "Прогресс М-06М" доставит на МКС топливо, кислород,
|04.06.2010
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С Байконура запущен на орбиту спутник ARABSAT-5B
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 4 июня 2010 года в 02:00 по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блок
|27.05.2010
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На Байконур доставлена РН "Протон-М" для запуска EchoStar 15
к сообщает пресс-служба Роскосмоса, 26 мая 2010 года на железнодорожную станцию Тюра-Там космодрома Байконур прибыл состав с ракетой-носителем "Протон-М". После выполнения необходимых таможенны
|05.05.2010
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На Байконур доставлен космический аппарат Arabsat-5B
ак сообщает на пресс-служба Роскосмоса, 4 мая 2010 года самолётом АН-124-100 доставлен на космодром Байконур космический аппарат Arabsat-5B. Владельцем КА Arabsat-5B является организация арабск
|29.04.2010
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С Байконура успешно запущен корабль "Прогресс М-05М"
ической станции 28 апреля 2010 года в 21 час 15 минут 09 секунд по московскому времени с космодрома Байконур осуществлён запуск автоматического грузового корабля «Прогресс М-05М». «Прогресс М-0
|28.04.2010
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На Байконуре завершается подготовка к старту корабля "Прогресс М-05М"
На космодроме Байконур сегодня завершающий день в подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым транспортным кораблем "Прогресс М-05М". Запланирована доукладка в "Прогресс М-05М" доставляемого на МК
|26.04.2010
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С Байконура успешно запущен на целевую орбиту спутник АМС-4R
к сообщает пресс-служба Роскосмоса, 24 апреля 2010 года в 15:19 по московскому времени с космодрома Байконур стартовыми расчетами предприятий ракетно-космической отрасли произведен пуск ракеты
|22.04.2010
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На Байконуре ведется подготовка к запуску американского спутника AMC-4R
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур расчётами предприятий космической отрасли России ведутся работы по графику третьего стартового дня по подготовке к пуску ракеты «Протон» с американским космическим аппаратом связи AMC-
|09.04.2010
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С Байконура успешно запущен на орбиту спутник CryoSat-2
пресс-служба Роскосмоса, 8 апреля 2010 года в 17 часов 57 минут по московскому времени с космодрома Байконур произведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 с попутным в
|02.04.2010
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"Союз ТМА-18" стартовал с Байконура
скую станцию 2 апреля 2010 года в 08 часов 04 минуты 33 секунды по московскому времени с космодрома Байконур осуществлён запуск пилотируемого корабля «Союз ТМА-18». В составе экипажа корабля ро
|22.03.2010
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На Байконур доставлены РН "Протон-М" и ТГК "Прогресс М-05М"
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 19 марта 2010 года на Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М». Пуск РН «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом АМС-4R запланирован на 24 апреля 2010 го
|22.03.2010
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С Байконура успешно запушен на орбиту КА EchoStar 14
т пресс-служба Роскосмоса, 20 марта 2010 года в 21 час 27 минут по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и а
|11.03.2010
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Увеличивается число пусков ракет "Союз" с Байконура
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодром Байконур 10 марта 2010 года железнодорожным составом доставлены две ракеты-носителя "Союз". О
|01.03.2010
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Запуск блока КА "Глонасс-М" с космодрома Байконур намечен на 2 марта 2010 года
теля "Протон-М" с разгонным блоком ДМ и блоком из трех космических аппаратов ГЛОНАСС-М с космодрома Байконур запланирован на 0:19 по московскому времени 2 марта 2010г., сообщает пресс-служба Ро
|18.02.2010
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Спутник Echostar 14 доставлен на Байконур
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, 17 февраля 2010 года на космодром Байконур самолетом Ан-124 «Руслан» доставлен американский телекоммуникационный спутник Echost
|12.02.2010
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С космодрома Байконур произведён успешный запуск КА Intelsat 16
к сообщает пресс-служба Роскосмоса, 12 февраля 2010 года в 3:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и а
|10.02.2010
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На Байконуре завершается подготовка к запуску ракеты "Протон-М"
На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным аппаратом Intelsat 16, сообщает пр
|04.02.2010
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На Байконур доставлен очередной КА "Глонасс-М"
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 3 февраля 2010 года на Байконур самолетом Ил-76 доставлен космический аппарат "Глонасс-М". КА создан в ОАО ИСС (г.Же
|27.01.2010
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Космический аппарат "Глонасс-М" доставлен на космодром Байконур
ательный корпус, где космический аппарат будет проходить подготовку к запуску. С ближайшее время на Байконур будут доставлены еще два космических аппарата. На орбиту «Глонассы-М» доставляются б
|14.01.2010
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На Байконур доставлен космический аппарат CrioSat-2
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 13 января 2010 года на аэродром Юбилейный космодрома Байконур самолетом АН-124-100 «Руслан» доставлен европейский научный космический аппарат Crio
|12.01.2010
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На Байконур доставлен КА Intelsat 16
аземным вспомогательным оборудованием доставлен 11 января 2010 года в аэропорт Юбилейный космодрома Байконур самолетом АН-124 «Руслан», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Груз сопро
|30.12.2009
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На Байконур доставлена ракета РС-20
декабря 2009 года на станцию Тюра-Там прибыл железнодорожный состав, который доставил на космодром Байконур ракету РС-20 (15А18). РС-20 является межконтинентальной баллистической ракетой, стоя
|29.12.2009
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С Байконура запущен американский телекоммуникационный спутник DirecTV 12
29 декабря 2009 года в 3 часа 22 минуты по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М", которая вывела на опорную орбиту телекоммуник
|14.12.2009
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На Байконуре сегодня запускаютcя спутники "Глонасс-М"
тся выполнить 14 декабря 2009 года в 13 часов 38 минут московского времени с площадки 81 космодрома Байконур. В настоящее время стартовыми расчётами начаты работы по заправке баков ракеты-носит
|07.12.2009
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На Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М" для запуска спутника DirecTV
12 Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 4 декабря 2009 года железнодорожным составом на Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска американского телекоммуникационного спутника DirecTV 12. Запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным
|07.12.2009
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На 2010 год с Байконура запланированы 10 пусков ракет-носителей "Союз"
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 3 декабря 2009 года на Байконур доставлены две ракеты "Союз", изготовленные самарским "ЦСКБ-Прогресс". Обе ракеты будут использованы при реализации пилотируемой космической программы в 2010 году. Ракета-носитель "Сою
|30.11.2009
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На Байконуре отложен запуск американского спутника Intelsat 15
мического аппарата Intelsat 15 ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком ДМ-SLБ с космодрома Байконур перенесён по техническим причинам, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Подробности не
|27.11.2009
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Космический аппарат DirecTV-12 доставлен на Байконур
-12 и вспомогательным наземным оборудованием на борту 27 ноября 2009 года приземлился на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Космический
|17.11.2009
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Очередной спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» отправили космический аппарат «Глонасс-М» №34 на космодром Байконур. Спутник «Глонасс-М» №34 входит в состав блока №41. Два других аппарата, входящих в
|11.11.2009
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С Байконура успешно запущен модуль «Поиск»
ообщает пресс-служба Роскосмоса, 10 ноября в 17 часов 22 минуты по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты космического назначения «Союз-У» с транспортным кор
Космодром Байконур и организации, системы, технологии, персоны:
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