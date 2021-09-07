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Космодром Байконур


07.09.2021 Казахстан привлекает инвестиции частных международных космических компаний 1
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 1
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 2
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 3
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 4
13.08.2020 Системы Концерна «Автоматика» обеспечивают защиту информации на космических аппаратах «Экспресс-80» и «Экспресс-103» 1
20.03.2020 «Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот 2
17.03.2020 Oneweb посвятит запуск спутников космонавту Алексею Леонову 2
04.02.2020 «Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию 1
27.01.2020 OneWeb и МЦФА займутся обеспечением связи в Казахстане 1
17.12.2019 Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 3
20.09.2019 Евгений Салихов, OCS: Российский бизнес начинает использовать мультивендорный подход к облакам 1
27.08.2019 «Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию 1
25.07.2019 Разработка Ростеха позволит Росгидромету точнее прогнозировать погоду 1
16.07.2019 Качеством медицинской помощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект 1
07.11.2018 «ДиалогНаука» создала систему защиты персональных данных в «ВТБ Медицинское страхование» 1
14.07.2017 Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу 1
26.06.2017 «1С-Рарус» внедрила «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 1
26.05.2017 «Abbyy Мониторинг» подсчитала результаты по проекту «Я сдам ЕГЭ!» 1
12.04.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
08.09.2016 РКС представил линейку ракетно-космической техники и оборудование для спутниковой связи 1
14.03.2016 «Яндекс» покажет запуск ракеты к Марсу в прямом эфире 1
25.12.2015 Россия запустила тяжелый спутник для телевещания и доступа в интернет 1
01.12.2015 «ВымпелКом» объявил об изменении структуры блока по продажам и обслуживанию и о новых назначениях 1
01.12.2015 «Космическая связь» начинает оказание услуг связи и вещания с использованием спутника «Экспресс-АМ8» 1
23.09.2015 ИТ в госсекторе: первые роли в крупнейших проектах отдаются российским разработчикам 1
15.09.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» выведен на орбиту 1
10.04.2015 Марка, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в почтовое обращение в канун празднования Дня космонавтики — 10 апреля 1
06.04.2015 Марки: анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на апрель 1
19.03.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ7» выведен на орбиту 1
19.03.2015 На орбиту успешно выведен «Экспресс-АМ7», раздающий ТВ и интернет. ВИДЕО 1
18.03.2015 Почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в обращение 18 марта 1
03.03.2015 «Техносерв» будет обслуживать оборудование корпоративной сети Пенсионного фонда РФ в 2015 г. 1
15.12.2014 Россия запустила тяжелый спутник связи 1
25.11.2014 Россия и Вьетнам подписали соглашение о сотрудничестве в области связи, ИТ и массовых коммуникаций 1
19.11.2014 «АйтиКонсалт» автоматизировала управление производством на заводе «Волгопромвентиляция» 1
22.10.2014 Новый телекоммуникационный спутник тяжелого класса «Экспресс-АМ6» выведен на орбиту 1
22.10.2014 На орбиту выведен «Экспресс-АМ6», раздающий цифровое ТВ и интернет. ВИДЕО 1

Публикаций - 97, упоминаний - 121

Космодром Байконур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 212 8
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
OneWeb Satellites 4 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Eutelsat 65 2
Aquila Space 2 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Синтерра - Synterra 565 2
Аурига - Auriga 19 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Microsoft Corporation 11077 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Qualcomm Technologies 1002 2
IBM 3539 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Cisco Systems - Tandberg 92 1
Инталев 168 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
Смур 2 1
Twitter 2204 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 4 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
ДиалогНаука 89 1
АйТи 751 1
Квант-Телеком 6 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Ланит Урал 18 1
Инфосистемы Джет 675 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Samsung Electronics 5666 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Ланит ГК 1156 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
ANSYS 35 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
Компьюлинк ГК - Compulink 209 1
Arianespace 5 3
SoftBank Group 101 2
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 2 2
Cybernaut 4 2
Airbus Defence and Space 10 2
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 15 2
Техносила 136 2
Airbus Group 71 2
Восточный Банк 108 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 1
ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование 1 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
РКС - Российские космические системы 100 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
ВТБ Страхование 52 1
Tesla Motors 241 1
ВТБ24 583 1
Полюс-С 1 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Русский стандарт Банк 302 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Правительство Республики Казахстан 8 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Казкосмос - Национальное космическое агентство республики Казахстан 1 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 4 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 32 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 23 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
МКА - Малые космические аппараты 13 5
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 3
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 3
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 3
Союз - ракета-носитель среднего класса 7 3
SpaceX 34 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Amazon Kuiper 3 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
Symantec NetBackup 49 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
LG G - серия смартфонов 120 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Brocade SAN Fabric 7 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Android 10751 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Apple iPhone 5 710 1
Microsoft Azure 1171 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Леонов Алексей 15 5
Иванов Сергей 170 3
Кайгородов Михаил 4 3
Рогозин Дмитрий 79 3
Хан Дмитрий 2 2
Кокорич Михаил 3 2
Сучкова Елена 3 1
Кондаков Александр 14 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Колесов Николай 19 1
Евтушенко Олег 125 1
Steckel Adrián - Штекель Адриан 2 1
Келимбетов Кайрат 1 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Сердюк Виктор 28 1
Полякова Наталия 1 1
Романов Алексей 32 1
Решетков Александр 5 1
Серкин Александр 2 1
Шаенко Александр 1 1
Иванов Аркадий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 67
Казахстан - Республика 2629 22
Европа 3752 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 8
Индия - Республика 2169 7
Украина 3365 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Земля - планета Солнечной системы 863 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Европа Северная - Скандинавия 274 5
Арктика 141 4
Франция - Гвиана 13 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Европа Центральная 106 2
Россия - Калининградская область 537 2
Европа Западная 613 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Восточная Европа 1678 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Специальный административный район Гонконг 548 2
Канада 1301 2
Россия - Курск 231 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Швейцария - Давос 35 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
США - Флорида 142 1
Япония 2780 1
США - Аляска 30 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 6
Космодром Куру - Гвианский космический центр 10 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Страхование - Страховое дело 43 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Bloomberg 785 2
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
CNews Analytics 1988 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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