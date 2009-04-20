РН "Зенит-3SL" вывела на орбиту итальянский спутник связи Sicral 1B ского базирования (РККМБ) "Морской старт" сегодня в 12:16 по московскому времени ракетой-носителем "Зенит-3SL" осуществлен запуск итальянского космического аппарата (КА) связи двойного назначен

С Байконура успешно запущена ракета "Зенит-3SLБ" со спутником Telstar-11N Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 26 февраля 2009 года в 21:30 по московскому времени расчётами предприятий космической отрасли с космодрома Байконур осуществлён успешный пуск ракеты-носителя «Зенит-3SLБ» с американским спутником связи Telstar-11N. В 21:38 головной блок отделился от второй ступени ракеты-носителя. Разгонный блок «ДМ-SLБ» будет использован для перевода космического ап

На Байконур доставлена ракета "Зенит-3SLБ" для запуска спутника "Спектр-Р" о "Казахстан Сегодня", 16 января железнодорожным составом из Днепропетровска (Украина) на космодром Байконур доставлена изготовленная украинским производственным объединением "Южмаш" ракета-носитель "Зенит-3SLБ", предназначенная для вывода в космос российского спутника "Спектр-Р". Запуск "Зенита-3SLБ" с космическим аппаратом "Спектр-Р" планируется выполнить во второй половине 2009 года. "Сп

Ракета-носитель "Зенит-3SL" выведет в космос итальянский военный спутник связи Очередной пуск украинско-российской ракеты-носителя "Зенит-3SL" в рамках проекта "Морской старт" намечен на январь 2009 г., пишет РБК. Согласно сообщению корпорации Sea Launch, в космос планируется вывести телекоммуникационный спутник SICRAL 1B,

Пуск ракеты "Зенит-3SLB" с Байконура перенесен на декабрь й 2,355 т. Однако при наземных работах спутник повредили. Запуск по проекту "Морской старт" ракеты "Зенит-3SL" состоится в сентябре 2008г. с коммуникационным спутником Galaxy 19 компании Intels

Старт ракеты "Зенит-3SL" со спутником EchoStar XI состоится в середине июля Пуск украинско-российской ракеты-носителя "Зенит-3SL" в рамках проекта "Морской старт" (Sea Launch) состоится ориентировочно в середине июля 2008 года, сообщает РБК. Пусковая платформа и командное судно уже направляются к месту запуска

Началась подготовка к запуску ракеты-носителя "Зенит-3SLБ" со спутником Measat-1R ического аппарата к запуску. Запуск новой ракеты-носителя "Зенит-3SLБ" (аналогичной по конструкции "Зенит-3SL", запускаемой с морской плавучей платформы "Морской старт") будет вторым с Байконур

Сегодня стартует ракета "Зенит-3SL" с американским спутником Galaxy 18 Как сообщает РБК со ссылкой на корпорацию Sea Launch, сегодня в рамках проекта "Морской старт" стартует украинско-российская ракета "Зенит-3SL" со спутником Galaxy 18 американской компании Intelsat. Пусковая платформа Odyssey и командное судно Sea Launch Commander прибыли на место старта. Спутник весом 4,6 тыс. кг построен к

Дата запуска "Зенит-3SLB" будет определена после заседания госкомиссии Дата запуска российско-украинской ракеты космического назначения "Зенит-3SLB" с разгонным блоком "ДМ-SLB" в качестве третьей ступени и коммуникационным космиче

Продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя "Зенит-3SLБ" со спутником AMOС-3 Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску ракеты космического назначения "Зенит-3SLБ" с разгонным блоком ДМ и израильским спутником AMOС-3. Сегодня израильские специалисты в чистовой камере монтажно-испытательного корпуса площадки приступили к автономным проверкам те

Морской старт ракеты-носителя "Зенит-3SL" прошел успешно Как сообщает РБК со ссылкой на компанию Sea Launch, старт украинско-российской ракеты "Зенит-3SL" с американским спутником DIRECTV 11 прошел успешно. Пуск состоялся по графику сегодня в 01:48 мск со стартовой платформы "Одиссей" в Тихом океане. Все системы работали исправно. Разг

Старт ракеты-носителя "Зенит-3SL" отложен по техническим причинам Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании Sea Launch, старт украинско-российской ракеты-носителя "Зенит-3SL" с телекоммуникационным спутником DIRECTV 11, запланированный в ночь с 17 на 18 марта, отложен. Такое решение было принято днем ранее для изучения возникшей проблемы при подготовке к

На Байконуре идет подготовка к первому запуску модернизированной ракеты "Зенит-3SLB" н в рамках новой международной программы "Наземный старт". Для проведения запусков ракеты-носителя "Зенит-3SL", используемых при запусках с морской платформы Odyssey по программе Sea Launch ("М

Ракета "Зенит-3SLB" готовится к наземному старту н в рамках новой международной программы "Наземный старт". Для проведения запусков ракеты-носителя "Зенит-3SL", используемой при стартах с морской платформы Odyssey по программе "Морской старт"

В этом году запланировано пять морских стартов ракеты "Зенит-3SL" Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу конструкторского бюро "Южное", в рамках проекта "Морской старт" в 2008 году планируется 5 пусков украинско-российской ракеты-носителя "Зенит-3SL". Кроме того, 2-3 старта предполагается провести по программе "Наземный пуск". 15 января в 14:49 мск с плавучей платформы "Одиссей", находящейся на экваторе в Тихом океане, в районе о

Морской космодром с ракетой-носителем "Зенит-3SL" направляется в район старта хого океана на 154 градусе западной долготы). В ближайшие дни специалисты будут готовить ракету и полезную нагрузку - арабский телекоммуникационный спутник Thuraya-3 - к старту. Пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL" запланирован на 15 января 2008 года в 14:49 мск.

В пятый раз отложен морской старт ракеты "Зенит-3SL" Как сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на корпорацию "Морской старт", в последний момент команда приняла решение отложить запуск российско-украинской ракеты "Зенит-3SL" со спутником связи Thuraya-3 на неопределенный срок из-за сильных течений и мощных ветров в экваториальной зоне Тихого океана, которые не позволяют стартовой платформе "Одиссей" удер

Пуск ракеты "Зенит-3SL" с плавучей платформы состоится сегодня Пуск российско-украинской ракеты "Зенит-3SL" со спутником связи Thuraya-3 в рамках проекта "Морской старт" состоится сегодня, 21 ноября, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу корпорации Sea Launch. Старт откладывается уже вто

Ракета-носитель "Зенит-М" установлена на стартовой площадке космодрома Байконур едстоящий запуск должен стать первым стартом ракеты "Зенит", которая по своей конструкции близка к "Зенит-3SL", запускаемой с "морского старта". До этого с Байконура стартовали ракеты "Зенит-2"

Идет подготовка к первому запуску обновленной РН "Зенит-М" должен стать первым стартом ракеты "Зенит", которая по своей конструкции близка к ракете-носителю "Зенит-3SL", запускаемой с "морского старта". До этого с Байконура стартовали ракеты "Зенит-2"

"Зенит-3SL": установлена причина аварии Причина аварии ракеты-носителя "Зенит-3SL" - случайное попадание металлической частицы в помпу окислителя двигателя. К такому выводу пришла межведомственная комиссия по расследованию причин аварии, которая произошла 31 января

На Байконуре проводятся стартовые испытания ракеты-носителя "Зенит-2М" 21 декабря на космодроме Байконур приступили к стартовым испытаниям ракеты-носителя «Зенит-2М», сообщает Kazakhstan Today. Из монтажно-испытательного корпуса площадки 43 произведен технологический, так называемый «сухой вывоз» ракеты-носителя «Зенит-2М». Ракета установле

На космодроме Байконур ведутся работы по проекту "Наземный старт" работы по проекту "Наземный старт", предусматривающему проведение запусков модернизированных ракет "Зенит-2М" и "Зенит-3М" с коммерческой полезной нагрузкой, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В

Запуск "Зенит-3SL" с морской платформы Odyssey запланирован на 22 июня Очередной запуск ракеты-носителя (РН) "Зенит-3SL" с морской стартовой платформы Odyssey в экваториальной зоне Тихого океана запланирован на 22 июня 2005 г., сообщает РБК. Ракетоноситель выведет на орбиту телекоммуникационный спутник

"Зенит-3SL" запущен с морской стартовой платформы Калифорнийская компания Sea Launch сегодня в 11:31 по московскому времени осуществила очередной запуск ракеты-носителя (РН) «Зенит-3SL», сообщает РБК. Запуск осуществлен с морской стартовой платформы Odyssey, находящейся в экваториальной зоне Тихого океана. РН вывела в космос телекоммуникационный спутник Spaceway-1,

В Тихом океане осуществлен запуск "Зенит 3SL" с американским спутником связи "XM3-Radio" В Тихом океане с плавучей платформы был осуществлен запуск ракеты-носитель «Зенит 3SL» с американским спутником связи «XM3-Radio», сообщает РБК. Старт был осуществлен в 06:51 мск, сообщили в Центре управления полетами. Данный запуск был осуществлен в соответствии с меж