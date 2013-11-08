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Intelsat
телекоммуникационные спутники



08.11.2013 StarBlazer начал предоставлять услуги двухстороннего спутникового интернета через Intelsat 904
01.02.2013 Россияне утопили спутник связи, предназначавшийся ВМС США
28.06.2012 Новый спутник Intelsat 19 поврежден, но будет работать
26.10.2010 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Intelsat-906
12.01.2010 На Байконур доставлен КА Intelsat 16

Публикаций - 104, упоминаний - 174

Intelsat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 96 26
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 89 17
Viasat 74 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 3
Рикор Холдинг - Rikor 76 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7456 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 55 2
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 49 2
Globalstar - Глобалстар 155 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 2
TrueConf - ТруКонф 257 2
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 42 2
Eutelsat 133 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 2
Gilat Satellite Networks 69 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6181 2
Cisco Systems 4624 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8506 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 1
EchoStar - Hughes Network Systems 63 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 55 1
GM - Hughes - DirecTV 83 1
НТВ-Плюс 251 1
Bezeq Israel Telecom - Безек 10 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 1
Telstra Corporation Limited 185 1
Синтерра - Synterra 743 1
Orange France Télécom 637 1
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 45 1
EchoStar Communications 54 1
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания 21 1
Hughes 68 1
РЦКС - Республиканский центр космической связи 2 1
Rambler Group - Рамблер ГК 756 1
PanAmSat Holding 31 1
Samsung Electronics 8922 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 1
Twitter 2280 1
LG Electronics 3116 1
Intel Corporation 10778 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 22
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 6
Boeing 895 5
Walt Disney Company 478 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 169 2
GM - General Motors 418 1
EADS Astrium 95 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
NASA Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 9 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 1
Airbus Defence and Space - EADS 123 1
Paramount Pictures Corporation 70 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
Lockheed Martin 659 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 1
РЖД - Российские железные дороги 1318 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 37 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 26 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
Ак Барс Банк 181 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 1
Газпром ПАО 745 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7309 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 553 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 195 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 423 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1834 1
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1426 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1089 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1936 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1332 7
3G - Стандарт мобильной связи 5061 4
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4849 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3163 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 3
Спутниковое телевидение - Satellite television 43 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 694 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2105 2
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 46 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 51 1
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 14 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 228 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 64 1
Смартизация 221 1
NMS - Network Management System - Упреждающее управление сетевой инфраструктурой 21 1
Ku-диапазон 69 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 74 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 213 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3032 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 348 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3949 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4189 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 1
Космодром Байконур 1004 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 62 3
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 76 3
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 3
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 17 2
АН-124 Руслан 16 2
Intelsat Horizons 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 2165 1
SpaceX Falcon - ракета-носитель 109 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Gilat SkyEdge VSAT 16 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 7 1
Viasat Premium HD 17 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 72 1
SpaceX 168 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 24 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 47 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - мессенджер 805 1
Microsoft Skype 1876 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
Samsung Galaxy 370 1
Алымов Сергей 21 7
Истомин Максим 26 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 118 1
Беляев Дмитрий 22 1
Маргарян Армен 6 1
Chambers John - Чемберс Джон 114 1
Мякишева Марина 84 1
Ганин Александр 3 1
Кроль Алексей 8 1
Жилина Мария 7 1
Жаров Александр 168 1
Бельская Яна 9 1
Айбашева Анна 91 1
Прохоров Юрий 47 1
Пехтерев Сергей 42 1
Махновский Кирилл 18 1
Беляев Алексей 23 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 130 1
Солодухин Константин 113 1
Иванов Олег 128 1
Россия - Российская федерация - РФ 82082 53
Европа 7242 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1724 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 10
Азия - Азиатский регион 3148 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11560 10
Ближний Восток 2481 9
Россия - Сибирь 1342 8
Африка - Африканский регион 2659 8
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 554 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 7
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 269 6
Тихий океан 440 6
Австралия - Австралийский Союз 2650 6
Индия - Республика 4069 5
Северная Америка 2525 5
Земля - планета Солнечной системы 6387 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 644 5
Украина 5501 4
Великобритания - Лондон 1838 4
Россия - УФО - Свердловская область 1022 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1187 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 393 2
Германия - Федеративная Республика 7770 2
Израиль 1638 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 162 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 967 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 2
Россия - СФО - Иркутская область 725 2
Америка 1185 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1055 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 607 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 811 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 832 2
Казахстан - Республика 4116 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 77 1
Абонентская база 12 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 2
ABC - Australian Broadcasting Corporation - Австралийская вещательная корпорация 2 1
Казахстан Сегодня 296 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Viacom - Video & Audio Communications 113 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
Discovery Channel 33 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Mezzo - телеканал 8 1
NBC News 165 1
Newsweek 33 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 40 1
Муз ТВ - Телеканал 15 1
Рен ТВ - телеканал 54 1
Коммерсантъ - Издательский дом 783 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
23ABC News 127 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 699 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
Thomson Reuters - Рейтер 5606 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 22 1
CSTB Telecom & Media 49 2
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
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