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Intelsat телекоммуникационные спутники

СОБЫТИЯ

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01.02.2017 Спутник связи нового поколения Intelsat 33e EpicNG введен в эксплуатацию

«Романтис» объявила об успешном переводе существующих сетей со спутника Intelsat 904 на новый спутник Intelsat 33e EpicNG, который был введен в эксплуатацию в орбита
07.10.2015 Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс»

Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» и компания Viasat подписали договор о сотрудничестве. Вещание всех SD-каналов Viasat, представленных на российском рынке переведено на спутник Intelsat 15 в составе медиаплатформы «Орион Экспресс». Для абонентов «Телекарты» каналы медиахолдинга стали доступны в базовых пакетах. К 1 октября 2015 г. компания Viasat совместно с «Орион Эк
08.11.2013 StarBlazer начал предоставлять услуги двухстороннего спутникового интернета через Intelsat 904

вухстороннего спутникового широкополосного доступа StarBlazer Tandem (в Ku-диапазоне) через спутник Intelsat 904. При этом уже в 2016 г. пользователи StarBlazer Tandem будут автоматически (без

01.02.2013 Россияне утопили спутник связи, предназначавшийся ВМС США

луг спутниковой связи люксембургская компания Intelsat объявила о неудачном запуске своего спутника Intelsat 27. По данным компании, сбой произошел примерно на 40 секунде после старта ракеты-но
28.06.2012 Новый спутник Intelsat 19 поврежден, но будет работать

Согласно сообщениям глобального американского спутникового оператора Intelsat, выведенный 1 июня 2012 г. на орбиту с помощью российской ракеты «Зенит-3SL» в рамках проекта Sea Launch спутник Intelsat 19 готов к началу технических испытаний. Южная солнечная батарея спутника Intelsat 19 развернута, и аппарат успешно переведен на геостационарную орбиту. Все антенны сателлита на
29.04.2011 «СтарБлайзер» вводит новые тарифы спутникового интернета

тор спутникового интернета и медийного сервиса – внесла изменения в линейку тарифов асимметричного спутникового доступа в интернет SB hybrid. Новые тарифы, параметры которых различаются для спутников IntelSat 904 и «Экспресс АМ33», открыты как для подключения абонентов, так и для перехода пользователей с других тарифных планов. Тариф SB hybrid Budget, входящий в группу «Домашние», предназна
31.01.2011 «Синтерра» обеспечила для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник Intelsat-17

альный оператор связи «Синтерра» и её дочерняя компания - «Синтерра Медиа», обеспечили для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник. Для реализации проекта используется емкость на спутнике Intelsat-17, который покрывает почти всю территорию России. В рамках сотрудничества, сигналы в студийном эфирном качестве в форматах стандартной (SD) и высокой (HD) четкости, без каких-либо про
26.10.2010 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Intelsat-906

Wire (ComtechEFData), с использованием которых оператор реализует проекты на спутниках Intelsat-15, Intelsat-904, «Ямал-201» в диапазоне Ku-частот. «Выбор спутника Intelsat-906 обусловлен терри
28.09.2010 «Радуга-Интернет» продолжит обслуживать пользователей «Sky-Fi» на спутнике Intelsat-904

и развитие российского массового рынка спутникового интернета. Первым шагом в рамках данного соглашения станет продолжение обслуживания оператором «Радуга-Интернет» пользователей «Sky-Fi» на спутнике Intelsat-904 с 1 октября. «Радуга-Интернет» принимает на себя обязательства по дальнейшему обслуживанию пользователей Sky-Fi на своей платформе. Для пользователей Sky-Fi сохраняются все текущие
12.02.2010 Спутник Intelsat 16 выведен на орбиту и передан на управление заказчику

я 2010 года в 03:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским коммуникационным космическим аппаратом Intelsat 16, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В соответствии с графиком, после отделения третьей ступени ракеты-носителя, разгонный блок «Бриз-М» продолжил выведение космического аппарата I
12.02.2010 С космодрома Байконур произведён успешный запуск КА Intelsat 16

космоса, 12 февраля 2010 года в 3:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским космическим аппаратом Intelsat 16. Через 10 минут полёта орбитальный блок, в составе: разгонный блок «Бриз-М» и космический аппарат Intelsat 16, отделился от третьей ступени ракеты носителя «Протон-М».
12.01.2010 На Байконур доставлен КА Intelsat 16

Телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 16 с наземным вспомогательным оборудованием доставлен 11 января 2010 года в аэропорт
01.12.2009 Запущен спутник Intelsat 15

осковскому времени с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты космического назначения "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "ДМ-SLБ" ("Зенит-3SLБ") и американским телекоммуникационным космическим аппаратом Intelsat 15. В 6 часов 28 минут по московскому времени Intelsat 15 отделился от разгонного блока и начал автономный полёт. Intelsat 15 имеет 22 транспондера Ku-диапазона, которые

30.11.2009 На Байконуре отложен запуск американского спутника Intelsat 15

Запланированный на 29 ноября 2009 года запуск американского телекоммуникационного космического аппарата Intelsat 15 ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком ДМ-SLБ с космодрома Байконур перенесён по техническим причинам, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Подробности не уточняются. Inte
27.10.2009 На Байконур доставлен космический аппарат Intelsat 15

Сегодня на аэродроме «Юбилейный» совершил посадку самолет Ан-124 «Руслан», который доставил на космодром Байконур американский телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 15. После прохождения таможенного досмотра, космический аппарат и вспомогательное оборудование будут перегружены на транспортировочную платформу и доставлены на площадку 31 космодрома,
15.05.2009 Спутник «Интелсат 704» заменен на «Интелсат 702»

ющих в орбитальной позиции 66 гр. в.д., 12 мая текущего года осуществлена плановая замена спутника «Интелсат 704» на спутник «Интелсат 702». По словам регионального директора группы компаний Ro
21.01.2009 Sea Launch запустит спутник Intelsat 17 в 2010 году

пания "Морской старт" (Sea Launch) объявила о том, что произведет запуск коммуникационного спутника Intelsat 17 в конце 2010г. в рамках контракта на пять запусков в период с конца 2010 до конца
29.07.2008 «Русат» подписал договор с Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15

р "Русат" подписал договор с международной компанией Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15, сообщает «Прайм-ТАСС». По словам первого заместителя генерального директора комп
18.09.2007 «РуСат» арендовал частотный ресурс спутника Intelsat-904

овой связи "РуСат" объявил о подписании договора аренды дополнительного частотного ресурса спутника Intelsat-904, принадлежащего международной компании Intelsat Ltd., что позволит расширить кол
13.12.2006 "ТВ-Новости" получит в аренду спутник "Интелсат 904"

Международная организация космической связи «Интерспутник» подписала контракт с Автономной некоммерческой организацией (АНО) «ТВ-Новости» о предоставлении в аренду емкости спутника «Интелсат 904» в орбитальной позиции 60 градусов в.д. Частотно-энергетический ресурс будет использоваться для передачи телевизионной информации с мест событий с использованием передвижных станци
28.02.2002 Спутник Intelsat 904 начнёт функционировать в середине года

Запущенный в конце прошлой недели телекоммуникационный спутник Intelsat 904 начнёт функционировать в конце второго квартала текущего года, сообщила компания Intelsat. К середине 2003 года компания намерена увеличить пропускную способность своей спутниковой
31.08.2001 Запущен спутник связи Intelsat 902

анцузская Гвиана) при помощи ракеты-носителя Ariane 4 доставлен на орбиту космический аппарат связи Intelsat 902. Это второй из семи аппаратов серии Intelsat 9, которые должны быть выведены в т

Публикаций - 109, упоминаний - 135

Intelsat и организации, системы, технологии, персоны:

Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 45
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 24
РуСат 65 17
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 17
StarBlazer - СтарБлайзер 32 8
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 7
Рикор ТВ - Актив ТВ 15 4
Рикор Холдинг - Rikor 173 4
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 4
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 4
Телепорт-Сервис 14 4
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 39 3
Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 16 3
Радуга-Интернет 24 3
Ростелеком 10948 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 3
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 3
Космос ТВ 44 2
Hispasat 18 2
Thaicom - Shin Satellite Plc 8 2
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 2
Eastar - Истар 30 2
МегаФон 10742 2
Cisco Systems 5372 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
TrueConf - ТруКонф 454 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 2
Globalstar - Глобалстар 192 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 2
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 2
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 2
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 1
Интерспутник - Исател 18 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 6
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 5
Boeing 1031 5
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
Walt Disney Company 647 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Металлург КБ - Металлург РНКО 26 1
Салават Юлаев ХК - хоккейный клуб 3 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Ак Барс Банк 283 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Верный - торговая сеть 326 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Arianespace 87 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Казакстан Гарыш Сапары - Казкосмос - Национальное космическое агентство республики Казахстан 17 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
UK Ofcom - Office of Communications 33 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
Росинформразвитие - Общественный совет информационного развития 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 82
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 63
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 49
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 28
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 24
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 22
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 17
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 16
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 8
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 7
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting - DBS - Direct-broadcast satellite - DTH - Direct-to-Home 180 5
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 3
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 3
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 3
Спутниковая связь - Спутниковый модем - SCPC, Single Channel per Carrier, Single Carrier per Channel - MCPC, Multiply Channels per Carrirer - выделенные спутниковые каналы 28 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 23
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 15
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 8
Космодром Байконур 1072 8
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 8
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 6
Intelsat Horizons 13 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
StarBlazer Tandem 9 3
StarBlazer Кино 13 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Land Rover Defender 5 2
Apple iPhone 6 4861 2
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