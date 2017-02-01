Спутник связи нового поколения Intelsat 33e EpicNG введен в эксплуатацию «Романтис» объявила об успешном переводе существующих сетей со спутника Intelsat 904 на новый спутник Intelsat 33e EpicNG, который был введен в эксплуатацию в орбита

Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс» Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» и компания Viasat подписали договор о сотрудничестве. Вещание всех SD-каналов Viasat, представленных на российском рынке переведено на спутник Intelsat 15 в составе медиаплатформы «Орион Экспресс». Для абонентов «Телекарты» каналы медиахолдинга стали доступны в базовых пакетах. К 1 октября 2015 г. компания Viasat совместно с «Орион Эк

StarBlazer начал предоставлять услуги двухстороннего спутникового интернета через Intelsat 904 вухстороннего спутникового широкополосного доступа StarBlazer Tandem (в Ku-диапазоне) через спутник Intelsat 904. При этом уже в 2016 г. пользователи StarBlazer Tandem будут автоматически (без

Россияне утопили спутник связи, предназначавшийся ВМС США луг спутниковой связи люксембургская компания Intelsat объявила о неудачном запуске своего спутника Intelsat 27. По данным компании, сбой произошел примерно на 40 секунде после старта ракеты-но

Новый спутник Intelsat 19 поврежден, но будет работать Согласно сообщениям глобального американского спутникового оператора Intelsat, выведенный 1 июня 2012 г. на орбиту с помощью российской ракеты «Зенит-3SL» в рамках проекта Sea Launch спутник Intelsat 19 готов к началу технических испытаний. Южная солнечная батарея спутника Intelsat 19 развернута, и аппарат успешно переведен на геостационарную орбиту. Все антенны сателлита на

«СтарБлайзер» вводит новые тарифы спутникового интернета тор спутникового интернета и медийного сервиса – внесла изменения в линейку тарифов асимметричного спутникового доступа в интернет SB hybrid. Новые тарифы, параметры которых различаются для спутников IntelSat 904 и «Экспресс АМ33», открыты как для подключения абонентов, так и для перехода пользователей с других тарифных планов. Тариф SB hybrid Budget, входящий в группу «Домашние», предназна

«Синтерра» обеспечила для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник Intelsat-17 альный оператор связи «Синтерра» и её дочерняя компания - «Синтерра Медиа», обеспечили для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник. Для реализации проекта используется емкость на спутнике Intelsat-17, который покрывает почти всю территорию России. В рамках сотрудничества, сигналы в студийном эфирном качестве в форматах стандартной (SD) и высокой (HD) четкости, без каких-либо про

«РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Intelsat-906 Wire (ComtechEFData), с использованием которых оператор реализует проекты на спутниках Intelsat-15, Intelsat-904, «Ямал-201» в диапазоне Ku-частот. «Выбор спутника Intelsat-906 обусловлен терри

«Радуга-Интернет» продолжит обслуживать пользователей «Sky-Fi» на спутнике Intelsat-904 и развитие российского массового рынка спутникового интернета. Первым шагом в рамках данного соглашения станет продолжение обслуживания оператором «Радуга-Интернет» пользователей «Sky-Fi» на спутнике Intelsat-904 с 1 октября. «Радуга-Интернет» принимает на себя обязательства по дальнейшему обслуживанию пользователей Sky-Fi на своей платформе. Для пользователей Sky-Fi сохраняются все текущие

Спутник Intelsat 16 выведен на орбиту и передан на управление заказчику я 2010 года в 03:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским коммуникационным космическим аппаратом Intelsat 16, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В соответствии с графиком, после отделения третьей ступени ракеты-носителя, разгонный блок «Бриз-М» продолжил выведение космического аппарата I

С космодрома Байконур произведён успешный запуск КА Intelsat 16 космоса, 12 февраля 2010 года в 3:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским космическим аппаратом Intelsat 16. Через 10 минут полёта орбитальный блок, в составе: разгонный блок «Бриз-М» и космический аппарат Intelsat 16, отделился от третьей ступени ракеты носителя «Протон-М».

На Байконур доставлен КА Intelsat 16 Телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 16 с наземным вспомогательным оборудованием доставлен 11 января 2010 года в аэропорт

Запущен спутник Intelsat 15 осковскому времени с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты космического назначения "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "ДМ-SLБ" ("Зенит-3SLБ") и американским телекоммуникационным космическим аппаратом Intelsat 15. В 6 часов 28 минут по московскому времени Intelsat 15 отделился от разгонного блока и начал автономный полёт. Intelsat 15 имеет 22 транспондера Ku-диапазона, которые

На Байконуре отложен запуск американского спутника Intelsat 15 Запланированный на 29 ноября 2009 года запуск американского телекоммуникационного космического аппарата Intelsat 15 ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком ДМ-SLБ с космодрома Байконур перенесён по техническим причинам, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Подробности не уточняются. Inte

На Байконур доставлен космический аппарат Intelsat 15 Сегодня на аэродроме «Юбилейный» совершил посадку самолет Ан-124 «Руслан», который доставил на космодром Байконур американский телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 15. После прохождения таможенного досмотра, космический аппарат и вспомогательное оборудование будут перегружены на транспортировочную платформу и доставлены на площадку 31 космодрома,

Спутник «Интелсат 704» заменен на «Интелсат 702» ющих в орбитальной позиции 66 гр. в.д., 12 мая текущего года осуществлена плановая замена спутника «Интелсат 704» на спутник «Интелсат 702». По словам регионального директора группы компаний Ro

Sea Launch запустит спутник Intelsat 17 в 2010 году пания "Морской старт" (Sea Launch) объявила о том, что произведет запуск коммуникационного спутника Intelsat 17 в конце 2010г. в рамках контракта на пять запусков в период с конца 2010 до конца

«Русат» подписал договор с Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15 р "Русат" подписал договор с международной компанией Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15, сообщает «Прайм-ТАСС». По словам первого заместителя генерального директора комп

«РуСат» арендовал частотный ресурс спутника Intelsat-904 овой связи "РуСат" объявил о подписании договора аренды дополнительного частотного ресурса спутника Intelsat-904, принадлежащего международной компании Intelsat Ltd., что позволит расширить кол

"ТВ-Новости" получит в аренду спутник "Интелсат 904" Международная организация космической связи «Интерспутник» подписала контракт с Автономной некоммерческой организацией (АНО) «ТВ-Новости» о предоставлении в аренду емкости спутника «Интелсат 904» в орбитальной позиции 60 градусов в.д. Частотно-энергетический ресурс будет использоваться для передачи телевизионной информации с мест событий с использованием передвижных станци

Спутник Intelsat 904 начнёт функционировать в середине года Запущенный в конце прошлой недели телекоммуникационный спутник Intelsat 904 начнёт функционировать в конце второго квартала текущего года, сообщила компания Intelsat. К середине 2003 года компания намерена увеличить пропускную способность своей спутниковой