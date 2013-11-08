Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Intelsat
телекоммуникационные спутники
Публикаций - 104, упоминаний - 174
Intelsat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
|НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
|Алымов Сергей 21 7
|Истомин Максим 26 3
|Barrett Craig - Барретт Крейг 118 1
|Беляев Дмитрий 22 1
|Маргарян Армен 6 1
|Chambers John - Чемберс Джон 114 1
|Мякишева Марина 84 1
|Ганин Александр 3 1
|Кроль Алексей 8 1
|Жилина Мария 7 1
|Жаров Александр 168 1
|Бельская Яна 9 1
|Айбашева Анна 91 1
|Прохоров Юрий 47 1
|Пехтерев Сергей 42 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Беляев Алексей 23 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 130 1
|Солодухин Константин 113 1
|Иванов Олег 128 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru