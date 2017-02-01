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Intelsat телекоммуникационные спутники
СОБЫТИЯ
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|01.02.2017
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Спутник связи нового поколения Intelsat 33e EpicNG введен в эксплуатацию
«Романтис» объявила об успешном переводе существующих сетей со спутника Intelsat 904 на новый спутник Intelsat 33e EpicNG, который был введен в эксплуатацию в орбита
|07.10.2015
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Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс»
Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» и компания Viasat подписали договор о сотрудничестве. Вещание всех SD-каналов Viasat, представленных на российском рынке переведено на спутник Intelsat 15 в составе медиаплатформы «Орион Экспресс». Для абонентов «Телекарты» каналы медиахолдинга стали доступны в базовых пакетах. К 1 октября 2015 г. компания Viasat совместно с «Орион Эк
|08.11.2013
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StarBlazer начал предоставлять услуги двухстороннего спутникового интернета через Intelsat 904
вухстороннего спутникового широкополосного доступа StarBlazer Tandem (в Ku-диапазоне) через спутник Intelsat 904. При этом уже в 2016 г. пользователи StarBlazer Tandem будут автоматически (без
|01.02.2013
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Россияне утопили спутник связи, предназначавшийся ВМС США
луг спутниковой связи люксембургская компания Intelsat объявила о неудачном запуске своего спутника Intelsat 27. По данным компании, сбой произошел примерно на 40 секунде после старта ракеты-но
|28.06.2012
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Новый спутник Intelsat 19 поврежден, но будет работать
Согласно сообщениям глобального американского спутникового оператора Intelsat, выведенный 1 июня 2012 г. на орбиту с помощью российской ракеты «Зенит-3SL» в рамках проекта Sea Launch спутник Intelsat 19 готов к началу технических испытаний. Южная солнечная батарея спутника Intelsat 19 развернута, и аппарат успешно переведен на геостационарную орбиту. Все антенны сателлита на
|29.04.2011
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«СтарБлайзер» вводит новые тарифы спутникового интернета
тор спутникового интернета и медийного сервиса – внесла изменения в линейку тарифов асимметричного спутникового доступа в интернет SB hybrid. Новые тарифы, параметры которых различаются для спутников IntelSat 904 и «Экспресс АМ33», открыты как для подключения абонентов, так и для перехода пользователей с других тарифных планов. Тариф SB hybrid Budget, входящий в группу «Домашние», предназна
|31.01.2011
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«Синтерра» обеспечила для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник Intelsat-17
альный оператор связи «Синтерра» и её дочерняя компания - «Синтерра Медиа», обеспечили для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник. Для реализации проекта используется емкость на спутнике Intelsat-17, который покрывает почти всю территорию России. В рамках сотрудничества, сигналы в студийном эфирном качестве в форматах стандартной (SD) и высокой (HD) четкости, без каких-либо про
|26.10.2010
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«РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Intelsat-906
Wire (ComtechEFData), с использованием которых оператор реализует проекты на спутниках Intelsat-15, Intelsat-904, «Ямал-201» в диапазоне Ku-частот. «Выбор спутника Intelsat-906 обусловлен терри
|28.09.2010
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«Радуга-Интернет» продолжит обслуживать пользователей «Sky-Fi» на спутнике Intelsat-904
и развитие российского массового рынка спутникового интернета. Первым шагом в рамках данного соглашения станет продолжение обслуживания оператором «Радуга-Интернет» пользователей «Sky-Fi» на спутнике Intelsat-904 с 1 октября. «Радуга-Интернет» принимает на себя обязательства по дальнейшему обслуживанию пользователей Sky-Fi на своей платформе. Для пользователей Sky-Fi сохраняются все текущие
|12.02.2010
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Спутник Intelsat 16 выведен на орбиту и передан на управление заказчику
я 2010 года в 03:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским коммуникационным космическим аппаратом Intelsat 16, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В соответствии с графиком, после отделения третьей ступени ракеты-носителя, разгонный блок «Бриз-М» продолжил выведение космического аппарата I
|12.02.2010
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С космодрома Байконур произведён успешный запуск КА Intelsat 16
космоса, 12 февраля 2010 года в 3:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским космическим аппаратом Intelsat 16. Через 10 минут полёта орбитальный блок, в составе: разгонный блок «Бриз-М» и космический аппарат Intelsat 16, отделился от третьей ступени ракеты носителя «Протон-М».
|12.01.2010
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На Байконур доставлен КА Intelsat 16
Телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 16 с наземным вспомогательным оборудованием доставлен 11 января 2010 года в аэропорт
|01.12.2009
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Запущен спутник Intelsat 15
осковскому времени с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты космического назначения "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "ДМ-SLБ" ("Зенит-3SLБ") и американским телекоммуникационным космическим аппаратом Intelsat 15. В 6 часов 28 минут по московскому времени Intelsat 15 отделился от разгонного блока и начал автономный полёт. Intelsat 15 имеет 22 транспондера Ku-диапазона, которые
|30.11.2009
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На Байконуре отложен запуск американского спутника Intelsat 15
Запланированный на 29 ноября 2009 года запуск американского телекоммуникационного космического аппарата Intelsat 15 ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком ДМ-SLБ с космодрома Байконур перенесён по техническим причинам, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Подробности не уточняются. Inte
|27.10.2009
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На Байконур доставлен космический аппарат Intelsat 15
Сегодня на аэродроме «Юбилейный» совершил посадку самолет Ан-124 «Руслан», который доставил на космодром Байконур американский телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 15. После прохождения таможенного досмотра, космический аппарат и вспомогательное оборудование будут перегружены на транспортировочную платформу и доставлены на площадку 31 космодрома,
|15.05.2009
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Спутник «Интелсат 704» заменен на «Интелсат 702»
ющих в орбитальной позиции 66 гр. в.д., 12 мая текущего года осуществлена плановая замена спутника «Интелсат 704» на спутник «Интелсат 702». По словам регионального директора группы компаний Ro
|21.01.2009
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Sea Launch запустит спутник Intelsat 17 в 2010 году
пания "Морской старт" (Sea Launch) объявила о том, что произведет запуск коммуникационного спутника Intelsat 17 в конце 2010г. в рамках контракта на пять запусков в период с конца 2010 до конца
|29.07.2008
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«Русат» подписал договор с Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15
р "Русат" подписал договор с международной компанией Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15, сообщает «Прайм-ТАСС». По словам первого заместителя генерального директора комп
|18.09.2007
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«РуСат» арендовал частотный ресурс спутника Intelsat-904
овой связи "РуСат" объявил о подписании договора аренды дополнительного частотного ресурса спутника Intelsat-904, принадлежащего международной компании Intelsat Ltd., что позволит расширить кол
|13.12.2006
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"ТВ-Новости" получит в аренду спутник "Интелсат 904"
Международная организация космической связи «Интерспутник» подписала контракт с Автономной некоммерческой организацией (АНО) «ТВ-Новости» о предоставлении в аренду емкости спутника «Интелсат 904» в орбитальной позиции 60 градусов в.д. Частотно-энергетический ресурс будет использоваться для передачи телевизионной информации с мест событий с использованием передвижных станци
|28.02.2002
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Спутник Intelsat 904 начнёт функционировать в середине года
Запущенный в конце прошлой недели телекоммуникационный спутник Intelsat 904 начнёт функционировать в конце второго квартала текущего года, сообщила компания Intelsat. К середине 2003 года компания намерена увеличить пропускную способность своей спутниковой
|31.08.2001
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Запущен спутник связи Intelsat 902
анцузская Гвиана) при помощи ракеты-носителя Ariane 4 доставлен на орбиту космический аппарат связи Intelsat 902. Это второй из семи аппаратов серии Intelsat 9, которые должны быть выведены в т
Intelsat и организации, системы, технологии, персоны:
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
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