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Airbus EADS Astrium ST Astrium Space Transportation Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA
СОБЫТИЯ
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|15.05.2013
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Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium
ическая связь» (ГПКС) и компания Eutelsat Communications объявили, что в качестве производителя спутника «Экспресс-АМУ1/Eutelsat 36С», запуск которого намечен на 2015 г., выбрана европейская компания Astrium. Емкость данного космического аппарата (КА) будет использована для перевода действующих заказчиков с телекоммуникационного спутника Eutelsat 36A, находящегося в настоящий момент в орбит
|12.05.2010
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ATV "Иоганн Кеплер" отправляется на космодром
ся в полёт к МКС 9 марта 2008 года. В составе станции корабль пробыл около полугода. Предполагается запускать один корабль каждые 13-15 месяцев. Генеральным подрядчиком по созданию ATV является фирма EADS Astrium Space Transportation. В общей сложности 30 фирм из десяти европейских стран и 8 фирм из России и США принимали участие в создании АTV. Стыковочный узел и система перекачки топлива
|26.01.2010
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EADS Astrium в 2009 году: рост на 11%
Глава подразделения EADS Astrium Франсуа Ок (François Auque) представил результаты работы компании в 2009 г. и ра
|11.09.2009
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Частная РН выведет на орбиту ДЗЗ-спутник Astrium
Как сообщает пресс-служба компании SpaceX, подписан контракт на выведение на орбиту с помощью РН Falcon 1e спутника ДЗЗ, созданного компанией Astrium или же её подразделением SSTL. РН Falcon 1e является модернизированной версией уже доставившей в космос полезную нагрузку РН Falcon 1 - первой в мире ракеты-носителя, разработанной, соз
|08.06.2009
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Astrium приступает к разработке ТЗ на лунный посадочный модуль
Компания Astrium получила заказ немецкого аэрокосмического центра на осуществление исследовательской программы, предполагающей отработку методики мягкой посадки на поверхность Луны автоматической исслед
|09.02.2009
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Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников
Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT) выбрала консорциум, включающий компании Astrium и Thales Alenia Space, для создания и вывода на орбиту своих новых спутников Arabsat 5C и Arabsat 6B, сообщает пресс-служба Thales Alenia Space. 4 февраля 2009 г. в Эр-Рияде контракты н
|16.07.2008
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Компания Astrium приобрела большой пакет акций Spot Image
Аэрокосмическая компания Astrium приобрела очередной большой пакет акций французской Spot Image, специализирующейся на
|11.04.2008
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EADS Astrium поглощает британского производителя спутников SSTL
7 апреля 2008 года было подписано соглашение о поглощении SSTL аэрокосмическим гигантом - компанией EADS Astrium. В рамках соглашения предусматривается, в частности, заключение соглашения о сот
|15.11.2007
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Роскосмос и ASTRIUM ST обсудили проекты сотрудничества
космосе состоялась встреча Руководителя Роскосмоса А.Н.Перминова с Генеральным директором компании "ASTRIUM Space Transportation" (ASTRIUM ST) Аленом Шармо. Состоялся обмен мнениями по о
|08.09.2006
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Радарный глобус создаст Германия
30 августа космическое агентство Германии DLR и компания Astrium GmbH подписали контракт на создание радарного спутника TanDEM-X. Новый спутник со сро
|08.09.2006
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Радарный глобус создаст Германия
30 августа космическое агентство Германии DLR и компания Astrium GmbH подписали контракт на создание радарного спутника TanDEM-X. Новый спутник со сро
|24.07.2006
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Запад обучит Роскосмос делать разведспутники
ов на международной авиакосмической выставке в Фарнборо (Великобритания) провел c руководствoм EADS-Astrium переговоры, на которых обсуждалась возможность создания, на базе разработок последней
|24.07.2006
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Запад обучит Роскосмос делать разведспутники
ов на международной авиакосмической выставке в Фарнборо (Великобритания) провел c руководствoм EADS-Astrium переговоры, на которых обсуждалась возможность создания, на базе разработок последней
|29.03.2006
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Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности
аботчик малых КА — британская компания SSTL — обвинила европейский аэрокосмический гигант EADS Astrium в использовании демпинга для получения контракта на создание спутников ДЗЗ для А
|29.03.2006
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Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности
аботчик малых КА — британская компания SSTL — обвинила европейский аэрокосмический гигант EADS Astrium в использовании демпинга для получения контракта на создание спутников ДЗЗ для А
|22.08.2003
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МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре
предприятие химкинского НПО им. С.А. Лавочкина) при поддержке европейской аэрокосмической компании EADS Astrium. НИЦ им. Бабакина владеет 49% учрежденного в 2002 г. СП Return and Rescue Space
|22.08.2003
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МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре
предприятие химкинского НПО им. С.А. Лавочкина) при поддержке европейской аэрокосмической компании EADS Astrium. НИЦ им. Бабакина владеет 49% учрежденного в 2002 г. СП Return and Rescue Space
|11.09.2001
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Airbus и Astrium намерены создать системы широкополосных коммуникаций для авиалайнеров
Компании Airbus и Astrium объединились с небольшими американскими фирмами Airinc и Tenzing Communications, чтобы составить конкуренцию Boeing в обеспечении системы широкополосных коммуникаций с воздушными судами
|31.07.2000
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Astrium и Thomson CSF намерены создать услуги по передаче потоков мультимедиа для авиапассажиров
Компания Astrium, дочернее предприятие EADS и BAe Systems, и Thomson CSF объединились для разработки систем передачи мультмедийной информации для авиапассажиров. Партнеры не намерены заключать соглашени
|21.07.2000
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Saab Ericsson Space поставит оборудование для спутниковой связи компании Astrium
ное предприятие оборонной группы Saab и компании Ericsson, заключила контракт с европейской группой Astrium на поставку микроволнового оборудования для новых спутников, изготавливаемых по заказ
|11.05.2000
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Astrium выиграла $700 млн. контракт с телекоммуникационным консорциумом Inmarsat
сорциум Inmarsat объявил о предоставлении $700 миллионного контракта на построение спутников группе Astrium - третьей в мире аэрокосмической группе по объемам продаж. Astrium, в который
Airbus EADS Astrium ST и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|Forecast International 10 2
|Euroconsult - Евроконсалт 7 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
|In-Stat/MDR 74 1
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