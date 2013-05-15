Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA

Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium ическая связь» (ГПКС) и компания Eutelsat Communications объявили, что в качестве производителя спутника «Экспресс-АМУ1/Eutelsat 36С», запуск которого намечен на 2015 г., выбрана европейская компания Astrium. Емкость данного космического аппарата (КА) будет использована для перевода действующих заказчиков с телекоммуникационного спутника Eutelsat 36A, находящегося в настоящий момент в орбит

ATV "Иоганн Кеплер" отправляется на космодром ся в полёт к МКС 9 марта 2008 года. В составе станции корабль пробыл около полугода. Предполагается запускать один корабль каждые 13-15 месяцев. Генеральным подрядчиком по созданию ATV является фирма EADS Astrium Space Transportation. В общей сложности 30 фирм из десяти европейских стран и 8 фирм из России и США принимали участие в создании АTV. Стыковочный узел и система перекачки топлива

EADS Astrium в 2009 году: рост на 11% Глава подразделения EADS Astrium Франсуа Ок (François Auque) представил результаты работы компании в 2009 г. и ра

Частная РН выведет на орбиту ДЗЗ-спутник Astrium Как сообщает пресс-служба компании SpaceX, подписан контракт на выведение на орбиту с помощью РН Falcon 1e спутника ДЗЗ, созданного компанией Astrium или же её подразделением SSTL. РН Falcon 1e является модернизированной версией уже доставившей в космос полезную нагрузку РН Falcon 1 - первой в мире ракеты-носителя, разработанной, соз

Astrium приступает к разработке ТЗ на лунный посадочный модуль Компания Astrium получила заказ немецкого аэрокосмического центра на осуществление исследовательской программы, предполагающей отработку методики мягкой посадки на поверхность Луны автоматической исслед

Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT) выбрала консорциум, включающий компании Astrium и Thales Alenia Space, для создания и вывода на орбиту своих новых спутников Arabsat 5C и Arabsat 6B, сообщает пресс-служба Thales Alenia Space. 4 февраля 2009 г. в Эр-Рияде контракты н

Компания Astrium приобрела большой пакет акций Spot Image Аэрокосмическая компания Astrium приобрела очередной большой пакет акций французской Spot Image, специализирующейся на

EADS Astrium поглощает британского производителя спутников SSTL 7 апреля 2008 года было подписано соглашение о поглощении SSTL аэрокосмическим гигантом - компанией EADS Astrium. В рамках соглашения предусматривается, в частности, заключение соглашения о сот

Роскосмос и ASTRIUM ST обсудили проекты сотрудничества космосе состоялась встреча Руководителя Роскосмоса А.Н.Перминова с Генеральным директором компании "ASTRIUM Space Transportation" (ASTRIUM ST) Аленом Шармо. Состоялся обмен мнениями по о

Радарный глобус создаст Германия 30 августа космическое агентство Германии DLR и компания Astrium GmbH подписали контракт на создание радарного спутника TanDEM-X. Новый спутник со сро

Радарный глобус создаст Германия 30 августа космическое агентство Германии DLR и компания Astrium GmbH подписали контракт на создание радарного спутника TanDEM-X. Новый спутник со сро

Запад обучит Роскосмос делать разведспутники ов на международной авиакосмической выставке в Фарнборо (Великобритания) провел c руководствoм EADS-Astrium переговоры, на которых обсуждалась возможность создания, на базе разработок последней

Запад обучит Роскосмос делать разведспутники ов на международной авиакосмической выставке в Фарнборо (Великобритания) провел c руководствoм EADS-Astrium переговоры, на которых обсуждалась возможность создания, на базе разработок последней

Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности аботчик малых КА — британская компания SSTL — обвинила европейский аэрокосмический гигант EADS Astrium в использовании демпинга для получения контракта на создание спутников ДЗЗ для А

Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности аботчик малых КА — британская компания SSTL — обвинила европейский аэрокосмический гигант EADS Astrium в использовании демпинга для получения контракта на создание спутников ДЗЗ для А

МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре предприятие химкинского НПО им. С.А. Лавочкина) при поддержке европейской аэрокосмической компании EADS Astrium. НИЦ им. Бабакина владеет 49% учрежденного в 2002 г. СП Return and Rescue Space

МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре предприятие химкинского НПО им. С.А. Лавочкина) при поддержке европейской аэрокосмической компании EADS Astrium. НИЦ им. Бабакина владеет 49% учрежденного в 2002 г. СП Return and Rescue Space

Airbus и Astrium намерены создать системы широкополосных коммуникаций для авиалайнеров Компании Airbus и Astrium объединились с небольшими американскими фирмами Airinc и Tenzing Communications, чтобы составить конкуренцию Boeing в обеспечении системы широкополосных коммуникаций с воздушными судами

Astrium и Thomson CSF намерены создать услуги по передаче потоков мультимедиа для авиапассажиров Компания Astrium, дочернее предприятие EADS и BAe Systems, и Thomson CSF объединились для разработки систем передачи мультмедийной информации для авиапассажиров. Партнеры не намерены заключать соглашени

Saab Ericsson Space поставит оборудование для спутниковой связи компании Astrium ное предприятие оборонной группы Saab и компании Ericsson, заключила контракт с европейской группой Astrium на поставку микроволнового оборудования для новых спутников, изготавливаемых по заказ