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Airbus EADS Astrium ST Astrium Space Transportation Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA

Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA


15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium
12.05.2010 ATV "Иоганн Кеплер" отправляется на космодром
26.01.2010 EADS Astrium в 2009 году: рост на 11%
11.09.2009 Частная РН выведет на орбиту ДЗЗ-спутник Astrium
08.06.2009 Astrium приступает к разработке ТЗ на лунный посадочный модуль
09.02.2009 Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников
16.07.2008 Компания Astrium приобрела большой пакет акций Spot Image
11.04.2008 EADS Astrium поглощает британского производителя спутников SSTL
15.11.2007 Роскосмос и ASTRIUM ST обсудили проекты сотрудничества
08.09.2006 Радарный глобус создаст Германия
08.09.2006 Радарный глобус создаст Германия
24.07.2006 Запад обучит Роскосмос делать разведспутники
24.07.2006 Запад обучит Роскосмос делать разведспутники
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности
22.08.2003 МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре
22.08.2003 МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре
11.09.2001 Airbus и Astrium намерены создать системы широкополосных коммуникаций для авиалайнеров
31.07.2000 Astrium и Thomson CSF намерены создать услуги по передаче потоков мультимедиа для авиапассажиров
21.07.2000 Saab Ericsson Space поставит оборудование для спутниковой связи компании Astrium
11.05.2000 Astrium выиграла $700 млн. контракт с телекоммуникационным консорциумом Inmarsat

Публикаций - 168, упоминаний - 205

Airbus EADS Astrium ST упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 16
Inmarsat - Инмарсат 103 13
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 7
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 6
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 6
Eutelsat 152 6
Thales Group 116 5
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 5
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 98 4
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 211 3
Орбита 279 3
Lenovo Motorola 3504 2
Myriad 17 2
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 2
Специальные технологии 59 2
SES Networks 82 2
TRW 29 2
DigitalGlobe 125 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 2
iNavSat consortium - Galileo positioning system - Thales, EADS, Inmarsat 3 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 297 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 323 2
Spirit DSP - Спирит Корп 452 2
LG Electronics 3543 2
HP Inc. 5528 2
Deutsche Telekom 910 1
Nortel Networks 1295 1
Orange France Télécom 654 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
Elisa 31 1
NTT DoCoMo 1132 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 316 1
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 72 1
Telia Company - TeliaSonera 827 1
Hitachi - Хитачи 1455 1
Infineon Technologies 392 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 40
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 174 37
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 29
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 27
ILS - International Launch Services 61 16
Lockheed Martin 751 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6651 9
ЕКА Топливная компания 139 9
Boeing 988 6
Arianespace 85 6
Airbus EADS SPACE Transportation 8 5
Northrop Grumman 201 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 4
Airbus Group - Airbus Industries 221 3
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 39 3
КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 66 3
Ингосстрах СПАО 338 3
QinetiQ Group 58 2
Русский Страховой Центр 9 2
NSPO - National Space Organization - Национальное космическое агентство Тайваня 4 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк 295 2
BAE Systems 169 2
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 2
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5863 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6214 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 1
Белый Ветер 353 1
Virgin Galactic 34 1
Space Transport 9 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 223 1
Reaction Engines 4 1
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 17 1
Thales Systemes Aeroportes SA 1 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 22 1
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 9 1
Airbus EADS Casa 7 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 36
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2520 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18037 9
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 8
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10419 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2411 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4399 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9200 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 2
Франция - Парламент Франции - Parlement français 10 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 2
Правительство Республики Дагестан 29 2
Ростех - Рособоронэкспорт 108 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 2
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 111 2
Совет Европы 86 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1668 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 982 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
Федеральное казначейство России 1555 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2358 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 115 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 133 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 687 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6055 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6401 67
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3523 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79490 19
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Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 408 4
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6073 3
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 344 3
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25202 3
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 1524 3
Космодром Байконур 1054 50
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 35
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 34
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 17
Microsoft Windows 2000 12699 16
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 16
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 15
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 14
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 12
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 12
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2515 7
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 7
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 6
Укроборонпром - ГП Антонов - АН-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 67 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 5
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 5
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 4
ESA VEX - Venus Express 71 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1081 4
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 4
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 4
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ЭкзоМарс 33 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 4
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 88 4
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 3
Airbus EADS Astrium - Myriade 3 3
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 26 3
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 3
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 113 3
Age of Kings 3449 3
GeoEye IKONOS 110 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 80 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 459 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 2
ESA BepiColombo 12 2
Пехтерев Сергей 46 3
Прохоров Юрий 49 3
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 2
Шалманов Сергей 201 2
Перминов Анатолий 130 2
Поповкин Владимир 23 2
Grover George - Гровер Джордж 1 1
Щеголев Игорь 691 1
Андронов Алексей 27 1
Майданик Юрий 1 1
Косенко Виктор 5 1
Кучейко Алексей 22 1
Дроздова Ксения 10 1
Истомин Максим 26 1
Bush George - Буш Джордж 305 1
Морозов Сергей 56 1
Богачев Игорь 178 1
Иванов Аркадий 1 1
Королев Игорь 62 1
Гусинский Владимир 16 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
Европа 21342 100
Россия - РФ - Российская федерация 123620 76
Земля - планета Солнечной системы 9717 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50284 48
Франция - Французская Республика 7092 36
Германия - Федеративная Республика 12030 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12955 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17170 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39533 26
Канада 4716 23
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 16
Казахстан - Республика 4868 14
Индия - Республика 5089 13
Италия - Итальянская Республика 4230 12
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 11
Япония 12945 11
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Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 10
Израиль 2612 9
Южная Корея - Республика 6300 9
Ближний Восток 2658 9
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 734 8
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Луна - спутник Земли 1399 8
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Солнечная система - Solar system 2455 7
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Украина 7298 7
Франция - Тулуза 65 7
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