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Airbus EADS Astrium ST Astrium Space Transportation Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA

Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA

СОБЫТИЯ

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15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium

ическая связь» (ГПКС) и компания Eutelsat Communications объявили, что в качестве производителя спутника «Экспресс-АМУ1/Eutelsat 36С», запуск которого намечен на 2015 г., выбрана европейская компания Astrium. Емкость данного космического аппарата (КА) будет использована для перевода действующих заказчиков с телекоммуникационного спутника Eutelsat 36A, находящегося в настоящий момент в орбит
12.05.2010 ATV "Иоганн Кеплер" отправляется на космодром

ся в полёт к МКС 9 марта 2008 года. В составе станции корабль пробыл около полугода. Предполагается запускать один корабль каждые 13-15 месяцев. Генеральным подрядчиком по созданию ATV является фирма EADS Astrium Space Transportation. В общей сложности 30 фирм из десяти европейских стран и 8 фирм из России и США принимали участие в создании АTV. Стыковочный узел и система перекачки топлива

26.01.2010 EADS Astrium в 2009 году: рост на 11%

Глава подразделения EADS Astrium Франсуа Ок (François Auque) представил результаты работы компании в 2009 г. и ра
11.09.2009 Частная РН выведет на орбиту ДЗЗ-спутник Astrium

Как сообщает пресс-служба компании SpaceX, подписан контракт на выведение на орбиту с помощью РН Falcon 1e спутника ДЗЗ, созданного компанией Astrium или же её подразделением SSTL. РН Falcon 1e является модернизированной версией уже доставившей в космос полезную нагрузку РН Falcon 1 - первой в мире ракеты-носителя, разработанной, соз
08.06.2009 Astrium приступает к разработке ТЗ на лунный посадочный модуль

Компания Astrium получила заказ немецкого аэрокосмического центра на осуществление исследовательской программы, предполагающей отработку методики мягкой посадки на поверхность Луны автоматической исслед
09.02.2009 Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников

Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT) выбрала консорциум, включающий компании Astrium и Thales Alenia Space, для создания и вывода на орбиту своих новых спутников Arabsat 5C и Arabsat 6B, сообщает пресс-служба Thales Alenia Space. 4 февраля 2009 г. в Эр-Рияде контракты н
16.07.2008 Компания Astrium приобрела большой пакет акций Spot Image

Аэрокосмическая компания Astrium приобрела очередной большой пакет акций французской Spot Image, специализирующейся на
11.04.2008 EADS Astrium поглощает британского производителя спутников SSTL

7 апреля 2008 года было подписано соглашение о поглощении SSTL аэрокосмическим гигантом - компанией EADS Astrium. В рамках соглашения предусматривается, в частности, заключение соглашения о сот
15.11.2007 Роскосмос и ASTRIUM ST обсудили проекты сотрудничества

космосе состоялась встреча Руководителя Роскосмоса А.Н.Перминова с Генеральным директором компании "ASTRIUM Space Transportation" (ASTRIUM ST) Аленом Шармо. Состоялся обмен мнениями по о
08.09.2006 Радарный глобус создаст Германия

30 августа космическое агентство Германии DLR и компания Astrium GmbH подписали контракт на создание радарного спутника TanDEM-X. Новый спутник со сро
08.09.2006 Радарный глобус создаст Германия

30 августа космическое агентство Германии DLR и компания Astrium GmbH подписали контракт на создание радарного спутника TanDEM-X. Новый спутник со сро
24.07.2006 Запад обучит Роскосмос делать разведспутники

ов на международной авиакосмической выставке в Фарнборо (Великобритания) провел c руководствoм EADS-Astrium переговоры, на которых обсуждалась возможность создания, на базе разработок последней
24.07.2006 Запад обучит Роскосмос делать разведспутники

ов на международной авиакосмической выставке в Фарнборо (Великобритания) провел c руководствoм EADS-Astrium переговоры, на которых обсуждалась возможность создания, на базе разработок последней
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности

аботчик малых КА — британская компания SSTL — обвинила европейский аэрокосмический гигант EADS Astrium в использовании демпинга для получения контракта на создание спутников ДЗЗ для А
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности

аботчик малых КА — британская компания SSTL — обвинила европейский аэрокосмический гигант EADS Astrium в использовании демпинга для получения контракта на создание спутников ДЗЗ для А
22.08.2003 МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре

предприятие химкинского НПО им. С.А. Лавочкина) при поддержке европейской аэрокосмической компании EADS Astrium. НИЦ им. Бабакина владеет 49% учрежденного в 2002 г. СП Return and Rescue Space

22.08.2003 МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре

предприятие химкинского НПО им. С.А. Лавочкина) при поддержке европейской аэрокосмической компании EADS Astrium. НИЦ им. Бабакина владеет 49% учрежденного в 2002 г. СП Return and Rescue Space

11.09.2001 Airbus и Astrium намерены создать системы широкополосных коммуникаций для авиалайнеров

Компании Airbus и Astrium объединились с небольшими американскими фирмами Airinc и Tenzing Communications, чтобы составить конкуренцию Boeing в обеспечении системы широкополосных коммуникаций с воздушными судами
31.07.2000 Astrium и Thomson CSF намерены создать услуги по передаче потоков мультимедиа для авиапассажиров

Компания Astrium, дочернее предприятие EADS и BAe Systems, и Thomson CSF объединились для разработки систем передачи мультмедийной информации для авиапассажиров. Партнеры не намерены заключать соглашени
21.07.2000 Saab Ericsson Space поставит оборудование для спутниковой связи компании Astrium

ное предприятие оборонной группы Saab и компании Ericsson, заключила контракт с европейской группой Astrium на поставку микроволнового оборудования для новых спутников, изготавливаемых по заказ
11.05.2000 Astrium выиграла $700 млн. контракт с телекоммуникационным консорциумом Inmarsat

сорциум Inmarsat объявил о предоставлении $700 миллионного контракта на построение спутников группе Astrium - третьей в мире аэрокосмической группе по объемам продаж. Astrium, в который


Публикаций - 170, упоминаний - 207

Airbus EADS Astrium ST и организации, системы, технологии, персоны:

ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 16
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 14
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 11
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 10
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 10
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 6
Thales Group 143 6
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 5
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 4
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 4
ISRO - ANTRIX 20 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 3
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 2
Myriad Group - Purple Labs - Esmertec 22 2
iNavSat consortium - Galileo positioning system - Thales, EADS, Inmarsat 4 2
Swedish Space Corporation - SSC - Шведская космическая корпорация 8 2
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 2
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 2
BAE Systems - Marconi - British Aerospace - Matra Marconi Space, MMS 13 2
LG Electronics 3735 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
HP Inc. 5883 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Lenovo Motorola 3566 2
Deutsche Telekom 954 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
Globalstar - Глобалстар 192 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
TRW 29 2
BAE Systems 179 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 40
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 39
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 37
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 29
ILS - International Launch Services 61 16
Lockheed Martin 777 12
ЕКА Топливная компания 148 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 8
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 7
Boeing 1031 7
Arianespace 87 7
Airbus EADS SPACE Transportation 8 5
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 4
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 4
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 3
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
QinetiQ Group 57 2
NSPO - National Space Organization - Национальное космическое агентство Тайваня 4 2
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 2
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Русский Страховой Центр 9 2
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Space Transport 9 1
Reaction Engines 4 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 1
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 1
Thales Systemes Aeroportes SA 1 1
Airbus EADS Casa 9 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 36
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 4
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 3
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
UK Space Agency - UKSA - Космическое агентство Великобритании 4 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 135
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 70
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 24
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 12
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РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 11
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 7
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 6
Астрономия - Космос - Космический парашют - Space parachute 6 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 58 4
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 4
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 141 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 4
Космодром Байконур 1072 50
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 35
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 34
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 26
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 21
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 16
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 15
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 14
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 12
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 10
Telesat - Anik - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 21 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 6
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 6
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 5
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
GeoEye IKONOS 127 5
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 4
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 4
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 4
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 4
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 4
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 4
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ExoMars Trace Gas Orbiter - ЭкзоМарс 34 4
Airbus EADS Astrium - IRDT - Inflatable Reentry and Descent Technology - надувная система мягкой посадки 7 4
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 3
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 3
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 3
Airbus EADS Astrium - Myriade 3 3
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 51 3
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 26 3
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 3
Пехтерев Сергей 56 3
Прохоров Юрий 64 3
Перминов Анатолий 131 2
Поповкин Владимир 23 2
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 2
Bigelow Robert - Биглоу Роберт 7 2
Lindstrand Per - Линдстранд Пер 4 2
Walther Stephan - Уолфер Стефан 2 2
Толбоев Магомед 2 2
Dudok Evert - Дьюдок Эверт 2 2
Шалманов Сергей 202 2
Велихов Евгений 36 1
Истомин Максим 26 1
Андронов Алексей 28 1
Дроздова Ксения 10 1
Кучейко Алексей 22 1
Бендин Сергей 10 1
Косенко Виктор 5 1
Grover George - Гровер Джордж 1 1
Балло Анатолий 7 1
Майданик Юрий 1 1
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Balkhyour Khalid - Балкхиор Халид 1 1
Gent Chris - Джент Крис 12 1
Paulo Gemma - Пауло Джемма 2 1
Кот Игорь 2 1
Сальникова Светлана 1 1
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 1
Maison Kate - Мейсон Кейт 2 1
Willetts David - Уиллетс Дэвид 4 1
Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 17 1
Щеголев Игорь 699 1
Богачев Игорь 183 1
Морозов Сергей 61 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Гусинский Владимир 19 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Osborne George - Осборн Джордж 4 1
Королев Игорь 65 1
Иванов Аркадий 1 1
Европа 24964 104
Россия - РФ - Российская федерация 166168 78
Земля - планета Солнечной системы 10865 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 51
Франция - Французская Республика 8177 43
Германия - Федеративная Республика 13221 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Канада 5082 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 18
Казахстан - Республика 6048 14
Индия - Bharat 5870 14
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Япония 13807 12
Франция - Тулуза 78 11
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 11
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 11
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 10
Южная Корея - Республика 7052 10
Израиль 2856 10
Ближний Восток 3154 10
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Испания - Королевство 3840 8
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 8
Люксембург Великое Герцогство 446 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Солнечная система - Solar system 2569 7
Украина 7928 7
Саудовская Аравия - Королевство 666 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 6
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 5
США - Калифорния 4829 5
Венера - планета Солнечной системы 298 5
Саудовская Аравия - Эр-Рияд 33 5
Америка Южная 884 4
Бельгия - Королевство 1192 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 33
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 22
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 8
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 170 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 6
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 6
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 6
Парашют - Прыжки с парашютом 119 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 5
Физика - Градус Цельсия 293 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 3
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
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ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 3
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РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 2
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СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
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