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SpaceX Falcon SpaceX launch vehicles ракета-носитель

СОБЫТИЯ

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06.01.2021 Хронология всех ракет Илона Маска

о при последнем пуске в июле 2009 года на борту Falcon 1 уже находился малазийский спутник RazakSAT.Falcon 9 После подписания контракта с NASA на доставку грузов к МКС в 2008 году SpaceX стала

03.12.2017 Родстер Tesla полетит к Марсу на ракете Falcon Heavy

На прошлой неделе глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск заявил, что долгожданный первый полет ракеты Falcon Heavy запланирован на январь 2018 г. Кроме того, Маск сообщил, что при первом полете тяжелой ракеты на ее борту будет находиться спортивный электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета.

03.07.2017 Компьютер самовольно отменил запуск ракеты Илона Маска

ла запуск Falcon 9Компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX в последний момент отменила запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи на борту. Решение об отмене приняли не сотрудники компании, а ком
02.04.2017 Уже этим летом SpaceX запустит ракету Falcon Heavy, а следующем отправит людей к Луне

К Марсу ракета может нести аппарат массой 13,6 т, а на Плутон — 2,9 т. У Falcon Heavy аналогичный с Falcon 9 обтекатель для полезной нагрузки и два дополнительных ускорителя, представляющих соб
15.01.2017 SpaceX вернулась к полетам. Ракета Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу

Компания SpaceX смогла возобновить полеты спустя всего четыре месяца после взрыва ракеты Falcon 9, когда дорогостоящий спутник Amos-6 погиб на пусковом столе 1 сентября 2016 г. Обычно возвращение к полетам после такой крупной аварии занимает от полугода до года. Но SpaceX не только
04.01.2016 SpaceX — отработавшая ракета может летать

В пятницу 1 января 2016 г. Илон Маск сообщил в своем Twitter: «Falcon 9 вернулась в ангар на Мысе Канаверал. Повреждений не обнаружено, ракета готова к новому запуску». Окончательная пригодность ракеты к повторному запуску будет проверена в ходе наземных т
03.10.2013 SpaceX добилась нового успеха в разработке многоразовой ракеты

В воскресенье частная космическая компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 v1.1, которая успешно вывела на орбиту канадский научный спутник CASSIOPE и три небо
08.04.2011 Самую большую ракету-носитель запустят в конце 2013-го

й будущих межпланетных пилотируемых кораблей. Falcon Heavy фактически представляет собой три ракеты Falcon 9, которые объединены в одну тяжелую ракету-носитель с тягой более 1,7 млн кг. Во врем
30.06.2010 В первой ступени РН Falcon 9 используется алюминий низкой плотности

Компании Alcan Global ATI и SpaceX отмечают в пресс-релизах, что важным фактором успешного полёта ракеты-носителя тяжёлого класса Falcon 9 явилось использование алюминия низкой плотности, производимого Alcan Global ATI. Из этого инновационного материала созданы, в частности, топливные баки первой ступени РН. Алюминий низк
15.06.2010 SpaceX намерена форсировать испытания системы Falcon 9 - Dragon

Компания Space Exploration Technologies (SpaceX) настолько вдохновилась успехом недавних летных испытаний РН Falcon 9, что собирается убедить NASA отменить один из демонстрационных запусков по программе коммерческих космических транспортных систем (COTS), сообщает пресс-служба Роскосмоса. Изначально,

07.06.2010 Falcon 9: успешный запуск

4 июня 2010 года ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал, успешно вывела на запланированную орби
03.06.2010 Запуск РН Falcon 9 намечен на 4 июня 2010 года

Как сообщает компания SpaceX, испытательный запуск тяжёлой "частной" ракеты-носителя Falcon 9 намечен на 4 июня 2010 года. РН предстоит вывести в космос массо-габаритный макет ко
27.05.2010 Официально названа дата запуска РН Falcon 9 с КК Dragon

В компании SpaceX наконец официально назвали дату запуска РН Falcon 9 с КК Dragon. Он состоится 2 или 3 июня 2010 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на Space News. SpaceX разрабатывает для НАСА коммерческую космическую систему доставки гру
27.05.2010 Запуск Falcon 9 переносится на июнь

Как сообщает Space.com со ссылкой на пресс-службу компании SpaceX, дата первого запуска ракеты-носителя Falcon 9 переносится с 28 мая 2010 года на период начиная со 2 июня 2010 года. в качестве полезной нагрузки РН Falcon 9 сопоставимой с РН класса "Протон" грузоподъёмности должна вывести

15.03.2010 Успешно прошли стендовые испытания тяжёлой "частной" РН Falcon 9

Как сообщает Associated Press, компания SpaceX успешно осуществила в воскресенье, 14 марта 2010 года, стендовое огневое испытание РН тяжёлого класса Falcon 9. В рамках испытания был осуществлён запуск блока из девяти двигателей первой ступени Merlin - они проработали 3,5 с. Горючим служит керосин, окислителем - жидкий кислород. Предваритель
10.03.2010 Огневое испытание Falcon 9 отменено

к, 9 марта 2010 года огневое испытание двигательной системы частной ракеты-носителя тяжёлого класса Falcon 9, создаваемой компанией SpaceX, отменено. Отмена испытаний произошла за 2 с до момент
26.10.2009 Завершены стендовые испытания 1 ступени РН Falcon 9

Компания SpaceX объявила об успешном завершении стендовых испытаний первой ступени тяжёлой РН Falcon 9. Первая ступень оснащена кластерной двигательной установкой из работающих параллельно 9 (3х3) двигателей Merlin. Цикл включал два огневых испытания, осуществлённых 12 и 16 октября 2009
05.08.2009 Элементы РН Falcon 9 прошли испытания

об успешном зщавершении испытаний бака и переходного модуля первой ступени тяжёлой ракеты-носителя Falcon 9, продемонстрировавших, что показатель безопасности составляет 1,4. В ходе испытаний

02.06.2009 РН Falcon-1: определён срок запуска RazakSAT

Как сообщает пресс-служба компании Falcon 1, запуск этой первой в мире частной ракеты-носителя, созданной полностью и исключительно частной компанией и с использованием только частных капиталов, намечен на 13-14 июля 2009 года.

31.03.2009 Определена дата пуска частной РН Falcon 1

Пресс-служба компании SpaceX сообщила о запланированном на 20 апреля 2009 года запуске частной РН Falcon 1 со стартовой площадки на острове Омелек атолла Кваджалейн. Ракете предстоит вывести на близкую к экваториальной орбиту малазийский спутник дистанционного зондирования Земли RazakSAT, о
24.09.2008 Очередной пуск Falcon 1 предпочли отложить

Как сообщает пресс-служба компании SpaceX, запланированную ранее на 23 ментября 2008 года очередную попытку пуска ракеты-носителя Falcon 1 решено было отложить на более поздний срок после анализа результатов статических огневых испытаний двигателей тремя днями ранее. Подлежат замене компоненты системы подачи окислителя (ж
23.09.2008 Falcon 1 попытаются запустить вновь 23 сентября

Компания Space Exploration Technologies (SpaceX) объявила о запланированном на период 23 - 25 сентября 2008 года пуске ракеты-носителя Falcon 1 - первой в мире серийной ракеты-носителя, разработанной и созданной частной компанией. Ранее РН Falcon 1 пытались запустить три раза - каждый раз неудачно. Запуск планируется пр
07.08.2008 Установлена причина аварии ракеты-носителя Falcon 1

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, причиной произошедшей 4 августа 2008 г. аварии ракеты-носителя Falcon 1 стала ошибка в технической документации для ракеты. Falcon 1 должна была вывести на орбиту Земли три спутника. В результате ошибки после остановки двигателя отделившаяся вторая

04.08.2008 Частная РН Falcon: третья неудача с третьей попытки

Falcon 1 на орбиту пока не определена. Компания SpaceX ведет также разработку тяжелого варианта РН Falcon 9, теоретическипозволяющей выводить в космос тяжелую ПН, а также пилотируемые космичес
30.06.2008 Старт Falcon 1 задержат из-за дефекта сопла

Как сообщает Space.com со ссылкой на интервью основателя и исполнительного директора компании SpaceX Элона Маска, выявлен дефект сопла двигателя первой в мире частной ракеты-носителя Falcon 1. Тем самым запуск, который был намечен на конец июля 2008 года, будет перенесен как минимум на месяц. Указывается, что выявленный дефект имеет размер порядка 100 мкм и настолько незнач
27.06.2008 Проведено огневое статическое испытание РН Falcon 1

м проведении 25 июня 2008 года на полигоне на атолле Кваджалейн статического испытания 1 ступени РН Falcon 1 №3 с двигателем Merlin 1C. Старт РН Falcon 1 №3 планируется в период с конца

07.06.2008 Проведено огневое испытание связки из 5 двигателей Merlin РН Falcon 9

Space X, 3 июня 2008 года было проведено первое огневое испытание двигательной установки тяжелой РН Falcon 9, состоящей из пяти крестообразно установленных и работающих одновременно двигателей

30.01.2008 Испытана совместная работа двигателей первой ступени РН Falcon-9

Компания SpaceX объявила об успешном проведении испытания совместной одновременной работы двигателей Merlin-1C тяжелой ракеты-носителя Falcon-9. В ходе испытаний, прошедших на испытательном полигоне компании в Техасе, была испытана совместная работа двух двигателей первой ступени одновременно. Предполагается, что на первой сту
27.03.2006 Первый Falcon вышел комом

Первый полет ракеты-носителя Falcon-1, состоявшийся, после многочисленных переносов, в пятницу, 24 марта (в 1 час 30 минут
27.03.2006 Первый Falcon вышел комом

Первый полет ракеты-носителя Falcon-1, состоявшийся, после многочисленных переносов, в пятницу, 24 марта (в 1 час 30 минут
01.03.2006 Старт ракеты-носителя Falcon 1 перенесен на конец марта

Как сообщила компания SpaceX, первый старт частной ракеты-носителя Falcon 1, дата которого ранее неоднократно переносилась, намечен теперь на конец марта. Как сообщает Space.com, теперь он намечен на 20–25 марта. Ракета стартует с атолла Кваджалейн. Она д
01.03.2006 Старт ракеты-носителя Falcon 1 перенесен на конец марта

Как сообщила компания SpaceX, первый старт частной ракеты-носителя Falcon 1, дата которого ранее неоднократно переносилась, намечен теперь на конец марта. Как сообщает Space.com, теперь он намечен на 20–25 марта. Ракета стартует с атолла Кваджалейн. Она д
10.02.2006 Запуск Falcon 1 отложен надолго

Запуск первой частной ракеты-носителя Falcon 1, намеченный после очередного переноса даты старта на 10 февраля, отложен опять. Как сообщила компания SpaceX, на этот раз старт откладывается на 2–4 недели.
10.02.2006 Запуск Falcon 1 отложен надолго

Запуск первой частной ракеты-носителя Falcon 1, намеченный после очередного переноса даты старта на 10 февраля, отложен опять. Как сообщила компания SpaceX, на этот раз старт откладывается на 2–4 недели.
28.11.2005 Старт Falcon-1 откладывается

Старт первой частной космической ракеты Falcon-1 отложен в связи с неполадками в работе наземного оборудования. Новая дата запуска пока не установлена, хотя специалисты считают, что это не произойдет раньше декабря. Как сообщил журна
28.11.2005 Старт Falcon-1 откладывается

Старт первой частной космической ракеты Falcon-1 отложен в связи с неполадками в работе наземного оборудования. Новая дата запуска пока не установлена, хотя специалисты считают, что это не произойдет раньше декабря. Как сообщил журна
21.11.2005 SpaceX запустит свою первую Falcon 1

Частная компания SpaceX запустит свою первую ракету Falcon 1 25 ноября. Аппарат будет стартовать с Ronald Reagan Ballistic Missile Test Site вблизи Маршалловых островов около экватора для выведения на орбиту американского спутника Air Force Acad

Публикаций - 123, упоминаний - 162

SpaceX Falcon и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceX - Space Exploration Technologies 287 108
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 7
X Corp - Twitter 2938 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Orbcomm 14 3
Bigelow Aerospace 12 3
Google LLC 12688 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 3
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 2
Rocket Lab 4 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
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TRW 29 2
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SilverTerrier - TMT - хакерская группировка 2 1
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Ростелеком 10948 1
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Vodafone Group 1412 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
PayPal 671 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
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Boeing 1031 5
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 3
Tesla Motors 461 3
Blue Origin 29 3
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 34
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force Academy - FalconSAT - cпутник 8 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Linux OS 11533 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 5
SpaceX Dragon - беспилотный транспортный космический корабль 12 4
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - National Security Space Launch (NSSL) - Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV 13 4
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 4
SNC Dream Chaser 14 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 2
NSPO Formosat COSMIC - оптический спутник дистанционного зондирования Земли 2 2
UCAR COSMIC - Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere, and Climate 2 2
NASA Lunar Trailblazer 12 2
ULA - Boeing Delta - Дельта (ракета-носитель) 15 2
РКК Энергия - РОСС - Национальная российская орбитальная космическая станция - Российская орбитальная (служебная) станция 7 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Iridium Next 5 2
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 2
OSC - Orbital Sciences - Antares - ракета-носитель 5 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
NASA Deep Impact 38 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
Rambler Group - Рамблер Карты 31 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 1
SpaceX Starship 2 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 41 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Ангара - семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями 25 1
ULA - Atlas - одноразовая двухступенчатая ракета-носитель семейства «Атлас» 3 1
Blue Origin - New Glenn - двухступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель 5 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 1
SpaceX Crew Dragon 3 1
NSO Group - Pegasus 98 1
FreePik 1841 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 31
Benson Jim - Бенсон Джим 12 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 2
Desch Matt - Дэш Мэтт 7 2
Левкевич Михаил 59 1
Cerf Vinton - Серф Винтон 3 1
Оайда Богдан 1 1
Thornton John - Торнтон Джон 2 1
Miller Charles - Миллер Чарльз 3 1
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 1
Маленков Михаил 1 1
Speidel Tyghe - Спайдел Тайге 1 1
Clarke Arthur - Кларк Артур 13 1
Довгань Вячеслав 1 1
Синяткина Анна 3 1
Грунин Андрей 10 1
Дзись-Войнаровский Николай 3 1
Мазалов Алексей 3 1
Безрукова Анастасия 5 1
Осеевский Михаил 350 1
Борисов Юрий 122 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Волков Дмитрий 69 1
Степанов Александр 24 1
Циолковский Константин 47 1
Потанин Владимир 91 1
Гагарин Юрий 98 1
Дауни-младший Роберт 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Lee Peter - Ли Питер 6 1
Miller Charles - Миллер Чарли 22 1
Jones Craig - Джонс Крейг 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 50
Земля - планета Солнечной системы 10865 49
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 21
Маршалловы Острова - Кваджалейн 31 17
США - Калифорния 4829 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 17
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 15
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Солнечная система - Solar system 2569 7
Европа 24964 6
Малайзия 922 6
Япония 13807 5
США - Флорида 786 5
Маршалловы Острова 20 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Канада 5081 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Китай - Пекин - Beijing 1096 4
США - Техас 1048 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 3
Сатурн - планета Солнечной системы 136 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Эль-Сегундо 15 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Индия - Bharat 5869 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Китай - Тайвань 4245 2
Украина 7928 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Нигерия - Федеративная Республика 339 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 2
Мировой океан - World Ocean 528 2
Венера - планета Солнечной системы 298 2
Нигерия - Лагос 17 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
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Парашют - Прыжки с парашютом 119 5
Экватор - Equator 206 4
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
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Английский язык 7030 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
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