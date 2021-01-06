Хронология всех ракет Илона Маска о при последнем пуске в июле 2009 года на борту Falcon 1 уже находился малазийский спутник RazakSAT.Falcon 9 После подписания контракта с NASA на доставку грузов к МКС в 2008 году SpaceX стала

Родстер Tesla полетит к Марсу на ракете Falcon Heavy На прошлой неделе глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск заявил, что долгожданный первый полет ракеты Falcon Heavy запланирован на январь 2018 г. Кроме того, Маск сообщил, что при первом полете тяжелой ракеты на ее борту будет находиться спортивный электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета.

Компьютер самовольно отменил запуск ракеты Илона Маска ла запуск Falcon 9Компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX в последний момент отменила запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи на борту. Решение об отмене приняли не сотрудники компании, а ком

Уже этим летом SpaceX запустит ракету Falcon Heavy, а следующем отправит людей к Луне К Марсу ракета может нести аппарат массой 13,6 т, а на Плутон — 2,9 т. У Falcon Heavy аналогичный с Falcon 9 обтекатель для полезной нагрузки и два дополнительных ускорителя, представляющих соб

SpaceX вернулась к полетам. Ракета Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу Компания SpaceX смогла возобновить полеты спустя всего четыре месяца после взрыва ракеты Falcon 9, когда дорогостоящий спутник Amos-6 погиб на пусковом столе 1 сентября 2016 г. Обычно возвращение к полетам после такой крупной аварии занимает от полугода до года. Но SpaceX не только

SpaceX — отработавшая ракета может летать В пятницу 1 января 2016 г. Илон Маск сообщил в своем Twitter: «Falcon 9 вернулась в ангар на Мысе Канаверал. Повреждений не обнаружено, ракета готова к новому запуску». Окончательная пригодность ракеты к повторному запуску будет проверена в ходе наземных т

SpaceX добилась нового успеха в разработке многоразовой ракеты В воскресенье частная космическая компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 v1.1, которая успешно вывела на орбиту канадский научный спутник CASSIOPE и три небо

Самую большую ракету-носитель запустят в конце 2013-го й будущих межпланетных пилотируемых кораблей. Falcon Heavy фактически представляет собой три ракеты Falcon 9, которые объединены в одну тяжелую ракету-носитель с тягой более 1,7 млн кг. Во врем

В первой ступени РН Falcon 9 используется алюминий низкой плотности Компании Alcan Global ATI и SpaceX отмечают в пресс-релизах, что важным фактором успешного полёта ракеты-носителя тяжёлого класса Falcon 9 явилось использование алюминия низкой плотности, производимого Alcan Global ATI. Из этого инновационного материала созданы, в частности, топливные баки первой ступени РН. Алюминий низк

SpaceX намерена форсировать испытания системы Falcon 9 - Dragon Компания Space Exploration Technologies (SpaceX) настолько вдохновилась успехом недавних летных испытаний РН Falcon 9, что собирается убедить NASA отменить один из демонстрационных запусков по программе коммерческих космических транспортных систем (COTS), сообщает пресс-служба Роскосмоса. Изначально,

Falcon 9: успешный запуск 4 июня 2010 года ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал, успешно вывела на запланированную орби

Запуск РН Falcon 9 намечен на 4 июня 2010 года Как сообщает компания SpaceX, испытательный запуск тяжёлой "частной" ракеты-носителя Falcon 9 намечен на 4 июня 2010 года. РН предстоит вывести в космос массо-габаритный макет ко

Официально названа дата запуска РН Falcon 9 с КК Dragon В компании SpaceX наконец официально назвали дату запуска РН Falcon 9 с КК Dragon. Он состоится 2 или 3 июня 2010 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на Space News. SpaceX разрабатывает для НАСА коммерческую космическую систему доставки гру

Запуск Falcon 9 переносится на июнь Как сообщает Space.com со ссылкой на пресс-службу компании SpaceX, дата первого запуска ракеты-носителя Falcon 9 переносится с 28 мая 2010 года на период начиная со 2 июня 2010 года. в качестве полезной нагрузки РН Falcon 9 сопоставимой с РН класса "Протон" грузоподъёмности должна вывести

Успешно прошли стендовые испытания тяжёлой "частной" РН Falcon 9 Как сообщает Associated Press, компания SpaceX успешно осуществила в воскресенье, 14 марта 2010 года, стендовое огневое испытание РН тяжёлого класса Falcon 9. В рамках испытания был осуществлён запуск блока из девяти двигателей первой ступени Merlin - они проработали 3,5 с. Горючим служит керосин, окислителем - жидкий кислород. Предваритель

Огневое испытание Falcon 9 отменено к, 9 марта 2010 года огневое испытание двигательной системы частной ракеты-носителя тяжёлого класса Falcon 9, создаваемой компанией SpaceX, отменено. Отмена испытаний произошла за 2 с до момент

Завершены стендовые испытания 1 ступени РН Falcon 9 Компания SpaceX объявила об успешном завершении стендовых испытаний первой ступени тяжёлой РН Falcon 9. Первая ступень оснащена кластерной двигательной установкой из работающих параллельно 9 (3х3) двигателей Merlin. Цикл включал два огневых испытания, осуществлённых 12 и 16 октября 2009

Элементы РН Falcon 9 прошли испытания об успешном зщавершении испытаний бака и переходного модуля первой ступени тяжёлой ракеты-носителя Falcon 9, продемонстрировавших, что показатель безопасности составляет 1,4. В ходе испытаний

РН Falcon-1: определён срок запуска RazakSAT Как сообщает пресс-служба компании Falcon 1, запуск этой первой в мире частной ракеты-носителя, созданной полностью и исключительно частной компанией и с использованием только частных капиталов, намечен на 13-14 июля 2009 года.

Определена дата пуска частной РН Falcon 1 Пресс-служба компании SpaceX сообщила о запланированном на 20 апреля 2009 года запуске частной РН Falcon 1 со стартовой площадки на острове Омелек атолла Кваджалейн. Ракете предстоит вывести на близкую к экваториальной орбиту малазийский спутник дистанционного зондирования Земли RazakSAT, о

Очередной пуск Falcon 1 предпочли отложить Как сообщает пресс-служба компании SpaceX, запланированную ранее на 23 ментября 2008 года очередную попытку пуска ракеты-носителя Falcon 1 решено было отложить на более поздний срок после анализа результатов статических огневых испытаний двигателей тремя днями ранее. Подлежат замене компоненты системы подачи окислителя (ж

Falcon 1 попытаются запустить вновь 23 сентября Компания Space Exploration Technologies (SpaceX) объявила о запланированном на период 23 - 25 сентября 2008 года пуске ракеты-носителя Falcon 1 - первой в мире серийной ракеты-носителя, разработанной и созданной частной компанией. Ранее РН Falcon 1 пытались запустить три раза - каждый раз неудачно. Запуск планируется пр

Установлена причина аварии ракеты-носителя Falcon 1 Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, причиной произошедшей 4 августа 2008 г. аварии ракеты-носителя Falcon 1 стала ошибка в технической документации для ракеты. Falcon 1 должна была вывести на орбиту Земли три спутника. В результате ошибки после остановки двигателя отделившаяся вторая

Частная РН Falcon: третья неудача с третьей попытки Falcon 1 на орбиту пока не определена. Компания SpaceX ведет также разработку тяжелого варианта РН Falcon 9, теоретическипозволяющей выводить в космос тяжелую ПН, а также пилотируемые космичес

Старт Falcon 1 задержат из-за дефекта сопла Как сообщает Space.com со ссылкой на интервью основателя и исполнительного директора компании SpaceX Элона Маска, выявлен дефект сопла двигателя первой в мире частной ракеты-носителя Falcon 1. Тем самым запуск, который был намечен на конец июля 2008 года, будет перенесен как минимум на месяц. Указывается, что выявленный дефект имеет размер порядка 100 мкм и настолько незнач

Проведено огневое статическое испытание РН Falcon 1 м проведении 25 июня 2008 года на полигоне на атолле Кваджалейн статического испытания 1 ступени РН Falcon 1 №3 с двигателем Merlin 1C. Старт РН Falcon 1 №3 планируется в период с конца

Проведено огневое испытание связки из 5 двигателей Merlin РН Falcon 9 Space X, 3 июня 2008 года было проведено первое огневое испытание двигательной установки тяжелой РН Falcon 9, состоящей из пяти крестообразно установленных и работающих одновременно двигателей

Испытана совместная работа двигателей первой ступени РН Falcon-9 Компания SpaceX объявила об успешном проведении испытания совместной одновременной работы двигателей Merlin-1C тяжелой ракеты-носителя Falcon-9. В ходе испытаний, прошедших на испытательном полигоне компании в Техасе, была испытана совместная работа двух двигателей первой ступени одновременно. Предполагается, что на первой сту

Первый Falcon вышел комом Первый полет ракеты-носителя Falcon-1, состоявшийся, после многочисленных переносов, в пятницу, 24 марта (в 1 час 30 минут

Первый Falcon вышел комом Первый полет ракеты-носителя Falcon-1, состоявшийся, после многочисленных переносов, в пятницу, 24 марта (в 1 час 30 минут

Старт ракеты-носителя Falcon 1 перенесен на конец марта Как сообщила компания SpaceX, первый старт частной ракеты-носителя Falcon 1, дата которого ранее неоднократно переносилась, намечен теперь на конец марта. Как сообщает Space.com, теперь он намечен на 20–25 марта. Ракета стартует с атолла Кваджалейн. Она д

Старт ракеты-носителя Falcon 1 перенесен на конец марта Как сообщила компания SpaceX, первый старт частной ракеты-носителя Falcon 1, дата которого ранее неоднократно переносилась, намечен теперь на конец марта. Как сообщает Space.com, теперь он намечен на 20–25 марта. Ракета стартует с атолла Кваджалейн. Она д

Запуск Falcon 1 отложен надолго Запуск первой частной ракеты-носителя Falcon 1, намеченный после очередного переноса даты старта на 10 февраля, отложен опять. Как сообщила компания SpaceX, на этот раз старт откладывается на 2–4 недели.

Запуск Falcon 1 отложен надолго Запуск первой частной ракеты-носителя Falcon 1, намеченный после очередного переноса даты старта на 10 февраля, отложен опять. Как сообщила компания SpaceX, на этот раз старт откладывается на 2–4 недели.

Старт Falcon-1 откладывается Старт первой частной космической ракеты Falcon-1 отложен в связи с неполадками в работе наземного оборудования. Новая дата запуска пока не установлена, хотя специалисты считают, что это не произойдет раньше декабря. Как сообщил журна

Старт Falcon-1 откладывается Старт первой частной космической ракеты Falcon-1 отложен в связи с неполадками в работе наземного оборудования. Новая дата запуска пока не установлена, хотя специалисты считают, что это не произойдет раньше декабря. Как сообщил журна