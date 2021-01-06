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SpaceX Falcon SpaceX launch vehicles ракета-носитель



06.01.2021 Хронология всех ракет Илона Маска
03.12.2017 Родстер Tesla полетит к Марсу на ракете Falcon Heavy
03.07.2017 Компьютер самовольно отменил запуск ракеты Илона Маска
02.04.2017 Уже этим летом SpaceX запустит ракету Falcon Heavy, а следующем отправит людей к Луне
15.01.2017 SpaceX вернулась к полетам. Ракета Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу
04.01.2016 SpaceX — отработавшая ракета может летать
03.10.2013 SpaceX добилась нового успеха в разработке многоразовой ракеты
08.04.2011 Самую большую ракету-носитель запустят в конце 2013-го
30.06.2010 В первой ступени РН Falcon 9 используется алюминий низкой плотности
15.06.2010 SpaceX намерена форсировать испытания системы Falcon 9 - Dragon
07.06.2010 Falcon 9: успешный запуск
03.06.2010 Запуск РН Falcon 9 намечен на 4 июня 2010 года
27.05.2010 Официально названа дата запуска РН Falcon 9 с КК Dragon
27.05.2010 Запуск Falcon 9 переносится на июнь
15.03.2010 Успешно прошли стендовые испытания тяжёлой "частной" РН Falcon 9
10.03.2010 Огневое испытание Falcon 9 отменено
26.10.2009 Завершены стендовые испытания 1 ступени РН Falcon 9
05.08.2009 Элементы РН Falcon 9 прошли испытания
02.06.2009 РН Falcon-1: определён срок запуска RazakSAT
31.03.2009 Определена дата пуска частной РН Falcon 1
24.09.2008 Очередной пуск Falcon 1 предпочли отложить
23.09.2008 Falcon 1 попытаются запустить вновь 23 сентября
07.08.2008 Установлена причина аварии ракеты-носителя Falcon 1
04.08.2008 Частная РН Falcon: третья неудача с третьей попытки
30.06.2008 Старт Falcon 1 задержат из-за дефекта сопла
27.06.2008 Проведено огневое статическое испытание РН Falcon 1
07.06.2008 Проведено огневое испытание связки из 5 двигателей Merlin РН Falcon 9
30.01.2008 Испытана совместная работа двигателей первой ступени РН Falcon-9
27.03.2006 Первый Falcon вышел комом
27.03.2006 Первый Falcon вышел комом
01.03.2006 Старт ракеты-носителя Falcon 1 перенесен на конец марта
01.03.2006 Старт ракеты-носителя Falcon 1 перенесен на конец марта
10.02.2006 Запуск Falcon 1 отложен надолго
10.02.2006 Запуск Falcon 1 отложен надолго
28.11.2005 Старт Falcon-1 откладывается
28.11.2005 Старт Falcon-1 откладывается
21.11.2005 SpaceX запустит свою первую Falcon 1

Публикаций - 111, упоминаний - 243

SpaceX Falcon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 13
Twitter 2493 6
Orbcomm 0 3
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 2
Орбита 76 2
Парус Корпорация 442 2
TRW 29 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 2
Palo Alto Networks 112 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 2
Microsoft Corporation 22497 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1
SilverTerrier - TMT - хакерская группировка 1 1
Открытые технологии 600 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 1
Ростех - Автоматика Концерн 1008 1
AMD Graphics Product Group - ATI 872 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 1
Микрон - Micron 851 1
Harris Corporation 84 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 1
SES 61 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 98 1
Google LLC 10352 1
Rakuten 37 1
Globalstar - Глобалстар 164 1
PayPal 634 1
Vodafone Group 1318 1
OneWeb - WorldVU 29 1
Boeing 957 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 3
Orbital Sciences Corporation - OSC 26 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Меркури - Mercury 215 3
TMT Investments 99 2
NSPO - National Space Organization - Национальное космическое агентство Тайваня 4 2
Точка 1820 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 2
Tesla Motors 285 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
NASA Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 27 2
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 1
Lockheed Martin 730 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Starship Technologies 9 1
Май - Российская торговая компания 416 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Россети Ленэнерго 786 1
Blue Origin 17 1
ЕКА Топливная компания 137 1
ULA - United Launch Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 0 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 46
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 19
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США 91 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
U.S. Department of Defense - ORS Office - Operationally Responsive Space 4 1
Правительство РФ 8292 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 1
Администрация Президента РФ 904 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 50 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Interpol Global Financial Crime Taskforce - IGFCTF 1 1
ГИС-Ассоциация 231 2
Спутниковая связь - Спутниковые технологии - Космическая система связи 571 15
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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