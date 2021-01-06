Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SpaceX Falcon SpaceX launch vehicles ракета-носитель
Публикаций - 111, упоминаний - 243
SpaceX Falcon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИС-Ассоциация 231 2
|500 Startups 4742 7
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru