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U.S. Department of Defense U.S. Air Force ВВС США Военно-воздушные силы США
СОБЫТИЯ
|10.02.2026
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Армия США одним росчерком пера запретила миллионы устройств. В «черном списке» наушники и умные очки
Хайтек-слежка за солдатами ВВС США запретили всем военнослужащим пользоваться умными очками, беспроводными наушниками и целым рядом других устройств. Как пишет Tom’s Hardware, все эти гаджеты создают реальную и трудно ус
|19.09.2023
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США разрабатывают ударные БПЛА, которые будут работать в связке с пилотами истребителей
Пробный полёт «Валькирий» ВВС США разрабатывают продвинутый боевой беспилотник на базе искусственного интеллекта. Экспе
|29.08.2023
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ВВС США строят флот из 2 тыс. боевых БПЛА с искусственным интеллектом. Они в разы дешевле американских истребителей
одится американскому налогоплательщику в $69-90 млн за единицу, в зависимости от модификации. Фото: ВВС США Боевой БПЛА XQ-58A в ходе испытаний запускает малый дрон Altius-600 На реализацию ини
|28.04.2017
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ВВС США попросили хакеров взломать свои сайты
ающие в Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Директор по информационной безопасности ВВС США Питер Ким (Peter Kim) отметил: «Это важная часть нашей программы — возможность участи
|15.06.2016
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Погибла база данных о мошенничествах, злоупотреблениях и сексуальных домогательствах в ВВС США за 12 лет
ь за помощью к Министерству обороны США и к сторонним частным организациям. Пока результатов нет. В ВВС США повреждена база данных со 100 тыс. служебных расследований и расследований о фактах м
|03.05.2012
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Истребители пятого поколения отправят на разведку
В будущем ВВС США для проникновения в воздушное пространство противника будут использовать стелс-истреб
|24.02.2012
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ВВС США отказались от закупки российского приложения для iPad
осквичом Юрием Селюковым. Заказ был отменен спустя 2 дня после освещения в прессе, сообщает Nexgov. ВВС США никак не прокомментировали отказ от заказа. На прошлой неделе, когда стало известно о
|06.02.2012
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Новый БПЛА-крыло: ВВС США тестируют невозможное
оде RQ-170 Sentiel, но и создать экономичные безопасные транспортные и пассажирские самолеты. К концу апреля X-56A должен быть собран специалистами компании Lockheed Martin, а в июне его перевезут на авиабазу Эдвардс. Летные испытания начнутся в июле и продлятся до сентября. После примерно 25 часов налета, X-56A предполагается передать в НАСА. Читайте на CNews Транспорт будущего оторвется о
|07.10.2011
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ВВС США возьмут на вооружение интеллектуальную GPS
и Northrop Grumman на разработку совершенно новых приемников NAVWAR, которые заменят стандартные приемники GPS на боевых самолетах и управляемом вооружении. Система создается в рамках инициативы TNT ВВС США по разработке технологии навигации в боевых условиях при экстремальном противодействии противника, направленном на подавление работы GPS. Система NAVWAR заменит современные датчики GPS
|22.09.2010
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ВВС США хотят летать на сале, а в будущем - и на водорослях
Активная работа по переходу ВВС США на альтернативные источники топлива продолжается. В настоящее время к опытным полетам готовится истребитель F-15 Eagle. В октябре он взлетит с авиабазы Эглин на смеси трех разных видов
|22.07.2010
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Продолжается борьба EADS и Boeing за разработку самолета-заправщика для ВВС США
ия в протекционизме. Еще одной компанией, которая борется за контракт Пентагона, является украинское КБ Антонов. История на поставку самолетов-заправщиков началась почти десять лет назад. В 2001 году ВВС США приняли решение о замене своего парка самолетов-заправщиков KC-135. В связи с этим было принято решение отдать данный заказ, который на тот момент оценивался в $20 млрд, американской Bo
|19.07.2010
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Лаборатория ВВС США возобновляет разработку твёрдых ракетных топлив
Как сообщает пресс-служба Исследовательской лаборатории ВВС США, возобновлены разработки новых составов твёрдых ракетных топлив силами самой лаборатории. Для этого, в частности, в лаборатории введён в эксплуатацию стенд BATES (Ballistic Test and Eva
|15.07.2010
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Налёт одного из бомбардировщиков В-1В ВВС США превысил 10 тыс. часов
Как сообщает пресс-служба боевого командования ВВС США, налёт одного из бомбардировщиков В-1В (бортовой индекс 85-0087) 34 бомбардировочной эскадрильи экспедиционных сил превысил 10 тыс. часов. Рекордный вылет продолжительностью 14 часов бы
|01.07.2010
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ВВС США утвердили литературный минимум
Как сообщает пресс-служба ВВС США, начальник штаба генерал Нортон Шварц опубликовал 1 июля 2010 года список из 13 книг, которые он рекомендует для чтения. "Происходящие на Земном шаре события продолжают непосредственным
|22.06.2010
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ВВС США определили районы базирования пунктов управления MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper
Как сообщает пресс-служба ВВС США, определены районы базирования наземных пунктов управления БПЛА MQ-1 Predator (первая эскадрилья) и MQ-9 Reaper (вторая эскадрилья) - ими станут соответственно базы ВВС США White
|18.06.2010
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БПЛА 62 эскадрильи ВВС США в Афганистане налетали четверть миллиона часов
Как сообщает пресс-служба ВВС США, БПЛА совокупный налёт 62 экспеционной разведывательной эскадрильи ВВС США в Афганистане уже превысил в мае 2010 года четверть миллиона часов. На вооружении 62 эскадрильи, развёр
|10.06.2010
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ВВС США вводят новую военно-учётную специальность
нционно управляемого самолёта". После прохождения специального (уровня университетской магистратуры) курса выпускник получает 18 класс (18X career field) в классификации военно-учётных специальностей ВВС США, сможет получать лётное вознаграждение за вылеты, аналогичное вознаграждению "летающих" пилотов, и служить в военно-воздушных силах по шестилетнему контракту.
|02.06.2010
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Первый спутник SBSS доставлен на космодром ВВС США
Как сообщает пресс-служба компании Boeing, первый спутник мониторинга космического пространства SBSS (Space Based Space Surveillance) доставлен на космодром ВВС США на авиабазе "Ванденберг" в штате Калифорния. Запуск намечен на 8 июля 2010 года. Аппарат SBSS предназначен для отслеживания объектов искусственного и естественного происхождения в около
|28.05.2010
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ВВС США заказали очередную партию имитаторов MALD
Компания Raytheon объявила о получении контракта ВВС США стоимостью $96,7 млн. Контракт предусматривает производство очередной, третьей по счёту партии из примерно 300 миниатюрных имитаторов воздушных целей MALD Miniature Air Launched Decoy.
|25.05.2010
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Lockheed Martin передал ВВС США первый AEHF-спутник
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, ВВС США передан первый спутник связи AEHF (Advanced Extremely High Frequency). Его запуск планируется осуществить ракетой-носителем Atlas V 30 июля 2010 года. Один AEHF-спутник будет обладать б
|19.05.2010
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В испытания F-35 включается авиабаза Edwards
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 17 мая 2010 года 2 истребителя F-35 (бортовые индексы AF-1 и AF-2) совершили беспосадочный перелёт из Форт Уорт, штат Техас, на авиабазу Edwards в Калифорнии, на которой теперь также будут проводиться испытания нового истребителя пятого поколения. Предполагается, что в дальнейшем в испытаниях на авиабазе Edwards будут п
|12.05.2010
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ВВС США заказали партию модифицированных AGM-65E2/L Maverick
Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, ВВС США заказали партию ракет Maverick в новейшей модификации AGM-65E2/L общей стоимостью $34 млн. О количестве заказанных акет информации не приводится. Модифицированная AGM-65E2/L Maverick ос
|28.04.2010
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ВВС США занялись 3D-пропагандой
ий комплекс Command Center Alpha. Комплекс был представлен впервые в городе Лив Оак, штат Флорида, в ходе так называемого Suwannee River Jam. Назначение центра - демонстрация высокотехнологичной сути ВВС США. В комплексе Command Center Alpha использован принцип "улучшенной (Augmented) реальности", предполагающий объединение в информационном образе ситуации мира реального и мира виртуального
|21.04.2010
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Представлен первый HC-130J для ВВС США
Компания Lockheed Martin представила 19 апреля 2010 года первый из 21 заказанного ВВС США спасательно-эвакуационного и заправочного (combat rescue tanker) транспортного самолёта HC-130J. Предполагается закупка в конечном счёте до 31 машины - до 11 в спасательно-эвакуационной
|19.04.2010
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ВВС США готовят к запуску гиперзвуковой аппарат Falcon
По данным пресс-службы ВВС США, 20 апреля 2010 года, около полудня по местному времени с базы Ванденберг в Калифорнии планируется осуществить запуск новой модификации РН Minotaur IV. Полезной нагрузкой модернизирован
|13.04.2010
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Lockheed Martin поставила ВВС США тысячную КР JASSM
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 12 апреля 2010 года ВВС США была передана тысячная крылатая ракета JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Производство ракет было развёрнуто семь лет назад. Крылатые ракеты JASSM и JASSM-ER выполнены с исп
|05.04.2010
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ВВС США получили большую партию имитаторов MALD
Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, ВВС США поставлена первая значительная – достаточная для массового боевого применения – партия миниатюрных имитаторов ЛА различных типов MALD (Miniature Air Launched Decoy). Аппараты MALD имеют
|22.03.2010
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Налёт MQ-1B Predator в ВВС США превысил 700 тыс. часов
Как сообщает командование 432 авиационного крыла ВВС США (база Creech, штат Невада), 12 марта 2010 года налёт многоцелевых БПЛА MQ-1B Predator в ВВС США превысил 700 тыс. часов. Примечательны темпы: последние 200 тыс. часов аппараты на
|01.03.2010
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Операторы БПЛА ВВС США станут получать лётные выплаты
Как сообщила пресс-служба боевого командования ВВС США, пилоты дистанционно управляемых летательных аппаратов и их операторы, в том числе операторы полезной нагрузки, станут получать лётные выплаты. Оплачиваться по эквивалентным реальным вы
|10.02.2010
|ВВС США изучают неожиданные результаты ALICE
|05.02.2010
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ВВС США заказали очередную партию КР JASSM
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, контракт ВВС США стоимостью $243,5 млн. на производство очередной (лот 8) партии из 158 крылатых ракет JASSM (Joint Air-To-Surface Standoff Missile) позволит довести объём заказа до более чем 1200 едини
|04.02.2010
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В Германии разбился вертолет ВВС США
сился к типу многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk, который предназначен для транспортировки и огневой поддержки войск. Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") является многоцелевым вертолетом ВВС США. Поступил на вооружение американской армии в 1976г.
|15.12.2009
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ВВС США заказало разведкомплексы для транспортных самолётов
Компания Boeing получила заказ ВВС США на поставку очередных 500 разведкомплектов Combat Track II, предназначенных для размещения на борту бомбардировщиков и военно-транспортных самолётов. Стоимость заказа не сообщается, одн
|26.11.2009
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ВВС США закупают игровые консоли оптом
По информации сайта госзакупок США, исследовательская лаборатория ВВС США AFRL (ищет поставщиков 2200 единиц игровых консолей Sony Playstation 3 в версии с объёмом памяти 160 ГБ. Предполагается, что системы, оснащённые оптимизированными для обработки вектрной
|23.10.2009
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Новые датчики радарного облучения для ВВС США поставит Raytheon
ние производства и поставок модернизационных комплектов датчиков радарного облучения ALR-69A(V) для ВВС США. Датчики поставляются логистическому центру ВВС США на авиабазе Робинс, штат Д
|16.10.2009
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ВВС США потеряли истребитель F-16
Как сообщает Associated Press, два одноместных истребителя F-16 ВВС США, базирующиеся на авиабазе Shaw, столкнулись вчера, в 8 часов 30 минут по местному времени, в небе над Атлантикой вблизи побережья штата Южная Каролина, примерно в 70 км от г. Фолли Бич.
|21.08.2009
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24 воздушная армия ВВС США: первая кибернетическая
Как сообщает пресс-служба ВВС США, 18 августа 2009 года в ходе торжественной церемонии на авиабазе «Лакленд» (AFB Lackland) в штате Техас было объявлено о появлении в структуре Космического командования ВВС новой, 24 во
|14.08.2009
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ВВС США планируют "психические" атаки талибов
Генерал Гилмори Хостедж, командующий ВВС США в Афганистане, представил новую американскую доктрину, касающуюся порядка использования военной авиации в этой стране, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Для того чтобы завоев
|07.08.2009
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F-22 и Situational Awareness: история одной катастрофы
25 марта 2009 года истребитель пятого поколения F-22A Raptor, состоящий на вооружении боевых частей ВВС США, в ходе испытательного полёта потерпел крушение в 35 милях (примерно в полусотне кило
|01.07.2009
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Боевое командование ВВС США: перестройка и реструктуризация
Командование ВВС США представило 26 июня 2009 года предложения по реструктуризации (Air Combat Command) на
U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:
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