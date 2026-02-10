U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США

Армия США одним росчерком пера запретила миллионы устройств. В «черном списке» наушники и умные очки Хайтек-слежка за солдатами ВВС США запретили всем военнослужащим пользоваться умными очками, беспроводными наушниками и целым рядом других устройств. Как пишет Tom’s Hardware, все эти гаджеты создают реальную и трудно ус

США разрабатывают ударные БПЛА, которые будут работать в связке с пилотами истребителей Пробный полёт «Валькирий» ВВС США разрабатывают продвинутый боевой беспилотник на базе искусственного интеллекта. Экспе

ВВС США строят флот из 2 тыс. боевых БПЛА с искусственным интеллектом. Они в разы дешевле американских истребителей одится американскому налогоплательщику в $69-90 млн за единицу, в зависимости от модификации. Фото: ВВС США Боевой БПЛА XQ-58A в ходе испытаний запускает малый дрон Altius-600 На реализацию ини

ВВС США попросили хакеров взломать свои сайты ающие в Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Директор по информационной безопасности ВВС США Питер Ким (Peter Kim) отметил: «Это важная часть нашей программы — возможность участи

Погибла база данных о мошенничествах, злоупотреблениях и сексуальных домогательствах в ВВС США за 12 лет ь за помощью к Министерству обороны США и к сторонним частным организациям. Пока результатов нет. В ВВС США повреждена база данных со 100 тыс. служебных расследований и расследований о фактах м

Истребители пятого поколения отправят на разведку В будущем ВВС США для проникновения в воздушное пространство противника будут использовать стелс-истреб

ВВС США отказались от закупки российского приложения для iPad осквичом Юрием Селюковым. Заказ был отменен спустя 2 дня после освещения в прессе, сообщает Nexgov. ВВС США никак не прокомментировали отказ от заказа. На прошлой неделе, когда стало известно о

Новый БПЛА-крыло: ВВС США тестируют невозможное оде RQ-170 Sentiel, но и создать экономичные безопасные транспортные и пассажирские самолеты. К концу апреля X-56A должен быть собран специалистами компании Lockheed Martin, а в июне его перевезут на авиабазу Эдвардс. Летные испытания начнутся в июле и продлятся до сентября. После примерно 25 часов налета, X-56A предполагается передать в НАСА. Читайте на CNews Транспорт будущего оторвется о

ВВС США возьмут на вооружение интеллектуальную GPS и Northrop Grumman на разработку совершенно новых приемников NAVWAR, которые заменят стандартные приемники GPS на боевых самолетах и управляемом вооружении. Система создается в рамках инициативы TNT ВВС США по разработке технологии навигации в боевых условиях при экстремальном противодействии противника, направленном на подавление работы GPS. Система NAVWAR заменит современные датчики GPS

ВВС США хотят летать на сале, а в будущем - и на водорослях Активная работа по переходу ВВС США на альтернативные источники топлива продолжается. В настоящее время к опытным полетам готовится истребитель F-15 Eagle. В октябре он взлетит с авиабазы Эглин на смеси трех разных видов

Продолжается борьба EADS и Boeing за разработку самолета-заправщика для ВВС США ия в протекционизме. Еще одной компанией, которая борется за контракт Пентагона, является украинское КБ Антонов. История на поставку самолетов-заправщиков началась почти десять лет назад. В 2001 году ВВС США приняли решение о замене своего парка самолетов-заправщиков KC-135. В связи с этим было принято решение отдать данный заказ, который на тот момент оценивался в $20 млрд, американской Bo

Лаборатория ВВС США возобновляет разработку твёрдых ракетных топлив Как сообщает пресс-служба Исследовательской лаборатории ВВС США, возобновлены разработки новых составов твёрдых ракетных топлив силами самой лаборатории. Для этого, в частности, в лаборатории введён в эксплуатацию стенд BATES (Ballistic Test and Eva

Налёт одного из бомбардировщиков В-1В ВВС США превысил 10 тыс. часов Как сообщает пресс-служба боевого командования ВВС США, налёт одного из бомбардировщиков В-1В (бортовой индекс 85-0087) 34 бомбардировочной эскадрильи экспедиционных сил превысил 10 тыс. часов. Рекордный вылет продолжительностью 14 часов бы

ВВС США утвердили литературный минимум Как сообщает пресс-служба ВВС США, начальник штаба генерал Нортон Шварц опубликовал 1 июля 2010 года список из 13 книг, которые он рекомендует для чтения. "Происходящие на Земном шаре события продолжают непосредственным

ВВС США определили районы базирования пунктов управления MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper Как сообщает пресс-служба ВВС США, определены районы базирования наземных пунктов управления БПЛА MQ-1 Predator (первая эскадрилья) и MQ-9 Reaper (вторая эскадрилья) - ими станут соответственно базы ВВС США White

БПЛА 62 эскадрильи ВВС США в Афганистане налетали четверть миллиона часов Как сообщает пресс-служба ВВС США, БПЛА совокупный налёт 62 экспеционной разведывательной эскадрильи ВВС США в Афганистане уже превысил в мае 2010 года четверть миллиона часов. На вооружении 62 эскадрильи, развёр

ВВС США вводят новую военно-учётную специальность нционно управляемого самолёта". После прохождения специального (уровня университетской магистратуры) курса выпускник получает 18 класс (18X career field) в классификации военно-учётных специальностей ВВС США, сможет получать лётное вознаграждение за вылеты, аналогичное вознаграждению "летающих" пилотов, и служить в военно-воздушных силах по шестилетнему контракту.

Первый спутник SBSS доставлен на космодром ВВС США Как сообщает пресс-служба компании Boeing, первый спутник мониторинга космического пространства SBSS (Space Based Space Surveillance) доставлен на космодром ВВС США на авиабазе "Ванденберг" в штате Калифорния. Запуск намечен на 8 июля 2010 года. Аппарат SBSS предназначен для отслеживания объектов искусственного и естественного происхождения в около

ВВС США заказали очередную партию имитаторов MALD Компания Raytheon объявила о получении контракта ВВС США стоимостью $96,7 млн. Контракт предусматривает производство очередной, третьей по счёту партии из примерно 300 миниатюрных имитаторов воздушных целей MALD Miniature Air Launched Decoy.

Lockheed Martin передал ВВС США первый AEHF-спутник Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, ВВС США передан первый спутник связи AEHF (Advanced Extremely High Frequency). Его запуск планируется осуществить ракетой-носителем Atlas V 30 июля 2010 года. Один AEHF-спутник будет обладать б

В испытания F-35 включается авиабаза Edwards Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 17 мая 2010 года 2 истребителя F-35 (бортовые индексы AF-1 и AF-2) совершили беспосадочный перелёт из Форт Уорт, штат Техас, на авиабазу Edwards в Калифорнии, на которой теперь также будут проводиться испытания нового истребителя пятого поколения. Предполагается, что в дальнейшем в испытаниях на авиабазе Edwards будут п

ВВС США заказали партию модифицированных AGM-65E2/L Maverick Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, ВВС США заказали партию ракет Maverick в новейшей модификации AGM-65E2/L общей стоимостью $34 млн. О количестве заказанных акет информации не приводится. Модифицированная AGM-65E2/L Maverick ос

ВВС США занялись 3D-пропагандой ий комплекс Command Center Alpha. Комплекс был представлен впервые в городе Лив Оак, штат Флорида, в ходе так называемого Suwannee River Jam. Назначение центра - демонстрация высокотехнологичной сути ВВС США. В комплексе Command Center Alpha использован принцип "улучшенной (Augmented) реальности", предполагающий объединение в информационном образе ситуации мира реального и мира виртуального

Представлен первый HC-130J для ВВС США Компания Lockheed Martin представила 19 апреля 2010 года первый из 21 заказанного ВВС США спасательно-эвакуационного и заправочного (combat rescue tanker) транспортного самолёта HC-130J. Предполагается закупка в конечном счёте до 31 машины - до 11 в спасательно-эвакуационной

ВВС США готовят к запуску гиперзвуковой аппарат Falcon По данным пресс-службы ВВС США, 20 апреля 2010 года, около полудня по местному времени с базы Ванденберг в Калифорнии планируется осуществить запуск новой модификации РН Minotaur IV. Полезной нагрузкой модернизирован

Lockheed Martin поставила ВВС США тысячную КР JASSM Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 12 апреля 2010 года ВВС США была передана тысячная крылатая ракета JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Производство ракет было развёрнуто семь лет назад. Крылатые ракеты JASSM и JASSM-ER выполнены с исп

ВВС США получили большую партию имитаторов MALD Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, ВВС США поставлена первая значительная – достаточная для массового боевого применения – партия миниатюрных имитаторов ЛА различных типов MALD (Miniature Air Launched Decoy). Аппараты MALD имеют

Налёт MQ-1B Predator в ВВС США превысил 700 тыс. часов Как сообщает командование 432 авиационного крыла ВВС США (база Creech, штат Невада), 12 марта 2010 года налёт многоцелевых БПЛА MQ-1B Predator в ВВС США превысил 700 тыс. часов. Примечательны темпы: последние 200 тыс. часов аппараты на

Операторы БПЛА ВВС США станут получать лётные выплаты Как сообщила пресс-служба боевого командования ВВС США, пилоты дистанционно управляемых летательных аппаратов и их операторы, в том числе операторы полезной нагрузки, станут получать лётные выплаты. Оплачиваться по эквивалентным реальным вы

ВВС США заказали очередную партию КР JASSM Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, контракт ВВС США стоимостью $243,5 млн. на производство очередной (лот 8) партии из 158 крылатых ракет JASSM (Joint Air-To-Surface Standoff Missile) позволит довести объём заказа до более чем 1200 едини

В Германии разбился вертолет ВВС США сился к типу многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk, который предназначен для транспортировки и огневой поддержки войск. Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") является многоцелевым вертолетом ВВС США. Поступил на вооружение американской армии в 1976г.

ВВС США заказало разведкомплексы для транспортных самолётов Компания Boeing получила заказ ВВС США на поставку очередных 500 разведкомплектов Combat Track II, предназначенных для размещения на борту бомбардировщиков и военно-транспортных самолётов. Стоимость заказа не сообщается, одн

ВВС США закупают игровые консоли оптом По информации сайта госзакупок США, исследовательская лаборатория ВВС США AFRL (ищет поставщиков 2200 единиц игровых консолей Sony Playstation 3 в версии с объёмом памяти 160 ГБ. Предполагается, что системы, оснащённые оптимизированными для обработки вектрной

Новые датчики радарного облучения для ВВС США поставит Raytheon ние производства и поставок модернизационных комплектов датчиков радарного облучения ALR-69A(V) для ВВС США. Датчики поставляются логистическому центру ВВС США на авиабазе Робинс, штат Д

ВВС США потеряли истребитель F-16 Как сообщает Associated Press, два одноместных истребителя F-16 ВВС США, базирующиеся на авиабазе Shaw, столкнулись вчера, в 8 часов 30 минут по местному времени, в небе над Атлантикой вблизи побережья штата Южная Каролина, примерно в 70 км от г. Фолли Бич.

24 воздушная армия ВВС США: первая кибернетическая Как сообщает пресс-служба ВВС США, 18 августа 2009 года в ходе торжественной церемонии на авиабазе «Лакленд» (AFB Lackland) в штате Техас было объявлено о появлении в структуре Космического командования ВВС новой, 24 во

ВВС США планируют "психические" атаки талибов Генерал Гилмори Хостедж, командующий ВВС США в Афганистане, представил новую американскую доктрину, касающуюся порядка использования военной авиации в этой стране, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Для того чтобы завоев

F-22 и Situational Awareness: история одной катастрофы 25 марта 2009 года истребитель пятого поколения F-22A Raptor, состоящий на вооружении боевых частей ВВС США, в ходе испытательного полёта потерпел крушение в 35 милях (примерно в полусотне кило