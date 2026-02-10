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U.S. Department of Defense U.S. Air Force ВВС США Военно-воздушные силы США

U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США

СОБЫТИЯ


10.02.2026 Армия США одним росчерком пера запретила миллионы устройств. В «черном списке» наушники и умные очки

Хайтек-слежка за солдатами ВВС США запретили всем военнослужащим пользоваться умными очками, беспроводными наушниками и целым рядом других устройств. Как пишет Tom’s Hardware, все эти гаджеты создают реальную и трудно ус
19.09.2023 США разрабатывают ударные БПЛА, которые будут работать в связке с пилотами истребителей

Пробный полёт «Валькирий» ВВС США разрабатывают продвинутый боевой беспилотник на базе искусственного интеллекта. Экспе
29.08.2023 ВВС США строят флот из 2 тыс. боевых БПЛА с искусственным интеллектом. Они в разы дешевле американских истребителей

одится американскому налогоплательщику в $69-90 млн за единицу, в зависимости от модификации. Фото: ВВС США Боевой БПЛА XQ-58A в ходе испытаний запускает малый дрон Altius-600 На реализацию ини
28.04.2017 ВВС США попросили хакеров взломать свои сайты

ающие в Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Директор по информационной безопасности ВВС США Питер Ким (Peter Kim) отметил: «Это важная часть нашей программы — возможность участи
15.06.2016 Погибла база данных о мошенничествах, злоупотреблениях и сексуальных домогательствах в ВВС США за 12 лет

ь за помощью к Министерству обороны США и к сторонним частным организациям. Пока результатов нет. В ВВС США повреждена база данных со 100 тыс. служебных расследований и расследований о фактах м
03.05.2012 Истребители пятого поколения отправят на разведку

В будущем ВВС США для проникновения в воздушное пространство противника будут использовать стелс-истреб
24.02.2012 ВВС США отказались от закупки российского приложения для iPad

осквичом Юрием Селюковым. Заказ был отменен спустя 2 дня после освещения в прессе, сообщает Nexgov. ВВС США никак не прокомментировали отказ от заказа. На прошлой неделе, когда стало известно о
06.02.2012 Новый БПЛА-крыло: ВВС США тестируют невозможное

оде RQ-170 Sentiel, но и создать экономичные безопасные транспортные и пассажирские самолеты. К концу апреля X-56A должен быть собран специалистами компании Lockheed Martin, а в июне его перевезут на авиабазу Эдвардс. Летные испытания начнутся в июле и продлятся до сентября. После примерно 25 часов налета, X-56A предполагается передать в НАСА. Читайте на CNews Транспорт будущего оторвется о
07.10.2011 ВВС США возьмут на вооружение интеллектуальную GPS

и Northrop Grumman на разработку совершенно новых приемников NAVWAR, которые заменят стандартные приемники GPS на боевых самолетах и управляемом вооружении. Система создается в рамках инициативы TNT ВВС США по разработке технологии навигации в боевых условиях при экстремальном противодействии противника, направленном на подавление работы GPS. Система NAVWAR заменит современные датчики GPS

22.09.2010 ВВС США хотят летать на сале, а в будущем - и на водорослях

Активная работа по переходу ВВС США на альтернативные источники топлива продолжается. В настоящее время к опытным полетам готовится истребитель F-15 Eagle. В октябре он взлетит с авиабазы Эглин на смеси трех разных видов

22.07.2010 Продолжается борьба EADS и Boeing за разработку самолета-заправщика для ВВС США

ия в протекционизме. Еще одной компанией, которая борется за контракт Пентагона, является украинское КБ Антонов. История на поставку самолетов-заправщиков началась почти десять лет назад. В 2001 году ВВС США приняли решение о замене своего парка самолетов-заправщиков KC-135. В связи с этим было принято решение отдать данный заказ, который на тот момент оценивался в $20 млрд, американской Bo
19.07.2010 Лаборатория ВВС США возобновляет разработку твёрдых ракетных топлив

Как сообщает пресс-служба Исследовательской лаборатории ВВС США, возобновлены разработки новых составов твёрдых ракетных топлив силами самой лаборатории. Для этого, в частности, в лаборатории введён в эксплуатацию стенд BATES (Ballistic Test and Eva
15.07.2010 Налёт одного из бомбардировщиков В-1В ВВС США превысил 10 тыс. часов

Как сообщает пресс-служба боевого командования ВВС США, налёт одного из бомбардировщиков В-1В (бортовой индекс 85-0087) 34 бомбардировочной эскадрильи экспедиционных сил превысил 10 тыс. часов. Рекордный вылет продолжительностью 14 часов бы
01.07.2010 ВВС США утвердили литературный минимум

Как сообщает пресс-служба ВВС США, начальник штаба генерал Нортон Шварц опубликовал 1 июля 2010 года список из 13 книг, которые он рекомендует для чтения. "Происходящие на Земном шаре события продолжают непосредственным
22.06.2010 ВВС США определили районы базирования пунктов управления MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper

Как сообщает пресс-служба ВВС США, определены районы базирования наземных пунктов управления БПЛА MQ-1 Predator (первая эскадрилья) и MQ-9 Reaper (вторая эскадрилья) - ими станут соответственно базы ВВС США White
18.06.2010 БПЛА 62 эскадрильи ВВС США в Афганистане налетали четверть миллиона часов

Как сообщает пресс-служба ВВС США, БПЛА совокупный налёт 62 экспеционной разведывательной эскадрильи ВВС США в Афганистане уже превысил в мае 2010 года четверть миллиона часов. На вооружении 62 эскадрильи, развёр
10.06.2010 ВВС США вводят новую военно-учётную специальность

нционно управляемого самолёта". После прохождения специального (уровня университетской магистратуры) курса выпускник получает 18 класс (18X career field) в классификации военно-учётных специальностей ВВС США, сможет получать лётное вознаграждение за вылеты, аналогичное вознаграждению "летающих" пилотов, и служить в военно-воздушных силах по шестилетнему контракту.
02.06.2010 Первый спутник SBSS доставлен на космодром ВВС США

Как сообщает пресс-служба компании Boeing, первый спутник мониторинга космического пространства SBSS (Space Based Space Surveillance) доставлен на космодром ВВС США на авиабазе "Ванденберг" в штате Калифорния. Запуск намечен на 8 июля 2010 года. Аппарат SBSS предназначен для отслеживания объектов искусственного и естественного происхождения в около
28.05.2010 ВВС США заказали очередную партию имитаторов MALD

Компания Raytheon объявила о получении контракта ВВС США стоимостью $96,7 млн. Контракт предусматривает производство очередной, третьей по счёту партии из примерно 300 миниатюрных имитаторов воздушных целей MALD Miniature Air Launched Decoy.

25.05.2010 Lockheed Martin передал ВВС США первый AEHF-спутник

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, ВВС США передан первый спутник связи AEHF (Advanced Extremely High Frequency). Его запуск планируется осуществить ракетой-носителем Atlas V 30 июля 2010 года. Один AEHF-спутник будет обладать б
19.05.2010 В испытания F-35 включается авиабаза Edwards

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 17 мая 2010 года 2 истребителя F-35 (бортовые индексы AF-1 и AF-2) совершили беспосадочный перелёт из Форт Уорт, штат Техас, на авиабазу Edwards в Калифорнии, на которой теперь также будут проводиться испытания нового истребителя пятого поколения. Предполагается, что в дальнейшем в испытаниях на авиабазе Edwards будут п
12.05.2010 ВВС США заказали партию модифицированных AGM-65E2/L Maverick

Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, ВВС США заказали партию ракет Maverick в новейшей модификации AGM-65E2/L общей стоимостью $34 млн. О количестве заказанных акет информации не приводится. Модифицированная AGM-65E2/L Maverick ос
28.04.2010 ВВС США занялись 3D-пропагандой

ий комплекс Command Center Alpha. Комплекс был представлен впервые в городе Лив Оак, штат Флорида, в ходе так называемого Suwannee River Jam. Назначение центра - демонстрация высокотехнологичной сути ВВС США. В комплексе Command Center Alpha использован принцип "улучшенной (Augmented) реальности", предполагающий объединение в информационном образе ситуации мира реального и мира виртуального
21.04.2010 Представлен первый HC-130J для ВВС США

Компания Lockheed Martin представила 19 апреля 2010 года первый из 21 заказанного ВВС США спасательно-эвакуационного и заправочного (combat rescue tanker) транспортного самолёта HC-130J. Предполагается закупка в конечном счёте до 31 машины - до 11 в спасательно-эвакуационной
19.04.2010 ВВС США готовят к запуску гиперзвуковой аппарат Falcon

По данным пресс-службы ВВС США, 20 апреля 2010 года, около полудня по местному времени с базы Ванденберг в Калифорнии планируется осуществить запуск новой модификации РН Minotaur IV. Полезной нагрузкой модернизирован
13.04.2010 Lockheed Martin поставила ВВС США тысячную КР JASSM

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 12 апреля 2010 года ВВС США была передана тысячная крылатая ракета JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Производство ракет было развёрнуто семь лет назад. Крылатые ракеты JASSM и JASSM-ER выполнены с исп
05.04.2010 ВВС США получили большую партию имитаторов MALD

Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, ВВС США поставлена первая значительная – достаточная для массового боевого применения – партия миниатюрных имитаторов ЛА различных типов MALD (Miniature Air Launched Decoy). Аппараты MALD имеют
22.03.2010 Налёт MQ-1B Predator в ВВС США превысил 700 тыс. часов

Как сообщает командование 432 авиационного крыла ВВС США (база Creech, штат Невада), 12 марта 2010 года налёт многоцелевых БПЛА MQ-1B Predator в ВВС США превысил 700 тыс. часов. Примечательны темпы: последние 200 тыс. часов аппараты на
01.03.2010 Операторы БПЛА ВВС США станут получать лётные выплаты

Как сообщила пресс-служба боевого командования ВВС США, пилоты дистанционно управляемых летательных аппаратов и их операторы, в том числе операторы полезной нагрузки, станут получать лётные выплаты. Оплачиваться по эквивалентным реальным вы
10.02.2010 ВВС США изучают неожиданные результаты ALICE
05.02.2010 ВВС США заказали очередную партию КР JASSM

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, контракт ВВС США стоимостью $243,5 млн. на производство очередной (лот 8) партии из 158 крылатых ракет JASSM (Joint Air-To-Surface Standoff Missile) позволит довести объём заказа до более чем 1200 едини
04.02.2010 В Германии разбился вертолет ВВС США

сился к типу многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk, который предназначен для транспортировки и огневой поддержки войск. Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") является многоцелевым вертолетом ВВС США. Поступил на вооружение американской армии в 1976г.
15.12.2009 ВВС США заказало разведкомплексы для транспортных самолётов

Компания Boeing получила заказ ВВС США на поставку очередных 500 разведкомплектов Combat Track II, предназначенных для размещения на борту бомбардировщиков и военно-транспортных самолётов. Стоимость заказа не сообщается, одн
26.11.2009 ВВС США закупают игровые консоли оптом

По информации сайта госзакупок США, исследовательская лаборатория ВВС США AFRL (ищет поставщиков 2200 единиц игровых консолей Sony Playstation 3 в версии с объёмом памяти 160 ГБ. Предполагается, что системы, оснащённые оптимизированными для обработки вектрной
23.10.2009 Новые датчики радарного облучения для ВВС США поставит Raytheon

ние производства и поставок модернизационных комплектов датчиков радарного облучения ALR-69A(V) для ВВС США. Датчики поставляются логистическому центру ВВС США на авиабазе Робинс, штат Д
16.10.2009 ВВС США потеряли истребитель F-16

Как сообщает Associated Press, два одноместных истребителя F-16 ВВС США, базирующиеся на авиабазе Shaw, столкнулись вчера, в 8 часов 30 минут по местному времени, в небе над Атлантикой вблизи побережья штата Южная Каролина, примерно в 70 км от г. Фолли Бич.
21.08.2009 24 воздушная армия ВВС США: первая кибернетическая

Как сообщает пресс-служба ВВС США, 18 августа 2009 года в ходе торжественной церемонии на авиабазе «Лакленд» (AFB Lackland) в штате Техас было объявлено о появлении в структуре Космического командования ВВС новой, 24 во
14.08.2009 ВВС США планируют "психические" атаки талибов

Генерал Гилмори Хостедж, командующий ВВС США в Афганистане, представил новую американскую доктрину, касающуюся порядка использования военной авиации в этой стране, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Для того чтобы завоев
07.08.2009 F-22 и Situational Awareness: история одной катастрофы

25 марта 2009 года истребитель пятого поколения F-22A Raptor, состоящий на вооружении боевых частей ВВС США, в ходе испытательного полёта потерпел крушение в 35 милях (примерно в полусотне кило
01.07.2009 Боевое командование ВВС США: перестройка и реструктуризация

Командование ВВС США представило 26 июня 2009 года предложения по реструктуризации (Air Combat Command) на

Публикаций - 939, упоминаний - 1041

U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:

RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 53
Microsoft Corporation 25775 16
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 15
Midway 110 14
BAE Systems 179 12
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 11
Google LLC 12690 10
9594 10
Polar - Полар 116 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 7
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 5
Новый диск 963 5
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
TRW 29 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 4
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 4
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 4
bitComposer Interactive - bitComposer Games 24 4
Apple Inc 13156 4
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
SpaceCom - IAI Spacecom - Aircraft Industries 13 3
HPE SGI - Silicon Graphics 390 3
Sony 6739 3
PayPal 671 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Эшелон НПО 150 3
Globalstar - Глобалстар 192 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 29 2
Thales Group 143 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 2
AlliedSignal - Allied Aerospace Industries 4 2
Boeing 1031 176
Lockheed Martin 777 138
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Ball Aerospace & Technologies 49 14
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
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Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 8
Arianespace 87 6
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General Atomics 29 6
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BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 5
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 5
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 5
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 5
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
Puma - Пума 50 3
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 3
Резонанс НПП 407 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 3
NSPO - National Space Organization - Национальное космическое агентство Тайваня 4 3
XCOR Aerospace 15 3
Boeing Phantom Works 4 3
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 3
SLV 13 3
Alaska Airlines 14 2
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Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 35
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 34
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 30
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
Stealth - Стелс-технология 205 26
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 24
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 23
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 22
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 18
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 15
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 15
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 14
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 13
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 89
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 88
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 65
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 50
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 36
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 34
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 30
Microsoft Windows 2000 8678 20
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 20
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 20
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 19
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 19
Lockheed Martin - GPS Block 39 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 16
Acer Predator 224 16
Square Enix - Battlestation 41 15
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - WGS - Wideband Global SATCOM system - Wideband Gapfiller Satellite 19 13
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 12
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 11
Microsoft Windows 16882 11
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 10
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 10
Boeing B-52 Stratofortress 12 10
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 8
RTX Corporation - X-51 Waverider ГПВРД 13 8
Google Earth - Google Планета Земля 490 8
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 7
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - National Security Space Launch (NSSL) - Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV 13 7
Linux OS 11533 7
Apple iPhone 6 4861 7
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 53 6
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 6
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 6
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 22 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 12 6
Рахманов Максим 47 9
Путин Владимир 3454 9
Иванов Сергей 405 9
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Bush George - Буш Джордж 336 5
Левкевич Михаил 59 5
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 5
Селюков Юрий 5 5
Teets Peter - Титс Питер 7 5
Novak Lisa - Новак Лиза 24 4
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 4
Obering Henry - Оберинг Генри 8 4
Pawlikowski Ellen - Павликовски Эллен 4 4
Benson Jim - Бенсон Джим 12 4
Kehler Robert - Келер Роберт 6 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Перминов Анатолий 131 3
Kalrson Bruce - Карлсон Брюс 3 3
Camarda Charlie - Камарда Чарли 13 3
Grunsfeld John - Грансфельд Джон 12 3
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 3
Collins Eileen - Коллинз Эйлин 17 3
Северский Александр 3 3
Tishler Asher - Тишлер Ашер 3 3
Robinson Stephen - Робинсон Стивен 28 3
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 3
Hamilton Tucker - Хэмилтон Такер 3 3
Wynn Michael - Уинн Майкл 3 3
Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 3
Thomas Andrew - Томас Эндрю 12 3
Kelly James - Келли Джеймс 12 3
Донской Дмитрий 40 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 2
Шаккум Мартин 7 2
Шалманов Сергей 202 2
Филатов Валерий 9 2
Москвич Юрий 3 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 619
Земля - планета Солнечной системы 10865 168
Россия - РФ - Российская федерация 166168 152
США - Калифорния 4829 139
Европа 24964 53
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 51
Япония 13807 50
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 41
США - Флорида 786 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 39
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 38
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 38
Ирак - Республика 709 36
США - Нью-Мексико 249 31
США - Аляска 246 29
Германия - Федеративная Республика 13221 28
США - Техас 1048 27
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 27
Канада 5082 22
Франция - Французская Республика 8177 21
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 19
США - Невада 214 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 18
США - Колумбия - Вашингтон 1487 17
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 16
США - Вайоминг 68 15
Индия - Bharat 5870 15
Америка - Американский регион 2206 15
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 15
Ближний Восток 3154 15
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Иран - Исламская Республика Иран 1155 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Израиль 2856 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 12
США - Аризона 549 12
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 11
США - Гуам - Марианские острова 42 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 350
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 335
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 70
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 47
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 42
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 28
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 28
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 27
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 25
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 23
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 21
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 21
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 21
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 20
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Ирак - Война в Персидском заливе 224 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 16
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
Число Маха - скорость 61 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 13
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 12
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 12
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 12
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 11
Энергетика - Energy - Energetically 5855 11
Вьетнам - война - Вьетнамская война - Chiến tranh Việt Nam - Vietnam War 30 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 436
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AP - Associated Press 2007 34
New Scientist 1448 25
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Flight International 64 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 13
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 11
Defense Tech 44 10
Defensetech 47 9
NYT - The New York Times 1100 9
Times 661 8
The Register - The Register Hardware 1784 8
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 10
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 5
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 4
NASA Langley Research Center 18 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 2
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 2
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 2
SETI Institute 23 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 19 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
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Высокие технологии XXI века 78 6
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 5
Неогеография XXI - форум 65 5
Международный женский день - 8 марта 418 4
Фарнборо - Международный авиасалон 28 4
GeoВласть 45 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 2
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Space Tech Expo - Spacecraft Technology Expo 2 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Земля из космоса 51 1
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Наука

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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