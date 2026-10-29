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Индексная книга (каталог) CNews*
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University of Arkansas Университет штата Арканзас Университет штата Арканзас

University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас

СОБЫТИЯ


29.10.2026 Создано самозаряжающееся устройство. Оно умеет работать без батарейки 1
17.06.2022 Американского разработчика микросхем посадили в тюрьму за то, что у него были патенты в Китае 3
12.04.2012 Углеродные нанотрубки ускоряют рост клеток 1
12.08.2011 С авиатеррористами будет воевать статистика 1
23.11.2009 RFID спасет от пиратства 1
15.11.2007 Изучен отклик наноструктур на воздействие электрического поля 1
21.04.2006 Происхождение марсианских рек: новые загадки 1
21.04.2006 Происхождение марсианских рек: новые загадки 1
05.07.2004 КПК станет корпоративным инструментом 1
21.08.2002 В лаборатории с марсианскими условиями может существовать жизнь 1
21.08.2002 В лаборатории с марсианскими условиями может существовать жизнь 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

University of Arkansas и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12897 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 619 1
CA Technologies - Computer Associates 392 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 310 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1219 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 639 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 484 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 2
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 156 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 625 1
Stealth - Стелс-технология 205 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2760 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1080 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8944 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 311 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2906 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10898 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6758 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2109 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 296 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 279 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10827 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1765 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14936 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 1
Chevrier Vincent - Чеврир Винсент 2 2
Пономарева Инна 3 1
Deshpande Nikhil - Дешпанд Нихиль 1 1
Говадиа Ношир - Gowadia Noshir 1 1
Ходаковская Мария 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 714 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1319 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 3
Земля - планета Солнечной системы 10930 2
Солнечная система - Solar system 2575 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 1
Канада 5099 1
Израиль 2877 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
США - Техас 1065 1
США - Мичиган 277 1
США - Северная Каролина 329 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5536 1
США - Арканзас 63 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4639 3
Физика - Physics - область естествознания 2977 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 895 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 373 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1029 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1468 2
Газы - CO - Монооксид углерода - Оксид углерода - Угарный газ 24 2
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5177 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3822 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4791 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1913 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 871 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 423 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1939 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3916 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 119 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4069 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9171 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3243 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 218 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1652 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5737 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6656 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 629 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 399 1
Phys.org 973 2
Future - Space.com 200 2
The Register - The Register Hardware 1806 1
ScienceDaily 399 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 262 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 336 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
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