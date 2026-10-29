Индексная книга (каталог) CNews*
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University of Arkansas Университет штата Арканзас Университет штата Арканзас
СОБЫТИЯ
|29.10.2026
|Создано самозаряжающееся устройство. Оно умеет работать без батарейки 1
|17.06.2022
|Американского разработчика микросхем посадили в тюрьму за то, что у него были патенты в Китае 3
|12.04.2012
|Углеродные нанотрубки ускоряют рост клеток 1
|12.08.2011
|С авиатеррористами будет воевать статистика 1
|23.11.2009
|RFID спасет от пиратства 1
|15.11.2007
|Изучен отклик наноструктур на воздействие электрического поля 1
|21.04.2006
|Происхождение марсианских рек: новые загадки 1
|21.04.2006
|Происхождение марсианских рек: новые загадки 1
|05.07.2004
|КПК станет корпоративным инструментом 1
|21.08.2002
|В лаборатории с марсианскими условиями может существовать жизнь 1
|21.08.2002
|В лаборатории с марсианскими условиями может существовать жизнь 1
Публикаций - 11, упоминаний - 13
University of Arkansas и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12897 1
|Broadcom Inc - Avago Technologies 619 1
|CA Technologies - Computer Associates 392 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
|Nokia Symbian OS 1411 1
|Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 1
|Chevrier Vincent - Чеврир Винсент 2 2
|Пономарева Инна 3 1
|Deshpande Nikhil - Дешпанд Нихиль 1 1
|Говадиа Ношир - Gowadia Noshir 1 1
|Ходаковская Мария 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 714 1
|Phys.org 973 2
|Future - Space.com 200 2
|The Register - The Register Hardware 1806 1
|ScienceDaily 399 1
|NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 262 2
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 336 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.