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Марс "красная" планета Солнечной системы
- Марс - четвертая по счету планета от Солнца. Является главным кандидатом на колонизацию.
- У Марса есть 2 небольших спутника – Деймос у которого диаметр 12.4 км (с греческого – «ужас») и Фобос с диаметром 22.5 км(«страх»), Деймос всходит на востоке и садится на западе и ему требуется 2.7 земных суток что бы сделать полный оборот. Фобос всходит на западе, и садится на востоке, и для того что бы сделать полный оборот ему требуется 7.65 земных часов. Наличие у Марса двух спутников было случайно предсказано за 150 лет до их открытия. Джонатан Свифт в своём романе «Путешествие Гулливера» (первое издание вышло в 1726 году) описывает два спутника Марса, находящихся от планеты на расстояниях в 3 и 5 диаметров Марса, а период их вращения составлял соответственно 10 и 21,5 часов. И только в 1877 году астроном Асаф Холл обнаружил у красной планеты два спутника, которые впоследствии были названы Фобос и Деймос. Они находятся на расстоянии 1,4 и 3,5 диаметра Марса от центра планеты, а их периоды обращения - 7,6 и 30,3 часа.
- Марс - наиболее изученная планета Солнечной системы (не считая Земли).
- Марсоходы: Curiosity и Perseverance. микровертолёт Ingenuity. Третий марсоход китайский: "Чжужун".
- Лишь треть всех когда-либо отправленных на Марс космических аппаратов достигла своей цели.
- Когда ядро Марса стало остывать, магнитное поле планеты ослабло, а затем и вовсе исчезло. Это послужило причиной, по которой атмосфера была «сдута» солнечным ветром и практически улетучилась в космическое пространство, забрав с собой воду.
- На Марсе и Луне человек может прожить несколько суток в легком скафандре. Главной проблемой является высокая радиация, именно она может убить человека за несколько дней. Из-за отсутствия озонового слоя солнечная радиация на Марсе чрезвычайно опасна.
- Марсианские рассветы и закаты представляют собой полную противоположность земным. Из-за рассеянной в атмосфере планеты пыли они окрашены в голубые тона.
- Атмосфера Марса на 96% состоит из двуокиси углерода (CO₂), содержание кислорода там не превышает 0,13%, в то время как на Земле его концентрация составляет 21%. Плотность марсианской атмосферы составляет примерно 1% от земной.
- Гравитация Марса в два с половиной раза слабее, чем на Земле.
- Марсианские сутки длиннее земных на 37 с половиной минут.
- Год на Марсе почти в два раза дольше, чем год на Земле. Его продолжительность составляет около 687 дней (1,88 земного года).
- Ось Марса наклонена на 25,19 градусов по отношению к плоскости орбиты (почти как на Земле), в результате чего на Марсе есть несколько сезонов, однако они почти в два раза длиннее, чем на Земле, так как его орбитальный период гораздо больше. Весна в северном полушарии (самый длинный сезон), длится приблизительно 7 земных месяцев. Лето занимает второе место по продолжительности, оно длится шесть месяцев, в то время как осень – 5,3 месяца, а зима чуть более 4 месяцев. В южном полушарии длина сезонов отличается незначительно.
- Средняя температура на Марсе составляет примерно -80 °C.
- Несмотря на то, что Марс называют Красной планетой, на самом деле его поверхность не красная. Издалека он может показаться слегка красноватым из-за тонкого слоя ржавой железооксидной пыли в его атмосфере. Но поверхность планеты скорее коричневая, местами даже золотистая или зеленоватая. А красновато-бурый цвет Марсу придаёт оксид железа.
- Марсианские песчаные бури могут захватывать огромные области и длиться месяцами.
- Кора Марса — цельная, в отличие от земной коры, состоящей из отдельных тектонических плит.
- Данные космических аппаратов говорят о том, что в далеком прошлом Марс обладал полноценной гидросферой. По его поверхности текли потоки воды, там существовали озера и моря. Но по мере изменения климата практически вся она была потеряна. Остатки марсианской воды сейчас сосредоточены в полярных шапках, а также в подповерхностном слое вечной мерзлоты толщиной в десятки и сотни метров. Если растопить этот лед, то поверхность Марса покроется слоем воды толщиной в несколько десятков метров.
- Одна из самых популярных сегодня гипотез высыхания Марса: это произошло из-за потери планетой углекислого газа. Однако, когда ученые сравнили разные симуляции, увидели нечто удивительное. Изменение количества углекислого газа в атмосфере не изменило результат. То есть движущей силой перемен, похоже, был не углекислый газ.
- Есть несколько альтернативных вариантов. Например, авторы работы считают, что слой тонких ледяных облаков высоко в атмосфере Марса действовал как полупрозрачное парниковое стекло, улавливая тепло. Другие ученые предположили, что в результате некоей катастрофы произошел выброс водорода из недр Марса. В этом случае он взаимодействовал с углекислым газом в атмосфере, поглощая инфракрасный свет и нагревая планету.
Панорама с Марса из снимков марсохода Curiosity. Участок горы Эолида.
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