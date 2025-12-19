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Марс "красная" планета Солнечной системы

Марс -
  • Марс - четвертая по счету планета от Солнца. Является главным кандидатом на колонизацию.
    • В 2022 году в образцах марсианской почвы нашли ключевые для жизни ингредиенты. Собранные и проанализированные ровером Curiosity образцы содержат органический углерод - необходимое условие для органических молекул, используемых всеми известными нам формами жизни. 
  • У Марса есть 2 небольших спутника – Деймос у которого диаметр 12.4 км (с греческого – «ужас») и Фобос с диаметром 22.5 км(«страх»), Деймос всходит на востоке и садится на западе и ему требуется 2.7 земных суток что бы сделать полный оборот. Фобос всходит на западе, и садится на востоке, и для того что бы сделать полный оборот ему требуется 7.65 земных часов.  Наличие у Марса двух спутников было случайно предсказано за 150 лет до их открытия. Джонатан Свифт в своём романе «Путешествие Гулливера» (первое издание вышло в 1726 году) описывает два спутника Марса, находящихся от планеты на расстояниях в 3 и 5 диаметров Марса, а период их вращения составлял соответственно 10 и 21,5 часов. И только в 1877 году астроном Асаф Холл обнаружил у красной планеты два спутника, которые впоследствии были названы Фобос и Деймос. Они находятся на расстоянии 1,4 и 3,5 диаметра Марса от центра планеты, а их периоды обращения - 7,6 и 30,3 часа. 
  • Марс - наиболее изученная планета Солнечной системы (не считая Земли).
    • Марсоходы: Curiosity и Perseverance. микровертолёт Ingenuity. Третий марсоход китайский: "Чжужун".
    • Лишь треть всех когда-либо отправленных на Марс космических аппаратов достигла своей цели.
  • Когда ядро Марса стало остывать, магнитное поле планеты ослабло, а затем и вовсе исчезло.  Это послужило причиной, по которой атмосфера была «сдута» солнечным ветром и практически улетучилась в космическое пространство, забрав с собой воду.
  • На Марсе и Луне человек может прожить несколько суток в легком скафандре. Главной проблемой является высокая радиация, именно она может убить человека за несколько дней. Из-за отсутствия озонового слоя солнечная радиация на Марсе чрезвычайно опасна.
  • Марсианские рассветы и закаты представляют собой полную противоположность земным. Из-за рассеянной в атмосфере планеты пыли они окрашены в голубые тона.
  • Атмосфера Марса на 96% состоит из двуокиси углерода (CO₂), содержание кислорода там не превышает 0,13%, в то время как на Земле его концентрация составляет 21%. Плотность марсианской атмосферы составляет примерно 1% от земной.
  • Гравитация Марса в два с половиной раза слабее, чем на Земле.
  • Марсианские сутки длиннее земных на 37 с половиной минут.
  • Год на Марсе почти в два раза дольше, чем год на Земле. Его продолжительность составляет около 687 дней (1,88 земного года).
  • Ось Марса наклонена на 25,19 градусов по отношению к плоскости орбиты (почти как на Земле), в результате чего на Марсе есть несколько сезонов, однако они почти в два раза длиннее, чем на Земле, так как его орбитальный период гораздо больше. Весна в северном полушарии (самый длинный сезон), длится приблизительно 7 земных месяцев. Лето занимает второе место по продолжительности, оно длится шесть месяцев, в то время как осень – 5,3 месяца, а зима чуть более 4 месяцев. В южном полушарии длина сезонов отличается незначительно. 
  • Средняя температура на Марсе составляет примерно -80 °C.
  • Несмотря на то, что Марс называют Красной планетой, на самом деле его поверхность не красная. Издалека он может показаться слегка красноватым из-за тонкого слоя ржавой железооксидной пыли в его атмосфере. Но поверхность планеты скорее коричневая, местами даже золотистая или зеленоватая. А красновато-бурый цвет Марсу придаёт оксид железа.
  • Марсианские песчаные бури могут захватывать огромные области и длиться месяцами.
  • Кора Марса — цельная, в отличие от земной коры, состоящей из отдельных тектонических плит.
  • Данные космических аппаратов говорят о том, что в далеком прошлом Марс обладал полноценной гидросферой. По его поверхности текли потоки воды, там существовали озера и моря. Но по мере изменения климата практически вся она была потеряна. Остатки марсианской воды сейчас сосредоточены в полярных шапках, а также в подповерхностном слое вечной мерзлоты толщиной в десятки и сотни метров. Если растопить этот лед, то поверхность Марса покроется слоем воды толщиной в несколько десятков метров.
    • Одна из самых популярных сегодня гипотез высыхания Марса: это произошло из-за потери планетой углекислого газа. Однако, когда ученые сравнили разные симуляции, увидели нечто удивительное. Изменение количества углекислого газа в атмосфере не изменило результат. То есть движущей силой перемен, похоже, был не углекислый газ.
    • Есть несколько альтернативных вариантов. Например, авторы работы считают, что слой тонких ледяных облаков высоко в атмосфере Марса действовал как полупрозрачное парниковое стекло, улавливая тепло. Другие ученые предположили, что в результате некоей катастрофы произошел выброс водорода из недр Марса. В этом случае он взаимодействовал с углекислым газом в атмосфере, поглощая инфракрасный свет и нагревая планету.

       

Панорама с Марса из снимков марсохода Curiosity. Участок горы Эолида.
 

График попыток человечества добраться до Марса от ESA. Исследование Марса началось ещё в 1960-х годах. С тех пор достичь поверхности планеты попытались более 40 миссий (с разной степенью успеха). График попыток человечества добраться до Марса от ESA. Исследование Марса началось ещё в 1960-х годах. С тех пор достичь поверхности планеты попытались более 40 миссий (с разной степенью успеха).
Лишь треть всех когда-либо отправленных на Марс космических аппаратов достигла своей цели. Лишь треть всех когда-либо отправленных на Марс космических аппаратов достигла своей цели.
Древний Марс был покрыт льдом, а не реками, заявили планетологи (2022 год). И имел преимущественно холодный климат, а не теплый и влажный, как принято считать. Системы каналов, покрывающие поверхность современного Марса, были высечены водой, «запечатанной» под ледниками, а не поверхностными реками, заявили планетологи в исследовании, представленном в Nature Geoscience. Полученные результаты перечеркивают гипотезу «теплого и влажного древнего Марса», которая утверждает, что несколько миллиардов лет назад на Красной планете шли дожди, существовали реки и океаны. Древний Марс был покрыт льдом, а не реками, заявили планетологи (2022 год). И имел преимущественно холодный климат, а не теплый и влажный, как принято считать. Системы каналов, покрывающие поверхность современного Марса, были высечены водой, «запечатанной» под ледниками, а не поверхностными реками, заявили планетологи в исследовании, представленном в Nature Geoscience. Полученные результаты перечеркивают гипотезу «теплого и влажного древнего Марса», которая утверждает, что несколько миллиардов лет назад на Красной планете шли дожди, существовали реки и океаны.
Олимп - самая высокая гора в Солнечной системе. Находится на Марсе, высота-21.2 км (земной Эверест, 8,8 км - не конкурент). Олимп простирается на 540 км в ширину и имеет крутые склоны, высотой до 7 км Олимп - самая высокая гора в Солнечной системе. Находится на Марсе, высота-21.2 км (земной Эверест, 8,8 км - не конкурент). Олимп простирается на 540 км в ширину и имеет крутые склоны, высотой до 7 км
В 1971-1972 годах космический аппарат «Маринер-9», запущенный для проведения научных исследований Марса, обнаружил на Красной планете гигантскую систему каньонов – Долины Маринер. Каньон простирается на 4000 км в длину, 200 км в ширину и семь км в глубину. В 1971-1972 годах космический аппарат «Маринер-9», запущенный для проведения научных исследований Марса, обнаружил на Красной планете гигантскую систему каньонов – Долины Маринер. Каньон простирается на 4000 км в длину, 200 км в ширину и семь км в глубину.
Следы на красной планете. Марсоход Curiosity оглянулся назад, запечатлев свой путь по пыльной поверхности Красной планеты Следы на красной планете. Марсоход Curiosity оглянулся назад, запечатлев свой путь по пыльной поверхности Красной планеты
Аппарат Curiosity поделился фотографией необычных марсианских камней. Необычными их делает то, что они со 100% вероятностью получили подобную форму благодаря воде. Судя по-всему, когда-то здесь был ручей или небольшой пруд. Аппарат Curiosity поделился фотографией необычных марсианских камней. Необычными их делает то, что они со 100% вероятностью получили подобную форму благодаря воде. Судя по-всему, когда-то здесь был ручей или небольшой пруд.
Первое в истории человечества документальное подтверждение наличия воды на Марсе. Сделал это аппарат Phoenix 31 июля 2008 года, сфотографировав водяной лед и подтвердив это с помощью встроенной лаборатории. Первое в истории человечества документальное подтверждение наличия воды на Марсе. Сделал это аппарат Phoenix 31 июля 2008 года, сфотографировав водяной лед и подтвердив это с помощью встроенной лаборатории.
Российский телескоп FREND на борту спутника Марса Trace Gas Orbiter нашел 23 района где содержание воды в грунте колеблется от 5 до 23%. Шоком для ученых стало то, что речь о теплых регионах планеты - до этого считалось что вся вода оттуда давно испарилась. Российский телескоп FREND на борту спутника Марса Trace Gas Orbiter нашел 23 района где содержание воды в грунте колеблется от 5 до 23%. Шоком для ученых стало то, что речь о теплых регионах планеты - до этого считалось что вся вода оттуда давно испарилась.
Песчаные дюны марсианского кратера Матара. Песчаные дюны марсианского кратера Матара.
Ударный кратер Королёв, названный в честь советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева, расположенный на Великой Северной равнине Марса. Его диаметр — 81 км и содержит он около 2,2 тыс. кубических километров водяного льда. Ударный кратер Королёв, названный в честь советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева, расположенный на Великой Северной равнине Марса. Его диаметр — 81 км и содержит он около 2,2 тыс. кубических километров водяного льда.
На Марсе тоже бывают облака. На Марсе тоже бывают облака.
Китайское космическое агентство поделилось в 2022 году фотографиями Марса, сделанными зондом Tianwen-1 и его наземным ровером. Китайское космическое агентство поделилось в 2022 году фотографиями Марса, сделанными зондом Tianwen-1 и его наземным ровером.
Сюрреалистическое фото многоугольных дюн Марса, похожих на соты С орбиты этот пейзаж на Марсе выглядит как кружевные соты или паутина. Но необычные линии в форме многоугольников созданы не марсианскими пчелами или пауками. На самом деле они образуются в результате сезонных изменений из водяного льда и углекислого газа. Водяной лед, застывший в почве, раскалывает землю на многоугольники. Затем сухой лед, сублимирующийся прямо из-под поверхности, когда земля прогревается весной, вызывает еще большую эрозию, создавая каналы. Многоугольники формируются в течение многих лет по мере того, как приповерхностный лед сжимается и расширяется в зависимости от сезона. Сюрреалистическое фото многоугольных дюн Марса, похожих на соты С орбиты этот пейзаж на Марсе выглядит как кружевные соты или паутина. Но необычные линии в форме многоугольников созданы не марсианскими пчелами или пауками. На самом деле они образуются в результате сезонных изменений из водяного льда и углекислого газа. Водяной лед, застывший в почве, раскалывает землю на многоугольники. Затем сухой лед, сублимирующийся прямо из-под поверхности, когда земля прогревается весной, вызывает еще большую эрозию, создавая каналы. Многоугольники формируются в течение многих лет по мере того, как приповерхностный лед сжимается и расширяется в зависимости от сезона.
Два мира. Одно Солнце Какая разница между закатом на Земле и на Марсе? Для сравнения показаны две фотографии, сделанные во время захода Солнца на Земле и на Марсе. Фотографии подобраны так, чтобы у них был примерно одинаковый угловой размер, и размещены рядом друг с другом. Даже на первый взгляд видно, что Солнце выглядит немного меньше с Марса, чем с Земли. Это понятно, так как Марс на 50% дальше от Солнце, чем Земля. Наверное, гораздо более удивителен тот факт, что марсианский закат заметно окрашивает небо вокруг Солнца в голубой цвет, в отличие от привычного нам оранжевого цвета земных закатов. Причина, по которой закат на Марсе выглядит голубым, пока не ясна до конца, однако возможно, что это связано со свойствами рассеяния света вперед марсианской пылью. Фотография земного заката была сделана в марте 2012 года в Марселе, во Франции, а марсианский закат был запечатлен в 2015 году автоматическим марсоходом «Кьюриосити» из кратера Гейл на Марсе. Два мира. Одно Солнце Какая разница между закатом на Земле и на Марсе? Для сравнения показаны две фотографии, сделанные во время захода Солнца на Земле и на Марсе. Фотографии подобраны так, чтобы у них был примерно одинаковый угловой размер, и размещены рядом друг с другом. Даже на первый взгляд видно, что Солнце выглядит немного меньше с Марса, чем с Земли. Это понятно, так как Марс на 50% дальше от Солнце, чем Земля. Наверное, гораздо более удивителен тот факт, что марсианский закат заметно окрашивает небо вокруг Солнца в голубой цвет, в отличие от привычного нам оранжевого цвета земных закатов. Причина, по которой закат на Марсе выглядит голубым, пока не ясна до конца, однако возможно, что это связано со свойствами рассеяния света вперед марсианской пылью. Фотография земного заката была сделана в марте 2012 года в Марселе, во Франции, а марсианский закат был запечатлен в 2015 году автоматическим марсоходом «Кьюриосити» из кратера Гейл на Марсе.
Долины Маринер - гигантская система каньонов на Марсе. Долины Маринер имеют длину 4500 км (четверть окружности планеты), ширину — 200 км и глубину — до 11 км. Эта система каньонов превышает знаменитый Большой каньон в 10 раз по длине, в 7 — по ширине и в 7 — по глубине, и является самым крупным известным каньоном на планетах. Когда Марс находится вблизи перигелия, над долинами Маринер появляются высокие облака. Ветер вытягивает их вдоль экватора и сносит к западу, где они постепенно размываются. Их длина достигает нескольких сотен (до тысячи) километров, а ширина — нескольких десятков. Состоят они, судя по условиям в этих слоях атмосферы, из водяного льда. Они довольно густые и отбрасывают на поверхность хорошо заметные тени. Долины Маринер - гигантская система каньонов на Марсе. Долины Маринер имеют длину 4500 км (четверть окружности планеты), ширину — 200 км и глубину — до 11 км. Эта система каньонов превышает знаменитый Большой каньон в 10 раз по длине, в 7 — по ширине и в 7 — по глубине, и является самым крупным известным каньоном на планетах. Когда Марс находится вблизи перигелия, над долинами Маринер появляются высокие облака. Ветер вытягивает их вдоль экватора и сносит к западу, где они постепенно размываются. Их длина достигает нескольких сотен (до тысячи) километров, а ширина — нескольких десятков. Состоят они, судя по условиям в этих слоях атмосферы, из водяного льда. Они довольно густые и отбрасывают на поверхность хорошо заметные тени.
Соколов Андрей, Леонов Алексей "Посадка на Марс" (1984) Соколов Андрей, Леонов Алексей "Посадка на Марс" (1984)
«Впервые на Марсе»,1950-е гг. Николай Михайлович Кольчицкий (1907 - 1979) «Впервые на Марсе»,1950-е гг. Николай Михайлович Кольчицкий (1907 - 1979)
На спутнике Марса. 1967 Андрей Соколов На спутнике Марса. 1967 Андрей Соколов
Первые на Марсе? Лучше бы первые по мясу! Плакат отражает дух и события своего времени: запуск космической программы с полетом на Марс "Энергия-Буран" и одновременно с этим, тотальный дефицит продуктов в магазинах. Ж. Ефимовский, 1989г. Первые на Марсе? Лучше бы первые по мясу! Плакат отражает дух и события своего времени: запуск космической программы с полетом на Марс "Энергия-Буран" и одновременно с этим, тотальный дефицит продуктов в магазинах. Ж. Ефимовский, 1989г.
«Советские космонавты на Марсе» Палех 1975 «Советские космонавты на Марсе» Палех 1975
В 1965 году зонд Mariner-4 передал на Землю первые изображения Марса. Черно-белые и размытые по сегодняшним меркам, они ознаменовали начало новой эры в исследовании Красной планеты. В 1965 году зонд Mariner-4 передал на Землю первые изображения Марса. Черно-белые и размытые по сегодняшним меркам, они ознаменовали начало новой эры в исследовании Красной планеты.
1976: посадка Viking и первые панорамы; 1976: посадка Viking и первые панорамы;
1997: мини-ровер Sojourner начал движение по Марсу; 1997: мини-ровер Sojourner начал движение по Марсу;
2015: Curiosity запечатлел марсианский закат с голубоватым оттенком; 2015: Curiosity запечатлел марсианский закат с голубоватым оттенком;
2004–2019: Spirit и Opportunity превратили краткосрочные миссии в многолетние путешествия; 2004–2019: Spirit и Opportunity превратили краткосрочные миссии в многолетние путешествия;
2019: орбитальный аппарат зафиксировал лавину; 2019: орбитальный аппарат зафиксировал лавину;
2021: Perseverance и Ingenuity совершили первый полёт на другой планете. 2021: Perseverance и Ingenuity совершили первый полёт на другой планете.
Марс на фото межпланетной станции ЕКА Mars Express. Фотография была сделана в ознаменование 25000-го орбитального облёта Красной планеты. На изображении хорошо виден потухший вулкан Олимп и три других вулкана из группы "Лабиринты ночи". 2025 год Марс на фото межпланетной станции ЕКА Mars Express. Фотография была сделана в ознаменование 25000-го орбитального облёта Красной планеты. На изображении хорошо виден потухший вулкан Олимп и три других вулкана из группы "Лабиринты ночи". 2025 год

СОБЫТИЯ


19.12.2025 До Марса и обратно: персональные итоги года автомобилистов — клиентов Сбербанка

ровели за рулем каршеринговых авто 1,7 млрд минут — это 33 века непрерывной поездки. Общий пробег — 563 млн км. Такого расстояния хватит, чтобы 14 тыс. раз объехать Землю по экватору или добраться до Марса и обратно. Самая востребованная модель в каршеринге — Belgee X50. Этот комфортный и надежный кроссовер клиенты Сбербанка чаще всего выбирали для поездок по делам и в путешествиях. Экосист
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хания грязи. И они не только прекрасно сохранились, но и дают подсказки об определенных условиях на Марсе. Эти условия вполне могли способствовать появлению микроскопической жизни миллиарды лет
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10.02.2023 Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник

тра каждые 100 лет.В отличие от Деймоса, вдвое меньшего по размеру и находящегося намного дальше от Марса, на поверхности Фобоса образовался необычный узор из параллельных неглубоких борозд. Ка
05.09.2022 Выбрано первое растение для выращивания на Марсе

сочетании с высокой соленостью воды делало невозможным выращивание сельскохозяйственных растений на Марсе. В исследовании в журнале Plos изложены эффективные стратегии обработки почвы, имитирую
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, таких как горячие источники или гидротермальные источники на дне океана. Стены кратера Ньютона на Марсе. Изображение: NASA/JPL–Caltech/MSSS Конкретные микробы удивительны еще и потому что, в

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ле потребовалось на это примерно от 50 до 100 миллионов лет. Из-за этой особенности формирования на Марсе легче проследить, как именно летучие химические вещества попадали на планету в первые н
09.06.2022 На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?

и сливаются с атмосферой, в результате чего мы и видим яркое красочное явление.  Северное сияние на Марсе представляет собой небесный свет, который появляется, в основном, в Южном полушарии пла
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Со времен миссии Mars Pathfinder, то есть больше 20 лет, исследователи Марса продолжали использовать базовую конструкцию марсохода, которая представляет собой шестиколесный автономный исследовательский аппарат с научными инструментами на борту.Российские ученые сч
07.02.2022 Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Наличие стабильной жидкой воды на Марсе может обеспечить среду, подходящую для устойчивой внеземной жизни. Однако нынешняя темп
30.12.2021 Самые важные космические открытия 2021 года

ходы обнаруживали органические соли, разноцветные радужные облака и значительное количество воды на Марсе. Также в рамках запущенных ранее миссий была раскрыта тайна исчезающего метана на Красн
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с применением сейсмических методов. На сегодняшний день спускаемый аппарат NASA InSight работает на Марсе уже свыше 1000 солей (марсианских дней), хотя изначально предполагалось, что он прослуж
27.10.2021 Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

с помощью почвенных бактерий, которые фиксируют азот из воздуха. Концепция теплиц из биопластика на Марсе для выращивания растений. Изображение: NASA Команда ученых вырастила клевер в образцах

03.08.2021 «Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

ля исследования подземных озер в Гренландии и Антарктиде, явно говорили о наличии подледных озер на Марсе, в районе ледяных шапок Южного полюса планеты. С этого момента ученые сделали  еще неск
16.07.2021 Раскрыта тайна исчезающего метана на Марсе

ажным признаком того, что в ее почве может присутствовать микробная или другая жизнь. Следы газа на Марсе были найдены NASA еще в 2004 году. Это заявление ожидаемо всколыхнуло волну интереса ка
12.04.2021 Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

из JPL (NASA) и Калифорнийского технологического института предложили новую версию: вода всё ещё на Марсе, но под его поверхностью. Авторы исследования, опубликованного в Science, обнаружили, ч
07.12.2020 Найден способ получить кислород на Марсе

Уже доказано, что на Марсе все-таки есть вода. Она находится там не только в виде льда, но и в жидком состоянии: с
17.08.2020 На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

альное изображение марсохода Perseverance. Изображение: NASA Также марсоход запустит первый дрон на Марсе, исследует возможность получения кислорода из марсианской атмосферы и попытается записа
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На Марсе началась масштабная песчаная буря, которая привела к приостановке научных операций марс
17.09.2018 HP создала симуляцию марсианского поселения в виртуальной реальности

e Planet – масштабную VR-симуляцию того, как могла бы выглядеть жизнь одного миллиона поселенцев на Марсе. Виртуальная симуляция HP Mars Home Planet — кульминация годового сотрудничества с диза
03.04.2018 НАСА финансирует разработку марсианских пчел

ердило, что выделит $125 тыс. на проект Marsbees, который будет создавать пчел-роботов для изучения Марса. Предполагается, что роботы, сопоставимые по размеру с цикадой, смогут летать в атмосфе
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02.10.2017 Крупнейшие компании будут сотрудничать в марсианском проекте

тавила собственный проект орбитальной станции и многоразового спускаемого аппарата для исследований Марса. Это значит, теперь компания вместе со Space X и Boeing будет участвовать в космической
01.10.2017 Ученые придумали, где поселить космических колонистов

больше. Во время изучения многочисленных космических миссий такие лавовые трубки найдены на Луне и Марсе. В частности, недавно миссия NASA GRAIL предоставила подробные данные о Луне, которые п
12.07.2017 Поверхность Марса токсична для жизни. В чем плюс?

еских организмов при воздействии ультрафиолетовых лучей. Это значит, что если ученые хотят найти на Марсе жизнь, то должны искать примерно на 2-3 м глубже поверхности, где нет воздействия ультр
06.06.2017 Марс: водный мир с большими океанами

Новое исследование ученых из Университета Северного Иллинойса (США) предполагает, что на Марсе миллиарды лет назад было огромное количество воды, которое позволило сформировать релье
09.03.2017 Быстрое озеленение Марса возможно под защитой магнитного экрана

нечных частиц и тем самым превратить его в обитаемую планету, причем сравнительно быстро. Проблемой Марса является отсутствие мощного магнитного поля, аналогичного тому, что защищает атмосферу

09.01.2017 Ученые планируют построить на Марсе ледяные купола

льского центра в Лэнгли, НАСА, предполагают, что идеальным материалом для защиты жилых помещений на Марсе может стать обычный водяной лед. Такое покрытие позволит первым поселенцам длительное в
26.10.2016 Под куполами будут яблони цвести... Илон Маск рассказал о планах колонизации Марса

о на Марс будет отправлен пилотируемый корабль с небольшим экипажем – около десяти человек. Люди на Марсе завершат строительство топливного завода, а также сделают базовую подготовку к прибытию
17.10.2016 Разделение модулей миссии ExoMars прошло успешно

arelli и орбитальный модуль TGO на подлете к Марсу прошло штатно. ExoMars — новый этап исследования Марса Накануне все системы демонстрационного посадочного модуля Schiaparelli были протестиров
28.09.2016 Полет на Марс со SpaceX: реальный план или мечты о будущем?

приниматель Илон Маск полагает, что еще при жизни текущего поколения можно будет начать колонизацию Марса. По проекту бизнесмена, к Красной планете можно будет отправлять одновременно 100 челов
29.08.2016 Моделирование жизни на Марсе: эксперимент прошел успешно

Шесть ученых из разных стран мира провели год практически в изоляции на Гавайях в специально созданном куполе, который имитировал проживание на Марсе. За время испытаний исследователи могли выходить наружу только в скафандрах. Но теперь исследование успешно завершено и ученые доказали, что выжить в марсианском поселении возможно. Жилой
22.05.2016 Гигантское цунами смыло берега океанов Марса

обнаружены, хотя есть масса доказательств существования большого количества жидкой воды на древнем Марсе. Мощнейшие цунами на Марсе прокатились на сотни километров вглубь суши  Исследов
28.04.2016 Корабль Dragon от SpaceX отправится на Марс уже в 2018 году

Красную планету. Илон Маск уверен, что SpaceX сможет через два года опустить корабль на поверхность Марса В случае успеха SpaceX станет первой частной компанией, которая доставит полезную нагру
06.04.2016 Светодиоды помогут накормить марсианских колонистов

Ученые из центра CEAC Аризонского университета совместно со специалистами Philips «Световые решения» ищут способы энергоэффективного выращивания растений на Луне и Марсе. Это не такая простая задача, учитывая ограниченные ресурсы будущих внеземных поселений. Выходом могут стать новые светодиодные лампы которые позволяют выращивать вдвое больше урожая. «Ко
14.03.2016 "Экзо-Марс"-2016 – на пути к Марсу

пока трудно объяснить. На Земле метан обычно связан с деятельностью живых организмов. Возможно, на Марсе также существует жизнь, например огромные колонии подземных микроорганизмов, которые пр

Публикаций - 1317, упоминаний - 2920

Марс и организации, системы, технологии, персоны:

Spirit DSP - Спирит Корп 482 101
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 33
THQ 299 25
Volition 32 15
Microsoft Corporation 25775 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Kometa - Комета 160 13
Галактика - Корпорация 1545 12
Шахты 0 12
Google LLC 12688 11
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 10
Бука - Buka Entertaiment 493 9
Rover - RoverComputers 423 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
9594 9
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 8
Polar - Полар 116 7
X Corp - Twitter 2938 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
СКАУТ 81 5
Deiteriy - Дейтерий 75 5
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
SAP SE 5601 4
Oracle Corporation 7074 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 4
PayPal 671 4
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 3
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 104 3
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 3
МегаФон 10742 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 128
ЕКА Топливная компания 148 37
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 27
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 18
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 15
Lockheed Martin 777 13
Boeing 1031 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 12
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 11
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 11
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Россети Ленэнерго 1699 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 8
Веста 52 7
Malin Space Science Systems 9 7
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 5
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 5
Blue Origin 29 5
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 4
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 4
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 4
УВЗ - УралВагонЗавод - ВНИИТрансмаш - ВНИИ-100 - Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения 5 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Композит 99 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
eBay Inc 1640 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Tesla Motors 461 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Starship Technologies 18 2
Гранит 57 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 2
Национальные приоритеты АНО 27 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 608
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 90
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 13
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 10
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 7
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 6
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 3
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 3
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 22 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Федеральное казначейство России 1949 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 4
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 646
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 159
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 132
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 131
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 94
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 86
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 56
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 51
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 43
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 37
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 37
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 33
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 30
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 25
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 22
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 19
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 16
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 16
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 15
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 15
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 15
Система жизнеобеспечения 167 14
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 14
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 13
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 58 12
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 12
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 12
Микроскоп - Microscope 347 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 12
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 11
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 152
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 139
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 112
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 104
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 78
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 64
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 62
NASA Mars Odyssey orbiter 59 54
Космодром Байконур 1072 41
Nuvia Phoenix 147 37
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 34
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ExoMars Trace Gas Orbiter - ЭкзоМарс 34 29
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 28
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 25
Microsoft Windows 2000 8678 21
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 21
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 20
NASA Phoenix Mars lander 23 20
NASA Mars Polar Lander 23 20
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 15
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 15
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 15
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 14
NASA Viking Orbiter 14 14
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 13
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 13
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 13
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 13
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 13
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 12
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 11
NASA Stardust 51 10
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 10
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 9
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 9
Google Earth - Google Планета Земля 490 9
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 19
Перминов Анатолий 131 15
Squyres Steve - Сквайрес Стив 13 13
Рахманов Максим 47 10
Левкевич Михаил 59 8
Christensen Philip - Кристенсен Филип 8 8
Smith Peter - Смит Питер 8 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 8
Bush George - Буш Джордж 336 8
Гагарин Юрий 98 7
Шалманов Сергей 202 6
Southwood David - Саутвуд Дэвид 12 6
Lemke Larry - Лемке Ларри 6 6
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 6
Garvin Jim - Гарвин Джим 7 6
Squaers Steve - Сквайерс Стив 6 6
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 5
Formisano Vittorio - Формисано Витторио 5 5
Renno Nilton - Ренно Нилтон 5 5
Поляков Валерий 6 4
Armstrong Neil - Армстронг Нейл 21 4
Schulze-Makuch Dirk - Шульц-Макуш Дирк 4 4
Dubowsky Stephen - Дубовский Стивен 4 4
Chicarro Agustin - Чикаро Августин 4 4
Шарипов Салижан 19 4
Краснопольский Владимир 4 4
Rothschild Lynn - Ротшильд Линн 4 4
Bernard Foing - Фоинг Бернард 11 4
Mumma Michael - Мамма Майкл 4 4
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 4
Davies Paul - Дэвис Пол 6 4
McEwen Alfred - Макэвен Альфред 4 4
Marsden Brian - Марсден Брайан 9 4
Kawaguchi Junichiro - Кавагучи Юнихиро 10 4
Cleland Carol - Клеланд Кэрол 4 4
Stoker Carol - Стойкер Кэрол 4 4
Boston Penelope - Бостон Пенелопа 4 4
Коптев Юрий 30 3
Navarro-Gonzalez Rafael - Наварро-Гонзалез Рафаэль 3 3
Cassini Giovanni - Кассини Джованни 10 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 781
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 358
Солнечная система - Solar system 2569 306
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 296
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 283
Россия - РФ - Российская федерация 166164 256
Европа 24963 230
Юпитер - планета Солнечной системы 557 114
США - Калифорния 4829 103
Венера - планета Солнечной системы 298 94
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 83
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 70
Япония 13807 62
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 52
Германия - Федеративная Республика 13221 49
США - Пасадина 169 47
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 43
Франция - Французская Республика 8177 40
США - Аризона 549 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 32
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 31
Нептун - планета Солнечной системы 203 31
США - Колумбия - Вашингтон 1487 29
Марс - Фобос (спутник) 31 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 28
Италия - Итальянская Республика 4508 27
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 25
США - Флорида 786 25
Арктика - Северный полюс 184 24
США - Техас 1048 24
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 23
Сатурн - Титан (спутник) 533 22
Земля - Северное полушарие 152 21
Колумбия - Республика 551 21
Уран - планета Солнечной системы 550 20
Земля - Южное полушарие 160 20
Сатурн - планета Солнечной системы 136 19
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 403
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 358
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 174
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 165
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 143
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 109
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 74
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 71
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 69
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 69
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 67
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 59
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 54
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 53
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 48
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 44
Молекула - Molecula 1102 44
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 42
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 42
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 40
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 39
Физика - Physics - область естествознания 2940 34
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 34
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 33
Физика - Градус Цельсия 293 32
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 32
Экватор - Equator 206 31
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 31
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 30
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 30
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 28
Парашют - Прыжки с парашютом 119 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 27
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 27
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 27
Ботаника - Растения - Plantae 1167 26
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 26
New Scientist 1448 86
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 67
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 57
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 48
CNews RND - R&D.CNews 2274 43
SpaceDaily - Space Daily 187 34
Nature 832 29
Space Daily 528 27
Future - Space.com 200 26
Phys.org 972 21
AP - Associated Press 2007 20
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 12
ScienceDaily 399 11
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 10
Geophysical Research Letters 31 10
Известия ИД 770 8
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 6
CNews Межзвездные перелеты 43 6
Universe Today 34 6
SpaceNews 73 5
NYT - The New York Times 1100 5
PhysicsWeb 184 4
Independent 111 4
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 4
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 4
Science Advances 35 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
РИА Новости 1033 3
Telegraph 199 3
National Geographic 95 2
Радио России - радиостанция 49 2
ABC News 52 2
NEWSru.com 229 2
Flight Global 79 2
CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 2
The Observer 40 2
Ciel et Espace 2 2
e4 Engineering 107 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 38
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 6
IDC - International Data Corporation 4975 5
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Gartner - Гартнер 3658 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 84
РАН - Российская академия наук 2122 41
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 39
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 28
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 22
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 21
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 20
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 19
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 16
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 16
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 12
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 11
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 9
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 9
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 9
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 8
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 8
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
NASA Langley Research Center 18 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 6
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 4
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 4
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 11 4
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 4
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 4
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 3
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Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 14
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 10
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