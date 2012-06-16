Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона

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СОБЫТИЯ
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|16.06.2012
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"Акелла" на грани банкротства
У компании "Акелла" настали тяжелые времена. Как сообщает российская деловая газета Marker.ru, Судостроительный банк (СБ) потребовал от издательства возврата кредита в 151 млн. рублей. Если же "Акелла
|05.10.2011
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"Акелла" выпустит "Assassin's Creed: Откровения"
Компания "Акелла" выпустит в России игру "Assassin's Creed: Откровения" от Ubisoft. Когда одержана победа и враги покоятся в земле, что делать дальше? Где искать новую цель и сам смысл существования?
|03.10.2011
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"Акелла" на "ИгроМире 2011"
Компания "Акелла" объявляет о своем участии на выставке "ИгроМир 2011", которая пройдет с 7 по 9 октябр
|22.03.2011
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"Акелла" выпустит "APOX: Воины пустошей"
Компания "Акелла" издаст в России постапокалиптическую стратегию "APOX: Воины пустошей", вдохновленную кинотрилогией "Безумный Макс". По сюжету игры в мире произошла некая глобальная катастрофа. Одни вин
|22.03.2011
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"Акелла" выпустит "Чернобыль. Зона отчуждения"
Компания "Акелла" издаст на территории России шутер "Чернобыль. Зона отчуждения" (Chernobyl), повествующий о новой угрозе, возникшей на этой опасной территории. Самое страшное оружие на земле – ядерное.
|22.12.2010
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"Акелла" выпустит Trapped Dead
Компания "Акелла" издаст в России тактическую стратегию Trapped Dead от немецкого издателя HeadUp Games. Эта история приключилась в начале 80-х годов в маленьком городке Хедж-Хил, неподалеку от Канзас-Си
|03.11.2009
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"Акелла" выпустит "Метро 2033"
Компания "Акелла" объявляет о подписании договора с THQ Inc об издании на территории России и стран СНГ игры "Метро 2033" по мотивам одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского и книжной серии "Вселенна
|02.11.2008
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"Акелла" на выставке "ИгроМир 2008"
Компания "Акелла", которая является спонсором "ИгроМира", представляет линейку самых ожидаемых игр, издаваемых по лицензии, а также проекты собственной разработки. На стендах C1 и C2, помимо конкурсов, с
|10.09.2008
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"Акелла" завладела торговой маркой Disciples
Компания «Акелла» подписала соглашение с компанией Strategy First и стала правообладателем торговой марки Disciples. Ранее Акелла совместно со студией .dat приступила к разработке игры Disciples 3
|27.08.2008
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"Акелла" локализует Dreamlord
ения с Akella Games, результатом которого станет локализация MMORTS Dreamlord — The Reawakening и ее издание на территории СНГ. Закрытое бета-тестирование русской версии игры начнется уже в сентябре.«Акелла — очень уважаемая компания и для нас это важный стратегический партнер, поэтому мы рады такому сотрудничеству. Русский игровой рынок — один из самых быстрорастущих, и мы надеемся, что оп
|15.08.2008
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"Акелла" выпустит Divinity 2
"Акелла" заключила договор с компанией dtp entertainment AG об издании на территории России, стран СНГ и Балтии игры Divinity 2: Ego Draconis.Divinity 2 возвращает игрока в мир Ривеллон. Земли,
|14.07.2008
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"Акелла" выпустит Still Life 2
"Акелла" заключила с компанией Microids договор об издании детективного приключения Still Life 2. На территории России, стран СНГ и Балтии игра будет издана в четвертом квартале 2008 года. В Sti
|25.06.2008
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"Акелла" выпустит "ArmA: Золотое издание"
Компания «Акелла» выпустит золотое издание военного симулятора Armed Assault. В него войдет оригинальная версия игры, все патчи и два официальных дополнения - Queen’s Gambit и Warfare. В золотом издании
|25.06.2008
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"Акелла" на Е3 2008
Компания «Акелла» в очередной раз примет участие в выставке E3 Media and Business Summit. Мероприятие пройдет в выставочном центре LA Convention Center с 15 по 17 июля 2008 г. в Лос-Анджелесе. В течение
|19.06.2008
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"Акелла" выпустит Cities XL
«Акелла» издаст игру Cities XL - градостроительную стратегию от компании Monte Cristo Games. На территории России, стран СНГ и Балтии игра будет издана в первом квартале 2009 года. Cities XL - н
|07.06.2008
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"Акелла" празднует 15-летие
Сегодня, 7 июня, компания "Акелла" празднует свое 15-летие. В далеком 1993 году компания представляла собой небольшую фи
|03.06.2008
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"Акелла" помогает детям
30 мая 2008 г. компания «Акелла» провела благотворительную акцию в честь Международного дня защиты детей. В подарок детскому дому №2 были переданы компьютеры, игры и развивающие программы. Воспитанников детского дома р
|05.05.2008
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Фокус-тест "Морского Охотника"
Компания «Акелла» объявляет набор добровольцев для плэй-теста тактического симулятора о сражениях на воде в ходе Второй мировой войны «Морской Охотник».Для вас это: 1. Уникальный шанс первыми увидеть пол
|11.04.2008
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"Акелла" издаст в России игру Left 4 Dead
«Акелла» объявляет о подписании договора с компанией Valve на издание на территории России и стран СНГ нового хоррор-боевика Left 4 Dead (L4D). «С игрой Left 4 Dead компания Valve идет навстречу
|03.04.2008
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"Акелла" выпустит "Остров сокровищ"
"Акелла" заключила договор с компанией HMH Interactive на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии проекта Treasure Island. Игра по мотивам книги Р. Л. Стивенсона выйдет на русском
|25.03.2008
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"Акелла" выпустит игру Mata Hari
"Акелла" заключила договор с компанией dtp entertainment AG на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии новой приключенческой игры Mata Hari. Игра основана на истории легендарной ш
|21.03.2008
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"Акелла" выпустит игру Alternativa
Компания "Акелла" выступит издателем фантастического приключения Alternativa от студии Centauri Production. На территории России, стран СНГ и Балтии игра выйдет под названием "Alternativa: Нечего терять"
|17.03.2008
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DocsVision внедрят в «Акелле»
Компания «Синтеллект» (Syntellect) подписала договор и приступила к реализации проекта по автоматизации ключевых бизнес-процессов в компании «Акелла» на базе системы DocsVision 4.0 и библиотеки интерактивных отчетов Syntellect UltraViews. «Акелла» - гранд отечественной игровой индустрии. Компания основана в 1993 году и за 14 л
|07.03.2008
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Украдена бета-версия игры Assassin's Creed
На днях компания «Акелла», российский локализатор и издатель игры Assassin's Creed, опубликовала заявление следующего содержания.Официальное заявление компании «Акелла» по факту хищения русифицированн
|03.03.2008
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"Акелла" выпустит игру Memento Mori
"Акелла" заключила договор с компанией dtp entertainment AG на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии новой приключенческой игры Memento Mori. В России игра будет издана под назв
|13.02.2008
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"Акелла" выпустит "Windchaser: Небесный странник"
"Акелла" объявляет о заключении договора с компанией dtp entertainment AG на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии новой стратегии Windchaser. Проект, сочетающий элементы страте
|23.01.2008
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"Акелла" выпустит квест "Третий срок"
Компания "Акелла" объявляет о скором выходе игры "Третий срок" - политического приключения от студии JetDogs. Острый сатирический сюжет, узнаваемые персонажи и великолепные диалоги – всё это будет в ново
|18.01.2008
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"Акелла" выпустит American Civil War
Компания "Акелла" издаст пошаговую стратегию American Civil War от студии AGEod на территории России, стран СНГ и Балтии. В России игра будет издана под названием "AGEod's American Civil War: Война С
|26.11.2007
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"1С" приобретает новую студию
сточной Европы разработчик, издатель и дистрибьютор видео игр, объявляет о приобретении у компании "Акелла" студии разработки игр "Морской волк".Коллектив "Морского Волка" состоит из профессион
|01.11.2007
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"Акелла" на "Игромире"
Компания «Акелла» представляет на «ИгроМире» линейку самых ожидаемых игр, издаваемых по лицензии, а также проекты собственной разработки.На стенде С4 будут представлены:Jagged Alliance 3 – новый виток ку
|27.06.2007
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"Акелла" построит город
Компания "Акелла" выпустит на территории России, стран СНГ и Балтии новый градостроительный симулятор Building World от Elektrogames. Работают над проектом сразу две студии: Creative Patterns и Palludio
|22.06.2007
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"Акелла" на Е3 2007
Компания "Акелла" обнародовала линейку игр, которые будут представлены на ее стенде в этом году. Этим летом мероприятие пройдёт в суженном формате, благодаря которому установлен жесткий ценз на право дем
|07.06.2007
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С днем рождения, "Акелла"!
Сайт "Боевой Народ" поздравляет компанию "Акелла" с 14-ти летием. 14 лет на российском игрорынке - это серьезно. Мы присоединяемся к мн
|28.05.2007
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Подпольные гонки от "Акеллы"
"Акелла" анонсировала симулятор уличных гонок "АвтоФэны: Подпольные гонки", работает над которым студия AP Games.Игра поддерживает такие современные технологии как реалистичное освещение HDR и ф
|23.05.2007
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"Акелла" в Городе Потерянных Кораблей
Компания "Акелла" и студия Seaward.ru анонсировали разработку масштабного дополнения к игре "Корсары: Возвращение Легенды"."Корсары: Город Потерянных Кораблей" предложит игрокам новый город - зловещее ме
|21.05.2007
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"Акелла" продолжает охоту за призраками
Компания "Акелла" в июне этого года выпустит квест "Охотник за призраками. Дело 3: Гиблый утёс" (в оригинале Delaware St. John Volume 3: The Seacliff Tragedy) от студии Big Time Games.Смех в этом парке р
|11.05.2007
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"Акелла" рассекретит архивы НКВД
Компания "Акелла" и студия Spline сообщают о разработке нового проекта в приключенческом жанре "Архивы НКВД: Час расплаты". Игра представляет собой интерактивный детектив с высокой степенью исторической
|11.05.2007
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"Акелла" напишет Кровавый роман
Компании "Акелла" и Crimson Cow заключили договор о выпуске приключенческой игры A Vampyre Story на территории России, стран СНГ и Балтии. Отечественный издатель представит локализованную версию проекта
|18.04.2007
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"Трудно Быть Богом" на Западе
Крупный европейский издатель Nobilis и компания "Акелла" объявляют о подписании договора об издании компьютерной игры "Трудно Быть Богом" в ев
|18.04.2007
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Игры от "Акеллы" в печати
Компания "Акелла" отправила в печать три локализованные игры: экшен "Дьявольщина" (Infernal), приключенческую игру "Аура 2: Кольца Судьбы" (Aura 2: The Sacred Rings) и пиратскую сагу "Тортуга: Проклятый
Акелла и организации, системы, технологии, персоны:
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