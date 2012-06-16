Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона

"Акелла" на грани банкротства У компании "Акелла" настали тяжелые времена. Как сообщает российская деловая газета Marker.ru, Судостроительный банк (СБ) потребовал от издательства возврата кредита в 151 млн. рублей. Если же "Акелла

"Акелла" выпустит "Assassin's Creed: Откровения" Компания "Акелла" выпустит в России игру "Assassin's Creed: Откровения" от Ubisoft. Когда одержана победа и враги покоятся в земле, что делать дальше? Где искать новую цель и сам смысл существования?

"Акелла" на "ИгроМире 2011" Компания "Акелла" объявляет о своем участии на выставке "ИгроМир 2011", которая пройдет с 7 по 9 октябр

"Акелла" выпустит "APOX: Воины пустошей" Компания "Акелла" издаст в России постапокалиптическую стратегию "APOX: Воины пустошей", вдохновленную кинотрилогией "Безумный Макс". По сюжету игры в мире произошла некая глобальная катастрофа. Одни вин

"Акелла" выпустит "Чернобыль. Зона отчуждения" Компания "Акелла" издаст на территории России шутер "Чернобыль. Зона отчуждения" (Chernobyl), повествующий о новой угрозе, возникшей на этой опасной территории. Самое страшное оружие на земле – ядерное.

"Акелла" выпустит Trapped Dead Компания "Акелла" издаст в России тактическую стратегию Trapped Dead от немецкого издателя HeadUp Games. Эта история приключилась в начале 80-х годов в маленьком городке Хедж-Хил, неподалеку от Канзас-Си

"Акелла" выпустит "Метро 2033" Компания "Акелла" объявляет о подписании договора с THQ Inc об издании на территории России и стран СНГ игры "Метро 2033" по мотивам одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского и книжной серии "Вселенна

"Акелла" на выставке "ИгроМир 2008" Компания "Акелла", которая является спонсором "ИгроМира", представляет линейку самых ожидаемых игр, издаваемых по лицензии, а также проекты собственной разработки. На стендах C1 и C2, помимо конкурсов, с

"Акелла" завладела торговой маркой Disciples Компания «Акелла» подписала соглашение с компанией Strategy First и стала правообладателем торговой марки Disciples. Ранее Акелла совместно со студией .dat приступила к разработке игры Disciples 3

"Акелла" локализует Dreamlord ения с Akella Games, результатом которого станет локализация MMORTS Dreamlord — The Reawakening и ее издание на территории СНГ. Закрытое бета-тестирование русской версии игры начнется уже в сентябре.«Акелла — очень уважаемая компания и для нас это важный стратегический партнер, поэтому мы рады такому сотрудничеству. Русский игровой рынок — один из самых быстрорастущих, и мы надеемся, что оп

"Акелла" выпустит Divinity 2 "Акелла" заключила договор с компанией dtp entertainment AG об издании на территории России, стран СНГ и Балтии игры Divinity 2: Ego Draconis.Divinity 2 возвращает игрока в мир Ривеллон. Земли,

"Акелла" выпустит Still Life 2 "Акелла" заключила с компанией Microids договор об издании детективного приключения Still Life 2. На территории России, стран СНГ и Балтии игра будет издана в четвертом квартале 2008 года. В Sti

"Акелла" выпустит "ArmA: Золотое издание" Компания «Акелла» выпустит золотое издание военного симулятора Armed Assault. В него войдет оригинальная версия игры, все патчи и два официальных дополнения - Queen’s Gambit и Warfare. В золотом издании

"Акелла" на Е3 2008 Компания «Акелла» в очередной раз примет участие в выставке E3 Media and Business Summit. Мероприятие пройдет в выставочном центре LA Convention Center с 15 по 17 июля 2008 г. в Лос-Анджелесе. В течение

"Акелла" выпустит Cities XL «Акелла» издаст игру Cities XL - градостроительную стратегию от компании Monte Cristo Games. На территории России, стран СНГ и Балтии игра будет издана в первом квартале 2009 года. Cities XL - н

"Акелла" празднует 15-летие Сегодня, 7 июня, компания "Акелла" празднует свое 15-летие. В далеком 1993 году компания представляла собой небольшую фи

"Акелла" помогает детям 30 мая 2008 г. компания «Акелла» провела благотворительную акцию в честь Международного дня защиты детей. В подарок детскому дому №2 были переданы компьютеры, игры и развивающие программы. Воспитанников детского дома р

Фокус-тест "Морского Охотника" Компания «Акелла» объявляет набор добровольцев для плэй-теста тактического симулятора о сражениях на воде в ходе Второй мировой войны «Морской Охотник».Для вас это: 1. Уникальный шанс первыми увидеть пол

"Акелла" издаст в России игру Left 4 Dead «Акелла» объявляет о подписании договора с компанией Valve на издание на территории России и стран СНГ нового хоррор-боевика Left 4 Dead (L4D). «С игрой Left 4 Dead компания Valve идет навстречу

"Акелла" выпустит "Остров сокровищ" "Акелла" заключила договор с компанией HMH Interactive на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии проекта Treasure Island. Игра по мотивам книги Р. Л. Стивенсона выйдет на русском

"Акелла" выпустит игру Mata Hari "Акелла" заключила договор с компанией dtp entertainment AG на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии новой приключенческой игры Mata Hari. Игра основана на истории легендарной ш

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Украдена бета-версия игры Assassin's Creed На днях компания «Акелла», российский локализатор и издатель игры Assassin's Creed, опубликовала заявление следующего содержания.Официальное заявление компании «Акелла» по факту хищения русифицированн

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"Трудно Быть Богом" на Западе Крупный европейский издатель Nobilis и компания "Акелла" объявляют о подписании договора об издании компьютерной игры "Трудно Быть Богом" в ев