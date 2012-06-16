Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Акелла Акелла Онлайн Macho Studio Фаргус TM Studio TrashMasters Полёт навигатора Полёт дракона

Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.06.2012 "Акелла" на грани банкротства

У компании "Акелла" настали тяжелые времена. Как сообщает российская деловая газета Marker.ru, Судостроительный банк (СБ) потребовал от издательства возврата кредита в 151 млн. рублей. Если же "Акелла

05.10.2011 "Акелла" выпустит "Assassin's Creed: Откровения"

Компания "Акелла" выпустит в России игру "Assassin's Creed: Откровения" от Ubisoft. Когда одержана победа и враги покоятся в земле, что делать дальше? Где искать новую цель и сам смысл существования?
03.10.2011 "Акелла" на "ИгроМире 2011"

Компания "Акелла" объявляет о своем участии на выставке "ИгроМир 2011", которая пройдет с 7 по 9 октябр
22.03.2011 "Акелла" выпустит "APOX: Воины пустошей"

Компания "Акелла" издаст в России постапокалиптическую стратегию "APOX: Воины пустошей", вдохновленную кинотрилогией "Безумный Макс". По сюжету игры в мире произошла некая глобальная катастрофа. Одни вин
22.03.2011 "Акелла" выпустит "Чернобыль. Зона отчуждения"

Компания "Акелла" издаст на территории России шутер "Чернобыль. Зона отчуждения" (Chernobyl), повествующий о новой угрозе, возникшей на этой опасной территории. Самое страшное оружие на земле – ядерное.

22.12.2010 "Акелла" выпустит Trapped Dead

Компания "Акелла" издаст в России тактическую стратегию Trapped Dead от немецкого издателя HeadUp Games. Эта история приключилась в начале 80-х годов в маленьком городке Хедж-Хил, неподалеку от Канзас-Си
03.11.2009 "Акелла" выпустит "Метро 2033"

Компания "Акелла" объявляет о подписании договора с THQ Inc об издании на территории России и стран СНГ игры "Метро 2033" по мотивам одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского и книжной серии "Вселенна
02.11.2008 "Акелла" на выставке "ИгроМир 2008"

Компания "Акелла", которая является спонсором "ИгроМира", представляет линейку самых ожидаемых игр, издаваемых по лицензии, а также проекты собственной разработки. На стендах C1 и C2, помимо конкурсов, с
10.09.2008 "Акелла" завладела торговой маркой Disciples

Компания «Акелла» подписала соглашение с компанией Strategy First и стала правообладателем торговой марки Disciples. Ранее Акелла совместно со студией .dat приступила к разработке игры Disciples 3
27.08.2008 "Акелла" локализует Dreamlord

ения с Akella Games, результатом которого станет локализация MMORTS Dreamlord — The Reawakening и ее издание на территории СНГ. Закрытое бета-тестирование русской версии игры начнется уже в сентябре.«Акелла — очень уважаемая компания и для нас это важный стратегический партнер, поэтому мы рады такому сотрудничеству. Русский игровой рынок — один из самых быстрорастущих, и мы надеемся, что оп
15.08.2008 "Акелла" выпустит Divinity 2

"Акелла" заключила договор с компанией dtp entertainment AG об издании на территории России, стран СНГ и Балтии игры Divinity 2: Ego Draconis.Divinity 2 возвращает игрока в мир Ривеллон. Земли,

14.07.2008 "Акелла" выпустит Still Life 2

"Акелла" заключила с компанией Microids договор об издании детективного приключения Still Life 2. На территории России, стран СНГ и Балтии игра будет издана в четвертом квартале 2008 года. В Sti
25.06.2008 "Акелла" выпустит "ArmA: Золотое издание"

Компания «Акелла» выпустит золотое издание военного симулятора Armed Assault. В него войдет оригинальная версия игры, все патчи и два официальных дополнения - Queen’s Gambit и Warfare. В золотом издании

25.06.2008 "Акелла" на Е3 2008

Компания «Акелла» в очередной раз примет участие в выставке E3 Media and Business Summit. Мероприятие пройдет в выставочном центре LA Convention Center с 15 по 17 июля 2008 г. в Лос-Анджелесе. В течение

19.06.2008 "Акелла" выпустит Cities XL

«Акелла» издаст игру Cities XL - градостроительную стратегию от компании Monte Cristo Games. На территории России, стран СНГ и Балтии игра будет издана в первом квартале 2009 года. Cities XL - н
07.06.2008 "Акелла" празднует 15-летие

Сегодня, 7 июня, компания "Акелла" празднует свое 15-летие. В далеком 1993 году компания представляла собой небольшую фи
03.06.2008 "Акелла" помогает детям

30 мая 2008 г. компания «Акелла» провела благотворительную акцию в честь Международного дня защиты детей. В подарок детскому дому №2 были переданы компьютеры, игры и развивающие программы. Воспитанников детского дома р
05.05.2008 Фокус-тест "Морского Охотника"

Компания «Акелла» объявляет набор добровольцев для плэй-теста тактического симулятора о сражениях на воде в ходе Второй мировой войны «Морской Охотник».Для вас это: 1. Уникальный шанс первыми увидеть пол
11.04.2008 "Акелла" издаст в России игру Left 4 Dead

«Акелла» объявляет о подписании договора с компанией Valve на издание на территории России и стран СНГ нового хоррор-боевика Left 4 Dead (L4D). «С игрой Left 4 Dead компания Valve идет навстречу
03.04.2008 "Акелла" выпустит "Остров сокровищ"

"Акелла" заключила договор с компанией HMH Interactive на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии проекта Treasure Island. Игра по мотивам книги Р. Л. Стивенсона выйдет на русском
25.03.2008 "Акелла" выпустит игру Mata Hari

"Акелла" заключила договор с компанией dtp entertainment AG на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии новой приключенческой игры Mata Hari. Игра основана на истории легендарной ш
21.03.2008 "Акелла" выпустит игру Alternativa

Компания "Акелла" выступит издателем фантастического приключения Alternativa от студии Centauri Production. На территории России, стран СНГ и Балтии игра выйдет под названием "Alternativa: Нечего терять"
17.03.2008 DocsVision внедрят в «Акелле»

Компания «Синтеллект» (Syntellect) подписала договор и приступила к реализации проекта по автоматизации ключевых бизнес-процессов в компании «Акелла» на базе системы DocsVision 4.0 и библиотеки интерактивных отчетов Syntellect UltraViews. «Акелла» - гранд отечественной игровой индустрии. Компания основана в 1993 году и за 14 л
07.03.2008 Украдена бета-версия игры Assassin's Creed

На днях компания «Акелла», российский локализатор и издатель игры Assassin's Creed, опубликовала заявление следующего содержания.Официальное заявление компании «Акелла» по факту хищения русифицированн
03.03.2008 "Акелла" выпустит игру Memento Mori

"Акелла" заключила договор с компанией dtp entertainment AG на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии новой приключенческой игры Memento Mori. В России игра будет издана под назв
13.02.2008 "Акелла" выпустит "Windchaser: Небесный странник"

"Акелла" объявляет о заключении договора с компанией dtp entertainment AG на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии новой стратегии Windchaser. Проект, сочетающий элементы страте
23.01.2008 "Акелла" выпустит квест "Третий срок"

Компания "Акелла" объявляет о скором выходе игры "Третий срок" - политического приключения от студии JetDogs. Острый сатирический сюжет, узнаваемые персонажи и великолепные диалоги – всё это будет в ново
18.01.2008 "Акелла" выпустит American Civil War

Компания "Акелла" издаст пошаговую стратегию American Civil War от студии AGEod на территории России, стран СНГ и Балтии. В России игра будет издана под названием "AGEod's American Civil War: Война С
26.11.2007 "1С" приобретает новую студию

сточной Европы разработчик, издатель и дистрибьютор видео игр, объявляет о приобретении у компании "Акелла" студии разработки игр "Морской волк".Коллектив "Морского Волка" состоит из профессион
01.11.2007 "Акелла" на "Игромире"

Компания «Акелла» представляет на «ИгроМире» линейку самых ожидаемых игр, издаваемых по лицензии, а также проекты собственной разработки.На стенде С4 будут представлены:Jagged Alliance 3 – новый виток ку
27.06.2007 "Акелла" построит город

Компания "Акелла" выпустит на территории России, стран СНГ и Балтии новый градостроительный симулятор Building World от Elektrogames. Работают над проектом сразу две студии: Creative Patterns и Palludio

22.06.2007 "Акелла" на Е3 2007

Компания "Акелла" обнародовала линейку игр, которые будут представлены на ее стенде в этом году. Этим летом мероприятие пройдёт в суженном формате, благодаря которому установлен жесткий ценз на право дем
07.06.2007 С днем рождения, "Акелла"!

Сайт "Боевой Народ" поздравляет компанию "Акелла" с 14-ти летием. 14 лет на российском игрорынке - это серьезно. Мы присоединяемся к мн
28.05.2007 Подпольные гонки от "Акеллы"

"Акелла" анонсировала симулятор уличных гонок "АвтоФэны: Подпольные гонки", работает над которым студия AP Games.Игра поддерживает такие современные технологии как реалистичное освещение HDR и ф
23.05.2007 "Акелла" в Городе Потерянных Кораблей

Компания "Акелла" и студия Seaward.ru анонсировали разработку масштабного дополнения к игре "Корсары: Возвращение Легенды"."Корсары: Город Потерянных Кораблей" предложит игрокам новый город - зловещее ме
21.05.2007 "Акелла" продолжает охоту за призраками

Компания "Акелла" в июне этого года выпустит квест "Охотник за призраками. Дело 3: Гиблый утёс" (в оригинале Delaware St. John Volume 3: The Seacliff Tragedy) от студии Big Time Games.Смех в этом парке р
11.05.2007 "Акелла" рассекретит архивы НКВД

Компания "Акелла" и студия Spline сообщают о разработке нового проекта в приключенческом жанре "Архивы НКВД: Час расплаты". Игра представляет собой интерактивный детектив с высокой степенью исторической

11.05.2007 "Акелла" напишет Кровавый роман

Компании "Акелла" и Crimson Cow заключили договор о выпуске приключенческой игры A Vampyre Story на территории России, стран СНГ и Балтии. Отечественный издатель представит локализованную версию проекта

18.04.2007 "Трудно Быть Богом" на Западе

Крупный европейский издатель Nobilis и компания "Акелла" объявляют о подписании договора об издании компьютерной игры "Трудно Быть Богом" в ев
18.04.2007 Игры от "Акеллы" в печати

Компания "Акелла" отправила в печать три локализованные игры: экшен "Дьявольщина" (Infernal), приключенческую игру "Аура 2: Кольца Судьбы" (Aura 2: The Sacred Rings) и пиратскую сагу "Тортуга: Проклятый


Публикаций - 850, упоминаний - 880

Акелла и организации, системы, технологии, персоны:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 40
THQ 299 32
Kalypso Media - Ascaron Entertainment - Realmforge Studios - Gaming Minds Studios - Claymore Game Studios - Nine Worlds Studios 85 30
Atari 159 22
Bohemia Interactive - Black Element Software - Alpha Prime 98 21
Бука - Buka Entertaiment 493 21
Monte Cristo Games 20 19
9594 18
Piranha Bytes 52 16
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 16
Nvidia Corp 4002 15
Hexworks - CI Games - City Interactive 43 14
Primal Software 17 14
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 104 14
4A Games 52 12
DTP Entertainment AG - DTP Neue Medien AG 31 12
Kaos Studios - Trauma Studios 35 11
RWS - Running with Scissors 10 10
SCS Software 13 9
Zuxxez Entertainment - TopWare Interactive 40 9
ArtyShock - АртиШок 9 9
KW Automotive - KW Studios - SimBin Studios - Sector3 Studios 23 9
Intel Corporation 12811 9
Valve Software 254 9
AMD Graphics Product Group - ATI 973 9
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 18 9
Tencent - Techland 83 7
Deep Silver 63 7
Larian Studios 32 7
Seaward Online 9 7
Strategy First 12 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Галактика - Корпорация 1545 7
Новый диск 963 7
Relic Entertainment 53 6
Centauri Production 7 6
Frozenbyte 16 6
Legendo Entertainment 8 6
Metropolis Software 8 6
EA - Electronic Arts 1317 6
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 12
Аристократ 13 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Возрождение - Коммерческий банк 359 6
Intel Capital 148 6
The Mystery of Bulgarian Voices 5 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 4
Ford 435 4
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 4
УкрАвто - ЗАЗ - Запорожский автомобилестроительный завод 3 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Геометрия НПО 165 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
СБ Банк - Судостроительный банк 59 2
Глушенков и партнеры - Адвокатское бюро 5 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 2
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 2
Авиапарк ТРЦ 52 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
CBOE - Chicago Board Options Exchange - Чикагская биржа опционов - CBOE Global Markets 5 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Театральный центр СТД РФ ВТО на Страстном 12 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Ренова Капитал - Renova Capital 13 1
101Hotels.com 456 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 9
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 8
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 3
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Русский Щит - ассоциация 39 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 422
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 110
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 86
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 56
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 51
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 44
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 40
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 35
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 32
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 32
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 17
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 12
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 12
Night Vision - режим ночного видения 402 12
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 11
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 11
Stealth - Стелс-технология 205 10
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 9
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 9
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 8
Jewel Case - Jewel-упаковка - Джевел упаковка 38 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 54
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 53
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 39
Bohemia Interactive - Arma - Armed Assault 69 36
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 26
Piranha Bytes Risen - Компьютерная игра (action) 57 24
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios - Test Drive Unlimited 58 23
Alone in the Dark - Компьютерная игра (survival horror) 27 19
Microsoft DirectX 723 16
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 91 15
Tencent - Turtle Rock Studios - Left 4 Dead - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 62 12
ArtyShock - Московский Водила 11 11
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 11
Larian Studios - Divinity II: Ego Draconis 17 10
Microsoft Windows XP 2431 10
EA - BioWare - Neverwinter Nights 34 9
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 9
Nintendo Wii - игровая консоль 760 9
Nvidia PhysX 62 8
Primal Software - 2025: Битва за Родину 8 8
Flying Lab Software - Pirates of The Burning Sea - Корсары online: пираты бушующего моря 26 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 8
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 8
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 8
Frogwares - Dracula: Origin 7 7
McDonnell Douglas SBD Dauntless 9 7
EA Origin 195 7
Nvidia GeForce GT 337 7
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 6
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 6
Seaward Online - Корсары: Возвращение легенды 11 6
Bandai Namco Entertainment - Ridge Racers 21 6
Autumn Moon Entertainment - A Vampyre Story 6 6
Nvidia GeForce GTX 525 6
Microsoft Windows 16882 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 6
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 70 5
Microsoft Windows 7 2007 5
Epic Games - Unreal Engine 337 5
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 5
Стругацкие (братья) 37 21
Milius John - Милиус Джон 25 18
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 8
Каммерер Максим 9 7
Helsing Van - Хельсинг Ван - персонаж 20 7
Knox Douglas - Нокс Дуглас 9 7
Yamada Zenji - Ямада Зенджи 9 7
Архипов Дмитрий 13 6
Дивов Олег 5 5
Лузгин Андрей 5 5
Hari Mata - Хари Мата 4 4
Кудр Владимир 4 4
Barwood Hal - Барвуд Хал 4 4
Miller Matthew - Миллер Мэтью 9 4
Лукьяненко Сергей 49 3
Никулин Владимир 6 3
Андропов Юрий 8 3
Lovecraft Howard - Лавкрафт Говард 10 3
Саутин Игорь 3 3
Faltermeyer Harold - Фальтермайер Гарольд 3 3
Дмитриев Ярослав 2 2
Орловский Сергей 34 2
Барышников Николай 17 2
Семенова Мария 9 2
Мирошников Юрий 4 2
Матвеев Юрий 7 2
Белкин Андрей 2 2
Ярмольник Леонид 5 2
Раков Александр 3 2
Раков Илья 2 2
Глушенков Александр 3 2
Snowden Trevor - Сноуден Тревор 2 2
Bates Bob - Бейтс Боб 5 2
Besson Luc - Бессон Люк 15 2
Palm Patrick - Палм Патрик 2 2
Mayr Gerhard - Майер Герхард 4 2
Christie Agatha - Кристи Агата 11 2
Nostredame Michel - Нострадамус Мишель 2 2
McGee American - МакГи Американ 15 2
Walk Wolfgang - Уолк Вольфганг 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 280
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 118
Европа 24964 103
Земля - планета Солнечной системы 10865 98
Германия - Федеративная Республика 13221 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 70
Франция - Французская Республика 8177 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 42
Япония 13807 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 35
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 31
Польша - Республика 2031 24
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 22
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 22
Америка - Американский регион 2206 20
Италия - Итальянская Республика 4508 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 18
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 18
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 18
Южная Корея - Республика 7052 17
Азия - Азиатский регион 5920 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Солнечная система - Solar system 2569 16
Египет - Арабская Республика 1100 16
Греция - Греческая Республика 1017 16
США - Нью-Йорк 3180 15
Украина 7928 15
Средиземное море - Средиземноморье 204 13
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 13
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 13
Венгрия 855 12
Чехия - Чешская Республика 1349 12
Япония - Токио 1020 11
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 11
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 11
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 10
Аргентина - Буэнос-Айрес 68 10
Африка - Африканский регион 3641 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 298
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 131
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 62
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 39
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
Металлы - Золото - Gold 1251 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Физика - Physics - область естествознания 2940 29
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 24
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 24
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 21
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 20
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 19
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 89 19
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 18
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 17
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 16
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 16
Гражданская война 170 15
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 14
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 13
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 84 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Английский язык 7030 11
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 11
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 11
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 11
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 21
Black Mirror 5 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Euronews - телеканал 52 1
Gamespot 38 1
IGN 54 1
GI - Game Informer 36 1
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Fortune 211 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
ИгроМир 125 13
Международный женский день - 8 марта 418 10
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 9
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
Docflow 148 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще