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Акелла Акелла Онлайн Macho Studio Фаргус TM Studio TrashMasters Полёт навигатора Полёт дракона

Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона


16.06.2012 "Акелла" на грани банкротства

У компании "Акелла" настали тяжелые времена. Как сообщает российская деловая газета Marker.ru, Судостроительный банк (СБ) потребовал от издательства возврата кредита в 151 млн. рублей. Если же "Акелла

05.10.2011 "Акелла" выпустит "Assassin's Creed: Откровения"

Компания "Акелла" выпустит в России игру "Assassin's Creed: Откровения" от Ubisoft. Когда одержана победа и враги покоятся в земле, что делать дальше? Где искать новую цель и сам смысл существования?
03.10.2011 "Акелла" на "ИгроМире 2011"

Компания "Акелла" объявляет о своем участии на выставке "ИгроМир 2011", которая пройдет с 7 по 9 октябр
22.03.2011 "Акелла" выпустит "APOX: Воины пустошей"

Компания "Акелла" издаст в России постапокалиптическую стратегию "APOX: Воины пустошей", вдохновленную кинотрилогией "Безумный Макс". По сюжету игры в мире произошла некая глобальная катастрофа. Одни вин
22.03.2011 "Акелла" выпустит "Чернобыль. Зона отчуждения"

Компания "Акелла" издаст на территории России шутер "Чернобыль. Зона отчуждения" (Chernobyl), повествующий о новой угрозе, возникшей на этой опасной территории. Самое страшное оружие на земле – ядерное.

22.12.2010 "Акелла" выпустит Trapped Dead

Компания "Акелла" издаст в России тактическую стратегию Trapped Dead от немецкого издателя HeadUp Games. Эта история приключилась в начале 80-х годов в маленьком городке Хедж-Хил, неподалеку от Канзас-Си
03.11.2009 "Акелла" выпустит "Метро 2033"

Компания "Акелла" объявляет о подписании договора с THQ Inc об издании на территории России и стран СНГ игры "Метро 2033" по мотивам одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского и книжной серии "Вселенна
02.11.2008 "Акелла" на выставке "ИгроМир 2008"

Компания "Акелла", которая является спонсором "ИгроМира", представляет линейку самых ожидаемых игр, издаваемых по лицензии, а также проекты собственной разработки. На стендах C1 и C2, помимо конкурсов, с
10.09.2008 "Акелла" завладела торговой маркой Disciples

Компания «Акелла» подписала соглашение с компанией Strategy First и стала правообладателем торговой марки Disciples. Ранее Акелла совместно со студией .dat приступила к разработке игры Disciples 3
27.08.2008 "Акелла" локализует Dreamlord

ения с Akella Games, результатом которого станет локализация MMORTS Dreamlord — The Reawakening и ее издание на территории СНГ. Закрытое бета-тестирование русской версии игры начнется уже в сентябре.«Акелла — очень уважаемая компания и для нас это важный стратегический партнер, поэтому мы рады такому сотрудничеству. Русский игровой рынок — один из самых быстрорастущих, и мы надеемся, что оп
15.08.2008 "Акелла" выпустит Divinity 2

"Акелла" заключила договор с компанией dtp entertainment AG об издании на территории России, стран СНГ и Балтии игры Divinity 2: Ego Draconis.Divinity 2 возвращает игрока в мир Ривеллон. Земли,

14.07.2008 "Акелла" выпустит Still Life 2

"Акелла" заключила с компанией Microids договор об издании детективного приключения Still Life 2. На территории России, стран СНГ и Балтии игра будет издана в четвертом квартале 2008 года. В Sti
25.06.2008 "Акелла" выпустит "ArmA: Золотое издание"

Компания «Акелла» выпустит золотое издание военного симулятора Armed Assault. В него войдет оригинальная версия игры, все патчи и два официальных дополнения - Queen’s Gambit и Warfare. В золотом издании

25.06.2008 "Акелла" на Е3 2008

Компания «Акелла» в очередной раз примет участие в выставке E3 Media and Business Summit. Мероприятие пройдет в выставочном центре LA Convention Center с 15 по 17 июля 2008 г. в Лос-Анджелесе. В течение

19.06.2008 "Акелла" выпустит Cities XL

«Акелла» издаст игру Cities XL - градостроительную стратегию от компании Monte Cristo Games. На территории России, стран СНГ и Балтии игра будет издана в первом квартале 2009 года. Cities XL - н
07.06.2008 "Акелла" празднует 15-летие

Сегодня, 7 июня, компания "Акелла" празднует свое 15-летие. В далеком 1993 году компания представляла собой небольшую фи
03.06.2008 "Акелла" помогает детям

30 мая 2008 г. компания «Акелла» провела благотворительную акцию в честь Международного дня защиты детей. В подарок детскому дому №2 были переданы компьютеры, игры и развивающие программы. Воспитанников детского дома р
05.05.2008 Фокус-тест "Морского Охотника"

Компания «Акелла» объявляет набор добровольцев для плэй-теста тактического симулятора о сражениях на воде в ходе Второй мировой войны «Морской Охотник».Для вас это: 1. Уникальный шанс первыми увидеть пол
11.04.2008 "Акелла" издаст в России игру Left 4 Dead

«Акелла» объявляет о подписании договора с компанией Valve на издание на территории России и стран СНГ нового хоррор-боевика Left 4 Dead (L4D). «С игрой Left 4 Dead компания Valve идет навстречу
03.04.2008 "Акелла" выпустит "Остров сокровищ"

"Акелла" заключила договор с компанией HMH Interactive на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии проекта Treasure Island. Игра по мотивам книги Р. Л. Стивенсона выйдет на русском
25.03.2008 "Акелла" выпустит игру Mata Hari

"Акелла" заключила договор с компанией dtp entertainment AG на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии новой приключенческой игры Mata Hari. Игра основана на истории легендарной ш
21.03.2008 "Акелла" выпустит игру Alternativa

Компания "Акелла" выступит издателем фантастического приключения Alternativa от студии Centauri Production. На территории России, стран СНГ и Балтии игра выйдет под названием "Alternativa: Нечего терять"
17.03.2008 DocsVision внедрят в «Акелле»

Компания «Синтеллект» (Syntellect) подписала договор и приступила к реализации проекта по автоматизации ключевых бизнес-процессов в компании «Акелла» на базе системы DocsVision 4.0 и библиотеки интерактивных отчетов Syntellect UltraViews. «Акелла» - гранд отечественной игровой индустрии. Компания основана в 1993 году и за 14 л
07.03.2008 Украдена бета-версия игры Assassin's Creed

На днях компания «Акелла», российский локализатор и издатель игры Assassin's Creed, опубликовала заявление следующего содержания.Официальное заявление компании «Акелла» по факту хищения русифицированн
03.03.2008 "Акелла" выпустит игру Memento Mori

"Акелла" заключила договор с компанией dtp entertainment AG на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии новой приключенческой игры Memento Mori. В России игра будет издана под назв
13.02.2008 "Акелла" выпустит "Windchaser: Небесный странник"

"Акелла" объявляет о заключении договора с компанией dtp entertainment AG на право издания на территории России, стран СНГ и Балтии новой стратегии Windchaser. Проект, сочетающий элементы страте
23.01.2008 "Акелла" выпустит квест "Третий срок"

Компания "Акелла" объявляет о скором выходе игры "Третий срок" - политического приключения от студии JetDogs. Острый сатирический сюжет, узнаваемые персонажи и великолепные диалоги – всё это будет в ново
18.01.2008 "Акелла" выпустит American Civil War

Компания "Акелла" издаст пошаговую стратегию American Civil War от студии AGEod на территории России, стран СНГ и Балтии. В России игра будет издана под названием "AGEod's American Civil War: Война С
26.11.2007 "1С" приобретает новую студию

сточной Европы разработчик, издатель и дистрибьютор видео игр, объявляет о приобретении у компании "Акелла" студии разработки игр "Морской волк".Коллектив "Морского Волка" состоит из профессион
01.11.2007 "Акелла" на "Игромире"

Компания «Акелла» представляет на «ИгроМире» линейку самых ожидаемых игр, издаваемых по лицензии, а также проекты собственной разработки.На стенде С4 будут представлены:Jagged Alliance 3 – новый виток ку
27.06.2007 "Акелла" построит город

Компания "Акелла" выпустит на территории России, стран СНГ и Балтии новый градостроительный симулятор Building World от Elektrogames. Работают над проектом сразу две студии: Creative Patterns и Palludio

22.06.2007 "Акелла" на Е3 2007

Компания "Акелла" обнародовала линейку игр, которые будут представлены на ее стенде в этом году. Этим летом мероприятие пройдёт в суженном формате, благодаря которому установлен жесткий ценз на право дем
07.06.2007 С днем рождения, "Акелла"!

Сайт "Боевой Народ" поздравляет компанию "Акелла" с 14-ти летием. 14 лет на российском игрорынке - это серьезно. Мы присоединяемся к мн
28.05.2007 Подпольные гонки от "Акеллы"

"Акелла" анонсировала симулятор уличных гонок "АвтоФэны: Подпольные гонки", работает над которым студия AP Games.Игра поддерживает такие современные технологии как реалистичное освещение HDR и ф
23.05.2007 "Акелла" в Городе Потерянных Кораблей

Компания "Акелла" и студия Seaward.ru анонсировали разработку масштабного дополнения к игре "Корсары: Возвращение Легенды"."Корсары: Город Потерянных Кораблей" предложит игрокам новый город - зловещее ме
21.05.2007 "Акелла" продолжает охоту за призраками

Компания "Акелла" в июне этого года выпустит квест "Охотник за призраками. Дело 3: Гиблый утёс" (в оригинале Delaware St. John Volume 3: The Seacliff Tragedy) от студии Big Time Games.Смех в этом парке р
11.05.2007 "Акелла" рассекретит архивы НКВД

Компания "Акелла" и студия Spline сообщают о разработке нового проекта в приключенческом жанре "Архивы НКВД: Час расплаты". Игра представляет собой интерактивный детектив с высокой степенью исторической

11.05.2007 "Акелла" напишет Кровавый роман

Компании "Акелла" и Crimson Cow заключили договор о выпуске приключенческой игры A Vampyre Story на территории России, стран СНГ и Балтии. Отечественный издатель представит локализованную версию проекта

18.04.2007 "Трудно Быть Богом" на Западе

Крупный европейский издатель Nobilis и компания "Акелла" объявляют о подписании договора об издании компьютерной игры "Трудно Быть Богом" в ев
18.04.2007 Игры от "Акеллы" в печати

Компания "Акелла" отправила в печать три локализованные игры: экшен "Дьявольщина" (Infernal), приключенческую игру "Аура 2: Кольца Судьбы" (Aura 2: The Sacred Rings) и пиратскую сагу "Тортуга: Проклятый


Публикаций - 847, упоминаний - 876

Акелла замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 739 40
THQ 295 32
Kalypso Media - Ascaron Entertainment 85 30
Atari 153 22
Bohemia Interactive 89 21
Бука - Buka Entertaiment 482 20
7501 17
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 16
Piranha Bytes 52 16
Nvidia Corp 3281 15
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 102 14
4A Games 794 12
Valve Software 195 9
AMD Graphics Product Group - ATI 928 9
ArtyShock - АртиШок 9 9
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 17 9
SCS Software 13 9
Intel Corporation 11836 9
Zuxxez Entertainment - TopWare Interactive 40 9
Seaward Online 9 7
Deep Silver 57 7
Галактика - Корпорация 1433 7
Larian Studios 30 7
AMD - Advanced Micro Devices 3970 7
Techland 83 7
Ubisoft Montreal 46 6
Centauri Production 7 6
Новый диск 955 6
Relic Entertainment 51 6
Frozenbyte 16 6
EA - Electronic Arts 1282 6
Enigma Software Productions 5 5
Crimson Cow 5 5
Microsoft Corporation 23939 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4443 4
Slitherine Software 4 4
DreamCatcher Interactive 11 3
Руссобит-М 264 3
THQ - Toy Headquarters - Empire Interactive 10 3
4HEAD Studios 8 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 24
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 209 12
Аристократ 13 8
Открытие ФК - Банк Открытие 523 7
Intel Capital 148 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 6
Возрождение - Коммерческий банк 332 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 5
The Mystery of Bulgarian Voices 5 5
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 193 4
Ford 399 4
Jaguar Land Rover 91 4
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 53 3
УкрАвто - ЗАЗ - Запорожский автомобилестроительный завод 3 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 190 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 36 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1091 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 253 2
Глушенков и партнеры - Адвокатское бюро 5 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1985 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 69 2
Takeda Pharmaceutical - Такеда 22 2
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 40 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 38 2
Геометрия НПО 132 2
Jaguar Cars 122 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 360 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 120 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 452 2
Авиапарк ТРЦ 34 2
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Театральный центр СТД РФ ВТО на Страстном 12 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 29 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 60 1
101Hotels.com 455 1
CBOE - Chicago Board Options Exchange - Чикагская биржа опционов - CBOE Global Markets 5 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5024 21
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта 58 8
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 8
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ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 29 3
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U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 136 1
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Nvidia GeForce GT 203 5
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SimBin - GTR Evolution 5 4
AMD Radeon X 94 4
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Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 51 8
Knox Douglas - Нокс Дуглас 9 7
Helsing Van - Хельсинг Ван - персонаж 18 7
Глуховский Дмитрий 22 6
Архипов Дмитрий 10 6
Каммерер Максим 6 5
Дивов Олег 5 5
Лузгин Андрей 5 5
Miller Matthew - Миллер Мэтью 7 4
Лукьяненко Сергей 44 3
Андропов Юрий 8 3
Никулин Владимир 5 3
Lovecraft Howard - Лавкрафт Говард 10 3
Саутин Игорь 3 3
Раков Илья 2 2
Bates Bob - Бейтс Боб 5 2
Глушенков Александр 3 2
Раков Александр 3 2
Ярмольник Леонид 2 2
Snowden Trevor - Сноуден Тревор 2 2
Путин Владимир 2894 2
Besson Luc - Бессон Люк 12 2
Мирошников Юрий 4 2
Белкин Андрей 2 2
Palm Patrick - Палм Патрик 2 2
Семенова Мария 7 2
Барышников Николай 16 2
Матвеев Юрий 4 2
Рейман Леонид 1037 2
Смирнов Дмитрий 83 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 279 2
Иванов Михаил 85 2
Дмитриев Ярослав 2 2
Орловский Сергей 33 2
Чадов Алексей 2 1
Суворов Глеб 4 1
Цой Роман 1 1
Шляхов Андрей 1 1
Содани Арвинд 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 130271 277
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50687 118
Земля - планета Солнечной системы 10070 98
Европа 21264 96
Германия - Федеративная Республика 12334 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13581 68
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13791 44
Франция - Французская Республика 7659 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40033 42
Америка Северная 3127 40
Япония 13070 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 35
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1340 31
США - Лос-Анджелес - Голливуд 497 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2723 22
Польша - Республика 1901 22
Америка 2061 21
Италия - Итальянская Республика 4251 19
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 517 18
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1042 18
Солнце - звезда Солнечной системы 4965 18
Южная Корея - Республика 6404 17
Азия - Азиатский регион 5219 17
Солнечная система - Solar system 2468 16
Греция - Греческая Республика 965 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15845 16
Египет - Арабская Республика 937 16
США - Нью-Йорк 3061 15
Украина 7408 15
Средиземное море - Средиземноморье 197 13
Франция - Иль-де-Франс - Париж 999 13
Чехия - Чешская Республика 1286 12
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 204 11
Япония - Токио 987 11
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 380 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3463 10
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 271 10
Венгрия 686 10
Аргентина - Буэнос-Айрес 64 10
Австрия - Австрийская Республика 1287 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10247 296
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8182 131
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4208 21
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