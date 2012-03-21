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PC game RPG Role-playing game Ролевая игра

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.03.2012 Game of Thrones RPG в России

май нынешнего года. "Игра престолов: Ролевая игра" для PC поступит в продажу в оригинальном озвучении с русскими субтитрами, для Xbox 360 и PlayStation 3 — на английском языке с русской документацией.RPG по мотивам эпической саги A Song of Ice and Fire, в России известной как «Песнь льда и пламени», пожалуй, самый амбициозный проект Cyanide Studio: сценарий для нее написан под руководством

21.07.2010 Darkspore - RPG в мире Spore

вшийся боя с Darkspore.Пришло время расплаты!Попробуйте себя во вселенной Darkspore: фантастической Action-RPG с динамичным сюжетом, в которой вам придется сражаться в иных мирах во имя спасени
21.07.2010 Kingdoms of Amalur: Reckoning - новая RPG от EA

Компания Electronic Arts готовится анонсировать новую RPG, работают над которой 38 Studios и Big Huge Games. В ближайшие выходные, рамках Comic-Con в Сан-Диего, будет представлена мультиплатформенная игра Kingdoms of Amalur: Reckoning, ранее извес
27.06.2009 Aliens RPG официально остановлена

Компания SEGA официально объявила о прекращении разработки RPG во вселенной "Чужие". Работала над игрой студия Obsidian, известная по играм Neverwinter Nights. Таким оразом, в разработке остаются только два проекта: Aliens: Colonial Marines от Gearbox

28.05.2008 Venetica - новая средневековая RPG

Немецкая студия Deck 13 Interactive, известная играми Ankh и Jack Keane, анонсировала разработку высокобюджетной RPG для РС и Xbox 360 Venetica. Издателем проекта выступит dtp entertainment AG. Первый видеоролик можно скачать здесь (161,96 МБ). Выйдет игра в 2009 году.Действие игры разворачивается в XVI в
06.02.2008 Обзор Mass Effect. Эпическая RPG о будущем

Студия Bioware прославилась своими RPG-проектами на PC, давным-давно став одним из законодателей жанра. Такие сериалы, как Neverwinter Nights или Baldur's Gate, в представлении не нуждаются. А посредством могучих мультиплатф
28.01.2008 Mount & Blade — кавалерийская RPG

а на издание в России и странах бывшего СССР проекта Mount & Blade – уникальной "кавалерийской" ролевой игры от студии Taleworlds.В Mount & Blade игроки смогут делать то, чего пока еще ни одна другая RPG не может предложить. Например:Освоить верховую езду на 34 породах лошадейПрокачать умения «стрельба из лука верхом» и «осадная инженерия»Сжигать города, в которых продают плохое пивоСоздать
07.09.2007 Превью «Не время для драконов». Наша партийная RPG

Создание хорошей RPG — процесс трудоемкий, требующий больших затрат сил и времени. Наверное, именно поэтому отечественные студии редко обращаются к жанру ролевых игр, предпочитая «чего-нибудь» попроще или попри
30.08.2007 Футбольная RPG на DS

Inazuma Eleven. Так называется новая игра от Level 5, которая разрабатывается эксклюзивно для DS. Inazuma Eleven - это RPG. Казалось бы обычная японская "ролевушка" в анимешном стиле... но про футбол! Учитывая, что управляться с игроками придется стилусом, общий безумный стиль и послужной список Level 5, игра п
22.06.2007 Sonic RPG от BioWare на Nintendo DS

крестить этот анонс самой оглушающей новостью года на портативных консолях. Не будем торопиться, но на данный момент - истинно так. Кто мог предположить, что сама BioWare, у которой делать гениальные RPG на роду написано, возьмется за несерьезного Sonic’а? Никто кроме Sega. Ведь главный конкурент Соника – Марио уже поучаствовал во многих ролевых играх, причем ролевая серия Paper Mario чудо,
15.12.2006 Obsidian создаст новую RPG

евой игры во вселенной "Чужие". Компания SEGA, лицензировавшая на днях брэнд Aliens, официально подтвердила данный факт. Названия у будущей игры пока нет, но точно известно, что разрабатываться новая RPG будет для PC и консолей нового поколения.Напомним, что за плечами Obsidian Entertainment уже есть две довольно успешных игры в данном жанре. Это бестселлер 2005-го года Star Wars: Knights o
23.11.2006 Демоверсия RPG "Волкодав: Месть Серого Пса"

"Акелла" представляет демоверсию RPG "Волкодав: Месть Серого Пса", разрабатываемой студией Primal Software. Скачать демо можно здесь (472 МБ).Игра создана по мотивам фильма "Волкодав из рода Серых Псов" кинокомпании Central Pa
29.10.1999 В этом месяце выйдет Final Fantasy VIII - RPG-игра из знаменитой серии с 1997 года

лась тиражом больше 3 млн экземпляров, а Final Fantasy VIII еще до своего выхода заочно продалась в заказах общим количеством более 2 млн копий. Игры этой серии представляют собой квинтэссенцию жанра RPG - простой интерфейс, процесс игры, вызывающий привычку, интригующие персонажи и т. д. В Final Fantasy VIII легко смогут играть те, которые знакомы с играми такого жанра для игровых консолей
29.10.1999 Этой зимой выйдет RPG-игра Ultima IX: Ascension от Origin

Девятая в серии игр Ultima ознаменует собой сразу два события - эта игра будет последней в серии Ultima, но еще она будет последней игрой для одного игрока (single-player). Более того, как RPG-игра (role player game), новая Ultima будет испытывать жесткую конкуренцию со стороны Blizzard с ее Diablo II и Square Soft с игрой Final Fantasy VIII. Что касается последней, то она уже ус

Публикаций - 729, упоминаний - 762

PC game и организации, системы, технологии, персоны:

Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 86
9594 61
EA - Electronic Arts 1317 56
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 52
CD Projekt RED 90 48
Новый диск 963 42
EA - BioWare 205 34
Funcom 107 29
Obsidian Entertainment 81 25
Kalypso Media - Ascaron Entertainment - Realmforge Studios - Gaming Minds Studios - Claymore Game Studios - Nine Worlds Studios 85 25
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 24
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 22
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 21
Microsoft Corporation 25775 20
Piranha Bytes 52 20
Blizzard Entertainment - Blizzard North 22 19
Галактика - Корпорация 1545 19
Flagship Studios 32 18
Nintendo 823 17
Blizzard Entertainment 343 17
Бука - Buka Entertaiment 493 17
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 16
Irrational Games 49 16
Spore 33 16
Sony 6739 15
Atari 159 15
EA - Maxis 71 15
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 15
Nexon - Big Huge Games 26 13
38 Studios 20 13
Руссобит-М 266 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 104 11
Gearbox Software 111 11
Apple Inc 13154 10
Cyanide Studio 37 10
Larian Studios 32 10
Fireglow Games 20 9
GFI Software 209 9
Nvidia Corp 4002 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 11
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 11
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Block - Square 203 5
Совкомбанк Совесть 279 5
Kickstarter 136 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Верный - торговая сеть 326 3
GameStop 30 3
Parks Associates 24 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Hyundai Motor Company 436 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Walt Disney Company 647 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 2
Динозаврик 4 1
101Hotels.com 456 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
Черемушки 62 1
Черёмушки ТЦ 4 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
Ziff Davis 24 1
Magram MR - Magram Market Research - Маграм МР 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
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Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
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