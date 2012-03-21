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PC game RPG Role-playing game Ролевая игра
СОБЫТИЯ
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|21.03.2012
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Game of Thrones RPG в России
май нынешнего года. "Игра престолов: Ролевая игра" для PC поступит в продажу в оригинальном озвучении с русскими субтитрами, для Xbox 360 и PlayStation 3 — на английском языке с русской документацией.RPG по мотивам эпической саги A Song of Ice and Fire, в России известной как «Песнь льда и пламени», пожалуй, самый амбициозный проект Cyanide Studio: сценарий для нее написан под руководством
|21.07.2010
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Darkspore - RPG в мире Spore
вшийся боя с Darkspore.Пришло время расплаты!Попробуйте себя во вселенной Darkspore: фантастической Action-RPG с динамичным сюжетом, в которой вам придется сражаться в иных мирах во имя спасени
|21.07.2010
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Kingdoms of Amalur: Reckoning - новая RPG от EA
Компания Electronic Arts готовится анонсировать новую RPG, работают над которой 38 Studios и Big Huge Games. В ближайшие выходные, рамках Comic-Con в Сан-Диего, будет представлена мультиплатформенная игра Kingdoms of Amalur: Reckoning, ранее извес
|27.06.2009
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Aliens RPG официально остановлена
Компания SEGA официально объявила о прекращении разработки RPG во вселенной "Чужие". Работала над игрой студия Obsidian, известная по играм Neverwinter Nights. Таким оразом, в разработке остаются только два проекта: Aliens: Colonial Marines от Gearbox
|28.05.2008
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Venetica - новая средневековая RPG
Немецкая студия Deck 13 Interactive, известная играми Ankh и Jack Keane, анонсировала разработку высокобюджетной RPG для РС и Xbox 360 Venetica. Издателем проекта выступит dtp entertainment AG. Первый видеоролик можно скачать здесь (161,96 МБ). Выйдет игра в 2009 году.Действие игры разворачивается в XVI в
|06.02.2008
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Обзор Mass Effect. Эпическая RPG о будущем
Студия Bioware прославилась своими RPG-проектами на PC, давным-давно став одним из законодателей жанра. Такие сериалы, как Neverwinter Nights или Baldur's Gate, в представлении не нуждаются. А посредством могучих мультиплатф
|28.01.2008
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Mount & Blade — кавалерийская RPG
а на издание в России и странах бывшего СССР проекта Mount & Blade – уникальной "кавалерийской" ролевой игры от студии Taleworlds.В Mount & Blade игроки смогут делать то, чего пока еще ни одна другая RPG не может предложить. Например:Освоить верховую езду на 34 породах лошадейПрокачать умения «стрельба из лука верхом» и «осадная инженерия»Сжигать города, в которых продают плохое пивоСоздать
|07.09.2007
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Превью «Не время для драконов». Наша партийная RPG
Создание хорошей RPG — процесс трудоемкий, требующий больших затрат сил и времени. Наверное, именно поэтому отечественные студии редко обращаются к жанру ролевых игр, предпочитая «чего-нибудь» попроще или попри
|30.08.2007
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Футбольная RPG на DS
Inazuma Eleven. Так называется новая игра от Level 5, которая разрабатывается эксклюзивно для DS. Inazuma Eleven - это RPG. Казалось бы обычная японская "ролевушка" в анимешном стиле... но про футбол! Учитывая, что управляться с игроками придется стилусом, общий безумный стиль и послужной список Level 5, игра п
|22.06.2007
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Sonic RPG от BioWare на Nintendo DS
крестить этот анонс самой оглушающей новостью года на портативных консолях. Не будем торопиться, но на данный момент - истинно так. Кто мог предположить, что сама BioWare, у которой делать гениальные RPG на роду написано, возьмется за несерьезного Sonic’а? Никто кроме Sega. Ведь главный конкурент Соника – Марио уже поучаствовал во многих ролевых играх, причем ролевая серия Paper Mario чудо,
|15.12.2006
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Obsidian создаст новую RPG
евой игры во вселенной "Чужие". Компания SEGA, лицензировавшая на днях брэнд Aliens, официально подтвердила данный факт. Названия у будущей игры пока нет, но точно известно, что разрабатываться новая RPG будет для PC и консолей нового поколения.Напомним, что за плечами Obsidian Entertainment уже есть две довольно успешных игры в данном жанре. Это бестселлер 2005-го года Star Wars: Knights o
|23.11.2006
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Демоверсия RPG "Волкодав: Месть Серого Пса"
"Акелла" представляет демоверсию RPG "Волкодав: Месть Серого Пса", разрабатываемой студией Primal Software. Скачать демо можно здесь (472 МБ).Игра создана по мотивам фильма "Волкодав из рода Серых Псов" кинокомпании Central Pa
|29.10.1999
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В этом месяце выйдет Final Fantasy VIII - RPG-игра из знаменитой серии с 1997 года
лась тиражом больше 3 млн экземпляров, а Final Fantasy VIII еще до своего выхода заочно продалась в заказах общим количеством более 2 млн копий. Игры этой серии представляют собой квинтэссенцию жанра RPG - простой интерфейс, процесс игры, вызывающий привычку, интригующие персонажи и т. д. В Final Fantasy VIII легко смогут играть те, которые знакомы с играми такого жанра для игровых консолей
|29.10.1999
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Этой зимой выйдет RPG-игра Ultima IX: Ascension от Origin
Девятая в серии игр Ultima ознаменует собой сразу два события - эта игра будет последней в серии Ultima, но еще она будет последней игрой для одного игрока (single-player). Более того, как RPG-игра (role player game), новая Ultima будет испытывать жесткую конкуренцию со стороны Blizzard с ее Diablo II и Square Soft с игрой Final Fantasy VIII. Что касается последней, то она уже ус
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