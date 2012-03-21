Game of Thrones RPG в России май нынешнего года. "Игра престолов: Ролевая игра" для PC поступит в продажу в оригинальном озвучении с русскими субтитрами, для Xbox 360 и PlayStation 3 — на английском языке с русской документацией.RPG по мотивам эпической саги A Song of Ice and Fire, в России известной как «Песнь льда и пламени», пожалуй, самый амбициозный проект Cyanide Studio: сценарий для нее написан под руководством

Darkspore - RPG в мире Spore вшийся боя с Darkspore.Пришло время расплаты!Попробуйте себя во вселенной Darkspore: фантастической Action-RPG с динамичным сюжетом, в которой вам придется сражаться в иных мирах во имя спасени

Kingdoms of Amalur: Reckoning - новая RPG от EA Компания Electronic Arts готовится анонсировать новую RPG, работают над которой 38 Studios и Big Huge Games. В ближайшие выходные, рамках Comic-Con в Сан-Диего, будет представлена мультиплатформенная игра Kingdoms of Amalur: Reckoning, ранее извес

Aliens RPG официально остановлена Компания SEGA официально объявила о прекращении разработки RPG во вселенной "Чужие". Работала над игрой студия Obsidian, известная по играм Neverwinter Nights. Таким оразом, в разработке остаются только два проекта: Aliens: Colonial Marines от Gearbox

Venetica - новая средневековая RPG Немецкая студия Deck 13 Interactive, известная играми Ankh и Jack Keane, анонсировала разработку высокобюджетной RPG для РС и Xbox 360 Venetica. Издателем проекта выступит dtp entertainment AG. Первый видеоролик можно скачать здесь (161,96 МБ). Выйдет игра в 2009 году.Действие игры разворачивается в XVI в

Обзор Mass Effect. Эпическая RPG о будущем Студия Bioware прославилась своими RPG-проектами на PC, давным-давно став одним из законодателей жанра. Такие сериалы, как Neverwinter Nights или Baldur's Gate, в представлении не нуждаются. А посредством могучих мультиплатф

Mount & Blade — кавалерийская RPG а на издание в России и странах бывшего СССР проекта Mount & Blade – уникальной "кавалерийской" ролевой игры от студии Taleworlds.В Mount & Blade игроки смогут делать то, чего пока еще ни одна другая RPG не может предложить. Например:Освоить верховую езду на 34 породах лошадейПрокачать умения «стрельба из лука верхом» и «осадная инженерия»Сжигать города, в которых продают плохое пивоСоздать

Превью «Не время для драконов». Наша партийная RPG Создание хорошей RPG — процесс трудоемкий, требующий больших затрат сил и времени. Наверное, именно поэтому отечественные студии редко обращаются к жанру ролевых игр, предпочитая «чего-нибудь» попроще или попри

Футбольная RPG на DS Inazuma Eleven. Так называется новая игра от Level 5, которая разрабатывается эксклюзивно для DS. Inazuma Eleven - это RPG. Казалось бы обычная японская "ролевушка" в анимешном стиле... но про футбол! Учитывая, что управляться с игроками придется стилусом, общий безумный стиль и послужной список Level 5, игра п

Sonic RPG от BioWare на Nintendo DS крестить этот анонс самой оглушающей новостью года на портативных консолях. Не будем торопиться, но на данный момент - истинно так. Кто мог предположить, что сама BioWare, у которой делать гениальные RPG на роду написано, возьмется за несерьезного Sonic’а? Никто кроме Sega. Ведь главный конкурент Соника – Марио уже поучаствовал во многих ролевых играх, причем ролевая серия Paper Mario чудо,

Obsidian создаст новую RPG евой игры во вселенной "Чужие". Компания SEGA, лицензировавшая на днях брэнд Aliens, официально подтвердила данный факт. Названия у будущей игры пока нет, но точно известно, что разрабатываться новая RPG будет для PC и консолей нового поколения.Напомним, что за плечами Obsidian Entertainment уже есть две довольно успешных игры в данном жанре. Это бестселлер 2005-го года Star Wars: Knights o

Демоверсия RPG "Волкодав: Месть Серого Пса" "Акелла" представляет демоверсию RPG "Волкодав: Месть Серого Пса", разрабатываемой студией Primal Software. Скачать демо можно здесь (472 МБ).Игра создана по мотивам фильма "Волкодав из рода Серых Псов" кинокомпании Central Pa

В этом месяце выйдет Final Fantasy VIII - RPG-игра из знаменитой серии с 1997 года лась тиражом больше 3 млн экземпляров, а Final Fantasy VIII еще до своего выхода заочно продалась в заказах общим количеством более 2 млн копий. Игры этой серии представляют собой квинтэссенцию жанра RPG - простой интерфейс, процесс игры, вызывающий привычку, интригующие персонажи и т. д. В Final Fantasy VIII легко смогут играть те, которые знакомы с играми такого жанра для игровых консолей