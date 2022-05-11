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FTPS FPS over SSL, по аналогии с HTTPS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.05.2022 «Вконтакте» запустила мобильное приложение «VK клипы» с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD и поддержкой видео до 180 секунд

х видео от «Вконтакте» представил отдельное приложение «VK клипы» для мобильных устройств iOS и Android. Авторы смогут быстрее запустить съемку и приступить к творчеству. Новая камера с поддержкой 60 FPS и Full HD, эксклюзивные эффекты и фильтры в обновленном редакторе, увеличенная до трех минут длительность клипов — нововведения предоставят больше возможностей создателям контента. Для зрит
21.07.2017 2 клавиатуры для настоящих прогеймеров

В новых игровых клавиатурах HyperX Alloy FPS Pro и HyperX Alloy Elite есть всё, что необходимо для профессионального гейминга. Конструкция HyperX Alloy FPS Pro и HyperX Alloy Elite включает стальную раму корпуса и полностью мех
27.04.2017 Мышь HyperX Pulsefire FPS готова к бою

Новая игровая мышь HyperX Pulsefire FPS отличается уникальной точностью позиционирования, необходимой как профессионалам, так и любителям жанра боевиков от первого лица. Отличную точность HyperX Pulsefire FPS обеспечивает

29.11.2016 Blue, Red или Brown - всё равно 50 миллионов!

Две новые клавиатуры HyperX ALLOY FPS с ресурсными механическими клавишами Cherry MX появились на российском рынке. Представленные клавиатуры отличаются конструкцией кнопок, которые используют переключатели Cherry MX одного из

04.09.2012 «Бинбанк» присоединился к системе противодействия мошенничеству FPS

Компания «Эквифакс Кредит Сервисиз», бюро кредитных историй, подписала соглашение с «Бинбанком» о присоединении банка к системе противодействия мошенничеству Fraud Prevention System (FPS). Принцип работы системы FPS основан на сравнительном анализе информации о заемщиках в кредитных заявках и выявлении признаков мошенничества на основе специфических правил. Система р
11.03.2012 «Банк Хоум Кредит» снизил уровень кредитного мошенничества с помощью Fraud Prevention Service

«Банк Хоум Кредит» смог снизить уровень кредитных рисков, став участником сервиса по предотвращению мошенничества Fraud Prevention Service (FPS) на базе бюро кредитных историй Equifax. По заявлению банка, система помогает снизить число мошеннических договоров на 600-700 ежемесячно. Являясь активным игроком на рынке потребительского
12.12.2011 «ОТП Банк» присоединился к Fraud Prevention Service для борьбы с кредитным мошенничеством

«ОТП Банк» сообщил о присоединении к системе противодействия мошенничеству Fraud Prevention Service (FPS) компании «Эквифакс Кредит Сервисиз», бюро кредитных историй России. По данным «Эквифакс», в настоящее время FPS уже оперирует обезличенными данными о более чем 100 млн кредитных зая
19.09.2008 Casio Exilim EX-FH20: скорость фотосъемки до 40 FPS

Компания Casio анонсировала новую высокоскоростную цифровую фотокамеру Exilim EX-FH20, способную выполнять фотосъемку со скоростью 40 кадров в секунду (FPS) и съемку видео со скоростью 1000 кадров в секунду. Новая камера пополняет линейку сверхбыстрых компактов – в марте этого года компанией была выпущена модель EX-F1, способная снимать со ско
25.07.2008 Blackshot: Бесплатный онлайн FPS

Компания Outspark к своему внушительному портфолио бесплатных онлайн-игр добавила еще одну. Анонсирован бесплатный милитари-FPS Blackshot. В скором времени стартует закрытое бета-тестирование проекта, записаться на которое можно на официальном сайте.Мир в состояние хаоса, могущественные государства ведут масштабную

06.07.2007 To End All Wars: FPS о Первой Мировой

Kuju обещает задать новые стандарты жанра FPS своим новым шутером на движке Unreal Engine 3 — To End All Wars. Релиз версий для Xbox 360 и PS3 запланирован на лето 2008 года.Игра перенесет нас во времена Первой (!) Мировой Войны, в охв
31.05.2007 FPS Creator: Создай свою игру!

Теперь каждый из них может не словом, но делом доказать, что знает, как надо делать настоящий шутер! И конечно, же получить свою толику известности. А при определенной доле везения – даже не толику. FPS Creator отличается весьма дружелюбным интерфейсом, прост в обращении и не требует особого ухода. В нем нет встроенной кофеварки, поддержки MAC OS X и корейской раскладки. Зато в нем есть 80
06.02.2007 Ноутбук BenQ Joybook P52: «рабочая лошадка» или больше?..

 а теперь самое время посмотреть результаты тестов. Хорошая оснащенность Joybook P52 определяет его неплохие показатели в тесте на быстродействие в играх 3D Mark 2003. Тест на быстродействие в играх, fps Для сравнения мы выбрали Acer Aspire 5562WXMi (используется процессор Core Duo T2300, с частотой 1,66 ГГц плюс графический контроллер ATI Mobility Radeon X1400 с 256 Мбайтами видеопамяти, а
03.10.2005 К-Systems Irbis MEiP502 – ноутбук для разведчика

сти в Business Winstone и Multimedia Content Creation Winstone достаточно неплохие (кстати, у Airis Pragma 970 показатели несколько повыше). Производительность в офисных и мультимедийных приложениях, fps Настройки От сети От батареи K-Systems Irbis MEiP502 Business Winstone 2004 1.0 Score 21.8 17.2 Multimedia Content Creation Winstone 2004 1.0 Score 23.2 18.6 Зато быстродействие этого ноутб

Публикаций - 648, упоминаний - 652

FTPS и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 115
Intel Corporation 12811 80
Acer Group - Acer Inc 2776 68
Samsung Electronics 11064 67
Google LLC 12688 55
Huawei 4676 55
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 55
Apple Inc 13154 54
AMD - Advanced Micro Devices 4641 53
Sony 6739 43
Microsoft Corporation 25775 41
Deep Shadows 46 36
Lenovo Group 2446 32
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 28
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Dell EMC 5180 27
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 25
LG Electronics 3735 25
HP Inc. 5883 25
Xiaomi - Сяоми 2231 21
Toshiba Corporation 2980 21
Бука - Buka Entertaiment 493 15
Yandex - Яндекс 9216 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 15
Kaos Studios - Trauma Studios 35 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 14
AMD Graphics Product Group - ATI 973 14
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 13
Qualcomm Technologies 1974 13
HTC Corporation 1512 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Nintendo 823 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 12
VAIO 475 11
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 11
Logitech 437 11
Meta Platforms - Facebook 4621 10
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
TÜV Rheinland Group 181 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Carl Zeiss AG 307 7
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Совкомбанк Совесть 279 5
Ferrari NV 159 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
Верный - торговая сеть 326 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
TuneIn Radio 8 2
Венец АКБ 21 2
SK Gaming 14 2
Virtus.pro 30 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Hyundai Motor Company 436 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Assist - Ассист 218 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Правительство Канады 51 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 24
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 433
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