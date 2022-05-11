«Вконтакте» запустила мобильное приложение «VK клипы» с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD и поддержкой видео до 180 секунд х видео от «Вконтакте» представил отдельное приложение «VK клипы» для мобильных устройств iOS и Android. Авторы смогут быстрее запустить съемку и приступить к творчеству. Новая камера с поддержкой 60 FPS и Full HD, эксклюзивные эффекты и фильтры в обновленном редакторе, увеличенная до трех минут длительность клипов — нововведения предоставят больше возможностей создателям контента. Для зрит

2 клавиатуры для настоящих прогеймеров В новых игровых клавиатурах HyperX Alloy FPS Pro и HyperX Alloy Elite есть всё, что необходимо для профессионального гейминга. Конструкция HyperX Alloy FPS Pro и HyperX Alloy Elite включает стальную раму корпуса и полностью мех

Мышь HyperX Pulsefire FPS готова к бою Новая игровая мышь HyperX Pulsefire FPS отличается уникальной точностью позиционирования, необходимой как профессионалам, так и любителям жанра боевиков от первого лица. Отличную точность HyperX Pulsefire FPS обеспечивает

Blue, Red или Brown - всё равно 50 миллионов! Две новые клавиатуры HyperX ALLOY FPS с ресурсными механическими клавишами Cherry MX появились на российском рынке. Представленные клавиатуры отличаются конструкцией кнопок, которые используют переключатели Cherry MX одного из

«Бинбанк» присоединился к системе противодействия мошенничеству FPS Компания «Эквифакс Кредит Сервисиз», бюро кредитных историй, подписала соглашение с «Бинбанком» о присоединении банка к системе противодействия мошенничеству Fraud Prevention System (FPS). Принцип работы системы FPS основан на сравнительном анализе информации о заемщиках в кредитных заявках и выявлении признаков мошенничества на основе специфических правил. Система р

«Банк Хоум Кредит» снизил уровень кредитного мошенничества с помощью Fraud Prevention Service «Банк Хоум Кредит» смог снизить уровень кредитных рисков, став участником сервиса по предотвращению мошенничества Fraud Prevention Service (FPS) на базе бюро кредитных историй Equifax. По заявлению банка, система помогает снизить число мошеннических договоров на 600-700 ежемесячно. Являясь активным игроком на рынке потребительского

«ОТП Банк» присоединился к Fraud Prevention Service для борьбы с кредитным мошенничеством «ОТП Банк» сообщил о присоединении к системе противодействия мошенничеству Fraud Prevention Service (FPS) компании «Эквифакс Кредит Сервисиз», бюро кредитных историй России. По данным «Эквифакс», в настоящее время FPS уже оперирует обезличенными данными о более чем 100 млн кредитных зая

Casio Exilim EX-FH20: скорость фотосъемки до 40 FPS Компания Casio анонсировала новую высокоскоростную цифровую фотокамеру Exilim EX-FH20, способную выполнять фотосъемку со скоростью 40 кадров в секунду (FPS) и съемку видео со скоростью 1000 кадров в секунду. Новая камера пополняет линейку сверхбыстрых компактов – в марте этого года компанией была выпущена модель EX-F1, способная снимать со ско

Blackshot: Бесплатный онлайн FPS Компания Outspark к своему внушительному портфолио бесплатных онлайн-игр добавила еще одну. Анонсирован бесплатный милитари-FPS Blackshot. В скором времени стартует закрытое бета-тестирование проекта, записаться на которое можно на официальном сайте.Мир в состояние хаоса, могущественные государства ведут масштабную

To End All Wars: FPS о Первой Мировой Kuju обещает задать новые стандарты жанра FPS своим новым шутером на движке Unreal Engine 3 — To End All Wars. Релиз версий для Xbox 360 и PS3 запланирован на лето 2008 года.Игра перенесет нас во времена Первой (!) Мировой Войны, в охв

FPS Creator: Создай свою игру! Теперь каждый из них может не словом, но делом доказать, что знает, как надо делать настоящий шутер! И конечно, же получить свою толику известности. А при определенной доле везения – даже не толику. FPS Creator отличается весьма дружелюбным интерфейсом, прост в обращении и не требует особого ухода. В нем нет встроенной кофеварки, поддержки MAC OS X и корейской раскладки. Зато в нем есть 80

Ноутбук BenQ Joybook P52: «рабочая лошадка» или больше?.. а теперь самое время посмотреть результаты тестов. Хорошая оснащенность Joybook P52 определяет его неплохие показатели в тесте на быстродействие в играх 3D Mark 2003. Тест на быстродействие в играх, fps Для сравнения мы выбрали Acer Aspire 5562WXMi (используется процессор Core Duo T2300, с частотой 1,66 ГГц плюс графический контроллер ATI Mobility Radeon X1400 с 256 Мбайтами видеопамяти, а