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Apple QuickTime MOV Motion JPEG

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.10.2010 Новый Full HD-телевизор BBK с USB-портом, поддержкой форматов MKV и MOV

рывателем высокого разрешения – модели LMP3229HDU. BBK LMP3229HDU – первый Full HD-телевизор марки BBK с возможностью воспроизведения HD-контента, включая распространенные контейнеры MKV (Matroska) и MOV (H.264). Файлы могут быть записаны на внешние устройства, подключение которых к телевизору осуществляется посредством высокоскоростного интерфейса USB 2.0. Поддерживаемый объем носителей: д
11.06.2008 QuickTime Alternative 2.60: альтернатива QuickTime от Apple

lternative – программный пакет, содержащий только основные компоненты, необходимые для проигрывания QuickTime-файлов, и не требующий установки официального плеера QuickTime. В состав

04.04.2008 QuickTime Alternative 2.5: мультимедийный проигрыватель

lternative – программный пакет, содержащий только основные компоненты, необходимые для проигрывания QuickTime-файлов, и не требующий установки официального плеера QuickTime. В состав

03.04.2008 Apple третий раз в 2008 г. обновила QuickTime

Apple выпустила патч для QuickTime, устраняющий 11 ошибок в версии плеера для Mac OS. Все, кроме двух из них, могут бы
07.02.2008 Критическая уязвимость QuickTime «прожила» почти месяц

Apple выпустила обновление безопасности для своего мультимедийного проигрывателя QuickTime, а также устранила критическую ошибку, которая тревожила экспертов ИБ в течение поч
17.01.2008 В QuickTime устранены четыре критические уязвимости

Apple выпустила обновление 7.4 для QuickTime, которое устраняет четыре критические уязвимости. Три из этих уязвимостей могут эксплуатироваться для атак с использованием зараженных видеофайлов с целью внедрения вредоносного кода

14.01.2008 В QuickTime вновь обнаружена критическая уязвимость

В US-CERT сообщили о новой уязвимости аудио-видеопроигрывателя Apple QuickTime. Обнаруженная уязвимость касается переполнения буфера и затрагивает как ОС Windows,
14.12.2007 Apple выпустила патч для QuickTime

Apple выпустила новый патч для QuickTime, восьмое обновление в 2007 г. для мультимедийного ПО. Обновление устраняет три крит
29.11.2007 QuickTime Alternative 2.11: мультимедийный проигрыватель

lternative – программный пакет, содержащий только основные компоненты, необходимые для проигрывания QuickTime-файлов, и не требующий установки официального плеера QuickTime. В состав

26.11.2007 В QuickTime обнаружена критическая уязвимость

В видеоплеере Apple QuickTime 7.3 обнаружена критическая уязвимость к удаленному выполнению произвольного машинно
09.11.2007 QuickTime Alternative 1.95: мультимедийный проигрыватель

ателя QuickTime от Apple, содержащая только основные компоненты необходимые для проигрывания файлов mov, qt и др. В состав QuickTime Alternative входят набор кодеков и плагинов для воспроизведе
06.11.2007 Apple «излечила» QuickTime: семь уязвимостей

Apple в понедельник, 5 ноября 2007 г., выпустила QuickTime 7.3, в котором устранено семь уязвимостей. Шесть позволяют выполнить произвольный к
04.10.2007 Apple выпустила «критический» патч для QuickTime

Apple в среду, 3 октября 2007 г., выпустила патч к QuickTime 7.2, устраняющий критическую уязвимость к удаленному выполнению JavaScript и локаль
19.09.2007 Mozilla «излечила» Firefox: произвольный код при помощи QuickTime

Mozilla выпустила новую версию Firefox, 2.0.0.7 с устранением уязвимости к внедрению произвольного кода и запуску произвольных локальных исполняемых файлов при помощи плагина QuickTime. Обновление выпущено спустя шесть дней после выхода эксплойта. Файлы ссылок QuickTime могут быть использованы для атаки, если Firefox установлен в Windows как браузер по умолча
14.09.2007 Apple QuickTime нарушает безопасность Firefox

В плагине для запуска медиафайлов от Apple, QuickTime Plug-In, обнаружены уязвимости, позволяющие удаленному атакующему выполнить произво
12.07.2007 QuickTime 7.2: критические уязвимости устранены

Apple выпустила медиаплеер QuickTime 7.2 для Mac OS X и Windows. В новой версии устранены критические уязвимости, исправ
30.05.2007 Apple: еще две уязвимости в QuickTime

Apple выпустила обновление безопасности к медиаплееру QuickTime, закрывшее две серьёзные уязвимости, действующее как в Mac-, так и в Windows-версиях приложения. Обновление вышло менее чем через неделю после большого пакета обновлений для различных
26.04.2007 Уязвимость в Safari оказалась ошибкой Java и QuickTime?

Mac OS X, эксплоит к которой 20 апреля был за 9 часов написан на конференции ИТ-безопасности CanSecWest, оказалась более опасной, чем предполагалось. Ошибка происходит в системе взаимодействия между QuickTime и Java, что распространяет уязвимость на все браузеры, а также, возможно, системы, работающие под Windows, сообщил ITWire.com.au. Поскольку QuickTime установлен на огромном кол
07.03.2007 Apple устранила 8 уязвимостей в QuickTime

Apple выпустила обновления к медиаплееру QuickTime с устранением 8 «серьёзных» уязвимостей, позволяющих выполнять произвольный код под Windows и Mac OS. О серьёзности уязвимостей говорят их типы: переполнение целочисленных переменных

15.05.2006 В Apple Quicktime найдены опасные уязвимости

Эксперты по информационной безопасности обнаружили множественные уязвимости в Apple Quicktime версии до 7.1. Обнаруженные уязвимости позволяют удаленному пользователю вызв
16.03.2006 В iTunes и QuickTime обнаружены критические уязвимости

Apple заявила об уязвимости в двух популярных программах: плеере QuickTime и утилите для iTunes. Ошибка позволяет злоумышленнику запускать через дыры произвол
13.01.2006 Apple выпустила "откат" обновления QuickTime

Обновленная версия медиаплеера Apple QuickTime, 7.0.4, для платформы Mac оказалась дефективной: при попытке открыть видеофайлы про
23.12.2005 В Apple QuickTime найдена уязвимость

или выполнить произвольный код на системе. Уязвимость существует из-за ошибки при обработке файлов .mov. Удаленный пользователь может с помощью специально сформированного .mov файла вызв
10.11.2005 Apple: новая критическая уязвимость в QuickTime

Менее чем через месяц после выхода исправленной версии медиаплеера QuickTime от Apple, в нем снова обнаружили критическую уязвимость, позволяющую исполнять произвольный код, внедренный в мультимедийные файлы. Исследователи из eEye Digital Security предупредили
09.06.2005 Apple выпустила бета-версии QuickTime 7 для Windows

Корпорация Apple представила предварительные версии плееров для Windows: QuickTime 7 Player и QuickTime 7 Pro. В плеерах реализована работа со стандартом H.264
25.12.2003 QuickTime получил поддержку работы приложений в 3G-сетях

Компания Аpple Computers обновила мультимедийный проигрыватель QuickTime до версии 6.5, в результате чего это ПО теперь поддерживает работу с приложениями в 3G-сетях. Это обусловлено внедрением в продукт поддержки спецификаций 3GPP и 3GPP2. Предыдущую верс
04.06.2003 Новый Apple QuickTime теперь поддерживает 3GPP

Компания Apple представила QuickTime версии 6.3, первое решение с поддержкой спецификаций 3GPP (3rd Generation Partnership Project) и возможностью создания, воспроизведения и распространения мультимедийного контента по б
04.04.2003 Обнаружена уязвимость в ряде программ RealNetworks и Apple QuickTime

rprise Desktop. Отдельно от этого было объявлено о нахождении аналогичной уязвимости в медиа-плеере QuickTime от Apple. По словам компании iDefence, переполнения буфера можно достичь, введя URL
28.09.2001 Apple перенесла конференцию QuickTime Live 2001 на февраль

Корпорация Apple Computer приняла решение о переносе конференции QuickTime Live 2001 с октября на февраль 2002. Вместо запланированных 8-11 октября она состои
08.12.2000 Apple выпустила вторую предварительную версию QuickTime 5

Apple объявила о выпуске второй предварительной версии программы-проигрывателя мультимедийных файлов - QuickTime 5. По словам корпорации, новая версия может проигрывать видеоизображения, звуковые файлы, работать с "трехмерными сценами виртуальной реальности в охвате 360 градусов". Среди поддержи
12.10.2000 Apple включила в QuickTime 5 поддержку технологии Flash 4

Компания Apple Computer заканчивает работы по выпуску очередной версии мультимедийного продукта QuickTime 5. Проигрыватель QuickTime Player является бесплатной программой для операци
15.06.2000 Компания Realnetworks приобрела у Apple лицензию на технологию Quicktime

Компания Realnetworks приобрела у Apple лицензию на технологию воспроизведения видео и звука через интернет - Quicktime. Владельцы компьютеров с установленным Quicktime, получат возможность работы с вещательным сервером Realserver 8, пока находящимся в стадии тестирования. Кроме того, ожидается

14.06.2000 Apple и RealNetworks объявили о сотрудничестве в области совместимости форматов QuickTime и RealVideo

Apple Computer Inc. и RealNetworks Inc. объявили о сотрудничестве и выходе серверного ПО, совместимого с форматами потокового аудио/видео RealVideo и QuickTime. Главной целью объединения усилий является экономия клиентских ресурсов за счет сокращения инфраструктуры - раньше для вещания в двух разных форматах владельцам сайтов приходилось исп
24.05.2000 Kodak лицензировала технологию Apple QuickTime для использования в новой линии своих цифровых камер

Гигант фотоиндустрии Eastman Kodak лицензировала технологию QuickTime, разработанную компанией Apple, которая будет встраиваться в будущие модели цифровых камер. Технология QuickTime позволит пользователям фотокамер "захватывать" короткие видеокл
11.11.1999 Oracle теперь поддерживает формат QuickTime

Компания Oracle объявила о включении поддержки технологий Apple: QuickTime, QuickTime Streaming Server и Sherlock 2 - в платформу Oracle8i. Теперь пользователи смогут получить доступ к базе данных Oracle8i и разворачивать различные типы неструктуриров
16.06.1999 Apple объявила о выходе последней версии QuickTime 4

Apple объявила о выходе последней версии QuickTime 4 - программного пакета, являющегося стандартом в области мультимедиа и работающего
21.04.1999 Adobe анонсировала поддержку QuickTime 4 в пакете Premiere

Компания Adobe Systems объявила о поддержке технологии QuickTime 4. Она будет включена в пакет для редактирования видеоматериалов Adobe Premiere. Об
21.04.1999 Apple раскрывает исходный код QuickTime

Компания Apple Computer сообщила о намерении раскрыть исходный код серверной версии нового приложения QuickTime Streaming. То же самое будет сделано с некоторыми элементами ОС Mac OS X. Предоставив возможность пользователям исследовать исходный код QuickTime, изменять его по своему усмот
24.03.1999 Apple выпускает бета версию QuickTime for Java

Компания Apple Computer начинает бета-тестирование своего нового приложения QuickTime for Java, которое позволит разработчикам создавать Java-программы с использованием


Публикаций - 417, упоминаний - 478

Apple QuickTime и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 104
Microsoft Corporation 25775 54
Sony 6739 32
Google LLC 12690 26
RealNetworks Products and Services 355 20
Adobe Systems 1597 19
Intel Corporation 12811 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 18
Olympus 475 14
Nvidia Corp 4002 13
Samsung Electronics 11065 13
Toshiba Corporation 2980 12
Canon 1439 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
VAIO 475 10
Acer Group - Acer Inc 2776 10
Nikon 646 9
Eastman Kodak - Кодак 509 9
BBK Electronics Corp 332 9
Fujitsu 2105 7
Yahoo! 3726 7
AMD Graphics Product Group - ATI 973 7
Treelogic 41 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
HP Inc. 5883 6
Oracle Corporation 7074 6
Leica Camera 282 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 5
Netscape Communications Corporation 426 5
Yandex - Яндекс 9216 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Digma 251 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Ferrari NV 159 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Композит 99 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Hyundai Motor Company 436 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Carl Zeiss AG 307 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Walt Disney Company 647 1
Верный - торговая сеть 326 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Merrill Lynch 454 1
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Merlion - Nippon Klick Systems 4 1
Greylock Partners 38 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Prada 58 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 89
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 28
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ISMA - Internet Streaming Media Alliance 3 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 139
AVI - Audio Video Interleave 460 129
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 114
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 110
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 107
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 107
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 96
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 93
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 93
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 86
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 82
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 80
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 80
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 78
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 78
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 74
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 74
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 73
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 71
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 63
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 63
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 60
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 59
MKV - медиаконтейнер 187 57
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 57
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 56
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 56
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 54
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 54
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 54
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 52
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 51
WAV - Waveform Audio File Format 532 50
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 50
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 50
Наушники - Headphones 4479 49
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 47
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 47
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 43
Microsoft Windows 16882 96
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 56
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 56
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 47
Apple macOS 2419 41
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 35
Google YouTube - Видеохостинг 3002 32
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 31
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 31
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 28
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 27
Google Android 15244 26
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 25
Apple iTunes Store 1118 25
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 25
Apple Safari - браузер 896 24
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 24
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 23
Oracle Java - язык программирования 3469 21
Microsoft Windows XP 2431 20
JavaScript - JS - язык программирования 1425 19
Mozilla Firefox - браузер 1951 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 18
Linux OS 11533 17
Apple iPod 1553 16
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Apple iOS 8583 15
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 13
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 13
Nvidia GeForce Go 189 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 12
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 12
Apple iPad 4012 12
Adobe Photoshop 804 11
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 10
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 9
Ксенин Алекс 311 29
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Ерофеева Мария 31 6
Лаптева Марина 114 3
Кожевников Алексей 66 2
Демидов Михаил 134 2
Газаров Артур 77 2
Ширшов Павел 76 2
Волошин Олег 5 2
Landesman Mary - Лэндсмэн Мэри 4 2
Beltzner Mike - Бельтцнер Майк 6 2
Manky Derek - Мэнки Дерек 8 2
Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 29 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Артамонова Анна 183 1
Гинятуллин Роман 61 1
Рыжиков Сергей 112 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Моисеев Александр 28 1
Сергеев Алексей 46 1
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