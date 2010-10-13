Новый Full HD-телевизор BBK с USB-портом, поддержкой форматов MKV и MOV рывателем высокого разрешения – модели LMP3229HDU. BBK LMP3229HDU – первый Full HD-телевизор марки BBK с возможностью воспроизведения HD-контента, включая распространенные контейнеры MKV (Matroska) и MOV (H.264). Файлы могут быть записаны на внешние устройства, подключение которых к телевизору осуществляется посредством высокоскоростного интерфейса USB 2.0. Поддерживаемый объем носителей: д

QuickTime Alternative 2.60: альтернатива QuickTime от Apple lternative – программный пакет, содержащий только основные компоненты, необходимые для проигрывания QuickTime-файлов, и не требующий установки официального плеера QuickTime. В состав

QuickTime Alternative 2.5: мультимедийный проигрыватель lternative – программный пакет, содержащий только основные компоненты, необходимые для проигрывания QuickTime-файлов, и не требующий установки официального плеера QuickTime. В состав

Apple третий раз в 2008 г. обновила QuickTime Apple выпустила патч для QuickTime, устраняющий 11 ошибок в версии плеера для Mac OS. Все, кроме двух из них, могут бы

Критическая уязвимость QuickTime «прожила» почти месяц Apple выпустила обновление безопасности для своего мультимедийного проигрывателя QuickTime, а также устранила критическую ошибку, которая тревожила экспертов ИБ в течение поч

В QuickTime устранены четыре критические уязвимости Apple выпустила обновление 7.4 для QuickTime, которое устраняет четыре критические уязвимости. Три из этих уязвимостей могут эксплуатироваться для атак с использованием зараженных видеофайлов с целью внедрения вредоносного кода

В QuickTime вновь обнаружена критическая уязвимость В US-CERT сообщили о новой уязвимости аудио-видеопроигрывателя Apple QuickTime. Обнаруженная уязвимость касается переполнения буфера и затрагивает как ОС Windows,

Apple выпустила патч для QuickTime Apple выпустила новый патч для QuickTime, восьмое обновление в 2007 г. для мультимедийного ПО. Обновление устраняет три крит

QuickTime Alternative 2.11: мультимедийный проигрыватель lternative – программный пакет, содержащий только основные компоненты, необходимые для проигрывания QuickTime-файлов, и не требующий установки официального плеера QuickTime. В состав

В QuickTime обнаружена критическая уязвимость В видеоплеере Apple QuickTime 7.3 обнаружена критическая уязвимость к удаленному выполнению произвольного машинно

QuickTime Alternative 1.95: мультимедийный проигрыватель ателя QuickTime от Apple, содержащая только основные компоненты необходимые для проигрывания файлов mov, qt и др. В состав QuickTime Alternative входят набор кодеков и плагинов для воспроизведе

Apple «излечила» QuickTime: семь уязвимостей Apple в понедельник, 5 ноября 2007 г., выпустила QuickTime 7.3, в котором устранено семь уязвимостей. Шесть позволяют выполнить произвольный к

Apple выпустила «критический» патч для QuickTime Apple в среду, 3 октября 2007 г., выпустила патч к QuickTime 7.2, устраняющий критическую уязвимость к удаленному выполнению JavaScript и локаль

Mozilla «излечила» Firefox: произвольный код при помощи QuickTime Mozilla выпустила новую версию Firefox, 2.0.0.7 с устранением уязвимости к внедрению произвольного кода и запуску произвольных локальных исполняемых файлов при помощи плагина QuickTime. Обновление выпущено спустя шесть дней после выхода эксплойта. Файлы ссылок QuickTime могут быть использованы для атаки, если Firefox установлен в Windows как браузер по умолча

Apple QuickTime нарушает безопасность Firefox В плагине для запуска медиафайлов от Apple, QuickTime Plug-In, обнаружены уязвимости, позволяющие удаленному атакующему выполнить произво

QuickTime 7.2: критические уязвимости устранены Apple выпустила медиаплеер QuickTime 7.2 для Mac OS X и Windows. В новой версии устранены критические уязвимости, исправ

Apple: еще две уязвимости в QuickTime Apple выпустила обновление безопасности к медиаплееру QuickTime, закрывшее две серьёзные уязвимости, действующее как в Mac-, так и в Windows-версиях приложения. Обновление вышло менее чем через неделю после большого пакета обновлений для различных

Уязвимость в Safari оказалась ошибкой Java и QuickTime? Mac OS X, эксплоит к которой 20 апреля был за 9 часов написан на конференции ИТ-безопасности CanSecWest, оказалась более опасной, чем предполагалось. Ошибка происходит в системе взаимодействия между QuickTime и Java, что распространяет уязвимость на все браузеры, а также, возможно, системы, работающие под Windows, сообщил ITWire.com.au. Поскольку QuickTime установлен на огромном кол

Apple устранила 8 уязвимостей в QuickTime Apple выпустила обновления к медиаплееру QuickTime с устранением 8 «серьёзных» уязвимостей, позволяющих выполнять произвольный код под Windows и Mac OS. О серьёзности уязвимостей говорят их типы: переполнение целочисленных переменных

В Apple Quicktime найдены опасные уязвимости Эксперты по информационной безопасности обнаружили множественные уязвимости в Apple Quicktime версии до 7.1. Обнаруженные уязвимости позволяют удаленному пользователю вызв

В iTunes и QuickTime обнаружены критические уязвимости Apple заявила об уязвимости в двух популярных программах: плеере QuickTime и утилите для iTunes. Ошибка позволяет злоумышленнику запускать через дыры произвол

Apple выпустила "откат" обновления QuickTime Обновленная версия медиаплеера Apple QuickTime, 7.0.4, для платформы Mac оказалась дефективной: при попытке открыть видеофайлы про

В Apple QuickTime найдена уязвимость или выполнить произвольный код на системе. Уязвимость существует из-за ошибки при обработке файлов .mov. Удаленный пользователь может с помощью специально сформированного .mov файла вызв

Apple: новая критическая уязвимость в QuickTime Менее чем через месяц после выхода исправленной версии медиаплеера QuickTime от Apple, в нем снова обнаружили критическую уязвимость, позволяющую исполнять произвольный код, внедренный в мультимедийные файлы. Исследователи из eEye Digital Security предупредили

Apple выпустила бета-версии QuickTime 7 для Windows Корпорация Apple представила предварительные версии плееров для Windows: QuickTime 7 Player и QuickTime 7 Pro. В плеерах реализована работа со стандартом H.264

QuickTime получил поддержку работы приложений в 3G-сетях Компания Аpple Computers обновила мультимедийный проигрыватель QuickTime до версии 6.5, в результате чего это ПО теперь поддерживает работу с приложениями в 3G-сетях. Это обусловлено внедрением в продукт поддержки спецификаций 3GPP и 3GPP2. Предыдущую верс

Новый Apple QuickTime теперь поддерживает 3GPP Компания Apple представила QuickTime версии 6.3, первое решение с поддержкой спецификаций 3GPP (3rd Generation Partnership Project) и возможностью создания, воспроизведения и распространения мультимедийного контента по б

Обнаружена уязвимость в ряде программ RealNetworks и Apple QuickTime rprise Desktop. Отдельно от этого было объявлено о нахождении аналогичной уязвимости в медиа-плеере QuickTime от Apple. По словам компании iDefence, переполнения буфера можно достичь, введя URL

Apple перенесла конференцию QuickTime Live 2001 на февраль Корпорация Apple Computer приняла решение о переносе конференции QuickTime Live 2001 с октября на февраль 2002. Вместо запланированных 8-11 октября она состои

Apple выпустила вторую предварительную версию QuickTime 5 Apple объявила о выпуске второй предварительной версии программы-проигрывателя мультимедийных файлов - QuickTime 5. По словам корпорации, новая версия может проигрывать видеоизображения, звуковые файлы, работать с "трехмерными сценами виртуальной реальности в охвате 360 градусов". Среди поддержи

Apple включила в QuickTime 5 поддержку технологии Flash 4 Компания Apple Computer заканчивает работы по выпуску очередной версии мультимедийного продукта QuickTime 5. Проигрыватель QuickTime Player является бесплатной программой для операци

Компания Realnetworks приобрела у Apple лицензию на технологию Quicktime Компания Realnetworks приобрела у Apple лицензию на технологию воспроизведения видео и звука через интернет - Quicktime. Владельцы компьютеров с установленным Quicktime, получат возможность работы с вещательным сервером Realserver 8, пока находящимся в стадии тестирования. Кроме того, ожидается

Apple и RealNetworks объявили о сотрудничестве в области совместимости форматов QuickTime и RealVideo Apple Computer Inc. и RealNetworks Inc. объявили о сотрудничестве и выходе серверного ПО, совместимого с форматами потокового аудио/видео RealVideo и QuickTime. Главной целью объединения усилий является экономия клиентских ресурсов за счет сокращения инфраструктуры - раньше для вещания в двух разных форматах владельцам сайтов приходилось исп

Kodak лицензировала технологию Apple QuickTime для использования в новой линии своих цифровых камер Гигант фотоиндустрии Eastman Kodak лицензировала технологию QuickTime, разработанную компанией Apple, которая будет встраиваться в будущие модели цифровых камер. Технология QuickTime позволит пользователям фотокамер "захватывать" короткие видеокл

Oracle теперь поддерживает формат QuickTime Компания Oracle объявила о включении поддержки технологий Apple: QuickTime, QuickTime Streaming Server и Sherlock 2 - в платформу Oracle8i. Теперь пользователи смогут получить доступ к базе данных Oracle8i и разворачивать различные типы неструктуриров

Apple объявила о выходе последней версии QuickTime 4 Apple объявила о выходе последней версии QuickTime 4 - программного пакета, являющегося стандартом в области мультимедиа и работающего

Adobe анонсировала поддержку QuickTime 4 в пакете Premiere Компания Adobe Systems объявила о поддержке технологии QuickTime 4. Она будет включена в пакет для редактирования видеоматериалов Adobe Premiere. Об

Apple раскрывает исходный код QuickTime Компания Apple Computer сообщила о намерении раскрыть исходный код серверной версии нового приложения QuickTime Streaming. То же самое будет сделано с некоторыми элементами ОС Mac OS X. Предоставив возможность пользователям исследовать исходный код QuickTime, изменять его по своему усмот