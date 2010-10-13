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Apple QuickTime MOV Motion JPEG
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.10.2010
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Новый Full HD-телевизор BBK с USB-портом, поддержкой форматов MKV и MOV
рывателем высокого разрешения – модели LMP3229HDU. BBK LMP3229HDU – первый Full HD-телевизор марки BBK с возможностью воспроизведения HD-контента, включая распространенные контейнеры MKV (Matroska) и MOV (H.264). Файлы могут быть записаны на внешние устройства, подключение которых к телевизору осуществляется посредством высокоскоростного интерфейса USB 2.0. Поддерживаемый объем носителей: д
|11.06.2008
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QuickTime Alternative 2.60: альтернатива QuickTime от Apple
lternative – программный пакет, содержащий только основные компоненты, необходимые для проигрывания QuickTime-файлов, и не требующий установки официального плеера QuickTime. В состав
|04.04.2008
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QuickTime Alternative 2.5: мультимедийный проигрыватель
lternative – программный пакет, содержащий только основные компоненты, необходимые для проигрывания QuickTime-файлов, и не требующий установки официального плеера QuickTime. В состав
|03.04.2008
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Apple третий раз в 2008 г. обновила QuickTime
Apple выпустила патч для QuickTime, устраняющий 11 ошибок в версии плеера для Mac OS. Все, кроме двух из них, могут бы
|07.02.2008
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Критическая уязвимость QuickTime «прожила» почти месяц
Apple выпустила обновление безопасности для своего мультимедийного проигрывателя QuickTime, а также устранила критическую ошибку, которая тревожила экспертов ИБ в течение поч
|17.01.2008
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В QuickTime устранены четыре критические уязвимости
Apple выпустила обновление 7.4 для QuickTime, которое устраняет четыре критические уязвимости. Три из этих уязвимостей могут эксплуатироваться для атак с использованием зараженных видеофайлов с целью внедрения вредоносного кода
|14.01.2008
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В QuickTime вновь обнаружена критическая уязвимость
В US-CERT сообщили о новой уязвимости аудио-видеопроигрывателя Apple QuickTime. Обнаруженная уязвимость касается переполнения буфера и затрагивает как ОС Windows,
|14.12.2007
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Apple выпустила патч для QuickTime
Apple выпустила новый патч для QuickTime, восьмое обновление в 2007 г. для мультимедийного ПО. Обновление устраняет три крит
|29.11.2007
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QuickTime Alternative 2.11: мультимедийный проигрыватель
lternative – программный пакет, содержащий только основные компоненты, необходимые для проигрывания QuickTime-файлов, и не требующий установки официального плеера QuickTime. В состав
|26.11.2007
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В QuickTime обнаружена критическая уязвимость
В видеоплеере Apple QuickTime 7.3 обнаружена критическая уязвимость к удаленному выполнению произвольного машинно
|09.11.2007
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QuickTime Alternative 1.95: мультимедийный проигрыватель
ателя QuickTime от Apple, содержащая только основные компоненты необходимые для проигрывания файлов mov, qt и др. В состав QuickTime Alternative входят набор кодеков и плагинов для воспроизведе
|06.11.2007
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Apple «излечила» QuickTime: семь уязвимостей
Apple в понедельник, 5 ноября 2007 г., выпустила QuickTime 7.3, в котором устранено семь уязвимостей. Шесть позволяют выполнить произвольный к
|04.10.2007
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Apple выпустила «критический» патч для QuickTime
Apple в среду, 3 октября 2007 г., выпустила патч к QuickTime 7.2, устраняющий критическую уязвимость к удаленному выполнению JavaScript и локаль
|19.09.2007
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Mozilla «излечила» Firefox: произвольный код при помощи QuickTime
Mozilla выпустила новую версию Firefox, 2.0.0.7 с устранением уязвимости к внедрению произвольного кода и запуску произвольных локальных исполняемых файлов при помощи плагина QuickTime. Обновление выпущено спустя шесть дней после выхода эксплойта. Файлы ссылок QuickTime могут быть использованы для атаки, если Firefox установлен в Windows как браузер по умолча
|14.09.2007
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Apple QuickTime нарушает безопасность Firefox
В плагине для запуска медиафайлов от Apple, QuickTime Plug-In, обнаружены уязвимости, позволяющие удаленному атакующему выполнить произво
|12.07.2007
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QuickTime 7.2: критические уязвимости устранены
Apple выпустила медиаплеер QuickTime 7.2 для Mac OS X и Windows. В новой версии устранены критические уязвимости, исправ
|30.05.2007
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Apple: еще две уязвимости в QuickTime
Apple выпустила обновление безопасности к медиаплееру QuickTime, закрывшее две серьёзные уязвимости, действующее как в Mac-, так и в Windows-версиях приложения. Обновление вышло менее чем через неделю после большого пакета обновлений для различных
|26.04.2007
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Уязвимость в Safari оказалась ошибкой Java и QuickTime?
Mac OS X, эксплоит к которой 20 апреля был за 9 часов написан на конференции ИТ-безопасности CanSecWest, оказалась более опасной, чем предполагалось. Ошибка происходит в системе взаимодействия между QuickTime и Java, что распространяет уязвимость на все браузеры, а также, возможно, системы, работающие под Windows, сообщил ITWire.com.au. Поскольку QuickTime установлен на огромном кол
|07.03.2007
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Apple устранила 8 уязвимостей в QuickTime
Apple выпустила обновления к медиаплееру QuickTime с устранением 8 «серьёзных» уязвимостей, позволяющих выполнять произвольный код под Windows и Mac OS. О серьёзности уязвимостей говорят их типы: переполнение целочисленных переменных
|15.05.2006
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В Apple Quicktime найдены опасные уязвимости
Эксперты по информационной безопасности обнаружили множественные уязвимости в Apple Quicktime версии до 7.1. Обнаруженные уязвимости позволяют удаленному пользователю вызв
|16.03.2006
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В iTunes и QuickTime обнаружены критические уязвимости
Apple заявила об уязвимости в двух популярных программах: плеере QuickTime и утилите для iTunes. Ошибка позволяет злоумышленнику запускать через дыры произвол
|13.01.2006
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Apple выпустила "откат" обновления QuickTime
Обновленная версия медиаплеера Apple QuickTime, 7.0.4, для платформы Mac оказалась дефективной: при попытке открыть видеофайлы про
|23.12.2005
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В Apple QuickTime найдена уязвимость
или выполнить произвольный код на системе. Уязвимость существует из-за ошибки при обработке файлов .mov. Удаленный пользователь может с помощью специально сформированного .mov файла вызв
|10.11.2005
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Apple: новая критическая уязвимость в QuickTime
Менее чем через месяц после выхода исправленной версии медиаплеера QuickTime от Apple, в нем снова обнаружили критическую уязвимость, позволяющую исполнять произвольный код, внедренный в мультимедийные файлы. Исследователи из eEye Digital Security предупредили
|09.06.2005
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Apple выпустила бета-версии QuickTime 7 для Windows
Корпорация Apple представила предварительные версии плееров для Windows: QuickTime 7 Player и QuickTime 7 Pro. В плеерах реализована работа со стандартом H.264
|25.12.2003
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QuickTime получил поддержку работы приложений в 3G-сетях
Компания Аpple Computers обновила мультимедийный проигрыватель QuickTime до версии 6.5, в результате чего это ПО теперь поддерживает работу с приложениями в 3G-сетях. Это обусловлено внедрением в продукт поддержки спецификаций 3GPP и 3GPP2. Предыдущую верс
|04.06.2003
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Новый Apple QuickTime теперь поддерживает 3GPP
Компания Apple представила QuickTime версии 6.3, первое решение с поддержкой спецификаций 3GPP (3rd Generation Partnership Project) и возможностью создания, воспроизведения и распространения мультимедийного контента по б
|04.04.2003
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Обнаружена уязвимость в ряде программ RealNetworks и Apple QuickTime
rprise Desktop. Отдельно от этого было объявлено о нахождении аналогичной уязвимости в медиа-плеере QuickTime от Apple. По словам компании iDefence, переполнения буфера можно достичь, введя URL
|28.09.2001
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Apple перенесла конференцию QuickTime Live 2001 на февраль
Корпорация Apple Computer приняла решение о переносе конференции QuickTime Live 2001 с октября на февраль 2002. Вместо запланированных 8-11 октября она состои
|08.12.2000
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Apple выпустила вторую предварительную версию QuickTime 5
Apple объявила о выпуске второй предварительной версии программы-проигрывателя мультимедийных файлов - QuickTime 5. По словам корпорации, новая версия может проигрывать видеоизображения, звуковые файлы, работать с "трехмерными сценами виртуальной реальности в охвате 360 градусов". Среди поддержи
|12.10.2000
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Apple включила в QuickTime 5 поддержку технологии Flash 4
Компания Apple Computer заканчивает работы по выпуску очередной версии мультимедийного продукта QuickTime 5. Проигрыватель QuickTime Player является бесплатной программой для операци
|15.06.2000
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Компания Realnetworks приобрела у Apple лицензию на технологию Quicktime
Компания Realnetworks приобрела у Apple лицензию на технологию воспроизведения видео и звука через интернет - Quicktime. Владельцы компьютеров с установленным Quicktime, получат возможность работы с вещательным сервером Realserver 8, пока находящимся в стадии тестирования. Кроме того, ожидается
|14.06.2000
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Apple и RealNetworks объявили о сотрудничестве в области совместимости форматов QuickTime и RealVideo
Apple Computer Inc. и RealNetworks Inc. объявили о сотрудничестве и выходе серверного ПО, совместимого с форматами потокового аудио/видео RealVideo и QuickTime. Главной целью объединения усилий является экономия клиентских ресурсов за счет сокращения инфраструктуры - раньше для вещания в двух разных форматах владельцам сайтов приходилось исп
|24.05.2000
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Kodak лицензировала технологию Apple QuickTime для использования в новой линии своих цифровых камер
Гигант фотоиндустрии Eastman Kodak лицензировала технологию QuickTime, разработанную компанией Apple, которая будет встраиваться в будущие модели цифровых камер. Технология QuickTime позволит пользователям фотокамер "захватывать" короткие видеокл
|11.11.1999
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Oracle теперь поддерживает формат QuickTime
Компания Oracle объявила о включении поддержки технологий Apple: QuickTime, QuickTime Streaming Server и Sherlock 2 - в платформу Oracle8i. Теперь пользователи смогут получить доступ к базе данных Oracle8i и разворачивать различные типы неструктуриров
|16.06.1999
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Apple объявила о выходе последней версии QuickTime 4
Apple объявила о выходе последней версии QuickTime 4 - программного пакета, являющегося стандартом в области мультимедиа и работающего
|21.04.1999
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Adobe анонсировала поддержку QuickTime 4 в пакете Premiere
Компания Adobe Systems объявила о поддержке технологии QuickTime 4. Она будет включена в пакет для редактирования видеоматериалов Adobe Premiere. Об
|21.04.1999
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Apple раскрывает исходный код QuickTime
Компания Apple Computer сообщила о намерении раскрыть исходный код серверной версии нового приложения QuickTime Streaming. То же самое будет сделано с некоторыми элементами ОС Mac OS X. Предоставив возможность пользователям исследовать исходный код QuickTime, изменять его по своему усмот
|24.03.1999
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Apple выпускает бета версию QuickTime for Java
Компания Apple Computer начинает бета-тестирование своего нового приложения QuickTime for Java, которое позволит разработчикам создавать Java-программы с использованием
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