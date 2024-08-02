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PKWARE ZIP Формат архивации файлов и сжатия данных



02.08.2024 Хакеры прячут трояны в почтовых вложениях. Самые опасные письма - с файлами RAR и ZIP

используют российские, а программы-шифровальщики использовались в качестве основной вредоносной нагрузки. unsplash - ConvertKit В 97% рассылок от хакеров присутствует вирусы в форматах .rar - 26,2%, .zip - 22,5%, .7z - 8,6% Пик вредоносных рассылок, которые были перехвачены решением Managed XDR, постепенно смещается со вторника и среды, больше всего фишинговых писем злоумышленники отправлял
22.04.2024 Создателя суперпопулярной «фишки» Windows чуть не вышвырнули из Microsoft из-за зависти коллег

ерный инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer), ответственный за появление в Windows поддержки ZIP-архивов, чуть не лишился работы из-за своего изобретения, пишет Tom’s Hardware. Почти 30

24.05.2023 Microsoft убьет WinRAR и 7-Zip

разработчики заявили в своем блоге. В список поддерживаемых архивов войдут в первую очередь RAR и 7-Zip. Это означает, что для работы с ними больше не придется пользоваться дополнительными прог
17.05.2023 Microsoft взламывает и просматривает zip-архивы пользователей, даже если они защищены паролем

рвисы корпорации Microsoft способны проверять содержимое архивов, созданных популярной программой 7-zip, пользователей на предмет наличия вредоносного программного обеспечения, даже если те защ
07.02.2023 Умер ученый, подаривший миру архивацию данных. Без него не было бы ZIP, PDF и MP3

ровывается как Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm. Технология применяется в современном архиваторе 7-Zip. Лемпель повсюду Наработки Авраама Лемпеля в 2022 г. используются едва ли не повсеместно,
16.12.2022 Как работает zip-бомба

омба, архив смерти) — это своего рода вирус, который при своем малом “весе” содержит огромное количество сжатой информации. Ее часто бывает достаточно, чтобы переполнить объем памяти ПК. Как работает zip-бомба и чем опасна? Классическая zip-бомба представляет собой крошечный архив, измеряемый в килобайтах. Но когда этот файл распакован, его содержимое, как правило, превращается в сот
19.04.2022 Сверхпопулярный бесплатный архиватор оказался удобным инструментом для захвата чужих ПК. Как защититься

Бесплатный сыр Архиватор 7-Zip, используемый миллионами пользователей по всему миру, может применяться для взлома их ком
02.12.2019 Хакеры захватывают ПК с помощью «кривых» архиваторов

льзователи распакуют содержимое архива с помощью определенных версий PowerArchiver, WinRar и старых 7Zip». Экспертный комментарий «Необходимость использовать только определеннные архиваторы опр
08.01.2019 Чиновники Европы заплатят хакерам за выявление ошибок в VLC, Notepad++ и 7-zip

текстового редактора Notepad++ для Windows с функцией подсветки синтаксиса европейцы планируют потратить 71 тыс. евро. На выявлении ошибок в кроссплатформенном медиаплеере VLC и популярном архиваторе 7-zip исследователи безопасности смогут заработать до 58 тыс. евро. Самый внушительный бюджет (90 тыс. евро) зарезервирован под выплаты за анализ исходного кода Putty – свободного клиента для у
01.10.2013 Спамеры атакуют фанатов сериала Breaking Bad через списки Twitter

ам-ссылка содержалась уже в описании списка и давала возможность скачать на одном из хостинг-сайтов zip-архив. В свою очередь, ссылки для скачивания программы, позволявшей открыть заархивирован
21.06.2012 Вышел WinZip для Android

газин приложений Google Play. Приложение позволит пользователям просматривать, открывать и сохранят zip-файлы на устройствах, работающих под управлением ОС Android, причём такие файлы могут быт
30.05.2008 WinRAR 3.80 beta 1: новая версия популярного архиватора

inRAR. Программа обладает высокой степенью сжатия, может извлекать файлы из архивов в форматах RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, BZ2, ACE, UUE, JAR, ISO, 7Z и Z. Помимо этого, WinRAR может созд
10.01.2008 Диски ZIP вернулись!

В свое время Zip-драйвы с накопителями емкостью 100 Мбайт (рассматриваем самый популярный вариант) были настоящим спасением для тех, кто не мог позволить себе роскошь оптических технологий. Теперь компания-
27.12.2007 7-Zip 4.58 Alpha 1: тестовая версия бесплатного архиватора

Выпущена новая тестовая версия бесплатного архиватора 7-Zip, обладающего высокой степенью сжатия. 7-Zip может создавать архивы в форматах 7z,

11.12.2007 Quick Zip Lite 3.0.2900: бесплатный архиватор

Quick Zip Lite – облегченная версия архиватора QuickZip, позволяющая создавать архивы в форматах ZIP, LHA, 7Z и SQX. Кроме того, Quick Zip Lite способен читать форматы ZIP, CAB,

07.12.2007 7-Zip 4.57: новая версия бесплатного архиватора

Вышла новая версия бесплатного архиватора 7-Zip, обладающего высокой степенью сжатия. 7-Zip может создавать архивы в форматах 7z,

20.11.2007 Quick Zip Lite 3.0.2877: бесплатный архиватор

Quick Zip Lite 3.0.2877 – урезанная версия архиватора QuickZip, позволяющая создавать архивы в форматах ZIP, LHA, 7Z и SQX. Кроме того, Quick Zip Lite способен читать форматы ZIP
12.11.2007 Firefox «на службе» фишеров: кража реквизитов

Используя функцию Firefox, позволяющую запрашивать отдельные файлы из ZIP-архивов, злоумышленники могут обойти проверку вредоносного контента на популярных сайтах,
15.08.2007 Софт для смартфонов: джентльменский набор

на (на 90, 180, 270 градусов) 5 различных стилей шрифтов (можно загрузить и свои) поддержка архивов ZIP, папок и подкаталогов поддержка ударений и диакритики (для языков источника текста) настр
04.07.2006 В спаме появился новый троян

me" "email address". Поля "name" и "email address" могут быть различными. Сообщение имеет вложенный zip-архив (также с различными названиями - prices.zip, apple_prices.zip или son
09.11.2005 Sophos: в интернете появился новый троян

й содержит текст Info или Texte, а присоединенные файлы имеют такие имена, как Health_and_knowledge.zip, text_sms.zip, max.zip, Business.zip и The_new_price.zip. Есл
20.09.2005 Новый троян отключает защитное ПО

price в теле письма и вложенный файл, который может иметь разные имена, включая такие как 09_price.zip, price_new.zip и price2.zip. Все вложенные ZIP-файлы содержат файл с
25.10.2004 "Лаборатория Касперского" устранила уязвимость антивирусного сканирования ZIP-файлов

Эксперты «Лаборатории Касперского» подтвердили верность представленной iDefence информации о уязвимости в системах антивирусного сканирования архивированных файлов формата ZIP. Уязвимость затрагивает антивирусные продукты ведущих международных разработчиков, включая McAfee, Computer Associates, Kaspersky, Sophos, Eset and RAV. Вирусописатели могут воспользоваться
04.08.2003 Вирус Mimail: из России с любовью

ng. Please read attachment for details. --- Best regards, Administrator --- Вложенный файл: message.zip Подобно нашумевшим червям Klez и Lentin (Yaha), Mimail проникает на компьютеры, используя
04.08.2003 Червь Mimail: новая атака на старую брешь

piring. Please read attachment for details. --- Best regards, Administrator Вложенный файл: message.zip Червь использует брешь в системе безопасности браузера Internet Explorer. Во вложенном ар
03.07.2003 Продан 50-миллионный дисковод Iomega Zip

Компания Iomega объявила о том, что 17 июня 2003 года объем продаж накопителей Iomega Zip пересек 50-миллионный рубеж. Впервые дисководы Zip 100 МБ привлекли к себе внимание в ноябре 1994 года на выставке Comdex в Лас-Вегасе, а поступили в широкую продажу в марте 1995 год
10.02.2003 Носители информации: многообразие форматов

воевали с производителями компакт-дисков. Маркетинговые и технологические войны разгорались и на всех сегментах компьютерного рынка: за право называться стандартом на рынке сменной памяти соперничали Zip (Iomega),LS-120 (Imation/ Panasonic), HiFD (Sony) и многие другие. ИТ-специалисты в это время не могли определиться, какой носитель для хранения данных выбрать среди магнитных лент (DDS, 8M
11.11.2002 Iomega подвела итоги 3 квартала 2002 года

оставил $136,4 млн., что на $45,5 млн., или на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2001 года. Уменьшение данного показателя обусловлено сокращением доходов корпорации от продуктовых линеек Zip, Jaz и CD-RW. Коэффициент валовой прибыли за отчетный период составил 33,7%, включая расходы в размере $10,7 млн. долларов, связанные с продажей подразделения в Пенанге. Без учета этих расх
26.08.2002 Iomega пополнила линейку накопителей Zip

Компания Iomega Corporation, производитель портативных устройств для хранения данных, объявила о начале поставок на рынок нового дисковода Zip 750 МБ с интерфейсом USB 2.0. Накопитель Zip 750 МБ представляет собой третье поколение портативных дисководов Iomega Zip, предназначенных как для корпоративных, так и для дом
09.10.2001 Iomega начала поставки в Россию нового дисковода New Generation Zip

Компания Iomega International S.A., европейское представительство производителя Zip-дисков Iomega, объявила о поставках на российский рынок нового дисковода New Generation Zip 100 МБ c USB-питанием.Новый накопитель отличается низким энергопотреблением, что позволяет
05.03.2001 Iomega Corporation начала поставки дисковода Zip 100 МБ USB в Россию

Компания Iomega International S.A., европейское представительство Iomega Corporation, объявила о начале поставок в Россию дисковода Zip 100 МБ USB обновленного дизайна. Накопитель Iomega Zip 100 МБ USB отличается не только современным внешним видом, но и способностью работать с операционными системами Microsoft Windo
26.01.2001 Iomega объявила результаты финансовой деятельности в четвертом квартале 2000 года

ложению. Доход корпорации за четвертый квартал 2000 года составил $331,1 млн., т.е. на $102,4 млн. меньше по сравнению с аналогичным периодом в 1999 году. Это обусловлено снижением доходов от продажи Zip и Jaz, что было частично компенсировано ростом доходов от Iomega CD-RW и PocketZip. Валовая прибыль корпорации за отчетный период составила $111,0 млн. долларов, что сопоставимо с валовой п
23.01.2001 Iomega начала поставки 250 МБ Zip-дисковода с USB-питанием в Европу

Iomega International S.A., европейское представительство Iomega Corporation (NYSE: IOM), производящей устройства для хранения и обработки данных, объявила о начале поставок в Европу нового дисковода Zip 250 МБ c USB-питанием. Новый плоский накопитель Iomega, предназначенный для пользователей ПК и Macintosh, имеет USB-кабель, через который устройство получает не только данные, но и питание.
03.10.2000 Новый Zip USB дисковод от корпорации Iomega

Компания Iomega Corp. объявила о начале производства 100 МБ привода Zip с интерфейсом USB. Новая модель представляяет из себя известный Zip дисковод с измененным дизайном на шине USB. Привод поддерживается операционными системами Microsoftэ Windows Me/95
05.05.2000 Iomega выпустила адаптер FireWire для Zip 250MB USB

Iomega Corporation анонсировала выпуск новых FireWire адаптеров для своих дисководов Zip 250MB USB. Благодаря этому скорость передачи данных возрастет с 0.9 Мб/сек при подключении через порт USB до 2.0 Мб/сек при FireWire соединении. Отныне пользователи дисководов Zip им
13.05.1999 Обнаружена некорректная функция в работе ПО для встроенных приводов Zip под Windows NT

Компания Iomega сообщила о том, что команда копирования контекстного меню иконки ПО для Windows NT внутреннего накопителя Zip ATAPI не работает. Данная команда использует программу Microsoft diskcopy.exe, которая не рассчитана на Zip и работает только с обычными дискетами.
05.05.1999 Iomega начала поставки встраиваемых приводов Zip 250 Мб

Компания Iomega начала продажи новой модели привода Zip. Встраиваемые приводы поддерживают диски емкостью 250 Мб, а также диски на 100 Мб. Устройства поставляются с интерфейсами IDE и ATAPI. По имеющейся информации, хотя эти приводы безошибочно

13.04.1999 Dell начала поставки ПК со встроенными приводами ZIP 250 Мб

Корпорация Dell Computer стала первым производителем ПК, начавшим устанавливать на свои изделия новую модель привода Iomega Zip для дисков емкостью 250 Мб. Фирма объявила о начале поставок моделей ПК Dimension и OptiPlex и рабочих станций Precision с Zip 250 Мб в качестве опции. Модель Zip 250 Мб полно
17.12.1998 Поступила в продажу новая версия накопителя Iomega Zip

Новая версия популярного накопителя Iomega Zip поступила в продажу. На сей раз емкость сменного диска, внешне почти ничем не отличающегося от привычной 100 Мбайтной ZIP-дискеты, составляет 250 Мб. Привод Zip 250 Мб полност
11.12.1998 Iomega выпускает USB Zip дисководы

Компания Iomega выпустила новые 100 Мб дисководы Zip, использующие интерфейс USB. Новые устройства можно применять как на РС, поддерживающих интерфейс USB и работающих под Windows 98, так и на компьютерах iMac. Iomega Zip устройства, п

Публикаций - 525, упоминаний - 603

PKWARE и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24615 79
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4871 48
Google LLC 11773 44
Lenovo EMC - Iomega 175 41
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1387 38
Dr.Web - Доктор Веб 1254 38
Intel Corporation 12191 27
Apple Inc 12086 26
ESET - ESET Software 1133 24
Meta Platforms - Facebook 4438 17
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Dropbox 498 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5678 15
AMD - Advanced Micro Devices 4227 14
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 14
Sophos - SophosLabs 414 13
GitHub 813 12
Check Point Software Technologies 760 12
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 12
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 11
HP Inc. 5683 11
X Corp - Twitter 2844 10
Samsung Electronics 10251 10
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