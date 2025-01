me" "email address". Поля "name" и "email address" могут быть различными. Сообщение имеет вложенный zip -архив (также с различными названиями - prices. zip , apple_prices. zip или son

Вирус Mimail: из России с любовью ng. Please read attachment for details. --- Best regards, Administrator --- Вложенный файл: message.zip Подобно нашумевшим червям Klez и Lentin (Yaha), Mimail проникает на компьютеры, используя