Купреев Олег


СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Подарок» от злоумышленников: перед Новым годом сотрудники российских компаний получают фишинговые письма на тему премий 1
28.11.2025 Группа Tomiris атакует дипломатические службы и другие госучреждения в России и СНГ 1
28.11.2025 Россия под атакой. Госучреждения и дипломатические службы России под волной кибератак 1
15.10.2025 Librarian Likho начала использовать ИИ для разработки собственной вредоносной программы 1
25.09.2025 Хактивисты BO Team атакуют российские организации новым бэкдором через фишинговые письма о ДМС 1
20.05.2025 Чистое зло: количество атак бэкдора Pure на российские компании выросло в четыре раза 1
08.04.2025 Российские пользователи получают майнер и троянец вместо приложений Microsoft Office 1
19.03.2025 Cтилер Arcane распространяется под видом читов для Minecraft 1
11.03.2025 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники делают отсылки к поп-культуре и распространяют вредоносное ПО через YouTube-каналы 1
19.09.2024 Тушите свет: российские энергетические компании атакует новый шпионский троянец 1
28.05.2024 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники крадут данные у российских пользователей под видом нейросети для изменения голоса 1
05.10.2022 Угнать за секунду: «Лаборатория Касперского» рассказывает о ситуации с троянцами-стилерами в России 1
15.09.2022 Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили на YouTube видео с опасным зловредом 1
31.07.2019 «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии банковские троянцы атаковали 430 тысяч пользователей 1
21.02.2019 «Лаборатория Касперского»: число краж порноаккаунтов за год удвоилось 1
03.09.2014 Российские исследователи: Безопасность роутеров и модемов находится на критическом уровне 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Купреев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 12
Roblox Corporation 74 1
BO Team - Хакерская группировка 8 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 1
Telegram Group 2571 1
Cisco Systems 5222 1
Huawei 4221 1
TP-Link - ТП-Линк 218 1
ZyXEL Communications 302 1
D-Link - Д-Линк Трейд 381 1
Foxconn - Linksys 107 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Netgear 240 1
GitHub 963 1
Microsoft Corporation 25236 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 15
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 5
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 205 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 3
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 253 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 2
Кибербезопасность - CaaS - Cybercrime-as-a-Service - MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 43 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1349 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2168 2
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 342 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3109 2
Application store - магазин приложений 1372 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 605 2
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 438 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 951 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 799 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 1
Кибербезопасность - Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 149 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 50 3
Google YouTube - Видеохостинг 2885 3
Microsoft Windows 16327 3
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 149 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 618 2
Mozilla Gecko - браузерный движок 67 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 1
Google Android 14679 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 123 1
Kaspersky Internet Security 472 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 276 1
Discord 153 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 256 1
Linux OS 10896 1
Linux OpenWRT OS 19 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 1
WordPress Foundation - WordPress 243 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 62 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 228 1
Google Go - Golang - Язык программирования 93 1
Slashdot - VA Software - SourceForge 46 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 320 1
Kaspersky Security Network - KSN 98 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 823 1
Чербов Глеб 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Казахстан - Республика 5792 1
Япония 13547 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
