Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Yandex B2B Tech Яндекс 360 Яндекс.Диск Yandex Disk

Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk


29.07.2020 Пользователям «Яндекс.Диска» установилось непрошенное приложение

«Телемост» у пользователей «Яндекс.Диск» Пользователи приложения «Яндекс.Диск», предназначенного для доступа к одн
26.05.2020 «Яндекс.Диск» научился автоматически сохранять важные файлы с компьютера

«Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Диск» теперь умеет автоматически сохранять все файлы с рабочего стола, а также из стан
26.09.2019 «Яндекс» представил «умную» фотогалерею

«Яндекс.диск» стал по-новому хранить и представлять снимки и видео: раскладывать их по папкам,
11.06.2019 На «Яндекс.Диске» появился раздел «Заметки»

«Яндекс» сообщил о запуске раздела «Заметки» в облачном сервисе «Яндекс.Диск». Для сохранения нужной информации можно разместить ее в разделе «Заметки» на «Ян
01.04.2019 Фотогалерея "Яндекс.Диск" объединяет онлайн и память смартфона

Приложение Яндекс.Диск для Android обновило фотогалерею. Теперь в ней доступны не только файлы, которые хранятся на сервисе, но и фото и видео из памяти смартфона. Теперь в галерее доступны все файлы, сох
06.09.2018 «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем

лачный" решает наши повседневные задачи, объединяя высокую скорость интернет-доступа и бесконечный "Яндекс.Диск"», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана С
19.07.2018 «Яндекс» предложил подписку в «Яндекс.Диске» с бонусами

«Яндекс» объявил о переводе сервиса «Яндекс.Диск» на новую модель продажи дополнительных услуг. За те же деньги, что и раньше, пол
27.03.2018 «Яндекс.Диск» упростил работу с файлами в облаке

джерах Windows и macOS.В приложении для Windows тестируется ещё одна новая возможность — написание заметок. Благодаря речевым технологиям Yandex SpeechKit их можно не только печатать, но и диктовать.«Яндекс.Диск» — это облачный сервис для хранения файлов и передачи их на разные устройства, подключённые к интернету. Каждый месяц Диском пользуются 25 миллионов человек. Сервис доступен в веб-в
28.02.2018 «Яндекс» обновил дизайн «Яндекс.Диска»

менился внешний вид сервиса: цветовая гамма стала светлее, а важные элементы интерфейса — заметнее.«Яндекс.Диск — огромный популярный сервис, им пользуются десятки миллионов людей. А один из ва
07.12.2017 «Яндекс.Диск» отменил лимиты на мобильные фото и видео

«Яндекс» объявил о том, что сервис облачного хранения «Яндекс.Диск» стал бесплатно предоставлять неограниченный объем облачного пространства под фот
13.07.2017 Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX

результаты поиска контакты из глобальной адресной книги организации при подключении учетной записи «МойОфис». Мобильные приложения «МойОфис Документы» поддерживают подключение к облачному хранилищу «Яндекс.Диск» для создания, хранения и управления документами. На смартфонах под управлением ОС Android поддерживается подключение к облачному хранилищу Dropbox и док-станции Samsung-DeX, для со
03.04.2017 «Яндекс.Диск» предлагает дополнительные 32 ГБ любителям мобильных фото

«Яндекс» объявил о возможности получить дополнительно 32 ГБ дисковой памяти в облачном хранилище «Яндекс.Диск» для тех, кто готов перенести в него свой мобильный фотоархив. Как рассказали CNe
14.12.2016 Экспериментальный «Яндекс.Диск» отказался от локального хранения файлов

иска», тоже могут попробовать новый «Диск» — программы работают параллельно и не мешают друг другу.«Яндекс.Диск» — это облачный сервис для хранения файлов, которые доступны пользователю на комп
24.11.2016 Яндекс.Диск расскажет о последних действиях с файлами

Яндекс объявил о появлении в Яндекс.Диске ленты событий. Как рассказали CNews в компании, с ее помощью можно следить за последними действиями с контентом и быстро на них реагировать — например, создавать из новых снимков а
16.11.2015 «Яндекс.Диск» обзавёлся редактором документов

айне. Это особенно удобно, если на компьютере нет Microsoft Office или других офисных приложений». «Яндекс.Диск» был запущен в 2012 г. Он доступен по адресу disk.yandex.ru, а также в виде прило
16.11.2015 «Яндекс» запустил «убийцу» Google Docs

Word, Excel и PowerPoint в «Яндекс.Диске» В веб-версии облачного хранилища «Яндекс.Диск» появился редактор документов. Он позволяет редактировать сохраненные в хранилище
23.09.2015 Мобильный «Яндекс.Диск» научился раскладывать фото по датам съёмки

и могут легко найти в приложении нужные кадры: они будут доступны им даже без интернета. Мобильный «Яндекс.Диск» группирует фотографии не только по датам, но и по отдельным событиям, и часто с

30.06.2015 «Яндекс» обрушил цены на свое облако

без изменений (i30 в месяц, i300 в год). Помимо этого, компания улучшила функционал веб-приложения «Яндекс.Диск». В нем появился раздел «Все фото», где снимки и видео сгруппированы по датам с у
19.03.2015 Kingston выпустила флэш-накопители с бесплатным дополнительным пространством на «Яндекс.Диске»

ое пространство в облачном сервисе, необходимо установить с USB-накопителя на компьютер приложение «Яндекс.Диск» и авторизоваться в системе. Если у пользователя нет аккаунта, ему потребуется за
13.11.2014 Пользователям «Яндекс.Почты» для домена стал доступен «Яндекс.Диск»

ьзователям, которые выбрали «Яндекс» в качестве почтового сервиса для своего домена, стал доступен «Яндекс.Диск». Сервис может быть полезен тем, кто хочет иметь доступ к рабочим файлам из любой
05.08.2014 Облачное хранилище «Яндекс.Диск» научилось работать без интернета

Компания «Яндекс» сегодня, 5 августа, выпустила обновленную версию приложения «Яндекс.Диск» для Android и iOS, добавив в нее поддержку автономного режима. Он позволяет сохр
23.06.2014 «Яндекс.Диск» научился обмениваться снимками с соцсетями

фотографии из социальных сетей. И наоборот, публиковать кадры у себя на странице прямо из «Диска». «Яндекс.Диск» позволяет собрать фотографии из разных сетей в одной папке. Человек может за пар
14.05.2014 «Яндекс» создал редактор фотографий

В сервисах «Яндекс.Фотки» и «Яндекс.Диск» появился редактор фотографий, предлагающий простейшие функции обработки фотограф
24.02.2014 «Яндекс.Диск» научился работать со скриншотами

а «Диске» и отправить ссылку знакомым — по почте или разместив в соцсети. По словам разработчиков, «Яндекс.Диск» сегодня предлагает инструменты для работы со всеми популярными типами контента.

23.01.2014 «Яндекс.Диск» научился переносить контакты между устройствами на Android и iOS

«Яндекс.Диск» научился переносить контакты между устройствами на базе Android и iOS. Теперь при покупке нового смартфона или планшета пользователям не придется переписывать данные из телефонной

04.12.2013 «Яндекс.Диск» при обновлении сносит системную папку Windows

Поисковик «Яндекс» признал ошибку в клиентском приложении своего сервиса «Яндекс.Диск» для Windows. В результате ошибки при удалении или обновлении приложения деинстал
30.07.2013 «Яндекс.Диск» стал бесконечным и платным

овик «Яндекс» заявил о начале продаж пользователям дискового пространства в своем облачном сервисе «Яндекс.Диск». Вследствие этого «Яндекс.Диск» утратил звание единственного популярного

10.06.2013 «Яндекс» заманивает пользователей iPhone и Android в облако бесплатными 32 ГБ

Обновленные 10 июня 2013 г. мобильные приложения «Яндекс.Диск» для iOS и Android поддерживают автоматическую загрузку фотографий и видеороликов
10.06.2013 В новой версии «Яндекс.Диска» для iOS и Android появилась автоматическая загрузка фотографий и видеороликов

ука, так и с любого компьютера — через веб-интерфейс. Автоматическая загрузка уже есть у программы «Яндекс.Диск» для компьютера — она умеет самостоятельно сохранять данные с подключённого фотоа
17.01.2013 «Яндекс.Народ» переезжает на «Яндекс.Диск»

Сегодня все инструменты для загрузки и обмена файлами переехали с «Яндекс.Народа» на «Яндекс.Диск», сообщили в компании «Яндекс». Возможность сохранять данные и делиться ими с друзьями существовала на «Народе» давно. Это был первый сервис «Яндекса», позволяющий хранить любые фай
21.12.2012 «Яндекс.Диск» поможет перенести информацию на новый телефон

В сервисе «Яндекс.Диск» появилась новая возможность — «Переезд». Она поможет владельцам телефонов на баз
10.12.2012 Вышел «Яндекс.Диск» для iPad

«Яндекс» сообщил о выходе мобильного приложения «Яндекс.Диск» для iPad. Теперь владельцам планшетов Apple доступны все возможности облачного с
22.11.2012 На «Яндекс.Диске» теперь можно создавать общие папки

ного приложения для iPhone и Android, а также программы для Windows, Windows 8 и Mac OS. Программа «Яндекс.Диск» позволяет работать с общей папкой, как с любой другой папкой на компьютере. Если
05.10.2012 ABBYY выпустила мобильный сканер для iOS с поддержкой «Яндекс.Диска»

ользователь может прямо из программы отправлять полученные электронные документы в облачный сервис «Яндекс.Диск», а также другие онлайн-сервисы хранения. Благодаря этому данные будет удобно исп
06.09.2012 «Яндекс.Диск» становится крупнейшим конкурентом Dropbox

«Яндекс.Диск» сделал заявку на то, чтобы называться крупнейшим облачным хранилищем для конечны
05.04.2012 «Яндекс» создал конкурента Dropbox

«Яндекс» объявил о запуске в бета-тестирование сервиса «Яндекс.Диск». Его пользователи могут загружать файлы общим объемом до 10 Гб, размер одного фа

Публикаций - 165, упоминаний - 229

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 112
Dropbox 498 47
Google LLC 11775 38
VK - Mail.ru Group 3455 32
Apple Inc 12099 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 23
Microsoft Corporation 24623 16
Ростелеком 9699 15
Huawei 3932 12
Samsung Electronics 10254 12
Meta Platforms - Facebook 4438 11
Box inc - box.com - box.net 357 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 10
Telegram Group 1983 9
X Corp - Twitter 2845 8
Amazon Inc - Amazon.com 2998 6
МегаФон 8803 5
Dr.Web - Доктор Веб 1254 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 4
Fly - Explay - Эксплей 240 4
pCloud AG 8 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 4
8213 4
ESET - ESET Software 1133 4
MediaTek - Ralink 527 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Lenovo Group 2292 3
Intel Corporation 12197 3
Falcongaze - Фалконгейз 70 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 3
Xiaomi 1732 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 3
Cisco Systems 5114 2
Oracle Corporation 6687 2
GitHub 814 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 12
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 9
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 7
Почта России ПАО 2112 6
Лента - Сеть розничной торговли 2080 5
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
LinkedIn 635 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Visa International 1949 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Royal Dutch Shell - Шелл 210 2
Газпром ПАО 1342 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
О2О Холдинг 56 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 16 1
Papa John’s - Папа Джонс 14 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Президент Украины 123 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Парк Зарядье 40 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы 12 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ЛДПР 105 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 86
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 63
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 55
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 54
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 43
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 32
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 31
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 23
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 23
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 21
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1986 20
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 18
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 17
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 13
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 13
Application store - магазин приложений 1194 13
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 13
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 12
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 11
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 11
Google Android 13994 66
Microsoft Windows 15656 52
Apple iOS 7809 43
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 39
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 32
Apple macOS 2058 29
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 24
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 168 23
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 22
Google Play - Google Store - Android Market 3291 21
Linux OS 9936 20
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 19
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 17
Apple - App Store 2890 15
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 14
Microsoft Office 3734 12
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 12
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 12
Google Gmail 946 12
Google Chrome - браузер 1561 11
Apple iPad 3860 11
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 11
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 11
Новые облачные технологии - МойОфис 777 10
Яндекс.Плюс 191 9
Yandex.Store - Яндекс.Store 51 9
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 9
Microsoft Office Excel 1197 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 9
VK - Mail.Ru Почта 349 8
VK - Mail.ru Диск-О 15 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 8
Apple iCloud 269 8
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 8
Microsoft Office Word 776 8
Microsoft Windows 10 1758 7
WhatsApp Messenger 1081 7
Microsoft Skype 2067 7
Русинов Владимир 28 8
Путин Владимир 3171 6
Щеглов Петр 54 5
Худавердян Тигран 91 4
Ганин Егор 54 4
Хайтина Наталья 14 3
Ющенко Александр 25 2
Анохин Сергей 64 2
Осеевский Михаил 315 2
Солнцева Екатерина 58 2
Ляпунов Игорь 121 2
Гвоздев Дмитрий 127 2
Бармута Андрей 5 2
Зверев Александр 8 2
Паршин Максим 316 2
Оганесян Ашот 122 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Артимович Дмитрий 41 1
Антипинский Андрей 4 1
Годовиков Антон 26 1
Пустарнаков Валерий 5 1
Самошкина Диана 33 1
Нагаев Алексей 1 1
Богданов Валентин 14 1
Башкеев Алексей 17 1
Ляджин Сергей 6 1
Лещинский Ян 4 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Князев Алексей 10 1
Чимиричкина Мария 30 1
Larry Page - Ларри Пейдж 191 1
Парфентьев Алексей 128 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
Мишустин Михаил 676 1
Бунина Елена 35 1
Кириенко Владимир 139 1
Артамонова Анна 183 1
Аникин Леонид 61 1
Порошенко Петр 27 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 76
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 13
Украина 7608 12
Франция - Французская Республика 7845 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 10
Казахстан - Республика 5525 10
Беларусь - Белоруссия 5637 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Европа 21767 5
Южная Корея - Республика 6646 5
Азия - Азиатский регион 5528 5
Турция - Турецкая республика 2351 5
Германия - Федеративная Республика 12681 4
Африка - Африканский регион 3478 4
Испания - Королевство 3706 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Япония 13282 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Израиль 2730 3
Египет - Арабская Республика 1004 3
Португалия - Португальская Республика 918 3
Великобритания - Виргинские Острова 231 3
Нигерия - Федеративная Республика 316 3
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 3
Мальдивы - Мальдивская Республика 65 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
Конго - Демократическая Республика 93 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Индия - Bharat 5431 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Камерун - Республика 55 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Армения - Республика 2280 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 19
Английский язык 6634 18
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 7
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 6
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 252 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 5
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 492 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 4
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
CNews - ZOOM.CNews 1847 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 5
VK - Mail.ru Новости 33 5
Wikipedia - Википедия 502 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 2
Медуза - Meduza 44 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Лаборатория Артимовича 9 1
FT - Financial Times 1219 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Roem.ru - Роем.ру 47 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
ZDnet 660 1
The Washington Post 333 1
The Verge - Издание 554 1
The Next Web 84 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
NYT - The New York Times 1054 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
DxOMark - Издание 36 1
ThreatPost 9 1
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
BreachForums 7 1
comScore 379 2
IDC - International Data Corporation 4910 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
РЭШ - Российская электронная школа 24 1
ЕУ - Европейский университет в Санкт-Петербурге 4 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 1
Universal University 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Effie Awards 10 1
YAC - Yet Another Conference 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Единый день голосования 129 1
Всероссийский тотальный диктант 10 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще