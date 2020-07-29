Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk

Пользователям «Яндекс.Диска» установилось непрошенное приложение «Телемост» у пользователей «Яндекс.Диск» Пользователи приложения «Яндекс.Диск», предназначенного для доступа к одн

«Яндекс.Диск» научился автоматически сохранять важные файлы с компьютера «Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Диск» теперь умеет автоматически сохранять все файлы с рабочего стола, а также из стан

«Яндекс» представил «умную» фотогалерею «Яндекс.диск» стал по-новому хранить и представлять снимки и видео: раскладывать их по папкам,

На «Яндекс.Диске» появился раздел «Заметки» «Яндекс» сообщил о запуске раздела «Заметки» в облачном сервисе «Яндекс.Диск». Для сохранения нужной информации можно разместить ее в разделе «Заметки» на «Ян

Фотогалерея "Яндекс.Диск" объединяет онлайн и память смартфона Приложение Яндекс.Диск для Android обновило фотогалерею. Теперь в ней доступны не только файлы, которые хранятся на сервисе, но и фото и видео из памяти смартфона. Теперь в галерее доступны все файлы, сох

«Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем лачный" решает наши повседневные задачи, объединяя высокую скорость интернет-доступа и бесконечный "Яндекс.Диск"», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана С

«Яндекс» предложил подписку в «Яндекс.Диске» с бонусами «Яндекс» объявил о переводе сервиса «Яндекс.Диск» на новую модель продажи дополнительных услуг. За те же деньги, что и раньше, пол

«Яндекс.Диск» упростил работу с файлами в облаке джерах Windows и macOS.В приложении для Windows тестируется ещё одна новая возможность — написание заметок. Благодаря речевым технологиям Yandex SpeechKit их можно не только печатать, но и диктовать.«Яндекс.Диск» — это облачный сервис для хранения файлов и передачи их на разные устройства, подключённые к интернету. Каждый месяц Диском пользуются 25 миллионов человек. Сервис доступен в веб-в

«Яндекс» обновил дизайн «Яндекс.Диска» менился внешний вид сервиса: цветовая гамма стала светлее, а важные элементы интерфейса — заметнее.«Яндекс.Диск — огромный популярный сервис, им пользуются десятки миллионов людей. А один из ва

«Яндекс.Диск» отменил лимиты на мобильные фото и видео «Яндекс» объявил о том, что сервис облачного хранения «Яндекс.Диск» стал бесплатно предоставлять неограниченный объем облачного пространства под фот

Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX результаты поиска контакты из глобальной адресной книги организации при подключении учетной записи «МойОфис». Мобильные приложения «МойОфис Документы» поддерживают подключение к облачному хранилищу «Яндекс.Диск» для создания, хранения и управления документами. На смартфонах под управлением ОС Android поддерживается подключение к облачному хранилищу Dropbox и док-станции Samsung-DeX, для со

«Яндекс.Диск» предлагает дополнительные 32 ГБ любителям мобильных фото «Яндекс» объявил о возможности получить дополнительно 32 ГБ дисковой памяти в облачном хранилище «Яндекс.Диск» для тех, кто готов перенести в него свой мобильный фотоархив. Как рассказали CNe

Экспериментальный «Яндекс.Диск» отказался от локального хранения файлов иска», тоже могут попробовать новый «Диск» — программы работают параллельно и не мешают друг другу.«Яндекс.Диск» — это облачный сервис для хранения файлов, которые доступны пользователю на комп

Яндекс.Диск расскажет о последних действиях с файлами Яндекс объявил о появлении в Яндекс.Диске ленты событий. Как рассказали CNews в компании, с ее помощью можно следить за последними действиями с контентом и быстро на них реагировать — например, создавать из новых снимков а

«Яндекс.Диск» обзавёлся редактором документов айне. Это особенно удобно, если на компьютере нет Microsoft Office или других офисных приложений». «Яндекс.Диск» был запущен в 2012 г. Он доступен по адресу disk.yandex.ru, а также в виде прило

«Яндекс» запустил «убийцу» Google Docs Word, Excel и PowerPoint в «Яндекс.Диске» В веб-версии облачного хранилища «Яндекс.Диск» появился редактор документов. Он позволяет редактировать сохраненные в хранилище

Мобильный «Яндекс.Диск» научился раскладывать фото по датам съёмки и могут легко найти в приложении нужные кадры: они будут доступны им даже без интернета. Мобильный «Яндекс.Диск» группирует фотографии не только по датам, но и по отдельным событиям, и часто с

«Яндекс» обрушил цены на свое облако без изменений (i30 в месяц, i300 в год). Помимо этого, компания улучшила функционал веб-приложения «Яндекс.Диск». В нем появился раздел «Все фото», где снимки и видео сгруппированы по датам с у

Kingston выпустила флэш-накопители с бесплатным дополнительным пространством на «Яндекс.Диске» ое пространство в облачном сервисе, необходимо установить с USB-накопителя на компьютер приложение «Яндекс.Диск» и авторизоваться в системе. Если у пользователя нет аккаунта, ему потребуется за

Пользователям «Яндекс.Почты» для домена стал доступен «Яндекс.Диск» ьзователям, которые выбрали «Яндекс» в качестве почтового сервиса для своего домена, стал доступен «Яндекс.Диск». Сервис может быть полезен тем, кто хочет иметь доступ к рабочим файлам из любой

Облачное хранилище «Яндекс.Диск» научилось работать без интернета Компания «Яндекс» сегодня, 5 августа, выпустила обновленную версию приложения «Яндекс.Диск» для Android и iOS, добавив в нее поддержку автономного режима. Он позволяет сохр

«Яндекс.Диск» научился обмениваться снимками с соцсетями фотографии из социальных сетей. И наоборот, публиковать кадры у себя на странице прямо из «Диска». «Яндекс.Диск» позволяет собрать фотографии из разных сетей в одной папке. Человек может за пар

«Яндекс» создал редактор фотографий В сервисах «Яндекс.Фотки» и «Яндекс.Диск» появился редактор фотографий, предлагающий простейшие функции обработки фотограф

«Яндекс.Диск» научился работать со скриншотами а «Диске» и отправить ссылку знакомым — по почте или разместив в соцсети. По словам разработчиков, «Яндекс.Диск» сегодня предлагает инструменты для работы со всеми популярными типами контента.

«Яндекс.Диск» научился переносить контакты между устройствами на Android и iOS «Яндекс.Диск» научился переносить контакты между устройствами на базе Android и iOS. Теперь при покупке нового смартфона или планшета пользователям не придется переписывать данные из телефонной

«Яндекс.Диск» при обновлении сносит системную папку Windows Поисковик «Яндекс» признал ошибку в клиентском приложении своего сервиса «Яндекс.Диск» для Windows. В результате ошибки при удалении или обновлении приложения деинстал

«Яндекс.Диск» стал бесконечным и платным овик «Яндекс» заявил о начале продаж пользователям дискового пространства в своем облачном сервисе «Яндекс.Диск». Вследствие этого «Яндекс.Диск» утратил звание единственного популярного

«Яндекс» заманивает пользователей iPhone и Android в облако бесплатными 32 ГБ Обновленные 10 июня 2013 г. мобильные приложения «Яндекс.Диск» для iOS и Android поддерживают автоматическую загрузку фотографий и видеороликов

В новой версии «Яндекс.Диска» для iOS и Android появилась автоматическая загрузка фотографий и видеороликов ука, так и с любого компьютера — через веб-интерфейс. Автоматическая загрузка уже есть у программы «Яндекс.Диск» для компьютера — она умеет самостоятельно сохранять данные с подключённого фотоа

«Яндекс.Народ» переезжает на «Яндекс.Диск» Сегодня все инструменты для загрузки и обмена файлами переехали с «Яндекс.Народа» на «Яндекс.Диск», сообщили в компании «Яндекс». Возможность сохранять данные и делиться ими с друзьями существовала на «Народе» давно. Это был первый сервис «Яндекса», позволяющий хранить любые фай

«Яндекс.Диск» поможет перенести информацию на новый телефон В сервисе «Яндекс.Диск» появилась новая возможность — «Переезд». Она поможет владельцам телефонов на баз

Вышел «Яндекс.Диск» для iPad «Яндекс» сообщил о выходе мобильного приложения «Яндекс.Диск» для iPad. Теперь владельцам планшетов Apple доступны все возможности облачного с

На «Яндекс.Диске» теперь можно создавать общие папки ного приложения для iPhone и Android, а также программы для Windows, Windows 8 и Mac OS. Программа «Яндекс.Диск» позволяет работать с общей папкой, как с любой другой папкой на компьютере. Если

ABBYY выпустила мобильный сканер для iOS с поддержкой «Яндекс.Диска» ользователь может прямо из программы отправлять полученные электронные документы в облачный сервис «Яндекс.Диск», а также другие онлайн-сервисы хранения. Благодаря этому данные будет удобно исп

«Яндекс.Диск» становится крупнейшим конкурентом Dropbox «Яндекс.Диск» сделал заявку на то, чтобы называться крупнейшим облачным хранилищем для конечны