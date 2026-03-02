Разделы

Артимович Дмитрий


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Долг Chronopay удалось погасить продажей дачи его хозяина 1
28.10.2025 Создателя Chronopay посадили на 10 лет 2
10.12.2024 В Абхазии по ночам будут отключать интернет для борьбы с майнингом 1
16.09.2024 На российском рынке SEO-оптимизации появился новый игрок 1
10.09.2024 Имущество создателя Chronopay пущено с молотка 1
24.11.2023 Основателя Chronopay обвинили в легализации полумиллиарда рублей 1
24.04.2023 Знаменитому российскому хакеру не отдают изъятые следствием деньги. Они в 100 раз больше ущерба, который не он нанес 2
19.04.2023 Власти определились, как в российских тюрьмах будут глушить сотовую связь и Wi-Fi 1
24.10.2022 Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги 3
03.10.2022 Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании 2
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 4
25.07.2022 Хакер рассказал в мемуарах, как он обходил спам-фильтры Mail.ru 2
19.05.2022 С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов 2
14.03.2022 Основатель Chronopay Павел Врублевский обвинен в мошенничестве и арестован на 2 месяца 2
11.03.2022 Задержан знаменитый хакер, 12 лет назад атаковавший «Аэрофлот». Изъяты техника и деньги 2
10.03.2022 Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский 2
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 2
30.12.2020 Путин запретил банкам блокировать счета россиян без объяснения причин 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 2
11.12.2020 Власти остановили часть операций Qiwi 1
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 1
18.09.2020 «Ростех» впервые в России начал перерабатывать жесткие диски на магниты 1
29.07.2020 Пользователям «Яндекс.Диска» установилось непрошенное приложение 1
16.07.2020 Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge 1
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 3
13.04.2020 В Москве одновременно запустили две системы цифровых пропусков для передвижений по городу 1
29.11.2018 «Российский хакер» потребовал от Reuters прекратить продавать его персональные данные 3
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay 1
30.04.2014 Основатель Chronopay выходит на свободу 1
26.11.2013 Владелец Chronopay признался в DDoS-атаке на «Аэрофлот» 1
25.11.2013 Обвиняемые по делу о DDoS-атаке «Аэрофлота» признали факт участия в данной атаке 1
31.07.2013 Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот" 1
12.07.2013 Владельцу Chronopay грозит три года тюрьмы 2
11.07.2013 Прокурор потребовал 3 года колонии для организаторов Ddos-атаки на «Аэрофлот» 1
11.07.2013 ФСБ раскрыла тайны следствия по Ddos-атаке «Аэрофлота» 2
25.06.2013 Хакеры, обвиняемые в атаке на «Аэрофлот», отказались от признаний 2
19.06.2013 Суд разрешил ФСБ читать личную переписку в Facebook 2
18.06.2013 Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот» 2
05.06.2013 Владельца Chronopay арестовали за угрозу свидетелю 1
05.06.2013 Основатель Chronopay Павел Врублевский вновь арестован 1

Публикаций - 43, упоминаний - 67

Артимович Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 182 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 10
Webmoney - Вебмани.Ру 545 7
Google LLC 12363 6
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 834 6
Meta Platforms - Facebook 4561 5
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 292 3
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 2
Ростелеком 10455 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3172 2
МегаФон 10153 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 2
Yandex - Яндекс 8664 2
Microsoft Corporation 25361 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14724 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 2
Telegram Group 2677 2
AOL Inc - America Online 1878 1
Verisign 359 1
IDX - Системы управления идентификацией 21 1
Netscape Communications Corporation 425 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 1
Аквафон 16 1
Spamhaus 40 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 210 1
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 58 1
DreamHoster 1 1
LayeredTech 2 1
Cisco Systems 5240 1
X Corp - Twitter 2916 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
Apple Inc 12787 1
Intel Corporation 12598 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9260 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4637 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 32
Assist - Ассист 215 24
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 5
ВТБ - ВТБ24 669 3
ПСБ - Промсвязьбанк 920 3
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1101 2
Visa International 1977 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 155 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РФИ Банк 12 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1547 1
Адамант 3 1
Demis Group - Дэмис Групп 4 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 1
Связной ГК 1385 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1148 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1822 1
Альфа-Банк 1894 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 1
American Express - Amex 335 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1710 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 57 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3433 24
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 837 20
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 13
Судебная власть - Judicial power 2417 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3163 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1105 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 243 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1369 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Районные суды РФ 194 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
ФСБ РФ СУ - Следственное управление 3 1
Правительство Республики Абхазия - Кабинет министров Республики Абхазия - органы государственной власти 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3584 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 281 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5287 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3131 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1178 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2765 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 151 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 218 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3603 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 28
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13708 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5355 12
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1362 11
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2477 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 10
Электронный билет - e-ticket 174 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4292 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4387 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 6
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1223 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12429 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17252 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27251 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7764 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1522 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5974 3
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 274 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3095 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15041 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3583 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2830 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5442 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4477 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4640 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13093 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11370 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 2
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 967 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10281 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1927 2
Data monetization - Монетизация данных 1852 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 586 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7709 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 975 2
Rx-Promotion 12 8
Crutop 11 7
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 5
Microsoft Windows 16467 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 966 3
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 3
Microsoft Windows 2000 8679 3
SpamDot 11 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 625 3
Spamit 14 2
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 2
FreePik 1545 2
SpamPromo 2 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 2
Google - Gmail 992 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1250 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 269 2
Stafory - робот Вера 357 1
Joomla CMS 89 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 715 1
Microsoft Access 60 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2113 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 58 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 34 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 258 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 53 1
Intel Pentium II 174 1
Rx-Partners Affilate Programm 4 1
Microsoft Windows 3.x 80 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Mac Defender 6 1
Google Chrome - браузер 1664 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Google Android 14855 1
Apple iOS 8341 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
Apple macOS 2292 1
Врублевский Павел 104 33
Пермяков Максим 30 23
Артимович Игорь 30 19
Артимовичи (братья) 23 19
Михайлов Сергей 57 10
Дадинский Сергей 11 9
Котов Сергей 17 8
Гусев Игорь 19 7
Заколупина Марина 8 6
Докучаев Дмитрий 20 5
Лунина Наталья 8 5
Олевский Сергей 11 5
Стоянов Руслан 37 4
Морозов Евгений 17 4
Ковыршин Алексей 12 4
Айвар Людмила 4 4
Курочкина Анастасия 4 4
Krebs Brian - Кребс Брайан 59 4
Зайцев Павел 46 3
Фомченков Григорий 3 3
Евсеев Никита 3 3
Кабаенков Юрий 5 3
Путин Владимир 3397 3
Ступин Дмитрий 5 2
Раев Леонид 3 2
Сырова Мария 2 2
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 2
Теслюк Илья 2 2
Климарев Михаил 48 2
Кулин Филипп 53 2
Сачков Илья 125 2
Беляев Алексей 34 1
Русинов Владимир 28 1
Савельев Михаил 44 1
Чайка Юрий 43 1
Жиленков Михаил 3 1
Тевс Михаил 4 1
Нечовод Дмитрий 5 1
Палант Евгений 4 1
Федоров Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 6
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 5
Мальдивы - Мальдивская Республика 75 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 691 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 3
Азия - Азиатский регион 5780 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8249 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2728 3
Таиланд - Королевство 876 3
Абхазия - Республика 185 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4126 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Индия - Bharat 5740 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 2
Украина 7822 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 617 2
Маврикий - Республика 51 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 45 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 178 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
Москва - СЗАО - Тушино 38 1
Европа 24708 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Грузия 1293 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1078 1
Нидерланды 3652 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1082 1
Кипр - Республика 622 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 875 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 906 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7626 30
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6715 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3726 9
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 859 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 6
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 792 6
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 236 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1296 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3688 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6392 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 4
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 3
Webmaster - Вебмастер 133 3
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 655 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7324 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 17 3
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 336 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 3
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 449 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 837 3
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 506 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5357 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1291 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 2
Энергетика - Energy - Energetically 5546 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 558 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 2
Лаборатория Артимовича 9 9
За Телеком - telegram-канал 42 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2227 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
РИА Новости 1002 1
Медуза - Meduza 48 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
Ростеха - Академия - Корпоративная сетевая академия Ростеха - программа Вектор 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
