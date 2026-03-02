Получите все материалы CNews по ключевому слову
Артимович Дмитрий
|Врублевский Павел 104 33
|Пермяков Максим 30 23
|Артимович Игорь 30 19
|Артимовичи (братья) 23 19
|Михайлов Сергей 57 10
|Дадинский Сергей 11 9
|Котов Сергей 17 8
|Гусев Игорь 19 7
|Заколупина Марина 8 6
|Докучаев Дмитрий 20 5
|Лунина Наталья 8 5
|Олевский Сергей 11 5
|Стоянов Руслан 37 4
|Морозов Евгений 17 4
|Ковыршин Алексей 12 4
|Айвар Людмила 4 4
|Курочкина Анастасия 4 4
|Krebs Brian - Кребс Брайан 59 4
|Зайцев Павел 46 3
|Фомченков Григорий 3 3
|Евсеев Никита 3 3
|Кабаенков Юрий 5 3
|Путин Владимир 3397 3
|Ступин Дмитрий 5 2
|Раев Леонид 3 2
|Сырова Мария 2 2
|Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 2
|Теслюк Илья 2 2
|Климарев Михаил 48 2
|Кулин Филипп 53 2
|Сачков Илья 125 2
|Беляев Алексей 34 1
|Русинов Владимир 28 1
|Савельев Михаил 44 1
|Чайка Юрий 43 1
|Жиленков Михаил 3 1
|Тевс Михаил 4 1
|Нечовод Дмитрий 5 1
|Палант Евгений 4 1
|Федоров Сергей 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
