Путин запретил банкам блокировать счета россиян без объяснения причин

Банки не смогут больше отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Владимир Путин подписал закон, который вступит в силу в 2021 г. Поводом для блокировки счета останутся только подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма. Но их банк должен будет обосновать.

Закон о запрете блокировки счетов «без причин»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, даже если у клиентов нет документов, подтверждающих добросовестность. Причем данная мера касается как граждан, так и бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь единственной, допустимой в рамках законодательства причиной отказа от обслуживания, будет обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Напомним, что раньше банк, не получивший документы, подтверждающие добросовестность клиента, мог на свое усмотрение отказаться его обслуживать или вовсе заблокировать счет без объяснения причин. Причем случаи могли быть самыми разными. Так в апреле 2020 г. CNews писал, что бывший топ-менеджер платежной системы Chronopay Дмитрий Артимович отсудил у своего прежнего работодателя 2 млн руб. У Артимовича был конфликт с основателем системы Павлом Врублевским, с которым они вместе были признаны виновными в организации DDoS-атак против «Аэрофлота». Однако банк заблокировал карту счета Артимовича, куда приставы переводили данные средства.

Как банк будет принимать решение

Как пишет РИА «Новости», теперь только руководитель банка или специально уполномоченные им лица смогут принять решение отказать клиенту в заключении договора банковского счета (вклада). Это может произойти в том случае, если возникнет подозрение, что он заключается для легализации преступных доходов. Решение о расторжении такого договора будет банком приниматься в случае, если в течение года было минимум два отказа в совершении операций.

Банки не смогут блокировать счета только на свое усмотрение

Решение об отказе от совершения операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений также сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.

Закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Так, с 1 сентября 2021 г. в случае отмены судом ранее принятых банками решений об отказе от заключения договора банковского счета или о его расторжении, они должны будут информировать об этом Росфинмониторинг.

Инициативы по автоматическому списанию денег

В августе 2020 г. CNews писал, что ассоциация «Финтех» (АФТ) работает над новым сервисом автоматического списания денег с банковского счета. Как писал РБК, перевод средств будет осуществляться по запросу получателя и согласию владельца счета. Он может дать его всего один раз, к примеру, в режиме онлайн в своем личном кабинете, после чего повторное предоставление разрешения не потребуется. Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица, являющиеся клиентами банка-участника сервиса. Предполагалось, что новый сервис может быть использован для автосписания платежей по кредитам, оплаты услуг ЖКХ и т. д.