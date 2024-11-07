SaaS Software as a service Программное обеспечение как услуга Облачные сервисы
- Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии
- PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис
- On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения
SaaS (Software as a Service или ПО как услуга) подразумевает какое-либо программное решение, расположенное на удаленном сервере провайдера (в облаке). Получить доступ к такому решению можно с помощью API или посредством браузера. Поддержкой предоставляемого продукта в полной мере занимается провайдер, а не клиент. Рынок SaaS-решений стремительно развивается и на данный момент представлен преимущественно системами для ЭДО, телефонии, ВКС, CRM.
SaaS-модель предоставления услуг работает так:
- Клиент платит за доступ и получает готовое решение.
- Клиент взаимодействует с полученным решением онлайн без необходимости что-то скачивать и устанавливать.
SaaS можно сравнить с программным решением, которое передается в пользование потребителю. Доступно такое ядро через интернет, и в нем можно изменять определенные настройки при необходимости. В любом случае обслуживание берет на себя провайдер — поставщик SaaS, а потребитель лишь работает в среде, которая ему поставляется.
Можно выделить 3 ключевых преимущества SaaS-модели:
- Если рассматривать классическую схему сотрудничества клиента с компанией в ИТ-нише, то их отношения обычно заканчиваются после приобретения пользователем ПО (есть и исключения — продукты, доступ к которым предполагает покупку подписки). В SaaS же пользователь в любой момент может запросить какие-то обновления и поддержку по продукту.
- Бизнес прилично экономит, используя SaaS-решения, ведь программное обеспечение не нужно покупать, устанавливать, настраивать и т. д. Главное — позаботиться о том, чтобы каждый сотрудник имел доступ к облаку с нужным продуктом.
- Есть масса сервисов, которые просто нереально развернуть на корпоративном сервере.
Если же взглянуть на SaaS под другим углом (с точки зрения его владельца), то можно понять, что эта модель предоставления услуг — идеальное решение для регулярного роста и постоянного дохода. Так как доступ к облачным продуктам оплачивается не раз, а постоянно (раз в неделю/месяц/год), что позволяет сформировать долгосрочную стратегию продвижения своего бизнеса.
On-premise — предпочтительный формат установки программного обеспечения как для компаний Enterprise-сегмента, так и для большинства государственных учреждений. Развертывание программного обеспечения on-premise позволяет хранить всю конфиденциальную информацию локально, а также доверять управление данными и доступами исключительно администраторам внутри компании.
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|Чаркин Евгений 296 173
|Натрусов Артем 284 144
|Путин Владимир 3124 137
|Сотин Денис 205 109
|Абакумов Евгений 202 104
|Клепиков Алексей 117 81
|Ермолаев Артем 378 81
|Нестеров Алексей 129 78
|Шевченко Владимир 145 78
|Комиссаров Дмитрий 223 76
|Слышкин Василий 129 72
|Козырев Алексей 307 68
|Лысенко Эдуард 306 65
|Демидов Сергей 127 63
|Дьяченко Валерий 95 63
|Серова Елена 319 63
|Паршин Максим 315 63
|Белоусов Сергей 240 61
|Satya Nadella - Сатья Наделла 198 61
|Урьяс Вадим 98 61
|Березин Максим 108 60
|Егоров Владимир 82 59
|Гуральников Сергей 164 59
|Мотовилов Олег 71 59
|Казарин Станислав 175 58
|Евраев Михаил 262 58
|Гимранов Ринат 122 57
|Прохорова Алла 65 57
|Шипов Савва 101 56
|Чернышенко Дмитрий 560 56
|Шпак Василий 211 55
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|Медведев Дмитрий 1653 55
|Соловьев Алексей 88 55
|Аксаков Анатолий 154 54
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