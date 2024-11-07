Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 162128
ИКТ 12682
Организации 10026
Ведомства 1439
Ассоциации 947
Технологии 3357
Системы 24470
Персоны 68154
География 2670
Статьи 1505
Пресса 1156
ИАА 678
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2523
Мероприятия 844

SaaS Software as a service Программное обеспечение как услуга Облачные сервисы

SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы

SaaS (Software as a Service или ПО как услуга) подразумевает какое-либо программное решение, расположенное на удаленном сервере провайдера (в облаке). Получить доступ к такому решению можно с помощью API или посредством браузера. Поддержкой предоставляемого продукта в полной мере занимается провайдер, а не клиент. Рынок SaaS-решений стремительно развивается и на данный момент представлен преимущественно системами для ЭДО, телефонии, ВКС, CRM.

SaaS-модель предоставления услуг работает так:

  • Клиент платит за доступ и получает готовое решение.
  • Клиент взаимодействует с полученным решением онлайн без необходимости что-то скачивать и устанавливать. 

SaaS можно сравнить с программным решением, которое передается в пользование потребителю. Доступно такое ядро через интернет, и в нем можно изменять определенные настройки при необходимости. В любом случае обслуживание берет на себя провайдер — поставщик SaaS, а потребитель лишь работает в среде, которая ему поставляется.

Можно выделить 3 ключевых преимущества SaaS-модели:

  1. Если рассматривать классическую схему сотрудничества клиента с компанией в ИТ-нише, то их отношения обычно заканчиваются после приобретения пользователем ПО (есть и исключения — продукты, доступ к которым предполагает покупку подписки). В SaaS же пользователь в любой момент может запросить какие-то обновления и поддержку по продукту.
  2. Бизнес прилично экономит, используя SaaS-решения, ведь программное обеспечение не нужно покупать, устанавливать, настраивать и т. д. Главное — позаботиться о том, чтобы каждый сотрудник имел доступ к облаку с нужным продуктом.
  3. Есть масса сервисов, которые просто нереально развернуть на корпоративном сервере. 

Если же взглянуть на SaaS под другим углом (с точки зрения его владельца), то можно понять, что эта модель предоставления услуг — идеальное решение для регулярного роста и постоянного дохода. Так как доступ к облачным продуктам оплачивается не раз, а постоянно (раз в неделю/месяц/год), что позволяет сформировать долгосрочную стратегию продвижения своего бизнеса.

 

On-premise — предпочтительный формат установки программного обеспечения как для компаний Enterprise-сегмента, так и для большинства государственных учреждений. Развертывание программного обеспечения on-premise позволяет хранить всю конфиденциальную информацию локально, а также доверять управление данными и доступами исключительно администраторам внутри компании.

 

Обзор «SaaS» на Market.CNews

07.11.2024 В Якутии почти втрое вырос спрос на российские облака

МТС зафиксировала рост потребления облачных сервисов среди бизнеса Якутии. С начала 2024 г. спрос на облака в республике вырос в
07.11.2024 В Бурятии спрос на российские облака вырос в полтора раза

МТС зафиксировала рост потребления облачных сервисов среди бизнеса Бурятии. Число компаний, пользующихся облачными сервисами в р
06.11.2024 «Нейроинформ» запускает сервис по выявлению киберугроз для среднего и малого бизнеса

ания «Нейроинформ», оказывающая услуги в области кибербезопасности, разработала сервис «Нейроинформ SaaS» для детального анализа и оценки киберугроз. С помощью данного решения пользователи могу
06.11.2024 K2 Cloud и Positive Technologies: 30% крупных компаний планируют начать использовать облачные решения для защиты веб-приложений в течение года

о WAF, 12% выбирали Anti-Bot решения, а 52% используют для защиты Anti-DDoS совмещенный с WAF. Вместе с тем на рынке наметился тренд на защиту приложений из облака: 10% компаний уже используют только облачные инструменты для ИБ, 15% — гибридную модель, еще 30% планируют в течение года переходить с on-premise альтернатив в облака. «Поскольку количество и уровень сложности атак постоянно раст
06.11.2024 МТС: спрос на облачные сервисы в Поморье за год вырос в пять раз

МТС зафиксировала стремительный рост спроса на российские облачные сервисы со стороны бизнеса в Архангельской области. С начала 2024 г. спрос на облака
06.11.2024 МТС: спрос на облака в Иркутской области вырос почти в три раза

МТС зафиксировала рост потребление облачных сервисов среди иркутского бизнеса. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос

06.11.2024 МТС: спрос на облачные решения у приморского бизнеса вырос в полтора раза

МТС зафиксировала рост потребление облачных сервисов среди приморского бизнеса. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос
05.11.2024 Аналитика МТС: спрос крупных компаний Ямала на облачные сервисы вырос в 1,6 раз

м CNews сообщили представители МТС. По данным аналитиков МТС Web Services, лидером по использованию облачных сервисов стали ритейлеры, на них приходится более четверти клиентов в округе. В 20%

02.11.2024 МТС: в Югре в четыре раза вырос спрос на российские облачные сервисы

м CNews сообщили представители МТС. По данным аналитиков МТС Web Services, лидером по использованию облачных сервисов стали ритейлеры, на них приходится более четверти клиентов в округе. В 20%

01.11.2024 VK Cloud запустила ИИ-консультанта для работы с облачными сервисами

давать кластеры Kubernetes, базы данных, виртуальные машины, позволит быстро начать работу с любыми облачными сервисами, даже если раньше у пользователей не было такого опыта. Поставщики прилож
01.11.2024 Linx Cloud запустил сервис управляемых баз данных в облаке

Провайдер Linx Cloud разместил в облаке объектно-реляционную систему управления базами данных PostgreSQL в формате DBaaS. Об этом CNews сообщили представители Linx. Новый сервис позволяет клиентам Linx создавать масштабируем
01.11.2024 K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве

е, в рамках которого продукты вендора будут доступны клиентам облака. Благодаря комплексному партнерству заказчики K2 Cloud смогут удобно и быстро управлять своими данными с помощью решений Arenadata в облаке. Сотрудничество K2 Cloud и Arenadata позволит заказчикам использовать вычислительную и программную инфраструктуру без капитальных затрат прямо в облаке. Кроме того, каждый проду
01.11.2024 Инвестиции Зауральских компаний в облачные сервисы МТС выросли в 10 раз

Services (MWS) в Курганской области почти в 10 раз по сравнению с 2023 г. Лидерами по использованию облачных сервисов, по данным аналитиков, стали предприятия из сфер ритейла, ИТ и связи, а так
01.11.2024 Аналитика MWS: спрос на облачные сервисы в Кузбассе за год вырос в 2,6 раз

МТС с помощью дочерней компании МТС Web Services (MWS) проанализировала потребление облачных сервисов в регионах России. В Кузбассе закупки отечественных облаков выросли в 2,6 р
01.11.2024 Интегратор digital-решений AGIMA разместил инфраструктуру в облаке Timeweb Cloud

м компании и виртуальных серверов. Обеспечивается запуск регулярного резервного копирования. «Мы предоставили AGIMA инфраструктуру, необходимую для разработки цифровых продуктов. Кластер, развернутый в облаке Timeweb Cloud, обеспечивает высокую отказоустойчивость и гарантирует доступность виртуальных машин. Наше облако моментально масштабируется и отличается высоким уровнем приватности, а э
01.11.2024 Прогноз развития облачного рынка в России на 2025 год от M1Cloud

шения, повышением уровня цифровизации бизнеса и необходимостью соблюдения регуляторных стандартов. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, благодаря каким факторам спрос на облачные решения продолжает расти в России. Факторы роста облачного рынка По данным агентства IDC и аналитического агентства J'son & Partners Consulting, объем облачного рынка в России к 2025 г
31.10.2024 Спрос на облачные сервисы MWS в Пермском крае за год вырос более чем в 1,4 раза

«МТС Web Services (MWS)» проанализировала потребление облачных сервисов в регионах России. Число компаний, пользующихся облачными сервисами в регио
31.10.2024 Аналитика МТС: миграция липецких компаний в отечественные облачные сервисы за год выросла в 2,3 раза

ьзуются ритейлеры, компании из сферы ИТ и связи, представители обрабатывающей промышленности. Также облачные услуги пользуются популярностью у финансовых, страховых, транспортных компаний и дев
31.10.2024 Аналитика MWS: Спрос на облачные сервисы в Нижегородской области за год вырос почти в три раза

МТС сообщает о росте спроса в Нижегородской области на облачные сервисы в 2,7 раза по сравнению с 2023 г. Лидерами по использованию облачных сервисо
30.10.2024 CorpSoft24 сделала доступной для клиентов утилиту для синхронизации учетных записей в облаке

Компания CorpSoft24 усовершенствовала и сделала доступной для клиентов утилиту, предназначенную для синхронизации учетных записей в облаке. Утилита позволяет клиентам компании безопасно использовать единый пароль в облачной электронной почте и внутренних информационных системах, расположенных в частном облаке. С помощью э
Облачные сервисы 2024

лака, которые представляют собой альтернативу закупке ИТ-железа.  Читать полностью Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза Выручка ведущих поставщиков SaaS по итогам 2023
25.10.2024 Инвестиции калужских компаний в российское облачное ПО выросли в два раза

омпаний, использующих отечественное ПО в облаке МWS, в Калужской области крае за год выросло вдвое. Облачная модель позволяет упростить переход с зарубежных сервисов и ускорить запуск новых про
24.10.2024 Роман Зацепин и Полина Абаимова, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг

выделенном оборудовании: серверах, СХД и сетевом оборудовании. Полина Абаимова, менеджер продуктов SaaS/PaaS Softline Мультиоблако Все больше запросов со стороны заказчиков по направлению S
24.10.2024 Амурские компании в лидерах по использованию отечественного облачного ПО

изации производственных и логистических цепочек, повышению вопросов устойчивости ИТ-инфраструктуры. Облачная модель сервисов упрощает процесс перехода на отечественные решения и позволяет быстр
23.10.2024 Облачные и платформенные сервисы для бизнеса: делимся опытом

. Однако недавно компания запустила собственную облачную платформу и теперь предлагает IaaS, PaaS и SaaS сервисы. Платформа построена на базе OpenStack, KVM и K8s, предоставляет инфраструктуру

22.10.2024 Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему

на главную Всепроникающая безопасностькакие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему Облачные решения продолжа
22.10.2024 В Новосибирске вырос спрос на российское офисное ПО в облаке

ка остаются, отечественные решения помогают компаниям быть уверенными в завтрашнем дне. Кроме того, облачная модель сервисов упрощает процесс перехода с зарубежных решений и ускоряет запуск нов
22.10.2024 МТС: в Прикамье спрос на российское офисное ПО в облаке за год вырос более чем в два раза

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки компаниями из Пермского края отечественного программного обеспечения в облаке MWS во II квартале 2024 г. выросли более чем в два раза год к году. Наибольший прирост показали цифровое рабочее пространство и корпоративное файловое хранилище. Чаще всего российским

22.10.2024 МТС: в Кировской области спрос на российское офисное ПО в облаке за год вырос более чем в 10 раз

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки компаниями из Кировской области отечественного программного обеспечения в облаке MWS во II квартале 2024 г. выросли более чем в 10 раз год к году. Наибольший прирост показали цифровое рабочее пространство и корпоративное файловое хранилище. Чаще всего российским оф
21.10.2024 Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

другого — «1С», а у третьего — CRM-систему. Причем можно сочетать разные типы решений — IaaS, PaaS, SaaS и те же бессерверные вычисления. Главное преимущество этого подхода — возможность сформи
21.10.2024 Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

ать используемый объем ресурсов под потребности бизнеса. При этом в руках компетентных специалистов облачные технологии позволяют увеличить скорость работы и выполнять больше задач за счет авто
21.10.2024 Инвестиции хабаровских компаний в российское облачное ПО выросли более чем в два раза

компаний, использующих отечественное ПО в облаке МWS, в Хабаровском крае за год выросло в 1,5 раза. Облачная модель позволяет упростить переход с зарубежных сервисов и ускорить запуск новых про
18.10.2024 МТС Web Services запустила сервис для хранения персональных данных в облаке

ий российского законодательства по обеспечению их сохранности и защищенности. ОБ этом CNews сообщили представители МТС. Геораспределенное объектное хранилище – сервис, позволяющий компаниям размещать в облаке данные любого объема и формата. Для достижения большей доступности данный сервис расположен в двух дата-центрах. Такой формат позволяет более гибко перераспределять нагрузку на сервера
18.10.2024 МТС: кузбасские компании заинтересовались российским офисным ПО в облаке

е компании и организации размещают в облаке ИТ-инфраструктуру, увеличивая её надёжность, и арендуют облачные сервера, поскольку это не требует больших капитальных вложений. Этот тренд мы отмеча
15.10.2024 Отечественный программный продукт «Л7.Мониторинг» доступен в версии On-Premise

14.10.2024 «Рег.ру» вошел в рейтинги крупнейших российских поставщиков IaaS, PaaS и SaaS по версии CNews

ателям выручки за 2023 г. «Рег.ру» занял 4 место в категории PaaS, 16 место — в IaaS и 78 место — в SaaS в списках крупнейших облачных поставщиков России. Такие результаты были опубликованы в о
Александр Панасенков, «Датамарт»: Распространение overcloud-решений даст импульс новым облачным сервисам

бность в контроле собственной ИТ-инфраструктуры. Сегодня инфраструктура практически всегда включает облачные решения — как публичные облака, так и приватные. Заказчикам нужно на мета-уровне кон
11.10.2024 Гибридные облака: ищем баланс между преимуществами облаков и стоимостью ИТ-инфраструктуры

ному британской облачной компанией Civo, более трети опрошенных организаций считают, что переход на облачные технологии не оправдал ожиданий по экономической эффективности. Более половины компа
11.10.2024 Константин Симонов -

Константин Симонов, DataSpace: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

ной безопасности и услуг по управлению ИТ-активами. Мы предоставляем публичные, частные и гибридные облачные решения на базе нашей собственной ИТ-инфраструктуры, размещенной в ЦОД DataSpace. Пе
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов

СRM и маркетинговая аналитика растут быстрее других Аренда приложений через интернет по модели SaaS подразумевает под собой только определенный способ доставки сервиса, поэтому соответству

Публикаций - 15444, упоминаний - 22539

SaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24513 2133
8097 927
Google LLC 11692 913
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12224 857
Oracle Corporation 6651 854
Ростелеком 9578 831
Broadcom - VMware 2340 777
SAP SE 5243 727
IBM - International Business Machines Corp 9418 697
Yandex - Яндекс 7146 639
Softline - Софтлайн 2706 625
Amazon Inc - Amazon.com 2970 513
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 780 497
Cisco Systems 5092 405
Dell EMC 5018 401
Apple Inc 11981 398
VK - Mail.ru Group 3443 384
МегаФон 8602 381
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8678 377
Крок - Croc 1770 369
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4802 346
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3760 344
Intel Corporation 12133 331
HP Inc. 5671 317
Huawei 3874 307
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2145 300
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1457 276
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 432 275
Meta Platforms - Facebook 4428 270
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1758 223
Citrix Systems 809 210
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 323 202
Red Hat 1300 199
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1622 198
Samsung Electronics 10197 193
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1005 191
Telegram Group 1843 188
NetApp - Network Appliance 633 185
Salesforce.com 425 182
Корус Консалтинг ГК 1202 177
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7134 720
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2767 350
РЖД - Российские железные дороги 1886 288
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1003 231
Альфа-Банк 1748 222
Почта России ПАО 2092 200
Лента - Сеть розничной торговли 2041 197
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1613 193
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 182
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 444 179
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 173
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 925 173
ГПБ - Газпромбанк 1071 169
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2276 160
Visa International 1942 156
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1874 142
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 652 137
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 650 132
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 883 129
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1130 127
ПСБ - Промсвязьбанк 843 120
МКБ - Московский кредитный банк 553 113
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 792 109
Ингосстрах СПАО 416 109
Магнит - Тандер - сеть магазинов 832 108
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 463 100
Газпром ПАО 1334 92
Газпром нефть 608 92
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 197 89
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 509 87
NanduQ - Qiwi 996 86
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 444 83
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 264 82
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 468 80
ВТБ - ВТБ24 664 78
ОМК - Объединенная металлургическая компания 200 74
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1278 74
Абсолют Банк 224 73
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 71
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 337 71
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11384 839
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3939 443
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4636 386
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3009 361
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4902 349
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2847 335
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5807 312
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1860 265
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2689 264
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3086 239
Федеральное казначейство России 1756 233
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1924 215
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3294 191
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4433 191
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1660 183
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5384 178
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2472 177
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1361 148
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1195 147
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2659 138
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2690 122
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1978 111
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3242 110
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 813 95
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2966 93
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1365 93
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 322 81
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 764 78
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 65
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2167 65
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1347 64
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 726 62
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1490 61
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 425 60
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 60
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 318 59
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1375 59
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1068 54
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 122 53
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 50
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 67
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 646 62
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6255 61
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 714 55
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 330 48
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 30
Linux Foundation 183 29
ASF - Apache Software Foundation 203 27
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1016 25
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 302 25
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 25
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 24
OWASP - Open Web Application Security Project 92 22
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 287 22
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 22
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 21
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 20
АФТ - Ассоциация Финтех 154 20
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 19
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 238 17
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 16
TIA - Telecommunications Industry Association 89 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 455 15
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 118 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 14
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 14
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 14
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 12
Единая Россия - Политическая партия 291 12
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 98 12
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 11
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 10
OSI - Open Source Initiative 73 10
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 10
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 9
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 8
Ассоциация менеджеров 89 7
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 7
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 7
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20749 8381
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64403 8208
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49167 4344
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29228 3536
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10867 3246
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30114 3147
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26596 2545
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18479 2212
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23792 1913
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2710 1886
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12585 1837
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15527 1784
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12318 1756
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9234 1697
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5949 1559
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24979 1540
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13833 1491
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6370 1478
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9905 1418
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11103 1349
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10822 1343
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12362 1307
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9899 1265
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6668 1249
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23812 1214
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12607 1211
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10669 1186
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11478 1165
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5611 1142
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12782 1137
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20345 1136
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7198 1121
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5700 1091
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7337 1059
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6068 1047
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4781 1020
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11835 1007
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11728 1000
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6548 964
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2591 926
Microsoft Windows 15536 1090
Google Android 13882 950
Microsoft Azure 1401 868
Linux OS 9788 789
Apple iOS 7656 752
Microsoft Office 365 930 503
Microsoft Office 3698 487
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5063 472
Apple iPhone 6 4861 382
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4297 368
Apple iPhone - серия смартфонов 7042 304
Microsoft Exchange 1700 291
Apple iPad 3850 274
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 318 246
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1195 237
Microsoft SQL Server - MS SQL 1650 235
Новые облачные технологии - МойОфис 747 229
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 450 228
Oracle Java - язык программирования 3041 228
Microsoft Windows 2000 8660 225
Microsoft Skype 2057 217
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1294 214
Apple macOS 2027 210
Apple - App Store 2862 204
Google Play - Google Store - Android Market 3265 199
Google Cloud Platform - GCP 306 198
Microsoft SharePoint Products and Technologies 806 197
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 466 193
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2245 185
Intel x86 - архитектура процессора 1830 180
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 176
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 615 175
Apple Mac - Apple Macintosh 2966 174
Microsoft Teams - MS Teams 527 171
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1998 171
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 317 165
Broadcom - VMware vSphere 550 160
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 459 159
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 326 159
Microsoft Windows 10 1731 155
Шадаев Максут 965 203
Чаркин Евгений 296 173
Натрусов Артем 284 144
Путин Владимир 3124 137
Сотин Денис 205 109
Абакумов Евгений 202 104
Клепиков Алексей 117 81
Ермолаев Артем 378 81
Нестеров Алексей 129 78
Шевченко Владимир 145 78
Комиссаров Дмитрий 223 76
Слышкин Василий 129 72
Козырев Алексей 307 68
Лысенко Эдуард 306 65
Демидов Сергей 127 63
Дьяченко Валерий 95 63
Серова Елена 319 63
Паршин Максим 315 63
Белоусов Сергей 240 61
Satya Nadella - Сатья Наделла 198 61
Урьяс Вадим 98 61
Березин Максим 108 60
Егоров Владимир 82 59
Гуральников Сергей 164 59
Мотовилов Олег 71 59
Казарин Станислав 175 58
Евраев Михаил 262 58
Гимранов Ринат 122 57
Прохорова Алла 65 57
Шипов Савва 101 56
Чернышенко Дмитрий 560 56
Шпак Василий 211 55
Мишустин Михаил 656 55
Медведев Дмитрий 1653 55
Соловьев Алексей 88 55
Аксаков Анатолий 154 54
Белоусов Максим 108 53
Сыкулев Андрей 84 52
Попов Андрей 110 52
Козлов Михаил 173 52
Россия - РФ - Российская федерация 141902 9185
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42704 2287
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51852 1770
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14054 1224
Европа 21690 967
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17154 956
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14136 713
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16807 637
Германия - Федеративная Республика 12630 480
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7317 385
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13282 372
Беларусь - Белоруссия 5573 346
Казахстан - Республика 5483 342
Украина 7573 324
Азия - Азиатский регион 5491 289
Европа Восточная 3069 279
Франция - Французская Республика 7805 249
Япония 13237 245
Земля - планета Солнечной системы 10335 235
Индия - Bharat 5394 229
Россия - УФО - Екатеринбург 3886 228
Россия - СФО - Новосибирск 4230 227
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 211
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2837 189
Африка - Африканский регион 3452 187
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2881 179
Ближний Восток 2920 179
Америка Северная - Североамериканский регион 3322 169
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1770 152
Нидерланды 3491 151
Канада 4860 150
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3509 144
Армения - Республика 2269 137
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3045 137
Бразилия - Федеративная Республика 2344 132
Южная Корея - Республика 6606 129
Испания - Королевство 3697 126
Италия - Итальянская Республика 4338 126
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2911 124
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2686 122
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47404 4014
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50240 3511
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13923 2068
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23712 1971
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13164 1850
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10800 1775
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28520 1503
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5590 1224
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16122 1222
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5319 1215
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18112 1185
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7933 1031
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6828 923
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9615 806
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5003 760
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7759 744
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5890 689
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6814 687
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3627 665
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3060 663
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8456 641
Страхование - Страховое дело - Insurance 5748 638
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2262 636
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4742 586
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5912 582
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2884 573
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9812 513
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3859 513
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5984 512
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7927 498
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6314 494
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7457 460
Кредитование - Сrediting - Заём 6622 454
Аренда 2384 453
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2151 453
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5916 433
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10854 428
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5247 409
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4595 407
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4794 391
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11209 248
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5894 86
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 623 85
Bloomberg 1255 69
TAdviser - Центр выбора технологий 385 67
Коммерсантъ - Издательский дом 1784 66
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1209 61
CNews - ZOOM.CNews 1845 57
ZDnet 658 54
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1274 51
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 927 47
Forbes - Форбс 798 47
Ведомости 947 46
The Register - The Register Hardware 1520 43
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 980 31
The Verge - Издание 545 29
CNews TV 747 24
РИА Новости 901 22
CNBC - Consumer News and Business Channel 192 21
Business Insider - Бизнес инсайдер 237 19
BleepingComputer - Издание 324 19
Wikipedia - Википедия 482 19
FT - Financial Times 1212 18
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 106 15
Neowin 134 14
NYT - The New York Times 1026 14
Fortune 205 13
Ars Technica 418 13
GigaOM 71 12
InformationWeek 241 12
Известия ИД 613 12
The Washington Post 330 12
Мобильные системы 115 12
Reddit 302 11
CNET Networks - CNET News 1643 11
Tom’s Hardware 372 11
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 308 11
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 11
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 409 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8041 830
Gartner - Гартнер 3546 720
IDC - International Data Corporation 4901 688
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3146 478
Forrester Research 821 126
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 324 108
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 336 105
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 90
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 602 85
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 78
Fortune Global 500 286 55
Juniper Research 520 47
CNews Рынок ИТ-услуг 165 46
Markets&Markets Research 112 37
CNews Инновация года - награда 110 28
CNews SaaS рейтинг 27 27
IDC Russia - IDC Россия 157 25
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 112 23
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 23
Frost & Sullivan 203 21
CNews Облачные сервисы 23 20
Fortune Global 100 140 20
Forrester Wave 45 17
BCG - Boston Consulting Group 106 15
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 63 15
CNews IaaS рейтинг 17 15
Microsoft Research 139 14
CNews Fast рейтинг 46 13
IBM Research 107 13
IHS Infonetics Research 102 12
CNews Мишень 164 12
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 125 12
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 12
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 11
Mordor Intelligence 28 10
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 73 10
Synergy Research Group 42 10
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 112 10
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 10
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 10
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 812 105
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 988 85
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1482 58
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 892 53
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 231 45
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 164 42
РАН - Российская академия наук 1851 40
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 428 35
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 577 33
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 31
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 526 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 321 27
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 360 26
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 93 24
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 23
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 213 18
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 319 18
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 207 17
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 17
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 16
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 15
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 201 15
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 15
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 157 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 300 14
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 64 14
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 363 13
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 61 12
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 12
VK Skillbox - Скилбокс 104 12
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 283 12
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 11
Т1 Цифровая академия 39 11
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 150 11
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 136 11
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 188 10
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 10
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 159 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 176 9
МЭИ - Московский энергетический институт 137 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1982 389
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1084 364
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 298
CNews AWARDS - награда 492 229
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2381 175
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1209 73
CNews Баттл 64 46
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 44
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 44
CNews FORUM Кейсы 221 39
День молодёжи - 27 июня 868 35
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 34
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 307 30
Oracle OpenWorld 65 25
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 18
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 17
CNews APPWards 36 16
Docflow 146 13
Международный женский день - 8 марта 323 13
CeBIT 611 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 12
VMworld 29 11
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 11
CNews ИТ-стратегия 32 10
Microsoft Ignite 41 10
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 10
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 10
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 9
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 9
CNews Мисс ИТ России 12 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 9
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 58 9
Startup Village - международная стартап-конференция 60 9
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 8
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 8
Oracle Modern Cloud Day 10 7
NetApp Insight - конференция 7 7
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 7
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 9 7
МТС Телеком Идея 52 6
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1322764, в очереди разбора - 775169.
Создано именных указателей - 162128.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: