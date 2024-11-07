SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы

В Якутии почти втрое вырос спрос на российские облака МТС зафиксировала рост потребления облачных сервисов среди бизнеса Якутии. С начала 2024 г. спрос на облака в республике вырос в

В Бурятии спрос на российские облака вырос в полтора раза МТС зафиксировала рост потребления облачных сервисов среди бизнеса Бурятии. Число компаний, пользующихся облачными сервисами в р

«Нейроинформ» запускает сервис по выявлению киберугроз для среднего и малого бизнеса ания «Нейроинформ», оказывающая услуги в области кибербезопасности, разработала сервис «Нейроинформ SaaS» для детального анализа и оценки киберугроз. С помощью данного решения пользователи могу

K2 Cloud и Positive Technologies: 30% крупных компаний планируют начать использовать облачные решения для защиты веб-приложений в течение года о WAF, 12% выбирали Anti-Bot решения, а 52% используют для защиты Anti-DDoS совмещенный с WAF. Вместе с тем на рынке наметился тренд на защиту приложений из облака: 10% компаний уже используют только облачные инструменты для ИБ, 15% — гибридную модель, еще 30% планируют в течение года переходить с on-premise альтернатив в облака. «Поскольку количество и уровень сложности атак постоянно раст

МТС: спрос на облачные сервисы в Поморье за год вырос в пять раз МТС зафиксировала стремительный рост спроса на российские облачные сервисы со стороны бизнеса в Архангельской области. С начала 2024 г. спрос на облака

МТС: спрос на облака в Иркутской области вырос почти в три раза МТС зафиксировала рост потребление облачных сервисов среди иркутского бизнеса. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос

МТС: спрос на облачные решения у приморского бизнеса вырос в полтора раза МТС зафиксировала рост потребление облачных сервисов среди приморского бизнеса. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос

Аналитика МТС: спрос крупных компаний Ямала на облачные сервисы вырос в 1,6 раз м CNews сообщили представители МТС. По данным аналитиков МТС Web Services, лидером по использованию облачных сервисов стали ритейлеры, на них приходится более четверти клиентов в округе. В 20%

МТС: в Югре в четыре раза вырос спрос на российские облачные сервисы м CNews сообщили представители МТС. По данным аналитиков МТС Web Services, лидером по использованию облачных сервисов стали ритейлеры, на них приходится более четверти клиентов в округе. В 20%

VK Cloud запустила ИИ-консультанта для работы с облачными сервисами давать кластеры Kubernetes, базы данных, виртуальные машины, позволит быстро начать работу с любыми облачными сервисами, даже если раньше у пользователей не было такого опыта. Поставщики прилож

Linx Cloud запустил сервис управляемых баз данных в облаке Провайдер Linx Cloud разместил в облаке объектно-реляционную систему управления базами данных PostgreSQL в формате DBaaS. Об этом CNews сообщили представители Linx. Новый сервис позволяет клиентам Linx создавать масштабируем

K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве е, в рамках которого продукты вендора будут доступны клиентам облака. Благодаря комплексному партнерству заказчики K2 Cloud смогут удобно и быстро управлять своими данными с помощью решений Arenadata в облаке. Сотрудничество K2 Cloud и Arenadata позволит заказчикам использовать вычислительную и программную инфраструктуру без капитальных затрат прямо в облаке. Кроме того, каждый проду

Инвестиции Зауральских компаний в облачные сервисы МТС выросли в 10 раз Services (MWS) в Курганской области почти в 10 раз по сравнению с 2023 г. Лидерами по использованию облачных сервисов, по данным аналитиков, стали предприятия из сфер ритейла, ИТ и связи, а так

Аналитика MWS: спрос на облачные сервисы в Кузбассе за год вырос в 2,6 раз МТС с помощью дочерней компании МТС Web Services (MWS) проанализировала потребление облачных сервисов в регионах России. В Кузбассе закупки отечественных облаков выросли в 2,6 р

Интегратор digital-решений AGIMA разместил инфраструктуру в облаке Timeweb Cloud м компании и виртуальных серверов. Обеспечивается запуск регулярного резервного копирования. «Мы предоставили AGIMA инфраструктуру, необходимую для разработки цифровых продуктов. Кластер, развернутый в облаке Timeweb Cloud, обеспечивает высокую отказоустойчивость и гарантирует доступность виртуальных машин. Наше облако моментально масштабируется и отличается высоким уровнем приватности, а э

Прогноз развития облачного рынка в России на 2025 год от M1Cloud шения, повышением уровня цифровизации бизнеса и необходимостью соблюдения регуляторных стандартов. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, благодаря каким факторам спрос на облачные решения продолжает расти в России. Факторы роста облачного рынка По данным агентства IDC и аналитического агентства J'son & Partners Consulting, объем облачного рынка в России к 2025 г

Спрос на облачные сервисы MWS в Пермском крае за год вырос более чем в 1,4 раза «МТС Web Services (MWS)» проанализировала потребление облачных сервисов в регионах России. Число компаний, пользующихся облачными сервисами в регио

Аналитика МТС: миграция липецких компаний в отечественные облачные сервисы за год выросла в 2,3 раза ьзуются ритейлеры, компании из сферы ИТ и связи, представители обрабатывающей промышленности. Также облачные услуги пользуются популярностью у финансовых, страховых, транспортных компаний и дев

Аналитика MWS: Спрос на облачные сервисы в Нижегородской области за год вырос почти в три раза МТС сообщает о росте спроса в Нижегородской области на облачные сервисы в 2,7 раза по сравнению с 2023 г. Лидерами по использованию облачных сервисо

CorpSoft24 сделала доступной для клиентов утилиту для синхронизации учетных записей в облаке Компания CorpSoft24 усовершенствовала и сделала доступной для клиентов утилиту, предназначенную для синхронизации учетных записей в облаке. Утилита позволяет клиентам компании безопасно использовать единый пароль в облачной электронной почте и внутренних информационных системах, расположенных в частном облаке. С помощью э

Облачные сервисы 2024 лака, которые представляют собой альтернативу закупке ИТ-железа. Читать полностью Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза Выручка ведущих поставщиков SaaS по итогам 2023

Инвестиции калужских компаний в российское облачное ПО выросли в два раза омпаний, использующих отечественное ПО в облаке МWS, в Калужской области крае за год выросло вдвое. Облачная модель позволяет упростить переход с зарубежных сервисов и ускорить запуск новых про

Роман Зацепин и Полина Абаимова, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг выделенном оборудовании: серверах, СХД и сетевом оборудовании. Полина Абаимова, менеджер продуктов SaaS/PaaS Softline Мультиоблако Все больше запросов со стороны заказчиков по направлению S

Амурские компании в лидерах по использованию отечественного облачного ПО изации производственных и логистических цепочек, повышению вопросов устойчивости ИТ-инфраструктуры. Облачная модель сервисов упрощает процесс перехода на отечественные решения и позволяет быстр

Облачные и платформенные сервисы для бизнеса: делимся опытом . Однако недавно компания запустила собственную облачную платформу и теперь предлагает IaaS, PaaS и SaaS сервисы. Платформа построена на базе OpenStack, KVM и K8s, предоставляет инфраструктуру

Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему на главную Всепроникающая безопасностькакие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему Облачные решения продолжа

В Новосибирске вырос спрос на российское офисное ПО в облаке ка остаются, отечественные решения помогают компаниям быть уверенными в завтрашнем дне. Кроме того, облачная модель сервисов упрощает процесс перехода с зарубежных решений и ускоряет запуск нов

МТС: в Прикамье спрос на российское офисное ПО в облаке за год вырос более чем в два раза МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки компаниями из Пермского края отечественного программного обеспечения в облаке MWS во II квартале 2024 г. выросли более чем в два раза год к году. Наибольший прирост показали цифровое рабочее пространство и корпоративное файловое хранилище. Чаще всего российским

МТС: в Кировской области спрос на российское офисное ПО в облаке за год вырос более чем в 10 раз МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки компаниями из Кировской области отечественного программного обеспечения в облаке MWS во II квартале 2024 г. выросли более чем в 10 раз год к году. Наибольший прирост показали цифровое рабочее пространство и корпоративное файловое хранилище. Чаще всего российским оф

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат другого — «1С», а у третьего — CRM-систему. Причем можно сочетать разные типы решений — IaaS, PaaS, SaaS и те же бессерверные вычисления. Главное преимущество этого подхода — возможность сформи

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы ать используемый объем ресурсов под потребности бизнеса. При этом в руках компетентных специалистов облачные технологии позволяют увеличить скорость работы и выполнять больше задач за счет авто

Инвестиции хабаровских компаний в российское облачное ПО выросли более чем в два раза компаний, использующих отечественное ПО в облаке МWS, в Хабаровском крае за год выросло в 1,5 раза. Облачная модель позволяет упростить переход с зарубежных сервисов и ускорить запуск новых про

МТС Web Services запустила сервис для хранения персональных данных в облаке ий российского законодательства по обеспечению их сохранности и защищенности. ОБ этом CNews сообщили представители МТС. Геораспределенное объектное хранилище – сервис, позволяющий компаниям размещать в облаке данные любого объема и формата. Для достижения большей доступности данный сервис расположен в двух дата-центрах. Такой формат позволяет более гибко перераспределять нагрузку на сервера

МТС: кузбасские компании заинтересовались российским офисным ПО в облаке е компании и организации размещают в облаке ИТ-инфраструктуру, увеличивая её надёжность, и арендуют облачные сервера, поскольку это не требует больших капитальных вложений. Этот тренд мы отмеча

«Рег.ру» вошел в рейтинги крупнейших российских поставщиков IaaS, PaaS и SaaS по версии CNews ателям выручки за 2023 г. «Рег.ру» занял 4 место в категории PaaS, 16 место — в IaaS и 78 место — в SaaS в списках крупнейших облачных поставщиков России. Такие результаты были опубликованы в о

Александр Панасенков, «Датамарт»: Распространение overcloud-решений даст импульс новым облачным сервисам бность в контроле собственной ИТ-инфраструктуры. Сегодня инфраструктура практически всегда включает облачные решения — как публичные облака, так и приватные. Заказчикам нужно на мета-уровне кон

Гибридные облака: ищем баланс между преимуществами облаков и стоимостью ИТ-инфраструктуры ному британской облачной компанией Civo, более трети опрошенных организаций считают, что переход на облачные технологии не оправдал ожиданий по экономической эффективности. Более половины компа

Константин Симонов - Константин Симонов, DataSpace: В области информационной безопасности существует множество заблуждений ной безопасности и услуг по управлению ИТ-активами. Мы предоставляем публичные, частные и гибридные облачные решения на базе нашей собственной ИТ-инфраструктуры, размещенной в ЦОД DataSpace. Пе