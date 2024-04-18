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ВТБ ПГК Первая грузовая компания

ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания

Судебные дела (603) на сумму 27 184 301 762 ₽
в качестве истца (502) на сумму 22 901 707 649 ₽
в качестве ответчика (81) на сумму 10 699 188 ₽


18.04.2024 Cloud4Y развернул облачные сервера для ПГК

Компания «ПГК» — организация, занимающаяся производством промышленных изделий. Небольшой возраст позволяет легче переходить на современные технологии, поскольку нет сильной привязки к legacy. А фаза акти
22.01.2024 Сотрудники на 70% чаще стали сообщать о возможных атаках. Результаты обучения «Первой грузовой компании»

под привычные сообщения от коллег, например, рассылать сообщения о финансах от бухгалтерии. *** АО «Первая грузовая компания» — высокотехнологичная компания, оказывающая полный комплекс услуг г
19.06.2023 ГК «КОРУС Консалтинг» примет участие в мероприятии «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

На мероприятии Александр Долгов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Первая грузовая компания», и генеральный директор «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов, обсуд
01.12.2022 ПГК оптимизировала работу с контрактами с помощью нового сервиса экосистемы ATI.SU

«Первая грузовая компания» автоматизировала процесс распределения грузов между перевозчиками с
19.10.2022 «Первая грузовая компания» запустила обновленный корпоративный портал для 3000 сотрудников

нт решения бизнес-задач подразделений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». «Первая грузовая компания» — компания в сфере услуг грузовой логистики. Компания развивается,

25.02.2021 Искусственный интеллект предскажет прибытие грузового вагона

«Первая грузовая компания» (ПГК) в рамках программы развития клиентского сервиса внедрила моде
18.12.2020 ПГК автоматизировала процесс закупок автоуслуг с помощью SaaS-сервиса «Площадки АТИ»

«Первая грузовая компания» (ПГК) оптимизировала процессы автомобильной перевозки запчастей для
07.02.2020 Atos помогла Первой грузовой компании перейти на SAP S/4HANA

Atos была выбрана Первой грузовой компанией (ПГК) стратегическим партнером в вопросах облачных услуг и масштабной цифровой модернизации. П
04.12.2019 ГК «Корус консалтинг» приняла участие в разработке системы расчета ставок для ПГК

е грузов одного из крупнейших частных железнодорожных операторов России – Первой грузовой компании (ПГК). Решение реализовано на базе SAP Transportation Management (SAP TM). Благодаря новой сис
11.06.2019 ПГК первой среди российских транспортных компаний перешла на SAP S/4HANA

«Первая грузовая компания» (ПГК) объявила о старте эксплуатации программного решения SAP S/4HA
20.07.2018 Atos обеспечил сервисами поддержки «Первую Грузовую Компанию»

Atos объявил об открытии контакт-центра для «Первой Грузовой Компании» (ПГК). В ходе переговоров было решено реализовать по модели ИТ-аутсорсинга службу технической

01.06.2017 «Первая Грузовая Компания» увеличит процент полезного использования вагонов с помощью SAP

Компании SAP и «Первая Грузовая Компания» (ПГК) подписали соглашение, по которому оператор автоматизирует все
13.11.2014 «Первая грузовая компания» актуализировала процессную модель деятельности при методологической поддержке «Логики BPM»

«Первая грузовая компания» (ПГК), оператор грузовых железнодорожных перевозок, реализовала про
15.05.2014 В «Первой грузовой компании» назначен заместитель гендиректора по ИТ

На должность заместителя генерального директора «Первой грузовой компании» (ПГК) по информационным технологиям (ИТ) назначен Сергей Шашурин. Как говорится в заявлении ко
16.02.2012 Создание СЭД в "Первой грузовой компании"

В силу своего масштаба "Первая грузовая компания" предъявляет высокие требования к эффективности деятельности. Террит
09.02.2012 «Первая грузовая компания» перешла на IBM Cognos TM1

их отделов региональных подразделений и практически все сотрудники центрального аппарата компании. «Первая грузовая компания» является достаточно молодой и динамично развивающейся. По мере рост
22.11.2011 Digital Design внедрила СЭД в «Первой грузовой компании»

договорной документации в СЭД, что позволит существенно сократить сроки ее предоставления клиентам ПГК. Кроме того, планируется внедрение технологий, позволяющих перевести внутренний документо
01.07.2009 «Первая грузовая компания» внедрила бюджетирование на базе IBM Cognos Planning

Компания IBM и российский оператор железнодорожных перевозок «Первая грузовая компания», дочернее предприятие РАО РЖД, сообщили о завершении очередного эта
23.06.2009 GMCS автоматизировала бюджетное управление в «Первой грузовой компании»

втоматизированной системы бюджетного планирования в российском операторе железнодорожных перевозок «Первая грузовая компания», дочернем предприятии РЖД. Новая информационная система бюджетирова
17.06.2009 Digital Design внедрила терминальное решение в «Первой грузовой компании»

Компания Digital Design завершила проект по внедрению терминального решения на базе Citrix XenApp в «Первой грузовой компании» – российском операторе железнодорожных перевозок. Внедрение терминального решения в «Первой грузовой компании» было связано с необходимостью повышения эффективн
23.10.2008 GMCS построит систему бюджетного планирования в «Первой грузовой компании»

Компания GMCS сообщила о старте проекта создания системы бюджетного планирования в «Первой грузовой компании», российском операторе железнодорожного подвижного состава. В рамках проекта консультанты GMCS выполнят разработку и внедрение единой системы бюджетирования на базе IBM
20.05.2008 «Первая грузовая компания» построила АСУ подвижным составом

В ОАО «Первая грузовая компания» запущена в промышленную эксплуатацию разработка компании «ИнтэлЛекс

Публикаций - 199, упоминаний - 308

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

8400 85
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 62
Schneider Electric 579 47
Rimini Street 58 47
Schneider Electric Secure Power 65 47
Центр2М - Center2М 67 47
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 43
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 333 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 42
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 41
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 438 41
Такском - Taxcom 242 41
Ситилабс 44 41
Корус Консалтинг ГК 1242 36
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 31
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 31
МегаФон 9165 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 44 29
Ред Софт - Red Soft 772 29
Neoflex - Неофлекс 224 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 49 29
UIPath 104 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 27
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 517 27
Газинформсервис - ГИС 301 27
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 27
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 74 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 21
SAP SE 5320 20
Biocad - Биокад 82 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 18
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 14
РЖД - Российские железные дороги 1934 99
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 93
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 84
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 69
Ингосстрах СПАО 428 61
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 59
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 58
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 58
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 56
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 56
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 56
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 53
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 51
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 51
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 50
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 50
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 49
ГПБ - Газпромбанк 1103 45
OKS Group 51 42
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 41
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 74 41
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 36
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 36
Транснефть 307 36
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 33
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 33
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 32
Почта России ПАО 2148 32
Сургутнефтегаз - СНГ 269 32
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 136 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 31
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 76 29
Шереметьево Хэндлинг 38 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 29
Силовые машины 114 29
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 28
Абсолют Банк 234 28
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 27
Лента - Сеть розничной торговли 2127 27
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 103
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2742 68
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 66
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 62
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 46
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 37
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 37
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 35
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 31
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 30
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 30
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 26
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 338 22
Федеральное казначейство России 1803 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1397 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 676 6
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 169 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 219 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
Единая Россия - Политическая партия 298 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
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1С:ERP Управление предприятием 584 46
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 42
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 853 41
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 198 30
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 97 29
БИС - ITQuick - Jumse 40 29
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 27
НКТ - Р7-Офис 400 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 26
IBM Public Cloud 26 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 26
NVision Барьер 671 10
Linux OS 10161 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2784 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 6
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 6
Microsoft Windows 15846 6
Oracle Java - язык программирования 3123 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 5
Microsoft Office 3795 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 483 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 4
Microsoft Office 365 954 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 4
Google Android 14195 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 514 4
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1710 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 4
Software AG - ARIS Platform 177 3
Softline - Sl Soft - Robin RPA 38 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 3
Apple iOS 7927 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 588 3
Натрусов Артем 285 90
Сотин Денис 206 86
Шадаев Максут 1035 85
Чаркин Евгений 297 83
Урьяс Вадим 98 71
Бурилов Андрей 106 62
Абакумов Евгений 206 61
Клепиков Алексей 117 61
Дьяченко Валерий 95 57
Халматов Максим 64 57
Ульянов Николай 116 53
Прохорова Алла 65 51
Карпов Иван 78 50
Ямщиков Владимир 51 50
Казарин Станислав 175 50
Козак Николай 168 50
Трофимова Людмила 50 48
Слышкин Василий 129 47
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Нестеров Алексей 145 47
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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