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ВТБ ПГК Первая грузовая компания
|18.04.2024
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Cloud4Y развернул облачные сервера для ПГК
Компания «ПГК» — организация, занимающаяся производством промышленных изделий. Небольшой возраст позволяет легче переходить на современные технологии, поскольку нет сильной привязки к legacy. А фаза акти
|22.01.2024
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Сотрудники на 70% чаще стали сообщать о возможных атаках. Результаты обучения «Первой грузовой компании»
под привычные сообщения от коллег, например, рассылать сообщения о финансах от бухгалтерии. *** АО «Первая грузовая компания» — высокотехнологичная компания, оказывающая полный комплекс услуг г
|19.06.2023
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ГК «КОРУС Консалтинг» примет участие в мероприятии «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»
На мероприятии Александр Долгов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Первая грузовая компания», и генеральный директор «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов, обсуд
|01.12.2022
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ПГК оптимизировала работу с контрактами с помощью нового сервиса экосистемы ATI.SU
«Первая грузовая компания» автоматизировала процесс распределения грузов между перевозчиками с
|19.10.2022
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«Первая грузовая компания» запустила обновленный корпоративный портал для 3000 сотрудников
нт решения бизнес-задач подразделений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». «Первая грузовая компания» — компания в сфере услуг грузовой логистики. Компания развивается,
|25.02.2021
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Искусственный интеллект предскажет прибытие грузового вагона
«Первая грузовая компания» (ПГК) в рамках программы развития клиентского сервиса внедрила моде
|18.12.2020
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ПГК автоматизировала процесс закупок автоуслуг с помощью SaaS-сервиса «Площадки АТИ»
«Первая грузовая компания» (ПГК) оптимизировала процессы автомобильной перевозки запчастей для
|07.02.2020
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Atos помогла Первой грузовой компании перейти на SAP S/4HANA
Atos была выбрана Первой грузовой компанией (ПГК) стратегическим партнером в вопросах облачных услуг и масштабной цифровой модернизации. П
|04.12.2019
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ГК «Корус консалтинг» приняла участие в разработке системы расчета ставок для ПГК
е грузов одного из крупнейших частных железнодорожных операторов России – Первой грузовой компании (ПГК). Решение реализовано на базе SAP Transportation Management (SAP TM). Благодаря новой сис
|11.06.2019
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ПГК первой среди российских транспортных компаний перешла на SAP S/4HANA
«Первая грузовая компания» (ПГК) объявила о старте эксплуатации программного решения SAP S/4HA
|20.07.2018
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Atos обеспечил сервисами поддержки «Первую Грузовую Компанию»
Atos объявил об открытии контакт-центра для «Первой Грузовой Компании» (ПГК). В ходе переговоров было решено реализовать по модели ИТ-аутсорсинга службу технической
|01.06.2017
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«Первая Грузовая Компания» увеличит процент полезного использования вагонов с помощью SAP
Компании SAP и «Первая Грузовая Компания» (ПГК) подписали соглашение, по которому оператор автоматизирует все
|13.11.2014
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«Первая грузовая компания» актуализировала процессную модель деятельности при методологической поддержке «Логики BPM»
«Первая грузовая компания» (ПГК), оператор грузовых железнодорожных перевозок, реализовала про
|15.05.2014
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В «Первой грузовой компании» назначен заместитель гендиректора по ИТ
На должность заместителя генерального директора «Первой грузовой компании» (ПГК) по информационным технологиям (ИТ) назначен Сергей Шашурин. Как говорится в заявлении ко
|16.02.2012
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Создание СЭД в "Первой грузовой компании"
В силу своего масштаба "Первая грузовая компания" предъявляет высокие требования к эффективности деятельности. Террит
|09.02.2012
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«Первая грузовая компания» перешла на IBM Cognos TM1
их отделов региональных подразделений и практически все сотрудники центрального аппарата компании. «Первая грузовая компания» является достаточно молодой и динамично развивающейся. По мере рост
|22.11.2011
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Digital Design внедрила СЭД в «Первой грузовой компании»
договорной документации в СЭД, что позволит существенно сократить сроки ее предоставления клиентам ПГК. Кроме того, планируется внедрение технологий, позволяющих перевести внутренний документо
|01.07.2009
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«Первая грузовая компания» внедрила бюджетирование на базе IBM Cognos Planning
Компания IBM и российский оператор железнодорожных перевозок «Первая грузовая компания», дочернее предприятие РАО РЖД, сообщили о завершении очередного эта
|23.06.2009
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GMCS автоматизировала бюджетное управление в «Первой грузовой компании»
втоматизированной системы бюджетного планирования в российском операторе железнодорожных перевозок «Первая грузовая компания», дочернем предприятии РЖД. Новая информационная система бюджетирова
|17.06.2009
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Digital Design внедрила терминальное решение в «Первой грузовой компании»
Компания Digital Design завершила проект по внедрению терминального решения на базе Citrix XenApp в «Первой грузовой компании» – российском операторе железнодорожных перевозок. Внедрение терминального решения в «Первой грузовой компании» было связано с необходимостью повышения эффективн
|23.10.2008
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GMCS построит систему бюджетного планирования в «Первой грузовой компании»
Компания GMCS сообщила о старте проекта создания системы бюджетного планирования в «Первой грузовой компании», российском операторе железнодорожного подвижного состава. В рамках проекта консультанты GMCS выполнят разработку и внедрение единой системы бюджетирования на базе IBM
|20.05.2008
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«Первая грузовая компания» построила АСУ подвижным составом
В ОАО «Первая грузовая компания» запущена в промышленную эксплуатацию разработка компании «ИнтэлЛекс
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 285 90
|Сотин Денис 206 86
|Шадаев Максут 1035 85
|Чаркин Евгений 297 83
|Урьяс Вадим 98 71
|Бурилов Андрей 106 62
|Абакумов Евгений 206 61
|Клепиков Алексей 117 61
|Дьяченко Валерий 95 57
|Халматов Максим 64 57
|Ульянов Николай 116 53
|Прохорова Алла 65 51
|Карпов Иван 78 50
|Ямщиков Владимир 51 50
|Казарин Станислав 175 50
|Козак Николай 168 50
|Трофимова Людмила 50 48
|Слышкин Василий 129 47
|Егоров Владимир 82 47
|Нестеров Алексей 145 47
|Соловьев Алексей 90 47
|Мискевич Евгений 50 47
|Рубин Адар 47 47
|Демидов Сергей 127 46
|Каюмов Шамиль 53 42
|Семенихин Игорь 56 42
|Степченков Максим 65 42
|Васильев Владислав 58 42
|Генкина Екатерина 43 42
|Горчаков Денис 48 42
|Сыкулев Андрей 84 41
|Лебедев Антон 52 41
|Смык Виталий 46 41
|Емелин Александр 45 41
|Портной Михаил 42 41
|Москальков Дмитрий 42 41
|Сороченков Алексей 42 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Леонов Алексей 80 41
|Шпак Василий 237 37
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