ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания

Компания « ПГК » — организация, занимающаяся производством промышленных изделий. Небольшой возраст позволяет легче переходить на современные технологии, поскольку нет сильной привязки к legacy. А фаза акти

под привычные сообщения от коллег, например, рассылать сообщения о финансах от бухгалтерии. *** АО « Первая грузовая компания » — высокотехнологичная компания, оказывающая полный комплекс услуг г

На мероприятии Александр Долгов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, « Первая грузовая компания », и генеральный директор «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов, обсуд

« Первая грузовая компания » автоматизировала процесс распределения грузов между перевозчиками с

нт решения бизнес-задач подразделений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». « Первая грузовая компания » — компания в сфере услуг грузовой логистики. Компания развивается,

Atos была выбрана Первой грузовой компанией ( ПГК ) стратегическим партнером в вопросах облачных услуг и масштабной цифровой модернизации. П

е грузов одного из крупнейших частных железнодорожных операторов России – Первой грузовой компании ( ПГК ). Решение реализовано на базе SAP Transportation Management (SAP TM). Благодаря новой сис

Atos объявил об открытии контакт-центра для «Первой Грузовой Компании» ( ПГК ). В ходе переговоров было решено реализовать по модели ИТ-аутсорсинга службу технической

Компании SAP и « Первая Грузовая Компания » (ПГК) подписали соглашение, по которому оператор автоматизирует все

На должность заместителя генерального директора «Первой грузовой компании» ( ПГК ) по информационным технологиям (ИТ) назначен Сергей Шашурин. Как говорится в заявлении ко

В силу своего масштаба " Первая грузовая компания " предъявляет высокие требования к эффективности деятельности. Террит

их отделов региональных подразделений и практически все сотрудники центрального аппарата компании. « Первая грузовая компания » является достаточно молодой и динамично развивающейся. По мере рост

договорной документации в СЭД, что позволит существенно сократить сроки ее предоставления клиентам ПГК . Кроме того, планируется внедрение технологий, позволяющих перевести внутренний документо

Компания IBM и российский оператор железнодорожных перевозок « Первая грузовая компания », дочернее предприятие РАО РЖД, сообщили о завершении очередного эта

Компания Digital Design завершила проект по внедрению терминального решения на базе Citrix XenApp в « Первой грузовой компании » – российском операторе железнодорожных перевозок. Внедрение терминального решения в « Первой грузовой компании » было связано с необходимостью повышения эффективн