Разделы

Цифровизация
|

Cloud4Y развернул облачные сервера для ПГК

Компания «ПГК» — организация, занимающаяся производством промышленных изделий. Небольшой возраст позволяет легче переходить на современные технологии, поскольку нет сильной привязки к legacy. А фаза активного роста требует наличия быстро масштабируемой гибкой инфраструктуры. Поэтому «Первая гидравлическая компания» заинтересовалась теми возможностями, которые предоставляют облачные технологии.

После изучения рынка «ПГК» выбрала платформу корпоративного облачного провайдера Cloud4Y. Поставщик облачных услуг предложил более выгодные условия на инфраструктуру по модели IaaS, а также ряд сервисов. После тестирования облачной платформы группа ИТ и связи «ПГК» совместно с техническими специалистами провайдера развернула виртуальную инфраструктуру и настроила удаленные рабочие столы. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Разработчик российской ОС подвел итоги года
Бизнес

Благодаря облачным решениям сотрудники промышленного производителя стали мобильнее и получили возможность работать с внутренними базами данных с любого устройства, подключенного к интернету. Привычное рабочее окружение виртуальных рабочих столов позволяет не переучивать сотрудников, а предоставить им возможность сразу выполнять свои трудовые обязанности.

В настоящее время «Первая гидравлическая компания» продолжает пользоваться виртуальными ресурсами провайдера.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Минцифры подумывает отложить создание национального репозитория открытого кода

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Импортозамещение забуксовало. Банки умоляют не отбирать у них иностранный софт – российских аналогов до сих пор нет

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

«Дочка» МТС начнет выпуск собственных базовых станций 5G и 4G до конца года

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще