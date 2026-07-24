«Турбо Облако»: в IaaS-портфеле доминируют вычислительные ресурсы, но растет интерес к специализированным решениям В IaaS-сегменте наблюдается устойчивый тренд: основная доля спроса приходится на базовые вычисл

Linx Cloud запустил страхование бизнес-рисков для клиентов облачной инфраструктуры лее актуален сервис для предприятий, использующих ERP, WMS, учетные платформы, базы данных, клиентские сервисы и другие классы бизнес-критичных приложений в облаке. Страхование дополняет преимущества облачной инфраструктуры, предоставляя финансовую защиту на случай киберинцидента, технологического сбоя или потери доступности сервисов. Это помогает бизнесу снизить последствия возможного прос

Платформа для управления облачной инфраструктурой Cloudlink расширила функциональность для ИБ-интеграций и автоматизации управления доступами Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft дополнил функциональность платформы для управления виртуальной и облачной инфраструктурой Cloudlink. Обновления улучшают возможности Cloudlink для интеграции с ИБ-системами, обеспечивают автоматизацию управления доступами, делают эксплуатацию платформы более

Basis Dynamix Cloud Control 5.5: новые безопасные инструменты для организации облачной инфраструктуры и хранения данных возможностью переносить виртуальный центр обработки данных между проектами, доступными администратору заказчика, в том числе между проектами разных клиентов. Новая возможность упрощает реорганизацию облачной инфраструктуры и администрирование мультитенантных сред. Также было снято ограничение на развертывание платформенных сервисов (PaaS) — теперь можно запускать параллельно несколько таки

Mt cloud и Mind Software представили решение для миграции и обеспечения отказоустойчивости облачной инфраструктуры оение мультиплатформенных и отказоустойчивых архитектур (DR-сценарии) с одновременной работой нескольких сред и синхронизацией данных. Ключевыми драйверами спроса на решения для миграции и управления облачной инфраструктурой выступают рост требований к цифровому суверенитету, необходимость перехода на аттестованные платформы и усложнение миграции между провайдерами. Дополнительным фактором

Партнерские программы облачных провайдеров 2026 Партнерские программы облачных провайдеров 2026 Различные варианты сотрудничества провайдеров IaaS-сервисов и партнеров поддерживаются взаимовыгодными условиями в зависимости от степени у

Как российские IaaS-провайдеры развивают партнерские сети Партнерский канал в IaaS: зачем он нужен обеим сторонам рынка Партнерская модель в облаках давно перестала быть «

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг партнерских сетей российских IaaS-провайдеров CNewsMarket публикует новый ежегодный обзор, посвященный уровню развития партнерских сетей IaaS-провайдеров. Провайдеры стремятся предоставить привлекательные условия для действующих и

Облачные сервисы 2021 в будущем определяющей тенденцией для облаков станут быстро растущие инвестиции крупного бизнеса в IaaS и PaaS. В России в условиях слабости СМБ и доминирования крупных корпораций с госучастие

Облачные сервисы 2025 быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS Отечественный облачный рынок растет быстрее, чем ИТ-рынок в целом. Пока самую значительную долю — 51% — на нем занимает сегмент SaaS. На IaaS приходится 40%, а на PaaS — 9%. По мере роста зрелости структура рынка постепенно сближается с мировой: увеличивается доля инфраструктурных и платформенных сервисов. Причин такого сближени

ГК Softline вошла в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS в России по версии CNews ионно-технологический холдинг с фокусом на инновации, вошла в топ-10 ведущих российских поставщиков IaaS в рейтинге CNews Analytics по итогам 2024 г. Группа поднялась с 11 на 9 место в списке,

Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS ынок ИТ в целом. Последний, по оценкам Cnews Analytics, в 2024 г. вырос на 18,7%. Объем российского облачного рынка за тот же период составил ₽ 320 млрд, из которых на долю SaaS пришлось 51%, на долю IaaS — 40% и на PaaS — 9%. Если говорить о динамике роста этих сегментов, то объем российского рынка инфраструктурных облачных сервисов (IaaS) в 2024 г. увеличился на 37%, сегмент ПО как

Обзор: IaaS Enterprise 2025 ю собственных сервисов. Помимо аренды готовых серверов и традиционных облачных услуг, отечественные IaaS-провайдеры также начали предоставлять сервисы для работы с искусственным интеллектом и м

ITGlobal.Com модернизировал кластер облачной инфраструктуры для работы с «1С» ITGlobal.Com (международное облачное направление корпорации ITG) обновил специализированный кластер облачной инфраструктуры для программных продуктов «1С». Облачная платформа построена на пятом поколении процессоров Intel Xeon Platinum 8558P с технологиями Intel Speed Select Technology (Perfo

Управление облачной инфраструктурой 2025 Управление облачной инфраструктурой 2025 Платформы для управления облачной инфраструктурой необходимы для мониторинга виртуальных сред предприятия и включают в себя инструменты для контроля данных

Market.CNews. SLA IaaS 2024 SLA IaaS 2024 Аналитики Market.CNews следят за соглашениями об уровне надежности облачной инфраст

Облачные сервисы 2024 пном уровне, а потребителям облаков доступен широкий набор услуг. Речь идет об экосистемах сервисов IaaS/PaaS, и различных стеках решений. Заказчики, в свою очередь, стали четче оценивать свои

Market.CNews. Экономическая целесообразность миграции в IaaS 2024 Экономическая целесообразность миграции в IaaS 2024 Прошлогодний расчет экономической целесообразности миграции в IaaS (доступен

Market.CNews. Партнерские программы IaaS 2024 Партнерские программы IaaS 2024 Зарабатывать на облаках можно, даже если у вас нет собственного облака — ведь можно продавать облако чужое. Такой подход актуален для всех без исключения, но особенно хорошо подходит

Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024 Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024 Для выхода на зарубежные рынки российскому бизнесу могут

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 Спрос на услуги российских облачных провайдеров продолжает расти двузнач

SLA IaaS 2023 SLA IaaS 2023 В базовом сценарии IaaS выбирают по количеству ядер и гигабайтам памяти. Но

Облачные сервисы 2023 Токен: Kra23ZGx1 Облачные сервисы 2023 Спрос на облачные услуги в России, как SaaS, так и IaaS, продолжает расти опережающими темпами. А выручка лидеров обоих сегментов рынка — горазд

Рейтинг партнерских программ IaaS 2022 Рейтинг партнерских программ IaaS 2022 Облачный бизнес уже не первый год растет опережающими темпами. Быть причастными к э

Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 -Service), которые, в свою очередь, представляют собой нечто среднее между облачной инфраструктурой IaaS и облачным ПО SaaS. Переход на DBaaS позволяет отказаться от поддержки собственного хран

Облачные решения помогают бизнесу быстро адаптироваться к новой реальности диционно больше всего интересовались компании из сферы услуг и ритейла — их доля среди потребителей IaaS в последние годы не опускалась ниже 50%. Но пандемия разбудила бизнес: внезапно облака п

НАЦ обеспечил соответствие требованиям ИБ для ведущих облачных провайдеров соответствие требованиям информационной безопасности семи компаний, вошедших в топ рейтинга «CNews IaaS Enterprise 2025: Рейтинг провайдеров инфраструктурных облачных сервисов». IaaS (I

Архитектура MSSP на базе Security Capsule SIEM успешно протестирована в облачной инфраструктуре Selectel сности, фокусируясь на практических задачах наших клиентов. Решение на базе Security Capsule SIEM и облачной инфраструктуры Selectel дает MSSP-провайдерам возможность быстро и безопасно разверн

«Нимбиус» вышла в лидеры платформ для управления облачной инфраструктурой по версии CNews CMP-платформа «Нимбиус», разработанная компанией «Лаборатория Числитель», вышла в топ рейтинга «Российские платформы для управления облачной инфраструктурой 2025», опубликованном аналитическим центром CNewsMarket. Аналитики CNewsMarket выпустили первый рейтинг российских платформ для управления мультиоблачной инфраструктуро

CNewsMarket опубликовал рейтинг платформ для управления облачной инфраструктурой ть квотами на ресурсы для каждой платформы, есть встроенный конструктор публикуемых на маркетплейсе IaaS- и PaaS-сервисов для конечных пользователей, а также инструменты для аналитических прогн

Платформа «DатаРу Облако» аттестована для работы с государственными данными и информацией повышенной категории льный аттестационный центр «Информзащиты» успешно завершил проверку информационной системы «Кластер IaaS» от компании «DатаРу Облако». По ее результатам, геораспределенный контур «Кластер Ia

Платформа «DатаРу Облако» аттестована для работы с государственными данными и информацией повышенной категории льный аттестационный центр «Информзащиты» успешно завершил проверку информационной системы «Кластер IaaS» от компании «DатаРу Облако». По ее результатам геораспределенный контур «Кластер Iaa

ITGlobal.com занял четвертое место в рейтинге провайдеров IaaS Enterprise 2025 от CNews Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, занял четвертое место в рейтинге «Провайдеры IaaS Enterprise 2025» по версии аналитического центра Market CNews. В исследовании оценивались такие параметры, как поддерживаемые гипервизоры, процессоры, уровни защищенности. заявл

Linx Cloud вошел в топ-10 провайдеров в рейтинге IaaS Enterprise Linx Cloud занял седьмое место в рейтинге провайдеров IaaS Enterprise 2025, составленным Market.CNews. В 2024 г. компания была на 18 месте. Таким образом, Linx Cloud за год поднялся в рейтинге на 11 пунктов. В ходе составления рейтинга Market.CNew

Корпорация ITG построит облачную инфраструктуру для IaaS-провайдера «Аквафон-GSM» ратора сотовой связи силами Itglobal.com. Проект позволит «Аквафон» развернуть собственную облачную IaaS-платформу и стать первым в стране сервис-провайдером. Программа vStack Service Provider

Евгений Свидерский - Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса езависимо от точки присутствия. Специализированные конфигурации CNews: Какие сценарии использования IaaS-конфигураций для специфических задач вы можете привести? Евгений Свидерский: Один из ярк

Провайдеры IaaS Enterprise выбирают пути развития Активное импортозамещение дало толчок развитию российского рынка облачных технологий, в том числе и IaaS (Infrastructure-as-a-Service — инфраструктура как услуга) — модели использования облачны

CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2025 ивания ресурсов исходя из реального режима потребления. Не менее важным драйвером развития сегмента IaaS является также кадровый дефицит ИТ-специалистов, ведь недостаточно приобрести и установи

«Базис» представляет обновленный Basis Dynamix Cloud Control для комплексного управления облачной инфраструктурой 5.1 вошло более 30 улучшений, расширяющих возможности решения в части управления инфраструктурными (IaaS) и платформенными (PaaS) сервисами, в том числе автоматизации рутинных операций. Об этом