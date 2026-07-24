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IaaS Infrastructure-as-a-Service Инфраструктура как услуга облачная инфраструктура облачный дата-центр (ЦОД)

IaaS (Infrastructure as a Service) – бизнес-модель, которая подразумевает предоставление заказчику вычислительных ресурсов, например, серверов, хранилищ сетей через интернет. Востребованность IaaS-платформ растет с каждым годом, так как позволяет расширять информационную инфраструктуру в сжатые сроки без затрат на запуск собственных мощностей.

Переход на облачную инфраструктуру – это общемировая тенденция. При традиционной инфраструктуре с разрозненными серверами вычислительные ресурсы зачастую используются неоптимально, серверы для одних функций и приложений – перегружены, другие серверы – недоиспользованы и частично простаивают. При этом ИТ-подразделение не может оперативно реагировать на потребности бизнеса, т.к. увеличение мощности влечет за собой длительные процессы закупки оборудования, его подключения и настройки. Основное преимущество облачной инфраструктуры — в ее гибкой масштабируемости. Облако позволяет динамически выделять ИТ-ресурсы для различных нагрузок по запросу: больше нагрузки — облако автоматически даст больше ресурсов. Предприятию не нужно держать про запас резервные мощности на случай пиковых нагрузок.

 

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24.07.2026 «Турбо Облако»: в IaaS-портфеле доминируют вычислительные ресурсы, но растет интерес к специализированным решениям

В IaaS-сегменте наблюдается устойчивый тренд: основная доля спроса приходится на базовые вычисл
14.07.2026 Linx Cloud запустил страхование бизнес-рисков для клиентов облачной инфраструктуры

лее актуален сервис для предприятий, использующих ERP, WMS, учетные платформы, базы данных, клиентские сервисы и другие классы бизнес-критичных приложений в облаке. Страхование дополняет преимущества облачной инфраструктуры, предоставляя финансовую защиту на случай киберинцидента, технологического сбоя или потери доступности сервисов. Это помогает бизнесу снизить последствия возможного прос
14.05.2026 Платформа для управления облачной инфраструктурой Cloudlink расширила функциональность для ИБ-интеграций и автоматизации управления доступами

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft дополнил функциональность платформы для управления виртуальной и облачной инфраструктурой Cloudlink. Обновления улучшают возможности Cloudlink для интеграции с ИБ-системами, обеспечивают автоматизацию управления доступами, делают эксплуатацию платформы более
14.05.2026 Basis Dynamix Cloud Control 5.5: новые безопасные инструменты для организации облачной инфраструктуры и хранения данных

возможностью переносить виртуальный центр обработки данных между проектами, доступными администратору заказчика, в том числе между проектами разных клиентов. Новая возможность упрощает реорганизацию облачной инфраструктуры и администрирование мультитенантных сред. Также было снято ограничение на развертывание платформенных сервисов (PaaS) — теперь можно запускать параллельно несколько таки
12.05.2026 Mt cloud и Mind Software представили решение для миграции и обеспечения отказоустойчивости облачной инфраструктуры

оение мультиплатформенных и отказоустойчивых архитектур (DR-сценарии) с одновременной работой нескольких сред и синхронизацией данных. Ключевыми драйверами спроса на решения для миграции и управления облачной инфраструктурой выступают рост требований к цифровому суверенитету, необходимость перехода на аттестованные платформы и усложнение миграции между провайдерами. Дополнительным фактором

Партнерские программы облачных провайдеров 2026

Партнерские программы облачных провайдеров 2026 Различные варианты сотрудничества провайдеров IaaS-сервисов и партнеров поддерживаются взаимовыгодными условиями в зависимости от степени у
02.02.2026 Как российские IaaS-провайдеры развивают партнерские сети

Партнерский канал в IaaS: зачем он нужен обеим сторонам рынка Партнерская модель в облаках давно перестала быть «
02.02.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг партнерских сетей российских IaaS-провайдеров

CNewsMarket публикует новый ежегодный обзор, посвященный уровню развития партнерских сетей IaaS-провайдеров. Провайдеры стремятся предоставить привлекательные условия для действующих и
Облачные сервисы 2021

в будущем определяющей тенденцией для облаков станут быстро растущие инвестиции крупного бизнеса в IaaS и PaaS. В России в условиях слабости СМБ и доминирования крупных корпораций с госучастие
Облачные сервисы 2025

быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS Отечественный облачный рынок растет быстрее, чем ИТ-рынок в целом. Пока самую значительную долю — 51% — на нем занимает сегмент SaaS. На IaaS приходится 40%, а на PaaS — 9%. По мере роста зрелости структура рынка постепенно сближается с мировой: увеличивается доля инфраструктурных и платформенных сервисов. Причин такого сближени
30.12.2025 ГК Softline вошла в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS в России по версии CNews

ионно-технологический холдинг с фокусом на инновации, вошла в топ-10 ведущих российских поставщиков IaaS в рейтинге CNews Analytics по итогам 2024 г. Группа поднялась с 11 на 9 место в списке,

26.12.2025 Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS

ынок ИТ в целом. Последний, по оценкам Cnews Analytics, в 2024 г. вырос на 18,7%. Объем российского облачного рынка за тот же период составил ₽ 320 млрд, из которых на долю SaaS пришлось 51%, на долю IaaS — 40% и на PaaS — 9%. Если говорить о динамике роста этих сегментов, то объем российского рынка инфраструктурных облачных сервисов (IaaS) в 2024 г. увеличился на 37%, сегмент ПО как
Обзор: IaaS Enterprise 2025

ю собственных сервисов. Помимо аренды готовых серверов и традиционных облачных услуг, отечественные IaaS-провайдеры также начали предоставлять сервисы для работы с искусственным интеллектом и м
20.10.2025 ITGlobal.Com модернизировал кластер облачной инфраструктуры для работы с «1С»

ITGlobal.Com (международное облачное направление корпорации ITG) обновил специализированный кластер облачной инфраструктуры для программных продуктов «1С». Облачная платформа построена на пятом поколении процессоров Intel Xeon Platinum 8558P с технологиями Intel Speed Select Technology (Perfo
Управление облачной инфраструктурой 2025

Управление облачной инфраструктурой 2025 Платформы для управления облачной инфраструктурой необходимы для мониторинга виртуальных сред предприятия и включают в себя инструменты для контроля данных

Market.CNews. SLA IaaS 2024

SLA IaaS 2024 Аналитики Market.CNews следят за соглашениями об уровне надежности облачной инфраст
Облачные сервисы 2024

пном уровне, а потребителям облаков доступен широкий набор услуг. Речь идет об экосистемах сервисов IaaS/PaaS, и различных стеках решений. Заказчики, в свою очередь, стали четче оценивать свои

Market.CNews. Экономическая целесообразность миграции в IaaS 2024

Экономическая целесообразность миграции в IaaS 2024 Прошлогодний расчет экономической целесообразности миграции в IaaS (доступен
Market.CNews. Партнерские программы IaaS 2024

Партнерские программы IaaS 2024 Зарабатывать на облаках можно, даже если у вас нет собственного облака — ведь можно продавать облако чужое. Такой подход актуален для всех без исключения, но особенно хорошо подходит

Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024

Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024 Для выхода на зарубежные рынки российскому бизнесу могут

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 Спрос на услуги российских облачных провайдеров продолжает расти двузнач
SLA IaaS 2023

SLA IaaS 2023 В базовом сценарии IaaS выбирают по количеству ядер и гигабайтам памяти. Но

Облачные сервисы 2023

Токен: Kra23ZGx1 Облачные сервисы 2023 Спрос на облачные услуги в России, как SaaS, так и IaaS, продолжает расти опережающими темпами. А выручка лидеров обоих сегментов рынка — горазд
Рейтинг партнерских программ IaaS 2022

Рейтинг партнерских программ IaaS 2022 Облачный бизнес уже не первый год растет опережающими темпами. Быть причастными к э
Рейтинг провайдеров DBaaS 2022

-Service), которые, в свою очередь, представляют собой нечто среднее между облачной инфраструктурой IaaS и облачным ПО SaaS. Переход на DBaaS позволяет отказаться от поддержки собственного хран
Облачные решения помогают бизнесу быстро адаптироваться к новой реальности

диционно больше всего интересовались компании из сферы услуг и ритейла — их доля среди потребителей IaaS в последние годы не опускалась ниже 50%. Но пандемия разбудила бизнес: внезапно облака п
10.09.2025 НАЦ обеспечил соответствие требованиям ИБ для ведущих облачных провайдеров

соответствие требованиям информационной безопасности семи компаний, вошедших в топ рейтинга «CNews IaaS Enterprise 2025: Рейтинг провайдеров инфраструктурных облачных сервисов». IaaS (I
28.08.2025 Архитектура MSSP на базе Security Capsule SIEM успешно протестирована в облачной инфраструктуре Selectel

сности, фокусируясь на практических задачах наших клиентов. Решение на базе Security Capsule SIEM и облачной инфраструктуры Selectel дает MSSP-провайдерам возможность быстро и безопасно разверн
27.08.2025 «Нимбиус» вышла в лидеры платформ для управления облачной инфраструктурой по версии CNews

CMP-платформа «Нимбиус», разработанная компанией «Лаборатория Числитель», вышла в топ рейтинга «Российские платформы для управления облачной инфраструктурой 2025», опубликованном аналитическим центром CNewsMarket. Аналитики CNewsMarket выпустили первый рейтинг российских платформ для управления мультиоблачной инфраструктуро
19.08.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг платформ для управления облачной инфраструктурой

ть квотами на ресурсы для каждой платформы, есть встроенный конструктор публикуемых на маркетплейсе IaaS- и PaaS-сервисов для конечных пользователей, а также инструменты для аналитических прогн
12.08.2025 Платформа «DатаРу Облако» аттестована для работы с государственными данными и информацией повышенной категории

льный аттестационный центр «Информзащиты» успешно завершил проверку информационной системы «Кластер IaaS» от компании «DатаРу Облако». По ее результатам, геораспределенный контур «Кластер Ia
12.08.2025 Платформа «DатаРу Облако» аттестована для работы с государственными данными и информацией повышенной категории

льный аттестационный центр «Информзащиты» успешно завершил проверку информационной системы «Кластер IaaS» от компании «DатаРу Облако». По ее результатам геораспределенный контур «Кластер Iaa
14.07.2025 ITGlobal.com занял четвертое место в рейтинге провайдеров IaaS Enterprise 2025 от CNews

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, занял четвертое место в рейтинге «Провайдеры IaaS Enterprise 2025» по версии аналитического центра Market CNews. В исследовании оценивались такие параметры, как поддерживаемые гипервизоры, процессоры, уровни защищенности. заявл
04.07.2025 Linx Cloud вошел в топ-10 провайдеров в рейтинге IaaS Enterprise

Linx Cloud занял седьмое место в рейтинге провайдеров IaaS Enterprise 2025, составленным Market.CNews. В 2024 г. компания была на 18 месте. Таким образом, Linx Cloud за год поднялся в рейтинге на 11 пунктов. В ходе составления рейтинга Market.CNew
02.07.2025 Корпорация ITG построит облачную инфраструктуру для IaaS-провайдера «Аквафон-GSM»

ратора сотовой связи силами Itglobal.com. Проект позволит «Аквафон» развернуть собственную облачную IaaS-платформу и стать первым в стране сервис-провайдером. Программа vStack Service Provider

02.07.2025 Евгений Свидерский -

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

езависимо от точки присутствия. Специализированные конфигурации CNews: Какие сценарии использования IaaS-конфигураций для специфических задач вы можете привести? Евгений Свидерский: Один из ярк
02.07.2025 Провайдеры IaaS Enterprise выбирают пути развития

Активное импортозамещение дало толчок развитию российского рынка облачных технологий, в том числе и IaaS (Infrastructure-as-a-Service — инфраструктура как услуга) — модели использования облачны
02.07.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2025

ивания ресурсов исходя из реального режима потребления. Не менее важным драйвером развития сегмента IaaS является также кадровый дефицит ИТ-специалистов, ведь недостаточно приобрести и установи
23.04.2025 «Базис» представляет обновленный Basis Dynamix Cloud Control для комплексного управления облачной инфраструктурой

5.1 вошло более 30 улучшений, расширяющих возможности решения в части управления инфраструктурными (IaaS) и платформенными (PaaS) сервисами, в том числе автоматизации рутинных операций. Об этом
16.04.2025 Подтверждена совместимость «Ред Виртуализации» с платформой для управления виртуальной облачной инфраструктурой Cloudlink

» и Orion soft объявили о совместимости «Ред Виртуализации» с платформой для управления виртуальной облачной инфраструктурой Cloudlink. Интеграция открывает новые возможности для пользователей


Публикаций - 3333, упоминаний - 4965

IaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 432
Microsoft Corporation 25775 428
9594 334
Softline - Софтлайн 3743 280
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 244
Ростелеком 10948 238
Oracle Corporation 7074 224
Selectel - Селектел 544 211
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 209
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 186
Google LLC 12688 182
SAP SE 5601 177
Amazon Inc - Amazon.com 3277 177
Yandex - Яндекс 9216 163
Cloud4Y 311 158
IBM - International Business Machines Corp 9699 153
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 146
Крок - Croc 1964 145
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 128
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 111
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 108
Dell EMC 5180 106
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 103
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 101
Cisco Systems 5372 99
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 93
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 91
VK - Mail.ru Group 3602 90
HP Inc. 5883 87
Intel Corporation 12811 85
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 79
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 76
Huawei 4676 74
Red Hat 1378 72
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 72
МегаФон 10742 69
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 68
Linx - Связь ВСД 163 68
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 61
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 60
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 176
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 103
РЖД - Российские железные дороги 2096 92
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 81
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 75
ГПБ - Газпромбанк 1273 69
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 68
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 66
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 62
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 55
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 54
Ингосстрах СПАО 478 54
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 49
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 49
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 48
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 47
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 44
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 42
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 42
OKS Group 51 41
Альфа-Банк 1979 40
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 39
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 38
МКБ - Московский кредитный банк 657 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 34
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 33
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 33
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 32
Абсолют Банк 249 31
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 29
Почта России ПАО 2370 28
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 27
Фаберлик - Faberlic 115 27
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 27
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 26
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 26
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 26
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 23
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 90
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 27
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 14
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 17
TIA - Telecommunications Industry Association 90 14
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 8
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 8
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 8
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Apache Software Foundation - ASF 231 7
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 6
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 6
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 5
OSI - Open Source Initiative 80 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
CSA - Cloud Security Alliance 14 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2828
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2222
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2022
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1507
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1275
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 888
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 875
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 792
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 784
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 778
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 743
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 688
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 603
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 574
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 553
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 483
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 458
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 445
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 444
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 440
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 403
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 395
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 380
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 380
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 371
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 347
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 337
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 318
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 317
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 306
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 304
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 302
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 299
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 296
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 284
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 279
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 277
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 276
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 273
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 271
Microsoft Azure 1526 257
Linux OS 11533 213
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 177
Microsoft Windows 16882 160
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 145
Apple iPhone 6 4861 140
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 126
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 126
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 116
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 98
Microsoft Office 365 1042 91
Broadcom - VMware vSphere 614 85
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 85
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 84
Google Cloud Platform - GCP 383 78
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 68
1С:ERP Управление предприятием 841 67
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 65
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 62
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 60
Intel x86 - архитектура процессора 2151 58
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 56
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 55
Google Android 15243 55
Oracle Java - язык программирования 3469 54
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 54
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 54
Docker - Платформа распределённых приложений 543 53
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 50
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 48
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 47
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 47
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 47
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 47
Depositphotos - фотобанк 405 46
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 45
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 44
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 44
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 43
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 43
Шадаев Максут 1210 72
Абакумов Евгений 227 69
Чаркин Евгений 317 67
Сотин Денис 216 60
Натрусов Артем 313 56
Нестеров Алексей 175 52
Клепиков Алексей 121 47
Каюмов Шамиль 53 45
Урьяс Вадим 98 44
Сыкулев Андрей 85 44
Слышкин Василий 129 43
Соловьев Алексей 97 43
Смык Виталий 46 43
Прохорова Алла 66 42
Дьяченко Валерий 96 42
Карпов Иван 79 42
Семенихин Игорь 56 42
Степченков Максим 65 42
Мискевич Евгений 50 42
Ямщиков Владимир 51 42
Лебедев Антон 53 42
Емелин Александр 45 42
Портной Михаил 42 42
Москальков Дмитрий 43 42
Сороченков Алексей 42 42
Трофимова Людмила 50 41
Халматов Максим 64 41
Васильев Владислав 59 41
Генкина Екатерина 43 41
Рубин Адар 47 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Меденцев Константин 106 38
Зинкевич Сергей 77 34
Аникин Леонид 61 34
Кубарев Алексей 59 31
Шойтов Александр 116 31
Шевченко Владимир 153 30
Лазаренко Дмитрий 108 30
Мотовилов Олег 71 29
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2239
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 568
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 355
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 258
Европа 24964 248
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 242
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 143
Германия - Федеративная Республика 13221 102
Казахстан - Республика 6048 96
Беларусь - Белоруссия 6289 90
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 83
Европа Восточная 3138 82
Россия - СФО - Новосибирск 4876 82
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 68
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 67
Азия - Азиатский регион 5920 61
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 52
Украина 7928 48
Япония 13807 45
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 42
Франция - Французская Республика 8177 42
Земля - планета Солнечной системы 10865 38
Индия - Bharat 5869 38
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 37
Ближний Восток 3154 37
Нидерланды 3746 36
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 35
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 35
Африка - Африканский регион 3641 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 33
Турция - Турецкая республика 2620 30
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 29
Бразилия - Федеративная Республика 2520 29
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 28
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 28
Канада 5081 26
Сингапур - Республика 1953 25
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 25
Армения - Республика 2449 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 869
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 832
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 522
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 454
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 452
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 444
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 395
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 382
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 345
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 297
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 266
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 258
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 232
Аренда 2687 228
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 222
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 213
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 197
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 196
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 145
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 139
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 134
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 127
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OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 81
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 80
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 79
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 68
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 30
TAdviser - Центр выбора технологий 468 20
The Register - The Register Hardware 1784 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
Ведомости 1466 11
Forbes - Форбс 1002 11
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
Bloomberg 1627 8
ZDnet 663 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
N+1 - Издание 188 7
Vc.ru - Виси.ру 42 7
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 6
iXBT.com 25 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
FT - Financial Times 1296 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
IDG - International Data Group 117 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 4
GigaOM 71 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
The Information 83 3
Fortune 211 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 3
Sports.ru - Спортс.ру 30 3
VK - Mail.ru Hi-tech 58 3
CNews TV 747 3
Открытые системы ИД 176 3
Код Дурова 17 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 2
The Verge - Издание 619 2
Reddit 398 2
Tom’s Hardware 600 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 304
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 199
IDC - International Data Corporation 4975 198
Gartner - Гартнер 3658 182
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 68
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 38
Forrester Research 834 37
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 33
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 28
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 27
CNews SaaS рейтинг 28 20
CNews Рынок ИТ-услуг 171 17
IDC Russia - IDC Россия 183 16
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 15
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IDC Russia Cloud Services Market 16 14
CNews Инновация года - награда 155 13
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 11
Fortune Global 500 295 10
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 10
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 10
Synergy Research Group 48 9
Informa - Ovum - Omdia 155 9
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 9
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 8
CNews Мишень 186 7
Apple Hills Digital 14 7
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 6
НМГ - Медиалогия 37 6
Forrester Wave 45 5
Mordor Intelligence 35 5
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 5
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 5
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 4
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 4
Frost & Sullivan 207 4
Current Analysis 24 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 15
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 13
Т1 Цифровая академия 54 10
РАН - Российская академия наук 2122 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 3
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