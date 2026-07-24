Получите все материалы CNews по ключевому слову
IaaS Infrastructure-as-a-Service Инфраструктура как услуга облачная инфраструктура облачный дата-центр (ЦОД)
IaaS (Infrastructure as a Service) – бизнес-модель, которая подразумевает предоставление заказчику вычислительных ресурсов, например, серверов, хранилищ сетей через интернет. Востребованность IaaS-платформ растет с каждым годом, так как позволяет расширять информационную инфраструктуру в сжатые сроки без затрат на запуск собственных мощностей.
Переход на облачную инфраструктуру – это общемировая тенденция. При традиционной инфраструктуре с разрозненными серверами вычислительные ресурсы зачастую используются неоптимально, серверы для одних функций и приложений – перегружены, другие серверы – недоиспользованы и частично простаивают. При этом ИТ-подразделение не может оперативно реагировать на потребности бизнеса, т.к. увеличение мощности влечет за собой длительные процессы закупки оборудования, его подключения и настройки. Основное преимущество облачной инфраструктуры — в ее гибкой масштабируемости. Облако позволяет динамически выделять ИТ-ресурсы для различных нагрузок по запросу: больше нагрузки — облако автоматически даст больше ресурсов. Предприятию не нужно держать про запас резервные мощности на случай пиковых нагрузок.
- Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS)
- Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS)
- ЦОД - Центр хранения и обработки данных
- IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode
Инфраструктура, как код
- SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако
- Dedicated server - Выделенный сервер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.07.2026
|
«Турбо Облако»: в IaaS-портфеле доминируют вычислительные ресурсы, но растет интерес к специализированным решениям
В IaaS-сегменте наблюдается устойчивый тренд: основная доля спроса приходится на базовые вычисл
|14.07.2026
|
Linx Cloud запустил страхование бизнес-рисков для клиентов облачной инфраструктуры
лее актуален сервис для предприятий, использующих ERP, WMS, учетные платформы, базы данных, клиентские сервисы и другие классы бизнес-критичных приложений в облаке. Страхование дополняет преимущества облачной инфраструктуры, предоставляя финансовую защиту на случай киберинцидента, технологического сбоя или потери доступности сервисов. Это помогает бизнесу снизить последствия возможного прос
|14.05.2026
|
Платформа для управления облачной инфраструктурой Cloudlink расширила функциональность для ИБ-интеграций и автоматизации управления доступами
Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft дополнил функциональность платформы для управления виртуальной и облачной инфраструктурой Cloudlink. Обновления улучшают возможности Cloudlink для интеграции с ИБ-системами, обеспечивают автоматизацию управления доступами, делают эксплуатацию платформы более
|14.05.2026
|
Basis Dynamix Cloud Control 5.5: новые безопасные инструменты для организации облачной инфраструктуры и хранения данных
возможностью переносить виртуальный центр обработки данных между проектами, доступными администратору заказчика, в том числе между проектами разных клиентов. Новая возможность упрощает реорганизацию облачной инфраструктуры и администрирование мультитенантных сред. Также было снято ограничение на развертывание платформенных сервисов (PaaS) — теперь можно запускать параллельно несколько таки
|12.05.2026
|
Mt cloud и Mind Software представили решение для миграции и обеспечения отказоустойчивости облачной инфраструктуры
оение мультиплатформенных и отказоустойчивых архитектур (DR-сценарии) с одновременной работой нескольких сред и синхронизацией данных. Ключевыми драйверами спроса на решения для миграции и управления облачной инфраструктурой выступают рост требований к цифровому суверенитету, необходимость перехода на аттестованные платформы и усложнение миграции между провайдерами. Дополнительным фактором
|
Партнерские программы облачных провайдеров 2026
Партнерские программы облачных провайдеров 2026 Различные варианты сотрудничества провайдеров IaaS-сервисов и партнеров поддерживаются взаимовыгодными условиями в зависимости от степени у
|02.02.2026
|
Как российские IaaS-провайдеры развивают партнерские сети
Партнерский канал в IaaS: зачем он нужен обеим сторонам рынка Партнерская модель в облаках давно перестала быть «
|02.02.2026
|
CNewsMarket опубликовал новый рейтинг партнерских сетей российских IaaS-провайдеров
CNewsMarket публикует новый ежегодный обзор, посвященный уровню развития партнерских сетей IaaS-провайдеров. Провайдеры стремятся предоставить привлекательные условия для действующих и
|
Облачные сервисы 2021
в будущем определяющей тенденцией для облаков станут быстро растущие инвестиции крупного бизнеса в IaaS и PaaS. В России в условиях слабости СМБ и доминирования крупных корпораций с госучастие
|
Облачные сервисы 2025
быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS Отечественный облачный рынок растет быстрее, чем ИТ-рынок в целом. Пока самую значительную долю — 51% — на нем занимает сегмент SaaS. На IaaS приходится 40%, а на PaaS — 9%. По мере роста зрелости структура рынка постепенно сближается с мировой: увеличивается доля инфраструктурных и платформенных сервисов. Причин такого сближени
|30.12.2025
|
ГК Softline вошла в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS в России по версии CNews
ионно-технологический холдинг с фокусом на инновации, вошла в топ-10 ведущих российских поставщиков IaaS в рейтинге CNews Analytics по итогам 2024 г. Группа поднялась с 11 на 9 место в списке,
|26.12.2025
|
Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS
ынок ИТ в целом. Последний, по оценкам Cnews Analytics, в 2024 г. вырос на 18,7%. Объем российского облачного рынка за тот же период составил ₽ 320 млрд, из которых на долю SaaS пришлось 51%, на долю IaaS — 40% и на PaaS — 9%. Если говорить о динамике роста этих сегментов, то объем российского рынка инфраструктурных облачных сервисов (IaaS) в 2024 г. увеличился на 37%, сегмент ПО как
|
Обзор: IaaS Enterprise 2025
ю собственных сервисов. Помимо аренды готовых серверов и традиционных облачных услуг, отечественные IaaS-провайдеры также начали предоставлять сервисы для работы с искусственным интеллектом и м
|20.10.2025
|
ITGlobal.Com модернизировал кластер облачной инфраструктуры для работы с «1С»
ITGlobal.Com (международное облачное направление корпорации ITG) обновил специализированный кластер облачной инфраструктуры для программных продуктов «1С». Облачная платформа построена на пятом поколении процессоров Intel Xeon Platinum 8558P с технологиями Intel Speed Select Technology (Perfo
|
Управление облачной инфраструктурой 2025
Управление облачной инфраструктурой 2025 Платформы для управления облачной инфраструктурой необходимы для мониторинга виртуальных сред предприятия и включают в себя инструменты для контроля данных
|
Market.CNews. SLA IaaS 2024
SLA IaaS 2024 Аналитики Market.CNews следят за соглашениями об уровне надежности облачной инфраст
|
Облачные сервисы 2024
пном уровне, а потребителям облаков доступен широкий набор услуг. Речь идет об экосистемах сервисов IaaS/PaaS, и различных стеках решений. Заказчики, в свою очередь, стали четче оценивать свои
|
Market.CNews. Экономическая целесообразность миграции в IaaS 2024
Экономическая целесообразность миграции в IaaS 2024 Прошлогодний расчет экономической целесообразности миграции в IaaS (доступен
|
Market.CNews. Партнерские программы IaaS 2024
Партнерские программы IaaS 2024 Зарабатывать на облаках можно, даже если у вас нет собственного облака — ведь можно продавать облако чужое. Такой подход актуален для всех без исключения, но особенно хорошо подходит
|
Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024 Для выхода на зарубежные рынки российскому бизнесу могут
|
Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 Спрос на услуги российских облачных провайдеров продолжает расти двузнач
|
SLA IaaS 2023
SLA IaaS 2023 В базовом сценарии IaaS выбирают по количеству ядер и гигабайтам памяти. Но
|
Облачные сервисы 2023
Токен: Kra23ZGx1 Облачные сервисы 2023 Спрос на облачные услуги в России, как SaaS, так и IaaS, продолжает расти опережающими темпами. А выручка лидеров обоих сегментов рынка — горазд
|
Рейтинг партнерских программ IaaS 2022
Рейтинг партнерских программ IaaS 2022 Облачный бизнес уже не первый год растет опережающими темпами. Быть причастными к э
|
Рейтинг провайдеров DBaaS 2022
-Service), которые, в свою очередь, представляют собой нечто среднее между облачной инфраструктурой IaaS и облачным ПО SaaS. Переход на DBaaS позволяет отказаться от поддержки собственного хран
|
Облачные решения помогают бизнесу быстро адаптироваться к новой реальности
диционно больше всего интересовались компании из сферы услуг и ритейла — их доля среди потребителей IaaS в последние годы не опускалась ниже 50%. Но пандемия разбудила бизнес: внезапно облака п
|10.09.2025
|
НАЦ обеспечил соответствие требованиям ИБ для ведущих облачных провайдеров
соответствие требованиям информационной безопасности семи компаний, вошедших в топ рейтинга «CNews IaaS Enterprise 2025: Рейтинг провайдеров инфраструктурных облачных сервисов». IaaS (I
|28.08.2025
|
Архитектура MSSP на базе Security Capsule SIEM успешно протестирована в облачной инфраструктуре Selectel
сности, фокусируясь на практических задачах наших клиентов. Решение на базе Security Capsule SIEM и облачной инфраструктуры Selectel дает MSSP-провайдерам возможность быстро и безопасно разверн
|27.08.2025
|
«Нимбиус» вышла в лидеры платформ для управления облачной инфраструктурой по версии CNews
CMP-платформа «Нимбиус», разработанная компанией «Лаборатория Числитель», вышла в топ рейтинга «Российские платформы для управления облачной инфраструктурой 2025», опубликованном аналитическим центром CNewsMarket. Аналитики CNewsMarket выпустили первый рейтинг российских платформ для управления мультиоблачной инфраструктуро
|19.08.2025
|
CNewsMarket опубликовал рейтинг платформ для управления облачной инфраструктурой
ть квотами на ресурсы для каждой платформы, есть встроенный конструктор публикуемых на маркетплейсе IaaS- и PaaS-сервисов для конечных пользователей, а также инструменты для аналитических прогн
|12.08.2025
|
Платформа «DатаРу Облако» аттестована для работы с государственными данными и информацией повышенной категории
льный аттестационный центр «Информзащиты» успешно завершил проверку информационной системы «Кластер IaaS» от компании «DатаРу Облако». По ее результатам, геораспределенный контур «Кластер Ia
|12.08.2025
|
Платформа «DатаРу Облако» аттестована для работы с государственными данными и информацией повышенной категории
льный аттестационный центр «Информзащиты» успешно завершил проверку информационной системы «Кластер IaaS» от компании «DатаРу Облако». По ее результатам геораспределенный контур «Кластер Iaa
|14.07.2025
|
ITGlobal.com занял четвертое место в рейтинге провайдеров IaaS Enterprise 2025 от CNews
Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, занял четвертое место в рейтинге «Провайдеры IaaS Enterprise 2025» по версии аналитического центра Market CNews. В исследовании оценивались такие параметры, как поддерживаемые гипервизоры, процессоры, уровни защищенности. заявл
|04.07.2025
|
Linx Cloud вошел в топ-10 провайдеров в рейтинге IaaS Enterprise
Linx Cloud занял седьмое место в рейтинге провайдеров IaaS Enterprise 2025, составленным Market.CNews. В 2024 г. компания была на 18 месте. Таким образом, Linx Cloud за год поднялся в рейтинге на 11 пунктов. В ходе составления рейтинга Market.CNew
|02.07.2025
|
Корпорация ITG построит облачную инфраструктуру для IaaS-провайдера «Аквафон-GSM»
ратора сотовой связи силами Itglobal.com. Проект позволит «Аквафон» развернуть собственную облачную IaaS-платформу и стать первым в стране сервис-провайдером. Программа vStack Service Provider
|02.07.2025
|
Евгений Свидерский -
Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса
езависимо от точки присутствия. Специализированные конфигурации CNews: Какие сценарии использования IaaS-конфигураций для специфических задач вы можете привести? Евгений Свидерский: Один из ярк
|02.07.2025
|
Провайдеры IaaS Enterprise выбирают пути развития
Активное импортозамещение дало толчок развитию российского рынка облачных технологий, в том числе и IaaS (Infrastructure-as-a-Service — инфраструктура как услуга) — модели использования облачны
|02.07.2025
|
CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2025
ивания ресурсов исходя из реального режима потребления. Не менее важным драйвером развития сегмента IaaS является также кадровый дефицит ИТ-специалистов, ведь недостаточно приобрести и установи
|23.04.2025
|
«Базис» представляет обновленный Basis Dynamix Cloud Control для комплексного управления облачной инфраструктурой
5.1 вошло более 30 улучшений, расширяющих возможности решения в части управления инфраструктурными (IaaS) и платформенными (PaaS) сервисами, в том числе автоматизации рутинных операций. Об этом
|16.04.2025
|
Подтверждена совместимость «Ред Виртуализации» с платформой для управления виртуальной облачной инфраструктурой Cloudlink
» и Orion soft объявили о совместимости «Ред Виртуализации» с платформой для управления виртуальной облачной инфраструктурой Cloudlink. Интеграция открывает новые возможности для пользователей
IaaS и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 72
|Абакумов Евгений 227 69
|Чаркин Евгений 317 67
|Сотин Денис 216 60
|Натрусов Артем 313 56
|Нестеров Алексей 175 52
|Клепиков Алексей 121 47
|Каюмов Шамиль 53 45
|Урьяс Вадим 98 44
|Сыкулев Андрей 85 44
|Слышкин Василий 129 43
|Соловьев Алексей 97 43
|Смык Виталий 46 43
|Прохорова Алла 66 42
|Дьяченко Валерий 96 42
|Карпов Иван 79 42
|Семенихин Игорь 56 42
|Степченков Максим 65 42
|Мискевич Евгений 50 42
|Ямщиков Владимир 51 42
|Лебедев Антон 53 42
|Емелин Александр 45 42
|Портной Михаил 42 42
|Москальков Дмитрий 43 42
|Сороченков Алексей 42 42
|Трофимова Людмила 50 41
|Халматов Максим 64 41
|Васильев Владислав 59 41
|Генкина Екатерина 43 41
|Рубин Адар 47 41
|Горчаков Денис 48 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Меденцев Константин 106 38
|Зинкевич Сергей 77 34
|Аникин Леонид 61 34
|Кубарев Алексей 59 31
|Шойтов Александр 116 31
|Шевченко Владимир 153 30
|Лазаренко Дмитрий 108 30
|Мотовилов Олег 71 29
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.