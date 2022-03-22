IaaS Infrastructure-as-a-Service Инфраструктура как услуга облачная инфраструктура облачный дата-центр (ЦОД)
Юрий Хомутский, Директор ИТ-маркетплейса , Market.CNews "Обзор рынка облаков: рейтинги IaaS от Market.CNews и CNews Analytics" на конференции CNews "Облачные технологии 2022" 17 февраля 2022 года
IaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аникин Леонид 53 31
|Шевченко Владимир 138 30
|Чаркин Евгений 203 29
|Клепиков Алексей 80 28
|Абакумов Евгений 110 27
|Каюмов Шамиль 37 26
|Блинов Михаил 73 25
|Березин Максим 70 25
|Урьяс Вадим 82 25
|Казарин Станислав 115 24
|Смык Виталий 30 24
|Самойлов Юрий 69 24
|Мотовилов Олег 63 24
|Валчев Стоян 48 24
|Сыкулев Андрей 67 24
|Соловьев Алексей 67 24
|Дьяченко Валерий 70 23
|Ямщиков Владимир 35 23
|Степченков Максим 42 23
|Мискевич Евгений 32 23
|Слышкин Василий 66 23
|Москальков Дмитрий 26 23
|Нестеров Алексей 84 23
|Портной Михаил 26 23
|Платонов Михаил 42 23
|Егоров Владимир 64 23
|Емелин Александр 29 23
|Прохорова Алла 48 23
|Карпов Иван 46 23
|Сороченков Алексей 26 23
|Сотин Денис 106 22
|Семенихин Игорь 40 22
|Горчаков Денис 29 22
|Рубин Адар 31 22
|Богданов Кирилл 110 22
|Халматов Максим 48 22
|Трофимова Людмила 34 22
|Лебедев Антон 35 22
|Васильев Владислав 42 22
|Генкина Екатерина 27 22
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