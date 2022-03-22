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IaaS Infrastructure-as-a-Service Инфраструктура как услуга облачная инфраструктура облачный дата-центр (ЦОД)


 

Юрий Хомутский, Директор ИТ-маркетплейса , Market.CNews "Обзор рынка облаков: рейтинги IaaS от Market.CNews и CNews Analytics" на конференции CNews "Облачные технологии 2022" 17 февраля 2022 года


22.03.2022 5 ситуаций, когда нужна IaaS, и 4 способа сэкономить на платежах провайдеру
15.03.2022 Как IaaS защищается от нашествия PaaS: сравнение сервисов и обзор преимуществ
15.02.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2022
20.01.2022 Облачным супермаркетам не хватает облаков «на заказ»
18.01.2022 Впервые в России опубликовано исследование IDC MarketScape
24.11.2021 T1 Cloud вошел в десятку крупнейших IaaS-провайдеров России по версии CNews
23.11.2021 Облачное направление «Ростелекома» выросло вдвое
22.11.2021 M1Cloud сохранил позиции в десятке крупнейших поставщиков IaaS по версии CNews
22.11.2021 CNews выпустил рейтинги крупнейших поставщиков облаков. Востребованность IaaS растет опережающими темпами
Облачные сервисы 2021
19.11.2021 Рынок IaaS в 2020 г. вырос на 40%
19.11.2021 Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов
19.11.2021 Рекордные темпы роста российского рынка IaaS cохраняются шестой год подряд
16.11.2021 Linxdatacenter развернула IaaS-решение для Phenom People
04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных»
29.09.2021 IaaS в VMmanager: поддержка частных сетей VxLAN
22.09.2021 Тонкости SLA IaaS: за что можно требовать компенсацию с провайдера
22.09.2021 Cloud4Y предоставил IaaS-инфраструктуру «Голденмит»
17.09.2021 НИИ «Масштаб» представил решения для построения доверенной облачной инфраструктуры
13.09.2021 Oracle открывает бесплатный доступ к учебным программам и сертификационным экзаменам Oracle Cloud Infrastructure
30.08.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA производительности облачных платформ 2021
26.08.2021 Cloudfarms перевела часть ИТ-инфраструктуры в облако в России с помощью IaaS-сервиса «T1 Cloud»
18.08.2021 5 факторов, которые ускорят ваше облако
07.07.2021 Почему 85% компаний не смогут перенести инфраструктуру в облако самостоятельно
30.06.2021 НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» рассказал о построении доверенной облачной инфраструктуры на базе отечественных решений
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час
12.05.2021 Все о репликации данных в IaaS и DRaaS
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021
23.04.2021 Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews
05.03.2021 Market.CNews готовит новый рейтинг SLA облачных провайдеров IaaS. Идет сбор данных
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию
01.03.2021 Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure
05.02.2021 Linxdatacenter вошел в топ-10 провайдеров IaaS Enterprise по версии CNews
02.02.2021 Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews
26.01.2021 «За IaaS уровня Enterprise не обязательно идти к гигантам» — Алексей Рощин, Maxiplace
21.01.2021 Corpsoft24 предоставила услуги IaaS и ПО «1С» производителю индейки «Краснобор»
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать
23.11.2020 Softline подтвердила лидерство на российском рынке облачных технологий в сегментах IaaS и SaaS
01.11.2021 Market.CNews готовит рейтинг облачных провайдеров IaaS-2022. Идет сбор данных

Публикаций - 1955, упоминаний - 2946

IaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 2025 351
Microsoft Corporation 22497 343
Oracle Corporation 6035 197
Softline - Софтлайн 1870 164
6072 155
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 155
Google LLC 10352 139
IBM - International Business Machines Corp 8941 138
Amazon Inc - Amazon.com 2650 134
Крок - Croc 1616 128
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 126
SAP SE 4595 123
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 122
Dell EMC 4736 115
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 95
HP Inc. 5313 92
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 91
Cloud4Y 200 86
Cisco Systems 4720 86
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 85
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 260 83
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 83
VK - Mail.ru Group 3057 76
Selectel - Селектел 160 71
Intel Corporation 11262 70
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 200 64
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 63
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 58
Huawei 3222 57
Red Hat 1183 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 55
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 52
Yandex - Яндекс 5015 52
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 48
NetApp - Network Appliance 613 47
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 68 44
Uptime Institute 185 43
Citrix Systems 744 43
Veeam Software 282 42
Т1 Сервионика - Servionica 165 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 107
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 54
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 47
Точка 1820 46
X5 Group 709 46
РЖД - Российские железные дороги 1458 46
Альфа-Банк 1476 39
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 38
Аэрофлот - Aeroflot 648 33
ГПБ - Газпромбанк 842 32
Ингосстрах СПАО 301 30
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 29
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 28
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 26
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 26
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 26
Segezha Group - Сегежа Групп 96 26
ПГК - Первая грузовая компания 117 25
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 25
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 23
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 23
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 22
OKS Group 35 22
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 22
Май - Российская торговая компания 416 21
Открытие ФК 2713 20
Почта России ПАО 1853 19
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 19
Visa International 1809 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 18
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 18
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 18
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 17
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 16
МКБ - Московский кредитный банк 333 16
Петрович СТД - Строительный торговый дом 50 15
Роснефть НК 434 15
Газпром нефть 439 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 200
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 113
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 96
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 84
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 48
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 47
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 42
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 38
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 35
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 31
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 31
Федеральное казначейство России 1345 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 23
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 22
Правительство Москвы 1640 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 19
Счётная палата РФ 628 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 16
Президент Российской Федерации 3770 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 29 13
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 12
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 12
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 21
АФТ - Ассоциация Финтех 251 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 11
TIA - Telecommunications Industry Association 70 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 8
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 7
Web development - Веб-разработка 0 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 5
Linux Foundation 167 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 3
OSI - Open Source Initiative 58 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
ONF - Open Networking Foundation 18 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
OIN - Open Invention Network 22 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 1679
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 1638
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 1322
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 971
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 759
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 549
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 513
Виртуализация - Virtualization 2373 485
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 481
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 445
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 430
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 405
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 358
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 291
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 278
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 2062 271
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 265
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 264
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 260
Big Data - Большие данные 3520 258
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 240
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 232
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 232
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 230
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 218
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 211
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 202
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 740 194
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 192
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 178
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 178
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 175
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 171
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 167
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 163
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 160
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 158
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 157
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 154
Масштабируемость - Scalability 1702 154
Microsoft Azure 1276 200
Apple iPhone 6 2649 152
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 141
ЭОС Дело СЭД 4365 110
Linux OS 7669 107
Microsoft Windows 10 11713 106
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 85
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 77
Microsoft Office 365 834 76
LG 75SM99 2832 73
VMware vSphere 419 72
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 136 67
МТС Cloud - CloudMTS 158 65
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 154 51
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 50
Intel x86 - архитектура процессора 1391 50
Microsoft Exchange 1222 50
Microsoft SQL Server 1416 50
VMware vCloud Director - VMware vCD 226 49
Depositphotos - фотобанк 385 48
Google Cloud Platform - GCP 251 45
Microsoft Windows 2000 2856 43
Google Android 11959 40
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 39
Oracle Java - язык программирования 2554 39
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 38
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 218 37
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 143 34
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 130 34
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 34
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 33
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 33
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 32
VMware vCloud Suite 90 32
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 165 31
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 31
Apple iOS 6422 29
Apache Hadoop 356 29
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 29
Microsoft Azure Stack 69 29
Аникин Леонид 53 31
Шевченко Владимир 138 30
Чаркин Евгений 203 29
Клепиков Алексей 80 28
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Каюмов Шамиль 37 26
Блинов Михаил 73 25
Березин Максим 70 25
Урьяс Вадим 82 25
Казарин Станислав 115 24
Смык Виталий 30 24
Самойлов Юрий 69 24
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Платонов Михаил 42 23
Егоров Владимир 64 23
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Сотин Денис 106 22
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Рубин Адар 31 22
Богданов Кирилл 110 22
Халматов Максим 48 22
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Лебедев Антон 35 22
Васильев Владислав 42 22
Генкина Екатерина 27 22
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1246
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 364
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 276
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 204
Европа 12319 181
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 137
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 130
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 93
Германия - Федеративная Республика 8903 79
Европа Восточная 2927 60
Казахстан - Республика 4467 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 49
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 48
Азия - Азиатский регион 3803 45
Беларусь - Белоруссия 3525 45
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 40
Украина 6212 39
Африка - Африканский регион 2928 39
Россия - СФО - Новосибирск 3269 39
Япония 10069 37
Ближний Восток 2549 31
Франция - Французская Республика 5665 31
Индия - Республика 4263 31
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 29
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 27
Америка Северная 2650 27
Россия - ПФО - Казань 2085 26
Америка Латинская 1413 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 24
Нидерланды 2197 24
Земля - планета Солнечной системы 7427 23
Сингапур - Республика 1574 22
Бразилия - Федеративная Республика 1945 22
Европа Западная 1329 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 21
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 20
Америка 2011 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 19
Австралия - Австралийский Союз 2791 16
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1098
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 1084
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 573
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 509
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 418
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 318
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 312
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 257
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 224
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 219
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 194
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 184
Аренда 949 153
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 144
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 140
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 136
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 130
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 129
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 124
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 117
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 113
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 113
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 111
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 99
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 98
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 94
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 89
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 83
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 82
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 75
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 74
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 70
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 68
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 64
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 62
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 61
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 58
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 630 53
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 51
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 50
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 35
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 21
91Mobiles 590 12
ZDnet 584 8
Коммерсантъ - Издательский дом 888 8
Forbes - Форбс 591 7
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 7
WSJ - The Wall Street Journal 1225 7
The Register 1286 6
IDG - International Data Group 97 5
TAdviser - Центр выбора технологий 243 5
GigaOM 62 4
N+1 - Издание 121 3
Ведомости 375 3
CNews TV 524 3
Bloomberg 1009 3
Silicon 459 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
Госрасходы - портал 36 2
Computer Weekly 370 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 2
FCW 5 2
Vogue 18 2
Wired - Издание 217 2
РИА Новости 766 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 2
FT - Financial Times 1118 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Business Insider 192 2
Fortune 196 2
Wikipedia - Википедия 413 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
VentureBeat 90 1
The Information 45 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
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Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 4
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 4
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 4
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 2
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Oracle OpenWorld 65 6
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SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
IBM Cloud & Security Summit 1 1
GeekBrains 49 1
Dell EMC Forum 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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