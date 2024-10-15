Cloud.ru подтвердил лидерство среди провайдеров PaaS и IaaS в России в ежегодном рейтинге CNews

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru подтвердил лидирующие позиции в рейтингах крупнейших российских поставщиков IaaS и PaaS в России, подготовленных агентством CNews Analytics. По итогам 2023 г. Cloud.ru увеличил выручку в сегменте PaaS до 8,8 млрд руб. (+164% по отношению к 2022 г.), а в сегменте IaaS – до 22,4 млрд руб. (+49,1% по отношению к 2022 г.), и занял первое и второе места в рейтингах соответственно.

Российский рынок облачных решений демонстрирует продолжающийся рост уровня зрелости и спроса на более сложные и продвинутые сервисы, связанные с кибербезопасностью и ИИ. В числе ключевых факторов развития рынка облачных услуг эксперты рынка и исследователи CNews Analytics также выделяют растущие темпы цифровизации экономики и бизнеса, импортозамещение, а также спрос на AI Ready инфраструктуру.

Рейтинги публикуются ежегодно на основании выручки участников – эксперты агентства оценивают финансовые показатели провайдеров облачных услуг в сегментах IaaS, PaaS и SaaS.

Андрей Зотов, заместитель генерального директора провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru: «На рынке сохраняется стабильно высокий спрос на облачные сервисы. В зоне особого интереса клиентов производительная инфраструктура для задач машинного обучения, тестирования ИИ-продуктов, развертывания VDI и обработки данных в облаке. Мы придерживаемся принципа клиентоцентричности, предлагая клиентам только необходимые облачные сервисы для эффективной работы. Возможности наших платформ позволяют закрыть любые потребности таких индустрий, как ритейл, финтех, онлайн-сервисы, девелопмент, транспорт, государственные организации. С помощью наших платформ Cloud.ru тысячи клиентов от частных разработчиков до крупнейших российских компаний ежедневно решают задачи по разработке новых цифровых продуктов, тестируют гипотезы, развивают ML-проекты».

Cloud.ru развивает платформу Cloud.ru ML Space для AI/ML-задач, включая разработку и тестирование, а также облачную платформу Cloud.ru Evolution на основе собственных разработок с широким пулом сервисов, в числе которых виртуальные машины, диски, объектное хранилище, бессерверные контейнеры, реестр для хранения Docker-образов и др.

Агентство CNews Analytics (CNA) выделено в качестве самостоятельного направления в 2002 г. За несколько лет специалистами агентства реализовано более 100 аналитических проектов, посвященных исследованиям рынка информационных технологий (и телекоммуникаций. Основными направлениями работы CNews Analytics являются рейтинги, обзоры, исследования сферы телекоммуникаций и ИT, маркетинговые исследования и др.