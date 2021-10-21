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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CNews Analytics
Аналитическое агентство

CNews Analytics - Аналитическое агентство


21.10.2021 В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 2
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 4
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
23.09.2021 «Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование» 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 2
28.07.2021 G-Core Labs вошла в тройку лидеров рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 1
27.07.2021 «Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 2
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 2
24.06.2021 Российский рынок корпоративного ПО превысил 60 миллиардов. В лидерах «1С» и SAP 2
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 4
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1
02.06.2021 CNews Analytics 2020: «ИКС Холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России 1
02.06.2021 Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона 3
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 9
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
18.05.2021 CNews выпустил первый обзор рынка терминалов сбора данных 2
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 1
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 4
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 6
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 2
07.04.2021 CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
25.03.2021 CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 3
17.03.2021 CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования 1
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1

Публикаций - 2331, упоминаний - 3444

CNews Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6135 250
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7095 247
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7123 215
Microsoft Corporation 13680 204
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5173 189
Крок 1328 187
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1045 176
IBM 4372 151
Ланит ГК 1269 138
Softline - Софтлайн 1585 132
Oracle Corporation 3888 125
SAP SE 3516 120
4439 115
iTeco - Ай-Теко 781 85
Yandex - Яндекс 4262 83
Google LLC 8437 83
NVision Group - Энвижн Груп 580 82
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3092 74
Инфосистемы Джет 714 71
IBS - ИБС ИТ Услуги 1088 69
Астерос - Asteros 531 69
Cisco Systems 2503 65
АФК Система ПАО 1281 65
Apple Inc - Эппл Рус 8448 64
HP Inc. 3445 63
Intel Corporation 5125 61
Dell EMC 2877 59
VK - Mail.ru Group 2648 53
Ростех - Ростехнологии 2241 52
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 311 50
ITG - INLINE Technologies Group 126 49
VMware 1880 48
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2045 47
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 364 45
Корус Консалтинг ГК 840 45
Ситроникс - Sitronics 693 45
АйТи 845 45
ФОРС - Центр разработки 224 44
Информзащита 469 44
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 43
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4423 144
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1714 69
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 794 52
РЖД - Российские железные дороги 1169 51
Альфа-Банк 1175 46
Почта России ПАО 1684 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1397 41
Газпром ПАО 594 41
Аэрофлот 517 36
ВТБ24 599 33
Евросеть 1169 30
Связной ГК 981 29
Газпромбанк - ГПБ 718 29
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 732 27
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 525 25
ПСБ - Промсвязьбанк 617 25
X5 Group - Пятерочка 570 24
РВК - Российская венчурная компания 498 22
ВТБ Банк Москвы 394 21
X5 Group 604 20
Роснефть НК 396 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 456 19
ТНК-ВР Холдинг 189 18
Уралсиб Банк 405 18
Visa International 1416 18
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 184 17
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 648 16
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1482 16
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 202 16
Бинбанк 185 16
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 286 16
РТС - Фондовая биржа 230 15
HeadHunter Group - HH Group 367 15
Газпром нефть 385 15
Росбанк ПАО - Societe Generale 353 15
УЭК - Универсальная электронная карта 512 14
Альфа-Групп 440 14
Citibank - Ситибанк 182 14
Росгосстрах 195 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6202 264
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2362 119
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1825 86
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1820 66
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 556 63
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1474 59
Федеральное казначейство России 811 59
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2084 58
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1011 57
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 55
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1626 54
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1303 53
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1765 50
Президент Российской Федерации 1502 49
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1083 45
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1564 45
Правительство РФ 2290 41
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 797 41
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 947 37
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 780 36
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1098 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 988 30
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 333 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1769 25
Россвязь - Федеральное агентство связи 649 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 442 25
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 565 24
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 463 23
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 380 23
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 420 23
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 509 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 455 18
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 18
Верховный суд Российской Федерации 205 17
Счётная палата РФ 495 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 313 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 677 16
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 817 15
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 455 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 974 31
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 213 20
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 237 15
Руссофт - Russoft 285 15
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 539 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 167 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 71 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 155 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 5
АРБ - Ассоциация российских банков 105 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 50 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 35 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 178 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 134 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 335 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 36 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 55 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 48 2
TIA - Telecommunications Industry Association 51 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 187 1
ASF - Apache Software Foundation 62 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 21 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 37 1
Creative Commons - некоммерческая организация 33 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
OSI - Open Source Initiative 37 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 20 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 25 1
Linux Foundation 161 1
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Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 533 154
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1023 27
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1535 27
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 730 26
Европа Западная 757 26
Финляндия - Финляндская Республика 963 25
Бразилия - Федеративная Республика 1293 25
Швеция - Королевство 932 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3581 291
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3223 225
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4410 185
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 878 183
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1231 164
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2381 161
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 90
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1355 74
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 349 44
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1716 31
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 684 31
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 444 29
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 303 28
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 298 28
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 25
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 22
НДС - Налог на добавленную стоимость 632 21
Образование в России 517 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 480 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 452 19
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1072 18
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 756 18
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 183 17
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 349 16
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 239 16
Информационное общество - Государственная программа 285 16
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 385 15
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 329 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1063 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 155 13
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 433 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 591 12
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 131 11
Коррупция 22 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 10
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 10
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 368 10
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 301 9
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 139 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4474 144
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 433 34
CNews TV 472 21
Коммерсантъ - Издательский дом 544 14
TAdviser - Центр выбора технологий 219 14
Thomson Reuters - Рейтер 2663 11
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 249 10
Российская газета 119 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 8
CNews - ZOOM.CNews 1153 6
Стрим-ТВ - телекомпания 108 6
Ведомости 264 5
The Wall Street Journal 737 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 259 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 208 4
Прайм - Агентство экономической информации 622 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 572 3
N+1 - Издание 97 3
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 3
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 39 3
Forbes - Форбс 457 3
Associated Press 707 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Известия ИД 73 2
National Geographic 42 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 164 2
WikiLeaks 106 2
Wikipedia - Википедия 350 2
РИА Новости 700 2
Bloomberg 795 2
InformationWeek 154 1
CVE Details 2 1
Госрасходы - портал 6 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 94 1
Variety 12 1
Юность - радиостанция 21 1
ComputerWorld 102 1
Вести 24 - Российский информационный канал 24 1
Gartner 2390 163
IDC - International Data Corporation 3095 162
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 518 108
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 673 27
Forrester Research 464 25
CNews Fast рейтинг 33 18
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 23 16
CNews SaaS рейтинг 15 13
AC&M Consulting 95 10
CNews Tenders 11 10
TelecomDaily ИАА 112 9
Juniper Research 302 8
CNews IaaS рейтинг 8 8
CNews Mobile - рейтинг 10 8
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 8
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 8
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 8
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 6
CNews Рынок ИТ-услуг 14 6
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 5
Synergy Research Group 18 5
Markets&Markets Research 78 5
CNews Мишень 7 5
eMarketer 129 5
Frost & Sullivan 116 4
451 Research Group 44 4
CNews Мишень ОФД 4 4
The Economist Intelligence Unit 36 4
Mordor Intelligence 8 3
Strategy Analytics 198 3
IDC Russia - IDC Россия 120 3
RAEX - Эксперт РА 52 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 3
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 15 3
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 97 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 40 2
Vanson Bourne 41 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 743 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 448 9
РАН - Российская академия наук 434 8
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 148 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 431 7
Сириус - Образовательный центр 87 6
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 179 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 153 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 37 4
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 142 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 282 4
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 28 4
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 3
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 25 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 40 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 132 3
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 51 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 120 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 213 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 84 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 3
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 3
ТГУ - Томский государственный университет 78 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 154 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 77 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 6 2
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 45 2
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 2
Cornell University - Корнеллский университет 12 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 100 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 83 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 114 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 40 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46840.
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