CNews Analytics - Аналитическое агентство

CNews500: крупнейшие ИТ-компании России 100 крупнейших российских ИТ-компаний в 2002–2025 гг. Выручка в ₽ млрд без НДС (до 2024 г. — с НДС) Источник: CNews Analytics, 2026 По итогам 2025 г. суммарная выручка 500 крупнейших компаний с

Российский ИТ-рынок в 2026 г.: экономическая эффективность и отказоустойчивость вышли на первый план 3 226 221 211 -8,13% 4 5 OCS Distribution 194 494 149 660 29,96% 5 6 Softline 131 900 120 600 9,37% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице К названным барьерам также можно отн

Корпоративный мессенджер превратился в обязательную надстройку к почте и телефонии Методика составления карты CNews Analytics впервые опубликовал карту «Рынок российских корпоративных мессенджеров», на которой представлены ведущие отечественные разработчики коммуникационных решений. В исследовании прин

Стоимость владения и горизонт окупаемости: компании ждут от внедрения ИИ финансовые результаты 00 60,47% 3 — ЦРТ 5 070 4 035 25,65% 4 — Т1 ИИ 3 778 3 642 3,73% 5 3 VS Robotics 3 545 2 401 47,65% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице В сегменте автоматизации бизнес-проц

Договор с интеллектом: ИИ выходит на новый уровень в работе с документами рынок систем электронного документооборота (СЭД) перешел в новую фазу развития. Массовый переход крупных предприятий и государственных органов на отечественные платформы в целом завершен. По оценкам CNews Analytics, в 2025 году уровень проникновения локальных решений в госсекторе достиг 80%. Бизнес также перевел значительную часть инфраструктуры на российское программное обеспечение. На эт

Большие данные и аналитика 2026 й к работе с информацией как таковой. Данные превратились в ценный корпоративный ресурс. Опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли отмечают, что на рынке сейчас происходит не технологический, а

Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры — основа цифровой экономики России, поэтому их строительство будет продолжаться, уверены опрошенные CNews Analytics эксперты. К 2030 г. отрасль окончательно сформируется, структурируется и крат

Российская электроника 2026 ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !

Каталоги, мастер-данные, контроль качества: как российские компании выстраивают работу с данными adata 8 753 6 015 45,52% 4 — Yandex Cloud 5 665 4 110 37,83% 5 9 Retail Services 3 984 2 614 52,41% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице Четвертая строка закрепилась за дебю

Импортозамещение в банках 2026 аммного обеспечения и железа для банков постоянно появляются новые разработки. На обновленной карте CNews Analytics «Импортозамещение в банках» отражен количественный и качественный состав сегм

«Тяжелое» оборудование и ПО: чего не хватает российскому финсектору для полного импортозамещения а из отраслей, обеспечивающая стабильный спрос на отечественные разработки. Согласно исследованию компании «К2Тех», в 2025 г. 48% банков увеличили ИТ-бюджеты, еще треть сохранили их на уровне 2024 г. CNews Analytics опубликовал обновленную карту «Импортозамещение в банках» «Бюджеты в основном плановые и индексируются до 20% для компенсации инфляции и поддержки продуктов. В дальнейшем можно

Заказная разработка 2025 ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefin

CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2026 г. 2026 г. ожидается снижение на 0,2% Суммарные расходы на ИКТ, ₽млрд Динамика изменения год к году, % Источник: CNews Analytics, 2026 Почти 70% расходов регионов на ИКТ в 2025 г. были сосредоточе

Рынок средств цифровизации складов ренных систем, которые необходимо перестраивать на фоне роста бизнес-операций. По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, проекты становятся более технологически сложными: речь идет о масш

Телеком ные операторы связи активно внедряют в бизнес-процессы инструменты на базе ИИ. По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, до 80% компаний уже интегрировали в работу чат-боты. Еще один трен

Импортозамещение 2025: итоги и планы грации на отечественные разработки станет больше. Подготовлено Партнер 05.11.2025 Смотреть карту CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка За прошедшие неско

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? о рынку И напоследок немного статистики. Механизм ограничения VPN в России — еще под вопросом, однако в стране действительно растет спрос на платформы виртуализации, о чем говорят результаты рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие разработчики платформ виртуализации». Так, по итогам 2024 г. топ-10 вендоров заработали 13 млрд. руб. Лидером стала компания «Базис» (4,6 млрд руб. выручки), на втор

Российские ВКС-платформы 2025 ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026 стеме маркировки «Честный знак» и передает данные в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Источник: CNews Analytics, 2026 Динамика изменения числа зарегистрированных касс, млн В декаб

Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура от проектов в телекоме в 2024 г., ₽ млн без НДС 99273 10020 8843 8627 8597 5305 4020 3449 3399 2727 Источник: CNews Analytics, 2026 Современные телеком-компании также активно внедряют высокопро

Рынок ПАК тной инфраструктуры. Количественный и качественный состав сегмента представлен на обновленной карте CNews Analytics «Рынок российских ПАК 2026». На карте присутствуют производители ПАК для выпо

Виртуальные АТС 2026 ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews

Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60% 288 17 000 3 2 Бифорком Тек 20 355 20 972 4 5 Базовые решения 18 524 13 775 5 6 X-Com 15 000 13 533 Источник: CNews Analytics 2026 Перейти к полной таблице Все опрошенные CNews Analytics экспер

На долю российского инженерного оборудования при строительстве ЦОДов приходится 15–20% зовые решения 14 834 11 433 4 3 Свободные Технологии Инжиниринг 13 756 12 663 5 5 К2Тех 8 841 6 408 Источник: CNews Analytics 2026 Перейти к полной таблице Возникают проблемы и с заменой некото

Центры обработки данных 2025 ически не хватает стойко-мест, что негативно сказывается на всей экономике страны. Читать полностью CNews Analytics: Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России № 2025 № 2024 Название компании Кол

ИИ-ассистенты для бизнеса 2026 ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews

Российские цифровые экосистемы систем, выросших из банков, операторов связи, социальных сетей и поисковых систем. Читать полностью CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026» Российский цифровые э

CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026» Карта рынка: B2C CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026». Под цифровой экосистемой понимается технологическая платформа, которая объединяет взаимосвязанные продукты. Цель — закры

Рынок СЭД 2025 водительностью, а также располагают встроенными ИБ-инструментами и ИИ-помощниками. Читать полностью CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка СЭД №2024 №2023 Название компании Выручка от продажи

Рынок HR Tech 2025 к HR Tech 2025 Российский рынок цифровых HR-решений продолжает развиваться. По прогнозам опрошенных CNews Analytics экспертов, темпы роста могут достигать 50% ежегодно. Еще несколько лет назад

Отраслевые решения, тотальная цифровизация, ИИ: что формирует спрос на российские ПАК Код Безопасности 6 300 5 420 16,24% 4 — Fplus 4 043 3 063 31,99% 5 3 С-Терра СиЭсПи 774 342 126,32% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице Второй фактор — растущий запрос зака

Российские вендоры развивают ПАК для ИИ Код Безопасности 6 300 5 420 16,24% 4 — Fplus 4 043 3 063 31,99% 5 3 С-Терра СиЭсПи 774 342 126,32% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице «Современные решения уже сегодня воп

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам Код Безопасности 6 300 5 420 16,24% 4 — Fplus 4 043 3 063 31,99% 5 3 С-Терра СиЭсПи 774 342 126,32% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице Нормативная база для регулирования р

ИТ-тренды 2024 в России ИТ-тренды 2024 в России Самые востребованные в России технологии Главные тенденции цифровизации Портал CNews и агентство CNews Analytics представляют результаты ежегодного исследования, определяющего актуальные для России ИТ-тренды. В условиях сложившейся макроэкономической обстановки роль прогноза, актуального и

CNews: ИТ-тренды 2026 в России ИТ-тренды в России 2026 Портал CNews и агентство CNews Analytics представляют результаты ежегодного исследования, по итогам которого удалось выделить актуальные для России ИТ-тренды. Аналитики опросили 152 представителя ИТ-организаций и компа

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews 9,21 35,71 15,08 Заказчики будут чаще отдавать предпочтение мультиоблачной модели 38,66 31,93 29,41 Источник: CNews Analytics, 2026 (на основе опроса 152 респондентов в ноябре-декабре 2025 г.)

Облачные сервисы 2021 Выручка 10 крупнейших IaaS-провайдеров выросла на 47% по сравнению с предыдущим годом, а лидирующие позиции с отрывом от других участников на рынке занимают «Ростелеком» и Softline. Читать полностью CNews Analytics: Крупнейшие поставщики услуг IaaS в России № 2020 Компания Выручка от услуг IaaS в 2020 г., ₽тыс. Выручка от услуг IaaS в 2019г., ₽тыс. Рост выручки 2020/2019, в % Доля выручки

Рынок платформ Kubernetes 2025 Kubernetes, что потребует более зрелых и комплексных решений от вендоров. Разработчики, в свою очередь, считывают запросы заказчиков и постоянно расширяют функциональность платформ. Читать полностью CNews Analytics: Крупнейшие поставщики платформ Kubernetes №2024 Название компании Специализация Выручка от поставки платформ Kubernetes в 2024 г., в ₽млн без НДС Выручка от поставки платформ K