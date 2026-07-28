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Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews Analytics Аналитическое агентство

CNews Analytics - Аналитическое агентство

СОБЫТИЯ


28.07.2026 CNews500: крупнейшие ИТ-компании России

100 крупнейших российских ИТ-компаний в 2002–2025 гг. Выручка в ₽ млрд без НДС (до 2024 г. — с НДС) Источник: CNews Analytics, 2026 По итогам 2025 г. суммарная выручка 500 крупнейших компаний с
28.07.2026 Российский ИТ-рынок в 2026 г.: экономическая эффективность и отказоустойчивость вышли на первый план

3 226 221 211 -8,13% 4 5 OCS Distribution 194 494 149 660 29,96% 5 6 Softline 131 900 120 600 9,37% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице К названным барьерам также можно отн
30.06.2026 Корпоративный мессенджер превратился в обязательную надстройку к почте и телефонии

Методика составления карты CNews Analytics впервые опубликовал карту «Рынок российских корпоративных мессенджеров», на которой представлены ведущие отечественные разработчики коммуникационных решений. В исследовании прин
23.06.2026 Стоимость владения и горизонт окупаемости: компании ждут от внедрения ИИ финансовые результаты

00 60,47% 3 — ЦРТ 5 070 4 035 25,65% 4 — Т1 ИИ 3 778 3 642 3,73% 5 3 VS Robotics 3 545 2 401 47,65% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице В сегменте автоматизации бизнес-проц
18.06.2026 Договор с интеллектом: ИИ выходит на новый уровень в работе с документами

рынок систем электронного документооборота (СЭД) перешел в новую фазу развития. Массовый переход крупных предприятий и государственных органов на отечественные платформы в целом завершен. По оценкам CNews Analytics, в 2025 году уровень проникновения локальных решений в госсекторе достиг 80%. Бизнес также перевел значительную часть инфраструктуры на российское программное обеспечение. На эт
Большие данные и аналитика 2026

й к работе с информацией как таковой. Данные превратились в ценный корпоративный ресурс. Опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли отмечают, что на рынке сейчас происходит не технологический, а
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры

— основа цифровой экономики России, поэтому их строительство будет продолжаться, уверены опрошенные CNews Analytics эксперты. К 2030 г. отрасль окончательно сформируется, структурируется и крат
Российская электроника 2026

ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !
29.04.2026 Каталоги, мастер-данные, контроль качества: как российские компании выстраивают работу с данными

adata 8 753 6 015 45,52% 4 — Yandex Cloud 5 665 4 110 37,83% 5 9 Retail Services 3 984 2 614 52,41% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице Четвертая строка закрепилась за дебю
Импортозамещение в банках 2026

аммного обеспечения и железа для банков постоянно появляются новые разработки. На обновленной карте CNews Analytics «Импортозамещение в банках» отражен количественный и качественный состав сегм
23.04.2026 «Тяжелое» оборудование и ПО: чего не хватает российскому финсектору для полного импортозамещения

а из отраслей, обеспечивающая стабильный спрос на отечественные разработки. Согласно исследованию компании «К2Тех», в 2025 г. 48% банков увеличили ИТ-бюджеты, еще треть сохранили их на уровне 2024 г. CNews Analytics опубликовал обновленную карту «Импортозамещение в банках» «Бюджеты в основном плановые и индексируются до 20% для компенсации инфляции и поддержки продуктов. В дальнейшем можно

Заказная разработка 2025

ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefin
20.04.2026 CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2026 г.

2026 г. ожидается снижение на 0,2% Суммарные расходы на ИКТ, ₽млрд Динамика изменения год к году, % Источник: CNews Analytics, 2026 Почти 70% расходов регионов на ИКТ в 2025 г. были сосредоточе
Рынок средств цифровизации складов

ренных систем, которые необходимо перестраивать на фоне роста бизнес-операций. По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, проекты становятся более технологически сложными: речь идет о масш
Телеком

ные операторы связи активно внедряют в бизнес-процессы инструменты на базе ИИ. По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, до 80% компаний уже интегрировали в работу чат-боты. Еще один трен
Импортозамещение 2025: итоги и планы

грации на отечественные разработки станет больше.    Подготовлено Партнер 05.11.2025 Смотреть карту CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка За прошедшие неско
06.04.2026 VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

о рынку И напоследок немного статистики. Механизм ограничения VPN в России — еще под вопросом, однако в стране действительно растет спрос на платформы виртуализации, о чем говорят результаты рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие разработчики платформ виртуализации». Так, по итогам 2024 г. топ-10 вендоров заработали 13 млрд. руб. Лидером стала компания «Базис» (4,6 млрд руб. выручки), на втор
Российские ВКС-платформы 2025

ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews
26.03.2026 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

стеме маркировки «Честный знак» и передает данные в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Источник: CNews Analytics, 2026 Динамика изменения числа зарегистрированных касс, млн В декаб
13.03.2026 Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура

от проектов в телекоме в 2024 г., ₽ млн без НДС 99273 10020 8843 8627 8597 5305 4020 3449 3399 2727 Источник: CNews Analytics, 2026 Современные телеком-компании также активно внедряют высокопро
Рынок ПАК

тной инфраструктуры. Количественный и качественный состав сегмента представлен на обновленной карте CNews Analytics «Рынок российских ПАК 2026». На карте присутствуют производители ПАК для выпо
Виртуальные АТС 2026

ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews
03.03.2026 Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60%

288 17 000 3 2 Бифорком Тек 20 355 20 972 4 5 Базовые решения 18 524 13 775 5 6 X-Com 15 000 13 533 Источник: CNews Analytics 2026 Перейти к полной таблице Все опрошенные CNews Analytics экспер
03.03.2026 На долю российского инженерного оборудования при строительстве ЦОДов приходится 15–20%

зовые решения 14 834 11 433 4 3 Свободные Технологии Инжиниринг 13 756 12 663 5 5 К2Тех 8 841 6 408 Источник: CNews Analytics 2026 Перейти к полной таблице Возникают проблемы и с заменой некото
Центры обработки данных 2025

ически не хватает стойко-мест, что негативно сказывается на всей экономике страны. Читать полностью CNews Analytics: Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России № 2025 № 2024 Название компании Кол
ИИ-ассистенты для бизнеса 2026

ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews
Российские цифровые экосистемы

систем, выросших из банков, операторов связи, социальных сетей и поисковых систем. Читать полностью CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026» Российский цифровые э
19.02.2026 CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»

Карта рынка: B2C CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026». Под цифровой экосистемой понимается технологическая платформа, которая объединяет взаимосвязанные продукты. Цель — закры
Рынок СЭД 2025

водительностью, а также располагают встроенными ИБ-инструментами и ИИ-помощниками. Читать полностью CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка СЭД №2024 №2023 Название компании Выручка от продажи
Рынок HR Tech 2025

к HR Tech 2025 Российский рынок цифровых HR-решений продолжает развиваться. По прогнозам опрошенных CNews Analytics экспертов, темпы роста могут достигать 50% ежегодно. Еще несколько лет назад

12.02.2026 Отраслевые решения, тотальная цифровизация, ИИ: что формирует спрос на российские ПАК

Код Безопасности 6 300 5 420 16,24% 4 — Fplus 4 043 3 063 31,99% 5 3 С-Терра СиЭсПи 774 342 126,32% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице Второй фактор — растущий запрос зака
12.02.2026 Российские вендоры развивают ПАК для ИИ

Код Безопасности 6 300 5 420 16,24% 4 — Fplus 4 043 3 063 31,99% 5 3 С-Терра СиЭсПи 774 342 126,32% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице «Современные решения уже сегодня воп
12.02.2026 Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

Код Безопасности 6 300 5 420 16,24% 4 — Fplus 4 043 3 063 31,99% 5 3 С-Терра СиЭсПи 774 342 126,32% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице Нормативная база для регулирования р
ИТ-тренды 2024 в России

ИТ-тренды 2024 в России Самые востребованные в России технологии Главные тенденции цифровизации Портал CNews и агентство CNews Analytics представляют результаты ежегодного исследования, определяющего актуальные для России ИТ-тренды. В условиях сложившейся макроэкономической обстановки роль прогноза, актуального и
CNews: ИТ-тренды 2026 в России

ИТ-тренды в России 2026 Портал CNews и агентство CNews Analytics представляют результаты ежегодного исследования, по итогам которого удалось выделить актуальные для России ИТ-тренды. Аналитики опросили 152 представителя ИТ-организаций и компа
03.02.2026 Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

9,21 35,71 15,08 Заказчики будут чаще отдавать предпочтение мультиоблачной модели 38,66 31,93 29,41 Источник: CNews Analytics, 2026 (на основе опроса 152 респондентов в ноябре-декабре 2025 г.)

Облачные сервисы 2021

Выручка 10 крупнейших IaaS-провайдеров выросла на 47% по сравнению с предыдущим годом, а лидирующие позиции с отрывом от других участников на рынке занимают «Ростелеком» и Softline. Читать полностью CNews Analytics: Крупнейшие поставщики услуг IaaS в России № 2020 Компания Выручка от услуг IaaS в 2020 г., ₽тыс. Выручка от услуг IaaS в 2019г., ₽тыс. Рост выручки 2020/2019, в % Доля выручки

Онлайн-доски 2025
Рынок платформ Kubernetes 2025

Kubernetes, что потребует более зрелых и комплексных решений от вендоров. Разработчики, в свою очередь, считывают запросы заказчиков и постоянно расширяют функциональность платформ. Читать полностью CNews Analytics: Крупнейшие поставщики платформ Kubernetes №2024 Название компании Специализация Выручка от поставки платформ Kubernetes в 2024 г., в ₽млн без НДС Выручка от поставки платформ K
Рынок платформ виртуализации 2025

тформу вирутаилизации. Основные технологические тренды — использование гибридных и мультиоблачных решений, edge computing, обеспечение информационной безопасности и, конечно, искусственный интеллект. CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг «Крупнейшие разработчики платформ виртуализации». Учитывались проекты поставки систем вместе с VDI, так как у ряда вендоров платформа виртуализации и

Публикаций - 8619, упоминаний - 11491

CNews Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 736
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 595
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 560
Ростелеком 10948 551
IBM - International Business Machines Corp 9699 468
Intel Corporation 12811 428
МегаФон 10742 424
9594 411
Softline - Софтлайн 3743 343
Oracle Corporation 7074 343
Крок - Croc 1964 340
SAP SE 5601 328
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 297
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 291
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 250
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 249
HP Inc. 5883 243
Cisco Systems 5372 233
Yandex - Яндекс 9216 233
Samsung Electronics 11064 199
Dell EMC 5180 184
Google LLC 12688 178
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 171
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 170
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 170
Siemens AG - Siemens Group 2673 157
HP - Hewlett-Packard 3662 148
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 147
Apple Inc 13154 145
АйТи 1519 145
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 136
Sony 6739 130
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 125
VK - Mail.ru Group 3602 122
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 120
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 118
Diasoft - Диасофт 1144 118
Selectel - Селектел 544 118
Lenovo Motorola 3566 116
NVision Group - Энвижн Груп 699 108
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 396
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 258
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 228
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 202
Альфа-Банк 1979 197
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 175
РЖД - Российские железные дороги 2096 168
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 150
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 141
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 131
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 124
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 120
Почта России ПАО 2370 117
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 117
ГПБ - Газпромбанк 1273 114
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 113
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 103
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 103
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 100
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 99
МКБ - Московский кредитный банк 657 99
Газпром ПАО 1493 98
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 94
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 90
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 89
ПСБ - Промсвязьбанк 963 89
Ингосстрах СПАО 478 80
ВТБ - ВТБ24 671 79
Газпром нефть 725 75
Евросеть 1421 75
Россети Ленэнерго 1699 71
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 70
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 69
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 65
Русагро Группа Компаний 379 65
АльфаСтрахование СГ 394 65
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 63
Связной ГК 1401 60
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 60
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 60
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 861
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 401
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 395
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 353
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 344
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 324
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 286
Федеральное казначейство России 1949 284
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 270
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 254
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 220
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 212
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 209
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 208
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 197
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 194
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 182
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 176
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 172
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 162
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 152
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 151
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 149
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 142
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 137
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 135
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 132
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 121
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 112
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 91
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 87
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 85
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 84
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 78
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 77
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 73
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 72
Судебная власть - Judicial power 2500 68
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 65
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 64
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 273
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 92
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 59
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 56
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 46
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 44
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 40
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 38
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 38
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 33
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 32
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 30
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 26
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 24
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 23
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 22
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 19
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 19
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 18
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 16
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 14
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 12
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 12
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 11
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 10
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 10
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 9
Единая Россия - Политическая партия 321 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 9
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 9
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 9
Российская Ассоциация Телемедицины 22 8
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 8
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 8
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 7
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 7
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2931
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2040
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1421
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1383
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1348
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1303
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1299
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1271
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1103
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 956
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 901
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 889
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 871
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 842
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 782
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 690
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 651
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 605
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 584
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 545
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 540
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 525
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 525
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 517
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 510
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 507
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 499
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 491
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 481
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 473
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 461
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 453
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 423
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 417
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 415
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 404
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 396
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 391
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 387
Microsoft Windows 16882 317
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 296
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 266
Linux OS 11533 256
Microsoft Windows 2000 8678 249
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 180
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 168
Adobe Photoshop 804 157
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 150
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 146
Nintendo Wii - игровая консоль 760 138
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 138
Nintendo DS - игровая консоль 340 137
Google Android 15243 122
Oracle Java - язык программирования 3469 121
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 118
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 116
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 110
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 107
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 105
Microsoft Office 4170 102
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 102
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 101
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 96
Microsoft Windows XP 2431 91
Apple iPhone 6 4861 87
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 84
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 82
Apple iOS 8583 81
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 74
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 74
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 70
FreePik 1841 69
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 68
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 68
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 64
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 63
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 57
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 57
Apple iPad 4011 57
Серова Елена 320 312
Шалманов Сергей 202 186
Шадаев Максут 1210 174
Путин Владимир 3454 151
Лысенко Эдуард 317 126
Морошкин Александр 118 117
Петрушин Андрей 110 110
Попова Мария 141 104
Рейман Леонид 1065 102
Казак Максим 162 97
Медведев Дмитрий 1665 95
Власов Сергей 101 90
Албычев Александр 168 87
Разумовский Дмитрий 125 85
Ципорин Павел 103 84
Натрусов Артем 313 80
Аитов Тимур 197 77
Матвеева Татьяна 110 74
Хайруллин Айрат 108 73
Ермолаев Артем 379 72
Дюбанов Анатолий 95 69
Петров Михаил 139 67
Козырев Алексей 328 66
Терещенко Денис 95 63
Козлов Михаил 182 63
Никифоров Николай 1138 62
Шевченко Владимир 153 62
Паршин Максим 323 61
Херсонцев Алексей 93 60
Солонин Виталий 90 59
Симаков Олег 113 58
Меджитов Тимур 85 57
Гуральников Сергей 164 57
Фишер Андрей 75 56
Шпак Василий 279 56
Мартынова Елена 90 56
Демидов Сергей 129 54
Чернышенко Дмитрий 581 54
Фомичев Олег 139 54
Казарин Станислав 175 53
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6661
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2410
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1486
Европа 24964 990
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 866
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 838
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 495
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 462
Германия - Федеративная Республика 13221 409
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 368
Украина 7928 313
Япония 13807 295
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 252
Земля - планета Солнечной системы 10865 244
Азия - Азиатский регион 5920 239
Казахстан - Республика 6048 232
Европа Восточная 3138 231
Франция - Французская Республика 8177 218
Индия - Bharat 5869 201
Беларусь - Белоруссия 6289 197
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 186
Южная Корея - Республика 7052 163
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 162
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 161
Россия - СФО - Новосибирск 4876 152
Финляндия - Финляндская Республика 3697 149
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 147
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 138
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 135
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 132
Канада 5081 128
Швеция - Королевство 3782 126
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 124
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 119
Нидерланды 3746 116
Италия - Итальянская Республика 4508 115
Африка - Африканский регион 3641 107
Европа Западная 1496 106
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 104
Ближний Восток 3154 102
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 30
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 15
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Mobile Research Group 87 14
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 14
Frost & Sullivan 207 13
Synergy Research Group 48 13
РАН - Российская академия наук 2122 93
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 58
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 53
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 40
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 33
Т1 Цифровая академия 54 32
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 29
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 29
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 27
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 24
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 22
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 21
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 21
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 19
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 19
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 19
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 17
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 16
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 16
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 15
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 15
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 15
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 14
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 13
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 12
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 12
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 12
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 11
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 11
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 11
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 10
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 10
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 10
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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