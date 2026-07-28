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CNews Analytics Аналитическое агентство
СОБЫТИЯ
|28.07.2026
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CNews500: крупнейшие ИТ-компании России
100 крупнейших российских ИТ-компаний в 2002–2025 гг. Выручка в ₽ млрд без НДС (до 2024 г. — с НДС) Источник: CNews Analytics, 2026 По итогам 2025 г. суммарная выручка 500 крупнейших компаний с
|28.07.2026
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Российский ИТ-рынок в 2026 г.: экономическая эффективность и отказоустойчивость вышли на первый план
3 226 221 211 -8,13% 4 5 OCS Distribution 194 494 149 660 29,96% 5 6 Softline 131 900 120 600 9,37% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице К названным барьерам также можно отн
|30.06.2026
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Корпоративный мессенджер превратился в обязательную надстройку к почте и телефонии
Методика составления карты CNews Analytics впервые опубликовал карту «Рынок российских корпоративных мессенджеров», на которой представлены ведущие отечественные разработчики коммуникационных решений. В исследовании прин
|23.06.2026
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Стоимость владения и горизонт окупаемости: компании ждут от внедрения ИИ финансовые результаты
00 60,47% 3 — ЦРТ 5 070 4 035 25,65% 4 — Т1 ИИ 3 778 3 642 3,73% 5 3 VS Robotics 3 545 2 401 47,65% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице В сегменте автоматизации бизнес-проц
|18.06.2026
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Договор с интеллектом: ИИ выходит на новый уровень в работе с документами
рынок систем электронного документооборота (СЭД) перешел в новую фазу развития. Массовый переход крупных предприятий и государственных органов на отечественные платформы в целом завершен. По оценкам CNews Analytics, в 2025 году уровень проникновения локальных решений в госсекторе достиг 80%. Бизнес также перевел значительную часть инфраструктуры на российское программное обеспечение. На эт
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Большие данные и аналитика 2026
й к работе с информацией как таковой. Данные превратились в ценный корпоративный ресурс. Опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли отмечают, что на рынке сейчас происходит не технологический, а
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Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
— основа цифровой экономики России, поэтому их строительство будет продолжаться, уверены опрошенные CNews Analytics эксперты. К 2030 г. отрасль окончательно сформируется, структурируется и крат
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Российская электроника 2026
ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !
|29.04.2026
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Каталоги, мастер-данные, контроль качества: как российские компании выстраивают работу с данными
adata 8 753 6 015 45,52% 4 — Yandex Cloud 5 665 4 110 37,83% 5 9 Retail Services 3 984 2 614 52,41% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице Четвертая строка закрепилась за дебю
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Импортозамещение в банках 2026
аммного обеспечения и железа для банков постоянно появляются новые разработки. На обновленной карте CNews Analytics «Импортозамещение в банках» отражен количественный и качественный состав сегм
|23.04.2026
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«Тяжелое» оборудование и ПО: чего не хватает российскому финсектору для полного импортозамещения
а из отраслей, обеспечивающая стабильный спрос на отечественные разработки. Согласно исследованию компании «К2Тех», в 2025 г. 48% банков увеличили ИТ-бюджеты, еще треть сохранили их на уровне 2024 г. CNews Analytics опубликовал обновленную карту «Импортозамещение в банках» «Бюджеты в основном плановые и индексируются до 20% для компенсации инфляции и поддержки продуктов. В дальнейшем можно
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Заказная разработка 2025
ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefin
|20.04.2026
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CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2026 г.
2026 г. ожидается снижение на 0,2% Суммарные расходы на ИКТ, ₽млрд Динамика изменения год к году, % Источник: CNews Analytics, 2026 Почти 70% расходов регионов на ИКТ в 2025 г. были сосредоточе
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Рынок средств цифровизации складов
ренных систем, которые необходимо перестраивать на фоне роста бизнес-операций. По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, проекты становятся более технологически сложными: речь идет о масш
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Телеком
ные операторы связи активно внедряют в бизнес-процессы инструменты на базе ИИ. По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, до 80% компаний уже интегрировали в работу чат-боты. Еще один трен
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Импортозамещение 2025: итоги и планы
грации на отечественные разработки станет больше. Подготовлено Партнер 05.11.2025 Смотреть карту CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка За прошедшие неско
|06.04.2026
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VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
о рынку И напоследок немного статистики. Механизм ограничения VPN в России — еще под вопросом, однако в стране действительно растет спрос на платформы виртуализации, о чем говорят результаты рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие разработчики платформ виртуализации». Так, по итогам 2024 г. топ-10 вендоров заработали 13 млрд. руб. Лидером стала компания «Базис» (4,6 млрд руб. выручки), на втор
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Российские ВКС-платформы 2025
ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews
|26.03.2026
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CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026
стеме маркировки «Честный знак» и передает данные в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Источник: CNews Analytics, 2026 Динамика изменения числа зарегистрированных касс, млн В декаб
|13.03.2026
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Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура
от проектов в телекоме в 2024 г., ₽ млн без НДС 99273 10020 8843 8627 8597 5305 4020 3449 3399 2727 Источник: CNews Analytics, 2026 Современные телеком-компании также активно внедряют высокопро
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Рынок ПАК
тной инфраструктуры. Количественный и качественный состав сегмента представлен на обновленной карте CNews Analytics «Рынок российских ПАК 2026». На карте присутствуют производители ПАК для выпо
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Виртуальные АТС 2026
ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews
|03.03.2026
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Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60%
288 17 000 3 2 Бифорком Тек 20 355 20 972 4 5 Базовые решения 18 524 13 775 5 6 X-Com 15 000 13 533 Источник: CNews Analytics 2026 Перейти к полной таблице Все опрошенные CNews Analytics экспер
|03.03.2026
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На долю российского инженерного оборудования при строительстве ЦОДов приходится 15–20%
зовые решения 14 834 11 433 4 3 Свободные Технологии Инжиниринг 13 756 12 663 5 5 К2Тех 8 841 6 408 Источник: CNews Analytics 2026 Перейти к полной таблице Возникают проблемы и с заменой некото
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Центры обработки данных 2025
ически не хватает стойко-мест, что негативно сказывается на всей экономике страны. Читать полностью CNews Analytics: Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России № 2025 № 2024 Название компании Кол
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ИИ-ассистенты для бизнеса 2026
ией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews
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Российские цифровые экосистемы
систем, выросших из банков, операторов связи, социальных сетей и поисковых систем. Читать полностью CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026» Российский цифровые э
|19.02.2026
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CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»
Карта рынка: B2C CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026». Под цифровой экосистемой понимается технологическая платформа, которая объединяет взаимосвязанные продукты. Цель — закры
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Рынок СЭД 2025
водительностью, а также располагают встроенными ИБ-инструментами и ИИ-помощниками. Читать полностью CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка СЭД №2024 №2023 Название компании Выручка от продажи
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Рынок HR Tech 2025
к HR Tech 2025 Российский рынок цифровых HR-решений продолжает развиваться. По прогнозам опрошенных CNews Analytics экспертов, темпы роста могут достигать 50% ежегодно. Еще несколько лет назад
|12.02.2026
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Отраслевые решения, тотальная цифровизация, ИИ: что формирует спрос на российские ПАК
Код Безопасности 6 300 5 420 16,24% 4 — Fplus 4 043 3 063 31,99% 5 3 С-Терра СиЭсПи 774 342 126,32% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице Второй фактор — растущий запрос зака
|12.02.2026
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Российские вендоры развивают ПАК для ИИ
Код Безопасности 6 300 5 420 16,24% 4 — Fplus 4 043 3 063 31,99% 5 3 С-Терра СиЭсПи 774 342 126,32% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице «Современные решения уже сегодня воп
|12.02.2026
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Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам
Код Безопасности 6 300 5 420 16,24% 4 — Fplus 4 043 3 063 31,99% 5 3 С-Терра СиЭсПи 774 342 126,32% Источник: CNews Analytics, 2026 Перейти к полной таблице Нормативная база для регулирования р
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ИТ-тренды 2024 в России
ИТ-тренды 2024 в России Самые востребованные в России технологии Главные тенденции цифровизации Портал CNews и агентство CNews Analytics представляют результаты ежегодного исследования, определяющего актуальные для России ИТ-тренды. В условиях сложившейся макроэкономической обстановки роль прогноза, актуального и
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CNews: ИТ-тренды 2026 в России
ИТ-тренды в России 2026 Портал CNews и агентство CNews Analytics представляют результаты ежегодного исследования, по итогам которого удалось выделить актуальные для России ИТ-тренды. Аналитики опросили 152 представителя ИТ-организаций и компа
|03.02.2026
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Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews
9,21 35,71 15,08 Заказчики будут чаще отдавать предпочтение мультиоблачной модели 38,66 31,93 29,41 Источник: CNews Analytics, 2026 (на основе опроса 152 респондентов в ноябре-декабре 2025 г.)
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Облачные сервисы 2021
Выручка 10 крупнейших IaaS-провайдеров выросла на 47% по сравнению с предыдущим годом, а лидирующие позиции с отрывом от других участников на рынке занимают «Ростелеком» и Softline. Читать полностью CNews Analytics: Крупнейшие поставщики услуг IaaS в России № 2020 Компания Выручка от услуг IaaS в 2020 г., ₽тыс. Выручка от услуг IaaS в 2019г., ₽тыс. Рост выручки 2020/2019, в % Доля выручки
|Онлайн-доски 2025
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Рынок платформ Kubernetes 2025
Kubernetes, что потребует более зрелых и комплексных решений от вендоров. Разработчики, в свою очередь, считывают запросы заказчиков и постоянно расширяют функциональность платформ. Читать полностью CNews Analytics: Крупнейшие поставщики платформ Kubernetes №2024 Название компании Специализация Выручка от поставки платформ Kubernetes в 2024 г., в ₽млн без НДС Выручка от поставки платформ K
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Рынок платформ виртуализации 2025
тформу вирутаилизации. Основные технологические тренды — использование гибридных и мультиоблачных решений, edge computing, обеспечение информационной безопасности и, конечно, искусственный интеллект. CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг «Крупнейшие разработчики платформ виртуализации». Учитывались проекты поставки систем вместе с VDI, так как у ряда вендоров платформа виртуализации и
CNews Analytics и организации, системы, технологии, персоны:
|Серова Елена 320 312
|Шалманов Сергей 202 186
|Шадаев Максут 1210 174
|Путин Владимир 3454 151
|Лысенко Эдуард 317 126
|Морошкин Александр 118 117
|Петрушин Андрей 110 110
|Попова Мария 141 104
|Рейман Леонид 1065 102
|Казак Максим 162 97
|Медведев Дмитрий 1665 95
|Власов Сергей 101 90
|Албычев Александр 168 87
|Разумовский Дмитрий 125 85
|Ципорин Павел 103 84
|Натрусов Артем 313 80
|Аитов Тимур 197 77
|Матвеева Татьяна 110 74
|Хайруллин Айрат 108 73
|Ермолаев Артем 379 72
|Дюбанов Анатолий 95 69
|Петров Михаил 139 67
|Козырев Алексей 328 66
|Терещенко Денис 95 63
|Козлов Михаил 182 63
|Никифоров Николай 1138 62
|Шевченко Владимир 153 62
|Паршин Максим 323 61
|Херсонцев Алексей 93 60
|Солонин Виталий 90 59
|Симаков Олег 113 58
|Меджитов Тимур 85 57
|Гуральников Сергей 164 57
|Фишер Андрей 75 56
|Шпак Василий 279 56
|Мартынова Елена 90 56
|Демидов Сергей 129 54
|Чернышенко Дмитрий 581 54
|Фомичев Олег 139 54
|Казарин Станислав 175 53
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
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