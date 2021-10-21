Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews Analytics
Аналитическое агентство
Публикаций - 2331, упоминаний - 3444
CNews Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Айвазов Армен 450 119
|Морошкин Александр 111 108
|Четвернин Алексей 658 105
|Серова Елена 299 90
|Медведев Дмитрий 1476 71
|Путин Владимир 1997 71
|Попова Мария 78 64
|Рейман Леонид 687 44
|Никифоров Николай 1127 32
|Королев Игорь 52 31
|Рудычева Наталья 83 26
|Демидов Михаил 132 25
|Казак Максим 112 25
|Нуралиев Борис 214 23
|Ершова Элеонора 36 23
|Щеголев Игорь 676 22
|Кусков Денис 185 22
|Кочетков Владислав 222 21
|Брюквин Юрий 253 20
|Корнеев Сергей 75 19
|Фомичев Андрей 53 18
|Свердлов Денис 163 18
|Макаров Станислав 111 18
|Аншина Марина 68 15
|Евтушенков Владимир 158 15
|Назипов Дмитрий 75 15
|Карпинский Алексей 37 14
|Заржецкий Александр 30 14
|Греф Герман 253 14
|Бобровников Борис 89 14
|Козырев Алексей 271 14
|Евраев Михаил 224 13
|Крысина Ольга 109 13
|Березин Максим 60 12
|Самойлов Юрий 58 12
|Кузовкин Алексей 90 12
|Оганесян Артак 30 12
|Шевченко Владимир 135 11
|Чурсин Игорь 20 11
|Иванов Олег 124 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46840.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46840.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru