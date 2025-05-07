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НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат

НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат

Группа НЛМК – международный производитель стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС. Благодаря самообеспеченности в основных сырьевых материалах, энергии и высокой технологической оснащенности НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире. 

"Строительство НЛМЗ в 1934 году" 1957 г. Даньшин Н.И. "Строительство НЛМЗ в 1934 году" 1957 г. Даньшин Н.И.
"Липецкая магнитка" 1964 г. Титов Дмитрий Васильевич (1915 - 1975) "Липецкая магнитка" 1964 г. Титов Дмитрий Васильевич (1915 - 1975)
Николай Лой "Норильский ритм" (1970) Николай Лой "Норильский ритм" (1970)

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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07.05.2025 Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

скорпорации «Росатом», компаний «Сургутнефтегаз», «Гринатом», «Газпром нефть», «Алроса», «Еврохим», НЛМК, «РусГидро» и других российских компаний. Как «Росатом» планирует и выбирает Сегодня циф
04.03.2025 Qsoft помог изменить корпоративное питание сотрудников группы НЛМК

Digital-интегратор Qsoft реализовал проект по разработке мобильного приложения «НЛМК еДА» для группы НЛМК — международного производителя стальной продукции с более че
24.02.2025 Мобильное приложение «НЛМК@Dос» от Qsoft: согласование документов где угодно

Digital-интегратор Qsoft разработал мобильное приложение «НЛМК@Dос» для международной компании «Группа НЛМК». Решение позволяет руководителям ор
16.10.2024 Группа НЛМК подвела итоги автоматизации ИТ-мониторинга

О НЛМК Группа НЛМК — лидирующий международный производитель высококачественной стальной

02.04.2024 Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта

трументов генерации кода в практику ИТ-специалистов. Пилотный проект прошел в партнерстве с группой НЛМК. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Группа НЛМК – крупнейшая сталелитей
20.12.2023 «Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения

«Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения. Machine Vision (машинное зрение) — популярная технология, множество компаний создают прикладные решения, сфокусированные в основном на
01.08.2023 Сергей Казанцев, НЛМК: Монополия на «цифру» уходит в прошлое

«Команда по цифровизации должна понимать суть производства» CNews: Считаете ли вы НЛМК цифровой компанией? Почему? Сергей Казанцев: Да, если исходить из конкретных критериев,

17.07.2023 По заказу НЛМК компания «Интехком» внедряет удаленное управление промышленными кранами на складе сыпучих материалов

Летом 2022 г. на НЛМК прошли опытно-промышленные испытания системы дистанционного управления краном, теперь ре
29.06.2023 Российский ИИ научился подсказывать как экономно вырабатывать электричество из металлургического газа

ИИ помогает ТЭЦ Российская металлургическая компания НЛМК и системный интегратор «Инфосистемы джет» разработали сервис выдачи рекомендаций по опти
05.10.2022 Компания «Интехком» представила управление краном с помощью VR

мени, системами безопасности и др. Опытно-промышленные испытания прошли в Конвертерном цехе №2 ПАО «НЛМК». Объектом эксперимента стал полукозловой магнитный кран №42А грузоподъемностью 60 тонн,
30.08.2021 Сотрудники НЛМК получили «Электронные дневники», разработанные ABC Consulting

рбит» (входит в группу «Ланит»), разработали и внедрили приложение «Электронный дневник» для группы НЛМК. Сотрудники компании получили инструмент для ведения документации по индивидуальному про
15.07.2021 Цифровые ассистенты: как роботизировать работу с поставщиками? Опыт НЛМК

ки. При этом он готов отвечать на запросы поставщиков круглосуточно, без задержек и перерывов на обед. Приведем пример, как внедрение диалоговой платформы повлияло на работу службы снабжения компании НЛМК. Раньше все обращения обрабатывались вручную специалистами в рабочие часы, что занимало от 30 минут до 2 дней. После внедрения диалоговой платформы «Цифровой ассистент» от «Mail.ru Цифровы
28.04.2021 НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции

Группа НЛМК и «Крок» завершили разработку и тиражирование системы QR-кодирования готовой продукции и
26.04.2021 Accenture разработала для НЛМК сервис предиктивной аналитики для измерения температуры стали

Accenture разработала для группы НЛМК цифровой сервис предиктивной аналитики, который помог повысить эффективность производств
16.10.2020 НЛМК при поддержке Accenture автоматизировал инвестиционные закупки

роизводственного оборудования заняло менее 8 месяцев. За это время команда специалистов Accenture и НЛМК создала единый ИТ-инструмент для эффективной коммуникации руководителей, аналитиков, про
14.10.2020 НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, внедрила систему управления закупками SAP Arib
05.10.2020 Hikvision оснастила объекты НЛМК тепловизионными решениями

ходных Новолипецкого металлургического комбината, а также на других предприятиях, входящих в группу НЛМК (НЛМК-Калуга, НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз, Алтай Кокс, ВИЗ-Сталь, филиалы
27.07.2020 ABC Consulting модернизировал автоматизированную систему управления результативностью в Группе НЛМК

uccessFactors и SAP Human Capital Management (SAP HCM) в «Новолипецком металлургическом комбинате» (НЛМК). Также в ходе проекта, который был выполнен с помощью инструмента интеграции корпоратив
22.06.2020 «Инфосистемы Джет» с помощью ИИ ускорила работу стана горячей прокатки на НЛМК

ция о производстве, хранятся в Data Lake, также внедренном компанией «Инфосистемы Джет». «На заводе НЛМК работают металлурги очень высокой квалификации. Традиционно они сами определяли темп дви
07.04.2020 Резидент «Сколково» поможет ГК НЛМК повысить охрану труда

ехнологий Фонда «Сколково», реализует проект по автоматизации работ повышенной опасности для группы НЛМК - международной сталелитейной компании. Это один из первых подобных проектов в металлург
11.10.2019 Альфа-банк и НЛМК провели пилотную внешнеторговую транзакцию через Marco Polo

Альфа-банк и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в сотрудничестве с Commerzbank (Германия) и Vesuvius (Германия) запустили пилотный прое
05.09.2019 «Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК

Эксперты «Инфосистемы джет» разработали для НЛМК систему анализа данных и моделирования (САДиМ), которая отвечает за доступность и качество данных, а также предоставляет инструментарий для вычислений и анализа. В цехах и на агрегатах пре
01.08.2019 НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на SAP С/4HANA

С/4HANA (ранее SAP Hybris), входящую в портфолио решений SAP Customer Experience. Интернет-магазин НЛМК был запущен для компаний малого и среднего бизнеса в марте 2018 г. Этот канал позволяет

30.10.2018 В Москве прошел RAIF Hackathon 2018 с призовым фондом более 1 млн рублей

состоялся финал RAIF Hackathon 2018. Партнерами хакатона выступили компании «Утконос», Росреестр и НЛМК, которые предоставляли обезличенные бизнес-данные. RAIF Hackathon 2018 включал в себя дв
02.10.2018 «Инфосистемы Джет», Росреестр, НЛМК и «Утконос» запускают хакатон

а предоставили: Росреестр, интернет-гипермаркет «Утконос» и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Призовой фонд события – более 1 млн рублей. Используя реальные данные партнеров RAIF H
13.06.2018 «Техносерв» создал инфраструктуру для платформы больших данных НЛМК

ры для системы сбора, анализа и обработки больших данных Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и стра
29.05.2018 «Лаборатория Касперского» совместно с НЛМК апробирует систему защиты от кибератак

я защиты ИТ/ОТ-инфраструктуры промышленных предприятий опробовала на одном из своих объектов Группа НЛМК. В рамках пилотного проекта продукт Kaspersky Industrial CyberSecurity был внедрен в цех
15.01.2018 В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве

3D-отслеживание на производствеГруппа компаний Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) совместно с компанией SAP CIS и Национальным центром интернета вещей (НЦИВ) создали про
15.01.2018 НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени

Группа НЛМК, SAP и Национальный центр интернета вещей впервые в России разработали прототип системы

11.01.2018 Группа НЛМК перешла на SAP S/4HANA для создания сценариев Индустрии 4.0

SAP и НЛМК объявили о первом на рынке СНГ переходе на SAP S/4HANA. Масштабный проект удалось реализ
17.04.2017 «Техносерв» внедрил систему унифицированных коммуникаций в московском представительстве НЛМК

вершении очередного этапа модернизации телефонной сети «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК), международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и стра
02.03.2017 НЛМК и SAP создают лабораторию инноваций

Международная сталелитейная компания НЛМК с активами в России, США и странах Евросоюза и SAP объявили о подписании меморандума о с
29.11.2016 «Техносерв» консолидирует системы НЛМК в частном облаке

я виртуального частного облака Новолипецкого металлургического комбината – основной площадки группы НЛМК, международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и стран
15.03.2016 «Техносерв» внедряет систему унифицированных коммуникаций на Новолипецком металлургическом комбинате

а модернизации телефонной сети Новолипецкого металлургического комбината – основной площадки Группы НЛМК, международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и стран
01.09.2014 «Астерос» построил частное «облако» для «Новолипецкого металлургического комбината»

это решение позволило оптимизировать работу ИТ-служб комбината, предоставляющих сервисы сотрудникам НЛМК в Липецке, Ревде и Москве. Проект стартовал в апреле 2013 г. Объединенная команда из 30

16.05.2012 Mind и НЛМК обеспечат Липецкий государственный технический университет сервисом ВКС

ных поставщиков кадров для Новолипецкого комбината, - заявил директор по персоналу и общим вопросам НЛМК Сергей Мельник, - Именно поэтому мы хотим предложить новые возможности образования с пом
15.02.2012 Укрощение ТОРО: секреты эффективности НЛМК

онн, текущее потребление оценивают более чем в 40 млн тонн. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) хорошо известен в качестве одного из лидеров этого рынка не только по объему производст
15.11.2011 Новолипецкий металлургический комбинат автоматизировал управление ремонтами

«Астерос Консалтинг» (входит в группу «Астерос»). Проект стал продолжением перехода группы компаний НЛМК на новую учетную систему на основе SAP и охватил более 60 цехов предприятия. Его старт с
17.05.2011 Allied Telesis поставит НЛМК оборудование для расширения сетевой инфраструктуры

is будет использована для расширения сетевой инфраструктуры предприятия. Allied Telesis предоставит НЛМК аппаратуру в рамках проекта по модернизации части локальной информационной сети предприя
10.08.2010 НЛМК построил информационную систему на базе SAP ERP

«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) и компания SAP, разработчик систем для управления бизнесом, объявили об успешном запуск

Публикаций - 294, упоминаний - 421

НЛМК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
9594 27
SAP CIS - САП СНГ 868 27
Microsoft Corporation 25775 23
Ростелеком 10948 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Ланит Интеграция 219 16
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 16
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 16
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 16
Diasoft - Диасофт 1144 16
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 15
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 15
Yandex - Яндекс 9215 15
R-Vision - Р-Вижн 267 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 14
Polymedia - Полимедиа 158 14
Аусферр ИТЦ 44 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 14
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 14
Газинформсервис - ГИС 496 13
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 13
ФинГрад - FinGrad 48 13
МегаФон 10742 13
Oracle Corporation 7074 13
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 15 12
ММК Информсервис 69 11
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 11
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 11
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Крок - Croc 1964 11
Rimini Street 77 10
Программный Продукт ГК 104 10
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 63
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 58
РЖД - Российские железные дороги 2096 55
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
Газпром нефть 725 41
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 39
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 37
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 37
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 33
Альфа-Банк 1979 31
Северсталь ПАО - Severstal 629 31
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 30
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 30
Русагро Группа Компаний 379 27
Почта России ПАО 2370 25
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 25
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 25
Ингосстрах СПАО 478 24
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 23
ГПБ - Газпромбанк 1273 23
НСПК - Национальная система платежных карт 948 22
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 22
АльфаСтрахование СГ 394 22
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 21
Газпром ПАО 1493 21
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 21
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 21
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 20
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 19
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 19
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 18
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 18
Роснефть НК - нефтяная компания 562 18
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 16
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 49
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Федеральное казначейство России 1949 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
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Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
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АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
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Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
НАТТ - Национальная ассоциация трансфера технологий 3 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 156
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 137
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 116
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 92
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 79
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 67
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 57
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 54
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 52
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 52
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 46
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 46
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 34
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 33
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 33
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 32
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 30
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 29
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 27
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 24
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 23
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 22
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 22
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 17
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 17
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 14
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 14
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 14
Новые облачные технологии - МойОфис 958 14
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 14
НКТ - Р7-Офис 543 13
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 13
НКТ - Р7-графика 47 13
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 12
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 11
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 10
SAP Ariba 309 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
Microsoft Windows 16882 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
OpenAI - ChatGPT 719 7
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 6
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
Linux OS 11533 6
1С:ERP Управление предприятием 841 6
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 5
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Протек - Здравсити 32 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Sberworks 6 5
Microsoft Office 4170 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Натрусов Артем 313 46
Чаркин Евгений 317 36
Урьяс Вадим 98 35
Абакумов Евгений 227 29
Трояновский Владимир 63 22
Карпунин Алексей 51 21
Шадаев Максут 1210 21
Цыганов Вячеслав 79 20
Дьяченко Валерий 96 19
Суровец Дмитрий 115 18
Белоусов Максим 109 17
Клепиков Алексей 121 17
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Шевченко Владимир 153 16
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Глазков Александр 151 16
Алифанов Кирилл 84 15
Кирьянова Александра 169 15
Петухов Антон 62 15
Сологуб Денис 75 15
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Никитин Сергей 96 14
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Нальский Максим 53 13
Соловьев Виталий 52 13
Каушанский Александр 56 13
Денисов Анатолий 57 13
Россия - РФ - Российская федерация 166164 244
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 28
Европа Восточная 3138 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 25
Европа 24963 20
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 16
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 15
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Украина 7928 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 10
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 8
Монголия 382 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 7
Казахстан - Республика 6047 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Африка - Африканский регион 3640 6
Россия - ПФО - Пензенская область 637 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 5
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Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 4
Индия - Bharat 5869 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Канада 5081 4
Ближний Восток 3154 4
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 116
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 104
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 87
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 56
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 52
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 50
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 48
Экономический эффект 1342 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 38
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 33
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 31
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 25
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 23
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 23
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 22
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 18
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 18
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 520 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 16
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 15
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 14
Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Открытые системы ИД 176 2
CNews ИТ в промышленности 5 2
Forbes - Форбс 1002 2
Ведомости 1466 2
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Harvard Business Review 22 1
СК Пресс 17 1
Мобильные системы 118 1
CNews TV 747 1
Global Digital Space - GDS - Глобал Диджитал Спейс - ГДС 5 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 60
CNews Инновация года - награда 155 18
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 13
IDC - International Data Corporation 4975 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Gartner - Гартнер 3658 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
eMarketer 206 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Computer Economics 32 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 17
РАН - Российская академия наук 2122 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 6
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского - Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского 4 2
Таймырский колледж КГБПОУ 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 54
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 37
CNews AWARDS - награда 571 23
CNews FORUM Кейсы 313 17
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 13
CNews Баттл 69 10
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 5
CNews ИТ-стратегия 32 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
SAP Digital Exchange 2 2
1С:ERP Бизнес-форум 19 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
IT Elements 13 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
SAP Value Award 6 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
CNews Большие данные 4 1
AI Russia Awards 4 1
SAP Coach Jam 1 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
1С:Проект года 28 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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