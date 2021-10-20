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НЛМК
Новолипецкий металлургический комбинат


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 3
11.10.2021 Разработчик ИИ-инструментов для промышленности Cyberphysics привлек 50 млн рублей от Skolkovo Ventures 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
30.08.2021 Сотрудники НЛМК получили «Электронные дневники», разработанные ABC Consulting 7
25.08.2021 Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч 1
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 1
15.07.2021 Цифровые ассистенты: как роботизировать работу с поставщиками? Опыт НЛМК 2
28.06.2021 MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 5
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
28.04.2021 НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции 11
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
26.04.2021 Accenture разработала для НЛМК сервис предиктивной аналитики для измерения температуры стали 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 5
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
12.04.2021 Совместный проект «машинного зрения» «РТ-техприемки» и Videomatrix включен в открытую библиотеку AI Russia 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
11.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
25.01.2021 Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет 1
24.12.2020 Центр корпоративных решений реализует комплексную стратегию роста с помощью HPE GreenLake 1
10.11.2020 Skymec поставила многофукциональный беспилотник на Стойленский ГОК 2
16.10.2020 НЛМК при поддержке Accenture автоматизировал инвестиционные закупки 3
14.10.2020 НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования 4
05.10.2020 Hikvision оснастила объекты НЛМК тепловизионными решениями 7
07.09.2020 Ramax group автоматизировала мониторинг реализации программы инновационного развития для «Аэрофлота» 1
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
13.08.2020 Промышленный системный интегратор «Консом групп» приступил к разработкам в облаке МТС 1

Публикаций - 154, упоминаний - 335

НЛМК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3211 36
SAP CIS - САП СНГ 753 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 16
Microsoft Corporation 11060 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 10
Инфосистемы Джет 675 8
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Mankiewicz 7 7
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 6
Accenture - Аксенчер 531 5
Cisco Systems 2038 5
IBM 3537 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
NetApp 485 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Huawei 2730 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Naumen - Наумен 341 4
ICL Services 51 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 4
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 4
Аплана Преферентум 8 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
АФК Система ПАО 994 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
АйТи 751 3
Dbrain 10 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Крок 1219 2
Программный продукт ГК 92 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 4 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 2
Google LLC 7144 2
НЛМК Лаборатория совместных инноваций 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 18
АльфаСтрахование СГ 207 17
Открытие ФК 538 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Норникель - Норильский никель 177 15
Альфа-Банк 1123 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
Уралкалий ПАО 62 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 12
Русагро Группа Компаний 139 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 10
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 10
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 10
Аэрофлот 493 10
OTP Group - ОТП Банк 125 10
Уралсиб Банк 389 10
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
ТрансКонтейнер 25 9
ММК-Информсервис 20 9
Procter&Gamble - P&G 94 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
Почта России ПАО 1572 9
Совкомбанк ПАО 147 9
Фармстандарт АО 32 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
Магнит - Сеть магазинов 269 8
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Segezha Group - Сегежа Групп 85 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
Счётная палата РФ 460 12
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роснано 456 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 5
Big Data - Большие данные 1136 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 4
Data Lake - Озеро данных 82 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
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AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 12
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 10
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 8
SAP Ariba 71 8
SAP SuccessFactors 110 7
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 5
SAP Business Suite 65 4
SAP Fiori 40 4
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 3
Microsoft Lync 272 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
SAP Ariba Sourcing 3 2
Google Android 10750 2
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
SAP SuccessFactors LMS - SAP SuccessFactors Learning Management System 5 1
SAP Cash Application 3 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Oracle Analytics Cloud 10 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 8 1
Oracle Cloud Networking 2 1
Oracle Cloud Storage Services 2 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
SAP CPI - SAP Cloud Platform Integration 1 1
SAP Resume Matching 1 1
SAP Invoice Matching 1 1
Четвернин Алексей 651 25
Урьяс Вадим 76 18
Аршавский Анджей 27 13
Петров Михаил 88 12
Казанцев Сергей 11 10
Емельченков Сергей 83 9
Тихонравов Андрей 13 9
Дворкович Аркадий 169 9
Панферов Алексей 22 9
Муравьев Владимир 29 9
Дьяченко Валерий 66 9
Клепиков Алексей 77 9
Дрейгер Павел 15 9
Лагунов Андрей 10 9
Ямщиков Владимир 32 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Халматов Максим 45 9
Холкин Дмитрий 15 9
Богданов Кирилл 91 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сологуб Денис 16 9
Суровец Дмитрий 44 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Бижан Михаил 10 9
Погосова Карина 9 9
Шеховцов Юрий 33 9
Сапунов Михаил 9 9
Марова Юлия 10 9
Чаркин Евгений 182 9
Поляков Сергей 60 9
Зырянов Илья 17 9
Кереже Дмитрий 9 9
Огурцов Юрий 13 8
Натрусов Артем 121 8
Савкин Владимир 38 8
Трофименко Владимир 7 7
Хохлов Игорь 21 7
Сирота Юрий 38 7
Абакумов Евгений 103 7
Щеглов Дмитрий 8 7
Россия - Российская федерация - РФ 57309 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 34
Восточная Европа 1676 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 12
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Украина 3361 6
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Европа 3745 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - Липецк 257 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Черкизон - Черкизовский рынок 60 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Европа Западная 612 1
Россия - Ижевск 305 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Липецкая область - Грязи 12 1
Монголия 172 1
Беларусь - Минск 327 1
Казахстан - Алматы 261 1
Чехия - Прага 67 1
Словакия - Словацкая Республика 212 1
Россия - Тула 178 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 223 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Германия - Вальдорф 9 1
Россия - Чаплыгин 4 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Липецкая область 292 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Япония 2778 1
Россия - Сахалинская область 432 1
Чехия - Чешская Республика 494 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 5
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
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Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
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РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
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