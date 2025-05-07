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НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат
Группа НЛМК – международный производитель стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС. Благодаря самообеспеченности в основных сырьевых материалах, энергии и высокой технологической оснащенности НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире.
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Всего 37 дел, на cумму 24 371 890 265 ₽*
СОБЫТИЯ
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|07.05.2025
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Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК
скорпорации «Росатом», компаний «Сургутнефтегаз», «Гринатом», «Газпром нефть», «Алроса», «Еврохим», НЛМК, «РусГидро» и других российских компаний. Как «Росатом» планирует и выбирает Сегодня циф
|04.03.2025
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Qsoft помог изменить корпоративное питание сотрудников группы НЛМК
Digital-интегратор Qsoft реализовал проект по разработке мобильного приложения «НЛМК еДА» для группы НЛМК — международного производителя стальной продукции с более че
|24.02.2025
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Мобильное приложение «НЛМК@Dос» от Qsoft: согласование документов где угодно
Digital-интегратор Qsoft разработал мобильное приложение «НЛМК@Dос» для международной компании «Группа НЛМК». Решение позволяет руководителям ор
|16.10.2024
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Группа НЛМК подвела итоги автоматизации ИТ-мониторинга
О НЛМК Группа НЛМК — лидирующий международный производитель высококачественной стальной
|02.04.2024
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Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта
трументов генерации кода в практику ИТ-специалистов. Пилотный проект прошел в партнерстве с группой НЛМК. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Группа НЛМК – крупнейшая сталелитей
|20.12.2023
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«Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения
«Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения. Machine Vision (машинное зрение) — популярная технология, множество компаний создают прикладные решения, сфокусированные в основном на
|01.08.2023
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Сергей Казанцев, НЛМК: Монополия на «цифру» уходит в прошлое
«Команда по цифровизации должна понимать суть производства» CNews: Считаете ли вы НЛМК цифровой компанией? Почему? Сергей Казанцев: Да, если исходить из конкретных критериев,
|17.07.2023
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По заказу НЛМК компания «Интехком» внедряет удаленное управление промышленными кранами на складе сыпучих материалов
Летом 2022 г. на НЛМК прошли опытно-промышленные испытания системы дистанционного управления краном, теперь ре
|29.06.2023
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Российский ИИ научился подсказывать как экономно вырабатывать электричество из металлургического газа
ИИ помогает ТЭЦ Российская металлургическая компания НЛМК и системный интегратор «Инфосистемы джет» разработали сервис выдачи рекомендаций по опти
|05.10.2022
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Компания «Интехком» представила управление краном с помощью VR
мени, системами безопасности и др. Опытно-промышленные испытания прошли в Конвертерном цехе №2 ПАО «НЛМК». Объектом эксперимента стал полукозловой магнитный кран №42А грузоподъемностью 60 тонн,
|30.08.2021
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Сотрудники НЛМК получили «Электронные дневники», разработанные ABC Consulting
рбит» (входит в группу «Ланит»), разработали и внедрили приложение «Электронный дневник» для группы НЛМК. Сотрудники компании получили инструмент для ведения документации по индивидуальному про
|15.07.2021
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Цифровые ассистенты: как роботизировать работу с поставщиками? Опыт НЛМК
ки. При этом он готов отвечать на запросы поставщиков круглосуточно, без задержек и перерывов на обед. Приведем пример, как внедрение диалоговой платформы повлияло на работу службы снабжения компании НЛМК. Раньше все обращения обрабатывались вручную специалистами в рабочие часы, что занимало от 30 минут до 2 дней. После внедрения диалоговой платформы «Цифровой ассистент» от «Mail.ru Цифровы
|28.04.2021
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НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции
Группа НЛМК и «Крок» завершили разработку и тиражирование системы QR-кодирования готовой продукции и
|26.04.2021
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Accenture разработала для НЛМК сервис предиктивной аналитики для измерения температуры стали
Accenture разработала для группы НЛМК цифровой сервис предиктивной аналитики, который помог повысить эффективность производств
|16.10.2020
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НЛМК при поддержке Accenture автоматизировал инвестиционные закупки
роизводственного оборудования заняло менее 8 месяцев. За это время команда специалистов Accenture и НЛМК создала единый ИТ-инструмент для эффективной коммуникации руководителей, аналитиков, про
|14.10.2020
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НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, внедрила систему управления закупками SAP Arib
|05.10.2020
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Hikvision оснастила объекты НЛМК тепловизионными решениями
ходных Новолипецкого металлургического комбината, а также на других предприятиях, входящих в группу НЛМК (НЛМК-Калуга, НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз, Алтай Кокс, ВИЗ-Сталь, филиалы
|27.07.2020
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ABC Consulting модернизировал автоматизированную систему управления результативностью в Группе НЛМК
uccessFactors и SAP Human Capital Management (SAP HCM) в «Новолипецком металлургическом комбинате» (НЛМК). Также в ходе проекта, который был выполнен с помощью инструмента интеграции корпоратив
|22.06.2020
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«Инфосистемы Джет» с помощью ИИ ускорила работу стана горячей прокатки на НЛМК
ция о производстве, хранятся в Data Lake, также внедренном компанией «Инфосистемы Джет». «На заводе НЛМК работают металлурги очень высокой квалификации. Традиционно они сами определяли темп дви
|07.04.2020
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Резидент «Сколково» поможет ГК НЛМК повысить охрану труда
ехнологий Фонда «Сколково», реализует проект по автоматизации работ повышенной опасности для группы НЛМК - международной сталелитейной компании. Это один из первых подобных проектов в металлург
|11.10.2019
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Альфа-банк и НЛМК провели пилотную внешнеторговую транзакцию через Marco Polo
Альфа-банк и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в сотрудничестве с Commerzbank (Германия) и Vesuvius (Германия) запустили пилотный прое
|05.09.2019
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«Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК
Эксперты «Инфосистемы джет» разработали для НЛМК систему анализа данных и моделирования (САДиМ), которая отвечает за доступность и качество данных, а также предоставляет инструментарий для вычислений и анализа. В цехах и на агрегатах пре
|01.08.2019
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НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на SAP С/4HANA
С/4HANA (ранее SAP Hybris), входящую в портфолио решений SAP Customer Experience. Интернет-магазин НЛМК был запущен для компаний малого и среднего бизнеса в марте 2018 г. Этот канал позволяет
|30.10.2018
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В Москве прошел RAIF Hackathon 2018 с призовым фондом более 1 млн рублей
состоялся финал RAIF Hackathon 2018. Партнерами хакатона выступили компании «Утконос», Росреестр и НЛМК, которые предоставляли обезличенные бизнес-данные. RAIF Hackathon 2018 включал в себя дв
|02.10.2018
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«Инфосистемы Джет», Росреестр, НЛМК и «Утконос» запускают хакатон
а предоставили: Росреестр, интернет-гипермаркет «Утконос» и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Призовой фонд события – более 1 млн рублей. Используя реальные данные партнеров RAIF H
|13.06.2018
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«Техносерв» создал инфраструктуру для платформы больших данных НЛМК
ры для системы сбора, анализа и обработки больших данных Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и стра
|29.05.2018
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«Лаборатория Касперского» совместно с НЛМК апробирует систему защиты от кибератак
я защиты ИТ/ОТ-инфраструктуры промышленных предприятий опробовала на одном из своих объектов Группа НЛМК. В рамках пилотного проекта продукт Kaspersky Industrial CyberSecurity был внедрен в цех
|15.01.2018
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В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве
3D-отслеживание на производствеГруппа компаний Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) совместно с компанией SAP CIS и Национальным центром интернета вещей (НЦИВ) создали про
|15.01.2018
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НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени
Группа НЛМК, SAP и Национальный центр интернета вещей впервые в России разработали прототип системы
|11.01.2018
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Группа НЛМК перешла на SAP S/4HANA для создания сценариев Индустрии 4.0
SAP и НЛМК объявили о первом на рынке СНГ переходе на SAP S/4HANA. Масштабный проект удалось реализ
|17.04.2017
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«Техносерв» внедрил систему унифицированных коммуникаций в московском представительстве НЛМК
вершении очередного этапа модернизации телефонной сети «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК), международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и стра
|02.03.2017
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НЛМК и SAP создают лабораторию инноваций
Международная сталелитейная компания НЛМК с активами в России, США и странах Евросоюза и SAP объявили о подписании меморандума о с
|29.11.2016
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«Техносерв» консолидирует системы НЛМК в частном облаке
я виртуального частного облака Новолипецкого металлургического комбината – основной площадки группы НЛМК, международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и стран
|15.03.2016
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«Техносерв» внедряет систему унифицированных коммуникаций на Новолипецком металлургическом комбинате
а модернизации телефонной сети Новолипецкого металлургического комбината – основной площадки Группы НЛМК, международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и стран
|01.09.2014
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«Астерос» построил частное «облако» для «Новолипецкого металлургического комбината»
это решение позволило оптимизировать работу ИТ-служб комбината, предоставляющих сервисы сотрудникам НЛМК в Липецке, Ревде и Москве. Проект стартовал в апреле 2013 г. Объединенная команда из 30
|16.05.2012
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Mind и НЛМК обеспечат Липецкий государственный технический университет сервисом ВКС
ных поставщиков кадров для Новолипецкого комбината, - заявил директор по персоналу и общим вопросам НЛМК Сергей Мельник, - Именно поэтому мы хотим предложить новые возможности образования с пом
|15.02.2012
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Укрощение ТОРО: секреты эффективности НЛМК
онн, текущее потребление оценивают более чем в 40 млн тонн. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) хорошо известен в качестве одного из лидеров этого рынка не только по объему производст
|15.11.2011
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Новолипецкий металлургический комбинат автоматизировал управление ремонтами
«Астерос Консалтинг» (входит в группу «Астерос»). Проект стал продолжением перехода группы компаний НЛМК на новую учетную систему на основе SAP и охватил более 60 цехов предприятия. Его старт с
|17.05.2011
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Allied Telesis поставит НЛМК оборудование для расширения сетевой инфраструктуры
is будет использована для расширения сетевой инфраструктуры предприятия. Allied Telesis предоставит НЛМК аппаратуру в рамках проекта по модернизации части локальной информационной сети предприя
|10.08.2010
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НЛМК построил информационную систему на базе SAP ERP
«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) и компания SAP, разработчик систем для управления бизнесом, объявили об успешном запуск
НЛМК и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 46
|Чаркин Евгений 317 36
|Урьяс Вадим 98 35
|Абакумов Евгений 227 29
|Трояновский Владимир 63 22
|Карпунин Алексей 51 21
|Шадаев Максут 1210 21
|Цыганов Вячеслав 79 20
|Дьяченко Валерий 96 19
|Суровец Дмитрий 115 18
|Белоусов Максим 109 17
|Клепиков Алексей 121 17
|Аршавский Анджей 31 17
|Нестеров Алексей 175 16
|Шевченко Владимир 153 16
|Бурилов Андрей 117 16
|Холкин Дмитрий 21 16
|Глазков Александр 151 16
|Алифанов Кирилл 84 15
|Кирьянова Александра 169 15
|Петухов Антон 62 15
|Сологуб Денис 75 15
|Петров Михаил 139 15
|Никитин Сергей 96 14
|Ульянов Николай 176 14
|Урусов Виктор 157 14
|Врацкий Андрей 175 14
|Иншаков Дмитрий 51 14
|Аксенов Олег 62 14
|Аникин Дмитрий 68 14
|Малышев Сергей 99 13
|Путятинский Сергей 112 13
|Богачев Игорь 183 13
|Новикова Елена 105 13
|Теплицкий Дмитрий 88 13
|Воронин Павел 196 13
|Нальский Максим 53 13
|Соловьев Виталий 52 13
|Каушанский Александр 56 13
|Денисов Анатолий 57 13
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