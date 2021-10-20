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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НЛМК
Новолипецкий металлургический комбинат
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 154, упоминаний - 335
НЛМК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
|СМА - Союз московских архитекторов 1 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Четвернин Алексей 651 25
|Урьяс Вадим 76 18
|Аршавский Анджей 27 13
|Петров Михаил 88 12
|Казанцев Сергей 11 10
|Емельченков Сергей 83 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Дворкович Аркадий 169 9
|Панферов Алексей 22 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Дьяченко Валерий 66 9
|Клепиков Алексей 77 9
|Дрейгер Павел 15 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Ямщиков Владимир 32 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Халматов Максим 45 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Богданов Кирилл 91 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сологуб Денис 16 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Бижан Михаил 10 9
|Погосова Карина 9 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Марова Юлия 10 9
|Чаркин Евгений 182 9
|Поляков Сергей 60 9
|Зырянов Илья 17 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Огурцов Юрий 13 8
|Натрусов Артем 121 8
|Савкин Владимир 38 8
|Трофименко Владимир 7 7
|Хохлов Игорь 21 7
|Сирота Юрий 38 7
|Абакумов Евгений 103 7
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Forbes - Форбс 441 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759235, в очереди разбора - 662925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759235, в очереди разбора - 662925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru