НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК скорпорации «Росатом», компаний «Сургутнефтегаз», «Гринатом», «Газпром нефть», «Алроса», «Еврохим», НЛМК, «РусГидро» и других российских компаний. Как «Росатом» планирует и выбирает Сегодня циф

Qsoft помог изменить корпоративное питание сотрудников группы НЛМК Digital-интегратор Qsoft реализовал проект по разработке мобильного приложения «НЛМК еДА» для группы НЛМК — международного производителя стальной продукции с более че

Мобильное приложение «НЛМК@Dос» от Qsoft: согласование документов где угодно Digital-интегратор Qsoft разработал мобильное приложение «НЛМК@Dос» для международной компании «Группа НЛМК». Решение позволяет руководителям ор

Группа НЛМК подвела итоги автоматизации ИТ-мониторинга О НЛМК Группа НЛМК — лидирующий международный производитель высококачественной стальной

Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта трументов генерации кода в практику ИТ-специалистов. Пилотный проект прошел в партнерстве с группой НЛМК. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Группа НЛМК – крупнейшая сталелитей

«Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения «Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения. Machine Vision (машинное зрение) — популярная технология, множество компаний создают прикладные решения, сфокусированные в основном на

Сергей Казанцев, НЛМК: Монополия на «цифру» уходит в прошлое «Команда по цифровизации должна понимать суть производства» CNews: Считаете ли вы НЛМК цифровой компанией? Почему? Сергей Казанцев: Да, если исходить из конкретных критериев,

По заказу НЛМК компания «Интехком» внедряет удаленное управление промышленными кранами на складе сыпучих материалов Летом 2022 г. на НЛМК прошли опытно-промышленные испытания системы дистанционного управления краном, теперь ре

Российский ИИ научился подсказывать как экономно вырабатывать электричество из металлургического газа ИИ помогает ТЭЦ Российская металлургическая компания НЛМК и системный интегратор «Инфосистемы джет» разработали сервис выдачи рекомендаций по опти

Компания «Интехком» представила управление краном с помощью VR мени, системами безопасности и др. Опытно-промышленные испытания прошли в Конвертерном цехе №2 ПАО «НЛМК». Объектом эксперимента стал полукозловой магнитный кран №42А грузоподъемностью 60 тонн,

Сотрудники НЛМК получили «Электронные дневники», разработанные ABC Consulting рбит» (входит в группу «Ланит»), разработали и внедрили приложение «Электронный дневник» для группы НЛМК. Сотрудники компании получили инструмент для ведения документации по индивидуальному про

Цифровые ассистенты: как роботизировать работу с поставщиками? Опыт НЛМК ки. При этом он готов отвечать на запросы поставщиков круглосуточно, без задержек и перерывов на обед. Приведем пример, как внедрение диалоговой платформы повлияло на работу службы снабжения компании НЛМК. Раньше все обращения обрабатывались вручную специалистами в рабочие часы, что занимало от 30 минут до 2 дней. После внедрения диалоговой платформы «Цифровой ассистент» от «Mail.ru Цифровы

НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции Группа НЛМК и «Крок» завершили разработку и тиражирование системы QR-кодирования готовой продукции и

Accenture разработала для НЛМК сервис предиктивной аналитики для измерения температуры стали Accenture разработала для группы НЛМК цифровой сервис предиктивной аналитики, который помог повысить эффективность производств

НЛМК при поддержке Accenture автоматизировал инвестиционные закупки роизводственного оборудования заняло менее 8 месяцев. За это время команда специалистов Accenture и НЛМК создала единый ИТ-инструмент для эффективной коммуникации руководителей, аналитиков, про

НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования Группа НЛМК, международная металлургическая компания, внедрила систему управления закупками SAP Arib

Hikvision оснастила объекты НЛМК тепловизионными решениями ходных Новолипецкого металлургического комбината, а также на других предприятиях, входящих в группу НЛМК (НЛМК-Калуга, НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз, Алтай Кокс, ВИЗ-Сталь, филиалы

ABC Consulting модернизировал автоматизированную систему управления результативностью в Группе НЛМК uccessFactors и SAP Human Capital Management (SAP HCM) в «Новолипецком металлургическом комбинате» (НЛМК). Также в ходе проекта, который был выполнен с помощью инструмента интеграции корпоратив

«Инфосистемы Джет» с помощью ИИ ускорила работу стана горячей прокатки на НЛМК ция о производстве, хранятся в Data Lake, также внедренном компанией «Инфосистемы Джет». «На заводе НЛМК работают металлурги очень высокой квалификации. Традиционно они сами определяли темп дви

Резидент «Сколково» поможет ГК НЛМК повысить охрану труда ехнологий Фонда «Сколково», реализует проект по автоматизации работ повышенной опасности для группы НЛМК - международной сталелитейной компании. Это один из первых подобных проектов в металлург

Альфа-банк и НЛМК провели пилотную внешнеторговую транзакцию через Marco Polo Альфа-банк и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в сотрудничестве с Commerzbank (Германия) и Vesuvius (Германия) запустили пилотный прое

«Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК Эксперты «Инфосистемы джет» разработали для НЛМК систему анализа данных и моделирования (САДиМ), которая отвечает за доступность и качество данных, а также предоставляет инструментарий для вычислений и анализа. В цехах и на агрегатах пре

НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на SAP С/4HANA С/4HANA (ранее SAP Hybris), входящую в портфолио решений SAP Customer Experience. Интернет-магазин НЛМК был запущен для компаний малого и среднего бизнеса в марте 2018 г. Этот канал позволяет

В Москве прошел RAIF Hackathon 2018 с призовым фондом более 1 млн рублей состоялся финал RAIF Hackathon 2018. Партнерами хакатона выступили компании «Утконос», Росреестр и НЛМК, которые предоставляли обезличенные бизнес-данные. RAIF Hackathon 2018 включал в себя дв

«Инфосистемы Джет», Росреестр, НЛМК и «Утконос» запускают хакатон а предоставили: Росреестр, интернет-гипермаркет «Утконос» и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Призовой фонд события – более 1 млн рублей. Используя реальные данные партнеров RAIF H

«Техносерв» создал инфраструктуру для платформы больших данных НЛМК ры для системы сбора, анализа и обработки больших данных Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и стра

«Лаборатория Касперского» совместно с НЛМК апробирует систему защиты от кибератак я защиты ИТ/ОТ-инфраструктуры промышленных предприятий опробовала на одном из своих объектов Группа НЛМК. В рамках пилотного проекта продукт Kaspersky Industrial CyberSecurity был внедрен в цех

В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве 3D-отслеживание на производствеГруппа компаний Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) совместно с компанией SAP CIS и Национальным центром интернета вещей (НЦИВ) создали про

НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени Группа НЛМК, SAP и Национальный центр интернета вещей впервые в России разработали прототип системы

Группа НЛМК перешла на SAP S/4HANA для создания сценариев Индустрии 4.0 SAP и НЛМК объявили о первом на рынке СНГ переходе на SAP S/4HANA. Масштабный проект удалось реализ

«Техносерв» внедрил систему унифицированных коммуникаций в московском представительстве НЛМК вершении очередного этапа модернизации телефонной сети «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК), международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и стра

НЛМК и SAP создают лабораторию инноваций Международная сталелитейная компания НЛМК с активами в России, США и странах Евросоюза и SAP объявили о подписании меморандума о с

«Техносерв» консолидирует системы НЛМК в частном облаке я виртуального частного облака Новолипецкого металлургического комбината – основной площадки группы НЛМК, международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и стран

«Техносерв» внедряет систему унифицированных коммуникаций на Новолипецком металлургическом комбинате а модернизации телефонной сети Новолипецкого металлургического комбината – основной площадки Группы НЛМК, международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и стран

«Астерос» построил частное «облако» для «Новолипецкого металлургического комбината» это решение позволило оптимизировать работу ИТ-служб комбината, предоставляющих сервисы сотрудникам НЛМК в Липецке, Ревде и Москве. Проект стартовал в апреле 2013 г. Объединенная команда из 30

Mind и НЛМК обеспечат Липецкий государственный технический университет сервисом ВКС ных поставщиков кадров для Новолипецкого комбината, - заявил директор по персоналу и общим вопросам НЛМК Сергей Мельник, - Именно поэтому мы хотим предложить новые возможности образования с пом

Укрощение ТОРО: секреты эффективности НЛМК онн, текущее потребление оценивают более чем в 40 млн тонн. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) хорошо известен в качестве одного из лидеров этого рынка не только по объему производст

Новолипецкий металлургический комбинат автоматизировал управление ремонтами «Астерос Консалтинг» (входит в группу «Астерос»). Проект стал продолжением перехода группы компаний НЛМК на новую учетную систему на основе SAP и охватил более 60 цехов предприятия. Его старт с

Allied Telesis поставит НЛМК оборудование для расширения сетевой инфраструктуры is будет использована для расширения сетевой инфраструктуры предприятия. Allied Telesis предоставит НЛМК аппаратуру в рамках проекта по модернизации части локальной информационной сети предприя