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Цифровизация Внедрения
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По заказу НЛМК компания «Интехком» внедряет удаленное управление промышленными кранами на складе сыпучих материалов

Летом 2022 г. на НЛМК прошли опытно-промышленные испытания системы дистанционного управления краном, теперь речь идет уже о стабильной круглосуточной работе на реальной производственной площадке.

Первые в России мостовые грейферные краны на дистанционном управлении уже осенью 2023 г. будут трудиться на 300-метровом складе — вначале выгружать из железнодорожных вагонов сыпучие материалы, затем подавать их внутрь. При этом все оборудование, включая веб-камеры, должно сохранять работоспособность при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С, при относительной влажности воздуха до 100% и в агрессивной среде (мелкодисперсная пыль от известняка затрудняет видимость и может проникать внутрь приборов). Об этом CNews сообщили представители «Интехком».

Для трех кранов предусмотрено два удаленных рабочих места оператора. Каждое представляет собой кресло-пульт с крановыми джойстиками и кнопками, с помощью облегченных VR-очков разворачивается полноценная виртуальная кабина машиниста. Оператор сможет с одного и того же рабочего места оперативно подключаться к любому из трех кранов.

Игорь Овян, гендиректор компании «Интехком»: «Представьте, что машинисту больше не придется подниматься на высоту и спускаться из кабины, переходить по складу, где действует тяжелая промышленная техника. Таким образом мы обеспечиваем безопасность, комфортные условия труда для работников предприятия и экономим человеко-часы. Для управления тремя кранами понадобится всего два оператора. А в перспективе даже один человек сможет, например, поставить задачу первому крану, потом второму и третьему и выполнять другие обязанности, пока автоматика все контролирует».

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«Интехком» (Intechcom) работает на рынке промышленной автоматизации более 20 лет, создает собственные решения для «Индустрии 4.0». Среди ключевых заказчиков — ПАО «НЛМК», ПАО «ГМК «Норильский никель», ФГУП «Росморпорт» и др.

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