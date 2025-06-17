Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова

«Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» начали сотрудничество по цифровым гарантиям «Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» запустили совместный проект по гарантийному обслуживанию поставщиков росси

«Норникель» выступил официальным партнером конференции ЦИПР-2025 «Норникель» выступил официальным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России

«Норникель» стал индустриальным партнером «Яндекса» в рамках развития сервисов для крупного бизнеса логии для корпоративного сектора, станет технологическим партнером горно-металлургической компании «Норникель» в нескольких направлениях: облачные платформы, анализ данных, машинное обучение, з

«Норникель» продемонстрировал новейшие достижения в области информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта На крупнейшем российском ИТ-форуме «Цифровая индустрия промышленной России — 2025» «Норникель» продемонстрировал новейшие достижения в области информационных технологий, цифрови

BI Consult и «Норникель»» произвели миграцию с зарубежного программного обеспечения на BI платформу FineBI В 2023 г. «Норникель» совместно с ИТ-партнером BI Consult реализовали проект по миграции аналитических о

Инновационная модель помогает «Норильскому Никелю» применять риск-ориентированный подход к управлению затратами на ТОиР и заменy оборудования ГМК «Норникель» совместно с интегратором ИТ-решений «Первый Бит» разработал и внедрил информационн

«Норникель» совместно с GlowByte внедрил корпоративную ML-платформу на базе продукта Kolmogorov вендора Data Sapience «Норникель» совместно с интегратором GlowByte внедрил корпоративную ML-платформу на базе ПО Ko

ИТ для безопасности труда: на обогатительной фабрике КГМК тестируют новое приложение Прототип системы сбора информации об проблемах и происшествиях NoRiskNN работает на базе мобильного приложения для сотрудников компании «Норникель» «Суперника». Разработали приложение NoRiskNN специалисты ДИТ Норникель, а пилотной площадкой для его испытания стала обогатительная фабрика в Заполярном. «Приложение создано д

«Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению российской системы виртуализации zVirt Высокотехнологичное ИТ – подразделение «Норникель Спутник», оказывающее экспертную поддержку предприятиям лидера российской горно-мет

«Норникель» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы FineBI и миграции отчетности «Норникель» при поддержке ИТ-партнера GlowByte внедрил систему бизнес-аналитики FineBI. На нов

«Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata Лидер горнометаллургической промышленности в России и мире «Норникель» построил технологичную платформу для решения бизнес-задач с применением Big Data и

НТР и «Норникель» провели испытания подземной навигации В июне 2024 г. компании «НТР Томск» и ПАО ГМК Норникель провели на Кольском полуострове испытания первой российской системы подземной навиг

Datana внедрила видеоаналитику работ подземной техники на руднике «Норникеля» На одном из рудников «Норникеля» завершился проект «Аналитика работы горной техники (самоходных буровых установок и анкероустановщиков) на базе компьютерного зрения, телеметрии и искусственного интеллекта». Разработ

Maintex и Databriz ведут проект внедрения новых модулей искусственного интеллекта для управления капремонтами на Надеждинском МЗ («Норникель ЗФ») ремонта. Система аккумулирует все данные от исполнителей работ», – сказал заместитель директора ЗФ «Норникеля» по управлению промышленными активами Максим Котельников. Databriz в режиме онлайн

«Норникель» и «Ростелеком» будут совместно укреплять информационную безопасность горно-металлургической отрасли «Норникель» и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве в области информационной безопас

«Норникель» повысил точность смешивания концентратов на Надеждинском МЗ благодаря решению от Rubbles Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова ПАО «ГМК «Норильский никель» запустил в продуктивное использование цифровое решение от Rubbles, в реаль

«Норникель» и «МТС Red» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ исов кибербезопасности с учетом потребностей организаций сферы промышленности. В рамках соглашения «Норникель» и «МТС Red» планируют совместно разрабатывать методологии тестирования и шаги по с

«Норникель» совместно с командой BeringPro внедрил систему электронного документооборота B2B на базе «1С» документооборота B2B на платформе «1С» прошел на 16 предприятиях, которые входят в группу компаний «Норникель». Сотрудники уже оценили преимущества перехода на «1С-ЭДО». Об этом CNews сообщили

Алексей Лямин, Василий Корнейчук - Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе ти, к тому же было сложно и неудобно делать рассылки и получать обратную связь. Василий Корнейчук, «Норникель»: Создание внутрикорпоративных мобильных сервисов обусловила производственная специ

«Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi ационная система Горно-геологическая информационная система (ГГИС) «ГеоГИС», которую разрабатывает «Норникель», необходима для моделирования недр, оценки запасов полезных ископаемых, дизайн гор

Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности ость атаки, повышается зависимость производственных и технологических процессов от надежности ИТ/OT-инфраструктуры. Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры ГМК «Норильский никель»: Главной характеристикой кибербезопасности в промышленности является кардинально иной уровень негативных последствий в результате киберинцидента Финансово мотивированных атак

«Базальт СПО» и «ГМК "Норильский никель"» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения технологического суверенитета и средствами защиты информации, совершенствовать практический опыт применения российских решений. «"Норникель" активно продолжает реализацию программы, по снижению зависимости от продукции прои

«Ред Софт» и «Норникель» подписали меморандум о сотрудничестве Российский разработчик «Ред Софт» и ПАО «ГМК «Норильский никель» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписантами выступили генеральный

«Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании ка», корпоративное молодежное сообщество и другие. Корпоративный суперапп для сотрудников компании «Норникель» Особенности внедрения Разработчикам «Суперники» нужно было интегрировать и адаптир

Пользователями первого российского корпоративного супераппа «Суперника» стали уже 40 тыс. сотрудников компаний «Норникеля» из 22 городов яце с момента запуска приложения его пользователями стали 51% сотрудников (более 40 тыс.) компании «Норникель» из 22 городов России. Приложение объединило в себе более 40 существующих цифровых

Норникель представил прогресс по проектам в ИЦК «Металлургия» и новый бренд для своих продуктов енций в ключевых отраслях экономики созданы по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина для замещения зарубежных ИТ-решений и разработки новых цифровых продуктов для нужд российского бизнеса. «Норникель» взял на себя ответственность за 3 ключевых проекта горного производства в ИЦК «Металлургия». ГГИС – Горно-геологическая информационная система. ГП – горное планирование. ДПГР – диспе

Стратегическое партнерство с целью развития рынка информационной безопасности: «Норникель» и R-Vision подписали соглашение о сотрудничестве «Норникель» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с компанией R-Vision. Основная це

«Группа Астра» и «Норникель» подписали меморандум о сотрудничестве «Группа Астра» и ПАО «ГМК «Норильский никель» заключили соглашение о партнерстве. Подписантами выступили заместитель ген

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM м методологию ведения расчетов между этими системами. В соответствии с архитектурными требованиями «Норникель» определил следующую цепочку передачи данных: SAP ERP КХД (SAP BI) — IBM Planning A

«Норникель» и Security Vision подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности «Норникель» подписал соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших в России поставщиков ре

«Норникель» проводит открытую встречу «Рынок ИБ глазами заказчика: поиск эффективного партнерства» ной безопасности. В рамках программы запланирована презентация функции информационной безопасности «Норникель», обсуждение подходов и требований к продуктам и услугам в сфере ИБ. Руководители п

«Норникель спутник» завершил проект по автоматизации ключевых процессов КИСМ ти КИСМ. Автоматизированная система обладает большими возможностями и потенциалом развития для решения новых задач Бизнеса», – отметила главный менеджер НТУ производственно-технического департамента «Норникеля» Татьяна Феоктистова. Проект реализован в тесном сотрудничестве с профильными специалистами «Норникеля», КГМК и НМИ. В качестве технологической основы проекта были выбраны прог

«Норникель» и «Лаборатория Касперского» договорились о развитии сотрудничества в области безопасности промышленной и корпоративной инфраструктуры «Норникель» и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве. Это соглашение

«День поставщика ИТ. Вход свободный» «Норникель» провел в Москве первый открытый форум для ИТ-вендоров «День поставщика ИТ. Вход св

«Норникель» разрабатывает уникальный коммутатор для подземных сетей одобных проектов в мире мало, и необходимые решения на мировом рынке отсутствует. В разные периоды «Норникель» привлекал зарубежных вендоров к доработке существующих моделей под свои требования

Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель» Ранее АСОМИ, программное решение ИТ-компании «Новософт» по метрологическому учету, уже было внедрено и работало в подразделениях группы «Норильский никель». С учетом успешности эксплуатации принято решение о продолжении сотрудничества, разработке на базе платформы NERPA и внедрении преемника АСОМИ – единой корпоративной системы

«Норникель» ускорил разработку ИТ-решений для металлургии с помощью сервисов Yandex Cloud «Норникель» перевел разработку продуктов для горно-геологического моделирования и планирования

«Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA ти в бухгалтерии, кадрах, казначействе, логистике, закупках, службе безопасности и ИТ. C 2018 года «Норникель» использовал программных роботов на платформе UiPath для повышения эффективности вн

«Норникель» и VK договорились о сотрудничестве в разработке информационных технологий для индустрии «Норникель» и VK подписали соглашение о сотрудничестве в разработке ИТ-решений для металлургич