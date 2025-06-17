Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Норникель Норильский никель Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова

Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины и меди в мире. Компания также производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.  Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.  В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.06.2025 «Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» начали сотрудничество по цифровым гарантиям

«Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» запустили совместный проект по гарантийному обслуживанию поставщиков росси
05.06.2025 «Норникель» выступил официальным партнером конференции ЦИПР-2025

«Норникель» выступил официальным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России
05.06.2025 «Норникель» стал индустриальным партнером «Яндекса» в рамках развития сервисов для крупного бизнеса

логии для корпоративного сектора, станет технологическим партнером горно-металлургической компании «Норникель» в нескольких направлениях: облачные платформы, анализ данных, машинное обучение, з
04.06.2025 «Норникель» продемонстрировал новейшие достижения в области информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта

На крупнейшем российском ИТ-форуме «Цифровая индустрия промышленной России — 2025» «Норникель» продемонстрировал новейшие достижения в области информационных технологий, цифрови
29.05.2025 BI Consult и «Норникель»» произвели миграцию с зарубежного программного обеспечения на BI платформу FineBI

В 2023 г. «Норникель» совместно с ИТ-партнером BI Consult реализовали проект по миграции аналитических о
02.04.2025 Инновационная модель помогает «Норильскому Никелю» применять риск-ориентированный подход к управлению затратами на ТОиР и заменy оборудования

ГМК «Норникель» совместно с интегратором ИТ-решений «Первый Бит» разработал и внедрил информационн
24.03.2025 «Норникель» совместно с GlowByte внедрил корпоративную ML-платформу на базе продукта Kolmogorov вендора Data Sapience 

«Норникель» совместно с интегратором GlowByte внедрил корпоративную ML-платформу на базе ПО Ko
17.01.2025 ИТ для безопасности труда: на обогатительной фабрике КГМК тестируют новое приложение

Прототип системы сбора информации об проблемах и происшествиях NoRiskNN работает на базе мобильного приложения для сотрудников компании «Норникель» «Суперника». Разработали приложение NoRiskNN специалисты ДИТ Норникель, а пилотной площадкой для его испытания стала обогатительная фабрика в Заполярном. «Приложение создано д
11.12.2024 «Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению российской системы виртуализации zVirt

Высокотехнологичное ИТ – подразделение «Норникель Спутник», оказывающее экспертную поддержку предприятиям лидера российской горно-мет
21.11.2024 «Норникель» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы FineBI и миграции отчетности

«Норникель» при поддержке ИТ-партнера GlowByte внедрил систему бизнес-аналитики FineBI. На нов
19.08.2024 «Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata

Лидер горнометаллургической промышленности в России и мире «Норникель» построил технологичную платформу для решения бизнес-задач с применением Big Data и
02.07.2024 НТР и «Норникель» провели испытания подземной навигации

В июне 2024 г. компании «НТР Томск» и ПАО ГМК Норникель провели на Кольском полуострове испытания первой российской системы подземной навиг
10.06.2024 Datana внедрила видеоаналитику работ подземной техники на руднике «Норникеля»

На одном из рудников «Норникеля» завершился проект «Аналитика работы горной техники (самоходных буровых установок и анкероустановщиков) на базе компьютерного зрения, телеметрии и искусственного интеллекта». Разработ
10.06.2024 Maintex и Databriz ведут проект внедрения новых модулей искусственного интеллекта для управления капремонтами на Надеждинском МЗ («Норникель ЗФ»)

ремонта. Система аккумулирует все данные от исполнителей работ», – сказал заместитель директора ЗФ «Норникеля» по управлению промышленными активами Максим Котельников. Databriz в режиме онлайн

21.05.2024 «Норникель» и «Ростелеком» будут совместно укреплять информационную безопасность горно-металлургической отрасли

«Норникель» и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве в области информационной безопас
20.05.2024 «Норникель» повысил точность смешивания концентратов на Надеждинском МЗ благодаря решению от Rubbles

Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова ПАО «ГМК «Норильский никель» запустил в продуктивное использование цифровое решение от Rubbles, в реаль
17.05.2024 «Норникель» и «МТС Red» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ

исов кибербезопасности с учетом потребностей организаций сферы промышленности. В рамках соглашения «Норникель» и «МТС Red» планируют совместно разрабатывать методологии тестирования и шаги по с
14.05.2024 «Норникель» совместно с командой BeringPro внедрил систему электронного документооборота B2B на базе «1С»

документооборота B2B на платформе «1С» прошел на 16 предприятиях, которые входят в группу компаний «Норникель». Сотрудники уже оценили преимущества перехода на «1С-ЭДО». Об этом CNews сообщили

27.03.2024 Алексей Лямин, Василий Корнейчук -

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

ти, к тому же было сложно и неудобно делать рассылки и получать обратную связь. Василий Корнейчук, «Норникель»: Создание внутрикорпоративных мобильных сервисов обусловила производственная специ
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi

ационная система Горно-геологическая информационная система (ГГИС) «ГеоГИС», которую разрабатывает «Норникель», необходима для моделирования недр, оценки запасов полезных ископаемых, дизайн гор
26.02.2024 Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности

ость атаки, повышается зависимость производственных и технологических процессов от надежности ИТ/OT-инфраструктуры. Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры ГМК «Норильский никель»: Главной характеристикой кибербезопасности в промышленности является кардинально иной уровень негативных последствий в результате киберинцидента Финансово мотивированных атак
08.02.2024 «Базальт СПО» и «ГМК "Норильский никель"» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения технологического суверенитета

и средствами защиты информации, совершенствовать практический опыт применения российских решений. «"Норникель" активно продолжает реализацию программы, по снижению зависимости от продукции прои
08.02.2024 «Ред Софт» и «Норникель» подписали меморандум о сотрудничестве

Российский разработчик «Ред Софт» и ПАО «ГМК «Норильский никель» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписантами выступили генеральный

25.12.2023 «Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании

ка», корпоративное молодежное сообщество и другие. Корпоративный суперапп для сотрудников компании «Норникель» Особенности внедрения Разработчикам «Суперники» нужно было интегрировать и адаптир
19.12.2023 Пользователями первого российского корпоративного супераппа «Суперника» стали уже 40 тыс. сотрудников компаний «Норникеля» из 22 городов

яце с момента запуска приложения его пользователями стали 51% сотрудников (более 40 тыс.) компании «Норникель» из 22 городов России. Приложение объединило в себе более 40 существующих цифровых

18.12.2023 Норникель представил прогресс по проектам в ИЦК «Металлургия» и новый бренд для своих продуктов

енций в ключевых отраслях экономики созданы по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина для замещения зарубежных ИТ-решений и разработки новых цифровых продуктов для нужд российского бизнеса. «Норникель» взял на себя ответственность за 3 ключевых проекта горного производства в ИЦК «Металлургия». ГГИС – Горно-геологическая информационная система. ГП – горное планирование. ДПГР – диспе
30.11.2023 Стратегическое партнерство с целью развития рынка информационной безопасности: «Норникель» и R-Vision подписали соглашение о сотрудничестве

«Норникель» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с компанией R-Vision. Основная це
30.11.2023 «Группа Астра» и «Норникель» подписали меморандум о сотрудничестве

«Группа Астра» и ПАО «ГМК «Норильский никель» заключили соглашение о партнерстве. Подписантами выступили заместитель ген
16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM

м методологию ведения расчетов между этими системами. В соответствии с архитектурными требованиями «Норникель» определил следующую цепочку передачи данных: SAP ERP КХД (SAP BI) — IBM Planning A
15.11.2023 «Норникель» и Security Vision подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности

«Норникель» подписал соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших в России поставщиков ре
19.10.2023 «Норникель» проводит открытую встречу «Рынок ИБ глазами заказчика: поиск эффективного партнерства»

ной безопасности. В рамках программы запланирована презентация функции информационной безопасности «Норникель», обсуждение подходов и требований к продуктам и услугам в сфере ИБ. Руководители п
04.10.2023 «Норникель спутник» завершил проект по автоматизации ключевых процессов КИСМ

ти КИСМ. Автоматизированная система обладает большими возможностями и потенциалом развития для решения новых задач Бизнеса», – отметила главный менеджер НТУ производственно-технического департамента «Норникеля» Татьяна Феоктистова. Проект реализован в тесном сотрудничестве с профильными специалистами «Норникеля», КГМК и НМИ. В качестве технологической основы проекта были выбраны прог
15.09.2023 «Норникель» и «Лаборатория Касперского» договорились о развитии сотрудничества в области безопасности промышленной и корпоративной инфраструктуры

«Норникель» и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве. Это соглашение

08.09.2023 «День поставщика ИТ. Вход свободный»

«Норникель» провел в Москве первый открытый форум для ИТ-вендоров «День поставщика ИТ. Вход св
31.08.2023 «Норникель» разрабатывает уникальный коммутатор для подземных сетей

одобных проектов в мире мало, и необходимые решения на мировом рынке отсутствует. В разные периоды «Норникель» привлекал зарубежных вендоров к доработке существующих моделей под свои требования
30.08.2023 Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель»

Ранее АСОМИ, программное решение ИТ-компании «Новософт» по метрологическому учету, уже было внедрено и работало в подразделениях группы «Норильский никель». С учетом успешности эксплуатации принято решение о продолжении сотрудничества, разработке на базе платформы NERPA и внедрении преемника АСОМИ – единой корпоративной системы

17.08.2023 «Норникель» ускорил разработку ИТ-решений для металлургии с помощью сервисов Yandex Cloud

«Норникель» перевел разработку продуктов для горно-геологического моделирования и планирования
03.08.2023 «Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA

ти в бухгалтерии, кадрах, казначействе, логистике, закупках, службе безопасности и ИТ. C 2018 года «Норникель» использовал программных роботов на платформе UiPath для повышения эффективности вн
14.06.2023 «Норникель» и VK договорились о сотрудничестве в разработке информационных технологий для индустрии

«Норникель» и VK подписали соглашение о сотрудничестве в разработке ИТ-решений для металлургич
29.05.2023 Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель»

Ранее АСОМИ, программное решение компании «Новософт» по метрологическому учету, уже было внедрено и эффективно работало в подразделениях группы «Норильский никель». С учетом успешности эксплуатации принято решение о продолжении сотрудничества, разработке на базе платформы NERPA и внедрении преемника АСОМИ – единой корпоративной системы


Публикаций - 561, упоминаний - 1046

Норникель и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 103
SAP SE 5426 65
8983 62
Ростелеком 10306 47
Microsoft Corporation 25236 38
МегаФон 9892 37
Diasoft - Диасофт 1021 34
Yandex - Яндекс 8434 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 30
Rimini Street 77 29
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 29
IBM - International Business Machines Corp 9551 29
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 28
Oracle Corporation 6867 28
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 23
Ланит Интеграция 213 22
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 21
Крок - Croc 1814 20
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 20
Программный продукт ГК 75 19
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 19
Polymedia - Полимедиа 156 18
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 17
R-Vision - Р-Вижн 215 17
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 102 16
Газинформсервис - ГИС 410 16
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 15
Аусферр ИТЦ 43 15
HP - Hewlett-Packard 3644 14
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 14
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 14
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 14
ФинГрад - FinGrad 48 14
Сбер - СберБизнес Софт 88 14
SAP CIS - САП СНГ 863 13
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 13
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 95
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 90
РЖД - Российские железные дороги 2001 83
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 80
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 70
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 65
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 60
ГПБ - Газпромбанк 1174 60
Северсталь ПАО - Severstal 560 58
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 53
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 53
Почта России ПАО 2245 53
Газпром ПАО 1416 53
Альфа-Банк 1868 50
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 48
МКБ - Московский кредитный банк 618 48
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 47
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 43
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 42
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 42
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 41
Русагро Группа Компаний 339 40
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 39
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 38
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 37
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 37
Ингосстрах СПАО 451 36
Сургутнефтегаз - СНГ 278 35
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 32
Газпром нефть 670 31
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 31
Лента - Сеть розничной торговли 2267 29
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 29
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 28
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 28
НСПК - Национальная система платежных карт 900 28
Роснефть НК - нефтяная компания 528 27
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 28 27
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 90
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 84
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 56
Федеральное казначейство России 1879 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 45
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 24
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 22
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 17
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 12
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 10
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 9
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 9
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 8
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 7
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 11 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 5
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 8
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 3
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 3
Российский клуб финансовых директоров 28 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 70 1
Электрокабель 12 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
Ассоциация менеджеров 99 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 299
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 273
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 195
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 178
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 126
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 115
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 105
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 95
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 79
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 75
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 75
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 70
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 60
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 58
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 57
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 56
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 54
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 53
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 51
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 50
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 48
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 47
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 47
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 44
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1043 43
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 43
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 43
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 42
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 41
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 41
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 40
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 38
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 38
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 37
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 37
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 35
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 34
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 25
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 24
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 24
Новые облачные технологии - МойОфис 891 22
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 17
НКТ - Р7-Офис 478 17
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 17
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 16
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 16
Linux OS 10896 16
1С:ERP Управление предприятием 712 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 14
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 14
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 14
НКТ - Р7-графика 47 14
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 13
NVision Барьер 734 12
Норникель - Суперника 12 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 11
Luxms BI 97 11
Microsoft Office 3952 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 11
Microsoft Windows 16327 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 10
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 9
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 332 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 8
Oracle Java - язык программирования 3328 7
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 7
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 7
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 7
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard - Pragmacore Дашборд 19 7
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 7
Натрусов Артем 312 54
Чаркин Евгений 314 50
Дьяченко Валерий 96 42
Шадаев Максут 1146 41
Абакумов Евгений 224 35
Белоусов Максим 109 34
Емельченков Сергей 141 33
Глазков Александр 148 32
Михалев Евгений 96 30
Воронин Павел 179 30
Трапезин Владимир 30 29
Клепиков Алексей 120 28
Нестеров Алексей 169 28
Бурилов Андрей 117 26
Трояновский Владимир 62 25
Урусов Виктор 149 25
Андрианов Павел 84 24
Сологуб Денис 75 24
Ульянов Николай 162 24
Суровец Дмитрий 101 23
Путятинский Сергей 105 23
Копысов Виталий 64 23
Халматов Максим 64 21
Урьяс Вадим 98 21
Кирьянова Александра 155 21
Демидов Сергей 127 20
Малышев Сергей 99 20
Ступин Евгений 28 20
Гимранов Ринат 125 20
Дворкович Аркадий 211 20
Врацкий Андрей 165 20
Карпунин Алексей 50 20
Лагунов Андрей 43 20
Аксенов Олег 61 20
Соловьев Виталий 52 20
Шеховцов Юрий 34 19
Козак Николай 183 19
Абдрахманов Рустам 35 19
Аитов Тимур 197 19
Hope Paul - Хоуп Пол 23 19
Россия - РФ - Российская федерация 156831 450
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 191
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 45
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 270 41
Европа 24634 37
Россия - Заполярье 130 28
Европа Восточная 3121 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 21
Украина 7793 18
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 16
Казахстан - Республика 5792 16
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 15
Германия - Федеративная Республика 12936 15
Земля - планета Солнечной системы 10658 14
Беларусь - Белоруссия 6023 14
Россия - СФО - Новосибирск 4650 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 11
Индия - Bharat 5697 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 11
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 10
Финляндия - Финляндская Республика 3658 10
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 10
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 90 9
Франция - Французская Республика 7975 9
Грузия 1282 9
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 28 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 9
Азия - Азиатский регион 5748 9
Япония 13547 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 9
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 33 8
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 8
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 55 7
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 46 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 218
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 192
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 145
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 96
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 84
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 84
Металлы - Никель - Nickel 347 79
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 77
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 75
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 64
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 63
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 53
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 50
Экономический эффект 1219 45
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 41
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 40
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 39
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 39
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 38
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 37
Энергетика - Energy - Energetically 5524 37
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 36
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 30
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 29
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 28
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 28
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 27
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 24
Аудит - аудиторский услуги 3111 24
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 22
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 28
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 8
Forbes - Форбс 910 7
Bloomberg 1417 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 5
Ведомости 1233 5
Открытые системы ИД 176 4
Металлоснабжение и сбыт 18 4
TAdviser - Центр выбора технологий 425 4
PCweek 30 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 2
Intelligent Enterprise 27 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
9to5Mac 70 2
9to5Google 57 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
NYT - The New York Times 1086 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Руспрофайл 3 1
Washington Profile 142 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
23ABC News 173 1
PC Magazine - PCMag 93 1
Virus Bulletin 33 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Times 648 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
N+1 - Издание 181 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 64
CNews Инновация года - награда 133 35
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 21
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 14
Gartner - Гартнер 3608 10
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 6
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 6
IDC - International Data Corporation 4943 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
Moody's Investors Service 136 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 2
BCG - Boston Consulting Group 111 2
CNews Рынок ИТ-услуг 170 2
CNews Mobile - рейтинг 23 2
Forrester Research 828 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 235 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Forbes Global 2000 49 1
MForum Analytics 20 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 68 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
РАН - Российская академия наук 2014 24
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 10
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 5
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 4
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 4
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 3
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 3
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 3
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 46 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 2
ЗГУ имени Н.М. Федоровского - Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского - Норильский вечерний индустриальный институт 2 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 65
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 39
CNews FORUM Кейсы 280 39
CNews AWARDS - награда 549 30
CNews Баттл 73 29
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 16
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 4
ИнфоКом 118 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
1С:Проект года 28 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
SAP Digital Exchange 2 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
Связь-Экспокомм 113 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
Docflow 147 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Data Fusion Contest 10 1
Интернет-Бизнес-Металл 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще