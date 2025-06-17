Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова

Получите все материалы CNews по ключевому слову
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины и меди в мире. Компания также производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии. В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах.
|17.06.2025
|
«Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» начали сотрудничество по цифровым гарантиям
|05.06.2025
|
«Норникель» выступил официальным партнером конференции ЦИПР-2025
|05.06.2025
|
«Норникель» стал индустриальным партнером «Яндекса» в рамках развития сервисов для крупного бизнеса
|04.06.2025
|
«Норникель» продемонстрировал новейшие достижения в области информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта
|29.05.2025
|
BI Consult и «Норникель»» произвели миграцию с зарубежного программного обеспечения на BI платформу FineBI
|02.04.2025
|
Инновационная модель помогает «Норильскому Никелю» применять риск-ориентированный подход к управлению затратами на ТОиР и заменy оборудования
|24.03.2025
|
«Норникель» совместно с GlowByte внедрил корпоративную ML-платформу на базе продукта Kolmogorov вендора Data Sapience
|17.01.2025
|
ИТ для безопасности труда: на обогатительной фабрике КГМК тестируют новое приложение
|11.12.2024
|
«Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению российской системы виртуализации zVirt
|21.11.2024
|
«Норникель» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы FineBI и миграции отчетности
|19.08.2024
|
«Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata
|02.07.2024
|
НТР и «Норникель» провели испытания подземной навигации
|10.06.2024
|
Datana внедрила видеоаналитику работ подземной техники на руднике «Норникеля»
|10.06.2024
|
Maintex и Databriz ведут проект внедрения новых модулей искусственного интеллекта для управления капремонтами на Надеждинском МЗ («Норникель ЗФ»)
|21.05.2024
|
«Норникель» и «Ростелеком» будут совместно укреплять информационную безопасность горно-металлургической отрасли
|20.05.2024
|
«Норникель» повысил точность смешивания концентратов на Надеждинском МЗ благодаря решению от Rubbles
|17.05.2024
|
«Норникель» и «МТС Red» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ
|14.05.2024
|
«Норникель» совместно с командой BeringPro внедрил систему электронного документооборота B2B на базе «1С»
|27.03.2024
|
Алексей Лямин, Василий Корнейчук -
Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе
|01.03.2024
|
«Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi
|26.02.2024
|
Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности
Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры ГМК «Норильский никель»: Главной характеристикой кибербезопасности в промышленности является кардинально иной уровень негативных последствий в результате киберинцидента
|08.02.2024
|
«Базальт СПО» и «ГМК "Норильский никель"» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения технологического суверенитета
|08.02.2024
|
«Ред Софт» и «Норникель» подписали меморандум о сотрудничестве
|25.12.2023
|
«Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании
|19.12.2023
|
Пользователями первого российского корпоративного супераппа «Суперника» стали уже 40 тыс. сотрудников компаний «Норникеля» из 22 городов
|18.12.2023
|
Норникель представил прогресс по проектам в ИЦК «Металлургия» и новый бренд для своих продуктов
«Норникель» взял на себя ответственность за 3 ключевых проекта горного производства в ИЦК «Металлургия». ГГИС – Горно-геологическая информационная система. ГП – горное планирование. ДПГР – диспе
|30.11.2023
|
Стратегическое партнерство с целью развития рынка информационной безопасности: «Норникель» и R-Vision подписали соглашение о сотрудничестве
|30.11.2023
|
«Группа Астра» и «Норникель» подписали меморандум о сотрудничестве
|16.11.2023
|
«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM
|15.11.2023
|
«Норникель» и Security Vision подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности
|19.10.2023
|
«Норникель» проводит открытую встречу «Рынок ИБ глазами заказчика: поиск эффективного партнерства»
|04.10.2023
|
«Норникель спутник» завершил проект по автоматизации ключевых процессов КИСМ
Автоматизированная система обладает большими возможностями и потенциалом развития для решения новых задач Бизнеса», – отметила главный менеджер НТУ производственно-технического департамента «Норникеля» Татьяна Феоктистова. Проект реализован в тесном сотрудничестве с профильными специалистами «Норникеля», КГМК и НМИ. В качестве технологической основы проекта были выбраны прог
|15.09.2023
|
«Норникель» и «Лаборатория Касперского» договорились о развитии сотрудничества в области безопасности промышленной и корпоративной инфраструктуры
|08.09.2023
|
«День поставщика ИТ. Вход свободный»
|31.08.2023
|
«Норникель» разрабатывает уникальный коммутатор для подземных сетей
|30.08.2023
|
Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель»
Ранее АСОМИ, программное решение ИТ-компании «Новософт» по метрологическому учету, уже было внедрено и работало в подразделениях группы «Норильский никель». С учетом успешности эксплуатации принято решение о продолжении сотрудничества, разработке на базе платформы NERPA и внедрении преемника АСОМИ – единой корпоративной системы
|17.08.2023
|
«Норникель» ускорил разработку ИТ-решений для металлургии с помощью сервисов Yandex Cloud
|03.08.2023
|
«Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA
|14.06.2023
|
«Норникель» и VK договорились о сотрудничестве в разработке информационных технологий для индустрии
|29.05.2023
|
Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель»
Ранее АСОМИ, программное решение компании «Новософт» по метрологическому учету, уже было внедрено и эффективно работало в подразделениях группы «Норильский никель». С учетом успешности эксплуатации принято решение о продолжении сотрудничества, разработке на базе платформы NERPA и внедрении преемника АСОМИ – единой корпоративной системы
