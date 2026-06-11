«СерчИнформ Файловый Аудитор» взял под контроль облачные хранилища в Google Workspace Система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудитор» поддержала новый источник данных. Теперь решение может проводить аудит корпоративного облачного рабочего пространства Google Workspace. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ

УЦСБ выпустил новую версию платформы CheckU для автоматизации внутреннего аудита ИБ ения программного кода — формула автоматически подставляется в задачу. Назначенные задачи поступают аудиторам. В ходе проверки они фиксируют результаты аудита, прикрепляют свидетельства и напра

Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем По данным глобального исследования консалтинговой корп

Прибыль российского микроэлектронного завода упала в 11 раз. Аудиторы сомневаются в способности компании работать непрерывно людения. «Эти факты и события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность непрерывно», отмечают аудиторы в отчете. «Ангстрем» Выручка «Ангстрема» упала в 11 раз Крупнейшим акционером АО «Ангстрем» с долей 35,96% является ПАО «Элемент». Последним владеют «Ростех», «Росэлектроника» и «РТИ М

Цифровой аудитор внедрен на горячей линии московских судов Т Москвы расширил использование технологий искусственного интеллекта для улучшения качества консультаций в общегородском контакт-центре. На горячей линии московских городских судов заработал цифровой аудитор. Виртуальный помощник имитирует звонок человека и общается с оператором по заданному сценарию, проверяя доступность линии, скорость ответа, длительность диалога, а также корректность пр

Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат онечного продукта. Unsplash - Heidi Fin Аудиторские фирмы Британии не учитывают влияние ИИ При этом аудиторы широко используют технологии ИИ для оценки рисков и получения различных документальн

Обновленное решение АВАКОР повысит эффективность внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками Компания «Диджитал Дизайн» перевела на новую версию технологической платформы решение АВАКОР — линейку программных продуктов для автоматизации внутреннего аудита, контроля и оценки рисков. Улучшения затронули возможности визуализации данных, настроек и интеграций без программирования, аутентификации пользователей. Об этом CNews сообщи

Veon решил проблемы с аудитом, возникшие после ухода из России. Но число аудиторов пришлось удвоить Veon и новый аудитор Телекоммуникационная группа Veon сообщила о назначении британской компании UHY своим

Уйдя из России, Veon столкнулся с проблемой в поиске аудиторов женика После ухода из России группа Veon столкнулась с проблемами в поисках аудитора Veon необходим аудитор, отвечающий требованиям PCAOB, и имеющий присутствия в странах, в которых остается пр

Аудиторы F.A.C.C.T. проверили безопасность корпоративного коммуникатора Anwork ти мессенджера Anwork была привлечена команда департамента аудита и консалтинга компании F.A.C.C.T. Аудиторы провели экспресс-анализ защищенности мобильного приложения на платформах iOS и Andro

Цифровой аудитор общегородского контакт-центра проанализировал около 2500 диалогов специалистов горячих линий знаний. За время цифрового аудита не было случая, чтобы специалисты поняли, что общаются не с человеком. Для этого мы постоянно расширяем возможности искусственного интеллекта. С начала года цифровой аудитор проанализировал диалоги около 500 операторов. Результаты анализа используются для обучения и повышения квалификации специалистов. В перспективе планируется расширять тематические кейсы

Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики на в промышленную эксплуатацию на инфраструктуре X5 Group. Переход на платформу позволил внутренним аудиторам продолжать проводить регулярное тестирование контрольных процедур на больших объема