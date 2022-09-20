Аудит аудиторский услуги
Аудит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2717 28
|Рейман Леонид 1031 26
|Медведев Дмитрий 1629 20
|Медведовский Илья 33 16
|Щеголев Игорь 689 15
|Родионов Иван 67 15
|Шадаев Максут 627 14
|Юрченко Евгений 132 13
|Никифоров Николай 1172 13
|Шустиков Сергей 17 13
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 12
|Зенкин Денис 262 11
|Сотин Денис 144 10
|Дубовсков Андрей 88 10
|Степашин Сергей 31 9
|Абугов Антон 37 9
|Натрусов Артем 192 9
|Сапельников Сергей 109 9
|Чаркин Евгений 239 9
|Чистова Вера 14 9
|Ульянов Владимир 158 9
|Тюрин Алексей 14 9
|Сачков Илья 111 9
|Сердюк Виктор 35 8
|Меденцев Константин 50 8
|Дроздов Сергей 31 8
|Муромец Юлия 28 8
|Манасов Марлен 22 8
|Семенов Вадим 62 8
|Лукацкий Алексей 99 8
|Эмм Максим 13 8
|Евтушенков Владимир 199 8
|Кочетков Владислав 247 7
|Попова Мария 140 7
|Приданцев Сергей 144 7
|Бутрин Михаил 17 7
|Березин Максим 78 7
|Касперская Наталья 267 7
|Греф Герман 365 7
|Мякишева Марина 84 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.