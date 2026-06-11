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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аудит аудиторский услуги

СОБЫТИЯ


11.06.2026 «СерчИнформ Файловый Аудитор» взял под контроль облачные хранилища в Google Workspace

Система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудитор» поддержала новый источник данных. Теперь решение может проводить аудит корпоративного облачного рабочего пространства Google Workspace. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ
15.04.2026 Расширенный аудит инфраструктуры и новые сценарии миграции - Pragmatic Tools Migrator 3.1
26.03.2026 УЦСБ выпустил новую версию платформы CheckU для автоматизации внутреннего аудита ИБ

ения программного кода — формула автоматически подставляется в задачу. Назначенные задачи поступают аудиторам. В ходе проверки они фиксируют результаты аудита, прикрепляют свидетельства и напра
05.03.2026 «Кросс технолоджис»: спрос на ИТ-аудит растет на фоне кризиса на рынке оперативной памяти
03.12.2025 Minervasoft запустила аудит корпоративных знаний для эффективного внедрения ИИ-агентов
16.09.2025 Fork-Tech провел аудит корпоративной архитектуры и инфраструктуры ИФК «Солид»
Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем

Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем По данным глобального исследования консалтинговой корп
04.09.2025 Прибыль российского микроэлектронного завода упала в 11 раз. Аудиторы сомневаются в способности компании работать непрерывно

людения. «Эти факты и события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность непрерывно», отмечают аудиторы в отчете. «Ангстрем» Выручка «Ангстрема» упала в 11 раз Крупнейшим акционером АО «Ангстрем» с долей 35,96% является ПАО «Элемент». Последним владеют «Ростех», «Росэлектроника» и «РТИ М
07.08.2025 Сервис OneClickMoney перешел на 100% аудит звонков с помощью речевой аналитики
25.07.2025 Цифровой аудитор внедрен на горячей линии московских судов

Т Москвы расширил использование технологий искусственного интеллекта для улучшения качества консультаций в общегородском контакт-центре. На горячей линии московских городских судов заработал цифровой аудитор. Виртуальный помощник имитирует звонок человека и общается с оператором по заданному сценарию, проверяя доступность линии, скорость ответа, длительность диалога, а также корректность пр
23.07.2025 Исследование ALP Group: спрос на аудит ИТ-систем в России вырос в 3 раза за полгода
16.07.2025 Fork-Tech провел аудит ИТ-модуля ПИФ для СДК «Гарант» и сформировал рекомендации для масштабирования платформы
08.07.2025 Технология ГК InfoWatch по аудиту ПДн зарегистрирована в РЦИС
01.07.2025 Новые бизнес-функции «Яндекс 360»: автоматизация встреч, управление целями и расширенный аудит
30.06.2025 Спрос на ИБ-аудит вырос почти на четверть
30.06.2025 Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат

онечного продукта. Unsplash - Heidi Fin Аудиторские фирмы Британии не учитывают влияние ИИ При этом аудиторы широко используют технологии ИИ для оценки рисков и получения различных документальн
11.06.2025 «Гарда» помогает сохранить данные и упростить аудит PostgreSQL и «Яндекс DB»
23.05.2025 Fork-Tech: спрос на ИТ-аудит среди российских компаний в условиях неопределенности будет расти до 2027 года
29.04.2025 «Норбит» провела аудит ИТ-ландшафта НПО «ЭМК»
23.04.2025 ELMA365 Service Desk 2.0 прошла аудит ICL Services на соответствие решения практикам ITIL
25.03.2025 Аудит безопасности на пике спроса: компании готовятся к рекордным штрафам за утечки данных
21.03.2025 Из-за обещанных оборотных штрафов спрос на аудит защиты данных в России вырос более чем вдвое
13.03.2025 Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков
13.03.2025 VK ID прошел международный аудит по информационной безопасности
06.11.2024 SC SIEM: расширенный аудит событий на платформе Windows и Linux
16.10.2024 Обновленное решение АВАКОР повысит эффективность внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками

Компания «Диджитал Дизайн» перевела на новую версию технологической платформы решение АВАКОР — линейку программных продуктов для автоматизации внутреннего аудита, контроля и оценки рисков. Улучшения затронули возможности визуализации данных, настроек и интеграций без программирования, аутентификации пользователей. Об этом CNews сообщи
26.09.2024 Обновление R-Vision SIEM 1.8: аудит источников событий, мониторинг систем и кластера и управление доступом
26.06.2024 Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в «МД Аудит»
21.06.2024 Veon решил проблемы с аудитом, возникшие после ухода из России. Но число аудиторов пришлось удвоить

Veon и новый аудитор Телекоммуникационная группа Veon сообщила о назначении британской компании UHY своим

10.06.2024 WMT Group и «Аэроклуб» завершили проект по комплексному аудиту ИТ-структуры
08.05.2024 Уйдя из России, Veon столкнулся с проблемой в поиске аудиторов

женика После ухода из России группа Veon столкнулась с проблемами в поисках аудитора Veon необходим аудитор, отвечающий требованиям PCAOB, и имеющий присутствия в странах, в которых остается пр
28.12.2023 «Инфосистемы Джет» завершила аудит в области информационной безопасности «Ренессанс Банка»
06.10.2023 Специалисты «Инфосистемы джет» провели ИБ-аудит ОССП
26.09.2023 Аудиторы F.A.C.C.T. проверили безопасность корпоративного коммуникатора Anwork

ти мессенджера Anwork была привлечена команда департамента аудита и консалтинга компании F.A.C.C.T. Аудиторы провели экспресс-анализ защищенности мобильного приложения на платформах iOS и Andro
20.09.2023 ITentika провела аудит CRM-системы компании ITCOM
03.07.2023 Цифровой аудитор общегородского контакт-центра проанализировал около 2500 диалогов специалистов горячих линий

знаний. За время цифрового аудита не было случая, чтобы специалисты поняли, что общаются не с человеком. Для этого мы постоянно расширяем возможности искусственного интеллекта. С начала года цифровой аудитор проанализировал диалоги около 500 операторов. Результаты анализа используются для обучения и повышения квалификации специалистов. В перспективе планируется расширять тематические кейсы

01.06.2023 Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики

на в промышленную эксплуатацию на инфраструктуре X5 Group. Переход на платформу позволил внутренним аудиторам продолжать проводить регулярное тестирование контрольных процедур на больших объема
20.09.2022 «Алроса» автоматизировала процессы внутреннего аудита и управления рисками

«Диджитал дизайн» реализовала проект по внедрению ИТ-решения для автоматизации процессов внутреннего аудита, контроля и оценки рисков «Авакор» в ландшафт алмазодобывающей компании «Алроса». «Авакор» заменил сложную систему взаимоувязанных файлов MS Excel, не позволяющих в должной м
12.09.2022 Selectel прошел аудит по безопасности и доступности данных SOC 2 на IaaS-услугу
30.05.2022 Найти и отключить: стратегия поиска скрытых возможностей ИТ-инфраструктуры

Публикаций - 1265, упоминаний - 1479

Аудит и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 93
Ростелеком - Связьинвест 1719 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 64
Microsoft Corporation 25774 61
Информзащита 941 60
9594 58
Oracle Corporation 7074 56
SAP SE 5601 52
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 46
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 45
МегаФон 10742 40
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 36
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 28
KPMG 278 28
Yandex - Яндекс 9215 27
Deiteriy - Дейтерий 75 26
Softline - Софтлайн 3743 24
Крок - Croc 1964 23
HP Inc. 5883 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 21
Cisco Systems 5372 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Google LLC 12687 19
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 19
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 18
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 18
Dell EMC 5180 17
InfoWatch - Инфовотч 1185 17
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 17
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 16
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 16
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 70
Visa International 1993 67
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 44
American Express - Amex 338 32
Альфа-Групп 745 30
JCB International 146 28
Почта России ПАО 2370 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 26
EY - Эрнст энд Янг 81 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
Альфа-Банк 1979 12
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 11
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 11
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
NanduQ - Qiwi 1013 10
Газпром нефть 725 10
Газпром ПАО 1493 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 9
Cukurova 97 9
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 128
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 111
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 78
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 56
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 50
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 44
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 38
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 30
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 29
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 27
Судебная власть - Judicial power 2500 25
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 24
Федеральное казначейство России 1949 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
Федеральное собрание Российской Федерации 318 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 87
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 33
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 12
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
OWASP - Open Web Application Security Project 146 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 4
PRMIA - Professional Risk Managers' International Association - Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров 5 4
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 4
Российский клуб финансовых директоров 32 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
Международная академия связи - МАС 46 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 353
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 342
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 235
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 146
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 132
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 132
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 126
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 119
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 114
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 113
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 105
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 100
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 96
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 92
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 92
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 91
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 84
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 81
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 80
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 76
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 76
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 73
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 71
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 71
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 67
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 64
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 62
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 61
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 61
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Microsoft Windows 2000 8678 39
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Microsoft Office 4170 22
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Apple iOS 8583 14
Apple iPhone 6 4861 12
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Oracle Java - язык программирования 3469 11
Digital Design - АВАКОР 14 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
Axiom JDK СЗИ 175 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 9
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 8
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 8
Oracle Java Development Kit - JDK 207 8
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Apple iPad 4011 7
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 7
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Microsoft Azure 1526 6
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 6
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Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
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НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 2
Positive Technologies - Positive Education 30 2
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
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Black Hat - Конференция 120 4
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Единый день голосования 143 3
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CNews FORUM Кейсы 313 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
itSMF - IT Service Management Forum 40 2
Infosecurity - выставка 63 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Defcon 45 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
FIC - Forum International de la Cybersécurité 1 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 4 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
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День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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