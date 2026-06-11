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Аудит аудиторский услуги
СОБЫТИЯ
|11.06.2026
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«СерчИнформ Файловый Аудитор» взял под контроль облачные хранилища в Google Workspace
Система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудитор» поддержала новый источник данных. Теперь решение может проводить аудит корпоративного облачного рабочего пространства Google Workspace. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ
|15.04.2026
|Расширенный аудит инфраструктуры и новые сценарии миграции - Pragmatic Tools Migrator 3.1
|26.03.2026
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УЦСБ выпустил новую версию платформы CheckU для автоматизации внутреннего аудита ИБ
ения программного кода — формула автоматически подставляется в задачу. Назначенные задачи поступают аудиторам. В ходе проверки они фиксируют результаты аудита, прикрепляют свидетельства и напра
|05.03.2026
|«Кросс технолоджис»: спрос на ИТ-аудит растет на фоне кризиса на рынке оперативной памяти
|03.12.2025
|Minervasoft запустила аудит корпоративных знаний для эффективного внедрения ИИ-агентов
|16.09.2025
|Fork-Tech провел аудит корпоративной архитектуры и инфраструктуры ИФК «Солид»
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Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем
Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем По данным глобального исследования консалтинговой корп
|04.09.2025
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Прибыль российского микроэлектронного завода упала в 11 раз. Аудиторы сомневаются в способности компании работать непрерывно
людения. «Эти факты и события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность непрерывно», отмечают аудиторы в отчете. «Ангстрем» Выручка «Ангстрема» упала в 11 раз Крупнейшим акционером АО «Ангстрем» с долей 35,96% является ПАО «Элемент». Последним владеют «Ростех», «Росэлектроника» и «РТИ М
|07.08.2025
|Сервис OneClickMoney перешел на 100% аудит звонков с помощью речевой аналитики
|25.07.2025
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Цифровой аудитор внедрен на горячей линии московских судов
Т Москвы расширил использование технологий искусственного интеллекта для улучшения качества консультаций в общегородском контакт-центре. На горячей линии московских городских судов заработал цифровой аудитор. Виртуальный помощник имитирует звонок человека и общается с оператором по заданному сценарию, проверяя доступность линии, скорость ответа, длительность диалога, а также корректность пр
|23.07.2025
|Исследование ALP Group: спрос на аудит ИТ-систем в России вырос в 3 раза за полгода
|16.07.2025
|Fork-Tech провел аудит ИТ-модуля ПИФ для СДК «Гарант» и сформировал рекомендации для масштабирования платформы
|08.07.2025
|Технология ГК InfoWatch по аудиту ПДн зарегистрирована в РЦИС
|01.07.2025
|Новые бизнес-функции «Яндекс 360»: автоматизация встреч, управление целями и расширенный аудит
|30.06.2025
|Спрос на ИБ-аудит вырос почти на четверть
|30.06.2025
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Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат
онечного продукта. Unsplash - Heidi Fin Аудиторские фирмы Британии не учитывают влияние ИИ При этом аудиторы широко используют технологии ИИ для оценки рисков и получения различных документальн
|11.06.2025
|«Гарда» помогает сохранить данные и упростить аудит PostgreSQL и «Яндекс DB»
|23.05.2025
|Fork-Tech: спрос на ИТ-аудит среди российских компаний в условиях неопределенности будет расти до 2027 года
|29.04.2025
|«Норбит» провела аудит ИТ-ландшафта НПО «ЭМК»
|23.04.2025
|ELMA365 Service Desk 2.0 прошла аудит ICL Services на соответствие решения практикам ITIL
|25.03.2025
|Аудит безопасности на пике спроса: компании готовятся к рекордным штрафам за утечки данных
|21.03.2025
|Из-за обещанных оборотных штрафов спрос на аудит защиты данных в России вырос более чем вдвое
|13.03.2025
|Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков
|13.03.2025
|VK ID прошел международный аудит по информационной безопасности
|06.11.2024
|SC SIEM: расширенный аудит событий на платформе Windows и Linux
|16.10.2024
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Обновленное решение АВАКОР повысит эффективность внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками
Компания «Диджитал Дизайн» перевела на новую версию технологической платформы решение АВАКОР — линейку программных продуктов для автоматизации внутреннего аудита, контроля и оценки рисков. Улучшения затронули возможности визуализации данных, настроек и интеграций без программирования, аутентификации пользователей. Об этом CNews сообщи
|26.09.2024
|Обновление R-Vision SIEM 1.8: аудит источников событий, мониторинг систем и кластера и управление доступом
|26.06.2024
|Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в «МД Аудит»
|21.06.2024
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Veon решил проблемы с аудитом, возникшие после ухода из России. Но число аудиторов пришлось удвоить
Veon и новый аудитор Телекоммуникационная группа Veon сообщила о назначении британской компании UHY своим
|10.06.2024
|WMT Group и «Аэроклуб» завершили проект по комплексному аудиту ИТ-структуры
|08.05.2024
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Уйдя из России, Veon столкнулся с проблемой в поиске аудиторов
женика После ухода из России группа Veon столкнулась с проблемами в поисках аудитора Veon необходим аудитор, отвечающий требованиям PCAOB, и имеющий присутствия в странах, в которых остается пр
|28.12.2023
|«Инфосистемы Джет» завершила аудит в области информационной безопасности «Ренессанс Банка»
|06.10.2023
|Специалисты «Инфосистемы джет» провели ИБ-аудит ОССП
|26.09.2023
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Аудиторы F.A.C.C.T. проверили безопасность корпоративного коммуникатора Anwork
ти мессенджера Anwork была привлечена команда департамента аудита и консалтинга компании F.A.C.C.T. Аудиторы провели экспресс-анализ защищенности мобильного приложения на платформах iOS и Andro
|20.09.2023
|ITentika провела аудит CRM-системы компании ITCOM
|03.07.2023
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Цифровой аудитор общегородского контакт-центра проанализировал около 2500 диалогов специалистов горячих линий
знаний. За время цифрового аудита не было случая, чтобы специалисты поняли, что общаются не с человеком. Для этого мы постоянно расширяем возможности искусственного интеллекта. С начала года цифровой аудитор проанализировал диалоги около 500 операторов. Результаты анализа используются для обучения и повышения квалификации специалистов. В перспективе планируется расширять тематические кейсы
|01.06.2023
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Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики
на в промышленную эксплуатацию на инфраструктуре X5 Group. Переход на платформу позволил внутренним аудиторам продолжать проводить регулярное тестирование контрольных процедур на больших объема
|20.09.2022
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«Алроса» автоматизировала процессы внутреннего аудита и управления рисками
«Диджитал дизайн» реализовала проект по внедрению ИТ-решения для автоматизации процессов внутреннего аудита, контроля и оценки рисков «Авакор» в ландшафт алмазодобывающей компании «Алроса». «Авакор» заменил сложную систему взаимоувязанных файлов MS Excel, не позволяющих в должной м
|12.09.2022
|Selectel прошел аудит по безопасности и доступности данных SOC 2 на IaaS-услугу
|30.05.2022
|Найти и отключить: стратегия поиска скрытых возможностей ИТ-инфраструктуры
Аудит и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 25
|Рейман Леонид 1065 23
|Медведев Дмитрий 1665 18
|Родионов Иван 73 15
|Щеголев Игорь 699 13
|Юрченко Евгений 133 13
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 12
|Медведовский Илья 34 12
|Шустиков Сергей 19 12
|Шадаев Максут 1210 11
|Никифоров Николай 1138 11
|Эмм Максим 16 10
|Дубовсков Андрей 89 9
|Чистова Вера 14 9
|Тюрин Алексей 17 9
|Семенов Вадим 65 9
|Абугов Антон 37 9
|Степашин Сергей 31 9
|Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 8
|Евтушенков Владимир 217 8
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 8
|Сапельников Сергей 109 8
|Манасов Марлен 22 8
|Малофеев Константин 118 7
|Сачков Илья 126 7
|Кузнецов Александр 162 7
|Буянов Алексей 28 7
|Приданцев Сергей 149 7
|Дроздов Сергей 35 7
|Бутрин Михаил 18 7
|Williams Colin - Уильямс Колин 12 6
|Собянин Сергей 538 6
|Березин Максим 144 6
|Меламед Леонид 150 6
|Шамолин Михаил 124 6
|Мацкевич Дмитрий 20 6
|Федоров Павел 11 6
|Розанов Всеволод 47 6
|Милованцев Дмитрий 110 6
|Ромский Георгий 23 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
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