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Аудит аудиторский услуги



20.09.2022 «Алроса» автоматизировала процессы внутреннего аудита и управления рисками
12.09.2022 Selectel прошел аудит по безопасности и доступности данных SOC 2 на IaaS-услугу
30.05.2022 Найти и отключить: стратегия поиска скрытых возможностей ИТ-инфраструктуры
25.05.2022 «Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево»
24.03.2022 В NASA нашли проблемы с защитой данных, которые будут устранены только через 2 года
13.12.2021 «Инфосистемы джет» провела GAP-аудит ИБ в «Русагро»
30.07.2021 «Магнит» и «Крок» провели аудит ИТ-систем ритейлера
10.03.2021 «Лаборатория Касперского» провела аудит информационной безопасности ПО сервиса «Делимобиль»
27.01.2021 Itglobal.com помогла РН Банку пройти оценку соответствия ГОСТ Р 57580
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования
13.01.2021 Сервис единой аутентификации «Яндекса» прошел аудит AICPA SOC
13.10.2020 «Норникель» автоматизировал внутренний аудит на базе SAP
06.10.2020 ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management
29.09.2020 Локо-Банк оптимизирует ИТ-инфраструктуру по итогам аудита от «Инфосистемы джет»
18.07.2019 ГК «Корус Консалтинг» провела аудит безопасности в Itella
18.04.2019 «Балтика» внедрила мобильное приложение для аудита склада
27.08.2018 «Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat
03.04.2018 Compliance Control оказывает услуги по аудиту безопасности на базе Solar inCode
13.12.2017 «Информзащита» провела аудит информационной безопасности в «Зетта Страхование»
26.04.2017 «ДиалогНаука» подтвердила соответствие ЦОД «Трастинфо» стандарту PCI DSS 3.2
22.03.2017 «Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015
13.03.2017 ОТР провела ИТ-аудит и разработала ИТ-стратегию для Hamkorbank
16.02.2017 «Ай-Теко» прошла ежегодный аудит по стандарту ISO 27001:2013
11.01.2017 DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013
20.12.2016 DataLine прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS
28.09.2016 «ДоксВижн» провела аудит быстродействия СЭД в «Стройгазмонтаже»
01.09.2016 «Техносерв» провел аудит информационной безопасности для «МРСК Юга»
28.06.2016 «МойОфис» проходит аудит безопасности у экспертов Digital Security
17.06.2016 Услуги всех дата центров «Крок» соответствуют стандарту ISO/IEC 20000:2011
14.06.2016 Deiteriy получила право проводить аудиты платежных решений и приложений по стандарту PCI P2PE
14.12.2015 ТПК прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS
10.12.2015 «Мультикарта» подтвердила соответствие стандарту PCI DSS
01.12.2015 «Хомнет консалтинг» вновь прошел ресертификационный аудит по стандарту ISO 9001:2008
23.10.2015 «Крок» прошел аудит системы экологического менеджмента по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2007
22.09.2015 «Объединенные машиностроительные заводы» оптимизировали управление рисками и внутренний аудит
16.09.2015 Digital Design представила решение для проведения внутреннего аудита и контроля
19.08.2015 Аудиторы Deiteriy подтвердили соответствие «Многопрофильной Процессинговой Компании» стандарту PCI DSS
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001
13.05.2015 Борис Головатских - Основными проектами стали создание резервного ЦОДа и аудит ИТ-ресурсов
03.04.2015 «Корус Консалтинг» провел аудит эффективности ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012 в «inФОРМАТ»

Публикаций - 1890, упоминаний - 2240

Аудит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23468 154
Oracle Corporation 6297 112
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10043 110
SAP SE 4871 96
6984 89
1С-ИжТиСи 6301 86
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9405 86
Ростелеком - Связьинвест 1703 79
IBM - International Business Machines Corp 9186 78
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 78
Информзащита 681 74
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 54
Softline - Софтлайн 2070 53
Cisco Systems 4869 52
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6919 50
Digital Security - Диджитал Секьюрити 174 50
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4143 48
Крок - Croc 1703 47
АФК Система ПАО 1694 45
HP Inc. 5513 44
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6249 40
InfoWatch - Инфовотч 915 39
EY - Ernst & Young Global 362 36
VMware 2131 34
Aros SEQ - SEC Consult Services 1612 34
PwC - PricewaterhouseCoopers 610 34
Yandex - Яндекс 5643 33
KPMG 246 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1785 29
Dell EMC 4908 29
Google LLC 10921 28
Deiteriy - Дейтерий 67 28
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2618 26
Intel Corporation 11655 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 25
АйТи 1281 25
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 24
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 22
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 691 22
Visa International 1872 81
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 80
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5768 66
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6178 45
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 36
American Express - Amex 310 33
JCB International 137 29
Альфа-Групп 663 29
Альфа-Банк 1594 28
Почта России ПАО 1983 26
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 80 25
РЖД - Российские железные дороги 1615 25
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6623 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1174 22
Точка 3792 21
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 15
X5 Group 813 15
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 874 15
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 15
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 75 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1821 14
ГПБ - Газпромбанк 937 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 14
Газпром ПАО 1149 14
Лента - Сеть розничной торговли 1693 14
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 321 13
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 284 13
Россети Ленэнерго 2340 12
Qiwi 923 12
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 12
Май - Российская торговая компания 1018 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1007 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 351 11
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 11
IPOC 123 10
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17908 258
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9049 146
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 109
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10361 105
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 100
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2832 79
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2992 55
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2687 54
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 51
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 49
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 47
Президент Российской Федерации 3699 42
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4303 34
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 937 34
Судебная власть - Judicial power 2086 32
Федеральное казначейство России 1548 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2382 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2332 25
Правительство Москвы 1986 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2370 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 21
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1387 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 15
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 12
Верховный суд Российской Федерации 778 11
Таможня - Таможенная служба 1026 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 11
Федеральное собрание Российской Федерации 285 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 120
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 17
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 16
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 8
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 5
АРБ - Ассоциация российских банков 200 5
PRMIA - Professional Risk Managers' International Association - Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров 5 4
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 8 4
OWASP - Open Web Application Security Project 71 4
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 3
TIA - Telecommunications Industry Association 86 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 3
Единая Россия - Политическая партия 262 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 2
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 2
Ассоциация менеджеров 97 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 2
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53060 828
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79080 447
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19702 433
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25878 393
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25592 302
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38718 265
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11335 235
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17060 215
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11705 214
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24998 191
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7930 180
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9466 177
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12935 166
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 667 157
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9069 157
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5439 154
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3355 152
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5012 150
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9013 149
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5224 148
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17397 146
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10764 127
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8119 126
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7998 123
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2791 120
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10004 119
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2727 117
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11144 115
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10887 112
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21887 112
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5180 109
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 707 98
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24935 96
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5420 95
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 94
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11620 92
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8719 91
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17287 90
Виртуализация - Virtualization 4754 89
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10133 87
Microsoft Windows 2000 12660 140
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3160 140
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6503 89
Microsoft Windows 14415 80
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 61
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1236 46
Linux OS 8215 43
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 39
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4090 37
Microsoft Office 3429 35
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2890 34
Apple iPhone 6 6166 34
Age of Kings 3444 32
Google Android 12520 28
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1970 21
Apple iOS 6780 21
Microsoft SQL Server 1471 21
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 19
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 17
ВГТРК Смотрим 516 17
Microsoft Azure 1320 16
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 16
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 809 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 745 15
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 15
Microsoft Exchange 1332 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 807 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 895 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1454 13
Oracle СУБД 588 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1749 12
Microsoft Office Excel 940 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1044 11
1С:Бухгалтерия 846 11
Microsoft Exchange Server 472 10
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 110 10
Microsoft Dynamics 1169 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1478 10
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 180 10
IBM Tivoli 278 9
Путин Владимир 2717 28
Рейман Леонид 1031 26
Медведев Дмитрий 1629 20
Медведовский Илья 33 16
Щеголев Игорь 689 15
Родионов Иван 67 15
Шадаев Максут 627 14
Юрченко Евгений 132 13
Никифоров Николай 1172 13
Шустиков Сергей 17 13
Summer Ron - Зоммер Рон 41 12
Зенкин Денис 262 11
Сотин Денис 144 10
Дубовсков Андрей 88 10
Степашин Сергей 31 9
Абугов Антон 37 9
Натрусов Артем 192 9
Сапельников Сергей 109 9
Чаркин Евгений 239 9
Чистова Вера 14 9
Ульянов Владимир 158 9
Тюрин Алексей 14 9
Сачков Илья 111 9
Сердюк Виктор 35 8
Меденцев Константин 50 8
Дроздов Сергей 31 8
Муромец Юлия 28 8
Манасов Марлен 22 8
Семенов Вадим 62 8
Лукацкий Алексей 99 8
Эмм Максим 13 8
Евтушенков Владимир 199 8
Кочетков Владислав 247 7
Попова Мария 140 7
Приданцев Сергей 144 7
Бутрин Михаил 17 7
Березин Максим 78 7
Касперская Наталья 267 7
Греф Герман 365 7
Мякишева Марина 84 7
Россия - РФ - Российская федерация 122426 1141
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39242 345
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50126 253
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13127 159
Европа 21289 136
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14908 134
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12803 106
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17038 92
Германия - Федеративная Республика 12001 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15045 63
Украина 7257 61
Казахстан - Республика 4830 36
Россия - СФО - Новосибирск 3692 35
Европа Восточная 2996 34
Беларусь - Белоруссия 4230 33
Нидерланды 3300 29
Франция - Французская Республика 7080 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2302 26
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 26
Великобритания - Лондон 2364 26
Россия - УФО - Екатеринбург 3305 25
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2357 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6272 25
Канада 4707 24
Индия - Республика 5063 24
Турция - Турецкая республика 2063 21
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 20
Швеция - Королевство 3456 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1286 18
Италия - Итальянская Республика 4217 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2313 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2319 18
Азия - Азиатский регион 4651 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2483 18
Норвегия - Королевство 1766 17
Финляндия - Финляндская Республика 3467 17
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2377 17
Армения - Республика 1391 17
Япония 12869 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1781 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41797 742
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10220 213
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10638 189
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23881 177
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19958 172
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5110 142
Юриспруденция - Jurisprudence 6205 113
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4462 112
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6009 112
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15007 102
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9091 101
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4610 97
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2091 91
Страхование - Страховое дело - Insurance 5150 91
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1067 89
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2679 88
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2454 77
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3444 77
Юриспруденция - Законодательство 4548 76
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5228 71
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3711 69
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4504 68
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2713 68
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4900 64
Кредитование - Сrediting 5094 61
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3869 59
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8261 59
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3931 56
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2595 55
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1471 54
Финансовые показатели 2069 53
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3644 53
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8855 52
Федеральное законодательство 3155 51
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1895 50
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1785 49
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 69
91Mobiles 1694 16
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 10
Thomson Reuters - Рейтер 5771 10
Коммерсантъ - Издательский дом 1208 9
Forbes - Форбс 629 6
FT - Financial Times 1165 5
Bloomberg 1108 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 792 4
Total Telecom 613 4
Известия ИД 461 4
AP - Associated Press 1994 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 299 4
Прайм - Агентство экономической информации 857 4
Ведомости 528 4
The Register 1398 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 380 3
NYT - The New York Times 1001 3
Wikipedia - Википедия 440 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 3
Silicon 508 3
Российская газета 241 3
Economic Times 42 3
SiliconValley.com - SV.com 239 2
TAdviser - Центр выбора технологий 292 2
Госрасходы - портал 61 2
Радио России - радиостанция 48 2
Fortune 206 2
The Washington Post 308 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 2
Юность - радиостанция 32 2
CNET Networks - CNET News 1638 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
The Guardian - Британская газета 339 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
Mercury News 37 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 2
Times 646 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 98 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7441 93
500 Startups 14296 92
Gartner - Гартнер 3473 47
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2089 47
IDC - International Data Corporation 4847 34
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 18
Forrester Research 812 11
Fortune Global 500 283 6
Fortune Global 100 139 6
S&P - Standard and Poor’s 482 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 6
Juniper Research 502 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 5
CNews Рынок ИТ-услуг 113 5
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 3
comScore 389 3
Gartner - Dataquest 348 3
CNews Инновация года - награда 70 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 101 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 2
CNews Облачные сервисы 22 2
BCG - Boston Consulting Group 99 2
Moody's Investors Service 135 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
Internet Stock Report 992 1
ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 1 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Wainhouse Research 40 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Gartner IT Spending and Staffing 1 1
Interthink Consulting - Organizational Project Management Baseline Study 1 1
IDC Security & Vulnerability Management 4 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 712 19
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 13
РАН - Российская академия наук 1795 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 9
АИС - Академия информационных систем 56 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 5
МЭИ - Московский энергетический институт 90 5
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 34 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 132 4
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 131 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 289 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 2
Cornell University - Корнеллский университет 163 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 29 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 120 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 2
ИИИ - Институт исследований интернета 44 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 44 2
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 36 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 47 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 103 2
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 2
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 203 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 169 2
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 21 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11601 71
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2063 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 871 16
CNews AWARDS - награда 407 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1719 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 7
CNews FORUM Кейсы 95 5
День молодёжи - 27 июня 688 4
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 3
GeekBrains 79 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 3
Infosecurity - выставка 63 3
Связь-Экспокомм 94 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 217 2
Docflow 132 2
Cisco Expo 22 2
itSMF - IT Service Management Forum 29 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 92 1
Венчурная ярмарка 25 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 3 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
Hack In Paris 1 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
Электронное государство XXI века 32 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
Правительство РФ - Премии 19 1
IT World Awards 2 1
Биометрия в авиационной безопасности 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Black Hat - Конференция 78 1
Capture the Flag - CTF 27 1
Oracle OpenWorld 65 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 1
CeBIT 461 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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