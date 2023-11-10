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AML Crypto прошла независимый аудит информационной безопасности в ГК Softline

Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, провела аудит ИБ для компании AML Crypto. Исследование проводилось на основе требований общепринятых фреймворков ISO/IEC 27001, CIS Controls и других лучших мировых практик.

Компания AML Crypto специализируется на разработке инструментов блокчейн-аналитики, расследовании инцидентов в сфере криптовалют и противодействии отмыванию грязных активов через криптовалюты. Высокотехнологичной компании важно поддерживать высокий уровень информационной безопасности и обеспечивать непрерывную защиту своих ИТ-активов и данных своих клиентов, поэтому заказчик принял решение обратиться к стороннему лицу для независимой проверки состояния информационной безопасности компании.

Анализ ИБ проводили международные сертифицированные аудиторы, являющиеся экспертами в области безопасности информационной бизнес-деятельности, включая процессы разработки программного обеспечения DevSecOps. В рамках аудита были проведены встречи с топ-менеджерами AML Crypto, ИБ- и ИТ-специалистами, техническим персоналом. Были выявлены процессы компании, направленные на обеспечение кибербезопасности и степень их соответствия международным практикам, оценен уровень управления, а также ИТ-активы компании и специализированное ПО, которое отвечает задачам защиты.

По итогам комплексного управленческого и технического анализа текущих процессов заказчика специалисты Softline составили отчеты, в которых содержатся рекомендации для улучшения информационной безопасности.

Результаты независимого аудита стали источником ценных инсайтов для дорожной карты развития и усовершенствования системы управления ИБ в компании AML Crypto. Это поможет предоставить клиентам заказчика ещё более безопасный сервис.

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«Проведение независимого аудита является необходимым для обеспечения высокого уровня защиты информационных активов и данных. Мы в AML Crypto, занимаясь аналитикой и безопасностью блокчейн-технологий, прекрасно понимаем критическую важность этого вопроса. Проведение аудита помогает нам быть впереди рисков и угроз. К тому же свежий взгляд со стороны всегда полезен, особенно если речь идет о такой компании как Softline. По итогам проведенного аудита мы получили много ценной информации, ряд задач уже добавили в свою дорожную карту и обязательно реализуем их в ближайшее время. Отмечу, что сотрудники Softline проявили высокий уровень профессионализма, экспертизы и внимания к деталям», – сказал Владимир Лазарев, сооснователь компании AML Crypto.

«Аудит уровня кибербезопасности является важнейшей процедурой для всех компаний, которые хотят поддерживать высокий уровень ИБ и подтверждать компетентность своих специалистов. В конечном счете это позволяет организациям успешно функционировать в новой цифровой среде и демонстрировать своим заказчикам то, что они ценят работу с контрагентами и проактивно защищают их персональные данные», – отметил Александр Юрков, директор департамента продаж и договорной работы в Softline.

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