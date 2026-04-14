Платформа кибергигиены Avareange запустила MSSP-панель для интеграторов Avareange запустила MSSP-панель для интеграторов — отдельный интерфейс для партнеров, которые сопровождают внедре

UserGate и mt cloud и запускают MSS-сервис на базе отечественного NGFW линейку профессиональных сервисов в области информационной безопасности (Managed Security Service, MSS). Технологическим ядром стал межсетевой экран следующего поколения (uNGFW), который тепер

«АйТи Бастион» запустил партнерскую программу в формате MSSP контролю привилегированных пользователей с использованием технологий «АйТи Бастион». Концепция MSSP/SECaaS (англ. Security as a Service — безопасность как услуга) предполагает предоставление ус

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос инцидента MTTD, и среднее время реагирования на инцидент MTTR. CNews:Актуальны ли для потребителей MSSP-услуг такие продвинутые направления, как киберразведка, проактивный поиск киберугроз, по

Архитектура MSSP на базе Security Capsule SIEM успешно протестирована в облачной инфраструктуре Selectel Компания «ИТБ» (ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе») завершила тестирование решения по модели MSSP (Managed Security Services Provider) на базе системы мониторинга и корреляции событий ин

VolgaBlob: рынок MSSP будет расти на 25-30% в год В компании VolgaBlob, разработавшей систему мониторинга данных Smart Monitor, оценили рынок удаленной эксплуатации средств защиты (MSSP). По оценкам экспертов, рынок MSSP в ближайшие годы будет расти на 25-30% ежегодно. В VolgaBlob объясняют такую высокую динамику глобальной нехваткой квалифицированных кадров. Дефиц

Axel PRO представляет «Шерлок» — AppSec-платформу для управления ИБ-дефектами в программном обеспечении направление и уже внедрили или внедряют статический и композиционный анализ. Потребность в инструментах, которые будут консолидировать данные от разных сканеров и позволять выстраивать единый процесс управления ИБ-дефектами, увеличивается, поэтому мы создали платформу "Шерлок". Наша цель — помочь компаниям реализовать процесс разработки безопасного ПО максимально просто, удобно и эффективно

На SOC Forum 2024 пройдет сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения» 6 ноября на SOC Forum 2024 состоится сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения». Ее организаторами выступают Security Vision и

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS зами данных в облаке (DBaaS) Облака и мультиоблака Какие приложения лучше размещать в облаке Облачные инфраструктурные платформы для разработчиков и Kubernetes Информационная безопасность как услуга (SecaaS) Резервное копирование и восстановление как услуга (DRaaS) Облачная аналитика данных и Data Science Бессерверные облака Кейсы применения облачных технологий Как рассчитать эффективность

Интегратор «Риэль Инжиниринг» заключил MSSP-партнерство с F.A.C.C.T. логий для борьбы с киберпреступлениями, и системный интегратор «Риэль Инжиниринг» объявили о начале MSSP-партнерства (Managed Security Service Provider). В рамках сотрудничества «Риэль Инжинири

Сергей Хамедов, CyberOne: Мы наблюдаем стремительный рост популярности коммерческих SOC-центров в Казахстане CNews: Чем объясняется популярность услуг MSSP и коммерческих SOC-центров в Казахстане? Сергей Хамедов: Киберугрозы непрерывно эволюцио

9 ноября состоится онлайн-встреча МегаФона ПроБизнес «Кибертренды 2023: информационная безопасность как сервис» ность и своевременный бэкап инфраструктуры и отдельных ее элементов, а также: В чем отличие MSSP от SECaaS и стоит ли доверять безопасность третьим лицам? Какие сервисы можно покупать по облачн

Angara Security добавила в портфель MSS-сервисов услуги по управлению уязвимостями на базе MaxPatrol VM вимостями. Подписанное соглашение с Angara Security демонстрирует всему рынку готовность российских MSSP к замене западных решений на зрелые отечественные системы по управлению уязвимостями. Се

Первый в России межвузовский центр противодействия киберугрозам готов к запуску В России завершено техническое оснащение межвузовского центра противодействия киберугрозам (MSSP SOC), созданного на базе Консорциума опорных вузов Республики Татарстан. Компания Innost

Руслан Косарим, Angara Security: В связи с нехваткой экспертизы на рынке вырос интерес к MSS-сервисам ребуется время, которое отнимает тестирование и миграция. На помощь пришли тиражируемые услуги MSS (Managed Security Services), которые помогли быстро закрыть риски, возникшие с уходом иностран

Александр Голубчиков, МегаФон: Популярность набирают облачные решения и кибершеринг для расширения концепции SecaaS использоваться компаниями совместно, по мере необходимости, в чем-то повторяя и расширяя концепцию SecaaS (Security-as-a-Service, кибербезопасность как услуга). «На рынке велика вероятность по

Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров модель оплаты и масштабирования по мере необходимости. Выходом из ситуации может стать обращение к MSSP-провайдерам, которые предлагают набор отлаженных сервисов и высококлассную консалтингову

В России появился первый MSSP-провайдер по исследованию кибератак и реагированию на инциденты чик решений для детектирования и предотвращения кибератак, объявили о создании на базе УЦСБ первого MSSP-провайдера по направлению киберразведки для исследования, атрибуции и реагирования на ха

Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца : от классического мониторинга и реагирования на инциденты (SOC & DFIR), до узконаправленных MSS- и SecaaS-услуг. Среди клиентов Angara SOC — крупнейшие компании России и организации среднего б

Айдар Гузаиров - Эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании струменты, которые нередко «говорят» на разных языках и решают разные задачи. Необходима система. Мы советуем подходить к ИБ комплексно — оценивать риски, строить модели. При этом эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании. Когда топ-менеджмент абстрагируется от процесса и сосредоточен исключительно на выполнении требований законодательства и регуляторов

Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies органы. Компания входит в число ведущих поставщиков услуг ЦОД в России 2020 года в рейтинге CNews. MSSP-программа Positive Technologies по направлению мониторинга событий ИБ и защиты веб-ресур

«Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций «Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации. Среди ключевых

«Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций «Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации данной экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации. Среди кл

«Облачные технологии – 2021»: виртуальные устройства UserGate для информационной безопасности в рамках MSSP е облака провайдеров. Грамотно оптимизировать операционные расходы на содержание как частной, так и публичной облачной инфраструктуры помогает модель Software as a servicе. Одно из преимуществ модели Managed Security Service Provider для обеспечения информационной безопасности облачной инфраструктуры – это возможность для владельца облака организовать единое окно коммуникаций для конечного

10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN ет о некрупном ритейле или сетях АЗС, то здесь имеет смысл рассматривать внедрение SD-WAN в формате управляемого сервиса или облачной модели. В двух последних случаях очень важно убедиться, что

«Маском-техлайн» будет предоставлять услуги по выявлению инцидентов ИБ на базе SIEM-системы Positive Technologies Positive Technologies предъявляет высокие требования к MSSP-партнерам, поэтому заключенное соглашение подтверждает квалификацию технических специалистов и экспертизу нашей компании в целом. Благодаря MSSP-сотрудничеству мы можем предложить заказчикам полный комплекс услуг по выявлению инцидентов информационной безопасности на базе решения MaxPatrol SIEM. Особенно приятно стать первой регион

«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА» «Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №187-ФЗ в части ГосСОПКА и противодействие массовым атакам. Решение нацелено на региональные компании госсект