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Кибербезопасность MSSP Managed Security Service Provider Managed Security Services, MSS Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS Security as a service, SECaaS услуги управления информационной безопасностью управляемые сервисы кибербезопасности 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.04.2026 Платформа кибергигиены Avareange запустила MSSP-панель для интеграторов

Avareange запустила MSSP-панель для интеграторов — отдельный интерфейс для партнеров, которые сопровождают внедре
10.04.2026 UserGate и mt cloud и запускают MSS-сервис на базе отечественного NGFW

линейку профессиональных сервисов в области информационной безопасности (Managed Security Service, MSS). Технологическим ядром стал межсетевой экран следующего поколения (uNGFW), который тепер
06.04.2026 «АйТи Бастион» запустил партнерскую программу в формате MSSP

контролю привилегированных пользователей с использованием технологий «АйТи Бастион». Концепция MSSP/SECaaS (англ. Security as a Service — безопасность как услуга) предполагает предоставление ус
11.02.2026 Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

инцидента MTTD, и среднее время реагирования на инцидент MTTR. CNews:Актуальны ли для потребителей MSSP-услуг такие продвинутые направления, как киберразведка, проактивный поиск киберугроз, по
28.08.2025 Архитектура MSSP на базе Security Capsule SIEM успешно протестирована в облачной инфраструктуре Selectel

Компания «ИТБ» (ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе») завершила тестирование решения по модели MSSP (Managed Security Services Provider) на базе системы мониторинга и корреляции событий ин
14.07.2025 VolgaBlob: рынок MSSP будет расти на 25-30% в год

В компании VolgaBlob, разработавшей систему мониторинга данных Smart Monitor, оценили рынок удаленной эксплуатации средств защиты (MSSP). По оценкам экспертов, рынок MSSP в ближайшие годы будет расти на 25-30% ежегодно. В VolgaBlob объясняют такую высокую динамику глобальной нехваткой квалифицированных кадров. Дефиц
29.01.2025 Axel PRO представляет «Шерлок» — AppSec-платформу для управления ИБ-дефектами в программном обеспечении

направление и уже внедрили или внедряют статический и композиционный анализ. Потребность в инструментах, которые будут консолидировать данные от разных сканеров и позволять выстраивать единый процесс управления ИБ-дефектами, увеличивается, поэтому мы создали платформу "Шерлок". Наша цель — помочь компаниям реализовать процесс разработки безопасного ПО максимально просто, удобно и эффективно
30.10.2024 На SOC Forum 2024 пройдет сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения»

6 ноября на SOC Forum 2024 состоится сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения». Ее организаторами выступают Security Vision и

10.10.2024 Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

зами данных в облаке (DBaaS) Облака и мультиоблака Какие приложения лучше размещать в облаке Облачные инфраструктурные платформы для разработчиков и Kubernetes Информационная безопасность как услуга (SecaaS) Резервное копирование и восстановление как услуга (DRaaS) Облачная аналитика данных и Data Science Бессерверные облака Кейсы применения облачных технологий Как рассчитать эффективность

17.07.2024 Интегратор «Риэль Инжиниринг» заключил MSSP-партнерство с F.A.C.C.T.

логий для борьбы с киберпреступлениями, и системный интегратор «Риэль Инжиниринг» объявили о начале MSSP-партнерства (Managed Security Service Provider). В рамках сотрудничества «Риэль Инжинири
01.07.2024 ГК Криптора и «СёрчИнформ» заключили партнерское соглашение об оказании услуги ИБ-аутсорсинга
25.06.2024 Сергей Хамедов, CyberOne: Мы наблюдаем стремительный рост популярности коммерческих SOC-центров в Казахстане

CNews: Чем объясняется популярность услуг MSSP и коммерческих SOC-центров в Казахстане? Сергей Хамедов: Киберугрозы непрерывно эволюцио
23.05.2024 GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ»
25.04.2024 «КрасКрипт» выиграла тендер строительной компании и теперь оказывает услуги ИБ-аутсорсинга на базе решений «СерчИнформ»
02.04.2024 «СерчИнформ» обучила более 100 ИБ-аналитиков партнеров франшизы ИБ-аутсорсинга
28.02.2024 «Мастертел» и «СерчИнформ» начали совместную работу в области ИБ
13.12.2023 Лев Матвеев -

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет
14.11.2023 «Инит» прошла сертификацию «Сёрчинформ» и начала оказывать услуги ИБ-аутсорсинга
07.11.2023 9 ноября состоится онлайн-встреча МегаФона ПроБизнес «Кибертренды 2023: информационная безопасность как сервис»

ность и своевременный бэкап инфраструктуры и отдельных ее элементов, а также: В чем отличие MSSP от SECaaS и стоит ли доверять безопасность третьим лицам? Какие сервисы можно покупать по облачн
17.10.2023 «Компьютерные технологии» запускают аутсорсинг информационной безопасности в партнерстве с «Серчинформ»
23.08.2023 Angara Security добавила в портфель MSS-сервисов услуги по управлению уязвимостями на базе MaxPatrol VM

вимостями. Подписанное соглашение с Angara Security демонстрирует всему рынку готовность российских MSSP к замене западных решений на зрелые отечественные системы по управлению уязвимостями. Се
22.06.2023 «СерчИнформ» получила более 70 заявок на партнерство в первые сутки после открытия франшизы
31.05.2023 «СёрчИнформ» проведет конференцию, где расскажет о запуске франшизы по ИБ-аутсорсингу
23.03.2023 Первый в России межвузовский центр противодействия киберугрозам готов к запуску

В России завершено техническое оснащение межвузовского центра противодействия киберугрозам (MSSP SOC), созданного на базе Консорциума опорных вузов Республики Татарстан. Компания Innost
27.01.2023 Руслан Косарим, Angara Security: В связи с нехваткой экспертизы на рынке вырос интерес к MSS-сервисам

ребуется время, которое отнимает тестирование и миграция. На помощь пришли тиражируемые услуги MSS (Managed Security Services), которые помогли быстро закрыть риски, возникшие с уходом иностран
14.11.2022 Александр Голубчиков, МегаФон: Популярность набирают облачные решения и кибершеринг для расширения концепции SecaaS

использоваться компаниями совместно, по мере необходимости, в чем-то повторяя и расширяя концепцию SecaaS (Security-as-a-Service, кибербезопасность как услуга). «На рынке велика вероятность по
10.10.2022 «Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга
07.09.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров

модель оплаты и масштабирования по мере необходимости. Выходом из ситуации может стать обращение к MSSP-провайдерам, которые предлагают набор отлаженных сервисов и высококлассную консалтингову
06.04.2022 В России появился первый MSSP-провайдер по исследованию кибератак и реагированию на инциденты

чик решений для детектирования и предотвращения кибератак, объявили о создании на базе УЦСБ первого MSSP-провайдера по направлению киберразведки для исследования, атрибуции и реагирования на ха
11.02.2022 Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца

: от классического мониторинга и реагирования на инциденты (SOC & DFIR), до узконаправленных MSS- и SecaaS-услуг. Среди клиентов Angara SOC — крупнейшие компании России и организации среднего б
23.12.2021 Айдар Гузаиров -

Эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании

струменты, которые нередко «говорят» на разных языках и решают разные задачи. Необходима система. Мы советуем подходить к ИБ комплексно — оценивать риски, строить модели. При этом эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании. Когда топ-менеджмент абстрагируется от процесса и сосредоточен исключительно на выполнении требований законодательства и регуляторов
07.12.2021 Russian Robotics будет оказывать услуги ИБ-аутсорсинга с помощью «Сёрчинформ SIEM»
10.11.2021 Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies

органы. Компания входит в число ведущих поставщиков услуг ЦОД в России 2020 года в рейтинге CNews. MSSP-программа Positive Technologies по направлению мониторинга событий ИБ и защиты веб-ресур
08.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций

«Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации. Среди ключевых

07.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций

«Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации данной экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации. Среди кл
20.08.2021 «Облачные технологии – 2021»: виртуальные устройства UserGate для информационной безопасности в рамках MSSP

е облака провайдеров. Грамотно оптимизировать операционные расходы на содержание как частной, так и публичной облачной инфраструктуры помогает модель Software as a servicе. Одно из преимуществ модели Managed Security Service Provider для обеспечения информационной безопасности облачной инфраструктуры – это возможность для владельца облака организовать единое окно коммуникаций для конечного

24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN

ет о некрупном ритейле или сетях АЗС, то здесь имеет смысл рассматривать внедрение SD-WAN в формате управляемого сервиса или облачной модели. В двух последних случаях очень важно убедиться, что
20.10.2020 «Маском-техлайн» будет предоставлять услуги по выявлению инцидентов ИБ на базе SIEM-системы Positive Technologies

Positive Technologies предъявляет высокие требования к MSSP-партнерам, поэтому заключенное соглашение подтверждает квалификацию технических специалистов и экспертизу нашей компании в целом. Благодаря MSSP-сотрудничеству мы можем предложить заказчикам полный комплекс услуг по выявлению инцидентов информационной безопасности на базе решения MaxPatrol SIEM. Особенно приятно стать первой регион
13.07.2020 «Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА»

«Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №187-ФЗ в части ГосСОПКА и противодействие массовым атакам. Решение нацелено на региональные компании госсект
03.02.2020 Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure

Softline и входящей в ее состав Infosecurity. Развернутый в облаке Microsoft Azure новый сервис SOC позволяет компаниям любого размера и любой индустрии использовать технологии и экспертизу в области ИБ как сервис, снижая, таким образом, риск пропустить утечку информации или уязвимость. При этом бизнес может сосредоточиться на решении профильных задач и не заботиться о построении собственно

Публикаций - 870, упоминаний - 1268

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 83
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 79
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 77
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 72
Ростелеком 10948 70
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 58
Microsoft Corporation 25775 51
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 38
Информзащита 941 38
IBM - International Business Machines Corp 9699 37
9594 37
Softline - Софтлайн 3743 36
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 36
R-Vision - Р-Вижн 267 35
Cisco Systems 5372 35
Крок - Croc 1964 35
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 33
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 31
Fortinet 452 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 25
Broadcom - VMware 2610 24
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 24
Oracle Corporation 7074 23
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 22
SAP SE 5601 22
Yandex - Яндекс 9215 22
Check Point Software Technologies 829 22
Telegram Group 2940 20
Код Безопасности 812 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
МегаФон 10742 18
InfoWatch - Инфовотч 1185 18
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 18
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 17
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 16
Газинформсервис - ГИС 496 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 48
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 28
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 28
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 24
ГПБ - Газпромбанк 1273 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 21
НСПК - Национальная система платежных карт 948 20
МКБ - Московский кредитный банк 657 20
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 18
Северсталь ПАО - Severstal 629 17
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 16
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 15
Интерпрогрессбанк 21 15
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
Кофемания 85 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 15
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 13
Альфа-Банк 1979 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 12
Алеф-Банк 16 12
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 11
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 10
Почта России ПАО 2370 10
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 10
Русагро Группа Компаний 379 10
Газпром нефть 725 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 9
Bayer AG - Байер 85 9
Эстет 14 9
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 132
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 99
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 45
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 44
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 37
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 12
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 11
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 10
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 7
Московская безопасность ГКУ 7 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 35
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 13
OWASP - Open Web Application Security Project 146 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 3
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
OSI - Open Source Initiative 80 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 664
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 429
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 344
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 320
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 299
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 256
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 242
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 197
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 195
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 191
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 190
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 182
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 174
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 174
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 166
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 158
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 142
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 138
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 136
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 115
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 115
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 109
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 108
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 103
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 103
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 103
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 102
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 100
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 97
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 97
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 95
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 90
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 88
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 87
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 82
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 79
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 79
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 78
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 77
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 75
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 192
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 57
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 46
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 38
Microsoft Windows 16882 36
Linux OS 11533 34
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 30
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 28
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 27
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 26
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 52 21
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 21
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 20
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 19
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 19
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 18
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 17
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 17
Новые облачные технологии - МойОфис 958 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 16
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 16
Microsoft Azure 1526 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 15
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 30 15
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 15
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 15
1С:ERP Управление предприятием 841 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 14
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 13
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 13
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 12
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 11
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Демидов Сергей 129 36
Палей Лев 58 28
Горбатько Александр 105 26
Нуйкин Андрей 50 25
Суровец Дмитрий 115 24
Сычев Артем 79 23
Путин Сергей 73 22
Кубарев Алексей 59 20
Соколов Алексей 137 19
Курбатов Владимир 35 19
Контемиров Юрий 32 19
Ляпунов Игорь 132 18
Остапенко Григорий 28 18
Шадаев Максут 1210 18
Плешков Алексей 68 16
Скородумов Анатолий 65 16
Гадарь Дмитрий 29 16
Свириденко Алексей 18 16
Кирьянова Александра 169 16
Трандин Сергей 128 16
Богдашов Валерий 31 16
Мусич Роман 28 16
Нестеров Алексей 175 15
Панченко Иван 197 15
Ермаков Валерий 140 15
Мельникова Алиса 100 15
Галкин Николай 140 15
Козырев Алексей 328 15
Шарак Андрей 67 15
Янкин Андрей 52 15
Цыганков Дмитрий 38 15
Закоржевский Вячеслав 94 15
Урусов Виктор 157 15
Ермаков Иван 32 15
Агеев Денис 38 15
Ларин Андрей 23 15
Глухов Иван 35 15
Семенов Михаил 41 15
Масляный Константин 20 15
Самойленко Дмитрий 17 15
Россия - РФ - Российская федерация 166164 635
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 111
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 78
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 77
Европа 24963 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 32
Азия - Азиатский регион 5920 19
Ближний Восток 3154 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 18
Израиль 2856 16
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Африка - Африканский регион 3640 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Индия - Bharat 5869 10
Россия - СФО - Новосибирск 4875 10
Украина 7928 10
Россия - УФО - Челябинская область 1512 10
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 9
Европа Восточная 3138 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 9
Казахстан - Республика 6047 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Турция - Турецкая республика 2620 8
Япония 13807 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Сингапур - Республика 1953 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 313
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 286
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 146
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 139
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 133
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 133
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 121
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 102
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 78
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 78
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 71
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 66
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 57
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 55
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 52
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 44
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 40
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 40
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 38
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 37
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Forbes - Форбс 1002 3
CVE Details 4 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
NYT - The New York Times 1100 2
IDG - International Data Group 117 1
Fortune 211 1
Госрасходы - портал 70 1
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АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Optics 143 1
MSNBC - телеканал 89 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Банковское обозрение 5 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
N+1 - Издание 188 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 100
Gartner - Гартнер 3658 38
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 27
IDC - International Data Corporation 4975 24
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 12
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 7
Forrester Research 834 7
Fortune Global 500 295 6
Cybersecurity Ventures 11 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 3
Markets&Markets Research 113 3
Frost & Sullivan 207 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
CNews Мишень 186 2
KuppingerCole Analysts AG 8 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Microsoft Research 144 1
CNews Fast рейтинг 55 1
RiskIQ 9 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НМГ - Медиалогия 37 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
TechTarget 13 1
Global Market Insights 16 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
Mordor Intelligence 35 1
Vanson Bourne 49 1
Comparitech 5 1
B2B International 50 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 3
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
ФСО РФ - Академия 7 2
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 2 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 63
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 22
CNews AWARDS - награда 571 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
Capture the Flag - CTF 56 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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