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Кибербезопасность MSSP Managed Security Service Provider Managed Security Services, MSS Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS Security as a service, SECaaS услуги управления информационной безопасностью управляемые сервисы кибербезопасности
- Сервис MSSP (Managed Security Service Provider) - решение для компаний, которые хотят получить комплексную защиту без больших капитальных затрат
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность
- CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако
- ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.04.2026
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Платформа кибергигиены Avareange запустила MSSP-панель для интеграторов
Avareange запустила MSSP-панель для интеграторов — отдельный интерфейс для партнеров, которые сопровождают внедре
|10.04.2026
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UserGate и mt cloud и запускают MSS-сервис на базе отечественного NGFW
линейку профессиональных сервисов в области информационной безопасности (Managed Security Service, MSS). Технологическим ядром стал межсетевой экран следующего поколения (uNGFW), который тепер
|06.04.2026
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«АйТи Бастион» запустил партнерскую программу в формате MSSP
контролю привилегированных пользователей с использованием технологий «АйТи Бастион». Концепция MSSP/SECaaS (англ. Security as a Service — безопасность как услуга) предполагает предоставление ус
|11.02.2026
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Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос
инцидента MTTD, и среднее время реагирования на инцидент MTTR. CNews:Актуальны ли для потребителей MSSP-услуг такие продвинутые направления, как киберразведка, проактивный поиск киберугроз, по
|28.08.2025
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Архитектура MSSP на базе Security Capsule SIEM успешно протестирована в облачной инфраструктуре Selectel
Компания «ИТБ» (ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе») завершила тестирование решения по модели MSSP (Managed Security Services Provider) на базе системы мониторинга и корреляции событий ин
|14.07.2025
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VolgaBlob: рынок MSSP будет расти на 25-30% в год
В компании VolgaBlob, разработавшей систему мониторинга данных Smart Monitor, оценили рынок удаленной эксплуатации средств защиты (MSSP). По оценкам экспертов, рынок MSSP в ближайшие годы будет расти на 25-30% ежегодно. В VolgaBlob объясняют такую высокую динамику глобальной нехваткой квалифицированных кадров. Дефиц
|29.01.2025
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Axel PRO представляет «Шерлок» — AppSec-платформу для управления ИБ-дефектами в программном обеспечении
направление и уже внедрили или внедряют статический и композиционный анализ. Потребность в инструментах, которые будут консолидировать данные от разных сканеров и позволять выстраивать единый процесс управления ИБ-дефектами, увеличивается, поэтому мы создали платформу "Шерлок". Наша цель — помочь компаниям реализовать процесс разработки безопасного ПО максимально просто, удобно и эффективно
|30.10.2024
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На SOC Forum 2024 пройдет сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения»
6 ноября на SOC Forum 2024 состоится сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения». Ее организаторами выступают Security Vision и
|10.10.2024
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Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
зами данных в облаке (DBaaS) Облака и мультиоблака Какие приложения лучше размещать в облаке Облачные инфраструктурные платформы для разработчиков и Kubernetes Информационная безопасность как услуга (SecaaS) Резервное копирование и восстановление как услуга (DRaaS) Облачная аналитика данных и Data Science Бессерверные облака Кейсы применения облачных технологий Как рассчитать эффективность
|17.07.2024
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Интегратор «Риэль Инжиниринг» заключил MSSP-партнерство с F.A.C.C.T.
логий для борьбы с киберпреступлениями, и системный интегратор «Риэль Инжиниринг» объявили о начале MSSP-партнерства (Managed Security Service Provider). В рамках сотрудничества «Риэль Инжинири
|01.07.2024
|ГК Криптора и «СёрчИнформ» заключили партнерское соглашение об оказании услуги ИБ-аутсорсинга
|25.06.2024
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Сергей Хамедов, CyberOne: Мы наблюдаем стремительный рост популярности коммерческих SOC-центров в Казахстане
CNews: Чем объясняется популярность услуг MSSP и коммерческих SOC-центров в Казахстане? Сергей Хамедов: Киберугрозы непрерывно эволюцио
|23.05.2024
|GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ»
|25.04.2024
|«КрасКрипт» выиграла тендер строительной компании и теперь оказывает услуги ИБ-аутсорсинга на базе решений «СерчИнформ»
|02.04.2024
|«СерчИнформ» обучила более 100 ИБ-аналитиков партнеров франшизы ИБ-аутсорсинга
|28.02.2024
|«Мастертел» и «СерчИнформ» начали совместную работу в области ИБ
|13.12.2023
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Лев Матвеев -
Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет
|14.11.2023
|«Инит» прошла сертификацию «Сёрчинформ» и начала оказывать услуги ИБ-аутсорсинга
|07.11.2023
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9 ноября состоится онлайн-встреча МегаФона ПроБизнес «Кибертренды 2023: информационная безопасность как сервис»
ность и своевременный бэкап инфраструктуры и отдельных ее элементов, а также: В чем отличие MSSP от SECaaS и стоит ли доверять безопасность третьим лицам? Какие сервисы можно покупать по облачн
|17.10.2023
|«Компьютерные технологии» запускают аутсорсинг информационной безопасности в партнерстве с «Серчинформ»
|23.08.2023
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Angara Security добавила в портфель MSS-сервисов услуги по управлению уязвимостями на базе MaxPatrol VM
вимостями. Подписанное соглашение с Angara Security демонстрирует всему рынку готовность российских MSSP к замене западных решений на зрелые отечественные системы по управлению уязвимостями. Се
|22.06.2023
|«СерчИнформ» получила более 70 заявок на партнерство в первые сутки после открытия франшизы
|31.05.2023
|«СёрчИнформ» проведет конференцию, где расскажет о запуске франшизы по ИБ-аутсорсингу
|23.03.2023
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Первый в России межвузовский центр противодействия киберугрозам готов к запуску
В России завершено техническое оснащение межвузовского центра противодействия киберугрозам (MSSP SOC), созданного на базе Консорциума опорных вузов Республики Татарстан. Компания Innost
|27.01.2023
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Руслан Косарим, Angara Security: В связи с нехваткой экспертизы на рынке вырос интерес к MSS-сервисам
ребуется время, которое отнимает тестирование и миграция. На помощь пришли тиражируемые услуги MSS (Managed Security Services), которые помогли быстро закрыть риски, возникшие с уходом иностран
|14.11.2022
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Александр Голубчиков, МегаФон: Популярность набирают облачные решения и кибершеринг для расширения концепции SecaaS
использоваться компаниями совместно, по мере необходимости, в чем-то повторяя и расширяя концепцию SecaaS (Security-as-a-Service, кибербезопасность как услуга). «На рынке велика вероятность по
|10.10.2022
|«Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга
|07.09.2022
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Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров
модель оплаты и масштабирования по мере необходимости. Выходом из ситуации может стать обращение к MSSP-провайдерам, которые предлагают набор отлаженных сервисов и высококлассную консалтингову
|06.04.2022
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В России появился первый MSSP-провайдер по исследованию кибератак и реагированию на инциденты
чик решений для детектирования и предотвращения кибератак, объявили о создании на базе УЦСБ первого MSSP-провайдера по направлению киберразведки для исследования, атрибуции и реагирования на ха
|11.02.2022
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Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца
: от классического мониторинга и реагирования на инциденты (SOC & DFIR), до узконаправленных MSS- и SecaaS-услуг. Среди клиентов Angara SOC — крупнейшие компании России и организации среднего б
|23.12.2021
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Айдар Гузаиров -
Эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании
струменты, которые нередко «говорят» на разных языках и решают разные задачи. Необходима система. Мы советуем подходить к ИБ комплексно — оценивать риски, строить модели. При этом эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании. Когда топ-менеджмент абстрагируется от процесса и сосредоточен исключительно на выполнении требований законодательства и регуляторов
|07.12.2021
|Russian Robotics будет оказывать услуги ИБ-аутсорсинга с помощью «Сёрчинформ SIEM»
|10.11.2021
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Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies
органы. Компания входит в число ведущих поставщиков услуг ЦОД в России 2020 года в рейтинге CNews. MSSP-программа Positive Technologies по направлению мониторинга событий ИБ и защиты веб-ресур
|08.09.2021
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«Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций
«Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации. Среди ключевых
|07.09.2021
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«Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций
«Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации данной экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации. Среди кл
|20.08.2021
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«Облачные технологии – 2021»: виртуальные устройства UserGate для информационной безопасности в рамках MSSP
е облака провайдеров. Грамотно оптимизировать операционные расходы на содержание как частной, так и публичной облачной инфраструктуры помогает модель Software as a servicе. Одно из преимуществ модели Managed Security Service Provider для обеспечения информационной безопасности облачной инфраструктуры – это возможность для владельца облака организовать единое окно коммуникаций для конечного
|24.03.2021
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10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN
ет о некрупном ритейле или сетях АЗС, то здесь имеет смысл рассматривать внедрение SD-WAN в формате управляемого сервиса или облачной модели. В двух последних случаях очень важно убедиться, что
|20.10.2020
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«Маском-техлайн» будет предоставлять услуги по выявлению инцидентов ИБ на базе SIEM-системы Positive Technologies
Positive Technologies предъявляет высокие требования к MSSP-партнерам, поэтому заключенное соглашение подтверждает квалификацию технических специалистов и экспертизу нашей компании в целом. Благодаря MSSP-сотрудничеству мы можем предложить заказчикам полный комплекс услуг по выявлению инцидентов информационной безопасности на базе решения MaxPatrol SIEM. Особенно приятно стать первой регион
|13.07.2020
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«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА»
«Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №187-ФЗ в части ГосСОПКА и противодействие массовым атакам. Решение нацелено на региональные компании госсект
|03.02.2020
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Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure
Softline и входящей в ее состав Infosecurity. Развернутый в облаке Microsoft Azure новый сервис SOC позволяет компаниям любого размера и любой индустрии использовать технологии и экспертизу в области ИБ как сервис, снижая, таким образом, риск пропустить утечку информации или уязвимость. При этом бизнес может сосредоточиться на решении профильных задач и не заботиться о построении собственно
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 129 36
|Палей Лев 58 28
|Горбатько Александр 105 26
|Нуйкин Андрей 50 25
|Суровец Дмитрий 115 24
|Сычев Артем 79 23
|Путин Сергей 73 22
|Кубарев Алексей 59 20
|Соколов Алексей 137 19
|Курбатов Владимир 35 19
|Контемиров Юрий 32 19
|Ляпунов Игорь 132 18
|Остапенко Григорий 28 18
|Шадаев Максут 1210 18
|Плешков Алексей 68 16
|Скородумов Анатолий 65 16
|Гадарь Дмитрий 29 16
|Свириденко Алексей 18 16
|Кирьянова Александра 169 16
|Трандин Сергей 128 16
|Богдашов Валерий 31 16
|Мусич Роман 28 16
|Нестеров Алексей 175 15
|Панченко Иван 197 15
|Ермаков Валерий 140 15
|Мельникова Алиса 100 15
|Галкин Николай 140 15
|Козырев Алексей 328 15
|Шарак Андрей 67 15
|Янкин Андрей 52 15
|Цыганков Дмитрий 38 15
|Закоржевский Вячеслав 94 15
|Урусов Виктор 157 15
|Ермаков Иван 32 15
|Агеев Денис 38 15
|Ларин Андрей 23 15
|Глухов Иван 35 15
|Семенов Михаил 41 15
|Масляный Константин 20 15
|Самойленко Дмитрий 17 15
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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