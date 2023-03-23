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Индексная книга CNews*
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Кибербезопасность MSSP Managed Security Service Provider Managed Security Services, MSS Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS Security as a service, SECaaS услуги управления информационной безопасностью управляемые сервисы кибербезопасности 



23.03.2023 Первый в России межвузовский центр противодействия киберугрозам готов к запуску
27.01.2023 Руслан Косарим, Angara Security: В связи с нехваткой экспертизы на рынке вырос интерес к MSS-сервисам
14.11.2022 Александр Голубчиков, МегаФон: Популярность набирают облачные решения и кибершеринг для расширения концепции SecaaS
14.11.2022 Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR
07.09.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров
06.04.2022 В России появился первый MSSP-провайдер по исследованию кибератак и реагированию на инциденты
11.02.2022 Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца
23.12.2021 Айдар Гузаиров -

Эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании
10.11.2021 Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies
08.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций
07.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций
20.08.2021 «Облачные технологии – 2021»: виртуальные устройства UserGate для информационной безопасности в рамках MSSP
24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN
20.10.2020 «Маском-техлайн» будет предоставлять услуги по выявлению инцидентов ИБ на базе SIEM-системы Positive Technologies
13.07.2020 «Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА»
08.06.2020 CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM
29.04.2020 «Инфосистемы джет» и R-Vision запустили сервис для управления инцидентами ИБ по подписке
11.07.2019 «Ростелеком» обновил платформу сервисов кибербезопасности
10.07.2019 Bi.zone открывает направление аутсорсинга кибербезопасности
10.07.2019 «Ростелеком-Солар» представила экосистему кибербезопасности Solar MSS
19.10.2017 КРОК запускает платформу Data Lake в формате управляемого сервиса
18.05.2017 Solar JSOC стал участником MSSP-программы Positive Technologies
06.04.2017 Технологии Positive Technologies теперь доступны в виде сервисов
07.03.2017 Fortinet запустила новую программу для поставщиков управляемых услуг по обеспечению безопасности
29.11.2016 Trend Micro Deep Security as a Service теперь доступен в Amazon Web Services
17.10.2016 Безопасность как сервис: аудит, организационные меры и проверки регуляторов
16.12.2014 Константин Коротнев - Наша методика управления ИБ-рисками позволяет нам реалистично прогнозировать инвестиции
28.01.2013 «АМТ-Груп» внедрила систему управления ИБ в «Техническом центре Интернет»
12.12.2012 «Инфосистемы Джет» построили систему управления ИБ для спецдепозитария «Инфинитум»
26.06.2012 Вячеслав Максимов возглавил направление по оптимизации процессов управления ИБ «Андэк»
21.02.2011 «Энвижн Груп» построила центр управления ИБ в «Волго-Вятском банке Сбербанка России»
31.08.2010 «Энвижн Груп» построила центр управления ИБ в «Абсолют Банке»
25.01.2010 WatchGuard предлагает своим партнерам «Безопасность как услугу»
07.03.2008 Как охраняют банки? Секреты ИБ-спецов
06.03.2008 HP автоматизирует управление сетями
08.10.2007 Symantec Managed Security Services поможет защититься от ботов
19.04.2007 Гендиректор Merlion ушел вслед за президентом
09.04.2007 Ericsson и ЛОНИИС провели тестирование узла связи стандарта UMTS MSS
08.02.2007 Leta IT-company запускает пакет услуг в области аудита ИБ
18.12.2003 VeriSign расширяет бизнес MSS

Публикаций - 493, упоминаний - 658

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 603 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10174 44
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4233 44
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 964 42
Microsoft Corporation 23628 36
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 732 35
IBM - International Business Machines Corp 9220 34
Крок - Croc 1716 32
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 97 24
Информзащита 683 24
Cisco Systems 4899 23
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6334 21
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 205 21
Fortinet 346 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9649 19
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 477 19
Softline - Софтлайн 2128 17
VMware 2160 17
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 89 17
Oracle Corporation 6354 16
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 14
7103 13
InfoWatch - Инфовотч 933 13
Dell EMC 4933 13
1С-ИжТиСи 6417 12
SAP SE 4936 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8115 12
AMT Group - АМТ-Груп 317 12
PwC - PricewaterhouseCoopers 614 12
Yandex - Яндекс 5814 11
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 132 11
Check Point Software Technologies 713 11
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 241 10
Trend Micro 580 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1840 10
HP Inc. 5569 10
Merlion - Мерлион 552 9
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 376 9
Huawei 3543 9
Angara MSS - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 22 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1212 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5936 31
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 28
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 332 23
Росводоканал 84 19
НСПК - Национальная система платежных карт 624 18
ГПБ - Газпромбанк 950 17
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 907 17
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 154 16
Интерпрогрессбанк 20 15
Алеф-Банк 15 12
Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 162 11
Северсталь ПАО - Severstal 377 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2443 11
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 10
МКБ - Московский кредитный банк 435 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1872 10
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 52 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 10
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 204 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 675 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 67 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 612 9
Абсолют Банк 183 9
Эстет 13 9
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 30 9
Газпром нефть 510 9
Bayer AG - Байер 82 9
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 18 8
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 31 8
Глобэкс банк 45 8
Нэклис-Банк 16 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 7
РЖД - Российские железные дороги 1647 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 146 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 145 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 364 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2957 73
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18262 70
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 66
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1437 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2739 33
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2378 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9321 23
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 285 22
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 87 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1579 15
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 968 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2445 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10493 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 10
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 42 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 49 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3023 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 17 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 6
Президент Российской Федерации 3766 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 34 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2038 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 338 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 3
Федеральное казначейство России 1569 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 206 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 65 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 295 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 529 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 503 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 881 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 205 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 25
АРБ - Ассоциация российских банков 208 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 6
OWASP - Open Web Application Security Project 73 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 256 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
ONF - Open Networking Foundation 25 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20394 342
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54214 339
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17563 195
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79836 172
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3519 162
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13384 144
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39820 129
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12430 121
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11423 112
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26328 110
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26174 106
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5907 103
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9635 100
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11524 93
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5417 88
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2467 84
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7017 81
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11069 75
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2790 75
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15162 70
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2941 67
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11752 63
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5213 59
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2507 55
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5105 55
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8410 53
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1706 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8416 51
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9301 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17798 48
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4922 45
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9312 44
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8115 43
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 473 43
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности 277 42
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3488 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22232 40
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4380 40
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13678 39
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1598 38
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3341 85
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 176 31
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 157 31
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 51 21
Microsoft Windows 2000 12745 16
Microsoft Windows 14561 15
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 32 15
Linux OS 8369 13
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 214 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6635 13
Microsoft Azure 1326 13
Apple iPhone 6 6224 12
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 98 10
HPE ArcSight ESM 89 10
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 109 8
Microsoft Office 365 868 8
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 95 8
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 23 8
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 825 7
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 235 7
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 149 7
Microsoft Office 3476 6
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 32 6
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 9 6
Angara Security - NGR Softlab - Dataplan 19 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 6
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 799 6
VMware vSphere 506 6
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 63 5
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 101 5
Microsoft SQL Server 1486 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 553 5
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 52 5
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 30 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1085 5
Google Android 12707 5
Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 35 5
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 69 5
Демидов Сергей 82 29
Палей Лев 47 28
Горбатько Александр 104 26
Нуйкин Андрей 42 20
Сычев Артем 58 20
Контемиров Юрий 32 19
Курбатов Владимир 35 19
Путин Сергей 56 19
Соколов Алексей 131 19
Остапенко Григорий 27 18
Гадарь Дмитрий 24 16
Плешков Алексей 54 16
Мусич Роман 28 16
Ляпунов Игорь 87 16
Свириденко Алексей 18 16
Скородумов Анатолий 65 16
Дилбарян Павел 26 13
Лысенко Юрий 31 11
Кузнецов Станислав 93 11
Устюжанин Дмитрий 50 11
Янкин Андрей 27 11
Рахметов Руслан 42 11
Борисов Илья 26 11
Шерстобитов Сергей 50 10
Василенко Александр 86 10
Окулесский Василий 24 9
Козлов Александр 62 9
Данилов Сергей 15 9
Цыганов Вячеслав 63 9
Суровец Дмитрий 44 9
Бокова Людмила 80 9
Хлысталова Юлия 9 9
Соколов Олег 51 9
Гущин Александр 15 9
Лютиков Виталий 18 9
Трояновский Владимир 52 9
Калинкин Алексей 16 9
Приезжева Антонина 18 9
Лебедь Сергей 13 9
Дюбанов Анатолий 94 9
Россия - РФ - Российская федерация 124573 338
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39752 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13258 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50410 53
Европа 21441 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15287 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17200 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13020 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15259 16
Израиль 2619 13
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1409 10
Россия - УФО - Челябинская область 1005 10
Украина 7318 10
Россия - ПФО - Мордовия Республика 548 9
Россия - ЦФО - Воронежская область 672 9
Азия - Азиатский регион 5072 9
Германия - Федеративная Республика 12129 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2351 7
Европа Восточная 3004 7
Ближний Восток 2669 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6368 7
Америка Северная 3115 7
Африка - Африканский регион 3292 7
Россия - СФО - Новосибирск 3757 7
Франция - Французская Республика 7104 6
Казахстан - Республика 4935 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3362 6
Великобритания - Лондон 2372 6
Турция - Турецкая республика 2098 5
Европа Западная 1417 5
Земля - планета Солнечной системы 9823 5
Япония 13006 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2634 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 429 5
Америка Латинская 1699 5
США - Калифорния 4679 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1334 4
Индия - Республика 5107 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2535 4
Швеция - Королевство 3541 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42632 187
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42386 145
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10660 108
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6186 74
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9393 71
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10942 57
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4738 49
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2176 47
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6949 47
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4579 46
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1383 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20896 43
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4991 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14277 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15308 39
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1838 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24564 35
Аудит - аудиторский услуги 1941 34
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4158 30
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3266 29
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3502 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4280 26
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 766 26
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 635 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 5227 25
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2711 25
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2479 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3215 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6496 22
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5060 20
Энергетика - Energy - Energetically 4420 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4294 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5305 19
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1992 18
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2612 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3970 17
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1679 16
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 123 16
Аренда 2147 16
Федеральное законодательство 1694 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 21
Forbes - Форбс 643 3
CNews - ZOOM.CNews 1759 3
TAdviser - Центр выбора технологий 309 2
Thomson Reuters - Рейтер 5782 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 575 2
CVE Details 3 2
Fortune 208 1
CNET Networks - CNET News 1640 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 75 1
Мобильные системы 113 1
Госрасходы - портал 61 1
91Mobiles 1717 1
IDG - International Data Group 99 1
Optics 141 1
MSNBC - телеканал 89 1
NYT - The New York Times 1003 1
Ведомости 584 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7507 72
Gartner - Гартнер 3487 29
IDC - International Data Corporation 4856 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2258 14
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 47 8
Forrester Research 812 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 186 6
Fortune Global 500 283 5
IBM Managed Security Services 8 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 4
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel 31 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 3
CNews Мишень 160 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 268 2
CNews IaaS рейтинг 15 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
TAdviser Report 6 2
KuppingerCole Analysts AG 4 2
Frost & Sullivan 201 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 2
Cybersecurity Ventures 7 1
CNews Fast рейтинг 42 1
CNews SaaS рейтинг 23 1
Zecurion Analytics 25 1
Gartner Magic Quadrant Managed M2M Services 1 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Vanson Bourne 48 1
B2B International 50 1
CNews Tenders 16 1
Global Market Insights 9 1
TechTarget 13 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
Mordor Intelligence 19 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Moody's Investors Service 135 1
Gartner - Dataquest 348 1
Microsoft Research 129 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 91 1
RiskIQ 9 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 278 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 489 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 126 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 671 2
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 11 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 94 2
РАН - Российская академия наук 1808 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 14 1
КалмГУ ФГБОУ ВО - Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 2 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 37 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 49 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 25 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 7 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 50 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 1
Академгородок Новосибирск 104 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Чернивецкий национальный университет имени Юрия Федьковича 1 1
МЭИ - Московский энергетический институт 93 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 211 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 84 1
ИРИ - Институт развития интернета 115 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 339 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 249 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 727 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1812 51
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11740 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 878 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2102 4
CNews AWARDS - награда 416 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
Fortinet Security Day 9 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 227 2
Код информационной безопасности 8 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
Infosecurity - выставка 63 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
SearchInform Road Show 6 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 9 1
Microsoft Ignite 38 1
Связь-Экспокомм 94 1
Международный женский день - 8 марта 282 1
Прямая линия с Президентом РФ 12 1
CeBIT 461 1
Национальная банковская премия 2 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 85 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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