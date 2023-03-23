Индексная книга CNews*
Кибербезопасность MSSP Managed Security Service Provider Managed Security Services, MSS Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS Security as a service, SECaaS услуги управления информационной безопасностью управляемые сервисы кибербезопасности
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры
Публикаций - 493, упоминаний - 658
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Сергей 82 29
|Палей Лев 47 28
|Горбатько Александр 104 26
|Нуйкин Андрей 42 20
|Сычев Артем 58 20
|Контемиров Юрий 32 19
|Курбатов Владимир 35 19
|Путин Сергей 56 19
|Соколов Алексей 131 19
|Остапенко Григорий 27 18
|Гадарь Дмитрий 24 16
|Плешков Алексей 54 16
|Мусич Роман 28 16
|Ляпунов Игорь 87 16
|Свириденко Алексей 18 16
|Скородумов Анатолий 65 16
|Дилбарян Павел 26 13
|Лысенко Юрий 31 11
|Кузнецов Станислав 93 11
|Устюжанин Дмитрий 50 11
|Янкин Андрей 27 11
|Рахметов Руслан 42 11
|Борисов Илья 26 11
|Шерстобитов Сергей 50 10
|Василенко Александр 86 10
|Окулесский Василий 24 9
|Козлов Александр 62 9
|Данилов Сергей 15 9
|Цыганов Вячеслав 63 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Бокова Людмила 80 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Соколов Олег 51 9
|Гущин Александр 15 9
|Лютиков Виталий 18 9
|Трояновский Владимир 52 9
|Калинкин Алексей 16 9
|Приезжева Антонина 18 9
|Лебедь Сергей 13 9
|Дюбанов Анатолий 94 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 21
|Forbes - Форбс 643 3
|CNews - ZOOM.CNews 1759 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 309 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5782 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 575 2
|CVE Details 3 2
|Fortune 208 1
|CNET Networks - CNET News 1640 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 75 1
|Мобильные системы 113 1
|Госрасходы - портал 61 1
|91Mobiles 1717 1
|IDG - International Data Group 99 1
|Optics 141 1
|MSNBC - телеканал 89 1
|NYT - The New York Times 1003 1
|Ведомости 584 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.