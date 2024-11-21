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Softline Education Академия Softline Softline Корпоративный Университет Softline IT Graduate учебный центр Softline Academy Alliance

Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance

Учебный центр Softline (входит в образовательную экосистему Softline) - центр компетенций по авторизованному обучению по продуктам вендоров. В компании задействован тренерский штат, авторизованное обучение предоставляется в очном формате в сети учебных классов в регионах страны. Также Учебный центр широко практикует применение дистанционных образовательных технологий


21.11.2024 «Академия Softline» запустила детский онлайн-лагерь «Наша безопасность»

Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) объявляет о запуске нового образовательного проекта – детско
12.11.2024 «Академия Softline» и компания «Вкурсе» объявили о партнерстве

Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) и компания «Вкурсе» (IVA Technologies), разработчик российск
10.10.2024 «Академия Softline» расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис»

Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) объявляет о расширении сотрудничества с «Хаб Знаний МойОфис»
29.07.2024 ГК «Геоскан» и «Академия Softline» представляют совместную программу повышения квалификации в сфере обработки данных беспилотной аэрофотосъемки

ГК «Геоскан» и образовательная экосистема «Академия Softline» объявляют о запуске совместной программы повышения квалификации в сфере бе
14.06.2024 Игорь Морозов, «Академия Softline»: Мы стремимся задать вектор развития эффективных систем сертификации ИТ-кадров в России

я требует от ИТ-специалистов переквалификации и освоения нового программного стека. Игорь Морозов, «Академия Softline»: Подтверждение квалификации специалистов через сертификацию — устоявшаяся

23.04.2024 «Академия Softline» выступила партнером инвестиционной программы поддержки и развития EdTech-сегмента

льная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая опыт и экспертизу «Академии АйТи» и Учебного центра Softline. Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государ
19.04.2024 «Академия Softline» запускает собственную платформу ИТ-сертификации «СЛМетрикс»

истема на рынке корпоративного обучения, объединившая передовой опыт и экспертизу «Академии АйТи» и Учебного центра Softline. Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государ
24.11.2023 В «Академии Softline» открыли лабораторию «Базальт СПО»

ьная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая опыт и экспертизу «Академии айти» и «Учебного центра Softline». Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и госуда
13.11.2023 «Академия Softline» представила комплексное решение для повышения киберграмотности персонала организаций

ьная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая опыт и экспертизу «Академии айти» и «Учебного центра Softline». Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и госуда
20.10.2023 В «Академии Softline» прошло первое заседание Совета по развитию ИТ-сертификации

истема на рынке корпоративного обучения, объединившая передовой опыт и экспертизу «Академия Айти» и учебного центра Softline. Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государ
25.04.2023 ГК Softline объявила о создании образовательной экосистемы под единым брендом «Академия Softline»

азовательной экосистемы на рынке b2b, которая объединит в себе опыт и технологии «Академии айти» и «Учебного центра Softline» под единым брендом «Академия Softline». В январе 2022 г. Softline о
03.03.2023 Учебный центр Softline получил статус авторизованного сертификационного центра от ГК «Астра»
17.01.2023 Учебный центр Softline получил авторизацию UserGate

te объявили о стратегическом образовательном партнерстве. Компании заключили договор на авторизацию учебного центра Softline, объединив усилия по обучению пользователей в целях развития професс
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного

сты-практики Softline, с которыми мы поддерживаем тесные контакты. CNews: Можно ли выделить тренды внутри виртуализации? Юрий Лебедев: Да, определенные тренды появляются регулярно. Мы это учитываем в Softline Education при подготовке и адаптации учебных курсов. Например, в 2017 году стали популярны многоуровневые приложения. Принцип их построения прост: к уровню операционной системы «подкле
11.08.2020 «Ред софт» авторизовал учебный центр Softline

, на развитие ИТ-отрасли и обеспечение технологической независимости России. Согласно этой политике УЦ Softline предлагает специализированную линейку курсов по обучению российским офисным и опе
07.09.2016 Учебный центр Softline поможет компаниям внедрять профстандарты

циалисты компаний могут задать вопросы в круглосуточном режиме, заполнив специальную форму на сайте учебного центра Softline (edu.softline.ru). «Понимая, что вопросы внедрения профстандартов во
14.04.2016 Учебный центр Softline принял участие в разработке профстандартов для ИТ-специалистов

, мультимедиа и интерактивных приложений, а также других информационных ресурсов. Также специалисты учебного центра Softline готовятся принять участие в разработке профессиональных стандартов п
05.04.2016 Учебный центр Softline повысил квалификацию проектировщиков института нефти и газа в Оренбурге

выполняемых видов расчетов. По завершении обучения специалисты организации получили сертификаты от учебного центра Softline. «Преподаватели учебного центра Softline разработали для слуш
27.10.2015 Учебный центр Softline открыл курс для ИТ-директоров

овой образовательной программы «ИТ-директор: о самом главном за 4 дня», в рамках которой слушатели усовершенствуют свои знания в сфере проектного управления, риск-менеджмента, руководства персоналом. Учебный центр Softline активно развивает направление бизнес-тренингов и семинаров, предлагая своим заказчикам актуальные и востребованные программы профессиональной подготовки. Запущенный в рам
13.01.2015 УЦ Softline разработал программы дистанционного обучения для петербургских школьников

образовательного процесса. Исполнителем по проекту на конкурсной основе в 2013-2014 гг. был выбран УЦ Softline в Санкт-Петербурге, поскольку его специалисты обладают необходимым набором компет
15.11.2010 Учебный центр Softline обучил сотрудников «Самарского резервуарного завода» работе с ПО Microsoft

омпании необходимого объема функций приложения MS Office», – рассказала Олеся Глотова, руководитель Учебного центра Softline в Самаре. Обучение проводилось в течение двух месяцев. По программе

16.08.2010 Центр тестирования Pearson VUE открылся в учебном центре Softline

сле: Cisco, Citrix, VMware, Autodesk, Adobe и многие другие. Центр тестирования Pearson VUE на базе УЦ Softline станет для ИТ-специалистов специально оборудованной площадкой с возможностью прой
19.07.2007 УЦ Softline открывает центры тестирования Prometric в России

запланированных к открытию центров тестирования Prometric начал работу центр в нижегородском офисе УЦ Softline. На данный момент также открылись центры тестирования в Новосибирске, Екатеринбур
31.05.2007 УЦ Softline обучил ИТ-специалистов УФНС ХМАО-Югры

ого состава отделов информатизации, а также усложнением администрируемых баз данных. Выбор в пользу УЦ Softline был сделан по итогам конкурсного отбора среди ведущих учебных центров страны. Осн
29.05.2007 Softline Academy поможет студентам СарГТУ освоить ИТ

В Саратове открылась «Академия Softline» – совместный проект Саратовского государственного технического университет
25.05.2007 Acorp поддерживает студентов МГУ: оборудование для ПК

Компания Acorp, работающая в сфере производства коммуникационных продуктов и компьютерной периферии, и учебный центр вычислительной математики и кибернетики (УЦ ВМК) МГУ & Softline Academy подписали официальное соглашение о сотрудничестве. Все аудитории учебного центра ВМК МГУ & Softline Academy оснащены сетевым оборудованием Acorp. «Сотрудничество с компа
23.04.2007 УЦ Softline обучил ИТ-специалистов администрации Ижевска

рсах повышения квалификации Microsoft. Договор на предоставление услуг был подписан после признания УЦ Softline победителем в проведении запроса котировок. Заказчиком обучения по программам авт
11.04.2007 УЦ Softline обучил более 1000 сотрудников ФСК ЕЭС

была принята в промышленную эксплуатацию. В каждом подключенном к системе представительстве ФСК ЕЭС УЦ Softline было проведено обучение персонала, что позволило компании ускорить возврат инвест
29.03.2007 УЦ Softline в Азербайджане авторизован Microsoft

клиентских услуг, включая сертифицированное обучение по приобретаемым продуктам. В настоящее время УЦ Softline в Азербайджане предлагает для прослушивания более 70-ти курсов Microsoft по напра
12.12.2006 УЦ Softline в Казани стал золотым партнером Microsoft

В декабре 2006 г. Microsoft официально признала представительство УЦ Softline в Казани своим партнером по обучению. Партнерский статус Microsoft в компетенции

03.07.2002 Учебный центр SoftLine получил статус сертифицированного центра тестирования

фикационных экзаменов по программному обеспечению ведущих мировых производителей. Тесты, проводимые УЦ SoftLine, ориентированы на ИТ-специалистов различного уровня: системных администраторов, р

Публикаций - 171, упоминаний - 231

Softline Education и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2828 168
Softline - Sl Soft - Сл Софт 237 84
Softline - Develonica - Девелоника 132 83
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 83
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 82
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 82
Softline - Polymatica - Полиматика 174 79
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 61
Softline - Инженер ТЦ 68 60
ЦВТ 71 60
SoftClub - СофтКлуб 156 59
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 29
Microsoft Corporation 24646 28
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 28
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 128 25
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 25
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 24
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1899 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 7
Autodesk 609 7
Citrix Systems 813 6
Базальт СПО - BaseALT 658 6
Broadcom - VMware 2365 5
Adobe Systems 1550 5
Softline - Инферит - Инферит Облако 49 5
Softline - Инферит - Инферит ОС 54 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 4
Yandex - Яндекс 7374 4
Dr.Web - Доктор Веб 1256 3
Intel Corporation 12206 3
Oracle Corporation 6701 3
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 3
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 3
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 3
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 3
8241 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 6
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 3
НСПК - Национальная система платежных карт 815 3
Рапид Био 101 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 2
ЯКласс 68 2
Земтек 2 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
Аталайя 22 2
Гепатера - Hepatera 46 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 34 1
СРЗ - Самарский резервуарный завод 2 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Транснефть 300 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Транснефть Подводсервис 1 1
Газпром ВолгоУралНИПИгаз 3 1
Хлынов АКБ - Банк Хлынов 8 1
БашХим Торговый дом - Сода ОАО 2 1
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Росско-К 2 1
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 10 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2850 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2896 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
Администрация Томска 7 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1908 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 459 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 410 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 4
ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 99
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 93
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 90
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 58
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 24
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16165 18
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12551 14
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7413 11
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6110 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2815 9
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Softline - DeskWork 117 60
Softline - WorkFlowSoft 64 60
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Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 24
Linux OS 9983 12
Microsoft Windows 15692 9
Softline Universe - SLU 29 9
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 8
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 7
Microsoft Windows Server 2003 569 6
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Softline Enterprise Agreement 12 6
NVision Барьер 650 6
Microsoft Office 3739 5
Microsoft Exchange 1717 5
Softline - Polymatica Dashboards 32 5
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 4
Softline - Премьер сервисы 19 4
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 102 4
Google Android 14025 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 3
Microsoft SharePoint Server 706 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 3
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