Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance

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Учебный центр Softline (входит в образовательную экосистему Softline) - центр компетенций по авторизованному обучению по продуктам вендоров. В компании задействован тренерский штат, авторизованное обучение предоставляется в очном формате в сети учебных классов в регионах страны. Также Учебный центр широко практикует применение дистанционных образовательных технологий.
|21.11.2024
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«Академия Softline» запустила детский онлайн-лагерь «Наша безопасность»
Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) объявляет о запуске нового образовательного проекта – детско
|12.11.2024
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«Академия Softline» и компания «Вкурсе» объявили о партнерстве
Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) и компания «Вкурсе» (IVA Technologies), разработчик российск
|10.10.2024
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«Академия Softline» расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис»
Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) объявляет о расширении сотрудничества с «Хаб Знаний МойОфис»
|29.07.2024
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ГК «Геоскан» и «Академия Softline» представляют совместную программу повышения квалификации в сфере обработки данных беспилотной аэрофотосъемки
ГК «Геоскан» и образовательная экосистема «Академия Softline» объявляют о запуске совместной программы повышения квалификации в сфере бе
|14.06.2024
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Игорь Морозов, «Академия Softline»: Мы стремимся задать вектор развития эффективных систем сертификации ИТ-кадров в России
я требует от ИТ-специалистов переквалификации и освоения нового программного стека. Игорь Морозов, «Академия Softline»: Подтверждение квалификации специалистов через сертификацию — устоявшаяся
|23.04.2024
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«Академия Softline» выступила партнером инвестиционной программы поддержки и развития EdTech-сегмента
льная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая опыт и экспертизу «Академии АйТи» и Учебного центра Softline. Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государ
|19.04.2024
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«Академия Softline» запускает собственную платформу ИТ-сертификации «СЛМетрикс»
истема на рынке корпоративного обучения, объединившая передовой опыт и экспертизу «Академии АйТи» и Учебного центра Softline. Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государ
|24.11.2023
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В «Академии Softline» открыли лабораторию «Базальт СПО»
ьная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая опыт и экспертизу «Академии айти» и «Учебного центра Softline». Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и госуда
|13.11.2023
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«Академия Softline» представила комплексное решение для повышения киберграмотности персонала организаций
ьная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая опыт и экспертизу «Академии айти» и «Учебного центра Softline». Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и госуда
|20.10.2023
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В «Академии Softline» прошло первое заседание Совета по развитию ИТ-сертификации
истема на рынке корпоративного обучения, объединившая передовой опыт и экспертизу «Академия Айти» и учебного центра Softline. Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государ
|25.04.2023
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ГК Softline объявила о создании образовательной экосистемы под единым брендом «Академия Softline»
азовательной экосистемы на рынке b2b, которая объединит в себе опыт и технологии «Академии айти» и «Учебного центра Softline» под единым брендом «Академия Softline». В январе 2022 г. Softline о
|03.03.2023
|Учебный центр Softline получил статус авторизованного сертификационного центра от ГК «Астра»
|17.01.2023
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Учебный центр Softline получил авторизацию UserGate
te объявили о стратегическом образовательном партнерстве. Компании заключили договор на авторизацию учебного центра Softline, объединив усилия по обучению пользователей в целях развития професс
|24.02.2021
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Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного
сты-практики Softline, с которыми мы поддерживаем тесные контакты. CNews: Можно ли выделить тренды внутри виртуализации? Юрий Лебедев: Да, определенные тренды появляются регулярно. Мы это учитываем в Softline Education при подготовке и адаптации учебных курсов. Например, в 2017 году стали популярны многоуровневые приложения. Принцип их построения прост: к уровню операционной системы «подкле
|11.08.2020
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«Ред софт» авторизовал учебный центр Softline
, на развитие ИТ-отрасли и обеспечение технологической независимости России. Согласно этой политике УЦ Softline предлагает специализированную линейку курсов по обучению российским офисным и опе
|07.09.2016
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Учебный центр Softline поможет компаниям внедрять профстандарты
циалисты компаний могут задать вопросы в круглосуточном режиме, заполнив специальную форму на сайте учебного центра Softline (edu.softline.ru). «Понимая, что вопросы внедрения профстандартов во
|14.04.2016
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Учебный центр Softline принял участие в разработке профстандартов для ИТ-специалистов
, мультимедиа и интерактивных приложений, а также других информационных ресурсов. Также специалисты учебного центра Softline готовятся принять участие в разработке профессиональных стандартов п
|05.04.2016
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Учебный центр Softline повысил квалификацию проектировщиков института нефти и газа в Оренбурге
выполняемых видов расчетов. По завершении обучения специалисты организации получили сертификаты от учебного центра Softline. «Преподаватели учебного центра Softline разработали для слуш
|27.10.2015
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Учебный центр Softline открыл курс для ИТ-директоров
овой образовательной программы «ИТ-директор: о самом главном за 4 дня», в рамках которой слушатели усовершенствуют свои знания в сфере проектного управления, риск-менеджмента, руководства персоналом. Учебный центр Softline активно развивает направление бизнес-тренингов и семинаров, предлагая своим заказчикам актуальные и востребованные программы профессиональной подготовки. Запущенный в рам
|13.01.2015
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УЦ Softline разработал программы дистанционного обучения для петербургских школьников
образовательного процесса. Исполнителем по проекту на конкурсной основе в 2013-2014 гг. был выбран УЦ Softline в Санкт-Петербурге, поскольку его специалисты обладают необходимым набором компет
|15.11.2010
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Учебный центр Softline обучил сотрудников «Самарского резервуарного завода» работе с ПО Microsoft
омпании необходимого объема функций приложения MS Office», – рассказала Олеся Глотова, руководитель Учебного центра Softline в Самаре. Обучение проводилось в течение двух месяцев. По программе
|16.08.2010
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Центр тестирования Pearson VUE открылся в учебном центре Softline
сле: Cisco, Citrix, VMware, Autodesk, Adobe и многие другие. Центр тестирования Pearson VUE на базе УЦ Softline станет для ИТ-специалистов специально оборудованной площадкой с возможностью прой
|19.07.2007
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УЦ Softline открывает центры тестирования Prometric в России
запланированных к открытию центров тестирования Prometric начал работу центр в нижегородском офисе УЦ Softline. На данный момент также открылись центры тестирования в Новосибирске, Екатеринбур
|31.05.2007
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УЦ Softline обучил ИТ-специалистов УФНС ХМАО-Югры
ого состава отделов информатизации, а также усложнением администрируемых баз данных. Выбор в пользу УЦ Softline был сделан по итогам конкурсного отбора среди ведущих учебных центров страны. Осн
|29.05.2007
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Softline Academy поможет студентам СарГТУ освоить ИТ
В Саратове открылась «Академия Softline» – совместный проект Саратовского государственного технического университет
|25.05.2007
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Acorp поддерживает студентов МГУ: оборудование для ПК
Компания Acorp, работающая в сфере производства коммуникационных продуктов и компьютерной периферии, и учебный центр вычислительной математики и кибернетики (УЦ ВМК) МГУ & Softline Academy подписали официальное соглашение о сотрудничестве. Все аудитории учебного центра ВМК МГУ & Softline Academy оснащены сетевым оборудованием Acorp. «Сотрудничество с компа
|23.04.2007
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УЦ Softline обучил ИТ-специалистов администрации Ижевска
рсах повышения квалификации Microsoft. Договор на предоставление услуг был подписан после признания УЦ Softline победителем в проведении запроса котировок. Заказчиком обучения по программам авт
|11.04.2007
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УЦ Softline обучил более 1000 сотрудников ФСК ЕЭС
была принята в промышленную эксплуатацию. В каждом подключенном к системе представительстве ФСК ЕЭС УЦ Softline было проведено обучение персонала, что позволило компании ускорить возврат инвест
|29.03.2007
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УЦ Softline в Азербайджане авторизован Microsoft
клиентских услуг, включая сертифицированное обучение по приобретаемым продуктам. В настоящее время УЦ Softline в Азербайджане предлагает для прослушивания более 70-ти курсов Microsoft по напра
|12.12.2006
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УЦ Softline в Казани стал золотым партнером Microsoft
В декабре 2006 г. Microsoft официально признала представительство УЦ Softline в Казани своим партнером по обучению. Партнерский статус Microsoft в компетенции
|03.07.2002
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Учебный центр SoftLine получил статус сертифицированного центра тестирования
фикационных экзаменов по программному обеспечению ведущих мировых производителей. Тесты, проводимые УЦ SoftLine, ориентированы на ИТ-специалистов различного уровня: системных администраторов, р
Softline Education и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозов Игорь 41 13
|Лавров Владимир 68 5
|Благоразумов Андрей 17 4
|Мартыненко Валентин 11 4
|Комлев Николай 96 3
|Боровиков Игорь 129 3
|Шпет Александр 13 3
|Соколов Кирилл 29 3
|Крот Иван 9 3
|Поволоцкая Татьяна 5 2
|Калачева Екатерина 2 2
|Белоусова Ольга 6 2
|Цыганов Федор 4 2
|Царевская-Дякина Наталья 18 2
|Козлов Евгений 34 2
|Салин Антон 7 2
|Моисеенко Алексей 8 2
|Чуканов Сергей 66 2
|Иванов Антон 74 2
|Пилипчук Александр 13 2
|Тремзин Олег 12 2
|Ермакова Светлана 9 2
|Корчагин Никита 2 2
|Зинин Игорь 5 2
|Волотовская Елена 35 2
|Павлов Александр 88 2
|Рожков Александр 17 2
|Крынина Евгения 16 2
|Кочнов Павел 7 2
|Соловьев Владимир 106 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Голопяткин Алексей 5 1
|Климов Иван 24 1
|Брускина Татьяна 4 1
|Лебедев Юрий 3 1
|Куницын Александр 6 1
|Чекун Игорь 7 1
|Самойленко Галина 6 1
|Ракишева Алия 5 1
|Ширшов Дмитрий 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3210 11
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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