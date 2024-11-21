Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance

«Академия Softline» запустила детский онлайн-лагерь «Наша безопасность» Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) объявляет о запуске нового образовательного проекта – детско

«Академия Softline» и компания «Вкурсе» объявили о партнерстве Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) и компания «Вкурсе» (IVA Technologies), разработчик российск

«Академия Softline» расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис» Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) объявляет о расширении сотрудничества с «Хаб Знаний МойОфис»

ГК «Геоскан» и «Академия Softline» представляют совместную программу повышения квалификации в сфере обработки данных беспилотной аэрофотосъемки ГК «Геоскан» и образовательная экосистема «Академия Softline» объявляют о запуске совместной программы повышения квалификации в сфере бе

Игорь Морозов, «Академия Softline»: Мы стремимся задать вектор развития эффективных систем сертификации ИТ-кадров в России я требует от ИТ-специалистов переквалификации и освоения нового программного стека. Игорь Морозов, «Академия Softline»: Подтверждение квалификации специалистов через сертификацию — устоявшаяся

«Академия Softline» выступила партнером инвестиционной программы поддержки и развития EdTech-сегмента льная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая опыт и экспертизу «Академии АйТи» и Учебного центра Softline. Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государ

«Академия Softline» запускает собственную платформу ИТ-сертификации «СЛМетрикс» истема на рынке корпоративного обучения, объединившая передовой опыт и экспертизу «Академии АйТи» и Учебного центра Softline. Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государ

В «Академии Softline» открыли лабораторию «Базальт СПО» ьная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая опыт и экспертизу «Академии айти» и «Учебного центра Softline». Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и госуда

«Академия Softline» представила комплексное решение для повышения киберграмотности персонала организаций ьная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая опыт и экспертизу «Академии айти» и «Учебного центра Softline». Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и госуда

В «Академии Softline» прошло первое заседание Совета по развитию ИТ-сертификации истема на рынке корпоративного обучения, объединившая передовой опыт и экспертизу «Академия Айти» и учебного центра Softline. Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государ

ГК Softline объявила о создании образовательной экосистемы под единым брендом «Академия Softline» азовательной экосистемы на рынке b2b, которая объединит в себе опыт и технологии «Академии айти» и «Учебного центра Softline» под единым брендом «Академия Softline». В январе 2022 г. Softline о

Учебный центр Softline получил авторизацию UserGate te объявили о стратегическом образовательном партнерстве. Компании заключили договор на авторизацию учебного центра Softline, объединив усилия по обучению пользователей в целях развития професс

Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного сты-практики Softline, с которыми мы поддерживаем тесные контакты. CNews: Можно ли выделить тренды внутри виртуализации? Юрий Лебедев: Да, определенные тренды появляются регулярно. Мы это учитываем в Softline Education при подготовке и адаптации учебных курсов. Например, в 2017 году стали популярны многоуровневые приложения. Принцип их построения прост: к уровню операционной системы «подкле

«Ред софт» авторизовал учебный центр Softline , на развитие ИТ-отрасли и обеспечение технологической независимости России. Согласно этой политике УЦ Softline предлагает специализированную линейку курсов по обучению российским офисным и опе

Учебный центр Softline поможет компаниям внедрять профстандарты циалисты компаний могут задать вопросы в круглосуточном режиме, заполнив специальную форму на сайте учебного центра Softline (edu.softline.ru). «Понимая, что вопросы внедрения профстандартов во

Учебный центр Softline принял участие в разработке профстандартов для ИТ-специалистов , мультимедиа и интерактивных приложений, а также других информационных ресурсов. Также специалисты учебного центра Softline готовятся принять участие в разработке профессиональных стандартов п

Учебный центр Softline повысил квалификацию проектировщиков института нефти и газа в Оренбурге выполняемых видов расчетов. По завершении обучения специалисты организации получили сертификаты от учебного центра Softline. «Преподаватели учебного центра Softline разработали для слуш

Учебный центр Softline открыл курс для ИТ-директоров овой образовательной программы «ИТ-директор: о самом главном за 4 дня», в рамках которой слушатели усовершенствуют свои знания в сфере проектного управления, риск-менеджмента, руководства персоналом. Учебный центр Softline активно развивает направление бизнес-тренингов и семинаров, предлагая своим заказчикам актуальные и востребованные программы профессиональной подготовки. Запущенный в рам

УЦ Softline разработал программы дистанционного обучения для петербургских школьников образовательного процесса. Исполнителем по проекту на конкурсной основе в 2013-2014 гг. был выбран УЦ Softline в Санкт-Петербурге, поскольку его специалисты обладают необходимым набором компет

Учебный центр Softline обучил сотрудников «Самарского резервуарного завода» работе с ПО Microsoft омпании необходимого объема функций приложения MS Office», – рассказала Олеся Глотова, руководитель Учебного центра Softline в Самаре. Обучение проводилось в течение двух месяцев. По программе

Центр тестирования Pearson VUE открылся в учебном центре Softline сле: Cisco, Citrix, VMware, Autodesk, Adobe и многие другие. Центр тестирования Pearson VUE на базе УЦ Softline станет для ИТ-специалистов специально оборудованной площадкой с возможностью прой

УЦ Softline открывает центры тестирования Prometric в России запланированных к открытию центров тестирования Prometric начал работу центр в нижегородском офисе УЦ Softline. На данный момент также открылись центры тестирования в Новосибирске, Екатеринбур

УЦ Softline обучил ИТ-специалистов УФНС ХМАО-Югры ого состава отделов информатизации, а также усложнением администрируемых баз данных. Выбор в пользу УЦ Softline был сделан по итогам конкурсного отбора среди ведущих учебных центров страны. Осн

Softline Academy поможет студентам СарГТУ освоить ИТ В Саратове открылась «Академия Softline» – совместный проект Саратовского государственного технического университет

Acorp поддерживает студентов МГУ: оборудование для ПК Компания Acorp, работающая в сфере производства коммуникационных продуктов и компьютерной периферии, и учебный центр вычислительной математики и кибернетики (УЦ ВМК) МГУ & Softline Academy подписали официальное соглашение о сотрудничестве. Все аудитории учебного центра ВМК МГУ & Softline Academy оснащены сетевым оборудованием Acorp. «Сотрудничество с компа

УЦ Softline обучил ИТ-специалистов администрации Ижевска рсах повышения квалификации Microsoft. Договор на предоставление услуг был подписан после признания УЦ Softline победителем в проведении запроса котировок. Заказчиком обучения по программам авт

УЦ Softline обучил более 1000 сотрудников ФСК ЕЭС была принята в промышленную эксплуатацию. В каждом подключенном к системе представительстве ФСК ЕЭС УЦ Softline было проведено обучение персонала, что позволило компании ускорить возврат инвест

УЦ Softline в Азербайджане авторизован Microsoft клиентских услуг, включая сертифицированное обучение по приобретаемым продуктам. В настоящее время УЦ Softline в Азербайджане предлагает для прослушивания более 70-ти курсов Microsoft по напра

УЦ Softline в Казани стал золотым партнером Microsoft В декабре 2006 г. Microsoft официально признала представительство УЦ Softline в Казани своим партнером по обучению. Партнерский статус Microsoft в компетенции