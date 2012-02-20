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OpenText Micro Focus Borland Inprise Inspire

OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire

СОБЫТИЯ

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20.02.2012 Parallels собрала центр разработок из экс-программистов Borland

панию из одного из старейших российских разработчиков ПО на заказ - StarSoft, чей центр разработки базировался в Санкт-Петербурге. В 2002 г. TogetherSoft за $185 млн приобрела американская корпорация Borland, чтобы улучшить свои позиции на рынке средств проектирования ПО. Однако уже через четыре года Borland объявила о реструктуризации и сокращении штата по всему миру, в результате к
22.04.2009 «Интерфейс» начал поставки Borland VisiBroker 8.0

Компания «Интерфейс» объявила о начале поставок программного обеспечения Borland VisiBroker 8.0, предназначенного для разработки, развертывания и управления распределенными приложениями на языке CORBA 3.0. Borland VisiBroker — это ПО промежуточного уровня, де
30.08.2007 Softline поставила ПО Borland для НПО «Мир»

Представительство компании Softline в Омске поставило программное обеспечение Borland для НПО «Мир», которое специализируется на разработке систем учета энергоресурсов и а
27.02.2007 Borland выпускает Delphi для PHP

Компания CodeGear, принадлежащая разработчику интегрированных сред программирования Borland, выпускает Delphi for PHP. Это первая среда визуальной разработки на PHP, утверждают разработчики. Продукт разработан совместно с Qadram Software и представляет собой первую версию Qadr
09.08.2006 Borland вернется к Turbo осенью

1980-х гг. – блондина по прозвищу Turboman, нарисованного в стиле комиксов. В пакет с классическим Borland’овским брэндом Turbo войдут Turbo Delphi (вариант Pascal для Windows), Turbo C++ и Tu
21.02.2006 Borland: новое решение для управления ИТ-проектами

Корпорация Borland Software представила настраиваемое решение для стратегического и оперативного управле
14.02.2006 Borland продает Delphi?

Корпорация Borland обнародовала свои планы по продаже подразделения по  разработке IDE (интегрированных средств разработки). Компания планирует сосредоточиться на ALM-средствах (средства управления жизнен
08.09.2005 Borland готовится к выпуску JBuilder 2006

оматически распространяются на других с соответствующим оповещением. В дополнение к среде JBuilder, Borland представил новую версию Optimizeit — инструментария для управления производитель
10.06.2005 Borland сообщила о планах развития JBuilder

Корпорация Borland Software объявила подробные планы, касающиеся будущего JBuilder – интегрированной сре
26.10.2004 Квартальная выручка Borland выросла на 10%

Корпорация Borland обнародовала финансовые итоги своей деятельности за 3 квартал 2004 года. Выручка компании за указанный период составила $77,6 млн., что на 10% больше показателя $70,6 млн., достигнутого
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений

Корпорация Borland Software выпустила Borland JBuilder 2005 — новую версию многоплатформенно
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений

Корпорация Borland Software выпустила Borland JBuilder 2005 — новую версию многоплатформенно
03.08.2004 Выручка Borland увеличилась на $3,6 млн.

Выручка компании Borland во 2 финансовом квартале 2004 г. составила $76,5 млн. Чистый доход компании, рассчитанный по GAAP, составил $76,5 млн. или $0,03 на одну акцию с учетом опционов. Для сравнения, в 1 фина
30.07.2004 Borland: новое решение для разработки приложений

Компания Borland выпустила Together Designer Community Edition – новое решение для разработки прикладн
27.07.2004 BT начала внедрение программных решений от Borland

Группа компаний BT начала внедрение программных систем, поставляемыех фирмой Borland. Данное ПО служит разработке прикладных программ, удобной их установке, а также интеграции и управлении ими в масштабах предприятия. Внедренные решения Borland помогут сократить

01.07.2004 Borland выпустил новую версию Optimizeit ServerTrace

Компания Borland Software объявила о выпуске третьей версии Borland Optimizeit ServerTrace, сис
08.06.2004 Borland и Segue объединяют усилия для оптимизации Java-приложений

Компании Segue Software и Borland Software объявили о стратегическом партнерстве. Они будут совместно продвигать на рын
05.04.2004 Borland разработал новую версию системы управления разработкой ПО

Borland объявил о выпуске шестой версии Borland StarTeam - системы конфигурирования и координации изменений, предназначенной для использования в процессе разработки программных продуктов. StarTeam 6.0 рассчитана на повышение эффектив
05.04.2004 Borland выпустил новую версию CaliberRM

Корпорация Borland объявила о выпуске шестой версии системы управления требованиями Borland CaliberRM, входящая в состав семейства решений управления жизненным циклом программных продуктов (ALM). В
30.03.2004 В комплект поставки Borland JBuilder X включены средства разработки Altova XMLSPY 2004

Компании Altova и Borland Software объявили о выпуске специальной версии Altova XMLSPY 2004 Borland Edit
04.02.2004 Borland увеличил объём выручки в 2003 году на 21%

Корпорация Borland объявила об итогах своей деятельности за четвертый квартал и год, закончившиеся 31 декабря 2003 г. Выручка компании в четвёртом квартале выросла на 10%, составив $74,0 млн. по сравнению
04.02.2004 Borland выпустил решение для развёртывания и эксплуатации распределенных систем

Корпорация Borland объявила о выпуске продукта Deployment Op-Center - новой кросс-платформенной системе управления инфраструктурным ПО, призванной помочь предприятиям осуществлять контроль за издержками,

26.01.2004 Digital Design продлил контракт на техподдержку российского филиала Borland

Петербуржская компания Digital Design подписала третий подряд годовой контракт на оказание услуг по технической поддержке российскому филиалу американской фирмы Borland, сообщила пресс-служба компании. Ранее этот филиал принадлежал другой известной компании, лидеру в области средств разработки приложений, - Togethersoft. Годовой контракт с Digital Desi
23.12.2003 Borland внедрил электронные подписи в CaliberRM и StarTeam

Корпорация Borland объявила о внедрении поддержки электронных подписей в систему определения и согласования требований Borland CaliberRM и Borland StarTeam – автоматизированную систему конфи
21.11.2003 Borland реализовал поддержку i-mode для разработки Java-приложений

Корпорация Borland объявила о выпуске продукта Borland JBuilder Mobile Development for i-mode, призванного ускорить разработку программного обеспечения для мобильных устройств с использованием техн
17.11.2003 В России прошел самый массовый день разработчиков Borland

В этом году Borland отмечает двадцатый год своего присутствия на рынке разработки программного обеспечения, и, одновременно, десятый год работы в России. За последний месяц Borland представил сразу

06.11.2003 Borland анонсировал среду Delphi 8 для .NET

Borland объявил о выпуске Borland Delphi 8 для Microsoft .NET Framework. Задача новой версии - дать возможность разработчикам, пользующимся средой Delphi, создавать программные средства на основе .NET Framework и перено
06.11.2003 Borland выпустил новую версию Enterprise Studio for Java

В ходе празднования своей 20-й годовщины на конференции 2003 Borland Conference корпорация Borland объявила о выпуске комплексного решения для управления жизненным циклом программных продуктов Borland Enterprise Studio 7 for Java. Новая уни
27.10.2003 Доход Borland в 3 квартале вырос на 16%

Корпорация Borland обнародовала финансовые итоги своей деятельности за 3 квартал 2003 года. Доход корпорации вырос на 16%, составив $70,6 млн. по сравнению с $60,7 млн. во 2 квартале 2002 года, и снизилcя
22.10.2003 Borland выпустил среду разработки нового поколения для Java

Корпорация Borland объявила о выпуске Borland JBuilder X - новой версии многоплатформенной интегрированной среды разработки (IDE) для Java. JBuilder X представляет собой самое значительное обновлен
08.10.2003 Borland: ИТ-проекты нельзя пускать на самотек

до лучших времен. Исследование также показало, что 75% компаний не имеют отработанных механизмов анализа причин провала проекта. По словам Криса Паррингтона (Chris Purrington), управляющего директора Borland в Великобритании, во всех проектах важно понять, почему их выполнение пошло тем или иным образом, особенно если речь идет о несоблюдении временных рамок или перерасходе бюджета. Как отм
06.10.2003 Саймон Торнхилл: Новая версия Delphi будет полностью поддерживать .NET

Саймон Торнхилл (Simon Thornhill), вице-президент корпорации Borland и генеральный директор подразделения решений для .NET, обратился в сообществу разработчиков на Delphi. В открытом письме он рассказал о планах компании по выпуску следующей версии Delph
11.09.2003 Borland упрощает создание систем под Microsoft .NET Framework

Borland объявил о выпуске Borland Together Edition для Microsoft Visual Studio .NET - независимой интегрированной системы проектирования и UML-моделирования для Microsoft .NET Framework, призванной одновременно объедини
05.09.2003 Borland выпустил систему диагностики программ для J2EE

Корпорация Borland Software объявила о выпуске Optimizeit ServerTrace 2.0 DataCenter - системы обеспечен
22.08.2003 Брайан Эллой избран старшим вице-президентом Borland

е разработки в области ПО, разрабатывать корпоративные стратегии развития для программных продуктов Borland. Г-н Эллой пришел компанию в 2002 году на должность главного менеджера подразделения

19.08.2003 Назначен новый технический директор Borland

и процессы разработки программных средств за счет тесной интеграции всех этапов жизненного цикла программного обеспечения: проектирования, разработки, тестирования и развертывания. Г-н Стоун пришел в Borland в 1997 году на должность архитектора программных средств и принимал активное участие в создании семейства продуктов Borland JBuilder, поддерживающих стандарт Java. До своего ново
01.08.2003 Borland и TIBCO Software объявили о сотрудничестве

Корпорация Borland и компания TIBCO Software Inc объявили о заключении глобального стратегического соглашения, предусматривающего интеграцию и распространение TIBCO Enterprise for Java Messaging Service (
30.07.2003 Borland опубликовал квартальный отчет

Корпорация Borland на днях объявила о финансовых итогах своей деятельности за второй квартал, закончившийся 30 июня 2003 г. Выручка корпорации во втором квартале выросла на 28%, составив $76,3 млн. по сра
20.06.2003 Borland InterBase 7.1 – новинка на рынке СУБД

Корпорация Borland объявила о выпуске Borland InterBase 7.1 - высокопроизводительной кроссплатформенной встраиваемой СУБД с поддержкой Microsoft Windows Server 2003 и Borland Enterprise Serv
30.04.2003 Borland понес убытки в первом квартале

Корпорация Borland Software сообщила о квартальных убытках, связанных с затратами на совершенные приобре

Публикаций - 250, упоминаний - 310

OpenText и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25663 104
Oracle Corporation 7044 70
IBM - International Business Machines Corp 9666 61
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1723 52
Softline - Софтлайн 3637 37
OpenText - Micro Focus - Novell 879 34
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 335 29
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 24
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 23
Corel Corporation 341 22
CA Technologies - Computer Associates 391 22
Intel Corporation 12752 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 17
Ross Systems 24 14
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 14
QAD 40 13
Siemens AG - Siemens Group 2662 10
Adobe Systems 1592 10
HP - Hewlett-Packard 3662 10
Promt - Промт 320 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 9
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5557 8
OpenText - Micro Focus - Borland - TogetherSoft Corporation 8 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 7
HP Inc. 5868 7
Lenovo Motorola 3558 7
Google LLC 12573 7
Adobe Macromedia 219 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
Veritas - Seagate NSMG - Seagate Software Network and Storage Management Group - Seagate Software 25 6
Autodesk 639 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 6
OpenText - Micro Focus - Borland - Starbase 5 5
SAP SE 5567 5
Apple Inc 13038 5
Accenture plc 714 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 5
9448 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9438 5
Allstate Insurance 6 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8695 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 6
United Airlines - авиакомпания 95 6
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 476 5
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Boeing 1030 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1924 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Citi - Citibank 158 4
eBay Inc 1637 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 367 3
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 3
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
X5 Group - Перекрёсток 632 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2379 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Coca-Cola Company 260 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 2
Воронежсинтезкаучук АО 17 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 68 2
ОСК - Балтийский завод 29 1
Роснефть - РН-Туапсинский НПЗ - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - Туапсенефтепродукт 3 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 26 1
Expedia - Orbitz 28 1
Микояновский мясокомбинат 8 1
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 1
Агентство Владимира Гревцова 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5502 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5912 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13567 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 346 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1053 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 772 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 317 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 509 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 5
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 776 2
Eclipse Foundation 26 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Open Source Consortium - Консорциум открытого кода 5 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27943 34
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8481 9
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 930 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15796 8
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ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 73 8
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HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2370 7
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25000 7
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4730 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9905 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4322 6
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 366 6
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Oracle Java - язык программирования 3445 68
Microsoft Windows 16756 53
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 53 46
Linux OS 11380 42
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 35
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 29
SAP Sybase 292 26
Microsoft Windows 2000 8678 22
Embarcadero - Borland Enterprise Server - BES - Borland Enterprise Studio for Java 21 20
Embarcadero C++Builder - Borland C++ Builder 38 18
C/C++ - Язык программирования 879 17
Embarcadero - Borland Optimizeit Suite 17 16
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 15
Embarcadero - Borland Kylix 16 14
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 325 14
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 13
Ross Systems iRenaissance ERP 34 13
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 13
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