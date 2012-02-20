OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire

Parallels собрала центр разработок из экс-программистов Borland панию из одного из старейших российских разработчиков ПО на заказ - StarSoft, чей центр разработки базировался в Санкт-Петербурге. В 2002 г. TogetherSoft за $185 млн приобрела американская корпорация Borland, чтобы улучшить свои позиции на рынке средств проектирования ПО. Однако уже через четыре года Borland объявила о реструктуризации и сокращении штата по всему миру, в результате к

«Интерфейс» начал поставки Borland VisiBroker 8.0 Компания «Интерфейс» объявила о начале поставок программного обеспечения Borland VisiBroker 8.0, предназначенного для разработки, развертывания и управления распределенными приложениями на языке CORBA 3.0. Borland VisiBroker — это ПО промежуточного уровня, де

Softline поставила ПО Borland для НПО «Мир» Представительство компании Softline в Омске поставило программное обеспечение Borland для НПО «Мир», которое специализируется на разработке систем учета энергоресурсов и а

Borland выпускает Delphi для PHP Компания CodeGear, принадлежащая разработчику интегрированных сред программирования Borland, выпускает Delphi for PHP. Это первая среда визуальной разработки на PHP, утверждают разработчики. Продукт разработан совместно с Qadram Software и представляет собой первую версию Qadr

Borland вернется к Turbo осенью 1980-х гг. – блондина по прозвищу Turboman, нарисованного в стиле комиксов. В пакет с классическим Borland’овским брэндом Turbo войдут Turbo Delphi (вариант Pascal для Windows), Turbo C++ и Tu

Borland: новое решение для управления ИТ-проектами Корпорация Borland Software представила настраиваемое решение для стратегического и оперативного управле

Borland продает Delphi? Корпорация Borland обнародовала свои планы по продаже подразделения по разработке IDE (интегрированных средств разработки). Компания планирует сосредоточиться на ALM-средствах (средства управления жизнен

Borland готовится к выпуску JBuilder 2006 оматически распространяются на других с соответствующим оповещением. В дополнение к среде JBuilder, Borland представил новую версию Optimizeit — инструментария для управления производитель

Borland сообщила о планах развития JBuilder Корпорация Borland Software объявила подробные планы, касающиеся будущего JBuilder – интегрированной сре

Квартальная выручка Borland выросла на 10% Корпорация Borland обнародовала финансовые итоги своей деятельности за 3 квартал 2004 года. Выручка компании за указанный период составила $77,6 млн., что на 10% больше показателя $70,6 млн., достигнутого

Borland: новое решение для разработки Java-приложений Корпорация Borland Software выпустила Borland JBuilder 2005 — новую версию многоплатформенно

Borland: новое решение для разработки Java-приложений Корпорация Borland Software выпустила Borland JBuilder 2005 — новую версию многоплатформенно

Выручка Borland увеличилась на $3,6 млн. Выручка компании Borland во 2 финансовом квартале 2004 г. составила $76,5 млн. Чистый доход компании, рассчитанный по GAAP, составил $76,5 млн. или $0,03 на одну акцию с учетом опционов. Для сравнения, в 1 фина

Borland: новое решение для разработки приложений Компания Borland выпустила Together Designer Community Edition – новое решение для разработки прикладн

BT начала внедрение программных решений от Borland Группа компаний BT начала внедрение программных систем, поставляемыех фирмой Borland. Данное ПО служит разработке прикладных программ, удобной их установке, а также интеграции и управлении ими в масштабах предприятия. Внедренные решения Borland помогут сократить

Borland выпустил новую версию Optimizeit ServerTrace Компания Borland Software объявила о выпуске третьей версии Borland Optimizeit ServerTrace, сис

Borland и Segue объединяют усилия для оптимизации Java-приложений Компании Segue Software и Borland Software объявили о стратегическом партнерстве. Они будут совместно продвигать на рын

Borland разработал новую версию системы управления разработкой ПО Borland объявил о выпуске шестой версии Borland StarTeam - системы конфигурирования и координации изменений, предназначенной для использования в процессе разработки программных продуктов. StarTeam 6.0 рассчитана на повышение эффектив

Borland выпустил новую версию CaliberRM Корпорация Borland объявила о выпуске шестой версии системы управления требованиями Borland CaliberRM, входящая в состав семейства решений управления жизненным циклом программных продуктов (ALM). В

В комплект поставки Borland JBuilder X включены средства разработки Altova XMLSPY 2004 Компании Altova и Borland Software объявили о выпуске специальной версии Altova XMLSPY 2004 Borland Edit

Borland увеличил объём выручки в 2003 году на 21% Корпорация Borland объявила об итогах своей деятельности за четвертый квартал и год, закончившиеся 31 декабря 2003 г. Выручка компании в четвёртом квартале выросла на 10%, составив $74,0 млн. по сравнению

Borland выпустил решение для развёртывания и эксплуатации распределенных систем Корпорация Borland объявила о выпуске продукта Deployment Op-Center - новой кросс-платформенной системе управления инфраструктурным ПО, призванной помочь предприятиям осуществлять контроль за издержками,

Digital Design продлил контракт на техподдержку российского филиала Borland Петербуржская компания Digital Design подписала третий подряд годовой контракт на оказание услуг по технической поддержке российскому филиалу американской фирмы Borland, сообщила пресс-служба компании. Ранее этот филиал принадлежал другой известной компании, лидеру в области средств разработки приложений, - Togethersoft. Годовой контракт с Digital Desi

Borland внедрил электронные подписи в CaliberRM и StarTeam Корпорация Borland объявила о внедрении поддержки электронных подписей в систему определения и согласования требований Borland CaliberRM и Borland StarTeam – автоматизированную систему конфи

Borland реализовал поддержку i-mode для разработки Java-приложений Корпорация Borland объявила о выпуске продукта Borland JBuilder Mobile Development for i-mode, призванного ускорить разработку программного обеспечения для мобильных устройств с использованием техн

В России прошел самый массовый день разработчиков Borland В этом году Borland отмечает двадцатый год своего присутствия на рынке разработки программного обеспечения, и, одновременно, десятый год работы в России. За последний месяц Borland представил сразу

Borland анонсировал среду Delphi 8 для .NET Borland объявил о выпуске Borland Delphi 8 для Microsoft .NET Framework. Задача новой версии - дать возможность разработчикам, пользующимся средой Delphi, создавать программные средства на основе .NET Framework и перено

Borland выпустил новую версию Enterprise Studio for Java В ходе празднования своей 20-й годовщины на конференции 2003 Borland Conference корпорация Borland объявила о выпуске комплексного решения для управления жизненным циклом программных продуктов Borland Enterprise Studio 7 for Java. Новая уни

Доход Borland в 3 квартале вырос на 16% Корпорация Borland обнародовала финансовые итоги своей деятельности за 3 квартал 2003 года. Доход корпорации вырос на 16%, составив $70,6 млн. по сравнению с $60,7 млн. во 2 квартале 2002 года, и снизилcя

Borland выпустил среду разработки нового поколения для Java Корпорация Borland объявила о выпуске Borland JBuilder X - новой версии многоплатформенной интегрированной среды разработки (IDE) для Java. JBuilder X представляет собой самое значительное обновлен

Borland: ИТ-проекты нельзя пускать на самотек до лучших времен. Исследование также показало, что 75% компаний не имеют отработанных механизмов анализа причин провала проекта. По словам Криса Паррингтона (Chris Purrington), управляющего директора Borland в Великобритании, во всех проектах важно понять, почему их выполнение пошло тем или иным образом, особенно если речь идет о несоблюдении временных рамок или перерасходе бюджета. Как отм

Саймон Торнхилл: Новая версия Delphi будет полностью поддерживать .NET Саймон Торнхилл (Simon Thornhill), вице-президент корпорации Borland и генеральный директор подразделения решений для .NET, обратился в сообществу разработчиков на Delphi. В открытом письме он рассказал о планах компании по выпуску следующей версии Delph

Borland упрощает создание систем под Microsoft .NET Framework Borland объявил о выпуске Borland Together Edition для Microsoft Visual Studio .NET - независимой интегрированной системы проектирования и UML-моделирования для Microsoft .NET Framework, призванной одновременно объедини

Borland выпустил систему диагностики программ для J2EE Корпорация Borland Software объявила о выпуске Optimizeit ServerTrace 2.0 DataCenter - системы обеспечен

Брайан Эллой избран старшим вице-президентом Borland е разработки в области ПО, разрабатывать корпоративные стратегии развития для программных продуктов Borland. Г-н Эллой пришел компанию в 2002 году на должность главного менеджера подразделения

Назначен новый технический директор Borland и процессы разработки программных средств за счет тесной интеграции всех этапов жизненного цикла программного обеспечения: проектирования, разработки, тестирования и развертывания. Г-н Стоун пришел в Borland в 1997 году на должность архитектора программных средств и принимал активное участие в создании семейства продуктов Borland JBuilder, поддерживающих стандарт Java. До своего ново

Borland и TIBCO Software объявили о сотрудничестве Корпорация Borland и компания TIBCO Software Inc объявили о заключении глобального стратегического соглашения, предусматривающего интеграцию и распространение TIBCO Enterprise for Java Messaging Service (

Borland опубликовал квартальный отчет Корпорация Borland на днях объявила о финансовых итогах своей деятельности за второй квартал, закончившийся 30 июня 2003 г. Выручка корпорации во втором квартале выросла на 28%, составив $76,3 млн. по сра

Borland InterBase 7.1 – новинка на рынке СУБД Корпорация Borland объявила о выпуске Borland InterBase 7.1 - высокопроизводительной кроссплатформенной встраиваемой СУБД с поддержкой Microsoft Windows Server 2003 и Borland Enterprise Serv