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Макарьин Сергей



20.12.2024 PT Sandbox обеспечивает безопасность почтовой системы RuPost 1
03.12.2024 В России создан мощный почтовый клиент на замену Outlook. Есть поддержка Windows и Linux 1
21.11.2024 ПО WorksPad совместимо с InfoWatch Traffic Monitor 1
21.02.2024 «Группа Астра» вывела на российский рынок систему управления мобильными устройствами WorksPad MDM 1
24.08.2022 Система корпоративной почты RuPost внесена в реестр отечественного ПО 1
28.04.2020 «Мобилитилаб» выпустила NLP-систему извлечения и анализа текстовой информации 1
15.01.2020 «МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений 1
14.03.2019 «МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений 1
13.12.2018 EMM SafePhone 4.0: новая эпоха корпоративной мобильности 1
09.02.2017 WorksPad представлен в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online 1
06.10.2014 «МобилитиЛаб» анонсировала интегрированное мобильное рабочее место MobileSputnik 2.0 1
19.09.2014 В России разработано ПО для организации мобильного офиса с защищенным трафиком 1
11.03.2013 «АйТи» и Samsung расширяют партнерство в области продвижения мобильных решений для бизнеса 1
10.04.2012 «АйТи» нашла партнера для выхода на мобильный рынок 1
14.11.2011 «АйТи» стала партнером Cortado по мобильным приложениям 1
12.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 2
06.09.2011 В Центре корпоративной мобильности «АйТи» назначен директор по развитию бизнеса 2

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Макарьин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

MobilityLab - МобилитиЛаб 57 7
АйТи 1365 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
АйТи Центр корпоративной мобильности компании 24 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 3
Microsoft Corporation 24625 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Samsung Electronics 10255 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком 9701 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 1
МегаФон 8805 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 126 1
Yahoo! 3697 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Acronis - Акронис 448 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 1
Укртелеком 241 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
МегаФон - Мобиком 225 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Witology - Витология 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 6
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 4
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
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File Manager - Файловый менеджер 346 3
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 776 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 965 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 10
Google Android 13994 9
Apple iOS 7809 9
Microsoft Windows 15657 5
Linux OS 9937 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 3
Microsoft Exchange 1714 3
Microsoft Outlook 1390 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 3
Apple macOS 2059 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Infraware - Polaris Office 34 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
НИИ СОКБ SafeDC ЦОД 2 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 1
Samba 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
Citrix Zenprise MobileManager 6 1
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
Орлик Сергей 83 6
Эйгес Павел 97 1
Арефьев Андрей 51 1
Кореш Виктор 82 1
Лацанич Василь 106 1
Слизень Виталий 242 1
Федорушкин Илья 13 1
Попова Ирина 7 1
Корчагин Павел 16 1
Калайда Игорь 12 1
Юхова Мария 1 1
Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
Коршунов Игорь 2 1
Латин Юрий 16 1
Каткова Светлана 9 1
Гусева Светлана 2 1
Новикова Надежда 2 1
Еремкин Андрей 15 1
Hausmann Bernd - Хаусманн Бернд 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Украина 7608 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Европа 21767 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 79 1
Украина - Киев 1125 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева - ШҚТУ - Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 3 1
КарУ - Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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