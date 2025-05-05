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WorksPad и KvadraOS: новый уровень совместимости на планшете Kvadra_T

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявила о совместимости и корректности работы WorksPad на планшетном компьютере Kvadra_T с предустановленной операционной системой KvadraOS. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

WorksPad — это комплексное ИТ-решение, предназначенное для обеспечения сотрудников компаний и организаций продуктивными мобильным рабочими местами, и позволяющее работать на ходу без риска утечек данных. Суперапп WorksPad предоставляет доступ к корпоративной почте, календарю, контактам, файлам и корпоративным системам с мобильных устройств.

Планшет Kvadra_T, представленный в 2023 г., разработан компанией Yadro с учетом потребностей российских пользователей. Интеграция аппаратной платформы Kvadra_T, мобильной операционной системы KvadraOS и функциональности WorksPad создает среду для безопасной работы с корпоративными данными в любом месте.

После серии экстенсивных тестов и оптимизаций команды подтвердили полную совместимость и стабильную работу на планшетах Kvadra_T. Пользователи получают полноценное рабочее пространство с доступом к документам, почте и корпоративным системам с любого устройства на базе KvadraOS. Интуитивно понятный интерфейс и синхронизация с корпоративными сервисами повышают удобство и эффективность, а встроенные механизмы безопасности KvadraOS обеспечивают защиту данных без ущерба для пользовательского опыта.

«Наш продукт часто выбирают организации, которые хотят обеспечить своим сотрудникам мобильный и безопасный доступ к корпоративным ресурсам, сохраняя при этом контроль над корпоративной информацией и соблюдая политику безопасности. Это решение особенно актуально для компаний, которые имеют высокие требования к безопасности данных и нуждаются в гибкости при работе вне офиса, — сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост». — Мы рады видеть, как наши усилия приводят к таким впечатляющим результатам. Совместимость WorksPad и KvadraOS на Kvadra_T демонстрирует нашу приверженность к созданию гибких и мощных решений для бизнеса».

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