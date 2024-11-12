Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных

Вышла DLP-система Solar Dozor 8.0 с интеллектуальными функциями автоматизации и расширенными возможностями для расследования инцидентов ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила новую версию DLP‑системы Solar Dozor, усиленную модулем расследований инцидентов Dozor Detective и универс

ГК InfoWatch: каждая четвертая российская компания не считает утечки данных серьезной проблемой ри этом сотрудники 25% компаний подтвердили, что за последние три года в их организации происходили утечки данных, и чаще всего их было две и более. К такому выводу пришли в экспертно-аналитиче

Россиянам, пострадавшим от утечек персональных данных, хотят платить 5 тыс. рублей вфеде эксперты проанализировали международный опыт. На текущий момент максимальный размер штрафа за утечки информации в Великобритании и Евросоюзе (ЕС) составляет: Общий регламент Великобритани

Falcongaze представила новую версию DLP-системы — SecureTower 7 Helium Компания Falcongaze выпустила новую версию своей системы защиты данных и предотвращения утечек информации — SecureTower 7 Helium. Она включает ряд улучшений и новых функций для безопасности и удобства пользователей. Об этом CNews сообщили представители Falcongaze. В модуль «Оборуд

Автохолдинг «Динамика» внедрил «СерчИнформ КИБ» для защиты данных в удаленных офисах Автомобильный холдинг «Динамика» выбрал DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты от утечек конфиденциальных данных в удаленных филиала

Персональные данные 90% россиян утекли в Сеть в 2023 году ает банк. Логично предположить, что оттуда идут основные сливы, но это не так. По данным Сбербанка, утечки из банковских структур в России происходят, однако их доля в общем потоке невелика - о

Клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 тыс. проверок утечки персональных данных от «Солара» T2, «Ростелеком» и «Солар» подвели первые итоги работы сервиса для защиты абонентов — проверки на утечки персональных данных. С августа 2024 г. клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 т

ГК «Солар»: число инцидентов, связанных с утечками данных, с начала года выросло на 80% д строк с преимущественно технической информацией. Сегодняшняя статистика скорее говорит о том, что утечки данных продолжают оставаться ключевой угрозой для российских организаций, а фишинг пер

«Гарда»: 69% россиян готовы отказаться от услуг компании, допустившей утечку персональных данных тех, кто намерен активно реагировать на подобные инциденты. Половина опрошенных продолжают считать утечки серьезной проблемой, а 54% респондентов признались, что никогда не проверяли свои данн

Подтверждена совместимость ОС «РОСА Хром» и DLP-системы «Стахановец‎» ‎», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), объявляют о совместимости операционной системы РОСА Хром и DLP-решения «Стахановец‎». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Специалисты пров

Побиты все рекорды по числу утечек данных. В интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн электронных почт П) в случае привлечения к административной ответственности за утечки. В чем опасность утечки данных Утечка данных происходит, когда неавторизованные лица получают доступ к конфиденциальным данн

DLBI: число и объем утечек растет, а их опасность для пользователей падает телефонных номеров и 96 млн e-mail адресов. Для сравнения, за январь-сентябрь 2023 г. произошло 84 утечки, в ходе которых было скомпрометировано 213 млн уникальных клиентских записей. Об этом

Управление инфраструктурой «СерчИнформ КИБ» стало доступно в веб-интерфейсе Теперь управлять компонентами DLP-системы можно удаленно через браузер. DLP-систему «СерчИнформ КИБ» теперь можно ад

Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов сти со ссылкой на представителя регулятора, в официальной статистике Роскомнадзора отражены лишь те утечки, по факту которых ведомство инициировало расследование. При этом Роскомнадзор тоже фик

ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве ce Monitor с ОС «ОСнова» обеспечивают высокий уровень защиты, позволяют детектировать потенциальные каналы утечек данных и предотвращать инциденты», – отметил директор по инновациям ГК InfoWatc

Kerama Marazzi выбрала ИБ-решения «СерчИнформ» для защиты бизнеса ества компаний началась в 2019 г. На сегодняшний день в ИТ-инфраструктуре Kerama Marazzi развернуты DLP-система «СерчИнформ КИБ» и «СерчИнформ SIEM». Об этом CNews сообщили представители «СерчИ

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании Задачи интеграции Главная цель интеграции DLP — обеспечить сквозной обмен данными внутри инфраструктуры, чтобы учесть все тонкости бизнес-процессов. Тогда у ИБ-отдела появляется детальная картина происходящего в компании без «слепых зо

«Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечки ефон, почта, адрес, пароли). Также отобразится список скомпрометированных ресурсов и вероятная дата утечки информации. Такая информация позволит понять, где нужно поменять пару «логин-пароль»,

«СерчИнформ КИБ» выявит инциденты в аудио из корпоративных мессенджеров ния можно искать в «Консоли Аналитика» или настраивать политики безопасности в AlertCenter. В итоге DLP-система может обнаруживать инциденты в любом аудио-контенте из мессенджеров и соцсетей, а

Оборотные штрафы за утечки персональных данных могут ввести в России до конца года ри повторном совершении административного правонарушения - до 300 тыс. руб. В сети продолжают расти утечки информации, в 2024 г. все чаще ими становятся именно данные компаний. По информации F.

В России в первом полугодии 2024 г. утекло почти 1 млрд персональных данных – всего 986 млн записей. Такие данные приводит экспертно-аналитический центр ГК InfoWatch в отчете «Утечки информации в мире и России за первое полугодие 2024 г.». Об этом CNews сообщили предст

BestDoctor защитила данные клиентов с помощью DLP-системы «СёрчИнформ КИБ» Группа компаний BestDoctor выбрала DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для защиты от утечек информации. Решение помогает компании выпол

Рискуем не по-детски: большинство приложений для детей и родителей уязвимы для утечки личных данных и манипуляций с контентом ащищенность 37 мобильных приложений в категории «Для детей и родителей», размещенных в App-магазинах. Результат не радует: почти все приложения содержат уязвимости, которые не только могут привести к утечке персональных данных, но и позволяют хакерам манипулировать экранами без ведома пользователя – например, «подсовывать» детям опасный контент. Об этом CNews сообщили представители AppSec S

Сеть магазинов «Магнит» повысила уровень защищенности данных своих клиентов и минимизировала риск утечки персональных данных, внедрив решение для маскирования баз данных Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп» Решение Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп» полностью закрывает наш запрос. В итоге мы получаем обезличенные данные, которые можно безопасно использовать и передавать. Это существенно снижает риски утечек и штрафов. Внедрение Jay Data — важный шаг в нашей системной работе по защите персональных данных. Мы осуществляем мониторинг обработки данных, контролируем доступы и регулярно обучаем с

ГК Softline добавила ПО для защиты от утечек данных reTributor в продуктовый портфель омпанией MAS Platform. Разработчик создал программный комплекс reTributor для определения источника утечки данных и предотвращения инцидентов. Сотрудничество с MAS Platform соответствует страте

БЭТ использует DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для защиты от утечек Компания «Бетонные элементы транспорта» (БЭТ) усилила защиту периметра корпоративной сети с помощью DLP-системы «СёрчИнформ КИБ». Решение помогает компании контролировать внутренние документы,

В Сеть утекли почти 3 млрд записей с личными данными жителей США, Канады и Великобритании огромный массив информации злоумышленники хотят получить $3,5 млн. По данным Bloomberg, источником утечки стала компания Jerico Pictures, работающая под брендом NPD. Она занимается анализом ан

ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек чик операционных систем и инфраструктурных платформ, успешно протестировали совместимость решений – DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Роса Мобайл. В рамках партнерства компании обеспе

ГК InfoWatch: в российских финансовых организациях утечек стало меньше на 62% secc do Brasil – злоумышленникам удалось получить базу, содержащую более 230 млн записей ПДн. Самая масштабная утечка полугодия в российской финансовой отрасли произошла в одной из микрофинансо

Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от ГК «Солар» скомпрометированы: ФИО, телефон, почта, адрес, пароли. В отчете также будут указана вероятная дата утечки информации и цифровые площадки, с которых она произошла. Информация поможет клиентам у

МТС запустила бесплатную функцию поиска утечек персональных данных в сервисе «Защитник» ступна бесплатно для всех абонентов МТС. С помощью неё пользователи смогут узнать о данных, которые утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Также пользователи с

Компания «ССК» выбрала «СерчИнформ КИБ» для защиты данных клиентов Строительная компания «ССК» внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты критически важной информации и данных клиентов. Решен

Positive Technologies: хакеры нацелились на учетные данные и коммерческую тайну ратаке подверглась компания Cylance, известный разработчик EDR-решений, в результате чего произошла утечка 34 млн электронных писем, а также неуточненный объем персональных данных клиентов и со

DLBI: рост утечек замедлился ошлого, составлял не менее 40%. За январь-июнь 2024 г. у российских компаний было зафиксировано 144 утечки данных, включавших в себя 46 млн уникальных e-mail адресов и 140 млн уникальных телефо

Российские больницы под огнем. Число кибертак на медучреждения выросло на треть вились жертвами хакерских атак, имеющих критические последствия. Как пишет «Коммерсант», в их числе утечки данных, уничтожение ИТ-инфраструктуры и приостановка работы самих учреждений. По данны

ГК «Солар»: женщины нарушают ИБ-политики чаще мужчин, потому что больше работают К «Солар» проанализировали 70 инцидентов информационной безопасно-сти, выявленных при пилотировании DLP-системы Solar Dozor в компаниях крупного и среднего бизнеса за первое полугодие 2024 г. А

F.A.С.С.T.: в 2024 году в публичном доступе оказалось 150 баз российских компаний строк. В 2023 г. было 397 млн, 2022 г. — 1,4 млрд, а в 2021 г. всего 33 млн. По оценкам F.A.С.С.T., утечки баз данных компаний, специализирующихся на розничной торговле (интернет-магазины и дру

В 2024 году в публичный доступ утекли 150 новых баз данных российских компаний рганизации, образовательные порталы, сервисы доставки, а также промышленные и медицинские компании. Утечки — кошмар для бизнеса Операторы данных в России за утечки наказываются штрафами.

Из-за древних Android-смартфонов в бизнесе происходят глобальные утечки данных. Виноваты сами компании в больнице. Они обрабатывают большое количество информации о пациентах, которая по закону многих стран является приватной. Устаревшие смартфоны могут быть взломаны, что может повлечь за собой крупные утечки информации и большие проблемы для компаний в виде, например, потока судебных исков от пациентов, недовольных тем, что сведения об их здоровье оказались в руках третьих лиц. Компании из с