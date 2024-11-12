Кибербезопасность DLP Data Leak Prevention IDL Information Leaks Detection Предотвращение утечек информации Предотвращение потери данных
- DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета
Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных
- DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации
- НСД - Несанкционированный доступ к информации
компрометация (криптография) - киберпреступность
|12.11.2024
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Вышла DLP-система Solar Dozor 8.0 с интеллектуальными функциями автоматизации и расширенными возможностями для расследования инцидентов
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила новую версию DLP‑системы Solar Dozor, усиленную модулем расследований инцидентов Dozor Detective и универс
|12.11.2024
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ГК InfoWatch: каждая четвертая российская компания не считает утечки данных серьезной проблемой
ри этом сотрудники 25% компаний подтвердили, что за последние три года в их организации происходили утечки данных, и чаще всего их было две и более. К такому выводу пришли в экспертно-аналитиче
|11.11.2024
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Россиянам, пострадавшим от утечек персональных данных, хотят платить 5 тыс. рублей
вфеде эксперты проанализировали международный опыт. На текущий момент максимальный размер штрафа за утечки информации в Великобритании и Евросоюзе (ЕС) составляет: Общий регламент Великобритани
|11.11.2024
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Falcongaze представила новую версию DLP-системы — SecureTower 7 Helium
Компания Falcongaze выпустила новую версию своей системы защиты данных и предотвращения утечек информации — SecureTower 7 Helium. Она включает ряд улучшений и новых функций для безопасности и удобства пользователей. Об этом CNews сообщили представители Falcongaze. В модуль «Оборуд
|07.11.2024
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Автохолдинг «Динамика» внедрил «СерчИнформ КИБ» для защиты данных в удаленных офисах
Автомобильный холдинг «Динамика» выбрал DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты от утечек конфиденциальных данных в удаленных филиала
|07.11.2024
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Персональные данные 90% россиян утекли в Сеть в 2023 году
ает банк. Логично предположить, что оттуда идут основные сливы, но это не так. По данным Сбербанка, утечки из банковских структур в России происходят, однако их доля в общем потоке невелика - о
|07.11.2024
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Клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 тыс. проверок утечки персональных данных от «Солара»
T2, «Ростелеком» и «Солар» подвели первые итоги работы сервиса для защиты абонентов — проверки на утечки персональных данных. С августа 2024 г. клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 т
|31.10.2024
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ГК «Солар»: число инцидентов, связанных с утечками данных, с начала года выросло на 80%
д строк с преимущественно технической информацией. Сегодняшняя статистика скорее говорит о том, что утечки данных продолжают оставаться ключевой угрозой для российских организаций, а фишинг пер
|25.10.2024
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«Гарда»: 69% россиян готовы отказаться от услуг компании, допустившей утечку персональных данных
тех, кто намерен активно реагировать на подобные инциденты. Половина опрошенных продолжают считать утечки серьезной проблемой, а 54% респондентов признались, что никогда не проверяли свои данн
|23.10.2024
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Подтверждена совместимость ОС «РОСА Хром» и DLP-системы «Стахановец»
», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), объявляют о совместимости операционной системы РОСА Хром и DLP-решения «Стахановец». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Специалисты пров
|22.10.2024
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Побиты все рекорды по числу утечек данных. В интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн электронных почт
П) в случае привлечения к административной ответственности за утечки. В чем опасность утечки данных Утечка данных происходит, когда неавторизованные лица получают доступ к конфиденциальным данн
|21.10.2024
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DLBI: число и объем утечек растет, а их опасность для пользователей падает
телефонных номеров и 96 млн e-mail адресов. Для сравнения, за январь-сентябрь 2023 г. произошло 84 утечки, в ходе которых было скомпрометировано 213 млн уникальных клиентских записей. Об этом
|17.10.2024
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Управление инфраструктурой «СерчИнформ КИБ» стало доступно в веб-интерфейсе
Теперь управлять компонентами DLP-системы можно удаленно через браузер. DLP-систему «СерчИнформ КИБ» теперь можно ад
|15.10.2024
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Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов
сти со ссылкой на представителя регулятора, в официальной статистике Роскомнадзора отражены лишь те утечки, по факту которых ведомство инициировало расследование. При этом Роскомнадзор тоже фик
|10.10.2024
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ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве
ce Monitor с ОС «ОСнова» обеспечивают высокий уровень защиты, позволяют детектировать потенциальные каналы утечек данных и предотвращать инциденты», – отметил директор по инновациям ГК InfoWatc
|02.10.2024
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Kerama Marazzi выбрала ИБ-решения «СерчИнформ» для защиты бизнеса
ества компаний началась в 2019 г. На сегодняшний день в ИТ-инфраструктуре Kerama Marazzi развернуты DLP-система «СерчИнформ КИБ» и «СерчИнформ SIEM». Об этом CNews сообщили представители «СерчИ
|24.09.2024
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Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании
Задачи интеграции Главная цель интеграции DLP — обеспечить сквозной обмен данными внутри инфраструктуры, чтобы учесть все тонкости бизнес-процессов. Тогда у ИБ-отдела появляется детальная картина происходящего в компании без «слепых зо
|23.09.2024
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«Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечки
ефон, почта, адрес, пароли). Также отобразится список скомпрометированных ресурсов и вероятная дата утечки информации. Такая информация позволит понять, где нужно поменять пару «логин-пароль»,
|23.09.2024
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«СерчИнформ КИБ» выявит инциденты в аудио из корпоративных мессенджеров
ния можно искать в «Консоли Аналитика» или настраивать политики безопасности в AlertCenter. В итоге DLP-система может обнаруживать инциденты в любом аудио-контенте из мессенджеров и соцсетей, а
|20.09.2024
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Оборотные штрафы за утечки персональных данных могут ввести в России до конца года
ри повторном совершении административного правонарушения - до 300 тыс. руб. В сети продолжают расти утечки информации, в 2024 г. все чаще ими становятся именно данные компаний. По информации F.
|06.09.2024
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В России в первом полугодии 2024 г. утекло почти 1 млрд персональных данных
– всего 986 млн записей. Такие данные приводит экспертно-аналитический центр ГК InfoWatch в отчете «Утечки информации в мире и России за первое полугодие 2024 г.». Об этом CNews сообщили предст
|04.09.2024
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BestDoctor защитила данные клиентов с помощью DLP-системы «СёрчИнформ КИБ»
Группа компаний BestDoctor выбрала DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для защиты от утечек информации. Решение помогает компании выпол
|03.09.2024
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Рискуем не по-детски: большинство приложений для детей и родителей уязвимы для утечки личных данных и манипуляций с контентом
ащищенность 37 мобильных приложений в категории «Для детей и родителей», размещенных в App-магазинах. Результат не радует: почти все приложения содержат уязвимости, которые не только могут привести к утечке персональных данных, но и позволяют хакерам манипулировать экранами без ведома пользователя – например, «подсовывать» детям опасный контент. Об этом CNews сообщили представители AppSec S
|02.09.2024
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Сеть магазинов «Магнит» повысила уровень защищенности данных своих клиентов и минимизировала риск утечки персональных данных, внедрив решение для маскирования баз данных Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп»
Решение Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп» полностью закрывает наш запрос. В итоге мы получаем обезличенные данные, которые можно безопасно использовать и передавать. Это существенно снижает риски утечек и штрафов. Внедрение Jay Data — важный шаг в нашей системной работе по защите персональных данных. Мы осуществляем мониторинг обработки данных, контролируем доступы и регулярно обучаем с
|30.08.2024
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ГК Softline добавила ПО для защиты от утечек данных reTributor в продуктовый портфель
омпанией MAS Platform. Разработчик создал программный комплекс reTributor для определения источника утечки данных и предотвращения инцидентов. Сотрудничество с MAS Platform соответствует страте
|21.08.2024
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БЭТ использует DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для защиты от утечек
Компания «Бетонные элементы транспорта» (БЭТ) усилила защиту периметра корпоративной сети с помощью DLP-системы «СёрчИнформ КИБ». Решение помогает компании контролировать внутренние документы,
|20.08.2024
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В Сеть утекли почти 3 млрд записей с личными данными жителей США, Канады и Великобритании
огромный массив информации злоумышленники хотят получить $3,5 млн. По данным Bloomberg, источником утечки стала компания Jerico Pictures, работающая под брендом NPD. Она занимается анализом ан
|19.08.2024
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ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек
чик операционных систем и инфраструктурных платформ, успешно протестировали совместимость решений – DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Роса Мобайл. В рамках партнерства компании обеспе
|16.08.2024
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ГК InfoWatch: в российских финансовых организациях утечек стало меньше на 62%
secc do Brasil – злоумышленникам удалось получить базу, содержащую более 230 млн записей ПДн. Самая масштабная утечка полугодия в российской финансовой отрасли произошла в одной из микрофинансо
|07.08.2024
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Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от ГК «Солар»
скомпрометированы: ФИО, телефон, почта, адрес, пароли. В отчете также будут указана вероятная дата утечки информации и цифровые площадки, с которых она произошла. Информация поможет клиентам у
|07.08.2024
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МТС запустила бесплатную функцию поиска утечек персональных данных в сервисе «Защитник»
ступна бесплатно для всех абонентов МТС. С помощью неё пользователи смогут узнать о данных, которые утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Также пользователи с
|07.08.2024
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Компания «ССК» выбрала «СерчИнформ КИБ» для защиты данных клиентов
Строительная компания «ССК» внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты критически важной информации и данных клиентов. Решен
|30.07.2024
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Positive Technologies: хакеры нацелились на учетные данные и коммерческую тайну
ратаке подверглась компания Cylance, известный разработчик EDR-решений, в результате чего произошла утечка 34 млн электронных писем, а также неуточненный объем персональных данных клиентов и со
|29.07.2024
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DLBI: рост утечек замедлился
ошлого, составлял не менее 40%. За январь-июнь 2024 г. у российских компаний было зафиксировано 144 утечки данных, включавших в себя 46 млн уникальных e-mail адресов и 140 млн уникальных телефо
|26.07.2024
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Российские больницы под огнем. Число кибертак на медучреждения выросло на треть
вились жертвами хакерских атак, имеющих критические последствия. Как пишет «Коммерсант», в их числе утечки данных, уничтожение ИТ-инфраструктуры и приостановка работы самих учреждений. По данны
|25.07.2024
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ГК «Солар»: женщины нарушают ИБ-политики чаще мужчин, потому что больше работают
К «Солар» проанализировали 70 инцидентов информационной безопасно-сти, выявленных при пилотировании DLP-системы Solar Dozor в компаниях крупного и среднего бизнеса за первое полугодие 2024 г. А
|23.07.2024
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F.A.С.С.T.: в 2024 году в публичном доступе оказалось 150 баз российских компаний
строк. В 2023 г. было 397 млн, 2022 г. — 1,4 млрд, а в 2021 г. всего 33 млн. По оценкам F.A.С.С.T., утечки баз данных компаний, специализирующихся на розничной торговле (интернет-магазины и дру
|23.07.2024
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В 2024 году в публичный доступ утекли 150 новых баз данных российских компаний
рганизации, образовательные порталы, сервисы доставки, а также промышленные и медицинские компании. Утечки — кошмар для бизнеса Операторы данных в России за утечки наказываются штрафами.
|19.07.2024
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Из-за древних Android-смартфонов в бизнесе происходят глобальные утечки данных. Виноваты сами компании
в больнице. Они обрабатывают большое количество информации о пациентах, которая по закону многих стран является приватной. Устаревшие смартфоны могут быть взломаны, что может повлечь за собой крупные утечки информации и большие проблемы для компаний в виде, например, потока судебных исков от пациентов, недовольных тем, что сведения об их здоровье оказались в руках третьих лиц. Компании из с
|16.07.2024
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Российская DLP-система «Стахановец» вышла на рынок Белоруссии
ерку «Стахановец». Для этого была предоставлена актуальная десятая версия системы защиты данных от утечки и мониторинга персонала. Комплекс прошел испытания, подтвердив работу всех заявленных
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