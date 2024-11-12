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Кибербезопасность DLP Data Leak Prevention IDL Information Leaks Detection Предотвращение утечек информации Предотвращение потери данных

Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных


12.11.2024 Вышла DLP-система Solar Dozor 8.0 с интеллектуальными функциями автоматизации и расширенными возможностями для расследования инцидентов

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила новую версию DLP‑системы Solar Dozor, усиленную модулем расследований инцидентов Dozor Detective и универс
12.11.2024 ГК InfoWatch: каждая четвертая российская компания не считает утечки данных серьезной проблемой

ри этом сотрудники 25% компаний подтвердили, что за последние три года в их организации происходили утечки данных, и чаще всего их было две и более. К такому выводу пришли в экспертно-аналитиче
11.11.2024 Россиянам, пострадавшим от утечек персональных данных, хотят платить 5 тыс. рублей

вфеде эксперты проанализировали международный опыт. На текущий момент максимальный размер штрафа за утечки информации в Великобритании и Евросоюзе (ЕС) составляет: Общий регламент Великобритани
11.11.2024 Falcongaze представила новую версию DLP-системы — SecureTower 7 Helium

Компания Falcongaze выпустила новую версию своей системы защиты данных и предотвращения утечек информации — SecureTower 7 Helium. Она включает ряд улучшений и новых функций для безопасности и удобства пользователей. Об этом CNews сообщили представители Falcongaze. В модуль «Оборуд
07.11.2024 Автохолдинг «Динамика» внедрил «СерчИнформ КИБ» для защиты данных в удаленных офисах

Автомобильный холдинг «Динамика» выбрал DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты от утечек конфиденциальных данных в удаленных филиала
07.11.2024 Персональные данные 90% россиян утекли в Сеть в 2023 году

ает банк. Логично предположить, что оттуда идут основные сливы, но это не так. По данным Сбербанка, утечки из банковских структур в России происходят, однако их доля в общем потоке невелика - о
07.11.2024 Клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 тыс. проверок утечки персональных данных от «Солара»

T2, «Ростелеком» и «Солар» подвели первые итоги работы сервиса для защиты абонентов — проверки на утечки персональных данных. С августа 2024 г. клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 т
31.10.2024 ГК «Солар»: число инцидентов, связанных с утечками данных, с начала года выросло на 80%

д строк с преимущественно технической информацией. Сегодняшняя статистика скорее говорит о том, что утечки данных продолжают оставаться ключевой угрозой для российских организаций, а фишинг пер
25.10.2024 «Гарда»: 69% россиян готовы отказаться от услуг компании, допустившей утечку персональных данных

тех, кто намерен активно реагировать на подобные инциденты. Половина опрошенных продолжают считать утечки серьезной проблемой, а 54% респондентов признались, что никогда не проверяли свои данн
23.10.2024 Подтверждена совместимость ОС «РОСА Хром» и DLP-системы «Стахановец‎»

‎», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), объявляют о совместимости операционной системы РОСА Хром и DLP-решения «Стахановец‎». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Специалисты пров
22.10.2024 Побиты все рекорды по числу утечек данных. В интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн электронных почт

П) в случае привлечения к административной ответственности за утечки. В чем опасность утечки данных Утечка данных происходит, когда неавторизованные лица получают доступ к конфиденциальным данн
21.10.2024 DLBI: число и объем утечек растет, а их опасность для пользователей падает

телефонных номеров и 96 млн e-mail адресов. Для сравнения, за январь-сентябрь 2023 г. произошло 84 утечки, в ходе которых было скомпрометировано 213 млн уникальных клиентских записей. Об этом

17.10.2024 Управление инфраструктурой «СерчИнформ КИБ» стало доступно в веб-интерфейсе

Теперь управлять компонентами DLP-системы можно удаленно через браузер. DLP-систему «СерчИнформ КИБ» теперь можно ад
15.10.2024 Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов

сти со ссылкой на представителя регулятора, в официальной статистике Роскомнадзора отражены лишь те утечки, по факту которых ведомство инициировало расследование. При этом Роскомнадзор тоже фик
10.10.2024 ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве

ce Monitor с ОС «ОСнова» обеспечивают высокий уровень защиты, позволяют детектировать потенциальные каналы утечек данных и предотвращать инциденты», – отметил директор по инновациям ГК InfoWatc
02.10.2024 Kerama Marazzi выбрала ИБ-решения «СерчИнформ» для защиты бизнеса

ества компаний началась в 2019 г. На сегодняшний день в ИТ-инфраструктуре Kerama Marazzi развернуты DLP-система «СерчИнформ КИБ» и «СерчИнформ SIEM». Об этом CNews сообщили представители «СерчИ
24.09.2024 Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

Задачи интеграции Главная цель интеграции DLP — обеспечить сквозной обмен данными внутри инфраструктуры, чтобы учесть все тонкости бизнес-процессов. Тогда у ИБ-отдела появляется детальная картина происходящего в компании без «слепых зо
23.09.2024 «Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечки

ефон, почта, адрес, пароли). Также отобразится список скомпрометированных ресурсов и вероятная дата утечки информации. Такая информация позволит понять, где нужно поменять пару «логин-пароль»,

23.09.2024 «СерчИнформ КИБ» выявит инциденты в аудио из корпоративных мессенджеров

ния можно искать в «Консоли Аналитика» или настраивать политики безопасности в AlertCenter. В итоге DLP-система может обнаруживать инциденты в любом аудио-контенте из мессенджеров и соцсетей, а
20.09.2024 Оборотные штрафы за утечки персональных данных могут ввести в России до конца года

ри повторном совершении административного правонарушения - до 300 тыс. руб. В сети продолжают расти утечки информации, в 2024 г. все чаще ими становятся именно данные компаний. По информации F.
06.09.2024 В России в первом полугодии 2024 г. утекло почти 1 млрд персональных данных

– всего 986 млн записей. Такие данные приводит экспертно-аналитический центр ГК InfoWatch в отчете «Утечки информации в мире и России за первое полугодие 2024 г.». Об этом CNews сообщили предст
04.09.2024 BestDoctor защитила данные клиентов с помощью DLP-системы «СёрчИнформ КИБ»

Группа компаний BestDoctor выбрала DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для защиты от утечек информации. Решение помогает компании выпол
03.09.2024 Рискуем не по-детски: большинство приложений для детей и родителей уязвимы для утечки личных данных и манипуляций с контентом

ащищенность 37 мобильных приложений в категории «Для детей и родителей», размещенных в App-магазинах. Результат не радует: почти все приложения содержат уязвимости, которые не только могут привести к утечке персональных данных, но и позволяют хакерам манипулировать экранами без ведома пользователя – например, «подсовывать» детям опасный контент. Об этом CNews сообщили представители AppSec S
02.09.2024 Сеть магазинов «Магнит» повысила уровень защищенности данных своих клиентов и минимизировала риск утечки персональных данных, внедрив решение для маскирования баз данных Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп»

Решение Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп» полностью закрывает наш запрос. В итоге мы получаем обезличенные данные, которые можно безопасно использовать и передавать. Это существенно снижает риски утечек и штрафов. Внедрение Jay Data — важный шаг в нашей системной работе по защите персональных данных. Мы осуществляем мониторинг обработки данных, контролируем доступы и регулярно обучаем с
30.08.2024 ГК Softline добавила ПО для защиты от утечек данных reTributor в продуктовый портфель

омпанией MAS Platform. Разработчик создал программный комплекс reTributor для определения источника утечки данных и предотвращения инцидентов. Сотрудничество с MAS Platform соответствует страте
21.08.2024 БЭТ использует DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для защиты от утечек

Компания «Бетонные элементы транспорта» (БЭТ) усилила защиту периметра корпоративной сети с помощью DLP-системы «СёрчИнформ КИБ». Решение помогает компании контролировать внутренние документы,

20.08.2024 В Сеть утекли почти 3 млрд записей с личными данными жителей США, Канады и Великобритании

огромный массив информации злоумышленники хотят получить $3,5 млн. По данным Bloomberg, источником утечки стала компания Jerico Pictures, работающая под брендом NPD. Она занимается анализом ан
19.08.2024 ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек

чик операционных систем и инфраструктурных платформ, успешно протестировали совместимость решений – DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Роса Мобайл. В рамках партнерства компании обеспе
16.08.2024 ГК InfoWatch: в российских финансовых организациях утечек стало меньше на 62%

secc do Brasil – злоумышленникам удалось получить базу, содержащую более 230 млн записей ПДн. Самая масштабная утечка полугодия в российской финансовой отрасли произошла в одной из микрофинансо
07.08.2024 Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от ГК «Солар»

скомпрометированы: ФИО, телефон, почта, адрес, пароли. В отчете также будут указана вероятная дата утечки информации и цифровые площадки, с которых она произошла. Информация поможет клиентам у
07.08.2024 МТС запустила бесплатную функцию поиска утечек персональных данных в сервисе «Защитник»

ступна бесплатно для всех абонентов МТС. С помощью неё пользователи смогут узнать о данных, которые утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Также пользователи с
07.08.2024 Компания «ССК» выбрала «СерчИнформ КИБ» для защиты данных клиентов

Строительная компания «ССК» внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты критически важной информации и данных клиентов. Решен
30.07.2024 Positive Technologies: хакеры нацелились на учетные данные и коммерческую тайну

ратаке подверглась компания Cylance, известный разработчик EDR-решений, в результате чего произошла утечка 34 млн электронных писем, а также неуточненный объем персональных данных клиентов и со
29.07.2024 DLBI: рост утечек замедлился

ошлого, составлял не менее 40%. За январь-июнь 2024 г. у российских компаний было зафиксировано 144 утечки данных, включавших в себя 46 млн уникальных e-mail адресов и 140 млн уникальных телефо
26.07.2024 Российские больницы под огнем. Число кибертак на медучреждения выросло на треть

вились жертвами хакерских атак, имеющих критические последствия. Как пишет «Коммерсант», в их числе утечки данных, уничтожение ИТ-инфраструктуры и приостановка работы самих учреждений. По данны
25.07.2024 ГК «Солар»: женщины нарушают ИБ-политики чаще мужчин, потому что больше работают

К «Солар» проанализировали 70 инцидентов информационной безопасно-сти, выявленных при пилотировании DLP-системы Solar Dozor в компаниях крупного и среднего бизнеса за первое полугодие 2024 г. А
23.07.2024 F.A.С.С.T.: в 2024 году в публичном доступе оказалось 150 баз российских компаний

строк. В 2023 г. было 397 млн, 2022 г. — 1,4 млрд, а в 2021 г. всего 33 млн. По оценкам F.A.С.С.T., утечки баз данных компаний, специализирующихся на розничной торговле (интернет-магазины и дру
23.07.2024 В 2024 году в публичный доступ утекли 150 новых баз данных российских компаний

рганизации, образовательные порталы, сервисы доставки, а также промышленные и медицинские компании. Утечки — кошмар для бизнеса Операторы данных в России за утечки наказываются штрафами.
19.07.2024 Из-за древних Android-смартфонов в бизнесе происходят глобальные утечки данных. Виноваты сами компании

в больнице. Они обрабатывают большое количество информации о пациентах, которая по закону многих стран является приватной. Устаревшие смартфоны могут быть взломаны, что может повлечь за собой крупные утечки информации и большие проблемы для компаний в виде, например, потока судебных исков от пациентов, недовольных тем, что сведения об их здоровье оказались в руках третьих лиц. Компании из с
16.07.2024 Российская DLP-система «Стахановец‎» вышла на рынок Белоруссии  

ерку «Стахановец‎». Для этого была предоставлена актуальная десятая версия системы защиты данных от утечки и мониторинга персонала. Комплекс прошел испытания, подтвердив работу всех заявленных


Публикаций - 6441, упоминаний - 11739

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1006 587
Microsoft Corporation 24522 517
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4805 402
Google LLC 11700 354
Apple Inc 11988 316
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 375 276
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Perimetrix - Периметрикс 273 214
Ростелеком 9584 207
Samsung Electronics 10204 198
Meta Platforms - Facebook 4429 187
Intel Corporation 12138 172
Yandex - Яндекс 7164 171
Telegram Group 1855 168
IBM - International Business Machines Corp 9420 160
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12243 157
Cisco Systems 5094 156
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1118 144
X Corp - Twitter 2841 141
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1372 141
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1688 137
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8682 132
Softline - Софтлайн 2709 126
Oracle Corporation 6652 126
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1111 124
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3772 121
8101 118
VK - Mail.ru Group 3444 112
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F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 595 109
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 108
Информзащита 734 102
МегаФон 8617 102
Broadcom - VMware 2341 92
Amazon Inc - Amazon.com 2971 91
Check Point Software Technologies 755 90
Цифра ГК 2398 85
Huawei 3877 84
ESET - ESET Software 1131 83
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7146 189
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 104
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2770 68
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LinkedIn 631 47
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Unsplash 657 45
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АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 99 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 13
Демократическая политическая партия США 114 13
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Единая Россия - Политическая партия 292 11
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 9
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 138 8
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 8
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 7
АФТ - Ассоциация Финтех 154 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 7
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 332 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 125 5
ASF - Apache Software Foundation 204 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 287 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 455 5
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 65 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
АЮР - Ассоциация юристов России 39 4
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 11 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26654 3206
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64491 2159
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7353 1354
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29261 1281
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49255 1118
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12432 1075
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20770 902
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18519 887
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25006 880
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10747 824
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12619 809
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11117 762
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15460 709
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3614 660
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23835 659
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30151 649
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6001 628
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - киберп 2043 617
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23813 608
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4859 607
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7369 595
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12329 576
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13838 543
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4151 540
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14285 492
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6648 472
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12641 453
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16054 452
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13696 446
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10320 432
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24244 432
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11489 409
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2036 391
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20621 382
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10877 366
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12110 356
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12800 354
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9243 354
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9924 339
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9902 338
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4309 528
Microsoft Windows 15554 485
Google Android 13890 423
Linux OS 9807 330
Apple iOS 7663 281
Apple iPhone - серия смартфонов 7046 195
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 258 177
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 182 159
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5071 143
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1299 142
Microsoft Windows 2000 8660 139
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 222 139
Microsoft Skype 2058 119
Microsoft Office 3701 113
Apple macOS 2030 109
Apple iPad 3850 108
Apple iPhone 6 4861 101
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2001 93
Microsoft Exchange 1701 92
WhatsApp Messenger 1060 89
Apple Mac - Apple Macintosh 2966 81
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 79
Google Play - Google Store - Android Market 3268 76
Google YouTube - Видеохостинг 2709 75
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1541 70
Microsoft Windows 10 1733 69
DeviceLock DLP 81 68
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4944 68
Apple - App Store 2865 68
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 771 67
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 258 67
FreePik 889 66
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3172 64
Zecurion Zlock DLP Device Control 78 64
Google Gmail 937 63
Microsoft Office 365 930 63
Microsoft Outlook 1379 62
Microsoft SQL Server - MS SQL 1650 62
Microsoft Windows 7 1971 60
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1201 59
Зенкин Денис 262 174
Ковалев Александр 161 138
Ульянов Владимир 160 118
Парфентьев Алексей 120 85
Касперская Наталья 290 82
Оганесян Ашот 118 82
Путин Владимир 3128 63
Доля Алексей 67 50
Раевский Алексей 76 44
Шадаев Максут 969 41
Мельникова Анастасия 364 39
Матвеев Лев 63 39
Ляпунов Игорь 120 37
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 32
Зайцев Михаил 255 31
Лукацкий Алексей 117 29
Арсентьев Андрей 67 29
Федотов Николай 32 28
Хайрук Сергей 27 27
Касперский Евгений 319 25
Trump Donald J. - Трамп Дональд 411 24
Левин Константин 35 24
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 24
Хайретдинов Рустэм 78 23
Ожегов Сергей 31 22
Рябова Галина 25 22
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 332 21
Пономарев Тарас 29 20
Jobs Steve - Джобс Стив 1007 20
Чернышенко Дмитрий 560 19
Врацкий Андрей 130 18
Арефьев Андрей 46 18
Медведев Дмитрий 1653 18
Конусов Андрей 86 18
Арлазаров Владимир 224 17
Емельянников Михаил 40 17
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 378 17
Орлик Сергей 83 17
Шабанов Илья 60 16
Гольцов Александр 77 16
Россия - РФ - Российская федерация 142056 3435
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51862 1272
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42743 534
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16823 390
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13283 376
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14059 360
Европа 21694 353
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14138 272
Германия - Федеративная Республика 12632 235
Япония 13238 211
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Франция - Французская Республика 7806 143
Украина 7574 141
Индия - Bharat 5395 131
Канада 4861 129
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Азия - Азиатский регион 5492 108
Беларусь - Белоруссия 5575 98
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США - Калифорния 4617 93
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3510 87
Казахстан - Республика 5486 85
Израиль 2716 77
Ближний Восток 2920 77
Италия - Итальянская Республика 4338 68
Китай - Тайвань 3957 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7326 62
Нидерланды 3491 62
Испания - Королевство 3697 57
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2479 57
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2857 56
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3055 53
Бразилия - Федеративная Республика 2344 53
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2911 47
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 336 23
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Zecurion Analytics 25 20
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B2B International 50 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 16
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Juniper Research 520 12
Fortune Global 500 286 12
Markets&Markets Research 112 11
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Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 9
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 112 7
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Fortune Global 100 140 6
Forrester Consulting 26 5
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 217 4
IHS iSuppli 397 4
Forrester Wave 45 4
Strategy Analytics 284 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 63 4
RiskIQ 9 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 4
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 4
Cybersecurity Ventures 8 4
Consumer Reports 38 4
Mordor Intelligence 28 4
Privacy International 15 4
Frost & Sullivan 203 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 282 64
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 814 58
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 321 43
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 997 23
РАН - Российская академия наук 1852 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 897 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1485 14
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 362 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 579 14
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 13
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 363 12
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 165 10
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 47 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 7
ИИИ - Институт исследований интернета 54 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 236 7
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 65 7
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 7
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 245 6
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 6
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 432 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 203 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 165 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 123 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
Columbia University - Колумбийский университет 154 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 4
University of Oxford - Оксфордский университет 201 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 284 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 4
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 128
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1982 70
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2384 64
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1092 44
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 33
CNews AWARDS - награда 497 18
Infosecurity - выставка 63 16
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 14
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GITEX Technology - международная выставка 38 3
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