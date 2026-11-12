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Индексная книга (каталог) CNews*
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DarkReading.com

СОБЫТИЯ


12.11.2026 Китай устроил массовую ИИ-слежку за своими гражданами по всему миру, чтобы вербовать их в разведку 1
29.11.2024 Инфраструктура американских провайдеров под ударом зарубежных хакеров 1
23.06.2014 Eset предупреждает о появлении нового семейства банковских троянов 1
18.08.2008 5 ноября откроется конференция DLP Russia 2008 1
07.06.2008 AT&T предлагает услуги шифрования 1
04.06.2008 ENISA: печать и копирование документов небезопасны 1
14.03.2008 Finjan выиграла патентное судебное дело 1
07.02.2008 Grisoft переименовалась в AVG Technologies 1
07.02.2008 ЕС может помочь в борьбе с киберпреступностью 1
06.02.2008 Спам-ботнет «завлекает жертв» откровенным видео 1
28.01.2008 Хакеры эксплуатируют Google Blogger 1
17.12.2007 Обнаружена критическая уязвимость в Windows Vista 1
12.12.2007 Sophos выпустила новое «оружие» для борьбы со спамом 1
12.12.2007 Microsoft начала глобальную охоту на пиратов 1
06.12.2007 Cigital будет разрабатывать безопасное ПО для ВВС США 1
06.12.2007 SailPoint представила приложение для управления рисками утечки данных 1
05.12.2007 Вышла новая Open Source платформа безопасности EnGarde Secure Linux 1
05.12.2007 SSH Communication Security вступила в совет PCI DSS 1
04.12.2007 Identity Finder: онлайн-шоппинг может быть опасен 1
03.12.2007 Ноябрьская десятка BitDefender: время крупных эпидемий прошло 1
29.11.2007 Qualys представила бесплатный сервис сканирования корпоративных сетей 1
28.11.2007 Уязвимость открывает Lotus Notes для почтовых атак 1
21.11.2007 IronPort привела свои устройства в соответствие стандарту PCI DSS 1
21.11.2007 Sentrigo оснастила Hedgehog защитой от 0-day SQL-инъекций 1
20.11.2007 Symantec: 2007 год стал годом утечек 1
16.11.2007 Sun купит разработчика систем ролевого доступа Vaau 1
15.11.2007 Мониторинг операций по кредиткам не спасает от кибермошенников 1
13.11.2007 Total Tech представила веб-фильтр для СМБ 1
09.11.2007 Федеральные власти больше всего опасаются ботов и spyware 1
08.11.2007 В защитные продукты StoneSoft добавлена поддержка IPv6 1
08.11.2007 StealthWatch от Lancope выявит аномальное поведение в сети 1
08.11.2007 BigFix поможет компаниям эффективно бороться с утечками данных 1
08.11.2007 Веб-ловушки WASC перехватили 2 млн. атак в октябре 1
02.11.2007 Платформа SmartSuite Framework: эффективное управление рисками ИБ 1
02.11.2007 Securent представила инструменты для управления ИТ-инфраструктурой 1
02.11.2007 Mail-SeCure от PineApp блокирует порнографический контент 1
02.11.2007 USB-ключ AppGate защищает доступ к корпоративной сети 1
02.11.2007 Слух: 11 ноября начнется «киберджихад» против стран Запада 1
02.11.2007 Хакеры заманивают американцев на фальшивые предвыборные сайты 1
01.11.2007 Secure Computing представила CommandCenter для управления брандмауэрами 1

Публикаций - 106, упоминаний - 106

DarkReading.com и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25940 11
Bitdefender 173 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 839 6
Intel Security McAfee - Secure Computing 37 5
Cisco Systems 5388 5
Adobe Systems 1611 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5766 4
Dell EMC 5212 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1733 4
Google LLC 12865 4
Oracle Corporation 7135 3
Sophos - SophosLabs 437 3
Trend Micro 654 3
Forcepoint - Websense 140 2
Akonix Systems 8 2
IBM - International Business Machines Corp 9724 2
ESET - ESET Software 1166 2
AT&T Inc 1727 2
Yahoo! 3730 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
CyberDefender 1 1
Thoma Bravo - SailPoint Technologies 5 1
Cybonet - PineApp Archive-SeCure 5 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
CYREN - Authentium 2 1
SSH Communications Security 5 1
Антивирусный Центр 44 1
IRM - Information Risk Management 7 1
Yoggie Security Systems 4 1
BeyondTrust - Bomgar - Lieberman Software - Symark 11 1
Application Security Inc 3 1
WCL - West Coast Labs 10 1
Finjan Holdings - Finjan Software 23 1
AppGate Network Security AB 2 1
Kroll Inc - Duff & Phelps - Ontrack - Tiversa - American Appraisal 17 1
Intel Security McAfee - Secure Computing Corporation, SCC - CyberGuard 8 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1709 1
SAP SE 5639 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
InfoWatch - Инфовотч 1210 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Expedia Group - Travelocity 60 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Fox Rothschild 2 1
BBB - Better Business Bureau - Беттер Бизнес-Бюро 14 1
Walmart - Wal-Mart Stores 411 1
eBay Inc 1645 1
Visa International 1998 1
American Express - Amex 341 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Bank of America - Банк Америки 273 1
JCB International 146 1
Intel Capital 151 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 326 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1709 3
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1221 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6052 1
Судебная власть - Judicial power 2544 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 311 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 561 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 455 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 940 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
DLP-Эксперт 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1074 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 158 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36535 34
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14563 29
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7884 18
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8623 14
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3454 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8081 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13944 13
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2484 11
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4577 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34303 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13451 8
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет, Ботсеть - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1479 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13793 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28775 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17170 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5350 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10247 6
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 981 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3394 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2788 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1132 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9782 5
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1077 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1009 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5989 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2554 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2919 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1256 3
Web 2.0 - Веб 2.0 400 3
Оцифровка - Digitization 5316 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10436 3
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 379 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3212 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3843 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26769 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4180 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2092 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1806 2
Rootkit - Руткит - набор программных средств 397 2
Microsoft Windows 17111 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5968 10
Linux OS 11772 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2595 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1043 3
OpenText - Fortify - HP Fortify 26 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2044 2
JavaScript - JS - язык программирования 1460 2
Apple iPhone 6 4859 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1328 2
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 82 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1788 2
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 2
Intel Security McAfee ePO - McAfee ePolicy Orchestrator 23 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 212 1
UIQ - User Interface Quartz - программная платформа на основе Symbian OS 44 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
Symantec WOMBAT - Worldwide Observatory of Malicious Behaviours and Attack Threats - Всемирное наблюдение за вредоносным поведением и угрозами атак 2 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
Adobe Photoshop Elements 32 1
Salesforce AppExchange 14 1
WSLabi - WabiSabiLabi - интернет-аукцион уязвимостей 5 1
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat ProxySG - Blue Coat ProxyClient 20 1
Forcepoint - Stonesoft - StoneGate 23 1
CyberDefender ULTIMATE 1 1
Microsoft Windows Mobile 5 193 1
Sophos PureMessage - Sophos Email Appliances - Sophos eXtensible Lists, SXL 12 1
FreePik 1911 1
Intel Security McAfee - Secure Computing - Secure Firewall - Sidewinder - Secure Web Gateway 19 1
Yoggie Security Systems - Yoggie Gatekeeper 2 1
GS1 - GDSN - Global Data Synchronization Network 6 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Яфизов Рамиль 9 1
Litan Avivah - Литан Авива 20 1
Torrent Yann - Торрент Янн 1 1
Fox Jacob - Фокс Джейкоб 1 1
Edelman Ben - Эльдман Бен 4 1
Edelman Benjamin - Эдельман Бенджамин 4 1
Markovich Slavik - Маркович Славик 1 1
Vigouroux John - Вигуру Джон 1 1
Abrams Randy - Абрамс Рэнди 3 1
Захарченко Иван 2 1
Mogull Rich - Могулл Рич 8 1
Rash Michael - Рэш Майкл 1 1
Leborgne Denis - Леборн Денис 1 1
Safa John - Сафа Джон 1 1
Valceanu Vlad - Вальцеану Влад - Валцеану Влад 4 1
Thompson John - Томпсон Джон 25 1
Paller Alan - Паллер Алан 16 1
Zanero Stefano - Занеро Стефано 1 1
DeWalt Dave - ДеУолт Дэйв 9 1
Cuomo Andrew - Куомо Эндрю 11 1
Anderson Steve - Андерсон Стив 3 1
Thomas Andrew - Томас Эндрю 12 1
Kasje Bill - Касье Билл 1 1
Christey Steve - Кристи Стив 4 1
Henry Paul - Генри Пол 4 1
John David - Джон Дэвид 1 1
Zampariolo Herman - Зампариоло Герман 2 1
Paul Ron - Пол Рон 3 1
Huang Alice - Хуанг Элис 2 1
Касперская Наталья 321 1
Мельникова Анастасия 442 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 143 1
Лукацкий Алексей 143 1
Камлюк Виталий 30 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13899 6
Россия - РФ - Российская федерация 169887 5
Германия - Федеративная Республика 13332 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 3
Европа 25075 3
Израиль 2881 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4261 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 808 2
Канада 5101 2
Франция - Французская Республика 8223 2
Словакия - Братислава 39 1
США - Нью-Йорк штат 256 1
Ирландия - Республика 1059 1
США - Нью-Йорк 3201 1
Бельгия - Королевство 1204 1
Италия - Итальянская Республика 4531 1
Китай - Тайвань 4303 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14901 1
Индонезия - Республика 1076 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
США - Калифорния 4850 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1173 1
Эстония - Эстонская Республика 846 1
Малайзия 932 1
Румыния 760 1
Кипр - Республика 640 1
Таиланд - Королевство 948 1
Египет - Арабская Республика 1115 1
Греция - Греческая Республика 1021 1
США - Техас 1067 1
Словакия - Словацкая Республика 487 1
Аргентина - Аргентинская Республика 622 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 101 1
США - Делавэр 178 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 86 1
США - Северная Каролина 329 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 520 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 128 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58902 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12521 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8371 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3906 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34602 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7685 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3161 3
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 800 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5914 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27877 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 504 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7637 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8960 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8623 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8207 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5900 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16514 2
Blacklist - Чёрный список 730 1
Противоправный (деструктивный, нежелательный) контент 66 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18544 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4145 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6668 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1918 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1752 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 871 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1718 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2198 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3920 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1337 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 214 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 388 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5909 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6752 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1926 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3856 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1480 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3182 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5084 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5718 1
MacWorld 134 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2738 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1354 1
The Guardian - Британская газета 416 1
Fortune 211 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Gartner - Гартнер 3684 4
ABI Research 236 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - Burton Group 17 1
IT Policy Compliance Group 2 1
Nucleus Research 13 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Osterman Research 6 1
IDC - International Data Corporation 5004 1
Fortune Global 500 301 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
CNews Мишень 189 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Politecnico di Milano - Polytechnic University of Milan - Политехнический университет Милана - Миланский технический университет 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1011 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 475 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 1
Black Hat - Конференция 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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