Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190541
ИКТ 14703
Организации 11386
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82822
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 881

Противоправный (деструктивный, нежелательный) контент


СОБЫТИЯ


11.02.2026 Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube 1
08.12.2025 Фишинг не пройдет: «Ростелеком» и «Солар» усилили защиту абонентов от вредоносных сайтов 1
17.09.2025 «Солар» запускает проактивного блокировщика киберугроз в DNS-трафике 1
04.08.2025 «Ростелеком» и «Солар» запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов 1
25.06.2025 Фильтр нежелательных сайтов обезопасит пользователей домашнего интернета «Ростелекома» 1
26.05.2025 В дата-центре соцсети X бушевал пожар. Пользователей не пускало в бывший Twitter 1
16.01.2025 В России разработана ИТ-система, умеющая искать преступников по публикациям в Telegram 1
02.12.2024 Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта 1
07.11.2024 Discord разобрался в причинах блокировки в России и сделал выводы. Мессенджер не будет здесь работать 1
19.09.2024 С началом учебного года появились новые схемы выманивания денег у россиян через интернет 1
01.04.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2024 года 1
07.07.2022 «Вконтакте» будет предупреждать о подозрительных собеседниках в мессенджере 1
25.02.2022 Huawei объявляет о начале продаж в России беспроводных роутеров WiFi Mesh 3 со скоростью передачи данных до 3000 Мбит/с 1
17.02.2022 В Рунете хотят блокировать информацию о феминизме наравне с детским порно и пропагандой суицида 2
10.02.2022 «Лиги безопасного интернета» больше нет. Из нее вышли все участники, грядет масштабная реорганизация 1
17.11.2021 Как сделать умные колонки безопасными для детей 1
26.10.2021 Билайн научил Kinbery видеть кнопочные телефоны 1
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 1
03.09.2021 Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов 1
01.09.2021 Крупнейшие цифровые российские компании объединяют усилия по защите детей в цифровой среде 1
03.08.2021 Как создать Apple ID для ребенка 1
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 1
16.06.2021 Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги 1
21.12.2020 Власти заставят соцсети блокировать самих себя 1
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 1
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 1
22.09.2020 Максут Шадаев прокомментировал законопроект о запрете некоторых видов шифрования 1
27.08.2020 Дочка Мизулиной требует ограничить скорость для иностранных соцсетей и мессенджеров. Telegram снова в опасности 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
18.07.2018 Шпион в Facebook докладывает: Соцсеть не удаляет контент с расизмом и насилием ради дохода от рекламы 1
22.05.2018 РОЦИТ выпустил мобильное приложение «Горячая линия Рунета» 1
13.04.2018 Власти запрещают мат в соцсетях под страхом блокировки 1
05.04.2018 D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2 1
01.03.2018 «Первый БИТ» построил корпоративную сеть для агрохолдинга «Звениговский» 1
30.06.2017 В России пресекли воровство ресурсов ЖКХ пылесосами, заблокировав 110 сайтов 1
30.06.2017 Германия будет штрафовать Facebook и YouTube за фальшивые новости на 50 млн евро 1
07.06.2017 В России появились сайты, которые запрещено блокировать. Список 1
29.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2015 года 1
20.01.2015 В 2014 г. интернет-пользователи больше всего жаловались на сайты с детской порнографией и пропагандой наркотиков 1
01.07.2014 Роскомнадзор разблокировал три торрент-трекера 1

Публикаций - 53, упоминаний - 54

Противоправный (деструктивный, нежелательный) контент и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10416 11
Meta Platforms - Facebook 4555 8
Yandex - Яндекс 8614 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4604 6
X Corp - Twitter 2914 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 5
Telegram Group 2654 5
Google LLC 12342 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1180 4
МегаФон 10103 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14643 3
Apple Inc 12756 3
GitHub 991 3
Microsoft Corporation 25338 2
LG Electronics 3684 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
T.Hunter 70 1
Wix.com 15 1
Dr.Web - Доктор Веб 1277 1
Huawei 4294 1
Xiaomi 2039 1
InfoWatch - Инфовотч 1111 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 888 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 972 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 920 1
Yahoo! 3711 1
D-Link - Д-Линк Трейд 384 1
Cambridge Analytica 47 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Snapchat 146 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
МФИ Софт 124 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 371 1
SkyDNS - СкайДНС 38 1
Mozilla Foundation 205 1
Keysight Technologies - IXIA 16 1
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 122 1
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8308 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 283 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 2
PornHub 26 2
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1532 1
Звениговский Мясокомбинат 1 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Газпром ПАО 1425 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 998 1
Hyundai Motor Company 422 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 241 1
Восток-Запад - EWS Holding 46 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 37 1
DeviantArt 9 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4830 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6348 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5277 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1148 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 4
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 124 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 372 3
Судебная власть - Judicial power 2411 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5329 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 737 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 37 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 21 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
Бундестаг - Bundestag - однопалатный парламент Федеративной Республики Германия 7 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3520 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 721 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 354 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 402 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 7
Единая Россия - Политическая партия 318 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 24 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 368 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32040 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11331 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73830 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57493 13
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1056 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17181 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13659 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22011 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8488 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5931 9
Оповещение и уведомление - Notification 5390 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18766 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4375 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3979 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25707 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8793 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9515 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2355 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5415 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3107 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12351 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4590 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31995 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4278 4
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 377 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 4
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13064 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9400 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8980 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7455 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1107 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9727 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23236 3
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3318 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12361 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5925 8
Google YouTube - Видеохостинг 2921 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 888 4
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 117 3
Google Android 14823 2
Apple iOS 8325 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1912 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1238 2
Discord 161 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 191 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 960 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 45 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
Google Family Link 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Электронная подача документов в суд 2 1
RapidShare 20 1
Т1 НОТА Купол 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 12 1
Huawei AI Life 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DNS Radar 1 1
Google Chrome - браузер 1660 1
ByteDance - TikTok 330 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 1
Apple AirPlay 122 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1417 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3459 1
Microsoft Office 3999 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 226 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 1
LG ThinQ 35 1
JavaScript - JS - язык программирования 1342 1
Apple iCloud 294 1
Путин Владимир 3387 5
Мизулина Елена 24 5
Давыдов Денис 46 4
Мизулина Екатерина 16 4
Демяненко Алексей 21 3
Хинштейн Александр 146 3
Боярский Сергей 40 3
Бокова Людмила 82 2
Щеголев Игорь 698 2
Малофеев Константин 117 2
Мишустин Михаил 753 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 421 2
Башкин Александр 8 2
Альшевских Андрей 6 2
Бенгин Владимир 37 2
Павлова Маргарита 1 1
Скусов Станислав 2 1
Козлачков Анатолий 3 1
Валеев Алишер 1 1
Шейкина Елена 3 1
Кулиш Максим 1 1
Künast Renate - Кюнаст Ренате 2 1
Гиниатулин Вадих 1 1
Тростьянский Сергей 2 1
Истомин Ярослав 1 1
Ерков Саид 1 1
Malmström Cecilia - Мальстрем Сесилия 2 1
Maas Heiko - Маас Хайко 3 1
Клишас Андрей 60 1
Касперская Наталья 305 1
Аксаков Анатолий 160 1
Левин Леонид 133 1
Шадаев Максут 1160 1
Жаров Александр 180 1
Добродеев Борис 97 1
Волин Алексей 122 1
Горелкин Антон 114 1
Казарян Карен 80 1
Дарбинян Саркис 37 1
Козлюк Артем 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 158448 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 8
Германия - Федеративная Республика 12964 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 2
Япония 13569 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 2
Турция - Турецкая республика 2506 2
Украина 7815 2
США - Орегон - Хилсборо 22 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 1
Европа 24684 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Беларусь - Белоруссия 6082 1
Швеция - Королевство 3721 1
Индия - Bharat 5733 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 1
Канада 4998 1
Израиль 2790 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1836 1
Франция - Французская Республика 8006 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2714 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2946 1
Россия - СФО - Новосибирск 4707 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3427 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1131 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 966 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 410 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2119 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1619 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 482 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 21
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31964 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3676 10
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 646 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9695 7
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7602 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 5
Пропаганда и агитация 195 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6692 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6373 4
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 445 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3716 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3044 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 548 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11452 4
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 4
White list - Белый список 126 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 4
Blacklist - Чёрный список 677 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1829 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 3
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 70 3
Цензура - Свобода слово 507 3
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 95 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1409 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6419 2
Паспорт - Паспортные данные 2738 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2667 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3180 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2960 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 195 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2213 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 4
РИА Новости 1002 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 125 2
РОИ - Российская общественная инициатива 84 2
Известия ИД 719 2
Еврокино - телеканал 9 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
Wired - Издание 272 1
National Geographic 95 1
Царьград - телеканал 29 1
DarkReading.com 105 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 155 1
Sensor Tower 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1661 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 683 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Kazan Digital Week 19 1
День знаний - 1 сентября 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще